Die 13 besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung für klaren Klang im Jahr 2025

Die besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung blenden Ablenkungen aus, sodass du dich ganz auf deine Spiele, deine Arbeit, Filme oder Musik konzentrieren kannst. Bei der Auswahl des richtigen Modells kommt es oft darauf an, wie gut Geräuschunterdrückung und Tragekomfort in verschiedenen Umgebungen aufeinander abgestimmt sind. Ich habe 13 herausragende Modelle herausgesucht, die Starke Geräuschunterdrückung, Tragekomfort und erstklassige Klangqualität in verschiedenen Preisklassen. Sie finden hier sowohl hochwertige Flaggschiff-Modelle als auch preisgünstige Modelle, sodass sowohl Gelegenheitshörer als auch Audiophile den passenden Kopfhörer finden können. So müssen Sie weniger Zeit mit dem Vergleich von technischen Daten verbringen und haben mehr Zeit, Ihren Sound zu genießen.

Unsere Top-Empfehlungen für Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

Bei der großen Auswahl an ANC-Kopfhörern auf dem Markt ist es hilfreich, sich zunächst auf eine kleinere Auswahl der besten Modelle zu beschränken. Diese drei Modelle zeichnen sich durch ihre aktive Geräuschunterdrückung und ihre Alltagstauglichkeit aus.

Bose Das neue QuietComfort Ultra (2025) – Dank branchenführender aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und räumlichem Klang sind diese Kopfhörer vielseitig einsetzbar – sei es auf Flugreisen oder beim konzentrierten Arbeiten. Sie gehören zweifellos zu den besten Optionen für den täglichen Musikgenuss auf verschiedenen Geräten. Monster Persona 6 (2025) – Eine preisgünstige Option, die dennoch hybride ANC-Modi bietet. Die lange Akkulaufzeit von 60 Stunden und die bequemen Ohrmuscheln aus Memory-Schaum sind ideal für den Weg zur Arbeit oder den Einsatz im Büro. Sony WH-1000XM5 Premium (2022) – Diese Premium- Sony ANC-Kopfhörer verbinden adaptive Geräuschunterdrückung mit erstklassigem Klang. Die hervorragende Gesprächsqualität ist ideal für alle, die den ganzen Tag über zwischen Arbeitsgesprächen und Musik hin- und herwechseln.

Lies weiter, um zu erfahren, wie diese und meine zehn weiteren Modelle in Bezug auf Geräuschunterdrückung, Klangprofil, Akkulaufzeit und eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen abschneiden – so findest du ganz einfach das für dich passende Modell.

Die 13 besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung für ungestörten Hörgenuss

Im Folgenden stellen wir Ihnen alle möglichen Einsatzbereiche für geräuschisolierende Kopfhörer vor. Hier finden Sie alles von hochwertigen Reisekopfhörern bis hin zu Modellen mit Geräuschunterdrückung, die sich besonders gut für das Büro eignen, sowie kabelgebundene Studio-Klassiker und sporttaugliche Modelle. Am Ende dieses Leitfadens werden Sie wissen, welcher der besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung Ihren Anforderungen am besten entspricht.

1. Bose Das neue QuietComfort Ultra [Die besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung insgesamt]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden (USB-C, 2,5-mm- und 3,5-mm-Klinkenstecker), kabellos (Bluetooth 5.4) Akkulaufzeit 30 Stunden Geräuschunterdrückung Aktive und passive Geräuschunterdrückung Treibergröße 35 mm Gewicht ein halbes Pfund Besondere Merkmale Kino-Modus für Filme, KI-gestützte Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen für das Mikrofon

Du bist wunderschönpositioniert dieDas neue QuietComfort Ultra als ihre bisher besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, und die Funktionen untermauern dies zweifellos. Der „Quiet Mode“ filtert Flugzeugtriebwerksgeräusche und Bürogeräusche heraus, während der „Aware Mode“ Umgebungsgeräusche wieder hereinlässt, wenn Sie Ihre Umgebung wahrnehmen müssen. Der „Immersion Mode“ kombiniert die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mit „Bose Immersive Audio“, wodurch die Klangbühne vor Ihnen verlagert wird, sodass sich die Musik weit und offen anfühlt.

A eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden (bzw. 23 Stunden bei aktiviertem Immersive Audio) bietet Ihnen ausreichend Kapazität für lange Reisetage oder eine ganze Woche Pendeln. Dank USB-C-Unterstützung ist eine verlustfreie Wiedergabe über Kabel möglich, wenn Sie jedes Detail hören möchten.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Bose Das neue QuietComfort Ultra Kopfhörer (2. Generation) vereint die leistungsstärkste aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und das räumliche Audio von Bose mit einem Tragekomfort, der sich sowohl für lange Flüge als auch für volle Arbeitstage eignet.

Der Komfort steht im Vordergrund: Die Ohrmuscheln umschließen die Ohren mit weichen Polstern. Der elegante Metallbügel verteilt den Druck gleichmäßig, während die integrierten Mikrofone Hintergrundgeräusche mithilfe einer KI-basierten Verarbeitung reduzieren.

