Los mejores conos de luz de Rin Tohsaka HSR 2026

Si eliges el «Light Cone» adecuado para Rin Tohsaka, cambiará la eficacia de esta unidad cuántica de cinco estrellas tanto como apoyo como en su papel de DPS, sobre todo si la combinas con Archer, ya que ambos proceden del evento colaborativo «Fate» de Honkai Star Rail. Pero antes de elegir el mejor «Light Cone» de Rin Tohsaka para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: ella sigue el Camino de la Erudición.

Aunque puede equiparse físicamente un cono de luz de cualquier camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz de «Erudición». A continuación, he clasificado las opciones más potentes de conos de luz para Rin Tohsaka, desde su cono característico hasta la mejor opción gratuita.

Clasificación de los mejores conos de luz de Rin Tohsaka (resumen)

Aquí tienes un resumen rápido de los mejores conos de luz de Rin Tohsaka, clasificados desde su cono característico, el mejor para su ranura, hasta la opción gratuita más potente.

Puesto Cono de luz Por qué ocupa este puesto 1 Estrellas titilantes La habilidad emblemática de Rin combina una enorme mejora del daño de habilidad con un efecto de ignorar la defensa para todo el grupo, lo que la convierte en su mejor opción en general. 2 Hacia el velo inalcanzable Una opción con una alta tasa de CRIT y daño personal que encaja muy bien si prefieres guardar tus jades estelares para otras unidades. 3 La vida debe arder en llamas Ofrece una desventaja de reducción de DEF y una regeneración de energía más rápida, lo cual resulta útil incluso sin su propia bonificación característica activa. 4 Cálculo eterno La mejor opción totalmente gratuita, ya que aumenta su Ataque contra múltiples enemigos sin gastar ni un solo Warp.

Estrellas titilantes: la mejor opción para este espacio

«Estrellas titilantes» es el «Light Cone» característico de Rin Tohsaka, y merece la pena conseguirlo si tienes pensado invertir mucho en ella y, por extensión, en tu equipo centrado en los Arqueros. Además de una alta estadística de Ataque base, otorga aproximadamente un 18 % de probabilidad de crítico y una enorme mejora del 72 % al daño de habilidad, lo que encaja perfectamente con la frecuencia con la que el kit de Rin requiere que utilice y potencie su habilidad.

Lo más destacado de «Estrellas titilantes» es su efecto de ignorar la DEF de todo el equipo. Una vez que un aliado consume al menos cuatro puntos de habilidad en un solo turno, todo el equipo ignora el 20 % de la DEF del enemigo, y el daño de habilidad de la propia Rin aumenta además de eso. Dado que todo su kit gira en torno al gasto y la recuperación de puntos de habilidad, esta condición se activa de forma natural en la mayoría de los combates, sin necesidad de ninguna configuración especial.

Si utilizas a Rin como apoyo de DPS secundario para Archer, este «Light Cone» potencia precisamente las estadísticas que su kit ya comparte con él, lo que lo convierte en la mejora de daño más importante disponible para cualquiera de los dos personajes.

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Las mejores alternativas a «Estrellas titilantes»

«Hacia el velo inalcanzable» es la mejor opción no exclusiva para Rin Tohsaka, y resulta que es el «Light Cone» exclusivo de The Herta si lo has conseguido para ella. Ofrece una tasa de CRIT sólida junto con un aumento de daño personal, y restaura un punto de habilidad cada vez que Rin usa su habilidad definitiva. Ese punto de habilidad extra es una buena ventaja, aunque su habilidad definitiva tarda un rato en cargarse, así que no esperes que resuelva por sí sola sus necesidades de energía.

«La vida debe ser consumida por las llamas» es el «Cono de Luz» exclusivo de Anaxa, pero Rin Tohsaka sigue sacándole mucho partido aunque no tenga activo todo su efecto exclusivo. Aplica una desventaja de reducción de DEF a los enemigos durante dos turnos y restaura algo de energía al comienzo de su turno, lo que le ayuda a alcanzar su habilidad definitiva más rápido.

Además, abre la puerta a utilizar el conjunto de reliquias «Divine-Querying Master Smith» para infligir daño adicional a todo el equipo, una ventaja interesante si ya tienes las piezas.

El mejor «Light Cone» gratuito para Rin Tohsaka

«Cálculo eterno» es la mejor opción totalmente gratuita para Rin Tohsaka, y se puede conseguir íntegramente jugando en el juego, en lugar de mediante un sorteo de banner. Aumenta su ATK en función del número de enemigos que haya en el campo de batalla, por lo que rinde mejor contra tres o más objetivos, lo que encaja muy bien con la capacidad de su Habilidad Mejorada para golpear a todos los enemigos repetidamente.

Además, otorga un pequeño aumento de SPD frente a grupos numerosos de enemigos, lo que ayuda a que su «Joint Follow-Up ATK» con Archer se active de forma más constante. No superará en daño a «Estrellas titilantes» ni a «Hacia el velo inalcanzable», pero es una alternativa realmente sólida mientras ahorras tus «Stellar Jades» para tiradas de mayor prioridad.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Rin Tohsaka?

«Estrellas titilantes» es la mejor opción para Rin Tohsaka si la estás configurando como DPS secundario para Archer o como DPS principal independiente, ya que su mejora de la tasa de CRIT y del daño de habilidad se adapta perfectamente a lo que su kit pretende hacer en cada turno. Si prefieres no ir a por un banner limitado, «Hacia el velo inalcanzable» es una sólida segunda opción, especialmente si ya lo has conseguido para The Herta.

Para cualquiera que se esté iniciando con Rin Tohsaka sin gastar en ninguno de los dos «Light Cone» exclusivos, «Cálculo eterno» cubre sus necesidades básicas de daño lo suficientemente bien como para superar la mayor parte del contenido actual mientras ahorras para otros tirages.

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