Los 7 mejores altavoces para ordenador económicos con un sonido nítido en 2025

Si inviertes el dinero que tanto te ha costado ganar en cualquiera de los mejores altavoces para ordenador económicos de esta lista, mejorarás considerablemente tu experiencia a la hora de jugar, ver series sin parar o escuchar música, y todo ello sin que te cueste un ojo de la cara.

No soy ningún audiófilo empedernido, pero sí que sé un par de cosas a la hora de elegir unos altavoces para ordenador excelentes que se ajusten a presupuestos más ajustados, ya que yo mismo he pasado por eso. Por suerte para ti, hoy en día hay muchas opciones de altavoces para PC económicos que también ofrecen un audio de calidad y un sonido envolvente; a continuación te presento los mejores.

Todos los altavoces que encontrarás en mi lista ofrecen una fidelidad de audio de primera categoría, un sonido equilibrado y una compatibilidad excelente con todo tipo de configuraciones, ya sean sencillas o complejas. Además, para ayudarte a tomar una decisión más informada al respecto, a continuación he enumerado varios factores que debes tener en cuenta a la hora de elegir tus altavoces para PC, ¡así que presta atención!

Nuestras mejores recomendaciones de altavoces para ordenador a buen precio

Estas son las recomendaciones de nuestro equipo sobre los mejores altavoces para ordenador, que son económicos y ofrecen la mejor relación calidad-precio:

Redragon GS520 – la mejor opción que hay si lo que buscas son altavoces económicos que, además, ofrezcan un sonido fantástico y nítido y un diseño llamativo con iluminación RGB. Cyber Acoustics CA-3908 2.1 – cuenta con un sistema multicanal robusto que ofrece un sonido potente y mucho más envolvente que cualquier altavoz económico que puedas encontrar en el mercado. Razer Leviathan V2 X – la opción ideal para los usuarios que buscan una barra de sonido elegante y portátil que permita una conexión inalámbrica sin complicaciones a través de Bluetooth.

¿Quieres ver más altavoces económicos para tu PC? Sigue bajando y encontrarás otros cuatro modelos que quizá te gusten más, gracias a sus características distintivas y a sus diferentes precios.

Los 7 mejores altavoces para ordenador económicos para gamers y audiófilos

A continuación te presento los siete mejores altavoces para ordenador que puedes comprar si tienes un presupuesto limitado. También encontrarás mi opinión sobre por qué vale la pena invertir en cada uno de ellos, qué características los hacen destacar como excelentes opciones económicas y en qué tipo de configuraciones pueden dar mejores resultados.

1. Redragon GS520 [Los mejores altavoces para ordenador en relación calidad-precio]

Especificaciones Detalles Potencia máxima 3W Potencia nominal RMS Tres por dos Respuesta en frecuencia 160 Hz ~ 20 kHz Colores Negro / Rosa / Blanco Configuración de los altavoces 2.0 Peso 0,9 kg A ustedes 8,2 x 9,6 x 18 cm Conectividad USB / 3,5 mm ¿Rojo, verde, azul? Yes ¿Es resistente al agua? No

Muchos expertos en audio y clientes satisfechos han elogiado el Redragon GS520 Han recibido grandes elogios por su precio asequible y su rendimiento sorprendentemente bueno, por lo que no me cuesta nada recomendarlos. Yo prefiero una configuración más compacta, así que el tamaño reducido de estos altavoces encaja perfectamente en mi escritorio sin abarrotarlo. En lo que respecta a los altavoces estéreo económicos, este es, con diferencia, uno de los mejores productos que puedes encontrar si buscas la opción con la mejor relación calidad-precio.

Estos altavoces alimentados por USB no solo ofrecen una excelente calidad de audio y graves para su precio, sino que también cuentan con un bonito diseño exterior con iluminación RGB que combina a la perfección con prácticamente cualquier configuración de gaming con mucha iluminación. Tienen seis modos RGB entre los que elegir, lo que me parece increíble, ya que personalmente me encantan los altavoces que pueden seguir el ritmo de los múltiples perfiles de iluminación de mi torre. Al probarlos en un PC con una placa base de gama media con sincronización RGB integrada, los modos de iluminación combinaban perfectamente con mis otros periféricos, lo cual fue una agradable sorpresa.