Vorteile Nachteile ✅ Die leistungsstärkste Geräuschunterdrückung von Bose mit den Modi „Quiet“, „Aware“ und „Immersion“ ✅ Die CustomTune-Technologie passt den Klang an die Form Ihrer Ohren an ✅ Bis zu 30 Stunden Spielzeit oder 23 Stunden bei aktiviertem Immersive Audio ✅ Option für verlustfreies Audio über USB-C für detailreichen Klang beim kabelgebundenen Hören ✅ Bluetooth-Kopplung mit mehreren Geräten für einen schnellen Wechsel zwischen Smartphone und Laptop ❌ Hoher Preis, aber ideal für Käufer, die Wert auf erstklassige aktive Geräuschunterdrückung und umfangreiche Funktionen legen

Endgültiges Urteil: DieBose Das neue QuietComfort Ultra Kopfhörer sind ideal, wenn Sie sich oft in Situationen befinden, in denen Sie aktive Geräuschunterdrückung (ANC) benötigen. Sie sind eine ausgewogene Wahl für alle, die ruhiges Hören und einen beeindruckenden, individuellen Klang genießen möchten.

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2. Monster Persona 6 [Die besten preisgünstigen Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker), kabellos (Bluetooth 6.0) Akkulaufzeit 60 Stunden Geräuschunterdrückung Hybride aktive Geräuschunterdrückung Treibergröße 40 mm Gewicht 0,85 Pfund Besondere Merkmale Belüftete Ohrpolster

Monster setzt auf den „Pure Monster Sound“, der von 40-mm-Treibern für ein kraftvolles Hörerlebnis sorgt. Der Monster Persona 6 Die Kopfhörer verfügen über drei verschiedene Modi. Der erste ist der vollständige ANC-Modus zur Reduzierung von Umgebungsgeräuschen. Im Transparenzmodus behalten Sie Ihre Umgebung im Blick, während der ausgewogene Modus Ablenkungen an ruhigeren Orten sanft filtert.

Vor allem in Sachen Ausdauer und Akkulaufzeit heben sich diese Kopfhörer jedoch deutlich von der Masse ab. Dank einer Akkulaufzeit von 60 Stunden meistern Sie auch längere Pendelfahrten und arbeitsreiche Wochen ohne Aufladen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Monster Persona 6 Die Kopfhörer bieten hybride ANC-Modi und eine Akkulaufzeit von 60 Stunden zu einem erschwinglichen Preis.

Langsamer RückprallOhrmuscheln aus Memory-Schaum und ein leichtes, verstellbares Kopfband Diese Kopfhörer sind auch bei längerem Tragen bequem. Die belüfteten Ohrpolster leiten Wärme ab und sorgen so für angenehm kühle Ohren. Dank der Unterstützung für zwei Geräte gleichzeitig und der schnellen Bluetooth 6.0-Verbindung kannst du nahtlos zwischen Smartphone und Laptop wechseln.

Vorteile Nachteile ✅ „Pure Monster Sound“-Tuning mit klaren Höhen und kraftvollem Bass ✅ Drei Hörmodi: ANC, Transparenz und ausgewogen ✅ Bis zu 60 Stunden Spielzeit mit einer einzigen Akkuladung ✅ Ohrmuscheln aus Memory-Schaum und belüftete Polster für mehr Komfort und bessere Atmungsaktivität ✅ Bluetooth 6.0 für stabile drahtlose Verbindungen mit geringer Latenz ❌ Die ANC-Funktion ist nicht so leistungsstark wie bei herkömmlichen Flaggschiff-Modellen, doch andere Funktionen gleichen dies aus

Fazit: Wenn man den Preis in den Vordergrund stellt, kann das manchmal auf Kosten der Qualität gehen, aber die Monster Persona 6 Kopfhörer sind ein einfacher Einstieg in hochwertige aktive Geräuschunterdrückung.

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3. Sony WH-1000XM5 Premium [Die besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung von Sony]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker), kabellos (Bluetooth 5.2, Reichweite 9 Meter) Akkulaufzeit 30 Stunden Geräuschunterdrückung Aktive Geräuschunterdrückung Treibergröße 30 mm Gewicht ein halbes Pfund Besondere Merkmale Touch-Bedienung, Freisprechen mit Audiosignalverarbeitung

SonyDas System nutzt mehrere Mikrofone und Prozessoren, um die Anpassung dieser geräuschunterdrückenden Kopfhörer an unterschiedliche Umgebungen zu optimieren. Die adaptive Klangsteuerung erkennt, wo Sie normalerweise Musik hören, und passt die Einstellungen entsprechend an, während die „Speak-to-Chat“-Funktion die Musikwiedergabe automatisch unterbricht, sobald Sie zu sprechen beginnen.

Der präzise gefertigte Treiber ist auf eine natürliche, detailreiche Wiedergabe ausgelegt. Der Sony Mit der Kopfhörer-App kannst du den Equalizer ganz nach deinem Geschmack einstellen – das ist besonders praktisch, wenn du einen besonders kräftigen Bass oder ein neutraleres Klangbild für die Arbeit bevorzugst.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Sony WH-1000XM5 Premium„Die beiden Prozessoren und die acht Mikrofone reduzieren Hintergrundgeräusche in erstaunlichem Maße, und das Gerät verfügt über die leistungsstärksten Smart-Funktionen, die ich je gesehen habe.“

Diese Kopfhörer halten bis zu 30 Stunden, und Ein kurzes dreiminütiges Aufladen reicht für etwa drei Stunden Wiedergabe, wenn Sie sie mit einem kompatiblen USB-Ladegerät verbinden. Die Gesprächsqualität ist ein weiterer Pluspunkt. Dank vier Beamforming-Mikrofonen und fortschrittlicher Signalverarbeitung bleibt Ihre Stimme auch in lauten Umgebungen klar und deutlich. Und schließlich sorgen die weichen Lederohrmuscheln und die leichte Bauweise dafür, dass sie auch an langen Tagen bequem zu tragen sind.

