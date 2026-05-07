Los 13 mejores ordenadores portátiles para estudiantes de ingeniería en 2025

Encontrar los mejores portátiles para estudiantes de ingeniería hoy en día puede resultar complicado. Con tantas opciones disponibles en el mercado, la mayoría de los estudiantes se sienten abrumados a la hora de tomar la decisión correcta.

Dado que los portátiles ofrecen ahora una gama más amplia de tamaños de pantalla, procesadores, tarjetas gráficas, memoria RAM y opciones de almacenamiento, elegir el más adecuado no tiene por qué ser complicado, y ahí es donde entra en juego mi lista. En este artículo he seleccionado los 13 mejores ordenadores para estudiantes de ingeniería, que abarcan desde potentes estaciones de trabajo hasta portátiles ligeros y fáciles de transportar. Solo tienes que elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

Mi selección de los mejores portátiles para estudiantes de ingeniería

Mientras elaboraba esta lista, encontré tres modelos que, en mi opinión, son los mejores portátiles para ingeniería en sus respectivas categorías. Los he elegido porque abarcan una amplia variedad de necesidades de los usuarios y de los estudiantes, lo que significa que hay modelos de gran potencia y una opción asequible.

Dell Precision 7770 (2022) – Una estación de trabajo portátil diseñada para estudiantes que realizan tareas exigentes, como simulaciones y renderizado, que ofrece un rendimiento excelente y una pantalla de gran tamaño a costa del peso. Lenovo ThinkPad P1 (2024) – Un portátil de alto rendimiento que combina el rendimiento de una estación de trabajo y una pantalla de alta resolución con la portabilidad, lo que lo convierte en una opción excelente para quienes buscan un equilibrio óptimo entre ambos aspectos. Acer Aspire 5 (2019) – Una de las opciones más económicas de esta lista, que ofrece un rendimiento sólido en el que pueden confiar los estudiantes de ingeniería, especialmente para tareas ligeras CAD trabajo o programación, algo que podrán conseguir sin que les suponga un gran gasto.

En mi opinión, estos tres modelos son los mejores portátiles para ingenieros. Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes de ingeniería necesitan el mismo tipo de equipo, hay un comprador potencial para cada uno de ellos. Pero esto es solo la punta del iceberg, ya que tengo otros diez portátiles que presentaros. Así que seguid leyendo para descubrir cuál sería la mejor opción para vosotros.

Los 13 mejores portátiles que los estudiantes de ingeniería deberían tener en cuenta en 2025

Todos los estudiantes necesitan un portátil, ya sea para tareas sencillas de programación o para trabajos que exijan un uso intensivo de la CPU y la GPU. Cada portátil de esta lista ofrece algo diferente, y ese «algo» puede ser decisivo a la hora de elegir. Así que, vamos a ver Mi lista de los 13 mejores ordenadores portátiles para estudiantes de ingeniería.

1. Dell Precision 7770 [Ideal para aplicaciones CAD y simulaciones de gran volumen]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-12850HX GPU NVIDIA RTX A4500 con 16 GB de GDDR6 RAM 64 GB Pantalla 17,3 pulgadas, FHD (1920 x 1080), ángulo de visión amplio, antirreflejos, 60 Hz, 500 nits, 99 % DCI-P3, sin función táctil Almacenamiento 512 GB PCIe M.2 NVMe Batería De 2 a 4 horas con cargas más pesadas Peso 3 kg

The Dell Precision 7770 es un dispositivo portátil similar a un ordenador de sobremesa, lo que lo convierte en la opción ideal para estudiantes de ingeniería de diversas especialidades. Su mayor ventaja es la pantalla Full HD de 17,3 pulgadas, muy útil para lidiar con grandes CAD entornos de desarrollo integrados (IDE) con múltiples ventanas. Además, es un excelente portátil para juegos de alto rendimiento, comparable a algunos de los los mejores ordenadores para juegos.

Esta bestia portátil cuenta con una CPU Intel de 12.ª generación, la Intel Core i7-12850HX, que va acompañado de una tarjeta gráfica dedicada, y es el NVIDIA RTX A4500 con 16 GB de GDDR6. Esta combinación se encargará de cualquier tipo de tarea multihilo que un estudiante le plantee, y además rinde muy bien en las tareas de un solo subproceso.

Por qué lo elegimos Una estación de trabajo sin concesiones, con una pantalla de gran tamaño, lo que la hace perfecta para cualquier tipo de tarea de ingeniería.

Para refrigerar toda esta potencia, Dell ha incorporado sus soluciones térmicas más recientes y avanzadas, lo que significa que las temperaturas se mantendrán bajo control incluso bajo una carga prolongada. Esto también significa que el Precisión 7770 puede mantener frecuencias de reloj más altas durante más tiempo, por lo que no notarás la reducción de rendimiento con demasiada frecuencia.

Otro de los puntos fuertes de este portátil es su capacidad de ampliación. Por un lado, cuenta con 64 GB de RAM DDR5 a 4800 MHz, que esmucho más de lo que cualquiera necesitaría para cualquier tipo de proyecto de ingeniería. Además, incluye 512 GB PCIe M.2 NVMe y cuenta con algunas ranuras adicionales que te permiten ampliarlo.

Al echar un vistazo a las opciones de conectividad, queda claro que este portátil para ingeniería no te dejará con ganas de más. Con un montón de puertos USB, compatibilidad con múltiples canales Thunderbolt y un conector Ethernet, los estudiantes pueden estar seguros de que el Precisión 7770 se puede conectar a cualquier instrumento de laboratorio, a una GPU externa cuando sea necesario o incluso a matrices NAS.

