Die 8 besten Turtle Beach-Headsets im Überblick: Was macht sie 2025 so besonders?

Das Beste finden Turtle Beach Ein Headset kann beim Zocken einen echten Unterschied machen, besonders wenn man Wettkampfspiele spielt oder regelmäßig streamt. Ich habe im Laufe der Jahre verschiedene Modelle auf unterschiedlichen Plattformen ausprobiert, darunter PC, Xboxund PlayStation. Einige überzeugten mich durch ihren präzisen, räumlichen Klang. Andere boten mehr Komfort oder eine bessere Mikrofonqualität.

Dieser Leitfaden konzentriert sich auf die leistungsstärksten Turtle Beach Kopfhörer, die ich gefunden habe zuverlässig im täglichen Spielbetrieb . Die Liste umfasst sowohl kabelgebundene als auch kabellose Modelle, leichte Geräte sowie Premium-Modelle mit fortschrittlichen Funktionen wie Geräuschunterdrückung oder Surround-Sound.

Jedes der hier aufgeführten Headsets wurde anhand von Klangqualität, Tragekomfort, Mikrofonqualität, Langlebigkeit und tatsächlichen Nutzererfahrungen ausgewählt.

Unter jedem Testbericht findest du außerdem eine Übersichtstabelle mit den wichtigsten technischen Daten, sodass du Verbindungstyp, Akkulaufzeit, Ladezeit, Bluetooth-Version, Gewicht und Mikrofonqualität vergleichen kannst. So findest du leichter das Modell, das zu deiner Ausstattung und deinen Vorlieben passt.

Unsere Top-Empfehlungen für Turtle Beach-Headsets

Ich habe schon viele Gaming-Headsets ausprobiert und getestet, und diese drei haben sich im Jahr 2026 durchweg als die besten Turtle Beach-Headsets in verschiedenen Kategorien hervorgetan. Sie bieten jeweils eine herausragende Klangqualität, hohen Tragekomfort auch bei langen Spielsitzungen und Funktionen, die das Spielerlebnis wirklich verbessern.

Hier ist ein kurzer Überblick über unsere Top-Empfehlungen für Turtle Beach-Headsets:

Turtle Beach Stealth Pro – Das funktionsreichste und zuverlässigste kabellose Headset, das ich je benutzt habe. Dank erstklassiger aktiver Geräuschunterdrückung und im laufenden Betrieb austauschbarer Akkus eignet es sich perfekt für lange Sitzungen. Turtle Beach Recon 70 – Leicht, robust und für diesen Preis überraschend leistungsstark. Wenn Sie solide Leistung bei kabelgebundenen Geräten suchen, ohne zu viel auszugeben, ist dieses Modell genau das Richtige. Turtle Beach Atlas Air – Das beste Erlebnis mit einem offenen Gaming-Headset, das ich je hatte. Leichtes Design, atmungsaktive Ohrmuscheln und ein breites Klangbild, das sich ganz natürlich anfühlt.

Bleiben Sie dran für die vollständige Liste der Turtle Beach Kopfhörer, ihre Leistung in der Praxis, Vor- und Nachteile sowie die Gründe, warum sie sich von der Masse abheben.

Die 8 besten Turtle Beach-Headsets für fantastischen Klang

Im folgenden Abschnitt finden Sie die Die 8 besten Headsets von Turtle Beach, die alle aufgrund ihrer einzigartigen Stärken, ihres Tragekomforts und ihrer Leistung im Spiel ausgewählt wurden. Ganz gleich, wie hoch dein Budget ist oder welche Plattform du nutzt – diese Liste hilft dir dabei, das beste Turtle Beach-Headset für deine Bedürfnisse zu finden.

Technische Daten Details Verbindungstyp Drahtlos über USB-Sender und Bluetooth-Dual-Konnektivität Akkulaufzeit Zwei im laufenden Betrieb austauschbare Akkus mit einer Laufzeit von jeweils bis zu 12 Stunden Geräuschunterdrückung Hochwertige aktive Geräuschunterdrückung mit einstellbarer Intensität Bluetooth-Version 5.1 Gewicht vierhundert Gramm Mikrofon TruSpeak-Richtmikrofon mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung Ladezeit 2,5 Stunden pro Akku

Das Turtle Beach Stealth Pro ist ein Flaggschiff-Gaming-Headset Entwickelt für leistungsstarkes Gaming auf verschiedenen Plattformen. Das im laufenden Betrieb austauschbare Doppelakku-System sorgt für unterbrechungsfreies kabelloses Spielen, während die fortschrittliche aktive Geräuschunterdrückung (ANC) Hintergrundgeräusche eliminiert und so ein fesselndes Spielerlebnis ermöglicht. In Kombination mit der durch KI optimierten Mikrofonqualität und der doppelten kabellosen Konnektivität (2,4 GHz + Bluetooth) ist dieses Headset darauf ausgelegt, die Anforderungen sowohl von Wettkampf- als auch von Gelegenheitsspielern gleichermaßen zu erfüllen.

Der Stealth Pro vereint eine außergewöhnliche Verarbeitungsqualität mit einer hochwertigen Haptik und verfügt über Memory-Schaum-Ohrpolster mit Kühlgel für längere, komfortablere Hörerlebnisse. Seine fein abgestimmten 50-mm-Nanoclear™-Treiber sorgen für einen satten, detailreichen Klang im gesamten Frequenzbereich. Über die Turtle Beach Audio Hub App kannst du außerdem die EQ-Einstellungen, das Mikrofon-Monitoring und die Audio-Voreinstellungen anpassen und so die volle Kontrolle über dein Klangprofil erhalten.

Pro-Tipp Halte den zweiten Akku immer aufgeladen, damit du ihn mitten im Spiel austauschen und ohne Unterbrechungen weitermachen kannst.

Komfort, Kontrolle und klarer Klang vereinen sich in einem der umfassendsten Turtle Beach-Pakete, die je auf den Markt gekommen sind. Wenn Sie auf der Suche nach einem kabellosen Gaming-Headset sind, das erstklassigen Klang, geräteübergreifende Vielseitigkeit und durchdachte Funktionen für mehr Komfort bietet, dann ist das Turtle Beach Stealth Pro ist das derzeit beste Turtle Beach-Headset auf dem Markt.

