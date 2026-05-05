La mejor configuración de Acheron para HSR: guía de DPS de «Lightning Nihility»

La mejor configuración de Acheron que pueden crear los jugadores de HSR la convierte en una de las unidades de DPS principal (causante de daño principal) más fiables del juego, capaz de eliminar Recuerdo del caos and Sombra apocalíptica sin tener en cuenta los tipos de debilidad del enemigo. Acheron recorre el Camino de la Nihilidad, pero actúa como una pura generadora de daño, aumentando su índice de crítico, daño crítico y ataque a través de sus reliquias, al tiempo que se apoya en sus compañeros de equipo de Nihilidad para alimentar su habilidad definitiva basada en acumulaciones.

Esta guía abarca todos los aspectos de la mejor configuración de Acheron para HSR: conos de luz, conjuntos de reliquias y adornos planares, prioridades de estadísticas y pruebas de rendimiento, la utilidad del eidolón y las composiciones de equipo más potentes para el parche actual. Si juegas con dos apoyos de Nihility junto a ella, Acheron es una de las unidades que más daño inflige en Honkai: Star Rail.

La mejor configuración de Acheron para HSR: Descripción general de Acheron

Atributo Detalle Rareza 5 estrellas Elemento Rayo Ruta Nihilismo Función DPS principal Comunicado Versión 2.1 (marzo de 2024) Actores de doblaje EN: Carrie Keranen | JP: Sawashiro Miyuki | CN: Dongxue | KR: Kim Hyun-sim

Fuente Valoración general MoC PF AS Partido 8 S S A S ¿Cuándo volverás? 9,8 / 10 9.8 8.5 9.7

Acheron es una DPS principal de Nihility del tipo Rayo que no se juega en absoluto como una típica apoyo de Nihility. En lugar de aplicar daños por tiempo o potenciar a sus compañeros, es una carry centrada en el daño explosivo cuyo conjunto de habilidades gira en torno a generar acumulaciones de «Sueño lacerado» para lanzar su habilidad definitiva, que ignora por completo los tipos de debilidad del enemigo. Esta mecánica de ignorar debilidades es una de las principales ventajas de esta configuración y elimina el habitual problema a la hora de formar equipos, que consiste en hacer coincidir los elementos con las debilidades del enemigo.

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Su economía de SP es notablemente eficiente (E0, Eidolon 0) cuando forma equipo con dos compañeros de Nihility que utilizan principalmente ataques básicos. El equipo acumula acumulaciones de «Slashed Dream» mediante la aplicación de debuffs en lugar del uso de habilidades, por lo que Acheron puede usar su propia habilidad con total libertad sin agotar los recursos del equipo. Su daño aumenta considerablemente con las estadísticas de CRIT, y su «A4 Trace» proporciona un gran multiplicador de daño que se beneficia de contar con compañeros de Nihility.

Tres pruebas de rendimiento rápidas para la mejor configuración de Acheron en HSR:

Lo mejor para «Recuerdo del caos» (MoC): Contenido de jefes difícil con reinicio de oleadas; la cadencia de daño por habilidad definitiva de Acheron resulta muy eficaz en este caso.

Contenido de jefes difícil con reinicio de oleadas; la cadencia de daño por habilidad definitiva de Acheron resulta muy eficaz en este caso. Lo mejor para «Sombra apocalíptica» (AS): Su elevado daño explosivo y la reducción universal de la resistencia hacen que la configuración del Acheron con HSR sea muy potente para este modo de puntuación.

Su elevado daño explosivo y la reducción universal de la resistencia hacen que la configuración del Acheron con HSR sea muy potente para este modo de puntuación. Lo mejor para un universo simulado: Funciona bien con las mejoras de la rama «Nihility»; no está tan optimizado como en los modos de final de juego, pero es totalmente funcional.

Cómo jugar con Acheron en HSR

La habilidad definitiva de Acheron cuesta 9 acumulaciones de «Sueño desmembrado» en lugar de energía. Empieza cada combate con 5 acumulaciones gracias a su habilidad secundaria (Oni Rojo) y obtiene 1 acumulación adicional cada vez que un aliado o un enemigo inflige una desventaja a un objetivo enemigo. Su propia habilidad le otorga 1 acumulación directamente. Con dos apoyos de Nihility activos, cada uso de sus habilidades aporta acumulaciones, lo que significa que Acheron suele lanzar su habilidad definitiva cada 1 o 2 ciclos.

La mecánica «Nudo Carmesí» funciona de forma paralela. Cada vez que se aplica una desventaja, el enemigo recibe una acumulación de «Nudo Carmesí». Los enemigos con más acumulaciones de «Nudo Carmesí» reciben más daño de los golpes de la habilidad definitiva «Hoja de Lluvia» de Acheron, por lo que conviene centrar las desventajas en tu objetivo principal. Es importante gestionar el desbordamiento de la pila. «Slashed Dream» puede acumular hasta 3 cargas por encima del límite, que se almacenan como «Ascendencia Cuadrivalente». Estas cargas se recuperan una vez finalizada la habilidad definitiva, lo que permite mantener el impulso en el siguiente ciclo. En el nivel 2, Acheron también obtiene 1 carga al inicio de su propio turno, lo que le permite usarla con mayor frecuencia. La estrategia de uso de SP para la mejor configuración de Acheron en HSR es sencilla: utiliza la habilidad cuando el SP lo permita y el ataque básico cuando el equipo se vea en apuros.

Ventajas e inconvenientes de Acheron

La configuración de Acheron es una de las opciones de DPS de 5 estrellas más versátiles en Honkai: Star Rail. Su kit evita muchas de las limitaciones habituales del DPS: no requiere combinar debilidades, no necesita acumular energía y ofrece un daño mínimo elevado incluso con reliquias básicas, gracias al multiplicador de «A4 Trace».