Ventajas Contras ✅ Pantalla de 17,3 pulgadas ✅ Rendimiento de nivel profesional ✅ Componentes actualizables ✅ Gran cantidad de RAM y almacenamiento ✅ Chasis resistente ❌ No es la opción más ligera de esta lista

Todo lo que tiene que ver con este portátil parece perfecto, pero no está exento de inconvenientes. El primero es el tamaño, que es el que cabe esperar de un modelo de 17,3 pulgadas. Esto también significa que tendrás que estar preparado para el peso, ya que Esta no es la máquina más ligera de esta lista. Además, si se somete a un uso intensivo, la duración de la batería será muy escasa.

Veredicto final: ElDell Precision 7770 sigue siendo el mejor portátil de 2025 para los estudiantes de ingeniería que buscan el máximo rendimiento posible en un dispositivo relativamente portátil.

2. Lenovo ThinkPad P1 [La mejor alimentación para estaciones de trabajo portátiles]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13800H vPro GPU NVIDIA RTX A1000, 32 GB de DDR5 RAM 32 GB o 64 GB Pantalla 16″ WQXGA (2560 x 1600), IPS, antirreflejos, sin función táctil, 100 % sRGB, 500 nits, 165 Hz Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB, 2 TB o 4 TB Batería Hasta 10 horas Peso 1,8 kg

Hay unThinkPadpara cada caso de uso, y hay uno dirigido a los estudiantes de ingeniería llamado ThinkPad P1. Este es elel mejorLenovoordenador portátil para el puesto, debido a la un equilibrio perfecto entre una pantalla grande y un peso razonable. Es un modelo de 16 pulgadas, por lo que tiene una pantalla más pequeña, pero no tanto como para que te sientas limitado en tus actividades diarias.

La pantalla de 16 pulgadas es WQXGA y ofrece una frecuencia de 164 Hz, lo que significa que obtienes una pantalla de alta resolución con Excelente precisión cromática para la representación o revisión de esquemas complejos. Este portátil funciona con el Intel Core i7-13800H, con 3 opciones de tarjetas gráficas dedicadas: RTX A1000, RTX 3500 Ada, or RTX 4080, dependiendo de la potencia de la GPU que desees.

Por qué lo elegimos Ofrece un excelente equilibrio entre portabilidad y rendimiento, y se presenta en un diseño pensado para garantizar su durabilidad y resistencia.

Una de las ventajas de este portátil es que puedes elegir la cantidad de RAM y almacenamiento que desees. Hay dos opciones de RAM: 32 GB y 64 GB DDR5 a 4800 MHz, y puedes combinarlas con varias opciones de almacenamiento NVMe que van desde 1 TB hasta 8 TB. Todo esto significa No tendrás ninguna limitación si alguna vez necesitas ejecutar simulaciones, máquinas virtuales, etc..

ThinkPadsse caracterizan por su diseño cuadrado y robusto, y el P1 no es una excepción. Además, el emblemático ThinkPadel teclado junto con el trackpad hace que una opción excelente para las sesiones de depuración nocturnas o para redactar informes.

Ventajas Contras ✅ Estación de trabajo relativamente ligera ✅ CPU y GPU de alto rendimiento ✅ Resistente y duradero ✅ Duración aceptable ✅ Pantalla excelente ❌ No es la opción más económica

La variedad de puertos es otra gran ventaja, ya que te permite Convierte este portátil de 16 pulgadas en una auténtica estación de trabajo con varios monitores, periféricos de entrada, conexión Ethernet, etc.. Hay que tener en cuenta que esto tiene un inconveniente, y es el precio; así que, si buscas algo más asequible, deberías buscar en otra parte.

Veredicto final: ElThinkPad P1 es una opción excelente para los estudiantes de ingeniería que no quieren renunciar a la potencia en un dispositivo relativamente pequeño y compacto, que además se puede utilizar como portátil para juegos.

3. Acer Aspire 5 [Lo mejor para programar sin gastar mucho]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 3 3200U GPU Gráficos Vega 3 RAM 4 GB Pantalla Pantalla panorámica Full HD (1920 x 1080) de 15,6 pulgadas con retroiluminación LED y tecnología IPS Almacenamiento SSD PCIe NVMe de 128 GB Batería Hasta 7,5 horas Peso 1,65 kg

Para la tercera opción, voy a elegir algo aún más pequeño que el anterior. El Acer Aspire 5 es un excelente portátil de 15,6 pulgadas para estudiantes de ingeniería informática que dispuesto a aceptar ciertas concesiones en cuanto al rendimiento en aras de un precio asequible. No diría que es el mejor portátil para estudiantes de arquitectura, pero puede con tareas menos exigentes.

La pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas ofrece un amplio espacio de visualización y permite manejar con facilidad paneles IDE, hojas de cálculo y esquemas. Este modelo está equipado con Ryzen 3 3200U de AMD CPU, basándose en Gráficos Vega 3, sonel rendimiento será modesto, pero suficiente para una iluminación ligera CAD avances.

Por qué lo elegimos Una opción asequible que ofrece un rendimiento sólido para la mayoría de las tareas de ingeniería básicas, lo que la convierte en la elección más fiable para muchos estudiantes.

Hay que tener en cuenta que el precio de salida de este portátil para ingeniería implica que tendrás que con ciertas limitaciones en cuanto a las especificaciones, y en este caso, se trata de las opciones de RAM y almacenamiento. Vienes con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, lo cual no es mucho hoy en día. Lo bueno es que se puede acceder a ambas ranuras, por lo que podrás ampliar ambas en el futuro.

