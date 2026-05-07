Die 13 besten Laptops für Ingenieurstudenten im Jahr 2025

Heutzutage kann die Suche nach den besten Laptops für Ingenieurstudenten eine echte Herausforderung sein. Bei der Vielzahl der auf dem Markt verfügbaren Modelle fühlen sich die meisten Studenten überfordert, wenn es darum geht, die richtige Wahl zu treffen.

Da Laptops mittlerweile in einer immer größeren Auswahl an Bildschirmgrößen, CPUs, GPUs, Arbeitsspeicher und Speicheroptionen erhältlich sind, muss die Wahl des richtigen Modells kein Problem sein – und genau hier kommt meine Liste ins Spiel. In diesem Artikel habe ich meine 13 besten Computer für Ingenieurstudenten zusammengestellt, die alles abdecken, von leistungsstarken Workstations bis hin zu leichten und tragbaren Laptops. Sie müssen nur noch entscheiden, welches Modell am besten zu Ihnen passt.

Meine Top-Empfehlungen für die besten Laptops für Ingenieurstudenten

Bei der Erstellung dieser Liste sind mir drei Modelle aufgefallen, die ich als die besten Technik-Laptops in ihren jeweiligen Kategorien erachte. Ich habe diese ausgewählt, weil sie ein breites Spektrum an Anwendungsfällen und Nutzergruppen abdecken – das heißt, es sind sowohl leistungsstarke Modelle als auch eine preisgünstige Option dabei.

Dell Precision 7770 (2022) – Ein mobiles Arbeitsgerät, das für Studenten konzipiert ist, die anspruchsvolle Aufgaben wie Simulationen und Rendering bewältigen müssen, und das auf Kosten des Gewichts hervorragende Leistung und einen riesigen Bildschirm bietet. Lenovo ThinkPad P1 (2024) – Ein leistungsstarker Laptop, der die Leistung einer Workstation und ein hochauflösendes Display mit Mobilität verbindet und sich somit hervorragend für alle eignet, die ein optimales Gleichgewicht zwischen diesen beiden Aspekten suchen. Acer Aspire 5 (2019) – Eine der besten preisgünstigen Optionen auf dieser Liste, die eine solide Leistung bietet, auf die sich Ingenieurstudenten verlassen können, insbesondere bei leichten CAD Arbeit oder Programmieren – etwas, das sie bekommen, ohne ihr Budget zu sehr zu belasten.

Diese drei Modelle sind meiner Meinung nach die besten Laptops für Ingenieure. Da nicht alle Ingenieurstudenten denselben Gerätetyp benötigen, gibt es für jedes Modell potenzielle Käufer. Das ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs, denn ich habe noch zehn weitere Laptops für euch im Angebot. Lest also weiter, um herauszufinden, welches Modell für euch die beste Wahl wäre.

Die 13 besten Laptops für Ingenieurstudenten im Jahr 2025

Jeder Student braucht einen Laptop, ganz gleich, ob es sich um einfache Programmieraufgaben oder um CPU- und GPU-intensive Aufgaben handelt. Jeder Laptop auf dieser Liste hat etwas Besonderes zu bieten, und genau das kann für Ihre Entscheidung entscheidend sein. Schauen wir uns also das Ganze einmal genauer an Meine Liste der 13 besten Laptops für Ingenieurstudenten.

1. Dell Precision 7770 [Ideal für anspruchsvolle CAD-Anwendungen und Simulationen]

Technische Daten Details CPU Intel Core i7-12850HX GPU NVIDIA RTX A4500 mit 16 GB GDDR6 RAM 64 GB Anzeige 17,3 Zoll FHD (1920 x 1080), großer Betrachtungswinkel, entspiegelt, 60 Hz, 500 Nits, 99 % DCI-P3, ohne Touchscreen Lagerung 512 GB PCIe M.2 NVMe Akku 2 bis 4 Stunden bei höherer Belastung Gewicht 2,98 kg

The Dell Precision 7770 ist ein tragbares Gerät, das einem Desktop-Computer ähnelt, und eignet sich daher ideal für Ingenieurstudenten aus verschiedenen Fachbereichen. Sein größter Vorteil ist der 17,3-Zoll-Full-HD-Bildschirm, der sich besonders gut eignet für mit riesigen CAD Assembler oder Multi-Fenster-IDE. Außerdem ist es ein hervorragender, leistungsstarker Gaming-Laptop, der mit einigen der die besten Gaming-PCs.

Angetrieben wird dieses tragbare Kraftpaket von Intels CPU der 12. Generation, der Intel Core i7-12850HX, das mit einer dedizierten Grafikkarte kombiniert ist, und es ist das NVIDIA RTX A4500 mit 16 GB GDDR6. Diese Kombination bewältigt jede Art von Multithread-Aufgabe, die ein Student ihm stelltund erlegt sich auch bei Single-Thread-Aufgaben wacker.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein kompromissloser Workstation-Computer mit einem riesigen Bildschirm, der sich perfekt für jede Art von technischen Aufgaben eignet.

Um all diese Leistung zu kühlen, Dell hat seine neuesten und besten thermischen Lösungen implementiert, was bedeutet, dass Die Temperaturen bleiben auch bei längerer Belastung unter Kontrolle. Das bedeutet auch, dass die Precision 7770 kann über einen längeren Zeitraum höhere Taktraten liefern, sodass es nicht allzu oft zu Drosselungen kommen wird.

Eine weitere große Stärke dieses Laptops ist seine Erweiterbarkeit. Zum einen gibt es 64 GB 4800 MHz DDR5-RAM, wasweit mehr, als man für irgendeine technische Aufgabe benötigen würde. Darüber hinaus verfügt es über 512 GB PCIe M.2 NVMe und verfügt über einige zusätzliche Steckplätze, über die Sie es erweitern können.

Ein Blick auf die Anschlussmöglichkeiten zeigt, dass dieser Technik-Laptop keine Wünsche offen lässt. Dank zahlreicher USB-Anschlüsse, der Unterstützung mehrerer Thunderbolt-Lanes und eines Ethernet-Anschlusses können Studierende sicher sein, dass der Precision 7770 lässt sich an jedes Laborgerät, bei Bedarf an eine externe GPU oder sogar an NAS-Arrays anschließen.