Ventajas Contras ✅ La habilidad definitiva ignora el tipo de debilidad del enemigo ✅ Empieza cada combate con 5 acumulaciones de «Sueño destrozado» para poder lanzar rápidamente su primera habilidad definitiva ✅ Gran daño explosivo contra un solo objetivo y en área en un solo conjunto de habilidades ✅ A4 Trace proporciona un multiplicador de daño del 160 % si hay dos compañeros de equipo de Nihility. ✅ Reducción de la resistencia universal en la habilidad definitiva ❌ Requiere 2 compañeros de equipo de Nihility en E0 para obtener la bonificación completa de A4, lo que limita la flexibilidad del equipo ❌ El «Signature Light Cone» es notablemente más potente que las alternativas gratuitas ❌ La calidad de la reliquia tiene un impacto significativo; las estadísticas secundarias medias limitan el potencial máximo ❌ E2 es un gran pico de potencia al que no pueden acceder quienes no gastan

En resumen: invierte en la mejor configuración de Acheron con HSR si puedes contar con dos apoyos de Nihility. Es una de las pocas unidades de DPS principal que resulta igual de viable tanto para los jugadores F2P (Free-to-Play) con un equipo económico como para los que invierten dinero en el E2 y el Light Cone exclusivo.

Descripción general de Acheron HSR: kit, habilidades y destrezas

El ataque básico y la habilidad de Acheron son las herramientas para acumular acumulaciones; su habilidad definitiva es donde reside casi todo su daño. Su ataque básico inflige daño de rayo a un solo objetivo. Su habilidad, «Octobolt Flash», es su principal acción por turno: inflige daño de rayo a un solo objetivo y a los enemigos adyacentes, y añade directamente 1 acumulación de «Slashed Dream».

El talento «La unidad se cierne sobre Rainleaf» es el motor de todo el conjunto de habilidades. Lleva la cuenta de las aplicaciones de debuffs en todo el equipo. Cada vez que un aliado o un enemigo utilice una habilidad que inflija una desventaja, Acheron obtiene 1 acumulación de «Sueño destrozado» y el enemigo afectado obtiene 1 acumulación de «Nudo carmesí». Al alcanzar 9 acumulaciones, Acheron puede lanzar su habilidad definitiva, que consume todas las acumulaciones e inflige un daño de área de efecto (AoE) de relámpagos de múltiples impactos. Entender cómo maximizar la generación de acumulaciones es la base de cualquier configuración sólida de Acheron. Este kit se centra en las estadísticas de daño de ataque y crítico, con compañeros de equipo de Nihility que aplican muchos efectos negativos.

Habilidad Tipo Energía Pausa Descripción Wiltcross trilateral (Ataque básico) Objetivo único 0 10 Inflige un daño de relámpago equivalente al 100 % del ATQ de Acheron a un solo enemigo. Octobolt Flash (Habilidad) Explosión 0 20 + 10 a los enemigos adyacentes Inflige un daño de rayo equivalente al 160 % del ATQ de Acheron a un solo enemigo y al 60 % del ATQ a los objetivos adyacentes. Obtiene 1 acumulación de «Sueño cortado». «Sueño destrozado: Gritos en rojo» (Ultimate) AoE 0 (coste: 9 Sueños destrozados) 5 + 5 a los enemigos adyacentes Consume todas las acumulaciones de «Sueño lacerado». Inflige daño de rayo de hasta el 372 % del ATQ a un solo objetivo y de hasta el 300 % a los enemigos adyacentes. Sobre Rainleaf se cierne la Unidad (Talento) Pasivo — — Cada vez que una unidad inflige una desventaja, Acheron acumula 1 carga de «Sueño lacerado» y ese enemigo acumula 1 carga de «Nudo carmesí». Al alcanzar las 9 cargas, se puede usar la habilidad definitiva. Las cargas sobrantes, hasta un máximo de 3, se almacenan como «Ascendencia cuádruple» y se devuelven tras usar la habilidad definitiva. Ascendencia cuádruple (técnica) Técnica — — Derrota al instante a los enemigos normales del mundo exterior. Contra enemigos de élite y jefes: inflige un 200 % del daño de ataque de rayo a todos los enemigos, reduce su resistencia independientemente del tipo de debilidad y otorga 1 acumulación de Ascendencia Cuadrivalente.

Rastro Nombre Efecto A2 Oni Rojo Acheron comienza cada combate con 5 acumulaciones de «Sueño lacerado» y aplica 5 acumulaciones de «Nudo carmesí» a un enemigo aleatorio. Las acumulaciones de «Sueño lacerado» que sobren se convierten en una acumulación de «Ascendencia cuádruple», con un máximo de 3. A4 El abismo Cuando el equipo cuenta con 1 o 2 personajes más de Nihility, Acheron obtiene un multiplicador de daño del 115 % o del 160 %, respectivamente. A6 Thunder Core Tras usar la habilidad definitiva contra enemigos con «Crimson Knot», el daño de Acheron aumenta un 30 % hasta un máximo de 3 veces durante 3 turnos. Además, se activa «Stygian Resurge» para infligir daño adicional.

Acheron HSR: Trazas y Eidolones

La prioridad a la hora de mejorar «Trace» en la configuración de Acheron depende directamente de su capacidad de daño. La habilidad definitiva es su principal fuente de daño, por lo que la mejora «A4 Trace», que lo multiplica enormemente, es la primera que hay que desbloquear. La mejora «A6 CRIT DMG» se potencia con las buenas estadísticas secundarias de las reliquias tras cada uso de la habilidad definitiva.

El Abismo (A4): Prioridad máxima. Aporta el multiplicador de daño del 160 %, que determina cuánto daño inflige la mejor configuración de Acheron con HSR por ciclo. Sube esto al máximo antes que nada. Oni Rojo (A2): Alta prioridad. Empezar cada combate con 5 acumulaciones de «Slashed Dream» garantiza que Acheron lance su habilidad definitiva en el primer ciclo. Thunder Core (A6): Alta prioridad. Una mejora del 30 % al daño crítico durante 3 turnos tras cada habilidad definitiva recompensa el uso constante de esta habilidad. Definitivo: Sube el nivel de la habilidad definitiva cuanto antes. Es ahí donde se concentran casi todos los multiplicadores de daño. Habilidad: Mejora tras la habilidad definitiva. La habilidad acumula cargas e inflige daño de explosión secundario. Daño básico: Prioridad mínima. Acheron rara vez realiza ataques básicos en una partida optimizada.

