Beste Yao-Guang-Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

Ich habe die Informationen zu Lichtkegeln, Relikten, Prioritäten bei „Spur“, Prioritäten bei den Werten, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten Yao-Guang-Build zusammengestellt, damit ihr genau wisst, wie ihr sie ausrüsten sollt, mit wem ihr sie kombinieren sollt und ob sich ihre Eidolons tatsächlich lohnen.

Yao Guang ist eine 5-Sterne-Support-Charakterin mit physischem Angriff, die den „Elation“-Pfad verfolgt. Ihr gesamtes Spielprinzip dreht sich darum, ihren eigenen „Elation“-Wert aufzubauen, diesen mit dem Team zu teilen und ihn dann durch einen kostenlosen zusätzlichen Zug für Aha sowie eine Reihe von teamweiten Buffs zu nutzen.

TL;DR – Der beste Yao-Guang-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel Als sie beschloss, zu sehen Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“ Mushy Shroomys Abenteuer Bestes Relikt-Set Wahrsager der fernen Weiten (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Lushaka, die versunkenen Meere (2-teilig) Hauptwerte Körper: Krit-Rate



Stiefel: Geschwindigkeit



Planare Sphäre: HP-%



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Geschwindigkeit > Kritische Trefferquote > Kritischer Schaden Bestes Team (insgesamt) Yao Guang (Unterstützung)



Silberwolf Lv 999 (DPS)



Sparxie (Hybrid)



Huohuo (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Yao Guang (Support)



Qingque (DPS)



Lynx (Support)



Tingyun (Support)

So spielst du Yao Guang: Rotation und Tipps

Yao Guangs Fähigkeit „Decalight stellt alles vor““ erzeugt eine Zone, die dem gesamten Team drei Runden lang einen Teil ihrer eigenen „Elation“ gewährt. Ihre ultimative Fähigkeit „Hexagramm des gefiederten Glücks“ verbraucht „Punchline“, um einen zusätzlichen Zug für Aha auszulösen, und gewährt darüber hinaus dem gesamten Team einen RES-PEN-Buff aller Typen.

Ihr Talent „Siehe, wo immer sich das Licht entfaltet““ fügt dem Angriff eines Verbündeten still und leise zusätzlichen „Elation“-Schaden hinzu, sobald sie „Certified Banger“ bei sich trägt. Ein großer Teil ihrer Rotation besteht daher darin, sicherzustellen, dass dieser Buff aktiv ist, bevor eure „Elation“-Angreifer zum Zug kommen.

Beginne die meisten Runden damit, ihre Fertigkeit einzusetzen, um die Zone zu aktualisieren, und spare dir dann ihre ultimative Fähigkeit für den Moment kurz vor dem Zug deines wichtigsten „Elation“-Schadensverursachers auf, damit der zusätzliche „Aha“-Instant und der RES-PEN-Buff beide während deines eigentlichen Schadensfensters zum Tragen kommen.

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Beste Lichtkegel für Yao Guang

Ihre Spezialfähigkeit „Als sie beschloss, sich das anzusehen“ erhöht ihre SPD bei Überlagerung 5 um bis zu 30 % und gewährt „Great Fortune“, sobald sie in den Kampf eintritt oder ihre Ultimative Fähigkeit auf einen Verbündeten anwendet.

Solange sie diesen Effekt hält, steigt die CRIT-Rate des gesamten Teams um bis zu 14 %, der CRIT-Schaden um bis zu 60 % und ihre eigene Energieregenerationsrate um bis zu 20 %, wodurch sich ihre ultimative Fähigkeit schneller wiederholt. Es ist ein guter charakteristischer Lichtkegel, aber kein absolutes Muss, da es leichter erhältliche Optionen gibt, die selbst im Vergleich dazu einen unglaublichen Wert bieten.

„Mushy Shroomys Abenteuer“ ist die beste F2P-Option, da es das einzige dieser vier Elemente ist, das direkt im Shop der Vergessenen Halle erhältlich ist. Es erhöht ihre Begeisterung um bis zu 20 % und sorgt dafür, dass Gegner zwei Runden lang mehr Begeisterungschaden erleiden, nachdem sie ihre Begeisterungsfähigkeit eingesetzt hat.

