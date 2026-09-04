La mejor configuración, equipo y eidolones de Yao Guang para HSR 2026

He recopilado la información sobre los conos de luz, las reliquias, la prioridad de rastreo, la prioridad de estadísticas, los equipos y las valoraciones de los Eidolones para la mejor configuración de Yao Guang , para que sepas exactamente cómo equiparla, con quién emparejarla y si realmente merece la pena conseguir sus Eidolones.

Yao Guang es una apoyo física de 5 estrellas que sigue la ruta de la Exaltación, y todo su conjunto de habilidades gira en torno a acumular su propia estadística de Exaltación y compartirla con el equipo, para luego aprovecharla mediante un turno extra gratuito para Aha y una serie de potenciadores para todo el equipo.

Resumen: la mejor configuración de Yao Guang de un vistazo

El mejor cono de luz Cuando decidió ver La mejor alternativa de Cono de Luz para jugadores F2P Las aventuras de Mushy Shroomy El mejor conjunto de reliquias Adivino de Alcance Lejano (4 piezas) Mejor conjunto de adornos planares Lushaka, los Mares Sumergidos (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Índice



de CRÍT. Botas: VEL



. Esfera planar: %



de PV Cuerda de enlace: Índice de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias Velocidad > Probabilidad de crítico > Daño crítico Mejor equipo (general) Yao Guang (Apoyo)



Lobo Plateado N.º 999 (DPS)



Sparxie (Híbrido)



Huohuo (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Yao Guang (apoyo)



Qingque (DPS)



Lynx (apoyo)



Tingyun (apoyo)

Cómo jugar con Yao Guang: rotación y consejos

La habilidad de Yao Guang, «Decalight lo desvela todo»», despliega una zona que comparte una parte de su propia «Elation» con todo el equipo durante tres turnos. Su habilidad definitiva, «Hexagrama de la fortuna emplumada», gasta «Punchline» para activar un turno adicional para Aha y, además, otorga a todo el equipo una mejora de RES PEN de todo tipo.

Su talento, «Contempla dondequiera que se despliegue la luz», añade discretamente daño de «Elation» adicional al ataque de un aliado siempre que ella tenga «Certified Banger», por lo que gran parte de su rotación consiste simplemente en asegurarse de que esa mejora esté activa antes de que actúen tus atacantes de «Elation».

Empieza la mayoría de los turnos utilizando su habilidad para actualizar la zona y, a continuación, guarda su habilidad definitiva para el momento justo antes del turno de tu principal causante de daño de «Elation», de modo que tanto el «Aha» instantáneo adicional como la mejora de RES PEN se activen durante tu ventana de daño real.

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Los mejores conos de luz para Yao Guang

Su habilidad característica, «Cuando decidió ir a ver…»», aumenta su SPD hasta un 30 % en Superposición 5 y otorga «Gran Fortuna» cada vez que entra en combate o utiliza su habilidad definitiva en un aliado.

Mientras la mantenga activa, la tasa de CRIT de todo el equipo aumenta hasta un 14 %, el DAÑO CRIT hasta un 60 % y su propia tasa de regeneración de energía se eleva hasta un 20 %, lo que acelera el ciclo de su habilidad definitiva. Es un buen «Light Cone» característico, pero no es realmente imprescindible, ya que hay opciones más accesibles que ofrecen un valor increíble incluso en comparación con él.

«Las aventuras de Mushy Shroomy» es la mejor opción gratuita, ya que es la única de estas cuatro que se puede conseguir directamente en la tienda del Salón Olvidado. Aumenta su «Euforia» hasta un 20 % y hace que los enemigos reciban más daño por «Euforia» durante dos turnos después de que ella utilice su habilidad de «Euforia».

«Good Luck» de hoy le otorga un 20 % de probabilidad de crítico, además de una mejora de «Elation» de hasta un 20 % cada vez que utiliza su habilidad de «Elation», que se acumula hasta dos veces. Es una buena opción como habilidad secundaria si ya la tienes.

«Sneering» es una opción económica de 3 estrellas que potencia específicamente su «Elation» mientras «Aha Instant» está activo, lo que la convierte en una solución provisional razonable para una cuenta nueva que aún está buscando mejores opciones.

Para conocer con más detalle sus mejores conos de luz, consulta nuestra guía de los mejores conos de luz de Yao Guang.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El conjunto de 4 piezas «Adivina de Alcance Lejano» es su mejor conjunto de reliquias. Antes de entrar en combate, le otorga un 10 % de probabilidad de crítico cuando su SPD supera los 120, o un 18 % cuando supera los 160, y la primera vez que utiliza su habilidad «Elation» en un combate, potencia el «Elation» de todos los aliados en un 10 % durante el resto de esa batalla.