Rastro Prioridad Explicación El abismo (A4) ★★★★★ La mejor Multiplicador de daño del 160 % en la habilidad definitiva con 2 compañeros de equipo de Nihility. El mayor aumento de daño disponible. Oni Rojo (A2) ★★★★☆ Alto 5 de vida inicial garantiza una habilidad definitiva en el primer ciclo. Es fundamental para cualquier rotación. Thunder Core (A6) ★★★★☆ Alto El daño adicional durante 3 turnos tras usar la habilidad definitiva supone otro gran aumento de daño.

Acheron, en el nivel E0, es perfectamente capaz de superar todo el contenido de final de juego con el equipo adecuado. E2 es, sin duda, el mejor lugar para los que les gusta gastar, reduciendo el requisito de Nihility de 2 a 1 y liberando una ranura de apoyo de Harmony.

Eidolon Nombre A pleno rendimiento Veredicto de inversión E1 El cielo en silencio dijo la verdad Aumenta su tasa de crítico en un 18 % al infligir daño a enemigos con efectos negativos. Un aumento del daño aceptable si se cuenta con el equipo adecuado. E2 Trueno silencioso en una tormenta en calma Acheron obtiene 1 acumulación de «Sueño destrozado» al comienzo de su turno. Además, solo se necesita 1 personaje de Nihility (aparte de la propia Acheron) para obtener el multiplicador de daño A4 del 160 %. El eidolón de mayor valor. Desbloquea una segunda ranura de equipo para las unidades de Harmony. E3 «Mordeduras de escarcha en la muerte» Aumenta el nivel de la habilidad definitiva en 2 (máx. 15). El nivel de ataque básico aumenta en 1 (máx. 10). Aumento del daño base. Es una buena opción si tu objetivo final es el E4. E4 Fuego consagrado para el alma reflejada Cuando los objetivos enemigos entran en combate, les infliges «Vulnerabilidad al daño de habilidad definitiva», lo que aumenta el daño de habilidad definitiva que reciben en un 8 %. Aumento mínimo del daño. E5 Almas dispersas sobre tierras borradas Aumenta el nivel de habilidad y talento en 2 (máximo 15). No es relevante, a menos que se opte por el E6. E6 Apocalipsis, el Emancipador Aumenta el PEN de RES de todo tipo de su habilidad definitiva en un 20 %. Ahora, su ataque básico y su habilidad también se consideran daño de habilidad definitiva, lo que le permite reducir la resistencia del enemigo independientemente de su punto débil. Un pico de potencia de nivel «ballena».

Los mejores conos de luz de Acheron (clasificación)

Los mejores conos de luz para la configuración de Acheron combinan daño crítico, multiplicadores de daño y la aplicación de debuffs pasivos. Este último punto es importante: algunos conos de luz aplican un debuff al activarse, lo que añade una acumulación gratuita de «Sueño lacerado» al usar la habilidad. «A lo largo de la costa pasajera» hace precisamente esto, y por eso destaca tanto por encima de las alternativas. La lista que aparece a continuación está ordenada de más potente a menos potente.

Cono de luz Rareza Valor A lo largo de la costa que se desvanece ★★★★★ Lo mejor En nombre del mundo ★★★★★ Genial Lluvia incesante ★★★★★ Bueno (dependiendo de la situación) Buenas noches y que duermas bien ★★★★ Los mejores juegos gratuitos Coreografía sin límites ★★★★ Buen presupuesto para todo

N.º 1. Mejor en general – A lo largo de la costa que se desvanece

«A lo largo de la Costa Pasante» es el cono de luz característico de Acheron y destaca claramente por encima de cualquier otra opción para la mejor configuración de Acheron en HSR. Aporta daño crítico y hace que sus golpes apliquen una desventaja llamada «Mirage Fizzle», que aumenta el daño que Acheron inflige a los enemigos afectados por ella. La habilidad definitiva de quien la lleva también inflige daño adicional a los enemigos con «Mirage Fizzle». Esto aumenta enormemente su producción de daño, ya que la desventaja siempre se aplica antes de que sus ataques impacten y garantiza una acumulación extra de «Slashed Dream». Eso significa un ciclo de habilidad definitiva más rápido, además de las ventajas de las estadísticas puras.

Para los jugadores que buscan alcanzar el máximo nivel, este «Light Cone» es la opción prioritaria junto con el estandarte de Acheron. En S1 (Superposición 1), la pasiva ya es muy potente; llegar a S5 supone una inversión propia de los grandes gastadores, con rendimientos decrecientes.

Rareza ★★★★★ ATK 635 HP 1058 DEF 396

N.º 2. La mejor alternativa premium: «Incessant Rain»

«Lluvia incesante» es la mejor opción no exclusiva de esta configuración de Acheron. Aumenta su índice de crítico contra objetivos que sufran tres o más debuffs. Además, sus ataques (incluida su habilidad definitiva) tienen una probabilidad de aplicar «Código de éter» a un objetivo aleatorio que aún no lo tenga. Esto amplifica aún más el daño que se les inflige.

Por desgracia, su bonificación a la tasa de acierto de efectos es insignificante, pero, en general, sigue siendo una buena opción. Si has conseguido al Lobo Plateado, es posible que ya tengas esta carta.

Rareza ★★★★★ ATK 582 HP 1058 DEF 463

N.º 3. El mejor juego gratuito: «Buenas noches y que duermas bien»

«Buenas noches y que duermas bien» es la opción más accesible para los jugadores que buscan cómo montar a Acheron en HSR con un presupuesto limitado. Se trata de un cono de luz de 4 estrellas disponible en el «Stellar Warp» estándar y proporciona una bonificación de daño acumulable (hasta un 72 % en nivel 5 con 3 debuffs sobre el enemigo). Con dos compañeros de equipo de Nihility que mantienen los debuffs, la pasiva casi siempre funciona con todas las acumulaciones. El daño crítico debe provenir de las subestadísticas y las mejoras de equipo, pero la producción de daño es sólida.