Vorteile Nachteile ✅ 17,3-Zoll-Bildschirm ✅ Leistung auf Workstation-Niveau ✅ Aufrüstbare Komponenten ✅ Viel Arbeitsspeicher und Speicherplatz ✅ Robustes Gehäuse ❌ Nicht die leichteste Option auf dieser Liste

Dieser Laptop klingt in jeder Hinsicht perfekt, hat aber auch seine Nachteile. Der erste ist die Größe, die man bei einem 17,3-Zoll-Modell erwarten kann. Das bedeutet auch, dass man sich auf das Gewicht einstellen muss, da Das ist nicht das leichteste Gerät auf dieser Liste. Hinzu kommt, dass die Akkulaufzeit bei Dauerbelastung sehr gering ausfällt.

Endgültiges Urteil: DieDell Precision 7770 ist auch im Jahr 2025 noch der beste Laptop für Ingenieurstudenten, die nach bestmöglicher Leistung in einem einigermaßen handlichen Format suchen.

2. Lenovo ThinkPad P1 [Die beste Stromversorgung für mobile Workstations]

Technische Daten Details CPU Intel Core i7-13800H vPro GPU NVIDIA RTX A1000, 32 GB DDR5 RAM 32 GB oder 64 GB Anzeige 16 Zoll WQXGA (2560 x 1600), IPS, entspiegelt, ohne Touchscreen, 100 % sRGB, 500 Nits, 165 Hz Lagerung 1 TB, 2 TB oder 4 TB NVMe-SSD Akku Bis zu 10 Stunden Gewicht 1,8 kg

Es gibt einenThinkPadfür jeden Anwendungsfall, und es gibt eine für Ingenieurstudenten, die ThinkPad P1. Dies ist dieam bestenLenovoLaptop für die Stelle, aufgrund der eine hervorragende Balance zwischen großem Bildschirm und akzeptablem Gewicht. Es handelt sich um ein 16-Zoll-Modell, das zwar einen kleineren Bildschirm hat, der aber nicht so klein ist, dass man sich bei den alltäglichen Aufgaben eingeschränkt fühlt.

Das 16-Zoll-Display hat eine WQXGA-Auflösung und eine Bildwiederholfrequenz von 164 Hz, was bedeutet, dass Sie ein hochauflösendes Display mit hervorragende Farbgenauigkeit für die Darstellung oder Überprüfung komplexer Schaltpläne. Angetrieben wird dieser Laptop von dem Intel Core i7-13800H, mit 3 Optionen für dedizierte Grafikkarten: RTX A1000, RTX 3500 Ada, or RTX 4080, je nachdem, wie viel GPU-Leistung du benötigst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bietet eine hervorragende Balance zwischen Mobilität und Leistung und ist in einem Gehäuse untergebracht, das auf Langlebigkeit und Robustheit ausgelegt ist.

Ein Vorteil dieses Laptops ist, dass Sie die Größe des Arbeitsspeichers und des Speichers selbst bestimmen können. Es stehen zwei Arbeitsspeicheroptionen zur Auswahl: 32 GB und 64 GB DDR5 mit 4800 MHz, die Sie mit verschiedenen NVMe-Speicheroptionen von 1 TB bis 8 TB kombinieren können. All dies bedeutet Sie werden keinerlei Einschränkungen haben, falls Sie jemals Simulationen, virtuelle Maschinen usw. ausführen müssen.

ThinkPadssind bekannt für ihr kantiges und robustes Design, und die P1 ist da keine Ausnahme. Außerdem ist das legendäre ThinkPadDie Kombination aus Tastatur und Trackpad macht es eine hervorragende Wahl für nächtliche Debugging-Sitzungen oder das Verfassen von Berichten.

Vorteile Nachteile ✅ Relativ leichte Workstation ✅ Leistungsstarke CPU und GPU ✅ Robust und langlebig ✅ Angemessene Nutzungsdauer ✅ Hervorragendes Display ❌ Nicht gerade die günstigste Wahl

Die Auswahl an Anschlüssen ist ein weiterer großer Vorteil, der es Ihnen ermöglicht, Verwandeln Sie diesen 16-Zoll-Laptop in eine echte Workstation mit mehreren Monitoren, Eingabegeräten, Ethernet-Anschluss usw.Man muss allerdings bedenken, dass dies einen Nachteil mit sich bringt, nämlich den Preis. Wenn Sie also nach etwas Günstigerem suchen, sollten Sie sich anderweitig umsehen.

Endgültiges Urteil: DieThinkPad P1 ist eine hervorragende Wahl für Ingenieurstudenten, die bei einem relativ kleinen und kompakten Gerät keine Kompromisse in Sachen Leistung eingehen wollen und das sich zudem als Gaming-Laptop nutzen lässt.

3. Acer Aspire 5 [Am besten geeignet für kostengünstiges Programmieren]

Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 3 3200U GPU Vega 3 Grafik RAM 4 GB Anzeige 15,6 Zoll Full-HD (1920 x 1080) Breitbild-IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Lagerung 128 GB PCIe-NVMe-SSD Akku Bis zu 7,5 Stunden Gewicht 1,65 kg

Als dritte Wahl entscheide ich mich für etwas, das noch kleiner ist als das vorherige. Das Acer Aspire 5 ist ein großartiger 15,6-Zoll-Laptop für Studierende der Computertechnik, die bereit, im Interesse der Erschwinglichkeit gewisse Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Ich würde es nicht als den besten Laptop für Architekturstudenten bezeichnen, aber für weniger anspruchsvolle Aufgaben ist es gut geeignet.

Das 15,6-Zoll-Full-HD-IPS-Display bietet eine großzügige Bildschirmfläche und bewältigt IDE-Fenster, Tabellenkalkulationen und Schaltpläne mühelos. Dieses Modell ist ausgestattet mit AMD Ryzen 3 3200U CPU, basierend auf Vega 3 Grafik, sindDie Leistung wird zwar bescheiden sein, reicht aber für leichte Aufgaben aus CAD Vorschau.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die preisgünstige Variante, die bei den meisten einfachen technischen Aufgaben solide Leistung bietet und sich daher für viele Studierende als zuverlässige Wahl erweist.

Zu beachten ist, dass der Einstiegspreis für diesen Technik-Laptop bedeutet, dass Sie in Bezug auf bestimmte Spezifikationen eingeschränkt… und in diesem Fall sind das die RAM- und Speicheroptionen. Du bekommst 4 GB RAM und 128 GB Speicher, was heutzutage nicht besonders viel ist. Das Gute daran ist, dass beide Steckplätze zugänglich sind, sodass du beide später aufrüsten kannst.

