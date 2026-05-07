Die 5 besten HP-Gaming-Laptops, die 2025 absolut punkten

Auf der Suche nach dem besten HP-Gaming-Laptop? Mein Testbericht hilft dir dabei, das beste Modell für deine Bedürfnisse und Vorlieben zu finden.

HP ist in letzter Zeit richtig in Fahrt gekommen und bringt Geräte auf den Markt, die nicht nur gut aussehen, sondern auch jede Menge Leistung, clevere Funktionen und solide Gaming-Performance bieten. Ich habe eine Auswahl der leistungsstärksten Modelle zusammengestellt, damit du den Überblick behältst und das Gerät findest, das zu deinem Stil, deinen Anforderungen und deinem Budget passt.

Diese Liste lässt keine Wünsche offen: schlanke Handhelds, Großbild-Kraftpakete und preisgünstige Modelle, die deine Lieblingsspiele dennoch wie im Traum laufen lassen. Ich habe mir alle Aspekte angesehen, auf die es beim Gaming wirklich ankommt – Rechenleistung, Grafikleistung, Akkulaufzeit, Kühlung und natürlich Verarbeitungsqualität. Wenn du also auf der Suche nach deinem idealen HP-Gaming-PC bist, soll dieser Leitfaden dir dabei helfen, die Suche einfach und stressfrei zu gestalten.

Die 5 besten HP-Gaming-Laptops – von preisgünstigen Modellen bis hin zu leistungsstarken Premium-Geräten

Wenn Sie auf der Suche nach Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sind, sind Sie hier genau richtig. Schauen wir uns die Modelle einmal genauer an, die in diesem Jahr um den Titel des besten HP-Gaming-Laptops kämpfen.

Technische Daten Details CPU Intel i7-14650HX-Prozessor der 13. Generation mit 16 Kernen GPU Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB Grafikkarte RAM 64 GB RAM Anzeige 16,1 Zoll FHD (1920 × 1080) IPS, 144 Hz, entspiegelt Lagerung 1TB Akku ‎1 Lithium-Ionen-Akku erforderlich Gewicht 2,3 kg

HP Omen 16 ist der beste HP Gaming-Laptop, der optimale Leistung und Zuverlässigkeit vereint. Er verfügt über einen Intel Core i7-14650HX Prozessor (mit 16Kerne) und einNVIDIA GeForce RTX 4060 Grafikkarte (8 GB), die in allen modernen Spielen bei hohen Einstellungen eine hervorragende Leistung bietet. Die 16.1-Zoll-Bildschirm mit einer 144 Hz Die Bildwiederholfrequenz sorgt für flüssige Bilder.

The durchdachtes Kühlsystem (mehrere Lüfter und Heatpipes) verhindert eine Überhitzung, selbst wenn du lange Zeit mit den höchsten Einstellungen spielst.

Dieses Modell eignet sich dank der ein Terabyte SSD und viel Arbeitsspeicher (64 GB). Es bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen leistungsstarker Hardware und einem moderaten Preis.

The HP Omen 16 bleibt auch bei anspruchsvollen Aufgaben stabil, sodass Sie Streaming oder Videorendering gleichzeitig mit dem Spielen ausführen können. Derzeit ist dies die beste Wahl unter Laptops unter $2,000.

Vorteile Nachteile ✅Der Intel Core i7-14650HX-Prozessor bietet hohe Leistung für anspruchsvolle Aufgaben und anspruchsvolle Spiele ✅Die Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 sorgt in den meisten Spielen für flüssigeres Gameplay und Ultra-Einstellungen. ✅Das 144-Hz-Display sorgt für ein noch intensiveres Spielerlebnis. ✅16 oder 32 GB DDR5-RAM ermöglichen komfortables Arbeiten mit Content-Erstellungsprogrammen und Spezialsoftware. ✅Dank moderner Kühlsysteme wird eine thermische Drosselung verhindert und ein stabiler Betrieb auch unter hoher Last gewährleistet. ✅Solide Verarbeitungsqualität – das Modell hält hohen Belastungen und langem Gebrauch hervorragend stand. ✅Dank der Kompatibilität mit Zubehör über Thunderbolt 4 und HDMI 2.1 lässt sich ein komplettes Gaming-Setup ganz einfach zusammenstellen. ❌Der Preis liegt über dem Durchschnitt, ist aber angesichts von Komponenten wie der NVIDIA GeForce RTX und einem Bildschirm mit hoher Bildwiederholfrequenz völlig gerechtfertigt.