Además,Redragon goza de gran prestigio por producir algunas de las los mejores auriculares para videojuegos, teclados y ratones a precios más asequibles, por lo que puedes estar seguro de que la calidad de estos altavoces no te decepcionará. Un pequeño inconveniente: al volumen máximo, el sonido se distorsiona ligeramente. Supongo que no se nota mucho para alguien sin oído entrenado, pero a mí sí me llamó la atención.

Ventajas Contras ✅ Precio razonable ✅ Un sonido excelente y envolvente, con unos graves aceptables para su precio ✅ Seis perfiles RGB con un estilo único entre los que puedes cambiar mediante controles táctiles muy sencillos ✅ Plug and play: fácil de instalar ✅ Más pequeño y fácil de transportar que la mayoría de las barras de sonido o los altavoces de sobremesa ❌ El volumen podría ser un poco más alto, pero es más que suficiente para la mayoría de los usos

Veredicto final:Si tu presupuesto para altavoces es muy ajustado (menos de 40 dólares) y, además, te gustaría que fueran llamativos y tuvieran iluminación RGB, te recomiendo encarecidamente que eches un vistazo a los Redragon GS520. Además, cuenta con un sistema de sonido envolvente 2.0 de gama completa, lo que compensa en cierta medida la ausencia de subwoofer.

2. Cyber Acoustics CA-3908 2.1 [Los mejores altavoces 2.1 para ordenador a un precio asequible]

Especificaciones Detalles Potencia máxima 92W Potencia nominal RMS 46W Respuesta en frecuencia 150 Hz ~ 18 kHz (altavoces satélite) 50 Hz ~ 180 Hz (subwoofer) Color Negro Configuración de los altavoces 2.1 Peso 14 libras A ustedes 25,4 x 7,6 x 5,7 cm (altavoz satélite) 22,9 x 22,9 x 22,9 cm (subwoofer) Conectividad 3,5 mm, conector para auriculares ¿Rojo, verde, azul? No ¿Es resistente al agua? No

Para los usuarios que buscan un sistema de cine en casa económico o una sala de videojuegos de alta gama, el Cyber Acoustics CA-3908 2.1 merece sin duda ser tenido en cuenta. Este sistema de audio multicanal cuenta con un subwoofer independiente que ofrece un volumen y unos graves que hacen temblar la habitación, lo cual es sencillamente fantástico si te gusta sumergirte por completo en un juego o una película desde la comodidad de tu sofá o tu cama, lejos de la pantalla.

Prefiero las configuraciones en las que el subwoofer pueda colocarse en el suelo sin resultar molesto, y el CA-3908 encaja perfectamente debajo de mi escritorio, ofreciendo un sonido que llena la habitación sin ocupar demasiado espacio.

Lo que hace que estos altavoces sean aún más imprescindibles es que incluyen una unidad de control centralizada en la que se encuentran todos los botones, mandos y puertos. Esto reduce al mínimo el desorden de cables y te ahorra la molestia de tener que buscar los controles de graves y volumen de cada altavoz y del subwoofer.

Probé estos altavoces en dos configuraciones: primero con un ordenador de gama media que utilizaba el audio integrado, y después con un equipo de gama alta equipado con una tarjeta de sonido ASUS Xonar para una reproducción de nivel profesional. En ambas configuraciones, el subwoofer ofreció unos graves nítidos y potentes, aunque la configuración de gama alta reveló mucha más profundidad y claridad en las frecuencias bajas.

Por si aún no te ha convencido, este conjunto de altavoces también cuenta con una potencia máxima de 92 W y una potencia nominal de 46 W RMS, lo que le permite ofrecer un sonido de alta calidad y baja distorsión a increíblementefunciona igual de bien a volúmenes altos que con los sonidos graves y potentes.

Durante las pruebas, una sorpresa inesperada fue lo bien que el subwoofer gestionaba tanto la música como el audio de los videojuegos sin distorsiones, incluso al volumen máximo, algo que no esperaba de un sistema 2.1 económico.

Ventajas Contras ✅ Se puede regular la intensidad de los graves ✅ Incluye una práctica unidad de control en la que se encuentran todos los botones, los controles de volumen y los puertos ✅ Las rejillas de tela extraíbles son fáciles de limpiar y ajustar ✅ El subwoofer independiente con salida lateral ofrece unos graves excelentes y profundos ✅ Ideal para un sistema de cine en casa económico o una configuración de sonido envolvente para videojuegos en pantalla panorámica ✅ La toma de auriculares independiente es un detalle muy útil para los usuarios que prefieren jugar, escuchar música o ver series sin interrupciones ❌ Se sabe que en muy pocas unidades se producen problemas de estática, pero es algo extremadamente raro y queda ampliamente cubierto por la garantía

Veredicto final:The Cyber Acoustics CA-3908 2.1 Es un equipo de audio potente y con unos graves espectaculares que mejorará enormemente tu sistema, sobre todo si buscas unos altavoces asequibles pero potentes para tu cine en casa o tu amplia sala de videojuegos.