Rareza ★★★★ ATK 476 HP 952 DEF 330

N.º 4. Situacional — En nombre del mundo

«Lluvia incesante» es un cono de luz de Nihility de 5 estrellas y de edición limitada que aumenta el daño de Acheron contra enemigos con debuffs. Cada vez que Acheron utiliza su habilidad, ese ataque también obtiene una bonificación a la probabilidad de acertar efectos y al ataque. Es una alternativa aceptable si no tienes ninguna de nuestras otras recomendaciones disponibles, ya que la mayoría de sus bonificaciones solo se aplican a su habilidad.

Rareza ★★★★★ ATK 582 HP 1058 DEF 463

N.º 5. La mejor alternativa de 4 estrellas: «Coreografía sin límites»

«Coreografía sin límites» es un evento de 4 estrellas o un «Warp Light Cone» estándar que aumenta el daño crítico contra enemigos con debuffs, concretamente aquellos con la defensa reducida o ralentizados. Dado que los enemigos de los equipos óptimos de Acheron casi siempre tienen debuffs, esta condición se activa de forma fiable. Es una sólida segunda opción de 4 estrellas cuando se necesita daño crítico en lugar de la bonificación de daño fijo que ofrecen «Good Night» y «Sleep Well».

Este «Light Cone» funciona mejor cuando tu índice de crítico ya está cubierto por «Pioneer Diver» e «Izumo Gensei», y la configuración de HSR Acheron necesita más daño crítico para alcanzar el objetivo del 160 % o más.

Rareza ★★★★ ATK 476 HP 952 DEF 330

Las mejores reliquias de Acheron y conjuntos planares

«Pioneer Diver of Dead Waters» es, sin duda, el mejor conjunto de reliquias (BIS) para la mejor configuración de Acheron en HSR. Sus equipos óptimos aplican al menos entre 2 y 3 debuffs a los enemigos en todo momento, lo que activa la bonificación completa de 4 piezas: un aumento de la tasa de CRIT y daño CRIT adicional contra enemigos con 2 o más debuffs. La bonificación de 4 piezas se aplica a cualquier tipo de debuff, por lo que cuenta cada aplicación de los compañeros de equipo de Nihility.

Reliquias

Nombre Valor Características Buzo pionero de las aguas muertas (4 piezas) Lo mejor 2 piezas: 12 % de daño a los enemigos con efectos negativos. 4 piezas: 4 % de probabilidad de crítico y 8 % de daño crítico contra enemigos con 2 o más efectos negativos, o un 12 % más de daño crítico contra enemigos con 3 o más efectos negativos. Banda del Trueno Ardiente (4 piezas) Good Alt 2 piezas: 10 % de daño de rayo. 4 piezas: 20 % de ataque durante 1 turno tras usar una habilidad. Resulta competitivo cuando ya se alcanzan los umbrales de crítico sin necesidad de «Pionero». Pionero (2 personas) + Banda (2 personas) Aceptable Una combinación mixta de 2 piezas/2 piezas funciona mientras se consigue un conjunto completo de 4 piezas de Pioneer.

«Pioneer Diver of Dead Waters» es el objetivo y hay que completarlo en su totalidad para cualquier configuración seria de Acheron. Las bonificaciones de 4 piezas de tasa de CRIT y daño de CRIT contra enemigos con debuffs encajan perfectamente con el funcionamiento de los equipos de Acheron. La «Banda del Trueno Chisporroteante» es la siguiente mejor opción si ya tienes un conjunto de 4 piezas de alta calidad con buenas estadísticas secundarias. La mejora del 20 % al ATQ tras usar una habilidad beneficia a la habilidad definitiva inmediatamente posterior si el timing es el adecuado.

Adornos planos

Nombre Valoración Características Izumo Gensei y el Reino Divino de Takama Lo mejor 12 % de ATQ y 12 % de probabilidad de crítico cuando un compañero de equipo comparte la misma senda. Los compañeros de equipo de Nihility cumplen esta condición, por lo que el efecto permanece activo de forma permanente. Firmament Frontline: Glamoth Genial 12 % de ATK y 18 % de ATK si la SPD es de 160 o más. Es muy eficaz cuando se equipan los «SPD Feet» y se alcanza ese umbral.

Izumo Gensei es el adorno planar estándar del Plan BIS para la mejor configuración de Acheron en HSR cuando se juega con compañeros de equipo de Nihility. La bonificación a la tasa de crítico reduce la presión a la hora de conseguir reliquias para la ranura de cuerpo. Glamoth es la opción ideal si se utilizan pies de velocidad y se alcanza el umbral de 160+, especialmente cuando la sincronización de los ciclos es importante.

Prioridad de estadísticas de Acheron

Las estadísticas principales de Acheron son el ATQ, la probabilidad de crítico y el daño crítico. El ATQ es la base del multiplicador de todas las habilidades; la probabilidad de crítico determina si los golpes son críticos; y el daño crítico determina la magnitud de esos críticos. Saber cómo configurar correctamente a Acheron en HSR significa alcanzar estos umbrales de estadísticas antes de preocuparse por cualquier otra cosa.

Estadísticas principales

Ranura para reliquias Estadística principal Motivo Cuerpo Tasa de CRIT % Prioriza hasta alcanzar una tasa de crítico en combate del 70 % o superior. Cambia a % de daño crítico una vez que hayas alcanzado ese umbral mediante las estadísticas secundarias y los potenciadores. Pies SPD o ATK% Pies SPD para activar Glamoth a partir de 160+. % de ATQ si se usa Izumo y la tasa de CRIT ya está cubierta. Esfera plana % de daño de ataque o % de daño de rayo El % de ATK suele ser ligeramente superior en la mayoría de los casos. Utiliza la pieza que tenga mejores estadísticas secundarias. Cuerda de enlace ATK% Siempre % de ATK. Acheron no consume energía, por lo que la tasa de regeneración de energía no tiene ninguna utilidad.