La selección de puertos es bastante buena para ser un modelo asequible, así que elAspire 5 no te dejará tirado en los momentos decisivos. Dispone de ambos tipos de puertos USB para conectar periféricos o equipos de laboratorio, y también cuenta con un puerto HDMI para un monitor o un proyector.

Ventajas Contras ✅ Asequible ✅ Duración de la batería aceptable ✅ Buenas opciones de conexión ✅ Buena conectividad ✅ Amplia variedad de opciones de puertos ❌ La calidad de fabricación no está a la altura de los modelos de gama alta

Lo que hace que el Aspire 5 Lo que resulta atractivo para los estudiantes, además de su bajo precio de salida, es su portabilidad. Es una máquina bastante ligera, sobre todo si la comparamos con las dos anteriores, para que tus hombros no tengan que soportar demasiado peso.

Veredicto final: ElAcer Aspire 5 Es el tipo de portátil ideal para estudiantes que buscan un dispositivo asequible capaz de realizar tareas sencillas y, a pesar de algunas limitaciones, sigue siendo una opción sólida.

4. Lenovo IdeaPad 3 [Lo mejor para la productividad diaria de los estudiantes]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-1155G7 o Intel Core i5-1335U GPU Gráficos Intel Iris Xe RAM 16 GB, 24 GB o 40 GB Pantalla 15,6″ FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflejos, táctila, 45 % NTSC, 300 nits, 60 Hz, retroiluminación LED, bisel estrecho Almacenamiento Unidad SSD PCIe NVMe M.2 de 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB Batería Hasta 10 horas Peso 1,7 kg

IdeaPad de Lenovo La gama se ha promocionado como una forma asequible de que la gente pueda tener un Lenovo, y puede resultarte muy útil si eres estudiante de ingeniería. El modelo en cuestión es el IdeaPad 3, queNo bate ningún récord en cuanto a rendimiento, pero es asequible, y eso es una ventaja para algunos.

Es una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, igual que mi elección anterior, y como es IPS, puedes esperar unos colores excelentes y amplios ángulos de visión. Una ventaja que tiene este modelo con respecto al anterior es que cuenta con una pantalla táctil.

Por qué lo elegimos Otra opción asequible que combina unas especificaciones más que aceptables con prestaciones que muchos estudiantes agradecerían tener.

En cuanto al rendimiento, tienes dos opciones. La opción más asequible incluye el Intel Core i5-1155G7, que esaceptable para algunas funciones básicas CAD proyectos. Si dispones de un presupuesto más holgado, te conviene optar por el Intel Core i5-1335U opción, que ofrece un mejor rendimiento en todos los aspectos.

Las opciones de memoria RAM y almacenamiento son flexibles. El modelo con la CPU más reciente parte de 8 GB de RAM y se puede ampliar hasta 40 GB, mientras que el que tiene el procesador más antiguo parte de 16 GB. En cuanto al almacenamiento, el modelo con la CPU de la generación anterior parte de un SSD PCIe NVMe de 256 GB y se puede ampliar hasta 2 TB, mientras que el más reciente solo viene con 512 GB o 1 TB de almacenamiento.

Ventajas Contras ✅ Bastante ligero para su tamaño ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Múltiples opciones de configuración ✅ Pantalla excelente ✅ Teclado de tamaño completo ❌ No da una sensación de gran calidad en comparación con otros modelos

La selección de puertos es bastante habitual en un portátil de esta categoría y debería ser suficiente para la mayoría de los estudiantes. El IdeaPad 3 no es el mejor portátil para el renderizado o las simulaciones, pero tampoco está pensado para eso, teniendo en cuenta su precio.

Veredicto final: ElLenovo IdeaPad 3 Es un portátil fiable, dirigido principalmente a estudiantes de ingeniería informática que buscan una opción más asequible.

5. Microsoft Surface Laptop Go 2 [Lo mejor para tomar notas sobre la marcha]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-1135G7 GPU Gráficos Intel Iris Xe RAM 8 GB Pantalla Pantalla táctil PixelSense de 12,4 pulgadas, resolución de 1536 × 1024, relación de aspecto 3:2, brillo de 330 nits Almacenamiento SSD NVMe de 128 GB o 256 GB Batería Hasta 13,5 horas Peso 1,12 kg

Una pantalla más grande puede ser ideal para este uso, pero hay situaciones en las que se prefiere la movilidad, y ahí es donde el Microsoft Surface Laptop Go 2 entra en juego. Es pequeño, ligero y bastante potente, lo que la convierte en uno de los mejores portátiles para estudiantes en general.

Teniendo en cuenta su reducido tamaño, el Surface Laptop Go 2 viene con unIntel Core i5 de 11.ª generación CPU, que, junto con la GPU integrada, es una máquina decente para cosas como procesos de integración continua en la nube o para conectarse a máquinas de laboratorio.

Por qué lo elegimos Una opción ligera y portátil que quizá no sea la más adecuada para cargas de trabajo intensas, pero que resulta ideal por su movilidad y su excelente autonomía.

En cuanto a las opciones de memoria RAM y almacenamiento, las opciones son un poco limitadas, pero eso es algo que cabe esperar. Hay dos opciones, ambas con 8 GB de RAM, y lo único que puedes elegir es la capacidad de almacenamiento, que puede ser de 128 GB o de 256 GB.