3. Razer Leviathan V2 X [Los mejores altavoces RGB para ordenador con barra de sonido]

Especificaciones Detalles Potencia máxima y volumen 5 W, hasta 90 dB Respuesta en frecuencia 85 Hz ~ 20 kHz Color Negro Configuración de los altavoces 2.0 Peso 1,98 libras A ustedes 39,6 x 7,1 x 7,6 cm Conectividad Bluetooth / USB-C ¿Rojo, verde, azul? Yes ¿Es resistente al agua? No

The Razer Leviathan V2 X es lo que yo llamaría una «barra de sonido de exhibición». No solo suena bien Y a todo volumen (el volumen máximo de 90 dB es sencillamente fantástico), sino que además tiene ese Razer-El sistema Chroma RGB patentado, que está un paso por delante de todos los demás sistemas con iluminación RGB del mercado. Es elegante y potente, y cuenta con 14 zonas de iluminación diferentes que dejarán boquiabierto a cualquier jugador que se precie y sea amante del RGB.

Durante mis pruebas, utilicé tanto un smartphone como una conexión de ordenador de sobremesa, y el retraso del audio por Bluetooth fue mínimo. También me llamó la atención que la barra de sonido se mantuviera muy bien a volúmenes altos sin distorsiones, lo cual fue una grata sorpresa. Personalmente, prefiero unos medios nítidos y potentes para los diálogos de los videojuegos, y eso es exactamente lo que me ofreció este dispositivo.

Otra cosa que me gusta mucho de este equipo es que, como la mayoría de las barras de sonido, es compatible con Bluetooth. Esto hace que su configuración sea mucho más sencilla en comparación con los altavoces que solo funcionan con cable, en los que hay que preocuparse por cuestiones como la compatibilidad de los puertos y la gestión de los cables.

Pero no todo es estilo, ya que, al igual que el Redragon GS520, su sistema de audio de gama completa te ofrecerá un sonido nítido y envolvente en una amplia gama de frecuencias, lo cual siempre es una característica muy de agradecer en dispositivos de audio que no cuentan con un subwoofer independiente.

Una peculiaridad inesperada que descubrí es que los graves suenan con menos fuerza cuando la barra de sonido está sobre una superficie blanda, como un escritorio con moqueta, que es lo que tenía en la configuración de mi oficina en casa. Es solo algo que hay que tener en cuenta.

Ventajas Contras ✅ El sistema Chroma RGB de Razer ofrece una iluminación envolvente y numerosas combinaciones de patrones llamativos ✅ Muy ligero y fácil de llevar ✅ Gracias a la conexión Bluetooth y la conectividad USB, es compatible con casi cualquier configuración ✅ Se adapta perfectamente debajo del monitor de tu ordenador ✅ Cuenta con altavoces de gama completa que ofrecen un sonido nítido y claro, además de unos graves de calidad ✅ Ofrece un volumen máximo de 90 dB, mucho más de lo que cualquiera necesita en la mayoría de las configuraciones ❌ La respuesta de graves no es tan buena como la de otros altavoces con subwoofers independientes, pero se trata de un inconveniente menor teniendo en cuenta su precio

Veredicto final: The Razer Leviathan V2 X es una barra de sonido muy difícil de superar en cuanto a estética pura, como ocurre con casi todas las Razer producto del mercado. Se encuentra sin duda entre los mejores altavoces para videojuegos que puedes comprar si buscas unos altavoces RGB con los que completar tu llamativa configuración.

4. VIZIO Serie V 2.0 [Los mejores altavoces de barra de sonido económicos para ordenador]

Especificaciones Detalles Potencia máxima y volumen 180 W, hasta 96 dB Respuesta en frecuencia 70 Hz ~ 20 kHz Color Negro Configuración de los altavoces 2.0 Peso 1,74 kg A ustedes 61,0 x 5,8 x 8,1 cm Conectividad Bluetooth, USB, conector de 3,5 mm ¿Rojo, verde, azul? No ¿Es resistente al agua? No

The VIZIO Serie V 2.0 es una excelente alternativa al Razer Leviathan V2 X para aquellos que prefieran una barra de altavoces sin iluminación RGB, pero con una calidad de sonido igualmente excelente y conectividad inalámbrica. Según mi experiencia con configuraciones discretas y minimalistas, este altavoz es imprescindible si consideras que la iluminación RGB es innecesaria para tu equipo de gaming.