Fazit:Das Modell ist das bester HP-Laptop sowohl für Gamer als auch für Streamer, die maximale Leistung benötigen. Dies ist der beste HP-Laptop für Spiele, der bei der Arbeit mit Videos und 3D Grafiken.

2. HP Victus 15 [Der beste preisgünstige Gaming-Laptop von HP]

Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 5 7535HS GPU NVIDIA GeForce RTX 2050 mit 4 GB GDDR6 RAM 16–32 GB Anzeige 15,6 Zoll Diagonale, FHD (1920 × 1080), 144 Hz, entspiegelt Lagerung 512 GB – 2 TB Akku ‎1 Lithium-Ionen-Akku erforderlich Gewicht 5,1 Pfund

HP Victus 15 ist ein Beispiel für eine vernünftige Wahl aus der preisgünstige Gaming-Laptops Serie. Sie ist ausgestattet mit einem AMD Ryzen 5 7535HS Prozessor und ein NVIDIA GeForce RTX 2050 Grafikkarte. Diese Hardware reicht völlig aus, um die meisten Spiele mit mittleren Einstellungen zu spielen.

Der Bildschirm misst 15.6 Zoll (Diagonale) bei einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz; das Bild ist satt und flüssig. Die perfekte Wahl für alle, die das beste Spielerlebnis zu einem moderaten Preis suchen.

Die Verarbeitungsqualität ist solide, obwohl es sich um ein preisgünstiges Modell handelt. Es stehen verschiedene Modellvarianten zur Auswahl, die Ihren Anforderungen entsprechen, mit integriertem Speicher von 512GB nach2TB oder RAM von16 to 32 GB. Wenn dir der Platz ausgeht, kannst du jederzeit Wählen Sie eine bessere externe SSD mit größerer Kapazität.

Außerdem ist die15:0 Das Modell ist vergleichsweise schlank und leicht. Eine ideale Wahl für unterwegs.

Vorteile Nachteile ✅ Preisgünstiger Ryzen 5 und RTX 2050 – ausgewogene Leistung ✅Hohe Bildwiederholfrequenz von 144 Hz für flüssige Darstellungen ✅Solide Verarbeitungsqualität des Gehäuses ✅Mehrere Konfigurationen zur Auswahl (bis zu 64 GB RAM, bis zu 2 TB SSD) ✅Ideal als mobiler Gaming-Laptop für Arbeit und Gaming unterwegs ❌Etwas schwächer als das Omen, aber dafür fast 1.000 Dollar günstiger

Fazit:Ideal für Gaming-Einsteiger oder Schüler und Studenten, die bei beliebten Spielen eine gute Leistung erwarten. Es kann sich zwar etwas erwärmen, doch dieses Problem lässt sich ganz einfach mit einem Kühlpad beheben.

3. HP Omen 17 [Bester HP-Gaming-Laptop mit großem Bildschirm]

Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 7 8845HS GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 16–64 GB Anzeige 17,3 Zoll IPS, WQHD 2560 × 1440, 240 Hz Lagerung 1–8 TB Akku 1 Lithium-Ionen-Akku erforderlich Gewicht 6,51 Pfund

Wenn Sie Wert auf eine große Bildschirmfläche und jede Menge Leistung legen, dann ist das HP Omen 17 da ist es. Mit satten 17,3 Zoll WQHD-Bildschirm mit einer Auflösung von 240 Hertz… dieses Kraftpaket ist wie geschaffen für ein intensives Eintauchen in Die besten PC-Spiele. Ganz gleich, ob du in rasanten Shootern auf jede Bildrate aus bist oder die Kulisse weitläufiger Rollenspiele genießt, die Die gestochen scharfe Bildqualität und die flüssige Bildwiederholfrequenz werden Sie nicht enttäuschen.