El principal punto fuerte de este portátil es su peso, y teniendo en cuenta pesa un poco menos de 1,1 kg, se entiende por qué lo he incluido hoy. Dicho esto, está fabricado para ser resistente, por lo que cabe esperar un diseño elegante y de alta calidad, con materiales de primera categoría.

Ventajas Contras ✅ Excelente duración de la batería ✅ Portátil ✅ Pantalla táctil ✅ Diseño y calidad de fabricación de primera clase ✅ Carga rápida ❌ Las opciones de RAM son un poco limitadas

Otro aspecto positivo de este portátil es la duración de la batería. Aunque no es excesivamente potente, te durará todo el día sin que tengas que buscar el cargador. Si necesitas cargarla, la opción de carga rápida te proporcionará suficiente batería en poco tiempo.

Veredicto final: Los estudiantes de ingeniería informática que busquen un portátil ligero y fácil de transportar con una excelente autonomía deberían plantearse el Microsoft Surface Laptop Go 2.

6. Apple MacBook Pro 2023 [Lo mejor para el desarrollo de software]

Especificaciones Detalles CPU Chip M2 Pro o M2 Max GPU GPU integrada RAM 16 GB Pantalla Pantalla Liquid Retina XDR de 16,2 pulgadas con una resolución de 3456 × 2234 a 254 ppp, retroiluminación mini-LED, frecuencia de actualización adaptativa ProMotion de hasta 120 Hz y un brillo sostenido de 1000 nits (1600 nits en picos HDR) Almacenamiento 512 GB, 1 TB u 8 TB Batería Hasta 22 horas Peso 2,1 kg

Dejando a un lado el Windows ordenadores portátiles, tengo un Apple producto, y es el MacBook Pro 2023. Sí, no es el último modelo, pero eso es precisamente lo que lo hace genial. Es una opción un poco más asequible sin renunciar a un rendimiento excelente, lo que la convierte en uno de los mejores portátiles para programar de esta lista.

The La pantalla Liquid Retina de 16 pulgadas es una maravilla para trabajar, algo que los estudiantes que trabajan en visualizaciones de datos o CAD Los amantes de las imágenes en miniatura lo agradecerán. Gracias a la alta densidad de píxeles y al tamaño de la pantalla, no te plantearás usar un monitor externo con demasiada frecuencia.

Por qué lo elegimos Una pantalla preciosa, combinada con un diseño ligero y elegante, algo que resultará muy atractivo, sobre todo para los estudiantes de programación.

El rendimiento es algo que el MacBook Pro no le falta de nada. Puedes elegir entre el M2 Pro or Máximo, ambas son unas patatas fritas excelentes, lo que significa Habrá potencia de CPU y GPU en abundancia, a pesar de no tener una tarjeta gráfica dedicada.

Las opciones de memoria RAM y almacenamiento no son las más flexibles, pero a la mayoría de la gente no le parecería mal. Solo dispones de 16 GB de RAM, así que ahí no hay mucho donde elegir. En cuanto al almacenamiento, puedes elegir entre 512 GB, 1 TB u 8 TB, dependiendo de tus tareas y del tipo de ingeniería al que te dediques.

Ventajas Contras ✅ Una pantalla maravillosa ✅ Chips de alto rendimiento con GPU integrada ✅ Batería de larga duración ✅ Fabricación de alta calidad ✅ Frecuencia de actualización de 120 Hz ❌ No es precisamente el más ligero de su clase

La compatibilidad es un factor a tener en cuenta, pero a la mayoría de los estudiantes no debería suponerles un gran problema. Combinar esto MacBook ya sea con las estaciones de trabajo del campus o con una GPU en la nube, tendrás acceso completo a CAD sin restricciones. Además, Gracias a su impresionante autonomía, no tendrás que recargarlo en todo el día.

Veredicto final: A pesar de pertenecer a una generación anterior, el MacBook Pro 2023 sigue siendo el mejor portátil para los estudiantes de ingeniería informática y, a pesar de algunas cuestiones de compatibilidad, es un excelente portátil ultradelgado para estudiantes y profesionales creativos.

7. Dell Inspiron 15 (serie 3000) [La mejor pantalla grande a un precio asequible]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-1135G7 GPU Gráficos Intel Iris Xe RAM 12 GB Pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas (1920 × 1080) Almacenamiento SSD de 256 GB Batería Hasta 7,5 horas Peso 1,73 kg

Para mi siguiente elección, voy a volver a un Windows portátil, y es otra opción asequible. El Dell Inspiron 15 (serie 3000) es el tipo de máquina algo que un estudiante se plantearía, incluso uno de ingeniería, sobre todo si tiene un presupuesto más ajustado.

Al igual que la mayoría de las opciones similares de esta lista, se trata de una pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas, que ofrece espacio suficiente para CAD visiones previas, hojas de cálculo y tareas similares. Con una gran precisión cromática y amplios ángulos de visión, no es en absoluto la peor opción para esta aplicación.

Por qué lo elegimos Una opción que ofrece una autonomía fiable con un rendimiento aceptable, todo ello en un paquete asequible para la mayoría de los estudiantes.

El rendimiento es bastante bueno y permite realizar tareas sencillas sin problemas. El Intel Core i5-1135G7 con su GPU Intel Iris Xe funcionará bien con vistas previas, ciclos de compilación o pruebas de sistemas integrados, y garantizar un funcionamiento eficiente.