Vorteile Nachteile ✅ Fortschrittliche Geräuschunterdrückung mit zwei Prozessoren und 8 Mikrofonen ✅ Adaptive Sound Control, die sich an die Umgebung und das Verhalten anpasst ✅ Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion ✅ Touch-Bedienelemente für Wiedergabe, Lautstärke und den Zugriff auf den Sprachassistenten ✅ Weiches Leder und ein leichter Rahmen für langen Tragekomfort ❌ Lässt sich nicht so kompakt zusammenklappen wie manche Modelle, die speziell für Reisen konzipiert sind, bietet aber eine bessere Leistung

Fazit: Wenn Sie einen ANC-Kopfhörer mit umfangreichen Funktionen, adaptiver Geräuschunterdrückung und hervorragender Sprachqualität suchen, dann ist der Sony WH-1000XM5 sind ideal für Sie.

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4. Sennheiser HD 599 SE [Die besten offenen Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, offen Konnektivität Kabelgebunden (6,35-mm-Klinkenstecker) Akkulaufzeit Nur für den Netzbetrieb (ohne Akku) Geräuschunterdrückung Passive Geräuschunterdrückung Treibergröße 38 mm Gewicht 0,6 lbs Besondere Merkmale Klang in Audiophile-Qualität, leichtes Design

The Sennheiser HD 599 SE Die Kopfhörer zeichnen sich durch einen ausgewogenen, natürlichen Klang aus. Die Die offene Bauweise verleiht der Musik eine räumliche Weite, die sich entspannt und natürlich anfühlt, ein Markenzeichen einiger der Die besten Sennheiser-Kopfhörer in ihrem Sortiment. Liebhaber klassischer Musik und Fans akustischer Klänge werden begeistert sein, wie diese Kopfhörer ihre Lieblingsstücke klingen lassen. Durch die kabelgebundene Verbindung werden mehrere Verarbeitungsstufen umgangen, sodass der Klang bei jeder Audioquelle gleichbleibend ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Sennheiser HD 599 SEDas offene Design sorgt für einen natürlichen, räumlichen Klang. Hörer, die Wert auf Klarheit und Detailtreue legen, werden die gleichbleibende Klangqualität dieses Kopfhörers zu schätzen wissen.

Der Tragekomfort ist eine der größten Stärken dieser Kopfhörer. Die Velours-Ohrpolster liegen angenehm auf den Ohren, während der gepolsterte Kopfbügel den Druck bei langen Hörsitzungen verringert. Dank der beiden mitgelieferten abnehmbaren Kabel bieten sie flexible Anschlussmöglichkeiten. Diese Kabel machen die Sennheiser HD 599 SE Kopfhörer, die mit Audiogeräten, Laptops, Tablets und Smartphones kompatibel sind.

Vorteile Nachteile ✅ Die offene Bauweise sorgt für ein großzügiges, luftiges Raumgefühl ✅ Aluminium-Schwingspulen sorgen für eine effiziente Leistung und geringe Verzerrung ✅ Mit Velours bezogene Polster und ein leichter Rahmen für komfortables Training ✅ Abnehmbare Kabel erleichtern den Austausch und den Gerätewechsel ✅ Kompatibel mit Smartphones, Tablets, Laptops und Audio-Interfaces ❌ Das offene Design dämpft keine Außengeräusche, eignet sich aber perfekt zum Musikhören zu Hause

Fazit: Hörer, die sich kabelgebundene Kopfhörer mit räumlichem Klang und gleichbleibender Leistung wünschen, werden die Sennheiser HD 599 SE.

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5. Bang & Olufsen Beoplay HX [Die bequemsten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung für Gamer]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker), kabellos (Bluetooth 5.1) Akkulaufzeit 30 Stunden Geräuschunterdrückung Hybride aktive Geräuschunterdrückung Treibergröße 40 mm Gewicht 0,6 lbs Besondere Merkmale Touch-Bedienung, Hybrid-ANC

Wenn Sie Kopfhörer suchen, die bequem sind und einen tollen Klang bieten, dann sind die Bang & Olufsen Beoplay HX sind die richtige Wahl. Die Polster aus Lammleder und der formbare Memory-Schaum passen sich der Form Ihres Kopfes an. Ein neu gestalteter Kopfbügel verfügt über eine Entlastungszone in der Mitte, die den Druck bei längerem Tragen mindert, sodass Sie den ganzen Tag ohne Beschwerden durchhalten können.

Seine Hybrid-ANC-Funktionen ausgewogene, laute Umgebungen ohne starkes Ziehen oder Ermüdungserscheinungen durch Druck. Dank des Transparenzmodus behalten Sie zudem Ihre Umgebung im Blick. Der Klang ist über alle Frequenzbereiche hinweg klar, sodass Sie ohne Qualitätsverlust chatten und streamen können. Allein das macht sie zu den Die besten Gaming-Headsetsverfügbar.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Bang & Olufsen Beoplay HX verwendet hochwertige Materialien in einer leichten Konstruktion, sodass der Tragekomfort stets gewährleistet ist.

Die Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden ermöglicht den ganztägigen Gebrauch, und dank der hochwertigen Verarbeitung fühlen sich diese Kopfhörer besonders edel an. Kombinieren Sie sie mit einem der Die besten Mikrofone für das Streaming um dein Gaming- und Streaming-Setup zu vervollständigen.

Vorteile Nachteile ✅ Polster aus Lammleder und Memory-Schaum für einen druckfreien Sitz ✅ Die hybride aktive Geräuschunterdrückung reduziert Umgebungsgeräusche und sorgt so für mehr Konzentration ✅ Bis zu 30 Stunden Spielzeit bei aktivem Bluetooth und ANC ✅ Skandinavisches Design mit einem raffinierten, minimalistischen Look ✅ Das System mit vier Mikrofonen sorgt für eine bessere Gesprächsqualität ✅ Bluetooth 5.1 für eine schnellere und stabilere Verbindung ❌ Teuer, aber aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit luxuriösem Design

Fazit: The Beoplay HX Kopfhörer sind eine ausgezeichnete Wahl für alle, denen Komfort besonders wichtig ist. Gamer und Homeoffice-Mitarbeiter werden den Tragekomfort auch bei längerem Gebrauch und die zuverlässige aktive Geräuschunterdrückung zu schätzen wissen.