Die Anschlussausstattung ist für ein preisgünstiges Modell ziemlich gut, also dieAspire 5 lässt Sie in entscheidenden Momenten nicht im Stich. Es stehen Ihnen beide Arten von USB-Anschlüssen für Peripheriegeräte oder Laborgeräte zur Verfügung, außerdem gibt es einen HDMI-Anschluss für einen Monitor oder einen Projektor.

Vorteile Nachteile ✅ Erschwinglich ✅ Gute Akkulaufzeit ✅ Zuverlässige Anschlussmöglichkeiten ✅ Gute Anbindung ✅ Große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten ❌ Die Verarbeitungsqualität reicht nicht an die der Premium-Modelle heran

Was das Aspire 5 Was das Gerät für Studenten attraktiv macht, ist neben dem günstigen Einstiegspreis vor allem seine Tragbarkeit. Es ist ein ziemlich leichtes Gerät, vor allem im Vergleich zu den beiden Vorgängermodellen, damit deine Schultern nicht zu viel Gewicht tragen müssen.

Endgültiges Urteil: DieAcer Aspire 5 ist genau die Art von Laptop, die sich ideal für Studenten eignet, die nach einem erschwinglichen Gerät suchen, das leichte Aufgaben bewältigen kann, und trotz einiger Abstriche ist es dennoch eine gute Wahl.

4. Lenovo IdeaPad 3 [Ideal für die tägliche Produktivität von Studierenden]

Technische Daten Details CPU Intel Core i5-1155G7 oder Intel Core i5-1335U GPU Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 16 GB, 24 GB oder 40 GB Anzeige 15,6 Zoll FHD (1920 x 1080), IPS, entspiegelt, Touchscreen, 45 % NTSC, 300 Nits, 60 Hz, LED-Hintergrundbeleuchtung, schmaler Rahmen Lagerung 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB PCIe-NVMe-M.2-SSD Akku Bis zu 10 Stunden Gewicht 1,7 kg

Das IdeaPad von Lenovo Die Produktreihe wurde als kostengünstige Möglichkeit beworben, ein Lenovo, und das kann sich für dich als Ingenieurstudent als Vorteil erweisen. Das betreffende Modell ist das IdeaPad 3, wasEs bricht zwar keine Rekorde in Sachen Leistung, ist aber erschwinglich, und das ist für manche ein Pluspunkt.

Es handelt sich um ein 15,6-Zoll-Full-HD-Display, genau wie bei meinem vorherigen Favoriten, und da es ein IPS-Bildschirm ist, Sie können sich auf hervorragende Farben und große Betrachtungswinkel freuen. Ein Vorteil dieses Modells gegenüber dem Vorgängermodell ist, dass es über einen Touchscreen verfügt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine weitere preisgünstige Option, die eine ordentliche Ausstattung mit Funktionen verbindet, über die sich viele Studenten freuen würden.

Was die Leistung angeht, haben Sie zwei Möglichkeiten. Die günstigere Variante ist mit dem Intel Core i5-1155G7, wasfür einige grundlegende Dinge ganz passabel CAD Projekte. Wenn Sie über ein etwas größeres Budget verfügen, sollten Sie sich für das Intel Core i5-1335U Option, die durchweg eine bessere Leistung bietet.

Die Optionen für Arbeitsspeicher und Speicherplatz sind flexibel. Das Modell mit der neueren CPU ist ab 8 GB RAM erhältlich und kann auf bis zu 40 GB aufgerüstet werden, während das Modell mit dem älteren Prozessor ab 16 GB RAM erhältlich ist. Was den Speicher betrifft, so ist das Modell mit der älteren CPU ab einer 256-GB-PCIe-NVMe-SSD erhältlich und kann auf bis zu 2 TB erweitert werden, während das neuere Modell nur mit 512 GB oder 1 TB Speicher angeboten wird.

Vorteile Nachteile ✅ Für seine Größe relativ leicht ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten ✅ Tolles Display ✅ Tastatur in Standardgröße ❌ Wirkt im Vergleich zu einigen anderen Modellen nicht besonders hochwertig

Die Anschlussausstattung ist für einen Laptop dieser Kategorie ziemlich standardmäßig und dürfte für die meisten Studenten ausreichen. Das IdeaPad 3 ist nicht der beste Laptop für Rendering oder Simulationen, aber angesichts des Preises ist es auch nicht dafür gedacht.

Endgültiges Urteil: DieLenovo IdeaPad 3 ist ein zuverlässiger Laptop, der sich in erster Linie an Informatikstudenten richtet, die nach einem günstigeren Modell suchen.

5. Microsoft Surface Laptop Go 2 [Ideal für Notizen unterwegs]

Technische Daten Details CPU Intel Core i5-1135G7 GPU Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 8 GB Anzeige 12,4-Zoll-PixelSense-Touchscreen, Auflösung 1536 × 1024, Seitenverhältnis 3:2, Helligkeit 330 Nits Lagerung 128 GB oder 256 GB NVMe-SSD Akku Bis zu 13,5 Stunden Gewicht 1,1 kg

Ein größerer Bildschirm mag für diesen Anwendungsfall zwar von Vorteil sein, doch gibt es Situationen, in denen Mobilität gefragt ist – und genau hier kommt das Microsoft Surface Laptop Go 2 kommt ins Spiel. Es ist klein, leicht und recht leistungsstark, was es zu einem der besten Laptops für Studenten überhaupt macht.

Angesichts der geringen Stellfläche ist die Surface Laptop Go 2 wird geliefert mit einemIntel Core i5 der 11. Generation CPU, die zusammen mit der integrierten GPU ein passendes Gerät für Dinge wie Cloud-CI-Pipelines oder die Anbindung an Laborrechner.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine leichte, tragbare Lösung, die sich zwar nicht unbedingt für hohe Arbeitslasten eignet, aber ideal für Mobilität und eine hervorragende Akkulaufzeit ist.

Was die RAM- und Speicheroptionen angeht, bist du etwas eingeschränkt, aber damit muss man rechnen. Es gibt zwei Varianten, die beide mit 8 GB RAM ausgestattet sind, und man kann lediglich die Speicherkapazität wählen, die entweder 128 GB oder 256 GB beträgt.