Unter der Haube verbirgt sich ein AMD Ryzen 7 8845HS in Kombination mit dem NVIDIA GeForce RTX 4070– einer derDie besten Grafikkarten für Spiele in dieser Preisklasse. Multitasking? Streaming? Videobearbeitung? Dieses System lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen.

Die Verarbeitung ist solide, die Tastatur liegt gut in der Hand und das Kühlsystem ist der Herausforderung gewachsen – selbst bei stundenlangen Sitzungen. Zwar ist es nicht das leichteste Gerät (man wird es nicht täglich mit sich herumschleppen wollen), doch eignet es sich perfekt für den Heimgebrauch, wo Leistung an erster Stelle steht.

Vorteile Nachteile ✅Großer 17,3-Zoll-Bildschirm für ein intensives Erlebnis ✅Leistungsstarker Ryzen-7-Prozessor und RTX 4070 – hervorragende Leistung bei den neuesten Spielen ✅Zahlreiche RAM- und Speicheroptionen – bis zu 64 GB RAM und 8 TB SSD verfügbar ✅ Solide Verarbeitung und hochwertige Materialien – das Gerät ist langlebig ✅Gutes Kühlsystem für einen stabilen Betrieb ❌Ziemlich schwer, was sich jedoch durch die interne Hardware rechtfertigt – ideal für Gaming zu Hause

Fazit:Die perfekte Wahl für Gelegenheitsspieler und Profis, die einen großen Bildschirm und hohe Leistung benötigen. Der weite Betrachtungswinkel und die maximale Leistung des besten HP-Gaming-Laptops sorgen für ein intensives Spielerlebnis.

4. HP Omen Transcend 14 [Der beste HP-Gaming-Laptop für unterwegs]

Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 7 155H GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 RAM 16 GB LPDDR5x Anzeige 14 Zoll, 2,8K, 120 Hz, OLED Lagerung ein Terabyte Akku ‎1 Lithium-Ionen-Akku erforderlich Gewicht 1 Pfund

HP Omen Transcend 14 vereint Mobilität und Leistung. Es ist leicht und verfügt über ein schlankes Aluminiumgehäuse, doch im Inneren verbirgt sich echte Gaming-Hardware. Es verfügt über ein mobiles Intel Core Ultra 7 155H and GeForce RTX 4060, was für ein so kompaktes Modell ungewöhnlich ist.

Es hat eine14”OLED-Display (2880 × 1800, bis zu120 Hz), hell und scharf, mit einem breiten Farbraum. Das 71 Wh Der Akku hält bis zu 8 Stunden im Büro.

Der Laptop verfügt über einen der Die besten CPUs für Gaming in dieser Preisklasse. Sie können Spitzenleistung in einem ultraportablen Format erwarten. Es eignet sich ideal für Reisen und zum Lernen.

Unterdessen hat dieGeForce RTX 4060 Die GPU bietet bei den meisten Spielen auf hohen oder mittleren Einstellungen eine gute Leistung.

Vorteile Nachteile ✅Leichtes Aluminiumgehäuse mit leistungsstarker Hardware im Inneren ✅ Intel Core Ultra 7 + RTX 4060, hervorragende Gaming-Leistung auch für unterwegs ✅OLED-Bildschirm mit hoher Bildschärfe und Helligkeit ✅Hervorragende Akkulaufzeit für Gaming und Arbeit ✅Schnellladung ❌Hoher Preis, aber die kompakte Bauweise und die Leistung rechtfertigen diesen voll und ganz

Fazit:Dieses Modell ist die perfekte Wahl für Gamer mit einem aktiven Lebensstil, wie beispielsweise Studenten oder junge Berufstätige. Für alle, die auf einem Gerät sowohl spielen als auch arbeiten möchten und Wert auf Kompaktheit, aber auch auf Leistung legen.