Vorteile Nachteile ✅Die anpassbare aktive Geräuschunterdrückung passt sich jeder Umgebung an ✅Das Doppelakku-System ermöglicht ununterbrochenes Spielen, ohne dass man auf das Aufladen warten muss ✅TruSpeak-Mikrofon mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung für kristallklare Kommunikation ✅Ohrpolster aus Memory-Schaum für lang anhaltenden Komfort ✅Unterstützt die gleichzeitige Übertragung von Audio über Bluetooth und das 2,4-GHz-Funknetzwerk ✅Kompatibel mit Xbox, PlayStation, PC und Mobilgeräten ✅Die Audio Hub-App bietet präzise EQ-Einstellungen ❌ Der Preis liegt über dem Durchschnitt, doch die erstklassige Verarbeitungsqualität rechtfertigt die Kosten

Fazit:

The Turtle Beach Stealth Pro bietet dank seiner zwei im laufenden Betrieb austauschbaren Akkus, der erstklassigen ANC-Funktion und des KI-gestützten Mikrofons höchsten Komfort, beste Klangqualität und große Vielseitigkeit. Zwar liegt der Preis über dem der meisten anderen Modelle, doch dank seiner hochwertigen Verarbeitung und seines umfangreichen Funktionsumfangs ist es das ultimative Turtle Beach-Headset für passionierte Gamer.

2. Turtle Beach Recon 70[Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis]

Technische Daten Details Verbindungstyp 3,5-mm-Klinkenstecker Kompatibilität Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC und Mobilgeräte Mic Omnidirektionales Mikrofon mit Klappmechanismus zur Stummschaltung Fahrer 40-mm-Lautsprecher in hochwertiger Ausführung Kissen Mit Kunstleder bezogene Ohrpolster für Komfort und Geräuschisolierung Gewicht 231 g Erstellen Leichter Kunststoff mit verstellbarem Kopfbügel

Das Turtle Beach Recon 70 verdient sich seinen Platz als das das beste preisgünstige Gaming-Headset Eine ausgezeichnete Wahl dank beeindruckender Klangklarheit, eines soliden Mikrofons und universeller Kompatibilität zu einem sehr günstigen Preis.

Dank der Plug-and-Play-Verbindung über ein 3,5-mm-Kabel gibt es keinerlei Verzögerungen und die Einrichtung ist im Handumdrehen erledigt, während der leichte Rahmen und die weichen Polster auch bei längeren Gaming-Sessions für hohen Tragekomfort sorgen.

Auch wenn es sich um ein Einsteigermodell handelt, ist das Recon 70 bietet weit mehr, als man für diesen Preis erwarten würde. Die 40-mm-Treiber sorgen für eine klare Klangtrennung, sodass Schritte, Dialoge und Soundeffekte im Gesamtklangbild nicht untergehen. Für das Spielen ist es überraschend detailreich und eignet sich auch gut für Musik und Filme.

Das Mikrofon mit Stummschaltklappe ist ein weiterer Pluspunkt; es ist einfach, zuverlässig und lässt sich mitten im Spiel leicht bedienen. Außerdem bist du nicht an eine einzige Plattform gebunden. Es funktioniert nahtlos mit PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und sogar dem PC – eine gute Wahl also, wenn du zwischen verschiedenen Geräten wechselst.

Pro-Tipp Wenn du das Spiel auf einer Konsole spielst, passe deine Audioeinstellungen ein wenig an – du wirst überrascht sein, wie viel besser der Klang dadurch wird.

Ein unkompliziertes kabelgebundenes Headset, das einfach funktioniert. Es ist kein zusätzliches Zubehör oder keine Software erforderlich – einfach anschließen und loslegen.

Für Gamer, die sich ein schnelles und zuverlässiges Audio-Upgrade wünschen, ohne dabei ihr Budget zu sprengen, übertrifft dieses Headset alle Erwartungen.

Vorteile Nachteile ✅Die klaren 40-mm-Treiber sorgen für einen satten Sound im Spiel ✅Das Mikrofon mit Klappmechanismus zum Stummschalten reagiert schnell und ist einfach zu bedienen ✅Die leichte Bauweise sorgt dafür, dass man auch bei langen Trainingseinheiten weniger schnell ermüdet ✅Breite Kompatibilität mit allen gängigen Gaming-Plattformen ✅Die Ohrpolster bieten hohen Tragekomfort und passive Geräuschisolierung ✅Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Gelegenheitsspieler oder Einsteiger ❌Ein kabelgebundenes Headset schränkt zwar die Bewegungsfreiheit ein, gewährleistet aber eine stabile, verzögerungsfreie Verbindung für Gelegenheitsspieler

Fazit:

The Turtle Beach Recon 70 Es vereint klaren Klang, ein zuverlässiges Mikrofon und plattformübergreifende Kompatibilität in einem leichten, komfortablen Design, ohne dabei dein Budget zu strapazieren. Für Gelegenheitsspieler oder Einsteiger ist es ein einfaches, zuverlässiges Upgrade, das weit mehr bietet, als sein Preis vermuten lässt.

3. Turtle Beach Atlas Air [Beste Modelle mit offenem Rücken]

Technische Daten Details Verbindungstyp Drahtlos (2,4 GHz) + Bluetooth + kabelgebunden über USB-C Kompatibilität PC, PlayStation, Switch, Mobilgeräte (über Bluetooth) Mic Wechselbares Nierenmikrofon mit hoher Bandbreite Fahrer 40-mm-Nanoclear™-Treiber Design Offene Bauweise mit schwimmender Ohrmuschel- und Kopfbügelkonstruktion Software-Support Swarm II-App für die EQ-Einstellung und Mikrofonkonfiguration auf PC und Mobilgeräten Gewicht ca. 301 g

The Turtle Beach Atlas Air ist mit seinem einzigartig luftigen und weitläufigen Klangbild führend in der Kategorie der offenen Kopfhörer und eignet sich ideal für ein intensives, raumbezogene Spiele. Das System aus schwimmenden Ohrmuscheln und Kopfbügel sorgt für ganztägigen Tragekomfort ohne Druckstellen.