Das Hauptverkaufsargument dieses Laptops ist sein Gewicht, und wenn man bedenkt, dass Es wiegt knapp 2,5 Pfund… dann versteht ihr sicher, warum ich es heute vorgestellt habe. Abgesehen davon ist es auf Langlebigkeit ausgelegt, sodass ihr ein hochwertiges und elegantes Design aus besonders edlen Materialien erwarten dürft.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Akkulaufzeit ✅ Tragbar ✅ Touchscreen ✅ Hochwertiges Design und erstklassige Verarbeitungsqualität ✅ Schnellladen ❌ Die RAM-Optionen sind etwas eingeschränkt

Ein weiterer Pluspunkt dieses Laptops ist die Akkulaufzeit. Auch wenn er nicht besonders leistungsstark ist, Damit kommst du einen ganzen Tag lang aus, ohne nach dem Ladegerät greifen zu müssen. Sollte ein Aufladen doch einmal nötig sein, sorgt die Schnellladefunktion dafür, dass das Gerät relativ schnell wieder mit ausreichend Energie versorgt ist.

Endgültiges Urteil: Informatikstudenten, die einen leichten und tragbaren Laptop mit einer hervorragenden Akkulaufzeit suchen, sollten das Microsoft Surface Laptop Go 2.

6. Apple MacBook Pro 2023 [Ideal für die Softwareentwicklung]

Technische Daten Details CPU M2 Pro- oder M2 Max-Chip GPU Integrierte GPU RAM 16 GB Anzeige 16,2-Zoll-Liquid-Retina-XDR-Display mit einer Auflösung von 3456 × 2234 bei 254 ppi, Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, adaptiver ProMotion-Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz, einer Dauerhelligkeit von 1000 Nits (1600 Nits Spitzenhelligkeit bei HDR) Lagerung 512 GB, 1 TB oder 8 TB Akku Bis zu 22 Stunden Gewicht 4,7 Pfund

Abgesehen von der Windows Laptops, ich habe einen Apple Produkt, und es ist das MacBook Pro 2023. Ja, es ist nicht das neueste Modell, aber genau das macht es so toll. Es ist eine etwas günstigere Option, bei der man dennoch eine hervorragende Leistung erhält… und ist damit einer der besten Laptops für die Programmierung auf dieser Liste.

The Das 16-Zoll-Liquid-Retina-Display ist ein Traum zum Arbeiten, etwas, das Studierende, die sich mit Datenvisualisierungen beschäftigen, oder CAD Wer sich die Vorschau ansieht, wird das zu schätzen wissen. Dank der hohen Pixeldichte bei dieser Bildschirmgröße werden Sie sich nicht allzu oft nach einem externen Monitor umsehen müssen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein wunderschönes Display, kombiniert mit einem leichten und eleganten Design – etwas, das vor allem für Programmierstudenten sehr attraktiv sein wird.

Leistung ist etwas, das die MacBook Pro fehlt es nicht an. Man hat die Wahl zwischen den M2 Pro or Maximal, beides hervorragende Chips, was bedeutet, dass Es wird reichlich CPU- und GPU-Leistung geben, obwohl kein dediziertes Grafikkarte vorhanden ist.

Die Optionen für Arbeitsspeicher und Speicherplatz sind nicht besonders flexibel, aber die meisten Nutzer würden sich darüber nicht beschweren. Du bekommst nur 16 GB RAM, da gibt es also keine Auswahlmöglichkeit. Was den Speicherplatz angeht, kannst du je nach deinen Aufgaben und dem Bereich der Technik, in dem du tätig bist, zwischen 512 GB, 1 TB oder 8 TB wählen.

Vorteile Nachteile ✅ Wunderschönes Display ✅ Leistungsstarke Chips mit integrierter GPU ✅ Lange Akkulaufzeit ✅ Hochwertige Verarbeitung ✅ 120-Hz-Bildwiederholfrequenz ❌ Nicht gerade das leichteste Modell seiner Klasse

Die Kompatibilität ist zwar ein Punkt, den es zu beachten gilt, doch für die meisten Studierenden dürfte dies kein großes Problem darstellen. Die Kopplung dieses MacBook mit Campus-Arbeitsplätzen oder einer Cloud-GPU erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf CAD ohne Einschränkungen. Außerdem, Dank der beeindruckenden Akkulaufzeit müssen Sie das Gerät den ganzen Tag über nicht aufladen.

Endgültiges Urteil: Obwohl es sich um eine ältere Generation handelt, ist die MacBook Pro 2023 ist nach wie vor der beste Laptop für Informatikstudenten und stellt – abgesehen von einigen Kompatibilitätsproblemen – ein hervorragendes ultradünnes Notebook für Studenten und Kreativprofis dar.

7. Dell Inspiron 15 (3000er-Serie) [Der beste preisgünstige Großbildschirm]

Technische Daten Details CPU Intel Core i5-1135G7 GPU Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 12 GB Anzeige 15,6-Zoll-Full-HD-IPS-Display (1920 × 1080) Lagerung 256-GB-SSD Akku Bis zu 7,5 Stunden Gewicht 1,73 kg

Als Nächstes kehre ich zurück zu einem Windows Laptop, und es ist eine weitere erschwingliche Option. Der Dell Inspiron 15 (3000er-Serie) ist die Art von Maschine etwas, das ein Student in Betracht ziehen würde, selbst ein Ingenieurstudent, vor allem, wenn er ein knappes Budget hat.

Ähnlich wie die meisten vergleichbaren Modelle auf dieser Liste verfügt dieses Gerät über ein 15,6-Zoll-Full-HD-IPS-Display, genügend Platz für CAD Vorschauen, Tabellenkalkulationen und ähnliche Aufgaben. Dank seiner hervorragenden Farbgenauigkeit und der großen Betrachtungswinkel ist es für diesen Anwendungszweck keineswegs die schlechteste Wahl.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Angebot, das eine zuverlässige Betriebsdauer bei akzeptabler Leistung bietet – und das zu einem Preis, der für die meisten Studenten erschwinglich ist.

Die Leistung ist recht ordentlich und bewältigt leichte Aufgaben mühelos. Die Intel Core i5-1135G7 mit seinem integrierten Intel Iris Xe-GPU eignet sich gut für Vorschauen, Kompilierungszyklen oder das Testen eingebetteter Systemeund sorgen für einen effizienten Betrieb.