En mi banco de pruebas, lo combiné con un Creative Sound BlasterX AE-5 Plus una tarjeta de sonido y un modelo de gama media ASUS TUF Gaming Configuración de la placa base para comprobar su rendimiento con fuentes de audio tanto para uso general como de alta fidelidad.

Esta barra de sonido es capaz de emitir un sonido potente y nítido a volúmenes elevados con un mínimo de esfuerzo y distorsión. La potencia máxima rondaba los 96 dB. Me gusta especialmente que esté diseñada para reproducir audio de contenido 4K HDR, lo que la convierte en una opción válida para configuraciones de gama alta que incluyan algunos de los los mejores monitores para videojuegos con unas especificaciones increíblemente altas. Sin embargo, sí que noté que las canciones con muchos graves a veces carecían de un poco de potencia en comparación con un sistema 2.1, pero esto solo se notaba en mi equipo de audio de alta gama.

Me impresionó lo bien que… VICIO gestionó con soltura el audio complejo y con múltiples capas durante las explosiones y los trepidantes tiroteos de los juegos FPS. Normalmente, las barras de sonido económicas pueden perder nitidez en estos casos, pero esta mantuvo la distinción entre los canales, incluso a volúmenes altos.

En definitiva, diría que el VIZIO Serie V 2.0 Esto da un punto a favor de las barras de sonido en el viejo debate «barras de sonido frente a altavoces», demostrando que el hecho de que las primeras sean, por lo general, ligeras y no cuenten con subwoofers no significa necesariamente que se queden muy atrás en cuanto a calidad de sonido en comparación con las segundas. La Vizio V-Series 2.0 reproduce el elegante perfil de la la mejor barra de sonido de Bose para mantener tu espacio de juego ordenado y centrado en el juego.

Ventajas Contras ✅ Su Bluetooth, su puerto USB y su entrada auxiliar de 3,5 mm lo convierten en un altavoz increíblemente versátil en cuanto a conectividad ✅ Muy fácil de transportar y reduce al mínimo el enredo de cables ✅ Cuenta con un sistema estéreo 2.0 de gama completa que ofrece un sonido excelente a volumen alto ✅ Incluye DTS Virtual:X: tecnología de mejora del sonido para una experiencia envolvente de suelo a techo ✅ Presenta un diseño elegante y sencillo que encaja a la perfección en configuraciones minimalistas con tema oscuro ❌ No tiene RGB, pero sigue siendo una excelente opción para los gamers a los que no les gustan las configuraciones llamativas y prefieren una estética más sobria

Veredicto final:The VIZIO Serie V 2.0 debería ser tu primera opción si buscas una configuración minimalista sin luces RGB y prefieres las barras de sonido que ofrecen conexiones tanto por cable como inalámbricas.

5. Oferta del DS6701 [Los mejores altavoces de estantería para ordenador]

Especificaciones Detalles Potencia máxima 80W Potencia nominal RMS 50 W x 2 Respuesta en frecuencia 55 Hz ~ 20 kHz Color De madera Configuración de los altavoces 2.0 Peso 2,95 kg A ustedes 24,1 x 15 x 16 cm Conectividad RCA / Bluetooth / Auxiliar / Óptica / Coaxial ¿Rojo, verde, azul? No ¿Es resistente al agua? No

The Oferta del DS6701 Los altavoces de estantería son una opción excelente si estás montando un equipo informático de sobremesa, gracias a su exclusivo acabado en madera y su diseño rectangular. Por supuesto, sus ventajas no se quedan ahí. Si así fuera, innumerables críticos expertos y usuarios no habrían dado su visto bueno a este increíble producto. con vehemencia, y no estaría en esta lista.

Las probé con mi interfaz Focusrite Scarlett 4i4 utilizando archivos FLAC de alta resolución y, posteriormente, con una tarjeta de sonido Creative Sound Blaster Z PCIe de gama media, para comprobar su rendimiento tanto en configuraciones profesionales como de consumo. La separación estéreo era nítida, y la potencia de salida RMS de 50 W por canal ofrecía un volumen sólido sin distorsiones, algo que se apreciaba especialmente al reproducir piezas orquestales o bandas sonoras de videojuegos.