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6. Marshall Monitor III A.N.C. [Die besten tragbaren Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker), kabellos (Bluetooth 5.3, Reichweite 9 Meter) Akkulaufzeit 70 Stunden (ANC ein), 100 Stunden (ANC aus) Geräuschunterdrückung Aktive Geräuschunterdrückung Treibergröße 32 mm Gewicht 0,55 Pfund Besondere Merkmale Lange Akkulaufzeit, klassische Lederoptik

Marshall’s Das ANC-System wurde für das Monitor III A.N.C. Kopfhörer. Jetzt kann er Geräusche auf dem Weg zur Arbeit und auf Reisen noch präziser dämpfen, sodass laute Züge und Busse Ihre Musik nicht stören. Der Transparenzmodus lässt die Außenwelt mit einem schnellen Knopfdruck wieder herein, wenn Sie Ihre Umgebung besser wahrnehmen müssen.

Die Akkulaufzeit ist das Highlight, denn bis zu 70 Stunden kabellose ANC-Nutzzeit. Wenn du sie nur auf dem Weg zur Arbeit nutzt, musst du sie nicht allzu oft aufladen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Marshall Monitor III A.N.C. Der Fokus liegt auf Mobilität und Akkulaufzeit. Die Bauweise ist robust, und der Akku hält bei aktivierter ANC beeindruckende 70 Stunden.

Was den Klang angeht, zeichnen sich diese Kopfhörer durch eine Wärme aus, die Marshall Kopfhörer sind dafür bekannt. Die neue Soundstage-Funktion lenkt den Klang nach außen, um ein breiteres Klangbild zu erzeugen, während Dynamic Loudness die Balance bei Lautstärkenänderungen anpasst.

Vorteile Nachteile ✅ Bis zu 70 Stunden kabellose Wiedergabe bei aktivierter Geräuschunterdrückung (100 Stunden ohne) ✅ Zusammenklappbares Design und Hartschalenetui für einfacheres Verstauen ✅ Die dynamische Lautstärkeregelung passt die Abstimmung an unterschiedliche Lautstärken an ✅ Die verbesserte aktive Geräuschunterdrückung (ANC) misst kontinuierlich die Umgebungsgeräusche ✅ Weiche Ohrpolster sorgen für Komfort bei langen Sitzungen ❌ Spricht eher den Durchschnittshörer an, bietet aber ein warmes Klangbild, das die meisten lieben werden

Fazit:Der KompakteMarshall Monitor III A.N.C. Kopfhörer sind ideal für Reisende und Pendler. Sie lassen sich gut zusammenklappen und bieten eine zuverlässige Geräuschunterdrückung, die auch an lauten Orten gut funktioniert.

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7. Hör die Schönheit Planar Magnetic [Die besten kabelgebundenen Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, offen Konnektivität Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker) Akkulaufzeit Nur für den Netzbetrieb (ohne Akku) Geräuschunterdrückung Passive Geräuschunterdrückung Treibergröße Planare Magnetlautsprecher (ohne Größenvergleich) Gewicht 0,82 Pfund Besondere Merkmale Schlankes Profil, robuste Bauweise

The Hör die Schönheit Kopfhörer sind abhängig von eine dünne, leichte Membran, die dafür sorgt, dass sie schnell auf Tonveränderungen reagieren. Der Klang ist auf all Ihren Geräten klarer, was beim kritischen Hören und bei der Analyse hilfreich sein kann. Lange Musiksessions sind mit diesen Kopfhörern ein wahres Vergnügen.

Sie bieten eine offene Bauweise, die dafür sorgt, dass sich Ihr gesamter Klang räumlich ausbreitet, sodass Instrumente und Stimmen klarer zur Geltung kommen. Im Gegensatz zu einigen anderen die besten kabelgebundenen Kopfhörer Ich habe es ausprobiert: Die Geräuschunterdrückungsfunktionen beeinträchtigen die breite Klangbühne nicht. Es handelt sich um solide Kopfhörer mit passiver Geräuschunterdrückung.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Hör die Schönheit Diese Kopfhörer verwenden planare Magnetantriebe, die absolut einzigartig sind. Der Fokus auf Präzision und die Detailtreue des Klangprofils heben sie von anderen ab.

Planare Magnettreiber stellen höhere Anforderungen als herkömmliche dynamische Treiber und kommen daher am besten zur Geltung, wenn sie zu Hause mit einer geeigneten Audioquelle verwendet werden. Da sie den Ton weder komprimieren noch bearbeiten, eignen sie sich hervorragend für die Verwendung mit Heim-Audiogeräten.

Vorteile Nachteile ✅ Die planare Magnetmembran ist extrem dünn und sorgt so für eine reaktionsschnelle Wiedergabe ✅ Breite, offene Klangbühne, die sich natürlich und detailreich anhört ✅ Robuster Kopfbügel aus Metall, der für den regelmäßigen Gebrauch ausgelegt ist ✅ Neue 3,5-mm-Anschlüsse sorgen für einen festeren Sitz der Kabel ✅ Überarbeitete Ohrpolster und ein verbessertes OFC-Kabel für zuverlässige Leistung ✅ Leichter Rahmen und Tragegurt für mehr Tragekomfort bei längerem Tragen ❌ Benötigt eine ausreichende Verstärkung, um das volle Potenzial auszuschöpfen, aber Audiophile werden diese Option lieben

Fazit: Musikliebhaber schätzen den klaren, kontrollierten Klang des Hör die Schönheit Kopfhörer. Dank des offenen Designs und der Planar-Treiber eignet er sich perfekt für den Musikgenuss zu Hause.