Prioridad secundaria/subestatal

% de crítico > % de daño crítico > % de ataque/ataque fijo > velocidad

Sub-Estado Prioridad Notas Tasa de CRIT % El más alto Intenta alcanzar un 70-80 % de daño en combate antes de acumular daño crítico. «Pioneer Diver» e «Izumo» te ayudarán en esto. CRIT % DE DAÑO Alto El objetivo inicial es superar el 160 %. Se puede superar el 200 % con un buen equipo y potenciadores de equipo. ATK% Alto Ajusta todos los multiplicadores del kit. ATK plano Medio Sigue siendo útil; úsalo cuando no tengas % de ATQ. SPD Low Solo es relevante para la activación de Glamoth o la sincronización del ciclo. No es un objetivo secundario prioritario. Índice de acierto Omitir Acheron no depende de la tasa de acierto de efectos para aplicar debuffs.

Valores de referencia de las estadísticas objetivo

Estado Objetivo Notas Tasa CRIT 70-80 % 100 % en combate, incluyendo el conjunto de 4 piezas de «Pioneer Diver» y las bonificaciones de índice de CRIT del equipo. CRIT DMG Más del 160 % Más del 200 % con un buen equipo. ATK 2.900–3.200+ Un mayor ATK aumenta todos los multiplicadores. Intenta superar los 3.000 con reliquias que tengan buenas estadísticas secundarias. SPD 101 básico Todo el SPD por encima de 101 proviene de reliquias y potenciadores de equipo. Apunta a valores superiores a 160 solo si utilizas a Glamoth.

Estrategia de baja inversión

Acheron cuenta con uno de los niveles mínimos de daño más altos disponibles para un DPS de CRIT. Su habilidad «A4 Trace» proporciona hasta un 160 % de daño adicional, independientemente de la calidad de las reliquias. Para configuraciones con equipo inferior: prioriza primero la tasa de CRIT, equipa el cuerpo y los pies con % de ATQ, y utiliza una combinación de 2 piezas de Pioneer + 2 piezas de Band hasta que tengas listo un conjunto completo de 4 piezas de Pioneer. La configuración HSR de Acheron sigue siendo competitiva para la mayor parte del contenido de final de juego con este nivel de inversión.

Comparación de estadísticas básicas de Acheron

Nivel ATK DEF HP SPD 1 95 59 153 101 40 356 222 574 101 80 698 436 1125 101

El ATK de Acheron aumenta considerablemente desde el nivel 1 hasta el 80, lo que confirma que las reliquias de % de ATK le van muy bien. La DEF y los HP aumentan adecuadamente, pero no son prioritarios en la configuración de Acheron para HSR.

La SPD se fija en 101 en todos los niveles. Cada punto de SPD por encima de ese valor proviene exclusivamente de reliquias y potenciadores de equipo, lo que significa que los umbrales de SPD (como la activación de Glamoth a partir de 160) son una elección deliberada a la hora de invertir en reliquias. Utiliza estas notas sobre la progresión de estadísticas para elegir las estadísticas principales adecuadas y alcanzar los objetivos de referencia más rápidamente.

Compañeros de equipo del HSR Acheron

Los compañeros de equipo para la mejor configuración de Acheron se han seleccionado en función de la aplicación de debuffs para generar «Slashed Dream», la gestión de SP y la amplificación del daño. En el nivel E0, Acheron necesita dos personajes de Nihility para activar el multiplicador completo del 160 % de A4. En el nivel E2, solo se necesita un personaje de Nihility, lo que deja libre una segunda ranura para los apoyos de Harmony.

Apoyo de Nihility

Jiaoqiu

Función: Apoyo de Nihility, aplicador de desventajas, amplificador de vulnerabilidad

Apoyo de Nihility, aplicador de desventajas, amplificador de vulnerabilidad Por qué colaboran con Acheron: La habilidad definitiva de Jiaoqiu puede aplicar el debuff «Ashen Roast» cada vez que los enemigos realizan una acción, generando acumulaciones de «Slashed Dream» a un ritmo que ningún otro personaje de apoyo puede igualar. Su debuff «Vulnerability» aumenta el daño que reciben los enemigos, lo que complementa el multiplicador A4 de Acheron. Consulta la guía de HSR sobre la mejor configuración de Jiaoqiu para ver su configuración completa.

La habilidad definitiva de Jiaoqiu puede aplicar el debuff «Ashen Roast» cada vez que los enemigos realizan una acción, generando acumulaciones de «Slashed Dream» a un ritmo que ningún otro personaje de apoyo puede igualar. Su debuff «Vulnerability» aumenta el daño que reciben los enemigos, lo que complementa el multiplicador A4 de Acheron. Consulta la guía de HSR sobre la mejor configuración de Jiaoqiu para ver su configuración completa. Nota sobre la rotación: Usa la habilidad definitiva de Jiaoqiu antes de que se active la ventana de la habilidad definitiva de Acheron para maximizar la generación de «Sueño lacerado» y el tiempo de duración de «Vulnerabilidad».

Ventajas Contras ✅ Genera acumulaciones de «Slashed Dream» en los turnos del enemigo, no solo en los del jugador ✅ La desventaja de «Vulnerabilidad» supone un aumento multiplicativo del daño ❌ Número limitado de caracteres en el banner; no disponible para todos los jugadores F2P ❌ Menos eficaz en contenidos en los que la frecuencia de las acciones del enemigo es muy baja

Cifrado

Función: Apoyo de Nihility, amplificador de daño real, amplificador de daño recibido

Apoyo de Nihility, amplificador de daño real, amplificador de daño recibido Por qué colaboran con Acheron: Cipher aplica un aumento universal del 40 % al daño recibido y genera ráfagas de daño verdadero en sus propios turnos, todo ello sin dejar de cumplir con los requisitos de la clase Nihility para la mejor configuración de Acheron en HSR. Consulta la guía de la mejor configuración de Cipher en HSR para conocer todas sus habilidades.