Una sorpresa inesperada: no esperaba que el subwoofer integrado de 4 pulgadas rindiera tan bien como lo ha hecho. Normalmente, a los altavoces de estantería les cuesta reproducir los graves con fuerza, pero en este caso los graves eran sorprendentemente precisos y controlados, y complementaban muy bien las frecuencias más altas.

Mi preferencia por los diálogos nítidos en los juegos con una narrativa muy marcada y por los paisajes sonoros envolventes en la música quedó plenamente satisfecha. También me gustó su versatilidad: la combinación de entradas Bluetooth, RCA, óptica y auxiliar funcionó a la perfección en todos los dispositivos con los que lo probé.

Ventajas Contras ✅ Presenta un exterior de madera único y de estilo clásico que combina a la perfección con cualquier configuración de PC en estantería ✅ Gran facilidad de conexión: incluye conectividad Bluetooth, así como conectores ópticos, auxiliares (3,5 mm) y RCA ✅ Incluye un mando a distancia para introducir datos sin complicaciones ✅ Se puede equipar con subwoofers adicionales ✅ El puerto óptico es un complemento fantástico para los audiófilos que buscan una experiencia auditiva de primera categoría con pocas o ninguna interferencia ❌ El diseño no es el más adecuado para ordenadores de sobremesa tradicionales, aunque resulta excelente para montar un PC en un escritorio tipo estantería

Veredicto final:Es difícil no quedarse boquiabierto ante el Oferta del DS6701, teniendo en cuenta que son, con diferencia, uno de los mejores altavoces en cuanto a compatibilidad general. Además de su diseño, ideal para colocarlos en una estantería, también cuentan con un subwoofer integrado de 4 pulgadas, lo que hace que la compatibilidad con subwoofers externos sea una característica en gran medida opcional, aunque siempre bienvenida.

6. Logitech Z313 2.1 [Los mejores altavoces con cable para ordenador a un precio asequible]

Especificaciones Detalles Potencia máxima 50W Potencia nominal RMS 25W Respuesta en frecuencia 48 Hz ~ 20 kHz Colores Negro Configuración de los altavoces 2.1 Peso 5 libras A ustedes 7,6 x 8,9 x 14,6 cm (altavoz satélite) 21,8 x 15 x 22,9 cm (subwoofer) Conectividad conector de 3,5 mm ¿Rojo, verde, azul? No ¿Es resistente al agua? No

Es una idea muy extendida que los altavoces con cable suelen reproducir mejor los graves y ofrecer un sonido de mayor calidad que los inalámbricos. Logitech Z313 2.1 Sin duda, contribuye en gran medida a esta percepción, gracias a su increíblemente baja frecuencia mínima de 48 Hz y a su cautivadora configuración multisistema de sonido envolvente 2.1.

Es cierto que la conectividad se limita a un conector de 3,5 mm, pero hoy en día basta con un solo tipo de conexión, ya que casi todos los dispositivos modernos son compatibles con este conector. Ten en cuenta que también puedes comprar adaptadores para que funcione en los pocos dispositivos que no lo admiten, por lo que se trata de un inconveniente menor.

Una pequeña sorpresa fue lo compactos que son los satélites. Ofrecen una mayor nitidez de lo que esperaba en un principio. En mi configuración, las voces de rango medio en juegos como Cyberpunk 2077 and Elden Ring Sonaba natural y bien diferenciado de los graves. Siempre es agradable encontrar eso en un sistema 2.1 económico.

Esta es otra recomendación fácil para mí, porque soy un gran Logitech una marca muy apreciada en el ámbito de los periféricos para videojuegos (una opinión que comparte en general la comunidad de jugadores de PC) gracias a los excelentes productos que ha lanzado a lo largo de los años dirigidos específicamente a los gamers.

Ventajas Contras ✅ Cuenta con un pequeño panel de control en el que se encuentran todas las tomas, los mandos y los botones, lo que facilita su configuración y manejo ✅ El subwoofer compacto emite unos graves PROFUNDOS que te hacen vibrar el pecho ✅ Llena habitaciones amplias con un sonido envolvente y envolvente gracias a su increíble sonido envolvente y a su potente potencia máxima de 50 W ✅ Ofrece un sonido natural y sin distorsiones, incluso a volúmenes altos ❌ Solo cuenta con una toma de audio de 3,5 mm, pero esto basta para conectarlo a un ordenador, una PS4, una Xbox, un televisor, un smartphone, una tableta y un reproductor de música

Veredicto final:Para todos los puristas del sonido que queráis disfrutar de conexiones más fiables y de un mayor nivel de calidad de audio, como suelen ofrecer los altavoces con cable, haceros con el Logitech Z313 2.1 Debería ser pan comido.