Si aún no has conseguido las cuatro piezas de «Diviner», combinar su bonificación de SPD de 2 piezas con la de «Diosa guerrera del sol y del trueno»» es una buena alternativa al principio del juego, ya que ambas solo otorgan SPD fijo al llevar 2 piezas.

En cuanto al «Ornamento planar», «Lushaka, los Mares Sumergidos» es la elección clara. Aporta «Tasa de regeneración de energía» y, si Yao Guang no es el primer personaje de tu alineación, también aumenta el «ATK» de ese primer personaje en un 12 %.

Vonwacq, con su vivacidad, es la principal alternativa, ya que ofrece la misma regeneración de energía además de un avance de acción una vez que su SPD alcanza los 120. En este caso no resulta tan necesario, ya que Yao Guang ya es lo suficientemente rápida por sí misma, por lo que normalmente es mejor retrasar su turno para coordinarlo con las mejoras del equipo que adelantarlo.

Prioridades de estadísticas de Yao Guang

Prioridad 1: SPD

SPD Prioridad 2: Probabilidad de CRIT

Probabilidad de CRIT Prioridad 3: Daño crítico

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar un 100 % de tasa de CRÍTICO y al menos un 90 % de DAÑO CRÍTICO durante el combate, y apunta a un punto de inflexión de SPD de entre 160 y 200 en la batalla. Las estadísticas fijas sirven como complemento una vez que se agotan los valores porcentuales. Sus «Traces» ya le proporcionan un 60 % fijo de daño crítico, por lo que potenciar primero su tasa de crítico le permitirá alcanzar el objetivo del 100 % en combate más rápido que si se centrara en las estadísticas fijas de daño crítico.

Prioridades de las Habilidades de Yao Guang

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? ATK básico: Whistlebolt canta de alegría Medio Solo sirve para generar energía y puntos de habilidad para su rotación, así que es mejor subirla de nivel en último lugar. Habilidad: Decalight lo revela todo Máxima Duplica la Euforia compartida de la zona del 10 % al 20 % en el nivel máximo; es el pilar de su apoyo al equipo. Habilidad definitiva: Hexagrama de la fortuna emplumada Máximo Duplica la mejora de RES PEN de todos los tipos del 10 % al 20 %, lo que supone un aumento directo del daño para todo el equipo. Talento: Contempla dondequiera que se despliegue la luz Alto Duplica el daño de euforia adicional que su talento añade al ataque de un aliado. Habilidad de «Euforia»: «Que tu fortuna estalle en llamas» Alto Duplica el daño del «Aha Instantáneo» adicional que activa su habilidad definitiva.

Materiales de ascensión de Yao Guang (ascensión máxima)

Material Total Cera caprichosa 15 Acero «Dreamweave» 15 Punzón lúcido 15 Coágulo invasivo 65 Crédito 308 000

Materiales de rastro de Yao Guang (máximo de rastros)

Material Total Los storyboards dibujados a mano de «The Fluffy» 15 Cera caprichosa 41 Número conmemorativo de la serialización de «The Fluffy» 72 Acero Dreamweave 56 La edición de coleccionista de «The Fluffy» 139 Punzón lúcido 58 La reticencia de Vanquished Flow 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Yao Guang (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Yao Guang, el equipo F2P y los compañeros alternativos para ayudarte a tomar decisiones a la hora de formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Yao Guang

El mejor equipo de Yao Guang (general) Función Yao Guang Apoyo Lobo Plateado N.º 999 DPS Sparxie Híbrido Huohuo Apoyo

El tiempo de actividad de la habilidad definitiva de Silver Wolf (nivel 999) mejora cuando la propia habilidad definitiva de Yao Guang le proporciona un impulso de generación de MMR oculta fuera de su propio estado de habilidad definitiva, y el «Aha Instant» adicional que activa Yao Guang se sinergiza con cada compañero de equipo de Elation que se encuentre en el campo de batalla.

Sparxie se vuelve más fuerte cuanto más personajes de Elation comparten equipo con ella, ya que esa es la premisa fundamental de la ruta de Elation, y la curación y la restauración de energía de Huohuo mantienen toda la rotación en marcha sin interrupciones.

El mejor equipo de Yao Guang para jugadores F2P

El mejor equipo de Yao Guang (F2P) Función Yao Guang Apoyo Qingque DPS Lynx Apoyo Tingyun Apoyo

La mecánica agresiva de lanzamiento de fichas de Qingque consume repetidamente puntos de habilidad, lo que satisface el requisito del kit de Yao Guang para maximizar y duplicar los efectos de daño de su habilidad «Gran Bendición» (Elation). Tingyun actúa como una batería indispensable para el equipo, ya que alimenta el enorme requisito de 180 de energía de la habilidad definitiva de Yao Guang y mantiene activo su campo de efecto.