En cuanto a la memoria RAM y el almacenamiento, este portátil para estudiantes no va a ganar ningún premio, pero funciona un poco mejor que algunos de sus competidores de precio similar. Cuenta con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, lo cual no es mucho, pero es un punto de partida bastante aceptable para muchos estudiantes.

Ventajas Contras ✅ Portátil básico a un precio asequible ✅ Buena duración de la batería ✅ Gran pantalla Full HD ✅ Bastante portátil ✅ Una excelente opción para uso general ❌ Podría tener dificultades con ciertas aplicaciones de ingeniería

Las opciones de puertos son las habituales en un portátil de esta categoría, por lo que no supone un inconveniente. Dispone de varios puertos USB, además de una toma Ethernet y un puerto HDMI. Por lo tanto, puedes conectarlo a un portátil o utilizarlo como ordenador de sobremesa en casa sin ningún tipo de limitación.

Veredicto final: ElDell Inspiron 15 (serie 3000) Es el tipo de portátil que ofrece un rendimiento bastante bueno a un precio muy asequible, por lo que lo consideraría uno de los mejores portátiles para estudiantes de ingeniería.

8. Portátil HP de 15,6 pulgadas [Ideal para el uso diario de los estudiantes]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-1235U GPU Gráficos Intel Iris Xe RAM 16 GB Pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas Almacenamiento SSD de 512 GB Batería Entre 8 y 9 horas Peso 1,6 kg

No lo he mencionado HP Sin embargo, aquí tienes un modelo de la gama de la empresa que sería una opción ideal para los estudiantes de ingeniería informática. El 15,6 pulgadasmodelo es elel mejorHP ordenador portátil para quienes buscan precios asequibles.

Cuenta con una pantalla IPS de 15,6 pulgadas, lo que significa que tienes suficiente espacio en la pantalla para realizar diversas tareas, como trabajar con ventanas de terminal, mientras consultas un PDF al mismo tiempo. Al tratarse de una pantalla IPS, ofrece unos colores magníficos y un brillo excelente, y el bisel fino hace que parezca más pequeña de lo que realmente es.

Por qué lo elegimos A pesar de su tamaño, sigue siendo una opción bastante ligera, y además ofrece un rendimiento bastante aceptable para lo que cuesta.

The Intel Core i5-1235U junto con el Gráficos Intel Iris Xe se desenvuelve de maravilla con tareas moderadas. Te dará buenos resultados cuando necesites ver esquemas, 2D CAD vistas previas, o incluso algunas tareas sencillas de visualización.

Para respaldar eso, tienes unas opciones de memoria RAM y almacenamiento muy generosas, algo que la mayoría de los estudiantes agradecerán por este precio. El portátil cuenta con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, por lo que la necesidad de una actualización inmediata no es demasiado acuciante.

Ventajas Contras ✅ Asequible ✅ El rendimiento es bastante bueno teniendo en cuenta el precio ✅ Una pantalla bastante buena ✅ Delgado y relativamente ligero ✅ Tiempo de ejecución estable ❌ La calidad de fabricación no va a ganar ningún premio

La selección de puertos es adecuada para la mayoría de las aplicaciones de ingeniería y te servirá si necesitas hacer una presentación o conectar un monitor externo y utilizarlo como ordenador de sobremesa. Además, la elección de los materiales del portátil es la razón principal por la que es más ligero que algunos de sus competidores.

Veredicto final: ElPortátil HP de 15,6 pulgadas es la elección ideal si eres estudiante de ingeniería y buscas un ordenador fiable, con un rendimiento sólido y que no suponga una carga para tu presupuesto.

9. Lenovo Flex 5 [El mejor 2 en 1 para bocetos y presentaciones]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 5 5500U GPU AMD Radeon RX Vega 7 RAM 16 GB Pantalla Pantalla táctil de 14″ con resolución WUXGA (1920 x 1200) y tecnología IPS (In-Plane Switching) Almacenamiento SSD de 256 GB, 1 TB o 2 TB Batería Hasta 10,5 horas Peso 1,55 kg

Mi próximoLenovo Esta recomendación es un poco más flexible en cuanto a su uso. Se trata de la Flex 5, un ordenador portátil de la Serie 2 en 1 que ha sido utilizada por muchos profesionales debido a su versatilidad.

Aunque es un poco más pequeño que muchos de los demás, aquí, La pantalla de 14 pulgadas sigue siendo bastante buena para tareas como dibujar, hacer anotaciones y preparar presentaciones. Lo mejor de este tipo de portátiles es que puedes utilizarlos como prefieras, según las circunstancias. La mayor ventaja es la compatibilidad con el lápiz óptico, lo que los hace mucho más adecuados para determinadas tareas.

Por qué lo elegimos Una opción versátil, con un diseño convertible y compatibilidad con lápiz óptico, algo que resultaría de gran utilidad para los estudiantes que a menudo necesitan hacer bocetos o anotaciones.

El motor de este dispositivo 2 en 1 es el AMD Ryzen 5 5500U con Radeon gráficos, es decir funcionará bien para tareas ligeras. El rendimiento multinúcleo es excelente, lo que significa que puedes confiar en él para simulaciones o compilaciones menos exigentes, por lo que no debes esperar que sea el mejor portátil para SolidWorks o programas similares.

En cuanto al almacenamiento y la memoria RAM, tienes cierta flexibilidad para elegir según lo que busques. Todos los modelos aquí incluidos vienen con 16 GB de RAM, por lo que tu única opción es elegir la capacidad de almacenamiento. Puedes elegir entre 256 GB, 1 TB o 2 TB y, como es de esperar, los tres son SSD PCIe.