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8. JLab JBuds Lux [Die besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung fürs Fitnessstudio]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Drahtlos (Bluetooth 5.0) Akkulaufzeit 70 Stunden Geräuschunterdrückung Aktive Geräuschunterdrückung Treibergröße 40 mm Gewicht ein halbes Pfund Besondere Merkmale Cloud Foam Comfort, Bluetooth-Verbindungen über mehrere Punkte

The JLab JBuds Lux verfügen über eine unglaublich flexible aktive Geräuschunterdrückung, sodass du selbst bestimmen kannst, wie viel von den Geräuschen im Fitnessstudio du ausblenden möchtest. Die intelligenten ANC-Funktionen analysieren die Umgebungsgeräusche und passen die Geräuschunterdrückung entsprechend an, während der „Be Aware“-Modus Ihnen hilft, Ihre Umgebung im Blick zu behalten.

Dank ihrer langen Akkulaufzeit und ihrer leichten, ermüdungsfreien Passform gehören sie zu den die besten Over-Ear-Kopfhörer für den täglichen Gebrauch. Sie halten dem Training, dem Weg zur Arbeit und dem Rückweg stand.

Warum wir uns dafür entschieden haben The JLab JBuds Lux verfügen über eine lange Akkulaufzeit und drei leistungsstarke ANC-Modi für klaren Klang. Die Anpassungsmöglichkeiten, die über die JLab Die App hilft dabei, das volle Potenzial dieser Kopfhörer auszuschöpfen.

Dank ihres leichten Designs und ihrer bequemen Passform gehören diese Kopfhörer zu den Die besten Kopfhörer fürs Training. Sie rutschen auch bei intensiven Trainingseinheiten nicht vom Kopf, und dank der ANC-Funktion bleibt es im Fitnessstudio ruhig.

Vorteile Nachteile ✅ 40-mm-Treiber sorgen für einen kraftvollen Klang, der sich ideal für das Training eignet ✅ Smart ANC passt sich an wechselnde Umgebungen an ✅ Der „Be Aware“-Modus hält Sie über Aktivitäten in Ihrer Nähe auf dem Laufenden ✅ Bis zu über 70 Stunden Spielzeit oder über 40 Stunden bei aktivierter ANC-Funktion ✅ Bluetooth-Multipoint und Google Fast Pair-Unterstützung ✅ Konturierte Ohrmuscheln mit Cloud-Foam-Polstern ❌ Die größeren Over-Ear-Kopfhörer können bei intensiven Trainingseinheiten etwas warm werden, aber deine Musik klingt einfach fantastisch

Fazit: Aktive Hörer, die ANC-Kopfhörer mit langer Akkulaufzeit (und einstellbaren Modi) benötigen, werden dieses fitnessstudio-taugliche Modell zu schätzen wissen JLab JBuds Lux.

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9. Thinksound OV202W [Die besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung für lange Reisen]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker), kabellos (Bluetooth 5.0, Reichweite 9 Meter) Akkulaufzeit Über 100 Stunden (ANC aus) Geräuschunterdrückung Aktive Geräuschunterdrückung Treibergröße 40 mm + 10 mm Gewicht 0,6 lbs Besondere Merkmale Touch-Bedienung, lange Akkulaufzeit

Reisekopfhörer müssen zwischen den Ladevorgängen lange durchhalten, und genau darin liegen die besonderen Stärken dieses Modells. Die Thinksound OV202W Hier findest du einige der besten Reise-Kopfhörer, darunter über 100 Stunden aktive Wiedergabe pro Akkuladung. Wenn die ANC-Funktionen aktiviert sind, verringert sich die Akkulaufzeit nur geringfügig.

Die hybriden ANC-Modi blenden Umgebungsgeräusche aus, während zwei dynamische Treiber (40 mm + 10 mm) einen detailreichen Klang liefern, den Sie bei vergleichbaren Modellen vergeblich suchen werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Hören längerer Formate steht eindeutig im Mittelpunkt der Thinksound OV202W Kopfhörer, die über 100 Stunden aktive Spielzeit bieten, wenn man die hybride aktive Geräuschunterdrückung nicht nutzt.

Die weichen Memory-Schaum-Ohrpolster sorgen für hohen Tragekomfort, und das verstellbare Kopfband bietet auch bei langen Hörsitzungen optimalen Sitz. Außerdem lassen sich die Ohrpolster austauschen, sodass diese Kopfhörer länger halten als Modelle mit festen Ohrmuscheln.

Vorteile Nachteile ✅ Über 100 Stunden aktive Wiedergabe pro Akkuladung ✅ Die hybride aktive Geräuschunterdrückung reduziert eine Vielzahl von Umgebungsgeräuschen ✅ Zwei dynamische Treiber sorgen für einen detailreichen Klang ✅ Memory-Schaum-Ohrpolster mit verstellbarem Kopfbügel für noch mehr Komfort ✅ Die Ohrpolster sind austauschbar, sodass das Headset länger genutzt werden kann ❌ Der größere Akku macht das Gerät zwar etwas schwerer, dafür hast du aber dafür eine riesige Hörzeit

Fazit: Reisende, die lange Akkulaufzeiten und hybride aktive Geräuschunterdrückung benötigen, werden das Thinksound OV202W. Sie eignen sich für lange Arbeitswege und sind bequem genug, um sie den ganzen Tag zu tragen.