Dieses Design dient nicht nur dem Komfort, sondern verbessert auch die Klangqualität. Durch die offene Bauweise kann der Klang frei zirkulieren, sodass du ein realistischeres Spielerlebnis genießt. Du wirst feinere Details hören, wie entfernte Schritte oder Umgebungsgeräusche, die von geschlossenen Kopfhörern oft gedämpft werden.

Für Wettkampfschützen oder Spiele mit viel Erkundung ist das Ein ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen kann dein Spiel wirklich auf ein neues Niveau heben. Es fühlt sich weniger so an, als würde der Ton direkt in die Ohren gepumpt, sondern eher so, als würde er einen von allen Seiten umgeben. Das ist ein großer Vorteil, wenn man genau lokalisieren muss, woher Hintergrundgeräusche oder bestimmte Signale kommen.

Pro-Tipp Spiele in einem ruhigen Raum, und du wirst feststellen, wie das offene Design einen natürlicheren, räumlicheren Klang erzeugt. Es fühlt sich an, als würde dich die Spielwelt umgeben.

Sie profitieren von kabelloser Freiheit, präziser Mikrofonqualität und umfassenden Anpassungsmöglichkeiten über die Swarm II-Software – ideal für Wettkampfspieler, die ein natürliches Klangerlebnis schätzen, ohne dabei auf die Vielseitigkeit moderner kabelloser Technologie verzichten zu müssen.

Bonus: Die Turtle Beach Atlas Air Für ein kabelloses Headset fühlt es sich federleicht an, was lange Gaming-Sessions deutlich angenehmer macht. Außerdem kannst du über die Begleit-App den Equalizer anpassen und das Mikrofon ganz nach deinen Wünschen einstellen – professionelle Steuerung ohne den damit verbundenen Aufwand.

Vorteile Nachteile ✅Das offene Design sorgt für einen natürlichen, raumfüllenden Klang ✅Kombinierte WLAN- und Kabelverbindung für eine flexible Einrichtung ✅Ultraleichter schwimmender Rahmen, ideal für lange Trainingseinheiten ✅Das abnehmbare Mikrofon sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild, wenn gerade nicht gespielt wird ✅Anpassbarer EQ, Mikrofonoptimierung und Tastenbelegung über die Swarm II-App ✅Nanoclear™-Treiber sorgen für knackige Mitten und klare Höhen ✅Atmungsaktive Ohrmuscheln verhindern einen Hitzestau ❌ Das offene Design dämpft Geräusche zwar weniger, sorgt aber für ein natürlicheres und intensiveres Klangerlebnis

Fazit:

The Turtle Beach Atlas Air verbindet den räumlichen, natürlichen Klang eines offenen Designs mit moderner kabelloser Flexibilität und ganztägigem Tragekomfort. Für Gamer, denen ein immersiver Klang und ein leichtes Tragegefühl wichtiger sind als vollständige Geräuschisolierung, ist dies die beste Wahl unter den offenen Modellen auf dem Turtle BeachProgramm.

4. Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 [Am besten für Xbox]

Technische Daten Details Verbindungstyp Xbox Wireless (integriert), Bluetooth, USB-C Akkulaufzeit Bis zu 80 Stunden Geräuschunterdrückung Verbesserte passive Geräuschisolierung Bluetooth-Version Bluetooth 5.2 Gewicht ca. 370 g Mikrofon Umschaltbares Mikrofon mit hoher Empfindlichkeit Ladezeit 2,5 Stunden (USB-C-Schnellladung)

The Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 ist speziell auf Xbox-Spieler zugeschnitten mit native Xbox-Wireless-Konnektivität, das heißt: keine Dongles, kein Ärger, einfach direktes Koppeln mit der Konsole.

With Doppelte Konnektivität (Xbox + Bluetooth), kannst du während des Spielens auf deinem Handy chatten oder Anrufe entgegennehmen.

The60 mm Eclipse™ Die Dual-Treiber sorgen für beeindruckende Klangleistung: Sie verbinden tiefe Bässe mit klaren Mitten und präzisen Details, die dich mitten ins Geschehen ziehen. Von chaotischen Feuergefechten bis hin zu fesselnden Welten, Der Sound sorgt für eine intensive Atmosphäre und hält alles perfekt im Gleichgewicht.

Auch die Verarbeitungsqualität ist erstklassig. Es ist strapazierfähig und dennoch bequem, dank der mit Kühlgel gefüllten Ohrmuscheln und eines verstellbaren Kopfbügels, der stabil sitzt, ohne dabei klobig zu wirken. Ideal für lange Gaming-Sessions oder Marathon-Nächte auf Xbox Live.

Pro-Tipp Ich würde dir wärmstens empfehlen, die Dual-Connect-Funktion zu nutzen, um gleichzeitig auf Xbox und Discord zu bleiben. Das ist ein echter Game-Changer für das Teamplay.

Alle wichtigen Funktionen – Lautstärke, Stummschaltung und EQ-Voreinstellungen – hast du direkt am Headset zur Hand. Du musst nicht erst in einen anderen Bildschirm wechseln oder dich durch Menüs klicken. Diese blitzschnelle Anpassung kann dir den entscheidenden Vorteil verschaffen, wenn es darauf ankommt – vor allem bei einem Headset, das für flüssiges kabelloses Gaming entwickelt wurde.

The Xbox-HeadsetHäuser60-mm-Eclipse™-Doppeltreiber, der einen satten, vielschichtigen Klang über alle Frequenzbereiche hinweg liefert, und der 80 Stunden Akkulaufzeit gehört zu den besten seiner Klasse.

Vorteile Nachteile ✅Native Xbox-Funkverbindung, kein Dongle erforderlich ✅Dank simultanem Bluetooth kann das Smartphone während des Spielens gekoppelt werden ✅Riesige Akkulaufzeit von 80 Stunden mit schneller USB-C-Aufladung ✅ Die 60-mm-Eclipse™-Doppeltreiber sorgen für einen kraftvollen, detailreichen Klang ✅Bequeme Ohrpolster aus Memory-Schaum für lange Gaming-Sessions ✅Das Mikrofon mit Klappmechanismus sorgt für klare Kommunikation und intuitive Bedienung ✅Robuster Rahmen, der für den intensiven täglichen Gebrauch ausgelegt ist ❌ Es ist etwas klobiger als manche andere Modelle, aber diese zusätzliche Größe sorgt für unvergleichlichen Komfort und eine lange Akkulaufzeit.