5. HP Victus 16 [HP-Gaming-Laptop mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis]

Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 7 8845HS GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 32–64 GB Anzeige 16,1 Zoll, FHD (1920 × 1080), 144 Hz, IPS, Micro-Edge, entspiegelt, 300 Nits Lagerung 1–4 TB Akku 1 Lithium-Ionen-Akku erforderlich Gewicht 5,11 Pfund

HP Victus 16 ist eine hervorragende Wahl für alle, die einen großen Bildschirm und solide technische Daten wünschen, ohne dafür zu viel zu bezahlen Omen Marke. Es ist mit einem leistungsstarken AMD Ryzen 7 8845HS (8 Farben) und ein erstklassiges GeForce RTX 4070 (8 GB), die häufig in teureren Modellen zu finden sind.

Im Moment,16:0 bietet hohe Leistung zu einem günstigeren Preis. Es ist die perfekte Wahl für alle, die bereit sind, zugunsten von Leistung auf geringes Gewicht zu verzichten. Das Gehäuse ist robust und das Kühlsystem hervorragend. Selbst unter hoher Belastung überhitzt das Gerät nicht. Es sind mehrere Modellvarianten mit bis zu 64 GB und bis zu 4 TB.

Vorteile Nachteile ✅Großer 16,1-Zoll-Bildschirm für Gaming und Arbeit ✅Leistungsstarker Ryzen 7 und RTX 4070 – hervorragende Leistung bei Ultra-Einstellungen ✅Viel Speicherplatz – bis zu 4 TB SSD ✅Gute Konnektivität (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2) ✅Eine hervorragende Wahl für Streamer und professionelle Gamer mit begrenztem Budget ❌Der Akku hält etwa 6 Stunden, was für eine komplette Gaming-Session ausreicht

Fazit:Eine ideale Wahl für Heimanwender, denen Bildschirmgröße und Leistung wichtig sind, denen das Gewicht aber nichts ausmacht. Perfekt für Unterhaltung, die Erstellung von Inhalten und das Betrachten von Medien auf einem großen Bildschirm.

So pflegen Sie Ihren HP Gaming-Laptop für optimale Leistung

Egal, ob Sie ein günstiges Modell kaufen Laptop unter€1,000 Bei einem leistungsstarken Gaming-PC ist es unerlässlich, ihn in einem optimalen Zustand zu halten. Nur eine ordnungsgemäße und regelmäßige Wartung gewährleistet, dass der Das Gerät läuft lange Zeit reibungslos und mit maximaler Leistung.

Regelmäßig reinigen und Staub entfernen

Staub und Schmutz beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit jedes Kühlsystems. Das Gerät beginnt, sich zu überhitzen. Dies beeinträchtigt nicht nur die Leistung, sondern kann auch zu einem Totalausfall führen – selbst im bester Gaming-Laptop. Entfernen Sie Staub aus den Lüftungsöffnungen mit einer Dose Druckluft oder einer weichen Bürste.

Vergiss auch nicht, den Bildschirm und die Tastatur regelmäßig abzuwischen. Für den Bildschirm empfiehlt es sich, Mikrofasertücher zu verwenden, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden. Regelmäßiges Reinigen beugt Staubansammlungen vor und verlängert so die Lebensdauer des Kühlsystems und des Laptops insgesamt.

Behalten Sie Windows-Updates und Grafikkartentreiber im Auge (insbesondere für die NVIDIA GeForce RTX). HP Laptop-Modelle verfügen über ein eigenes Dienstprogramm, das HP Support Assistant. Du kannst auch jede andere Software-Updates, sofern sie aus vertrauenswürdigen Quellen stammen. Die Installation dieser speziellen Software und Updates trägt dazu bei, die Kompatibilität mit neuen Spielen sicherzustellen.

Sie sollten außerdem die BIOS-Version aktualisieren, um einen stabileren Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Regelmäßige Updates können die Sicherheit verbessern und die Kompatibilität mit den neuesten Spielen erhöhen – ein Muss, egal ob Sie einen High-End-Rechner nutzen oder einfach nur tolle Laptops unter 1500 Dollar.