Ventajas Contras ✅ Diseño convertible 2 en 1 ✅ Sorprendentemente ligero para ser un portátil de este tipo ✅ Pantalla táctil y entrada con lápiz ✅ Asequible para esta categoría y el rendimiento que ofrece ✅ Admite carga rápida ❌ No da una sensación de gran calidad, sobre todo si se compara con otros modelos de Lenovo

Otra característica flexible del Flex 5 son sus opciones de conectividad. Con varios puertos USB y un puerto HDMI, puedes estar seguro de que No tendrás ningún problema para conectar el equipo de laboratorio, los dispositivos de entrada y un monitor externo.

Veredicto final: Si buscas una opción de gama media que ofrezca un rendimiento sólido y sea flexible tal cual, el Lenovo Flex 5 debería ser una opción bastante acertada para la mayoría de los estudiantes.

10. Samsung Galaxy Chromebook Go [Ideal para flujos de trabajo basados en la nube]

Especificaciones Detalles CPU Intel Celeron N4500 GPU Gráficos Intel UHD RAM 4 GB Pantalla HD LED de 14 pulgadas Almacenamiento Set de 128 GB eMMC + estación de acoplamiento de 160 GB Batería Hasta 12 horas Peso 1,5 kg

Algunos estudiantes prefieren la portabilidad al rendimiento, y ahí es donde un Chromebook entra en juego. El Samsung Galaxy Chromebook Go is justo lo que esos estudiantes necesitan, y además tiene un precio muy asequible.

A diferencia de muchos competidores, el Galaxy Chromebook Go viene con una pantalla de 14 pulgadas, lo que significa que obtienes una pantalla lo suficientemente grande para tareas en la nube, como SSH remoto, Google Workspace e IDE, o cualquier tipo de herramienta similar basada en el navegador.

Por qué lo elegimos La opción más ligera y fácil de transportar del mercado actual, que ofrece una construcción sólida y una gran autonomía, todo ello a un precio muy asequible.

Bajo el capó hay un Intel Celeron N4500, que muchos consideran un procesador con muy poca potencia, pero para esta aplicación es una opción excelente. Dado que Los alumnos utilizarán este ordenador portátil a través de herramientas en línea, no necesitarán nada más potente. La ventaja es que la batería tiene una autonomía excelente.

Los Chromebooks no destacan precisamente por tener mucha memoria RAM ni gran capacidad de almacenamiento, y lo mismo ocurre con el Galaxy Chromebook Go. Dispone de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento eMMC, con la posibilidad de ampliarlo en 160 GB más mediante el kit de base de conexión. Esto es más que suficiente para un ordenador portátil cuyo sistema operativo se basa en un navegador.

Ventajas Contras ✅ Muy ligero ✅ Excelente duración de la batería ✅ Asequible ✅ Carga por USB tipo C ✅ Bastante resistente ❌ Funciones limitadas y solo se puede utilizar con herramientas web

En términos generales, esto Chromebook tiene muchos inconvenientes si lo comparamos con los grandes nombres de esta lista. Dicho esto, pero lo compensa con su portabilidad, su batería de larga duración y su ligereza.

Veredicto final: ElSamsung Galaxy Chromebook Go No es, ni mucho menos, el mejor portátil para ingeniería, pero es el tipo de portátil que antepone la portabilidad y la autonomía a la potencia bruta, lo que lo hace ideal para flujos de trabajo de ingeniería basados en la nube.

11. Acer Swift 3 Intel Evo [Ideal para desarrollos ligeros]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-1165G7 GPU Gráficos Intel Iris Xe RAM 8 GB Pantalla Pantalla panorámica IPS de 14″ con resolución Full HD (1920 x 1080), retroiluminación LED y cobertura del 100 % del espacio de color sRGB Almacenamiento SSD NVMe de 256 GB Batería Hasta 16 horas Peso 1,2 kg

No hay muchos portátiles de ingeniería que ofrezcan un buen equilibrio para los estudiantes, y el Acer Swift 3 Intel Evo es uno de ellos. No es, ni mucho menos, el mejor portátil para el desarrollo de videojuegos ni para ningún otro tipo de desarrollo, pero es una opción elegante y ligera con un rendimiento que satisfaría las necesidades de la mayoría de los estudiantes.

Este es otro portátil de 14 pulgadas, así que, aunque no es el más grande de los que hay aquí, ofrece bastante espacio en pantalla para realizar varias tareas a la vez o para diversas tareas de ingeniería, como la reproducción de la luz o las vistas previas. Al igual que la mayoría de las pantallas IPS Full HD, te sorprenderán sus magníficos colores y sus amplios ángulos de visión, que constituyen su principal ventaja.

Por qué lo elegimos Una opción portátil y con certificación Evo, que ofrece un rendimiento aceptable para tareas menos exigentes sin grandes sacrificios en otros aspectos.

Este portátil funciona con el Intel Core i7-1165G7, que, a pesar de ser una CPU de una generación anterior, sigue ofreciendo un rendimiento excelente en la mayoría de las tareas. Por lo tanto, sería una opción ideal para el desarrollo de aplicaciones móviles, el análisis de datos o tareas similares que no requieren un ordenador demasiado potente.

Teniendo en cuenta el precio, no hay que esperar demasiado en cuanto a memoria RAM y almacenamiento. El Swift 3 viene con 8 GB de RAM y un SSD NVMe de 256 GB, lo que es un buen punto de partida. La posibilidad de ampliar la capacidad está sobre la mesa, pero solo si necesitas más espacio de almacenamiento.