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10. beyerdynamic DT 770 Pro 250 [Die besten Studio-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker) Akkulaufzeit Nur für den Netzbetrieb (ohne Akku) Geräuschunterdrückung Passive Geräuschunterdrückung Treibergröße 45 mm Gewicht 0,8 Pfund Besondere Merkmale Robustes Design, studiofähig

Einige derdie besten Studio-Kopfhörer du findest hier beyerdynamic, daher ist es keine Überraschung, dass die beyerdynamic DT 770 Pro 250s sind hier gelandet. Ihre Dank ihrer zuverlässigen Geräuschisolierung und ihrer gleichbleibenden Leistung eignen sie sich ideal, um Höhepunkte und Details wahrzunehmen, ohne dass dabei die Klangqualität leidet.

Sie sind bequem und angenehm zu tragen, dank Velours-Ohrpolstern und einem Kopfbügel aus Federstahl, der das Gewicht gleichmäßiger verteilt. Viele Teile sind zudem austauschbar, sodass Sie sie bei Bedarf reparieren können. Diese ausschließlich kabelgebundenen Kopfhörer haben einen Widerstand von 250 Ohm und eignen sich somit für den Einsatz mit Ihrer hochwertigen Heim-Audioanlage.

Warum wir uns dafür entschieden haben The beyerdynamic DT 770 Pro 250 Kopfhörer sind aus keinem Studio wegzudenken. Ihre ausgewogene Klangwiedergabe und passive Geräuschisolierung ermöglichen ein konzentriertes Abhören und Aufnehmen.

Auch wenn diese Kopfhörer nicht mit einem eigenen Mikrofon ausgestattet sind, kannst du auch eines der Die besten USB-Mikrofone um Ihr Erlebnis im Studio zu verbessern.

Vorteile Nachteile ✅ Die geschlossene Bauweise sorgt für eine hervorragende passive Geräuschdämpfung ✅ Klarer, detailreicher Klang, ideal für das Abhören und Mischen von Grundtönen ✅ Ohrpolster aus Velours sorgen für lang anhaltenden Tragekomfort ✅ Das 3 m lange Spiralkabel erleichtert die Bewegung am Schreibtisch oder im Studio ✅ Robuste Bauweise „Made in Germany“ mit austauschbaren Komponenten ✅ Ein breiter Frequenzbereich ermöglicht präzises Hören ❌ Die hohe Impedanz von 250 Ohm erfordert einen leistungsfähigen Verstärker oder ein Audio-Interface, was sie jedoch ideal für professionelle Studioarbeit macht

Fazit: Kreative und Tontechniker, die eine zuverlässige passive Geräuschisolierung benötigen, sind bei der beyerdynamic DT 770 Pro 250Kopfhörer.

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11. JBL Tune 770NC [Die besten Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker), kabellos (Bluetooth 5.3, Reichweite 9 Meter) Akkulaufzeit 70 Stunden Geräuschunterdrückung Adaptive Geräuschunterdrückung Treibergröße 32 mm Gewicht ein halbes Pfund Besondere Merkmale App-gesteuerter Equalizer, Freisprechen mit VoiceAware-Überwachung

JBL ist einer der größten Namen im Bereich der preisgünstigen Audiogeräte, und das JBL Tune 770NC gehören zu den besten JBL-Kopfhörern, die ich bisher in die Hände bekommen habe. Die Modi „Ambient Aware“ und „TalkThru“ ermöglichen es dir, deine Umgebung besser wahrzunehmen, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen. „Pure Bass“ sorgt für einen Wärme und Tiefe, die sich für beschwingte Playlists und entspanntes Hören eignet.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 70 Stunden halten sie die ganze Woche durch (je nach Einstellungen), und dank der Schnellladefunktion kannst du sie vor dem Arbeitsweg schnell aufladen. Dank stabiler Verbindungen und einer App-basierten Steuerung sind diese Kopfhörer auch für Einsteiger in die Welt der ANC-Kopfhörer gut geeignet.

Warum wir uns dafür entschieden haben The JBL Tune 770NC Diese Kopfhörer bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Benutzerfreundlichkeit und leistungsstarker Geräuschunterdrückung. Dank ihrer langen Akkulaufzeit eignen sie sich ideal für Reisen und für alle, die oft vergessen, sie aufzuladen.

Falls Sie sich einige der besten Sony-Kopfhörer angesehen haben, aber nicht ganz das Richtige gefunden haben, dann ist der JBL Tune 770NC könnte besser zu Ihnen passen.

Vorteile Nachteile ✅ Adaptive ANC mit den Modi „Ambient Aware“ und „TalkThru“ ✅ Bis zu 70 Stunden Spielzeit (Bluetooth ein/aktives Rauschunterdrückung aus) ✅ JBL Pure Bass-Sound für ein dynamisches Hörerlebnis ✅EQ-Voreinstellungen und individuelle Anpassung über die JBL Headphones App ✅ Die Schnellladefunktion sorgt nach einer kurzen Aufladung für 3 Stunden zusätzliche Spielzeit ❌ Die bassbetonte Abstimmung mag etwas stark wirken, aber einige EQ-Voreinstellungen lassen sich in der App anpassen

Fazit: Hörer, die sich eine längere Akkulaufzeit bei erschwinglichen Over-Ear-Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung wünschen, finden in den JBL TUNE 770NCKopfhörer.