Fazit:

The Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 bietet kraftvollen Klang, nahtlos Xbox Kopplungsmöglichkeiten und eine in seiner Klasse führende Akkulaufzeit machen es zur ersten Wahl für passionierte Xbox Spieler. Die Dual-Connect-Funktion und das komfortable Design überzeugen Gamer, die Leistung und Komfort in einem Paket suchen.

Technische Daten Details Verbindungstyp 2,4 GHz WLAN + Bluetooth Akkulaufzeit Bis zu 80 Stunden Geräuschunterdrückung KI-gestützte Mikrofonrauschunterdrückung Bluetooth-Version Bluetooth 5.2 Gewicht ca. 320 g Mikrofon Flip-to-Mute, TruSpeak™-Mikrofon Audiotreiber 50-mm-Nanoclear™-Treiber Aufladen Schnellladen über USB-C (15 Min. = 8 Stunden Wiedergabe)

The Turtle Beach Stealth 600 Es übertrifft seine Preisklasse bei weitem, indem es Funktionen auf Flaggschiff-Niveau in einem Mittelklasse-Paket bietet.

The doppelte WLAN-Konnektivität ermöglicht einen nahtlosen Wechsel zwischen Bluetooth and 2,4 Gigahertz für eine plattformübergreifende Gaming-Konfiguration.

Einer der größten Vorteile hier ist geringe Latenz bei allen Verbindungen. Du verpasst keine wichtigen Audio-Signale mehr, egal ob du auf dem PC, der Xbox oder der PlayStation spielst. Diese Reaktionsschnelligkeit, gepaart mit solider Audioqualität, macht das Headset ideal für Wettkämpfe oder fesselnde, storybasierte Spielsitzungen.

Außerdem besticht das Gerät durch eine solide Verarbeitungsqualität – Es ist robust genug für unterwegs und dennoch leicht genug für stundenlangen Gebrauch. Die Ohrpolster bleiben kühl, und die verstellbare Passform sorgt für lang anhaltenden Tragekomfort. Dieses Headset bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn Sie erstklassigen Klang suchen, ohne dafür einen hohen Preis zahlen zu wollen.

Pro-Tipp Lass dir die Audio Hub-App nicht entgehen; durch die individuelle Anpassung des EQs fühlt sich dieses Headset an, als wäre es speziell auf dich abgestimmt.

With KI-gestützte Mikrofonrauschunterdrückung… bleibt die Kommunikation im Team auch in lauten Umgebungen klar und deutlich. Kombiniert man dies mit extrem lange Akkulaufzeit von 80 Stunden und Schnellladefunktion – und schon hast du einen leistungsstarken Begleiter für das kabellose Gaming zu einem günstigen Preis

Es eignet sich ideal für Spieler, die auf verschiedenen Geräten spielen und ein einziges kabelloses Headset suchen, das alle Anforderungen erfüllt. Ob bei lockeren Spielrunden oder bei hochkarätigen Ranglistenspielen – mit dem Turtle Beach Stealth 600 bleibst du immer in Verbindung und behältst die Kontrolle.

Vorteile Nachteile ✅Doppelte Funkverbindung (2,4 GHz + Bluetooth) für vielseitige Konnektivität ✅KI-gestützte Rauschunterdrückung sorgt für klare Sprachkommunikation ✅Enorme Akkulaufzeit von 80 Stunden mit Schnellladefunktion ✅ 50-mm-Nanoclear™-Treiber für kraftvollen, beeindruckenden Klang ✅ Leicht und bequem für lange Gaming-Sessions ✅Das TruSpeak™-Mikrofon mit Klappmechanismus zum Stummschalten ist benutzerfreundlich und zuverlässig ✅Hervorragende plattformübergreifende Kompatibilität (PC, Xbox, PS5, Switch, Mobilgeräte) ❌ Es fehlen zwar einige der hochwertigen Einstellungsmöglichkeiten der Spitzenmodelle, dennoch bietet es ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Fazit:

The Turtle Beach Stealth 600 bietet Premium-Funktionen wie Dual-Wireless, KI-gestützte Mikrofonklarheit und eine beeindruckende Akkulaufzeit von 80 Stunden zu einem Preis im mittleren Segment. Es ist die ideale Wahl für Gamer, die Vielseitigkeit und starke Leistung suchen, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.

6. Turtle Beach Stealth 500[Am besten für PS5]

Technische Daten Details Verbindungstyp 2,4 GHz WLAN + Bluetooth Akkulaufzeit Bis zu 40 Stunden Geräuschunterdrückung KI-gestützte Mikrofonrauschunterdrückung Bluetooth-Version Bluetooth 5.2 Gewicht Extrem leicht mit schwimmendem Kopfbügel Mikrofon TruSpeak™-Mikrofon mit Klappfunktion zum Stummschalten Ladezeit Ca. 2,5 Stunden über USB-C

Entworfen mitmit Blick auf PS5-SpielerDas Turtle Beach Stealth 500 vereint Komfort, Leistung und Benutzerfreundlichkeit in einem eleganten Design. Sein verstärktes 3D-Audio Unterstützung und präzise Feinabstimmung sorgen für Klangwelten im Spiel auf Das PS5-Headset bietet ein intensives und klares Klangerlebnis.

The doppelte WLAN-Funktionalität ermöglicht einen nahtlosen Wechsel zwischen der Nutzung an der Konsole und unterwegs, während das leichte, schwimmende Kopfband auch bei langen Spielsitzungen für hohen Tragekomfort sorgt. Es ist eine hervorragende Wahl für PS5-Nutzer, die solide Leistung wünschen, ohne viel Geld für High-End-Headsets ausgeben zu wollen.

Pro-Tipp Wenn du eine lange PS5-Sitzung planst, wirst du begeistert sein, wie leicht sich das Gerät anfühlt. Selbst nach stundenlangem Spielen habe ich es kaum noch bemerkt.