„Das Glück des Tages“ gewährt ihr eine Krit-Rate von 20 % sowie jedes Mal, wenn sie ihre „Elation“-Fähigkeit einsetzt, einen „Elation“-Buff von bis zu 20 %, der bis zu zweimal stapelbar ist. Es ist eine gute Ersatzoption, falls ihr sie bereits besitzt.

„Sneering“ ist eine kostengünstige 3-Sterne-Option, die ihre Begeisterung speziell während der Wirkungsdauer von „Aha Instant“ steigert, was sie zu einer vernünftigen Übergangslösung für einen neuen Account macht, der noch auf der Suche nach besseren Optionen ist.

Einen detaillierteren Überblick über ihre besten Lichtkegel findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Yao Guang.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Das 4-teilige Relikt-Set „Der Seher mit der weitreichenden Sicht“ ist ihr bestes Relikt-Set. Vor Beginn eines Kampfes gewährt es ihr eine kritische Trefferquote von 10 %, sobald ihre Geschwindigkeit 120 überschreitet, bzw. 18 %, sobald sie 160 überschreitet. Wenn sie ihre „Elation“-Fähigkeit zum ersten Mal in einem Kampf einsetzt, verstärkt es die „Elation“ aller Verbündeten für den Rest des Kampfes um 10 %.

Falls du noch keine vier Teile von „Der Seher mit der weitreichenden Sicht“ gesammelt hast, ist die Kombination des 2-Teile-Geschwindigkeitsbonus dieses Sets mit dem 2-Teile-Geschwindigkeitsbonus von „Kriegergöttin der Sonne und des Donners“ ein guter Ersatz für die frühe Spielphase, da beide Sets im 2-Teile-Set nur einen festen Geschwindigkeitsbonus gewähren.

Als „Planar Ornament“ ist „Lushaka, die versunkenen Meere““ die klare Wahl. Es erhöht die Energieregenerationsrate, und wenn Yao Guang nicht der erste Charakter in deiner Teamaufstellung ist, steigert es außerdem den Angriff des ersten Charakters um 12 %.

Die lebhafte Vonwacq ist die wichtigste Alternative; sie bietet dieselbe Energieregeneration sowie einen Aktionssprung, sobald ihre SPD 120 erreicht. Hier ist das jedoch weniger notwendig, da Yao Guang von sich aus bereits schnell genug ist, sodass man ihren Zug in der Regel lieber verzögert, um ihn mit den Team-Buffs abzustimmen, anstatt ihn vorzuverlegen.

Yao Guangs Prioritäten bei den Werten

Priorität 1: SPD

SPD Priorität 2: Krit-Rate

Krit-Rate Priorität 3: Krit-Schaden

🎯 Ideale Wertziele: Strebe im Kampf eine Krit-Rate von 100 % und mindestens 90 % Krit-Schaden an und ziele auf einen SPD-Breakpoint zwischen 160 und 200 im Kampf ab. Feste Sekundärwerte sind eine gute Ergänzung, sobald die prozentualen Werte ausgeschöpft sind. Ihre „Traces“ verleihen ihr bereits feste 60 % kritischen Schaden, sodass sie durch die prioritäre Steigerung ihrer kritischen Trefferquote schneller das Ziel von 100 % im Kampf erreicht, als wenn sie Sekundärwerte für kritischen Schaden anstreben würde.

Prioritäten bei den Traces von Yao Guang

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grund-ATK: Whistlebolt singt vor Freude Mittel Dient ausschließlich dazu, Energie und Fertigkeitspunkte für ihre Rotation zu generieren, daher kann man sie getrost als Letztes aufleveln. Fähigkeit: „Decalight enthüllt alles“ Hoch Verdoppelt die gemeinsame Begeisterung der Zone auf der höchsten Stufe von 10 % auf 20 % – das ist der Kern ihrer Teamunterstützung. Ultimative Fähigkeit: Hexagramm des gefiederten Glücks Höchste Verdoppelt den Buff „Resistenzpenetration gegen alle Typen“ von 10 % auf 20 % und sorgt so für eine direkte Schadenssteigerung für das gesamte Team. Talent: Siehe, wo sich das Licht entfaltet Hoch Verdoppelt den Bonus an „Begeisterungsschaden“, den ihr Talent dem Angriff eines Verbündeten hinzufügt. „Begeisterung“-Fähigkeit: Lass dein Glück in Flammen aufgehen Hoch Verdoppelt den Schaden des zusätzlichen „Aha“-Sofortangriffs, den ihre ultimative Fähigkeit auslöst.