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12. MorningBlues VWS X1 [Die besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung und fortschrittlichen Funktionen]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Drahtlos (Bluetooth 5.4, Reichweite 9 Meter) Akkulaufzeit 60 Stunden Geräuschunterdrückung Aktive Geräuschunterdrückung Treibergröße 40 mm Gewicht 0,68 Pfund Besondere Merkmale Dynamische OLED-Displays, beeindruckender Klang von Jamo

Diese Kopfhörer zeichnen sich durch ihr Anzeigesystem aus, mit der Sie Bilder auswählen können, die auf den Ohrmuscheln angezeigt werden sollen. DieMorningBlues VWS X1 Nutzen Sie die NFC-Freigabefunktion, um auch im sozialen Bereich mehr Komfort zu schaffen und Ihre Kopfhörer in eine digitale Visitenkarte zu verwandeln.

The VWS X1sind diedie besten Kopfhörer Ich habe noch nie eine derart umfassende Anpassungsmöglichkeit gesehen, was insgesamt ziemlich selten ist. Eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden und eine durch HöhleDank der „Immersive Sound“-Funktionen klingen sie großartig und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.

Warum wir uns dafür entschieden haben The MorningBlues VWS X1 ist eines der einzigartigsten Modelle auf unserer Liste, da der Schwerpunkt auf der individuellen Anpassung über die beiden OLED-Displays liegt.

Das Klangprofil ist breit gefächert und stabil, mit drei Geräuschunterdrückungsmodi, die sich an Ihre Umgebung anpassen. Die Verbindung ist stabil, und dank der Audiofunktionen von Qualcomm entspricht das kabellose Hörerlebnis denselben Standards wie bei kabelgebundenen Kopfhörern.

Vorteile Nachteile ✅ Zwei OLED-Touchscreens zur individuellen Anpassung und Steuerung der Funktionen ✅ 40-mm-Treiber mit Jamo-Audio-Tuning für einen breiten, mitreißenden Klang ✅ Bluetooth 5.4 mit Qualcomm-Audio-Unterstützung ✅ Drei Geräuschunterdrückungsmodi für unterschiedliche Umgebungen ✅ Bis zu 60 Stunden Akkulaufzeit ❌ Zusätzliche visuelle Funktionen mögen aufwendig erscheinen, doch die Touchscreens sind optional

Fazit: Technikbegeisterte Hörer, die moderne Funktionen schätzen, werden das MorningBlues VWS X1 mit seinen Display-Einstellungen und der längeren Akkulaufzeit.

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13. Etwa A18 [Die besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung der Mittelklasse]

Enebameter

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker), kabellos (Bluetooth 6.0, Reichweite 9 Meter) Akkulaufzeit 120 Stunden Geräuschunterdrückung Aktive und hybride Geräuschunterdrückung Treibergröße 40 mm Gewicht ein halbes Pfund Besondere Merkmale Zusammenklappbar und verstellbar, lange Akkulaufzeit

The A18Kopfhörer vonUngefähr zeichnen sich durch ihr hybrides ANC-System aus. Interne und externe Mikrofone erfassen Umgebungsgeräusche, um diese zu dämpfen. Das ENC-System mit sechs Mikrofonen trennt Stimmen von Hintergrundgeräuschen und sorgt so für klarere Telefonate.

Mit einer Akkulaufzeit von über 120 Stunden und Funktionen, die es mit einigen der besten Bose-Kopfhörer aufnehmen können, werden dich diese Kopfhörer nicht im Stich lassen. Drei flexible Modi, darunter ein Spielmodus für das Streaming, tragen dazu bei, dass diese Kopfhörer ein Erfolg werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Etwa A18 Die Kopfhörer verfügen über einen aktiven und einen hybriden ANC-Modus, was zu ihrer extrem langen Akkulaufzeit beiträgt.

The Etwa A18 Diese Kopfhörer gehören zwar zur Mittelklasse, bieten aber eine solide Ausstattung, die einige der besten preisgünstigen Kopfhörer übertrifft, die ich bisher getestet habe. Der Mehrwert wird deutlich, sobald man diese Kopfhörer zum ersten Mal hört.

Vorteile Nachteile ✅ Die hybride aktive Geräuschunterdrückung reduziert Umgebungsgeräusche um bis zu 90 % ✅ Das ENC-System mit sechs Mikrofonen sorgt für eine klare Sprachaufnahme ✅ Bis zu 120 Stunden Spielzeit pro Akkuladung ✅ 40-mm-Dynamiktreiber sorgen für kräftige Bässe und klare Höhen ✅ Option zur Wiedergabe über Kabel mitgeliefertem 3,5-mm-Kabel ❌ Durch den größeren Akku sind die Geräte insgesamt etwas größer geworden, dafür hält der Akku aber auch deutlich länger

Fazit: Hörer, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit anpassbaren ANC-Funktionen suchen, werden das Etwa A18 eine praktische Wahl.

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Arten der Geräuschunterdrückung

Die Geräuschunterdrückung hilft dabei, Ablenkungen zu reduzieren, damit Sie konzentriert bleiben können. Aber Wie funktionieren Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung?? Verschiedene Technologien verarbeiten Geräusche auf unterschiedliche Weise, und wenn man sie versteht, fällt es leichter, den richtigen Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung für den eigenen Alltag zu finden.

Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung können eine Kombination aus passive Geräuschunterdrückung, aktive Geräuschunterdrückung und adaptive/hybride ANC.

Passive Geräuschunterdrückung

Die passive Geräuschunterdrückung beruht auf der Bauweise der Kopfhörer. Modelle mit passiver Geräuschunterdrückung nutzen geschlossene Ohrmuscheln, dickere Polsterung und eine Über-Ohr-Passform, um Außengeräusche abzuschirmen. Bei dieser Methode wird zur Schalldämpfung überhaupt keine Elektronik eingesetzt.