Cipher aplica un aumento universal del 40 % al daño recibido y genera ráfagas de daño verdadero en sus propios turnos, todo ello sin dejar de cumplir con los requisitos de la clase Nihility para la mejor configuración de Acheron en HSR. Consulta la guía de la mejor configuración de Cipher en HSR para conocer todas sus habilidades. Nota sobre la rotación: Usa libremente la habilidad y la habilidad definitiva de Cipher. Sus efectos negativos se aplican automáticamente y acumulan cargas de «Sueño destrozado» con cada aplicación.

Ventajas Contras ✅ El aumento del 40 % en el daño recibido es uno de los potenciadores más potentes que hay ✅ Inflige daño real en sus propios turnos de forma independiente ❌ Número limitado de caracteres en el banner ❌ No proporciona curación ni protección; el equipo necesita un buen apoyo

Lobo plateado

Función: Apoyo de Nihility, Reductor de DEF, Implante de debilidad

Apoyo de Nihility, Reductor de DEF, Implante de debilidad Por qué colaboran con Acheron: Loba Plateada inflige «Debilidad al Rayo» a los enemigos que no son de tipo Rayo con su habilidad y reduce la DEF con su habilidad definitiva. Ambos efectos generan acumulaciones de «Sueño Cortado» y cumplen el requisito de 2 «Nihility» en A4 para esta configuración de Acheron.

Loba Plateada inflige «Debilidad al Rayo» a los enemigos que no son de tipo Rayo con su habilidad y reduce la DEF con su habilidad definitiva. Ambos efectos generan acumulaciones de «Sueño Cortado» y cumplen el requisito de 2 «Nihility» en A4 para esta configuración de Acheron. Nota sobre la rotación: Usa la habilidad de Silver Wolf contra el enemigo más resistente para infligirle «Debilidad al rayo» y acumular efectos negativos de DEF antes de que se active la habilidad definitiva de Acheron.

Ventajas Contras ✅ La reducción de DEF se acumula de forma multiplicativa con las mejoras de ATK ✅ Disponible en el fondo común estándar de Stellar Warp ❌ El «Implante de debilidad» depende de la situación, ya que Acheron ya ignora la debilidad ❌ La tasa de generación de «Sueños» es inferior a la de Jiaoqiu en los contenidos de ciclo rápido

Por la

Función: Apoyo a la Nihilidad, Reductor de DEF de área de efecto, Aumenta los PS

Apoyo a la Nihilidad, Reductor de DEF de área de efecto, Aumenta los PS Por qué colaboran con Acheron: La habilidad definitiva de Pela elimina el DEF de todos los enemigos y cuenta como una desventaja a efectos de «Slashed Dream». Genera puntos de habilidad (principalmente con ataques básicos tras la primera habilidad definitiva), lo que la convierte en la mejor apoyo de Nihility económica para la configuración HSR de Acheron.

La habilidad definitiva de Pela elimina el DEF de todos los enemigos y cuenta como una desventaja a efectos de «Slashed Dream». Genera puntos de habilidad (principalmente con ataques básicos tras la primera habilidad definitiva), lo que la convierte en la mejor apoyo de Nihility económica para la configuración HSR de Acheron. Nota sobre la rotación: Combina la habilidad de Pela con los ataques básicos. Guarda la habilidad definitiva para oleadas de varios enemigos o cuando Acheron necesite un empujón para acumular acumulaciones.

Ventajas Contras ✅ No forma parte del fondo común estándar de Stellar Warp ✅ La reducción de la defensa contra el área de efecto es muy útil en los contenidos con múltiples objetivos ❌ La reducción de DEF es la única desventaja importante; no hay amplificación adicional ❌ Menor generación de pila por ciclo que Jiaoqiu o Cipher

Asistencia de Harmony (solo para E2 Acheron)

Domingo

Función: Apoyo de Armonía, Avance de Acción, amortiguador de daño de CRIT

Apoyo de Armonía, Avance de Acción, amortiguador de daño de CRIT Por qué colaboran con Acheron: En E2, Acheron solo necesita un personaje de Nihility para obtener la bonificación completa de A4. La mejora «100 % de acción» de Acheron del domingo le permite actuar inmediatamente después del turno de un aliado, lo que aumenta considerablemente la frecuencia de disparo de su habilidad definitiva por ciclo. Su habilidad proporciona una mejora al daño crítico, lo que complementa el rastro del Núcleo de Trueno de A6.

En E2, Acheron solo necesita un personaje de Nihility para obtener la bonificación completa de A4. La mejora «100 % de acción» de Acheron del domingo le permite actuar inmediatamente después del turno de un aliado, lo que aumenta considerablemente la frecuencia de disparo de su habilidad definitiva por ciclo. Su habilidad proporciona una mejora al daño crítico, lo que complementa el rastro del Núcleo de Trueno de A6. Nota sobre la rotación: Utiliza la habilidad «Time Sunday» en el turno del objetivo de Acheron para que su potenciador de daño crítico coincida con la ventana de la habilidad definitiva.

Ventajas Contras ✅ «100 % Action Advance» es la mejor herramienta de manipulación de turnos que existe ✅ La mejora del daño crítico se complementa con el núcleo de trueno A6 ❌ Se requiere E2 Acheron; en E0, si se usa «Sunday», se pierde la bonificación de A4 ❌ Requiere una gestión cuidadosa de los puntos de estrategia en sus propios turnos

Opciones de sostenibilidad

Aventura

Función: Sostenimiento, amplificador de daño crítico, proveedor de escudos

Sostenimiento, amplificador de daño crítico, proveedor de escudos Por qué colaboran con Acheron: La desventaja «Unnerved» de Aventurine aumenta el daño crítico recibido por todos los enemigos en un 15 %, lo que multiplica directamente el daño de la habilidad definitiva de Acheron. Sus escudos ofrecen una protección proactiva contra los ataques repentinos. Consulta la guía de HSR sobre la mejor configuración de Aventurine para obtener todos los detalles.