Yao Guangs Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Launes Wachs 15 Traumgewebestahl 15 Lucid Awl 15 Invasives Gerinnsel 65 Guthaben 308.000

Yao Guangs Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Insgesamt Die flauschigen, handgezeichneten Storyboards 15 Whimsy Wax 41 Die „Fluffy“-Serien-Gedenkausgabe 72 Dreamweave Steel 56 Die „Fluffy“-Sammlerausgabe 139 Lucid Awl 58 Die Zurückhaltung des besiegten Flusses 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Yao-Guang-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Yao Guangs bestes Gesamtteam, sein F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, die dir dabei helfen sollen, deine Teamzusammensetzung entsprechend der Einheiten zu gestalten, die in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Yao-Guang-Team (Gesamt)

Bestes Yao-Guang-Team (insgesamt) Rolle Yao Guang Unterstützer Silberwolf Lv 999 DPS Sparxie Hybrid Huohuo Unterstützung

Die Verfügbarkeit der ultimativen Fähigkeit von „Silver Wolf Lv 999“ verbessert sich, wenn Yao Guangs eigene ultimative Fähigkeit ihr außerhalb ihres eigenen ultimativen Zustands einen Schub an versteckter MMR-Generierung verleiht, und der zusätzliche „Aha Instant“, den Yao Guang auslöst, wirkt synergetisch mit jedem „Elation“-Teamkollegen auf dem Spielfeld.

Sparxie wird umso stärker, je mehr „Elation“-Charaktere mit ihr im Team spielen, da dies die gesamte Prämisse des „Elation“-Pfades ist, und Huohuos Heilung sowie die Energiewiederherstellung sorgen dafür, dass die gesamte Rotation lückenlos läuft.

Bestes F2P-Yao-Guang-Team

Bestes Yao-Guang-Team (F2P) Rolle Yao Guang Unterstützung Qingque DPS Lynx Unterstützung Tingyun Unterstützung

Qingques aggressive Mechanik zum Rollen von Spielfeldkacheln verbraucht wiederholt Fertigkeitspunkte, was Yao Guangs Anforderungen an ihr Kit erfüllt, um die Schadensauslöser ihres „Great Boon“-Effekts „Elation“ zu maximieren und zu verdoppeln. Tingyun fungiert als unverzichtbare „Batterie“ für das Team, um Yao Guangs enormen Energiebedarf von 180 für ihre ultimative Fähigkeit zu decken und die Dauer ihres Feldes aufrechtzuerhalten.

Schließlich sorgt Lynx mit ihren flächendeckenden Heilungen der ultimativen Fähigkeit dafür, dass die gesamte Rotation einen positiven Skillpunkt-Saldo aufweist, sodass Qingque in ihrem Zug stets über einen riesigen Vorrat an Punkten verfügt, die sie einsetzen kann.

Beste Alternativen für das Yao-Guang-Team

Tribbie ist ein direkter Ersatz für Huohuo, der die Heilung gegen RES-PEN-Buffs aller Typen und zusätzlichen „Elation“-Schaden eintauscht – was funktioniert, wenn dein Bedarf an Sustain bereits anderweitig abgedeckt ist.

Cipher ist ein direkter Ersatz für Sparxie, da der durch Yao Guangs Fähigkeiten erzeugte „Elation“-Schaden direkt in die „Tally“-Mechanik einfließt, die Ciphers eigenen Schaden verstärkt.

Hanya ist ein direkter Ersatz für den „Elation Trailblazer“ im F2P-Slot: Sie stellt mit ihrer eigenen Fähigkeit Fertigkeitspunkte wieder her und gewährt zusätzlich zu Yao Guangs „Elation“-Anteil durch ihre ultimative Fähigkeit Angriffsverstärkungen.

Dan Heng Permansor Terrae ist ein direkter Ersatz für Huohuo und tauscht reaktive Heilung gegen Angriffsverstärkungen und Schilde ein, falls ihr eingehenden Schaden lieber abmildern als ihn durch Heilen auszugleichen möchtet.

Gallagher ist ein weiterer direkter Ersatz für Huohuo: Er wendet über sein Skill-Set den „Besotted“-Debuff an, um Heilung zu gewähren, und bietet dem Team gleichzeitig zusätzliche nützliche Funktionen.