Was Arbeitsspeicher und Speicherplatz angeht, wird dieser Studenten-Laptop zwar keine Preise gewinnen, aber Es schneidet etwas besser ab als einige seiner Konkurrenten in derselben Preisklasse. Es verfügt über 12 GB RAM und 256 GB Speicherplatz – das ist zwar nicht besonders viel, aber für viele Studierende ein recht guter Ausgangspunkt.

Vorteile Nachteile ✅ Preisgünstiger Laptop für Einsteiger ✅ Solide Akkulaufzeit ✅ Großes Full-HD-Display ✅ Ziemlich handlich ✅ Hervorragende Allround-Lösung ❌ Könnte bei bestimmten technischen Anwendungen Schwierigkeiten bereiten

Die Anschlussmöglichkeiten entsprechen dem Standard für einen Laptop dieser Klasse, was also kein Nachteil ist. Es verfügt über mehrere USB-Anschlüsse sowie einen Ethernet-Anschluss und einen HDMI-Anschluss. So kannst du es problemlos an deine Laptophausrüstung anschließen oder zu Hause als Desktop-PC nutzen.

Endgültiges Urteil: DieDell Inspiron 15 (3000er-Serie) ist ein Laptop, der eine recht ordentliche Leistung zu einem sehr günstigen Preis bietet, weshalb ich ihn als eines der besten Modelle für Ingenieurstudenten einstufen würde.

8. HP 15,6-Zoll-Laptop [Ideal für den vielseitigen Einsatz durch Schüler und Studenten]

Technische Daten Details CPU Intel Core i5-1235U GPU Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 16 GB Anzeige 15,6 Zoll Full-HD-IPS Lagerung 512-GB-SSD Akku Bis zu 8 bis 9 Stunden Gewicht 1,6 kg

Noch nicht erwähnt HP noch nicht, daher hier ein Modell aus dem Sortiment des Unternehmens, das sich hervorragend für Studierende der Computertechnik eignet. Das 15,6 ZollModell ist dasam bestenHP Laptop für preisbewusste Käufer.

Das 15,6-Zoll-IPS-Display bedeutet Man hat genügend Bildschirmfläche für verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel Terminalfenster, während man gleichzeitig eine PDF-Datei zurate zieht. Dank des IPS-Panels erhältst du brillante Farben und eine hervorragende Helligkeit, und durch den schmalen Rahmen wirkt das Gerät kleiner, als es tatsächlich ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Trotz seiner Größe ist es immer noch eine recht leichte Option und bietet zudem eine für den Preis durchaus ordentliche Leistung.

The Intel Core i5-1235U in Kombination mit dem Intel Iris Xe-Grafikkarte bewältigt mittelschwere Aufgaben hervorragend. Es wird sich bewähren, wenn Sie Schaltpläne anzeigen, 2D CAD Vorschauen oder sogar einfache Visualisierungsaufgaben.

Um das zu untermauern, hast du sehr großzügige RAM- und Speicheroptionen, was die meisten Studenten bei diesem Preis sicherlich zu schätzen wissen. Der Laptop verfügt über 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz, sodass ein sofortiges Upgrade nicht unbedingt erforderlich ist.

Vorteile Nachteile ✅ Erschwinglich ✅ Die Leistung ist angesichts des Preises recht gut ✅ Ziemlich gutes Display ✅ Schlank und relativ leicht ✅ Stabile Laufzeit ❌ Die Verarbeitungsqualität wird keine Preise gewinnen

Die Auswahl an Anschlüssen ist für die meisten technischen Anwendungen ausreichend und deckt Ihre Anforderungen ab, wenn Sie eine Präsentation halten oder einen externen Monitor anschließen möchten und es als Desktop-PC nutzen. Außerdem sind die bei der Herstellung des Laptops verwendeten Materialien der Hauptgrund dafür, dass er leichter ist als einige seiner Konkurrenten.

Endgültiges Urteil: DieHP 15,6-Zoll-Laptop ist die richtige Wahl für dich, wenn du Ingenieurstudent bist und nach einem zuverlässigen Gerät mit solider Leistung suchst, das dein Budget nicht übermäßig belastet.

9. Lenovo Flex 5 [Das beste 2-in-1-Gerät für Skizzen und Präsentationen]

Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 5 5500U GPU AMD Radeon RX Vega 7 RAM 16 GB Anzeige 14-Zoll-WUXGA-Touchscreen-Display (1920 x 1200) mit IPS-Technologie (In-Plane Switching) Lagerung 256 GB, 1 TB oder 2 TB SSD Akku Bis zu 10,5 Stunden Gewicht 1,55 kg

Mein nächsterLenovo Diese Empfehlung ist in Bezug auf die Verwendung etwas flexibler. Es ist die Flex 5, ein Laptop von der Eine 2-in-1-Serie, die aufgrund ihrer Vielseitigkeit von vielen Fachleuten geschätzt wird.

Auch wenn es etwas kleiner ist als viele der anderen, hier, Der 14-Zoll-Bildschirm eignet sich nach wie vor gut für Aufgaben wie Skizzieren, Markieren und PräsentationenDas Tolle an solchen Laptops ist, dass man sie je nach Situation ganz nach Belieben nutzen kann. Der größte Vorteil ist die Stiftunterstützung, wodurch sie sich für bestimmte Aufgaben viel besser eignen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine vielseitige Option mit umklappbarem Design und Stylus-Unterstützung – ideal für Schüler und Studenten, die häufig Skizzen anfertigen oder Notizen machen müssen.

Angetrieben wird dieses 2-in-1-Gerät von dem AMD Ryzen 5 5500U mit integriertem Radeon Grafiken, d. h. Es wird leichte Arbeiten gut bewältigen. Die Multi-Core-Leistung ist hervorragend, sodass Sie sich bei weniger anspruchsvollen Simulationen oder Kompilierungen darauf verlassen können; Sie sollten jedoch nicht davon ausgehen, dass dies der beste Laptop für SolidWorks oder ähnliche Software ist.

Was Speicherplatz und Arbeitsspeicher betrifft, Sie haben einen gewissen Spielraum Je nachdem, wonach Sie suchen, haben Sie die Wahl. Alle Modelle hier sind mit 16 GB RAM ausgestattet, sodass Sie lediglich die Speicherkapazität festlegen müssen. Sie können zwischen 256 GB, 1 TB oder 2 TB wählen, und wie zu erwarten, handelt es sich bei allen drei Optionen um PCIe-SSDs.