7. Creative Pebble Pro [Los mejores altavoces Bluetooth económicos para ordenador]

Especificaciones Detalles Potencia máxima 20W Potencia nominal RMS 10W Respuesta en frecuencia De 80 hercios a 20 kilohercios Colores Blanco / Verde oscuro Configuración de los altavoces 2.0 Peso 0,84 libras (satélite izquierdo) 0,93 libras (satélite derecho) A ustedes 12,2 x 12,2 x 11,7 cm Conectividad USB / Bluetooth / 3,5 mm / Auriculares / Micrófono ¿Rojo, verde, azul? Yes ¿Es resistente al agua? No

Ahora que te he dado la altavoces para videojuegos mejor valorados que se pueden conseguir con un presupuesto reducido, ¿qué tal los mejores? inalámbrico¿Uno? IntroducirCreative Pebble Pro, que ofrece conexiones USB, coaxiales, de micrófono y Bluetooth. En pocas palabras, se trata de un equipo de audio excepcional que no solo ofrece una excelente relación calidad-precio en cuanto a calidad de sonido, sino que también es compatible con una amplia gama de dispositivos.

Los probé en mi ordenador de gama media, que tiene una tarjeta de sonido Realtek ALC1220, y también en mi portátil mediante Bluetooth 5.0. A pesar de su reducido tamaño, ofrecen un sonido sorprendentemente nítido con unos graves decentes, ideal para escuchar música, jugar y ver películas. Siempre me encanta encontrar una calidad de sonido así en altavoces compactos que no ocupan la mitad de mi escritorio o estantería.

Lo que me parece increíble es que, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, de alguna manera tengan espacio para una toma de micrófono además de todos los demás puertos. ¿Quieres unos altavoces que no solo suenen bien, sino que también te permitan comunicarte con tu equipo mientras juegas y cantar en el karaoke con tus amigos? ¡Pues aquí los tienes! Lo creas o no, también hice unas cuantas sesiones rápidas de karaoke con ellos, y me dieron mucho más de lo que esperaba de unos altavoces tan pequeños.

Creativoes conocida por sus excelentes micrófonos y altavoces para juegos a un precio asequible, por lo que la calidad de fabricación y el precio no deberían ser motivo de preocupación si decides hacerte con estos altavoces.

Ventajas Contras ✅ Ofrece una relación calidad-precio excepcional ✅ Cuenta con prácticamente todas las funciones de conectividad por cable e inalámbrica que se pueden desear para unos altavoces, incluido un puerto para micrófono externo ✅ Ocupa muy poco espacio en el escritorio ✅ Incorpora el procesamiento de audio Clear Dialog, que mejora la claridad de los diálogos del juego, las letras de las canciones y las conversaciones de las películas ✅ Incorpora iluminación RGB con tres efectos de luz ❌ Habría estado genial que fueran compatibles con subwoofers, pero, gracias a su función BassFlex, pueden reproducir volúmenes más bajos y las notas graves con total naturalidad

Veredicto final: The Creative Pebble Pro Es una opción muy sólida si te gustan los altavoces inalámbricos con iluminación RGB discreta. La compatibilidad con micrófonos es otra gran ventaja, por no hablar de su diseño único (están inclinados en un ángulo de 45°) que te ofrece una experiencia de audio más envolvente.

Cómo elegir los mejores altavoces para ordenador a un precio asequible?

A la hora de elegir los altavoces para tu ordenador de sobremesa para juegos o tu equipo de salón, debes asegurarte siempre de que se ajusten perfectamente a todas tus necesidades y deseos, incluso si tu presupuesto es limitado. Al fin y al cabo, hoy en día hay un montón de productos increíbles entre los que elegir, tan excelentes como asequibles, ya sea un barra de sonido o altavoces de ordenador.

«Bajo presupuesto» no significa necesariamente «una experiencia de audio de baja calidad», o al menos, no no debería. Pues estás de suerte, porque ya he hecho el trabajo preliminar y he averiguado cuáles son las características imprescindibles que debes buscar a la hora de elegir tus propios altavoces para ordenador económicos, así como aquellas de las que debes tener cuidado.