La desventaja «Unnerved» de Aventurine aumenta el daño crítico recibido por todos los enemigos en un 15 %, lo que multiplica directamente el daño de la habilidad definitiva de Acheron. Sus escudos ofrecen una protección proactiva contra los ataques repentinos. Consulta la guía de HSR sobre la mejor configuración de Aventurine para obtener todos los detalles. Nota sobre la rotación: Siempre que sea posible, usa «Ultimate» de Aventurina antes que «Ultimate» de Acheron para acumular la amplificación del daño crítico.

Ventajas Contras ✅ La desventaja «Desconcertado» potencia considerablemente el daño crítico en la mejor configuración de Acheron para HSR ✅ Los escudos son una protección proactiva contra los ataques en ráfaga, no una curación reactiva ❌ Número limitado de caracteres en el banner ❌ Requiere el uso de una habilidad para generar acumulaciones de «Blind Bet», lo que supone un coste adicional de SP

Gallagher

Función: Apoyo, Sanador, Aplicador de efectos negativos

Apoyo, Sanador, Aplicador de efectos negativos Por qué colaboran con Acheron: Gallagher aplica el efecto negativo «Besotted» con su habilidad definitiva, lo que cuenta para la acumulación de «Slashed Dream». Sus curaciones son reactivas (se activan tras recibir daño), por lo que es ideal para equipos que no reciben daño repentino de forma constante.

Gallagher aplica el efecto negativo «Besotted» con su habilidad definitiva, lo que cuenta para la acumulación de «Slashed Dream». Sus curaciones son reactivas (se activan tras recibir daño), por lo que es ideal para equipos que no reciben daño repentino de forma constante. Nota sobre la rotación: Usa «Ultimate» de Gallagher en los turnos en los que se acumulan los efectos negativos. Usa «Skill» cuando los PV bajen por debajo de unos niveles seguros.

Ventajas Contras ✅ El efecto negativo «Enamorado» contribuye a las acumulaciones de «Sueño destrozado» ✅ Sin el Stellar Warp estándar ❌ Las curaciones son reactivas; no evitan los picos de daño como lo hacen los escudos ❌ Menor potencial que la aventurina en situaciones de daño puro

¿Dónde está Xuan?

Función: Sostener, colchón de tipos de interés CRIT

Sostener, colchón de tipos de interés CRIT Por qué colaboran con Acheron: La «Matriz de la presciencia» de Fu Xuan otorga una tasa de críticos a todo el equipo. Su redistribución de PV reduce las muertes individuales.

La «Matriz de la presciencia» de Fu Xuan otorga una tasa de críticos a todo el equipo. Su redistribución de PV reduce las muertes individuales. Nota sobre la rotación: Mantén la Matriz de Presciencia activa. Usa «Ultimate» de forma reactiva en situaciones de crisis de salud.

Ventajas Contras ✅ La mejora de la tasa de CRIT para todo el equipo reduce la presión a la hora de farmear reliquias ✅ La redistribución de PV proporciona resistencia pasiva ❌ No aporta acumulaciones ni efectos negativos de «Slashed Dream» ❌ Anuncio limitado; menos accesible que Gallagher

Otros compañeros de equipo viables

Función Personaje Nota Nihility, DoT Buenos días La desventaja de «Firekiss» acumula cargas; la mejor segunda unidad de Nihility económica para la configuración de Acheron Sostenibilidad, Energía Hola Cura y regenera energía a los compañeros de equipo; aumenta la velocidad general de recarga de las habilidades definitivas del equipo Sostenedor, Sanador La olla Curación de área pasiva; positiva en SP; útil si no hay personajes con escudo disponibles Nihilismo Mundo El efecto negativo de ralentización acumula cargas; se puede obtener en su totalidad a través del fondo estándar

Las mejores alineaciones de Acheron

La selección de equipos para la mejor configuración de Acheron en HSR se basa en dos requisitos en el nivel E0: dos compañeros de equipo de Nihility y un personaje de soporte. En el nivel E2, la segunda plaza de Nihility se abre a cualquier clase. Los equipos que se muestran a continuación se han seleccionado por su capacidad para aplicar debuffs, su eficiencia en la generación de acumulaciones y su daño máximo global.

Equipo Premium 1 – Núcleo de hiperllevador (E0/E1)

Función Personaje Sinergia DPS principal Aqueronte Daño explosivo, ciclo de «Slashed Dream» Apoyo de Nihility Jiaoqiu Máxima tasa de acumulación, efecto negativo de vulnerabilidad Apoyo de Nihility Cifrado Aumento del 40 % del daño recibido, daño real infligido Mantener Aventura Aumento del daño crítico mediante «Unnerved» y escudos

Este es el equipo E0 de mayor rendimiento de Acheron. Jiaoqiu y Cipher generan conjuntamente acumulaciones de «Sueño destrozado» en casi todas las acciones de los jugadores y los enemigos, lo que permite a Acheron lanzar su habilidad definitiva casi en cada ciclo. La desventaja «Desconcertado» de Aventurine añade un multiplicador de daño crítico además de la bonificación de A4.

Equipo Premium 2 – Jiaoqiu + Silver Wolf (E0)

Función Personaje Sinergia DPS principal Aqueronte Daño por explosión Apoyo de Nihility Jiaoqiu Generación de pila, Vulnerabilidad Apoyo de Nihility Lobo plateado Reducción de DEF, implante de vulnerabilidad al rayo Mantener Aventura Daño crítico mediante «Unnerved»

«Lobo Plateado» sustituye a «Cipher» cuando la reducción de DEF en área y el «Implante de debilidad» resultan útiles, sobre todo en contenidos en los que los enemigos no son vulnerables al rayo. «Jiaoqiu» sigue siendo fundamental para generar acumulaciones.

Equipo E2 – Variante Harmony

Función Personaje Sinergia DPS principal Aqueronte Daño explosivo, acumulación de E2 al inicio del turno Apoyo de Nihility Jiaoqiu Generación de pila, Vulnerabilidad Asistencia técnica de Harmony Domingo 100 % de acción anticipada, mejora del daño crítico Mantener Aventura Daño crítico mediante «Unnerved»

En E2, solo se necesita un personaje de Nihility para obtener la bonificación completa del 160 % en A4. El avance de acción del 100 % de Acheron del domingo le permite lanzar la habilidad definitiva con mayor frecuencia por ciclo de tiempo real, lo que convierte a este equipo en el más eficaz de todos los disponibles.