Wenn Sie in einem lauten Büro arbeiten oder auf kurzen Fahrten eine Geräuschunterdrückung benötigen, ist die passive Geräuschunterdrückung eine hervorragende Wahl. Sie ist zudem die beste Methode für alle, die eine Geräuschunterdrückung bevorzugen, die den Akku nicht unnötig belastet.

Aktive Geräuschunterdrückung

Andererseits nutzt die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) Mikrofone, um Umgebungsgeräusche zu erfassen. Je nach Anzahl der verwendeten Mikrofone kann dies zu einer stärkeren oder präziseren Wirkung führen. Diese Methode reduziert gleichmäßige, niederfrequente Geräusche (wie beispielsweise von Lüftern oder Motoren), indem sie entsprechende Wellenformen erzeugt um den Geräuschen direkt entgegenzuwirken.

Da sich die aktive Geräuschunterdrückung auf konstante Hintergrundgeräusche konzentriert, kann ihre Wirksamkeit je nach Umgebung variieren. Gemeinschaftsbüros und Lernbereiche eignen sich aufgrund der ablenkenden, anhaltenden Hintergrundgeräusche besonders gut für den Einsatz der aktiven Geräuschunterdrückung.

Adaptive/hybride aktive Geräuschunterdrückung

Adaptive und hybride ANC-Technologie kombiniert mehrere Mikrofone und Algorithmen, um die Geräuschunterdrückung an veränderte Umgebungsbedingungen anzupassen. Dieses System reagiert auf Veränderungen in der Umgebung (beispielsweise beim Übergang von einem ruhigen Raum auf eine belebte Straße) und sorgt für eine gleichmäßigere Geräuschunterdrückung.

Adaptive/Hybrid-ANC ist ideal für alle, die häufig den Standort wechseln und ihre Umgebung nicht unbedingt im Blick behalten müssen. Da diese Methode Veränderungen in der Umgebung wahrnimmt und entsprechend reagiert, ist sie für alle, die ihre Kopfhörer unterwegs nutzen, von unschätzbarem Wert.

Was Sie bei der Auswahl von Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung beachten sollten

Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, manchmal auch als geräuschisolierende Kopfhörer bezeichnet, sind beliebt für die Arbeit, auf Reisen, beim Pendeln und in allen Situationen, in denen man sich besser konzentrieren möchte. Sie schaffen eine ruhigere Umgebung, indem sie Außengeräusche dämpfen, doch die Modelle unterscheiden sich voneinander.

Wenn Sie sich fragen, welche Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung die besten sind, sollten Sie die Funktionen berücksichtigen, die für Ihre Hörgewohnheiten am wichtigsten sind. Zu den entscheidenden Faktoren zählen die Stärke der Geräuschunterdrückung und deren Einstellmöglichkeiten. Die Polsterung und die Gestaltung des Kopfbügels können darüber entscheiden, wie bequem sich die Kopfhörer bei längerem Tragen anfühlen. Die Akkulaufzeit variiert je nach Modell und hängt vor allem davon ab, ob die Geräuschunterdrückung genutzt wird.

Der Klang kann von neutral bis bassbetont reichen. Geschlossene Kopfhörer sorgen für eine abgeschirmte Klangwiedergabe, während offene Modelle ein breiteres Klangbild bieten. Selbst die die besten Open-Ear-Kopfhörer Lassen Sie jedoch mehr Umgebungsgeräusche herein. Für die Arbeit im Studio eignen sich kabelgebundene Modelle mit offener Bauweise, während Modelle mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) besser für den Alltag geeignet sind.

Beachten Sie bitte, dass alle Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind. Wer eine bessere Klangqualität wünscht, die den ganzen Raum erfüllt, sollte in Erwägung ziehen, sich für eines der best soundbars für ein beeindruckendes Klangerlebnis.

Mein Fazit

Wenn Sie sich zum ersten Mal für Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung entscheiden oder einfach nur einen zuverlässigen Ausgangspunkt suchen, dann ist der Bose QuietComfort Ultra Kopfhörer eignen sich für die meisten Hörer gut. Sie bieten eine gleichbleibende Geräuschunterdrückung und einen ausgewogenen Klang, sodass man sie fast überall verwenden kann. Je nach deinen Gewohnheiten findest du hier einige empfehlenswerte Alternativen:

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis mit praktischer ANC → Monster Persona 6

Dank der langen Akkulaufzeit und der einstellbaren aktiven Geräuschunterdrückung sind diese Kopfhörer eine attraktive Wahl für preisbewusste Hörer.

Für das Monitoring im Studio → beyerdynamic DT 770 Pro 250

Dank ihrer passiven Geräuschisolierung und der durchgängigen Kabelverbindung eignen sie sich ideal für die Bearbeitung und das Monitoring. Jede Aufgabe, die eine stabile Audio-Referenz erfordert, lässt sich mit diesen Kopfhörern einfacher bewältigen.

Für lang anhaltenden Tragekomfort beim Gaming oder bei längerer Nutzung → Bang & Olufsen Beoplay HX

Dieses Set besteht aus weichen Materialien für hohen Tragekomfort und bietet einen ausgewogenen Klang, der Ermüdungserscheinungen vorbeugt und gleichzeitig einen hervorragenden Klang liefert.

Jedes Modell ist für einen anderen Zweck gedacht, daher hängt die für Sie ideale Wahl davon ab, wo und wie Sie Musik hören. Wenn Sie Ihre Wahl an Ihre Umgebung anpassen, profitieren Sie von einem deutlich besseren Hörerlebnis – ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden.

Häufig gestellte Fragen