Ventajas Contras ✅ Sorprendentemente ligero y fácil de transportar ✅ Cuenta con la certificación Intel Evo ✅ La duración de la batería puede ser excelente ✅ Thunderbolt 4 ✅ Excelente relación calidad-precio ❌ Apto para trabajos ligeros

En cuanto a las características, este portátil cuenta con algunas de las que puede presumir. Además de las opciones de conectividad, que incluyen varios puertos USB y HDMI, este modelo también destaca por su ligereza, algo que muchos estudiantes sabrán agradecer.

Veredicto final: ElAcer Swift 3 Intel Evo Es el tipo de portátil que ofrece un excelente equilibrio entre un rendimiento sólido, un peso ligero y una buena autonomía.

12. Portátil ASUS Vivobook 15 [La mejor opción por su relación calidad-precio]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 3 3250U GPU Radeon Vega 3 RAM 16 GB Pantalla IPS FHD antirreflejos de 15,6″ Almacenamiento SSD PCIe de 512 GB Batería Hasta 7 horas Peso 1,8 kg

Los estudiantes de ingeniería que deseen algo más de lo que ofrece la opción anterior pueden echar un vistazo a la ASUS Vivobook 15. Esuna opción delgada, relativamente ligera y con numerosas funciones que cubrirá un buen número de tareas de ingeniería que un estudiante de ingeniería podría necesitar.

Al tratarse de un portátil de 15,6 pulgadas con pantalla IPS Full HD, obtienes dos cosas. La primera es mucho espacio para realizar varias tareas a la vez, entornos de desarrollo integrados con múltiples paneles o hojas de cálculo. Por otro lado, al tratarse de una pantalla IPS, estamos ante una característica fundamental, sobre todo para CAD avances.

Por qué lo elegimos Es otra opción asequible que ofrece una pantalla grande y un rendimiento aceptable, lo que la convierte en la elección más sensata, sobre todo para los estudiantes con un presupuesto ajustado.

Este portátil funciona con Ryzen 3 3250U de AMDcon unGPU Radeon Vega 3, que esuna opción adecuada para trabajar con conjuntos de datos o con software de ingeniería. Tendrá dificultades con algunas tareas más exigentes, algo previsible en un portátil de esta clase y categoría.

Esta CPU se complementa con unas opciones de memoria RAM y almacenamiento más que aceptables. El portátil cuenta con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, lo que significa que hay memoria suficiente para realizar varias tareas a la vez, y que el SSD tiene capacidad suficiente como para que no tengas que plantearte una ampliación.

Ventajas Contras ✅ Precios competitivos ✅ Más ligero que algunos de sus competidores ✅ Opciones de puertos flexibles ✅ Diseño elegante ✅ Pantalla IPS de 15,6 pulgadas ❌ La duración de la batería es normal

Al igual que la mayoría de los portátiles de 15,6 pulgadas, cuenta con un teclado numérico, una característica imprescindible para los estudiantes que trabajan mucho con números. Además, al igual que otros modelos de esta lista, Tiene retroiluminación, por lo que puedes utilizarlo en lugares con poca luz.

Veredicto final: ElVivobook 15 probablemente seael mejorAsus ordenador portátil por su excelente equilibrio entre rendimiento, prestaciones y precio asequible, algo que cualquier estudiante sabrá valorar.

13. Dell Precision 5570 [La mejor estación de trabajo compacta]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-12700H GPU RTX A1000 o RTX A2000 RAM 32 GB Pantalla Pantalla de 15,6 pulgadas con resolución de 1920 x 1200, IPS Almacenamiento SSD de 512 GB Batería Hasta 10 horas Peso 1,83 kg

Mi última elección para la lista de hoy es un poco diferente de algunos de los modelos anteriores. Se trata del Precisión 5570, un ordenador portátil de alto rendimiento que se promociona como una estación de trabajo móvil compacta, preparado para afrontar cualquier reto que le plantee un estudiante de ingeniería. No es el el mejorDell ordenador portátil no está en esta lista, pero está entre los mejores.

Se considera compacto porque Es un portátil de 15,6 pulgadas. Esto significa que Hay suficiente espacio en pantalla para la mayoría de las tareas de ingeniería. Además, al tratarse de una pantalla IPS Full HD, puedes estar seguro de que no tendrás problemas con dibujos detallados o esquemas complejos, por lo que la consideraría la mejor computadora portátil para Fusion 360 o herramientas CAD similares.

Por qué lo elegimos Una máquina potente capaz de afrontar con facilidad cualquier tarea de ingeniería, integrada en un chasis ligero, que ofrece un equilibrio perfecto entre portabilidad y rendimiento.

Bajo el capó del Precisión 5570es elIntel Core i7-12700H acompañado de unRTX A1000 or RTX A2000, dependiendo de lo que busques. Esta combinación es capaz de gestionar cualquier tarea que requiera un uso intensivo de la CPU y la GPU, con el respaldo deDe Dellsoluciones de refrigeración que mantendrán la temperatura bajo control incluso bajo una carga prolongada, lo que también lo convierte en un un excelente portátil para juegos.