Mejor equipo F2P

Función Personaje Sinergia DPS principal Aqueronte Daño por explosión Apoyo de Nihility Por la Reducción de la defensa de área de efecto, SP positivo Apoyo de Nihility Buenos días Efecto negativo de «Beso de fuego» por acumulaciones, «Nihility» económica Mantener Gallagher El efecto negativo «Enamorado» acumula cargas y otorga una unidad «Stellar Warp» gratuita

Este equipo consigue la bonificación completa de 2-Nihility A4 utilizando únicamente unidades estándar y de apoyo. Pela y Guinaifen mantienen las desventajas activas de forma constante, y la desventaja «Besotted» de Gallagher aporta una generación adicional de acumulaciones mientras se mantiene activa.

Materiales de Acheron Trace y Ascension

Los materiales de ascensión y de rastreo de Acheron se solapan en gran medida. Los componentes de la Colección de Sueños, las válvulas de flujo de sueños y los motores de creación de sueños se comparten entre ambos árboles de materiales, por lo que para farmear de forma eficiente hay que centrarse en ambos a la vez. El Bastón de Rayos del Cambiaformas lo suelta la Sombra Estancada (Forma de la Perdición) en Stargazer Navalia, en Xianzhou Luofu. Los Malos Pasados del Desastre del Planeta Borehole los suelta el jefe semanal Eco de la Guerra. Da prioridad a desbloquear A4 (El Abismo) y A6 (Núcleo del Trueno) para obtener los mayores picos de poder antes de avanzar hacia otros nodos de trazas.

Número máximo de nodos de rastreo

Oleos de traza Total Créditos 3 000 000 Espíritu ardiente 15 Componente de la colección Dream 41 Válvula Dream Flow 56 Esencia de Starfire 72 Motor de creación de sueños 58 Incineradora del Cielo 139 Los males del pasado del desastre del «planeta de los pozos de sondeo» 12 Las huellas del destino 8

Max Ascension

Materiales de Ascensión Total Créditos 308,000 Componente de la colección Dream 15 Válvula Dream Flow 15 Motor de creación de sueños 15 El bastón de rayos de Shape Shifter 65

Empieza por farmear «La Sombra Estancada» para conseguir bastones de rayo suficientes para las Ascensiones. Completa la misión semanal «El Eco de la Guerra» para conseguir el material del jefe del Desastre del Planeta Pozo, que es el mayor obstáculo cuando se alcanzan niveles altos de rastreo.

★ Recarga – Honkai Star Rail Honkai Star Rail: Fragmento onírico Compra en Eneba

Cómo conseguir Acheron

Acheron está disponible exclusivamente a través de su banner de evento de personajes limitado «Warp». No forma parte del conjunto estándar de «Stellar Warp» y no se puede obtener como premio de 50/50 en el banner de ningún otro personaje. Para conseguir a Acheron, el banner debe incluirla explícitamente como personaje de 5 estrellas con probabilidad aumentada.

Su última reaparición tuvo lugar en el evento «Indelible Coterie» de la versión 3.2, fase 1 (del 8 al 30 de abril de 2025, UTC-5). Los personajes destacados con índice de aparición de 4 estrellas en ese banner fueron Pela, Lynx y Gallagher. Su cono de luz característico, «A lo largo de la costa que se desvanece», se incluyó simultáneamente en el banner «Coalesced Truths». Acheron ha tenido múltiples reapariciones desde su debut en la versión 2.1, lo que confirma que es uno de los personajes limitados recurrentes de la plantilla.

Acheron también es una opción del selector en el evento gratuito de selección limitada de 5 estrellas de la versión 4.0 de HSR. Si te has perdido todas las repeticiones, sigue las retransmisiones en directo del Programa Especial (que suelen tener lugar tres semanas antes de cada actualización) para conocer los anuncios oficiales sobre las repeticiones. Ahorrar Jade Estelar y mantener un nivel moderado de «pity» es la estrategia más segura para un tiraje específico.

Mi valoración general sobre la mejor configuración de Acheron para HSR

La mejor configuración de Acheron para HSR merece totalmente la pena para cualquier jugador que pueda contar con dos compañeros de equipo de Nihility en E0. Destaca como principal fuente de daño en Recuerdo del caos and Sombra apocalíptica, donde su cadencia de ráfagas por habilidad definitiva y su área de efecto que ignora las debilidades superan a los arquetipos de daño sostenido en los contenidos de nivel de jefe. Su multiplicador A4 único solo requiere que los compañeros de equipo tengan la clase «Nihility», lo que la hace válida en diferentes ciclos de parches.

Los jugadores F2P y aquellos que gastan poco pueden utilizar de forma viable la configuración de Acheron en «Honkai Star Rail» mediante «Good Night» y «Sleep Well» con Pela, Guinaifen y Gallagher, todos ellos disponibles en el «Stellar Warp» estándar o como unidades de regalo. Su mayor punto débil para los jugadores F2P es la falta de una segunda unidad de «Nihility» potente: si solo se dispone de Pela, la bonificación A4 sigue activándose, pero la generación de acumulaciones es más lenta. Añadir a Guinaifen o a Silver Wolf elimina por completo ese cuello de botella.

La relevancia a largo plazo de Acheron queda garantizada gracias a su mecánica A4: cada nuevo lanzamiento de un apoyo de Nihility mejora su rendimiento sin necesidad de equipo nuevo. Nivel de inversión: Medio en E0 con un equipo económico; Alto para E2 y el emblemático Light Cone. Próximo paso concreto: farmear a Pioneer Diver of Dead Waters con subestadísticas CRIT y, a continuación, avanzar hacia Jiaoqiu para alcanzar el máximo nivel de generación de acumulaciones.

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