Für PS5-Nutzer, die Wert auf Komfort, klaren Klang und moderne Funktionen legen, ohne dabei ihr Budget zu sprengen, ist das Stealth 500 bietet ein abgerundetes, auf Konsolen ausgerichtetes Spielerlebnis. Es ist eine kluge Wahl für alle, die PS5-Spieledieoptimierter Klang, kabellose Freiheit und angenehmer Tragekomfort in einem benutzerfreundlichen Headset.

Vorteile Nachteile ✅Doppelte drahtlose Verbindung (Bluetooth + 2,4 GHz) für mehr Flexibilität ✅Das leichte, schwimmende Stirnband bietet außergewöhnlichen Tragekomfort ✅Präzise abgestimmter Klang, optimiert für die Tempest 3D AudioTech der PS5 ✅Das TruSpeak™-Mikrofon mit Klappfunktion sorgt für klare Kommunikation ✅USB-C-Schnellladefunktion für schnelles Aufladen ✅ Eine Akkulaufzeit von 40 Stunden ermöglicht lange Gaming-Sessions ✅Günstiger Preis, ohne auf wichtige Funktionen verzichten zu müssen ❌ Die Akkulaufzeit ist kürzer als bei den Spitzenmodellen, aber das Gerät lädt schnell auf und hält auch bei längeren Nutzungsphasen problemlos durch.

Fazit:

The Turtle Beach Stealth 500 ist ein leichtes, für die PS5 optimiertes Headset, das klaren, immersiven 3D-Sound und vielseitige duale WLAN-Konnektivität bietet. Mit seinem auf Komfort ausgerichteten Design und dem umfangreichen Funktionsumfang zu einem erschwinglichen Preis ist es eine klare Wahl für PlayStation Gamer, die Qualität ohne den hohen Preis suchen.

Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker) Akkulaufzeit Bis zu 12 Stunden (bei erweiterten Funktionen) Tonfunktionen Permanente Bassverstärkung + verstärkter Ton Kompatibilität PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC und Mobilgeräte Ohrpolster Memory-Schaum mit ProSpecs™-Design, das für Brillenträger geeignet ist Mikrofon Hochsensibles Mikrofon mit Klappmechanismus zum Stummschalten Bauwesen Verstärktes Kopfband und verstellbarer, metallverstärkter Rahmen

The Recon 200, 2. Generation ist ideal für Gamer, die die Einfachheit und Zuverlässigkeit einer kabelgebundenen Verbindung schätzen, aber dennoch eine verbesserte Audioqualität wünschen.

Dank seinerintegrierter wiederaufladbarer 12-Stunden-Akku, es versorgtPermanent aktivierte Bassverstärkung and verstärkter Ton, was ihm einen klaren Vorteil gegenüber passiven kabelgebundenen Headsets verschafft. Dank seiner robusten Bauweise, der plattformübergreifenden Kompatibilität und der bequemen Polsterung ist dieses Headset eine hervorragende Wahl für kabelgebundenes Gaming, ohne dass dabei das Spielerlebnis beeinträchtigt wird.

Dies ist Teil der Turtle Beach Recon-Reihe, bekannt für seine Zuverlässigkeit und seinen Komfort. Es ist mit Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC kompatibel, sodass du jederzeit die Plattform wechseln kannst. Wenn du ein unkompliziertes Modell mit hervorragender Klangqualität suchst, ist dies eines der besten Turtle Beach-Headsets für diesen Zweck.

Pro-Tipp Lade es vor dem Spielen vollständig auf, um den verstärkten Bass zu genießen, denn das macht bei actionreichen Spielen einen echten Unterschied.

Diese Headsets lassen sich nahtlos mit den meisten Plattformen verbinden, darunter auch PCs. Wenn du unterwegs spielst, solltest du sie mit einem der die besten Gaming-Laptops auf Leistung und Mobilität ausgelegt.

Wenn Sie nach einem kabelgebundenen Modell suchen, das wirklich wie für Gaming gemacht wirkt, dann ist das TTurtle Beach Recon 200, 2. Generation ist kaum zu übertreffen. Es garantiert zuverlässige Leistung und eine deutliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Kopfhörern.

Vorteile Nachteile ✅Die ständig aktive Bassverstärkung sorgt für einen volleren Klang im Tieftonbereich ✅Der wiederaufladbare Akku mit einer Laufzeit von 12 Stunden sorgt auch im kabelgebundenen Modus für einen verbesserten Klang ✅Ohrpolster aus Memory-Schaum mit brillenfreundlichem ProSpecs™-Design ✅Das Mikrofon mit Stummschaltfunktion sorgt für einen klaren und reaktionsschnellen Voice-Chat ✅Kompatibel mit allen gängigen Plattformen über 3,5-mm-Klinkenstecker ✅Robuster, metallverstärkter Rahmen für eine lange Lebensdauer ✅Einfach per Plug-and-Play einsatzbereit, kein Pairing und keine Einrichtung erforderlich ❌ Für einen verstärkten Klang muss das Gerät gelegentlich aufgeladen werden, aber die verbesserte Klangqualität macht das absolut lohnenswert.

Fazit:

The Turtle Beach Recon 200, 2. Generation bietet die Einfachheit einer kabelgebundenen Verbindung mit dem zusätzlichen Vorteil von verstärktem Klang und kräftigen Bässen. Robust, komfortabel und universell kompatibel – das ist die beste Wahl für Gamer, die sich eine zuverlässige kabelgebundene Leistung mit extra Klangkraft wünschen.

8. Turtle Beach Battle Buds[Die besten Ohrhörer]

Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker) Mikrofon Abnehmbares, hochempfindliches Richtrohrmikrofon + Inline-Mikrofon Ohrstöpsel Verschiedene Größen für individuellen Tragekomfort Plattformunterstützung Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, PC, Mobilgeräte Audiofunktionen 10-mm-Lautsprecher für klare Höhen und tiefe Bässe Bedienelemente Inline-Regler für Gesamtlautstärke und Mikrofonstummschaltung Portabilität Ultrakompaktes und leichtes Design

Wenn Sie auf der Suche nach dem am bestenTurtle BeachOhrhörer Dann habe ich hier genau das Richtige für dich gefunden. Das Turtle Beach Battle Buds bieten die seltene Kombination aus leistungsstarkem Gaming-Sound und absoluter Mobilität.