Dan Heng Imbibitor Lunae ist ein direkter Ersatz für Silver Wolf (Stufe 999), wenn ihr lieber einen Carry ohne Elation aufbauen möchtet, da er Fertigkeitspunkte verbraucht, um Schaden zu verursachen, und direkt von dem zusätzlichen Elation-Schaden profitiert, den Yao Guangs Talent seinen Angriffen hinzufügt.

Yao Guangs „All-Type RES PEN“ und die kostenlose „Aha“-Sofortaktion sind durchweg leistungsstarke Mechaniken, die ihr ein gewisses Maß an Flexibilität bei der Teamzusammensetzung verleihen . Um ihr wahres Potenzial jedoch voll auszuschöpfen, benötigt sie einen speziellen Team-Archetyp, der auf spezialisierte „Elation“-DPS-Einheiten ausgerichtet ist – was sie zu einem unverzichtbaren Motor für hochkarätige, auf „Elation“ fokussierte Aufstellungen macht.

Yao Guangs Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Kichernde Glöckchen, wo Jade fällt Höchster Gewährt in Runde 40 anstelle des Grundwerts den zusätzlichen „Aha“-Effekt „Punchline“ und sorgt dafür, dass der „Elation“-Schaden jedes Verbündeten 20 % der Verteidigung des Ziels ignoriert. Der mit Abstand beste Punkt, um mit dem Ausgeben aufzuhören. E2: Blinde Pfeile, geführt von Federn Hoch Fügt dem gesamten Team „Geschwindigkeit“ und „Begeisterung“ hinzu, solange die Zone aktiv ist, was dabei hilft, Geschwindigkeits-Breakpoints im gesamten Team zu erreichen. E3: In Decalight gespiegelte Vorzeichen Niedrig Ein reines Level-Up-Eidolon, das die Fertigkeits- und Basis-Angriffswerte sowie die „Begeisterung“-Fertigkeitsstufen erhöht, ohne einen eigenen einzigartigen Effekt zu besitzen. E4: Fäden des Schicksals, gefärbt von Federn Mittel Erhöht den Schaden der „Begeisterungs-Fähigkeit“ aller Verbündeten während des zusätzlichen „Aha“-Zugs, erfordert jedoch einen hohen Aufwand, um diese Stufe zu erreichen. E5: Mit strahlender Anmut geschmückt Niedrig Ein weiteres reines Level-up-Eidolon, das ausschließlich die Stufen von „Ultimate“, „Talent“ und „Begeisterungsfertigkeiten“ erhöht. E6: Entlang des Astralbogens getragen Am höchsten Fügt dem gesamten Team einen pauschalen 25-prozentigen Buff auf den „Begeisterung“-Schaden hinzu und verdoppelt den Multiplikator ihrer eigenen „Begeisterung“-Fähigkeit, wodurch sie zusätzlich zu ihren Unterstützungsaufgaben zu einer echten Sub-DPS wird.

E1 ist für die meisten Spieler die praktische Grenze. E2 bis E5 sind vergleichsweise geringfügige Verbesserungen, und es lohnt sich nicht, weiter zu verfolgen, es sei denn, man strebt gezielt E6 an, um den teamweiten Schadensbonus und ihren zusätzlichen Sub-DPS-Schaden zu erhalten.

Fazit: Lohnt es sich, Yao Guang zu bauen2026?

Yao Guangs Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Wenn du ohnehin schon vorhast, ein äußerst wettbewerbsfähiges, stark auf „Elation“ ausgerichtetes Meta-Team zusammenzustellen, lohnt es sich auf jeden Fall, Yao Guang zu ziehen und auszubauen. Wenn du keine anderen Top-Elation-Charaktere hast und auch nicht vorhast, welche zu ziehen, solltest du in Betracht ziehen, sie auszulassen.



Sie ist von Anfang an eine vollwertige Elation-Unterstützerin und wird nur noch wertvoller, je mehr Elation-Charaktere zum Kader hinzukommen. Ihr „Elation“-Anteil, ihr RES-PEN-Buff und ihr kostenloser „Aha Instant“-Effekt kommen in praktisch jedem Team zum Tragen, allerdings verliert sie außerhalb einer dedizierten „Elation“-Aufstellung an Wert, da es in „Honkai Star Rail“ bereits zahlreiche starke, etablierte Unterstützer gibt, aus denen man stattdessen wählen kann.

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Häufig gestellte Fragen