Si quieres sacarle el máximo partido a tu dinero, ¡ten en cuenta estos consejos!

1. Funciones prioritarias [Imprescindibles para presupuestos ajustados]

Si eres nuevo en la búsqueda de altavoces económicos y te gustaría saber cuáles son los características más importantes que deberías tener en cuenta antes de comprar unos, no busques más. En primer lugar, unos buenos altavoces económicos deberíatener:

Una calidad de sonido impecable

Amplio rango de respuesta en frecuencia

Todas las opciones de conectividad necesarias

Capacidad suficiente para tus necesidades

De manera similar abarras de sonido para videojuegos, una de las características más difíciles de evaluar en los altavoces es su calidad del sonido, ya que nunca se sabe realmente si te va a gustar hasta que tienes el aparato en tus manos. No obstante, es importante asegurarse de que los altavoces tengan un buen sonido, una salida estéreo adecuada y una reproducción de audio nítida muyimportante.

Para comprobar la calidad del sonido, te recomiendo simplemente que consultes las reseñas en línea y las especificaciones del producto, prestando atención a cualquier aspecto relacionado con claridad, detalle, distorsión, potencia admisible, ysensibilidad.

Otro aspecto que deberías tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad del sonido es el altavoz Valor cuadrático medio (RMS) potencia nominal, que tiene en cuenta la cantidad máxima de potencia que un altavoz puede soportar de forma constante, durante un periodo prolongado, sin sobrecalentarse ni que el sonido se distorsione.

Respuesta en frecuencia, por otro lado, es mucho más fácil de evaluar, ya que figura en la ficha técnica de casi todos los altavoces. El estándar de referencia para la respuesta en frecuencia sería el Rango de 20 Hz a 20 kHz, lo que garantiza que puedas oír los sonidos exactamentetal y como los desarrolladores del juego, los directores de sonido o los compositores querían que los escucharas.

Por supuesto, estamos hablando de altavoces económicos, así que diría que altavoces con un precio que oscila entre Respuesta en frecuencia mínima de 21 Hz a 200 Hz sería una buena adquisición, al menos para poder disfrutar de los sonidos que van desde los subgraves hasta los graves superiores.

Una amplia selección de opciones de conectividad También es muy útil que los altavoces cuenten con esta característica, ya que les permite ser compatibles con múltiples dispositivos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que todos los altavoces que solo tengan una o dos conexiones sean malos, ya que, en la mayoría de los casos, solo se necesita un tipo de conexión en un altavoz.

Si quieres usar unos altavoces principalmente para jugar o ver vídeos sin parar en el ordenador, te bastará con una conexión de 3,5 mm, un puerto USB o Bluetooth. Pero, como regla general para los jugadores de PC, deberías Asegúrate siempre de qué tipos de conexión admite tu placa base antes de comprar un altavoz. Dar prioridad a la versatilidad de las entradas te ayudará a encontrar el la mejor barra de sonido para juegos.

Por último, pero no por ello menos importante, unos buenos altavoces económicos deberían tener una calidad de sonido aceptable volumen máximo, dependiendo de tu configuración. Por ejemplo, un altavoz con un volumen máximo de 50 dB debería ser suficiente para una configuración de videojuegos en una habitación pequeña, pero puede que no sea la opción ideal para espacios más amplios, como salones o un cine en casa.

2. Características secundarias [son un plus, pero se puede prescindir de ellas]

A continuación, tenemos unas funciones que estarían bien, pero que, en definitiva, no son imprescindibles en unos altavoces económicos. Ten en cuenta que son buenas (pero en gran medida opcional) características adicionales de los altavoces para ordenador económicos:

Iluminación RGB

Compatibilidad con Bluetooth

Sonido envolvente de gama completa para altavoces sin subwoofer

Mando a distancia o mando de control

Alta potencia de pico

Para todos los aficionados a los videojuegos, tened en cuenta que RGB hacenot, de hecho, aumentan los FPS en tus juegos. Dejando a un lado los memes, poder sincronizar la iluminación de tus altavoces con el resto de tu equipo aúnEstaría genial, pero no es imprescindible. ¿Mi consejo? Compra tiras RGB si eso te parece importante.