Diese kabelgebundenen Ohrhörer sind ideal für Gamer, die eine kompakte Alternative zu sperrigen Headsets suchen, ohne dabei Abstriche bei der Qualität des Voice-Chats machen zu müssen. Die abnehmbares Galgenmikrofon sorgt für eine klare Kommunikation während der Sitzungen, während die klein bietet dir Flexibilität für unterwegs. Perfekt für plattformübergreifenden Einsatz und Gaming auf Mobilgeräten, der Switch oder sogar auf der Konsole mit 3,5-mm-Klinkenstecker.

Pro-Tipp Wenn ich unterwegs spiele, schalte ich auf das Inline-Mikrofon um, damit es weniger Platz wegnimmt. Das ist überraschend praktisch für Spielsitzungen auf Reisen.

Für Spieler, die nach kompakten Audiolösungen suchen, sind die Turtle Beach Battle Buds eine hervorragende Wahl. Es gibt jedoch auch einige Die besten Gaming-Ohrhörer Eine Überlegung wert, wenn Sie kabellose oder hochwertige In-Ear-Kopfhörer suchen.

Vorteile Nachteile ✅Das abnehmbare Bügelmikrofon sorgt für klaren Voice-Chat bei Teamspielen ✅Das integrierte Mikrofon bietet Flexibilität, wenn der Mikrofonarm abgenommen wird ✅10-mm-Lautsprecher liefern einen überraschend kraftvollen Klang für In-Ear-Kopfhörer ✅Verschiedene Größen von Ohrstöpseln für einen besseren, individuellen Sitz ✅ Funktioniert nahtlos auf allen gängigen Gaming-Plattformen ✅Ultraleicht und einfach zu transportieren – ideal für Gaming unterwegs ✅Integrierte Bedienelemente vereinfachen die Einstellung von Lautstärke und Mikrofonstummschaltung ❌ Die In-Ear-Passform ist nicht jedermanns Sache, aber dank ihrer praktischen Handhabung und des klaren Mikrofons eignen sie sich hervorragend für Gaming unterwegs.

Fazit:

The Turtle Beach Battle Buds Sie bieten dank ihres abnehmbaren Bügelmikrofons und des Inline-Mikrofons tragbaren, plattformübergreifenden Gaming-Sound mit klarer Sprachübertragung. Leicht, vielseitig und für ihre Größe überraschend leistungsstark – sie sind die perfekte Wahl für Gamer, die auch unterwegs hochwertigen Klang benötigen.

Welche Funktionen bieten die Headsets von Turtle Beach?

Turtle Beach Headsets sind mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die dein Spielerlebnis verbessern sollen – von beeindruckendem Klang und kristallklaren Mikrofonen bis hin zu komfortablen Designs und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten. Schauen wir uns die wichtigsten Funktionen an, die diese Headsets auszeichnen.

1. Übermenschliches Gehör

Die „Übermenschliches Gehör“-Funktion von Turtle Beach verstärkt subtile akustische Hinweise im Spiel, die bei intensiven Spielsituationen oft übersehen werden. Diese Funktion verstärkt wichtige Geräusche wie die Schritte von Gegnern, das Nachladen von Waffen und Bewegungen in der Ferne – also genau jene akustischen Details, die Spielern helfen, schnellere und klügere Entscheidungen zu treffen.

Durch das Einstellen auf diese spezifischen Frequenzen verschafft „Übermenschliches Gehör“ den Spielern einen echten Vorteil, insbesondere in kompetitiven Shootern und rasanten Spielen, in denen das richtige Timing und die Situationswahrnehmung über den Ausgang entscheiden können.

Nachfolgend sind die wichtigsten Punkte dieser Funktion aufgeführt:

Verstärkt spielentscheidende akustische Hinweise wie Schritte, Nachladegeräusche und Bewegungen in der Nähe

Hilft dabei, Gegner zu erkennen, bevor sie auf dem Bildschirm erscheinen

Verbessert das Situationsbewusstsein in Mehrspieler-Matches

Lässt sich bei ausgewählten Turtle Beach-Headsets mit einem einzigen Knopfdruck aktivieren

Lässt sich bei ausgewählten Turtle Beach-Headsets mit einem einzigen Knopfdruck aktivieren Verschafft den Spielern einen Wettbewerbsvorteil, insbesondere bei Ego-Shootern

2. Mikrofon mit Klappmechanismus zum Stummschalten

Das „Flip-to-Mute“-Mikrofon ist eine der benutzerfreundlichsten Innovationen von Turtle Beach. Diese Funktion, die in vielen ihrer Gaming-Headsets zu finden ist, ermöglicht es dem Nutzer, das Mikrofon durch einfaches Hochklappen stummzuschalten. Es ist nicht nötig, eine separate Stummschalttaste zu drücken oder Softwareeinstellungen anzupassen. So lässt sich das Mikrofon sofort steuern, ohne das Spielgeschehen zu unterbrechen.

Dieses Design bietet Spielern eine schnelle und intuitive Möglichkeit, ihre Sprachkommunikation zu steuern. Bei Multiplayer-Sessions ist das schnelle Stummschalten des Mikrofons unverzichtbar. Ein Husten, ein Klopfen an der Tür oder ein Gespräch im Hintergrund lassen sich sofort unterdrücken. Die „Flip-to-Mute“-Funktion sorgt dafür, dass Spieler konzentriert bleiben und die Chat-Umgebung respektieren. Sobald das Mikrofon nach oben geklappt ist, bleibt es stummgeschaltet, bis es wieder heruntergeklappt wird.

Auch in puncto Verarbeitungsqualität überzeugt das Design. Das Mikrofon bleibt in der hochgeklappten Position und ist widerstandsfähig gegen Abnutzung durch wiederholten Gebrauch. Durch seine Anordnung ist zudem der Stummschaltstatus auf einen Blick erkennbar, sodass die Spieler stets wissen, ob sie Audio übertragen.