Vorteile Nachteile ✅ 2-in-1-Konvertierbares Design ✅ Für einen Laptop dieser Art überraschend leicht ✅ Touchscreen und Stifteingabe ✅ Für diese Klasse und die Leistung erschwinglich ✅ Unterstützt Schnellladen ❌ Wirkt nicht besonders hochwertig, vor allem im Vergleich zu anderen Lenovo-Modellen

Eine weitere flexible Funktion des Flex 5 sind seine Anschlussmöglichkeiten. Dank mehrerer USB-Anschlüsse und eines HDMI-Anschlusses können Sie sicher sein, Sie werden keine Probleme haben, Laborgeräte, Eingabegeräte und einen externen Monitor anzuschließen.

Endgültiges Urteil: Als Mittelklasse-Option, die solide Leistung bietet und bereits in der Grundausstattung flexibel ist, ist das Lenovo Flex 5 sollte für die meisten Studierenden eine ziemlich gute Wahl sein.

10. Samsung Galaxy Chromebook Go [Ideal für cloudbasierte Arbeitsabläufe]

Technische Daten Details CPU Intel Celeron N4500 GPU Intel UHD-Grafikkarte RAM 4 GB Anzeige 14-Zoll-LED-HD Lagerung 128 GB eMMC + 160 GB Dockingstation-Set Akku Bis zu 12 Stunden Gewicht 1,45 kg

Manche Schüler legen mehr Wert auf Mobilität als auf Leistung, und genau hier kommt ein Chromebook kommt ins Spiel. Das Samsung Galaxy Chromebook Go is genau das, was diese Schüler brauchen, und das zu einem sehr günstigen Preis.

Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern ist das Galaxy Chromebook Go verfügt über ein 14-Zoll-Display, was bedeutet, dass Sie ein Bildschirm, der groß genug ist für cloudbasierte Aufgaben wie Remote-SSH, Google Workspace und IDEsoder ähnliche browserbasierte Tools.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die derzeit leichteste und handlichste Variante, die sich durch eine solide Verarbeitungsqualität und eine lange Betriebsdauer auszeichnet – und das alles zu einem sehr günstigen Preis.

Unter der Haube verbirgt sich ein Intel Celeron N4500, die viele als sehr leistungsschwache CPU ansehen, ist sie für diese Anwendung jedoch eine ausgezeichnete Wahl. Da Die Schüler werden diesen Laptop mithilfe webbasierter Tools nutzen… dann brauchen sie nichts Leistungsstärkeres. Der Vorteil dabei ist, dass Sie eine hervorragende Akkulaufzeit erhalten.

Chromebooks sind nicht gerade für ihre großzügigen RAM- und Speicheroptionen bekannt, und das gilt auch für das Galaxy Chromebook Go. Sie erhalten 4 GB RAM und 128 GB eMMC-Speicher, mit der Option auf weitere 160 GB über das Docking-Station-Set. Das ist mehr als genug für einen Laptop, dessen Betriebssystem auf einem Browser basiert.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr leicht ✅ Hervorragende Akkulaufzeit ✅ Erschwinglich ✅ Aufladen über USB-C ✅ Ziemlich langlebig ❌ Eingeschränkte Funktionen und nur für webbasierte Tools nutzbar

Allgemein gesagt gilt dies Chromebook hat im Vergleich zu den großen Akteuren auf dieser Liste viele Nachteile. Allerdings Das wird jedoch durch die gute Tragbarkeit, die lange Akkulaufzeit und das geringe Gewicht wieder wettgemacht.

Endgültiges Urteil: DieSamsung Galaxy Chromebook Go Es ist bei weitem nicht der beste Laptop für Ingenieure, aber es ist ein Gerät, das rohe Leistung durch Mobilität und Akkulaufzeit ersetzt – ideal für cloudbasierte Arbeitsabläufe im Ingenieurwesen.

11. Acer Swift 3 Intel Evo [Ideal für die Entwicklung von Leichtbau-Anwendungen]

Technische Daten Details CPU Intel Core i7-1165G7 GPU Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 8 GB Anzeige 14-Zoll-Full-HD-IPS-Breitbild-Display (1920 x 1080) mit LED-Hintergrundbeleuchtung und 100 % sRGB-Farbraumabdeckung Lagerung 256 GB NVMe-SSD Akku Bis zu 16 Stunden Gewicht 1,2 kg

Es gibt nicht allzu viele Technik-Laptops, die für Studierende eine gute Balance bieten, und der Acer Swift 3 Intel Evo ist eines davon. Es ist zwar bei weitem nicht der beste Laptop für die Spieleentwicklung oder überhaupt für irgendeine Art von Entwicklung, aber es ist ein schlankes und leichtes Modell, dessen Leistung die Anforderungen der meisten Studenten erfüllen dürfte.

Dies ist ein weiterer 14-Zoll-Laptop, er ist also zwar nicht der größte hier, Es steht reichlich Platz auf dem Bildschirm für Multitasking oder verschiedene technische Aufgaben zur Verfügung, wie beispielsweise die Lichtwiedergabe oder die Vorschau. Wie bei den meisten Full-HD-IPS-Bildschirmen besticht auch dieses Modell durch hervorragende Farben und große Betrachtungswinkel – das ist hier der größte Vorteil.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein tragbares und Evo-zertifiziertes Gerät, das bei geringerer Auslastung eine ordentliche Leistung bietet, ohne dass dabei in anderen Bereichen große Abstriche gemacht werden müssen.

Dieser Laptop wird angetrieben von dem Intel Core i7-1165G7, die zwar eine CPU der älteren Generation ist, bei den meisten Aufgaben aber immer noch sehr gute Leistung bringt. Daher Es wäre eine hervorragende Wahl für die Entwicklung mobiler Anwendungen, die Datenanalyse oder ähnliche Aufgaben die keinen übermäßig leistungsstarken Rechner erfordern.

Angesichts des Preises sollte man in puncto Arbeitsspeicher und Speicherplatz keine allzu hohen Erwartungen haben. Das Swift 3 ist mit 8 GB RAM und einer 256 GB NVMe-SSD ausgestattet, was ist ein guter Ausgangspunkt. Eine Aufrüstbarkeit ist möglich, allerdings nur, wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen.