Wärmemanagement und Optimierung der Kühlung

Überwachen Sie die Temperaturen der Komponenten mithilfe von Dienstprogrammen (zum Beispiel dem HP OMEN Gaming Hub). Für diedie beste Gaming-Ausstattung… ist eine externe Kühlunterlage eine sinnvolle Ergänzung – besonders bei langen Gaming-Sessions. Sie sorgt für eine zusätzliche Wärmeableitung und hält Ihr System kühl und reaktionsschnell.

Stellen Sie den Laptop auf eine ebene Fläche und achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht verdeckt werden. Bei ausreichender Belüftung minimieren Sie die thermische Drosselung und profitieren von einem flüssigeren Spielverlauf ohne plötzliche FPS-Einbrüche.

Behandeln Sie den Akku sachgemäß

Auch wenn viele Gaming-Laptops oft am Stromnetz angeschlossen sind, ist es dennoch wichtig, den Akku zu schonen. Lassen Sie ihn nicht ständig auf 100% Laden Sie den Akku regelmäßig auf und vermeiden Sie häufige Tiefentladungen. Verwende Energiesparmodi, wenn du nicht vorhast, Spiele zu spielen.

Denken Sie daran, dass intensives Gaming den Akku schnell entladen kann. Für maximale Leistung empfehlen wir, beim Spielen das Gerät an das Stromnetz anzuschließen. Gleichzeitig ist es wichtig, ausschließlich Originalzubehör zu verwenden. HP Ladeadapter, Ladegeräte von Drittanbietern können den Akku und den Laptop insgesamt beschädigen.

Hintergrund-Apps und Autostart-Programme deaktivieren

Unnötige Hintergrundprogramme können den Laptop verlangsamen. Im Task-Manager, Leistungsintensive Anwendungen deaktivieren (Messenger, Torrent-Clients) bevor du ein Spiel startest. Es lohnt sich auch zu überprüfen, welche Programme automatisch mit Windows gestartet werden. Wenn du die Software nicht benötigst, deaktiviere sie, um die Systemauslastung zu verringern. So kannst du dem Spiel mehr Ressourcen zuweisen und Leistungsprobleme vermeiden.

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie häufig gestellte Fragen zu Gamer, die HP-Laptops für Gaming in Betracht ziehen. Wir haben fachkundige Antworten darauf vorbereitet.

Welcher HP-Gaming-Laptop ist der beste?

Als das vielseitigste gilt das HP Omen 16, dank der Kombination aus einem leistungsstarken Prozessor und einem effizienten Kühlsystem. Es bietet hervorragende Leistung für alle Spiele und Anwendungen bei hohen Einstellungen.

Eignet sich ein HP-Laptop zum Zocken?

Ja. HP bietet spezielle Gaming-Serien an – Omen und Victus. Diese sind mit leistungsstarken Grafikkarten (häufig NVIDIA GeForce RTX) und Hochleistungs-CPUs ausgestattet, die eine flüssige Spielleistung bei modernen Spielen, einschließlich AAA-Titeln, gewährleisten.

Ist der HP Omen ein guter Gaming-Laptop?

Ja, die HP Omen-Serie wurde speziell für Gamer entwickelt. Sie verfügt über erstklassige Hardware und einen hochwertigen Bildschirm mit scharfer und satter Bilddarstellung. Außerdem ist sie mit einem durchdachten Kühlsystem ausgestattet – selbst anspruchsvolle Spiele führen nicht zu einer Überhitzung des Geräts. Derzeit gehören die Modelle dieser Marke zu den besten Optionen für Wettkampf-Gaming.

Eignet sich der HP Pavilion-Laptop zum Zocken?

HP Pavilion-Laptops sind in erster Linie preisgünstige Modelle oder Büro-Laptops und nicht für Spiele gedacht. Sie eignen sich jedoch für einfache Spiele, wie zum Beispiel Indie-Titel. Wenn Sie anspruchsvollere Spiele spielen möchten, sollten Sie sich besser für Modelle aus der Omen- oder Victus-Reihe entscheiden.