Altavoces conCompatibilidad con Bluetooth sería bueno tenerlo, teniendo en cuenta que hoy en día casi todos los dispositivos tienen Bluetooth. Lo mismo ocurre con los altavoces estéreo que no tienen subwoofer, pero que vienen con un «Sistema de 2.0 canales con gama completa». Esto significa que están optimizados para reproducir las frecuencias más bajas del audio, ofreciendo unos graves más nítidos y profundos con una distorsión mínima, incluso sin subwoofer.

A Mando a distancia o mando de control también sería una buena opción para unos altavoces económicos, sobre todo si incluyen numerosas opciones de control, como el ajuste de los graves, la ecualización y los ajustes preestablecidos.

Potencia máxima Se refiere a la potencia máxima en vatios que un altavoz puede soportar en breves ráfagas sin que el sistema de audio sufra daños. Es algo similar al valor RMS de un altavoz, en el sentido de que cuanto mayor sea, mejor; aunque el RMS es sin duda más importante a la hora de evaluar el rendimiento real sostenido y el estado a largo plazo de un altavoz.

3. Aspectos a tener en cuenta [Posibles trampas al ajustar el presupuesto]

Ahora que ya hemos repasado todas las características imprescindibles y opcionales que te gustaría encontrar al comprar unos altavoces económicos, te voy a señalar algunas de las errores que debes evitar, que son:

Trucos de marketing inútiles o innecesariamente complicados

Marcas desconocidas con afirmaciones poco realistas

Siempre hay que desconfiar de los altavoces que se comercializan con características sin sustancia o con palabras de moda, como «alta potencia de pico» (pero la potencia RMS es baja, por lo que en realidad es inútil) o «equipo de audio de grado militar» (pero no explican qué lo convierte en «de grado militar»).

La forma más fácil de identificar estos altavoces económicos de baja calidad es simplemente lee las reseñas A la vez que hay que tener cuidado con las reseñas pagadas o generadas por bots. Casi siempre se puede saber si lo son consultando el historial de reseñas del usuario y comprobando sus otras reseñas —o la ausencia de ellas—.

Por último, te lo recomiendo encarecidamente Evita las marcas desconocidas que suelen ser muy baratos y están sobrevalorados. Claro, son más económicos y quizásni siquiera se puede comparar con un altavoz de una marca consolidada en cuanto a rendimiento, pero, en caso de duda, siempre conviene recordar el dicho: «Se obtiene lo que se paga».

Al fin y al cabo, ¿de verdad estás dispuesto a arriesgarte a quedarte con unos altavoces de baja calidad solo por apostar por esa pequeña posibilidad?

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los mejores altavoces para ordenador económicos?

Los mejores altavoces para ordenador económicos son los Redragon GS520, que cuenta con un sistema estéreo mejorado de 2.0 canales con respuesta de gama completa para ofrecer un sonido nítido a un precio muy asequible. Estos altavoces también disponen de iluminación RGB personalizable y un diseño elegante y minimalista, lo que los hace compatibles con cualquier configuración de PC.

¿Cómo se conectan los altavoces al ordenador?

Puedes conectar altavoces a los ordenadores mediante conexiones por cable o inalámbricas. Las conexiones por cable, que utilizan cables físicos y requieren conectarse a puertos compatibles, incluyen conectores de audio de 3,5 mm, RCA o USB, mientras que las conexiones inalámbricas incluyen Wi-Fi y Bluetooth, que no están limitadas por cables.

¿Cómo se prueban los altavoces del ordenador?

Puedes comprobar la calidad básica del sonido y el volumen de los altavoces de tu ordenador mediante la configuración de sonido de Windows y probando vídeos, música y juegos para evaluar su rendimiento multimedia. Para realizar pruebas más exhaustivas, te recomendamos utilizar un multímetro o un software específico de diagnóstico de audio, como PassMark SoundCheck.

¿Son las barras de sonido mejores que los altavoces de ordenador?

Las barras de sonido suelen ser mejores que los altavoces de ordenador en cuanto a portabilidad y compatibilidad con configuraciones inalámbricas o minimalistas. Por otro lado, los altavoces de ordenador suelen ofrecer una calidad de sonido superior, graves más profundos y una mayor inmersión en comparación con las barras de sonido, ya que la mayoría de ellos cuentan con configuraciones multicanal.

¿Merece la pena comprar altavoces para el ordenador?

Sí, merece la pena invertir en unos altavoces para el ordenador. Esto es especialmente cierto si te gusta jugar, ver películas y escuchar música con otras personas, o si quieres evitar esa sensación de «cerrado» que no permite una inmersión total y los problemas de salud auditiva que conlleva el uso de auriculares.