Vorteile Nachteile ✅ Überraschend leicht und handlich ✅ Mit Intel Evo-Zertifizierung ✅ Die Akkulaufzeit kann hervorragend sein ✅ Thunderbolt 4 ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ❌ Geeignet für leichte Arbeiten

Was die Ausstattung angeht, hat dieser Laptop einiges zu bieten. Neben den flexiblen Anschlussmöglichkeiten, darunter mehrere USB- und HDMI-Anschlüsse, zeichnet sich dieses Modell zudem durch sein geringes Gewicht aus – ein Aspekt, den viele Studenten zu schätzen wissen.

Endgültiges Urteil: DieAcer Swift 3 Intel Evo ist ein Laptop, der eine hervorragende Balance zwischen solider Leistung, geringem Gewicht und guter Akkulaufzeit bietet.

12. ASUS Vivobook 15 Laptop [Am besten geeignet für ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis]

Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 3 3250U GPU Radeon Vega 3 RAM 16 GB Anzeige 15,6″ FHD, entspiegeltes IPS-Display Lagerung 512 GB PCIe-SSD Akku Bis zu 7 Stunden Gewicht 1,8 kg

Ingenieurstudierende, die mehr wollen, als die vorherige Option zu bieten hat, können sich die ASUS Vivobook 15. Es isteine schlanke, relativ leichte und funktionsreiche Option das eine ganze Reihe von ingenieurwissenschaftlichen Aufgaben abdeckt, die ein Ingenieurstudent benötigen könnte.

Bei einem 15,6-Zoll-Laptop mit Full-HD-IPS-Display bekommst du zwei Dinge. Das erste ist reichlich Platz für Multitasking, IDEs mit mehreren Fenstern oder Tabellenkalkulationen. Da es sich andererseits um ein IPS-Panel handelt, handelt es sich um eine Funktion, die insbesondere für CAD Vorschauen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eine weitere preisgünstige Option, die einen großen Bildschirm und eine akzeptable Leistung bietet, was sie zu einer vernünftigen Wahl macht, insbesondere für preisbewusste Studenten.

Dieser Laptop wird angetrieben von AMD Ryzen 3 3250Umit einemRadeon Vega 3-Grafikprozessor, waseine gute Wahl für die Arbeit mit Datensätzen oder für die Entwicklung von Software. Bei anspruchsvolleren Aufgaben wird es Schwierigkeiten geben, was bei einem Laptop dieser Klasse und Kategorie zu erwarten ist.

Zu dieser CPU gesellen sich beachtliche RAM- und Speicheroptionen. Der Laptop verfügt über 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz, was bedeutet, dass genügend Arbeitsspeicher für Multitasking vorhanden ist und die SSD groß genug ist, sodass Sie kein Upgrade in Betracht ziehen müssen.

Vorteile Nachteile ✅ Attraktive Preise ✅ Leichter als einige seiner Konkurrenten ✅ Flexible Anschlussmöglichkeiten ✅ Stilvolles Design ✅ 15,6-Zoll-IPS-Display ❌ Die Akkulaufzeit ist durchschnittlich

Wie bei den meisten 15,6-Zoll-Laptops ist ein Ziffernblock vorhanden – ein unverzichtbares Feature für Studierende, die viel mit Zahlen arbeiten. Darüber hinaus verfügt dieses Modell, wie einige andere auf dieser Liste, Es ist hintergrundbeleuchtet, sodass man es auch bei schlechten Lichtverhältnissen nutzen kann.

Endgültiges Urteil: DieVivobook 15 ist wahrscheinlichdas BesteAsus Laptop für eine hervorragende Balance zwischen Leistung, Ausstattung und Preis, die jeder Student zu schätzen weiß.

13. Dell Precision 5570 [Beste kompakte Workstation]

Technische Daten Details CPU Intel Core i7-12700H GPU RTX A1000 oder RTX A2000 RAM 32 GB Anzeige 15,6-Zoll-Display mit 1920 × 1200, IPS Lagerung 512 GB SSD Akku Bis zu 10 Stunden Gewicht 1,83 kg

Meine letzte Wahl für die heutige Liste unterscheidet sich ein wenig von einigen der vorherigen Modelle. Es ist das Precision 5570, ein leistungsstarker Laptop, der als kompakte mobile Workstation beworben wird, bereit, jede Herausforderung anzunehmen, die ein Ingenieurstudent ihm stellen könnte. Es ist nicht das am bestenDell Laptop auf dieser Liste, aber es ist ganz weit oben.

Es gilt als kompakt, weil Es handelt sich um einen 15,6-Zoll-Laptop. Das bedeutet Der Bildschirm bietet ausreichend Platz für die meisten technischen Aufgaben. Da es sich zudem um ein Full-HD-IPS-Panel handelt, können Sie sicher sein, dass Sie auch bei detaillierten Zeichnungen oder komplexen Schaltplänen keine Probleme haben werden. Aus diesem Grund würde ich ihn als den besten Laptop für Fusion 360 oder ähnliche CAD-Programme bezeichnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Kraftpaket, das jede technische Aufgabe mühelos bewältigt, verpackt in einem leichten Gehäuse, das eine solide Balance zwischen Mobilität und Leistung bietet.

Ein Blick unter die Haube des Precision 5570ist dasIntel Core i7-12700H in Kombination mit einemRTX A1000 or RTX A2000, je nachdem, was du suchst. Diese Kombination bewältigt alle CPU- und GPU-intensiven Aufgaben, unterstützt vonDellsKühlungslösungen, die die Temperaturen auch unter Dauerbelastung unter Kontrolle halten, was es zudem zu einem hervorragender Gaming-Laptop.

Was die Wahl der CPU betrifft, Was Arbeitsspeicher und Speicherplatz angeht, wirst du nicht enttäuscht sein. Der Laptop verfügt über 32 GB RAM und 512 GB Speicherplatz. Manche mögen sagen, dass der Speicherplatz etwas knapp bemessen ist, aber das ist kein großer Nachteil. Außerdem gibt es mehr als genug RAM für den Betrieb virtueller Maschinen oder Entwicklungsumgebungen.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Leistung ✅ Hochwertige Verarbeitung ✅ Unterstützt Schnellladen ✅ Flexible GPU-Optionen ✅ Nicht das schwerste Modell seiner Klasse ❌ Der Preis ist in dieser Kategorie nicht gerade der attraktivste

Bei dieser Art von Workstation sollte man keine riesige Auswahl an Anschlüssen erwarten. Stattdessen Dank der Leistungsfähigkeit von Thunderbolt 4 brauchst du nur noch ein Dock, um alles, was du brauchst, an dieses Kraftpaket anzuschließen. Außerdem ist es ein Teil von DellsPremium-Modellreihe, was bedeutet, dass auch die Materialien und die robuste Verarbeitungsqualität erstklassig sein werden.