Hier sind die Gründe, warum Sie in Headsets mit dieser Funktion investieren sollten:

Durch das Hochklappen wird das Mikrofon sofort stummgeschaltet

Es sind keine externen Tasten oder Software-Steuerelemente erforderlich

Verhindert unerwünschte Geräusche während des Spielens

Ein einfacher visueller Hinweis zeigt den Stummschaltungsstatus an

Auf Langlebigkeit ausgelegt, auch bei häufigem Gebrauch

Trägt dazu bei, die Sprachqualität im Voice-Chat zu gewährleisten und die Kontrolle zu behalten

3. ProSpecs™-Entlastungssystem für Brillen

Das ProSpecs™-Brillenentlastungssystem ist ein auf Komfort ausgerichtetes Designelement vieler Turtle Beach-Headsets. Es wurde speziell für Gamer entwickelt, die eine Brille tragen. Herkömmliche Headsets können stark gegen die Bügel der Brille drücken, was bei langen Gaming-Sessions zu Beschwerden führen kann. ProSpecs™ löst dieses Problem mit einem patentierten, verstellbaren Polstersystem, das den Druck an den Stellen verringert, an denen das Headset die Seiten des Kopfes berührt.

Das System verfügt über Ohrpolster aus zwei Schaumstoffschichten. Die innere Schicht ist im Bereich der Brille weicher, während die äußere Schicht für Strapazierfähigkeit und einen festen Sitz sorgt. Dieses Design minimiert Reibung und Unbehagen, selbst bei längerem Spielen. Gamer müssen sich nun nicht mehr entscheiden, ob sie ihre Brille abnehmen oder beim Tragen des Headsets Schmerzen in Kauf nehmen wollen.

Im Folgenden finden Sie die Funktionen, die Sie kennen sollten:

Entlastet die Schläfen bei Brillenträgern

Verfügt über Kissen aus zwei Schaumstoffarten für gezielten Komfort

Verhindert Ermüdungserscheinungen durch das Tragen des Headsets bei längerem Gebrauch

Sorgt für einen festen Sitz, ohne Schmerzen zu verursachen

Ideal sowohl für Wettkampfspieler als auch für Gelegenheitsspieler

4. Waves 3D-Audio / 3D-Audio-Kompatibilität

Die Headsets von Turtle Beach sind darauf ausgelegt, ein beeindruckendes 3D-Klangerlebnis zu bieten, sodass Gamer Geräusche aus allen Richtungen mit präziser räumlicher Genauigkeit wahrnehmen können.

Viele Modelle sind kompatibel mit fortschrittliche Technologien für räumliches Audio wie Sonys „Tempest 3D AudioTech“ für die PS5, „Windows Sonic“ für Xbox und PC sowie „DTS Headphone:X“ für kompatible Geräte. Diese Kompatibilität ermöglicht einen naturgetreuen Surround-Sound, der das räumliche Bewusstsein der Spieler und ihre Reaktionsfähigkeit im Spiel verbessert.

Durch die Integration mit 3D-Audio-Plattformen, Turtle Beach verbessert die Fähigkeit des Nutzers, subtile akustische Hinweise wahrzunehmen, wie beispielsweise die Schritte von Gegnern hinter Wänden oder Schüsse, die aus entfernten Ecken herüberhallen. Das Ergebnis ist nicht nur Realismus, sondern auch ein Wettbewerbsvorteil in Multiplayer-Umgebungen, in denen räumliches Hören einen taktischen Vorteil darstellt. Um das immersive Klangerlebnis der Turtle Beach-Headsets voll und ganz genießen zu können, sollten Sie sie mit einem der die besten Gaming-Fernseher können einen spürbaren Unterschied machen, insbesondere solche, die 120 Hz und eine geringe Eingangsverzögerung unterstützen.

Dank dieser Klangpräzision ist Turtle Beach eine ausgezeichnete Wahl für Spieler, denen räumliches Orientierungsvermögen und ein intensives Eintauchen in die Spielumgebung in verschiedenen Genres – von Ego-Shootern bis hin zu Open-World-Spielen – besonders wichtig sind.

Hier findest du weitere Informationen dazu:

Volle Kompatibilität mit PS5 Tempest 3D AudioTech, Windows Sonic und DTS Headphone:X

Verbessertes Situationsbewusstsein durch präzise räumliche Klangwiedergabe

Breiteres Klangbild für ein fesselndes Einzelspieler-Erlebnis

Breiteres Klangbild für ein fesselndes Einzelspieler-Erlebnis Die räumliche Klangwahrnehmung hilft dabei, Gefahren und Ziele genau zu lokalisieren

Unterstützt plattformübergreifendes Spielen auf Konsolen und dem PC

5. Erweiterte drahtlose Konnektivität (2,4 GHz + Bluetooth)

Die Headsets von Turtle Beach mit Dual-Wireless-Funktion verbinden die Geschwindigkeit der 2,4-GHz-Funkverbindung mit der Flexibilität von Bluetooth. Diese Konfiguration ist ideal für Gamer, die eine nahtlose Audioleistung wünschen, ohne dabei auf Vielseitigkeit verzichten zu müssen. Die 2,4-GHz-Funkverbindung gewährleistet Audio mit geringer Latenz und hoher Klangtreue, was sich perfekt für Wettkämpfe eignet (PC-Spiele, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch), während Sie über Bluetooth gleichzeitig mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden bleiben können.

Dank dieses Dual-Verbindungssystems können Spieler Anrufe entgegennehmen, Musik hören oder an Discord-Chats teilnehmen, ohne das Spiel unterbrechen oder pausieren zu müssen. Außerdem lässt sich mühelos zwischen den Plattformen wechseln: Spiele zunächst auf der Konsole oder dem PC über 2,4 GHz und wechsle dann schnell per Bluetooth auf ein Mobilgerät. Kompliziertes erneutes Koppeln oder das Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Headsets ist nicht nötig.

Wettkampfspieler, die Headsets wie das Recon 500 oder das Stealth 600 verwenden, können ihre Leistung maximieren, indem sie diese mit einem erstklassiger Gaming-Monitor für extrem flüssige Bildwiedergabe und minimale Latenz.

Modelle mit doppelter Funkverbindung sind besonders nützlich für Streamer, Multitasker oder alle, die in gemeinsam genutzten Räumen spielen. Sie ermöglichen eine unterbrechungsfreie Kommunikation und Mediennutzung parallel zum Spielton in Echtzeit.