Por último, Lynx mantiene toda la rotación con un saldo positivo de puntos de habilidad gracias a las curaciones de área de efecto de su habilidad definitiva, lo que garantiza que Qingque siempre disponga de una enorme reserva de puntos para gastar en su turno.

Las mejores alternativas para el equipo de Yao Guang

Tribbie es un sustituto directo de Huohuo, ya que cambia la curación por potenciadores de RES PEN de todos los tipos y daño de «Elation» adicional, lo que funciona si tus necesidades de sostenibilidad ya están cubiertas por otros personajes.

Cipher es un sustituto directo de Sparxie, ya que el daño de Elation que genera el kit de Yao Guang se canaliza directamente hacia la mecánica «Tally», que potencia el propio daño de Cipher.

Hanya es un sustituto directo del Trailblazer de Elation en la ranura F2P, ya que restaura puntos de habilidad con su propia habilidad y añade potenciadores de ATK a través de su habilidad definitiva, además de la cuota de Elation de Yao Guang.

Dan Heng Permansor Terrae es un sustituto directo de Huohuo, ya que cambia la curación reactiva por potenciadores de ATK y escudos si prefieres mitigar el daño recibido en lugar de curarte a través de él.

Gallagher es otro sustituto directo de Huohuo, ya que aplica el debuff «Besotted» a través de su kit para proporcionar curación, al tiempo que aporta utilidades adicionales que el equipo puede aprovechar.

Dan Heng Imbibitor Lunae es un sustituto directo de Silver Wolf (nivel 999) si prefieres crear un carry que no se base en Elation, ya que consume puntos de habilidad para infligir daño y se beneficia directamente de la bonificación de daño de Elation que el talento de Yao Guang añade a sus ataques.

La reducción de resistencia a todos los tipos de Yao Guang y el avance gratuito de la acción instantánea «Aha» son mecánicas muy potentes que le aportan cierta flexibilidad a la hora de formar el equipo . Sin embargo, para liberar todo su potencial, necesita un arquetipo de equipo específico construido en torno a unidades de DPS especializadas en «Elation», lo que la convierte en un motor indispensable para las alineaciones de alto nivel centradas en «Elation».

Eidolones de Yao Guang: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Campanillas risueñas donde cae el jade Máximo Otorga el turno extra «Aha» 40 «Punchline» en lugar de la cantidad base y hace que el daño de «Elation» de cada aliado ignore el 20 % de la DEF del objetivo. El mejor punto de parada para los que gastan mucho. E2: Flechas ciegas guiadas por plumas Alto Añade velocidad y «Elation» a todo el equipo mientras la zona está activa, lo que ayuda a alcanzar los umbrales de velocidad en todo el equipo. E3: Auspicios reflejados en Decalight Bajo Un Eidolón puro de subida de nivel que aumenta la Habilidad, el Ataque básico y los niveles de la Habilidad de Éxtasis, sin ningún efecto único propio. E4: Hilos del destino teñidos de plumas Medio Aumenta el daño de la habilidad de euforia de todos los aliados durante el turno extra de «Aha», aunque requiere una gran inversión para alcanzarlo. E5: Engalanado con gracia radiante Bajo Otro eidolón que solo sirve para subir de nivel, ya que solo aumenta los niveles de la habilidad definitiva, el talento y la habilidad de euforia. E6: Transportado a lo largo del arco astral Máximo Añade una mejora fija del 25 % al daño de «Exaltación» para todo el equipo y duplica el multiplicador de su propia habilidad de «Exaltación», lo que la convierte en una auténtica sub-DPS además de sus funciones de apoyo.

El E1 es el punto de parada práctico para la mayoría de los jugadores. Del E2 al E5 las mejoras son relativamente menores, y no merece la pena seguir avanzando a menos que te propongas específicamente llegar hasta el E6 para obtener la mejora de daño para todo el equipo y su propio daño adicional como sub-DPS.

Veredicto: ¿merece la pena construir a Yao Guang2026?

Clasificación de niveles de Yao Guang Valoración general EX Clasificaciones de endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Si ya te estás decantando por crear una composición de equipo meta altamente competitiva y con gran presencia de Elation, sin duda merece la pena conseguir a Yao Guang y desarrollarla. Si no tienes otras unidades de Elation de primer nivel y no tienes pensado conseguir ninguna, esa es tu señal para plantearte pasarla por alto.



Es una apoyo de Elation completa desde el primer momento, y su valor no hace más que aumentar a medida que se incorporan más personajes de Elation a la plantilla. Su reparto de «Elation», su mejora de RES PEN y su «Aha Instant» gratuito se aplican prácticamente en cualquier equipo, aunque pierde valor fuera de una alineación dedicada a «Elation», ya que Honkai Star Rail ya cuenta con un montón de apoyos potentes y consolidados entre los que elegir.

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