Endgültiges Urteil: DieDell Precision 5570 ist genau das richtige Gerät für dich, wenn du als Ingenieurstudent eine dedizierte GPU und die damit verbundene Leistung benötigst.

Wichtige Aspekte, die bei der Auswahl des besten Laptops für Ingenieurstudenten zu berücksichtigen sind

Wenn es darum geht, den besten Laptop für Ingenieurstudenten im Jahr 2025 auszuwählen, Sie müssen sich auf bestimmte Spezifikationen konzentrieren, die sich auf die Arbeitsabläufe auswirken können. Auch wenn ich einige preisgünstige Modelle mit geringerer Leistung erwähnt habe, solltest du dennoch deine Anwendungsfälle im Blick behalten und dir die technischen Daten und Funktionen ansehen, um zu entscheiden, ob es der richtige Laptop für dich ist.

Leistung (CPU, GPU und RAM)

Die von den Studierenden genutzten Ingenieurprogramme erfordern eine gewisse Rechenleistung, was Sie im Hinterkopf behalten sollten. Ingenieursoftware wie MATLAB or CAD erfordert eine ausgewogene Kombination aus CPU-, GPU- und RAM-Leistung, und der beste Computer für Ingenieurstudenten ist der, der genau das bieten kann.

Entscheide dich füreine CPU mit guter Single-Core-Leistung, ebensoIntels i7or i9 Programm oderAMD Ryzen 7or 9, weilAufgaben wie die Kompilierung oder die Modellbearbeitung profitieren von der Single-Core-Geschwindigkeit und bieten eine hervorragende Multi-Core-Leistung für parallele Simulationen.

Eine leistungsstarke GPU ist für 3D unverzichtbar CAD Rendering- oder Machine-Learning-Arbeiten. Deshalb ist so etwas wie RTX A-Serieoder dieRTX-Grafikkarten für Endverbraucher ist ganz nett.

Je nach Situation, Sie sollten auf 16 GB RAM oder mehr abzielen, insbesondere für virtuelle Maschinen, Leistungstests oder große Datensätze. 8 GB sind ausreichend, allerdings nur, wenn Sie auf Web-Tools zurückgreifen und die Auslastung gering ist.

Anzeige und Grafik

Das Display ist ein weiterer Punkt, den es zu berücksichtigen gilt, denn dies ist genauso wichtig wie die übrigen technischen Daten, und dafür gibt es mehrere Gründe.

Ein Full-HD-IPS-Panel ist das, worauf Sie achten sollten, um So sorgen Sie dafür, dass Ihre Augen weniger belastet werden und Sie präziser arbeiten können – was für die Prüfung von Schaltplänen unerlässlich ist. Sie sollten auch die Helligkeit berücksichtigen und sich für mindestens 300 Nits entscheiden, damit das Gerät auch bei hellem Umgebungslicht gut lesbar ist.

Was die Größe angeht, solltest du dich für mindestens 15,6 Zoll, insbesondere bei der Arbeit mit großen Tabellenkalkulationen oder Vorschauen. Für Aufgaben wie das Debuggen oder Kompilieren würde auch eine kleinere Lösung ausreichen.

Integrierte Grafikkarten von Intel und AMD reichen für Vorschauen und ähnliche Aufgaben aus, aber Wenn Sie vorhaben, Renderings zu erstellen oder grafikintensive Aufgaben auszuführen, benötigen Sie eine dedizierte GPU.

Akkulaufzeit und Mobilität

Als Student suchst du nach ein Laptop, den man überallhin mitnehmen kann und der eine gute Akkulaufzeit hat. Diese Balance zu finden, kann eine Herausforderung sein, ist aber nicht unmöglich.

Je größer der Bildschirm, desto schwerer ist der LaptopWenn Sie also ein leichtes Gerät unter 1,8 kg bevorzugen, sollten Sie sich für die kleineren Modelle entscheiden. Ist Ihnen die Mobilität hingegen nicht so wichtig, können Sie sich für eines der größeren Modelle entscheiden, die allerdings mehr wiegen. Das ist ein Kompromiss, den Sie je nach Ihren Anforderungen eingehen müssen.

Die Akkulaufzeit ist in manchen Fällen entscheidend, und das sollten Sie ebenfalls berücksichtigen. Sie sollten sich für einen Laptop mit langer Akkulaufzeit entscheiden, damit Sie nicht zu oft zum Ladegerät greifen müssen. Das bedeutet auch, dass Sie wahrscheinlich ein paar Abstriche bei der Leistung machen müssen, da mobile Workstations nicht gerade für ihre lange Akkulaufzeit bekannt sind.

Lagerungsbedingungen

Schneller Speicher ist für technische Arbeitsabläufe wie virtuelle Maschinen, Bibliotheken usw. von entscheidender Bedeutung. Diese technischen Aufgaben sind auf schnelle E/A-Vorgänge angewiesen, was bedeutet, dass Du solltest dich nicht für ein Gerät entscheiden, das keine NVMe-SSD hatEs gibt immer noch Laptops mit SATA-SSDs, die nicht so schnell sind – das solltest du vermeiden.

Der ideale Ausgangspunkt sollte 512 GB betragen, was für die Speicherung des Betriebssystems, der Entwicklertools und einiger Projekte völlig ausreicht, ohne an die Grenzen zu stoßen. Für größere Datensätze, Medien oder CAD Bei diesen Modellen sollten Sie mindestens 1 TB anstreben, damit Sie genügend Spielraum beim Speicherplatz haben.

Ich habe in meiner Liste zwar ein paar Laptops mit weniger Speicherplatz aufgeführt, aber Das sind die Ergebnisse, die Ingenieurstudenten erhalten, wenn sie sich hauptsächlich auf Web-Tools verlassen. In solchen Fällen wirst du dich ohnehin auf Cloud-Speicher verlassen, sodass der physische Speicher keine große Rolle spielt.

Häufig gestellte Fragen