Verzögerungsfreie 2,4-GHz-Funkverbindung für PC-Spiele, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch

Gleichzeitige Bluetooth-Verbindung zu Mobilgeräten

Anrufe entgegennehmen oder Musik streamen, ohne das Spiel zu unterbrechen

Ideal für Voice-Chat-Apps wie Discord während des Spielens

Es ist nicht nötig, das Headset zwischen den Plattformen zu wechseln

Reibungsloser Audioübergang zwischen Geräten ohne Neuanpassung der Einstellungen

6. Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und im laufenden Betrieb austauschbare Akkus

Das ist eine der Funktionen, die ich an Headsets am meisten schätze. Bei den Premium-Modellen von Turtle Beach wie dem Stealth Pro sind die aktive Geräuschunterdrückung und die im laufenden Betrieb austauschbaren Akkus herausragende Funktionen, die das Headset-Erlebnis für passionierte Gamer auf ein neues Niveau heben. Die aktive Geräuschunterdrückung nutzt integrierte Mikrofone, um Hintergrundgeräusche zu erkennen und zu blockieren, was den Spielern hilft, während intensiver Matches konzentriert zu bleiben. Ganz gleich, ob es sich um das Surren eines Lüfters oder den Lärm aus einem Mehrbettzimmer handelt, ANC-Filter so eingestellt, dass du im Spiel nur das hörst, was wichtig ist.

Im laufenden Betrieb austauschbare Akkus sind ein weiterer großer Vorteil. Anstatt darauf zu warten, dass sich ein Headset wieder auflädt, können Spieler den leeren Akku einfach durch einen voll aufgeladenen ersetzen und weiterspielen. Diese Funktion hilft, Ausfallzeiten zu vermeiden, was besonders bei langen Gaming-Sessions oder Turnieren von Vorteil ist.

Diese beiden Funktionen sorgen gemeinsam für ein flüssiges, ungestörtes Erlebnis (klarerer Klang dank ANC und längere Nutzungsdauer dank eines für den Dauerbetrieb ausgelegten Akkusystems).

ANC reduziert unerwünschte Hintergrundgeräusche und sorgt so für ein intensiveres Spielerlebnis

Hilft Spielern, sich bei Wettkampf- oder Story-basierten Spielen besser zu konzentrieren

Ideal für laute Umgebungen wie Wohngemeinschaften oder Streaming-Setups

Das Hot-Swap-fähige Akku-Design ermöglicht ununterbrochenes Spielen

Das Headset muss während des Spielens nicht angeschlossen werden, wechseln Sie einfach den Akku

Dank des integrierten Doppelakkusystems ist immer ein Akku einsatzbereit

7. Anpassung der Audio Hub-App bzw. -Software

Wer würde sich nicht über individuelle Anpassungsmöglichkeiten bei seinen Kopfhörern freuen? Oder?!

Turtle Beach bietet über seine Audio Hub App (verfügbar für Desktop-PCs und Mobilgeräte), mit der Nutzer ihr Klangerlebnis auf verschiedenen Headset-Modellen individuell anpassen können. Diese App ist besonders nützlich für alle, die mehr Kontrolle über ihre Klangprofile, die Mikrofonempfindlichkeit und die Geräteeinstellungen wünschen, ohne sich durch komplizierte Menüs am Gerät selbst navigieren zu müssen.

Mit der App können Nutzer EQ-Voreinstellungen feinabstimmen, die Mikrofon-Abhörlautstärke anpassen und bei ausgewählten Modellen sogar die Tastenbelegung konfigurieren. Diese Flexibilität erleichtert es, die Headset-Einstellungen an bestimmte Spiele oder Umgebungen anzupassen, egal ob Sie einen Shooter spielen, streamen oder im Voice-Chat sind.

Die Software ist einfach zu bedienen, bietet aber umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Spieler, denen eine optimale Konfiguration besonders wichtig ist. Und das gilt nicht nur für kabelgebundene oder kabellose Modelle. Viele der besten Headsets von Turtle Beach, wie die Stealth- und Elite-Serien, sind vollständig mit der App kompatibel.

Passen Sie die EQ-Einstellungen an, um je nach Wunsch die Bässe, Höhen oder Mitten anzuheben

Passen Sie die Mikrofonempfindlichkeit und das Abhören so an, dass Sie Ihre eigene Stimme natürlich hören

Speichern Sie mehrere Profile für verschiedene Spiele oder Hörgewohnheiten

Tasten und Bedienelemente an unterstützten Headsets neu belegen, um den Zugriff zu vereinfachen

Aktualisieren Sie die Firmware direkt über die App, um die Leistung zu verbessern

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste Headset von Turtle Beach?

The Turtle Beach Stealth Pro gilt aufgrund seines erstklassigen Klangs, der aktiven Geräuschunterdrückung, der im laufenden Betrieb austauschbaren Akkus und der Unterstützung für zwei drahtlose Verbindungen weithin als das beste Modell.

Sind die Headsets von Turtle Beach gut?

Ja, Turtle Beach Die Kopfhörer sind wirklich gut. Turtle Beach ist bekannt für robuste, leistungsstarke Headsets mit hervorragender Klangqualität, hohem Tragekomfort und Funktionen wie Übermenschliches Gehör sowie brillenfreundliche Designs.

Was ist das „übermenschliche Gehör“ von Turtle Beach?

Übermenschliches Gehör verstärkt leise Geräusche im Spiel wie Schritte, das Nachladen von Waffen und die Bewegungen der Gegner, was den Spielern einen taktischen Vorteil verschafft, insbesondere in Shootern und im Wettkampfspiel.

Wie verbindet man das Turtle Beach Stealth 600 mit dem PC?

Um dieTurtle Beach Stealth 600Schließen Sie den USB-Funk-Sender an Ihren PC an. Schalten Sie das Headset ein. Falls es nicht automatisch erkannt wird, öffnen Sie die Soundeinstellungen und wählen Sie es als Ausgangs- und Eingabegerät aus.

Wie verbindet man ein Turtle Beach-Headset mit der Xbox?

Um dieTurtle BeachHeadset an XboxBei den kabellosen Modellen schalten Sie das Headset ein und drücken Sie die Kopplungstaste sowohl am Headset als auch am Xbox. Bei kabelgebundenen Modellen schließen Sie das Kabel direkt an die 3,5-mm-Buchse des Controllers an.