En cuanto a la elección de la CPU, No te decepcionará en cuanto a la memoria RAM y el almacenamiento. El portátil cuenta con 32 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Puede que haya quien piense que el almacenamiento es un poco escaso, pero no supone un gran inconveniente. Además, la RAM es más que suficiente para ejecutar máquinas virtuales o entornos de desarrollo.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento excepcional ✅ Fabricación de alta calidad ✅ Admite carga rápida ✅ Opciones flexibles de GPU ✅ No es el más pesado de su clase ❌ El precio no es el más atractivo de esta categoría

Este es el tipo de estación de trabajo en la que no hay que esperar una gran variedad de puertos. En cambio, Gracias a la potencia de Thunderbolt 4, solo necesitas una base de conexión para conectar todo lo que necesitas a esta bestia. Además, forma parte de De Delluna gama de alta gama, lo que significa que los materiales y la solidez de su fabricación también serán de primera calidad.

Veredicto final: ElDell Precision 5570 es el tipo de equipo ideal para un estudiante de ingeniería que necesite una GPU dedicada y el rendimiento que esta puede ofrecer.

Aspectos clave a tener en cuenta a la hora de elegir el mejor ordenador portátil para estudiantes de ingeniería

A la hora de elegir el mejor ordenador portátil para estudiantes de ingeniería en 2025, deberás prestar atención a ciertas especificaciones que pueden afectar a los flujos de trabajo. Aunque he mencionado algunos modelos más económicos y menos potentes, debes tener en cuenta para qué vas a utilizar el portátil y fijarte en las especificaciones y características para determinar si es el portátil adecuado para ti.

Rendimiento (CPU, GPU y RAM)

Los programas de ingeniería que utilizan los estudiantes requieren cierta potencia de procesamiento, por lo que es importante tenerlo en cuenta. El software de ingeniería como MATLAB or CAD requiere una combinación equilibrada de rendimiento de la CPU, la GPU y la RAM, y el mejor ordenador para los estudiantes de ingeniería es aquel que pueda ofrecer eso.

Anímateuna CPU con un buen rendimiento en un solo núcleo, igualIntel i7or i9 cartel oRyzen 7 de AMDor 9, porqueTareas como la compilación o la manipulación de modelos se benefician de la velocidad de los procesadores de un solo núcleo y ofrecen un excelente rendimiento en sistemas multinúcleo para simulaciones en paralelo.

Una GPU potente es imprescindible para el 3D CAD trabajos de renderizado o de aprendizaje automático. Por eso algo como Serie RTX Ao elTarjetas gráficas RTX para consumidores es bueno tenerlo.

Dependiendo de la situación, te conviene optar por 16 GB de RAM o más, especialmente para máquinas virtuales, pruebas de rendimiento o conjuntos de datos de gran tamaño. 8 GB son suficientes, pero solo si utilizas herramientas web y tu carga de trabajo es ligera.

Pantallas y gráficos

La pantalla es otro aspecto a tener en cuenta, ya que es tan importante como el resto de las especificaciones, y hay varias razones para ello.

Lo que deberías buscar es una pantalla IPS Full HD para asegúrate de reducir la fatiga visual y mejorar la precisión, algo esencial para revisar los esquemas. También deberías tener en cuenta el brillo y optar por uno de al menos 300 nits, para que se pueda usar en condiciones de mucha luz.

En cuanto al tamaño, te conviene elegir para al menos 15,6, sobre todo al trabajar con hojas de cálculo grandes o vistas previas. Para tareas como la depuración o la compilación, bastaría con algo más sencillo.

Las tarjetas gráficas integradas de Intel y AMD están bien para ver vistas previas y tareas similares, pero Si tienes pensado hacer renderizados o realizar tareas que requieran un uso intensivo de gráficos, necesitarás una tarjeta gráfica dedicada.

Duración de la batería y portabilidad

Como estudiante, lo que buscas es un portátil que puedas llevar contigo y que tenga una buena autonomía. Encontrar este equilibrio puede ser un reto, pero no es imposible.

Cuanto más grande es la pantalla, más pesado es el portátil, así que si prefieres algo ligero, de menos de 1,8 kg, tendrás que optar por las pantallas más pequeñas. Por otro lado, si la portabilidad no es tan importante, puedes elegir algunas de las más grandes, que pesarán más. Es una decisión que tendrás que tomar en función de tus necesidades.

La duración de la batería es fundamental en algunos casos, por lo que también tendrás que tenerlo en cuenta. Te conviene buscar un portátil con una batería de larga duración, para asegurarte de que no tengas que recurrir al cargador con demasiada frecuencia. Esto también significa que probablemente tendrás que renunciar un poco al rendimiento, ya que las estaciones de trabajo portátiles no destacan precisamente por su gran autonomía.

Requisitos de almacenamiento

Un almacenamiento rápido es fundamental para los flujos de trabajo de ingeniería, como máquinas virtuales, bibliotecas, etc. Estas tareas de ingeniería dependen de una E/S rápida, lo que significa que No deberías comprar nada que no tenga un SSD NVMe. Todavía hay ordenadores portátiles con discos SSD SATA, que no son tan rápidos, algo que te conviene evitar.

El punto de partida ideal debería ser 512 GB, lo cual está bastante bien para almacenar el sistema operativo, las herramientas de desarrollo y algunos proyectos sin llegar al límite. Para conjuntos de datos más grandes, archivos multimedia o CAD En el caso de estos modelos, te recomendamos optar por al menos 1 TB, para que tengas suficiente flexibilidad en cuanto al almacenamiento.

En mi lista mencioné algunos portátiles con menos capacidad de almacenamiento, pero esas son las que obtendrán los estudiantes de ingeniería si se basan principalmente en herramientas web. En estos casos, también recurrirás al almacenamiento en la nube, por lo que el almacenamiento físico no supondrá una gran diferencia.

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