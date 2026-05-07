Die 5 besten Dell-Gaming-Laptops für das ultimative Spielerlebnis im Jahr 2025

Als Gamer, der viel unterwegs ist, und als Dell Wenn du ein Gaming-Fan bist, bist du wahrscheinlich auf der Suche nach dem für dich besten Gaming-Laptop. Hohe Leistung, hohe Bildrate, eine RGB-Tastatur oder geringe Verzögerung sind nur einige der Dinge, die du dir von deinem Gerät wünschst – und dabei kann ich dir heute helfen.

Das Durchforsten des Internets und das Vergleichen von Modellen kann ein langwieriger und komplizierter Prozess sein – und genau hier kommt der heutige Artikel ins Spiel. Ich stelle euch meine Top 5 der besten Gaming-Laptops vor, ausgewählt aus Dell die du zum Zocken und für andere produktive Tätigkeiten nutzen kannst. Los geht’s!

Unsere Top-Empfehlungen für Dell-Gaming-Laptops

Wenn es darum geht, ein neues Dell Bei der Suche nach dem besten Gaming-Laptop gibt es zwei Dinge zu beachten. Das erste ist die Hardware und die damit verbundene Leistung, das zweite sind die Funktionen, die ich oft als „nice-to-have“ bezeichne. Hier sind meine Top-Empfehlungen, die all das am besten vereinen:

Dell G16 7630 (jetzt im Angebot) – Der beste Dell-Laptop für Gaming insgesamt, der Ihnen die gesamte Leistung bietet, die Sie für ein hervorragendes Spielerlebnis benötigen. Dell Inspiron 3530 (im Angebot) – Einer dieser preisgünstigen Gaming-Laptops, die solide Leistung mit einem günstigen Preis verbinden. Dell Alienware m18 R2 (im Angebot) – Die beste Wahl für einen Gaming-Laptop, wenn Sie auf der Suche nach hervorragender Gaming-Leistung ohne Kompromisse sind.

Ich hoffe, das weckt dein Interesse. Falls ja, findest du meine Liste ein paar Zeilen weiter unten – schau doch mal nach, ob dein nächster Gaming-Laptop dabei ist.

Die 5 besten Dell-Gaming-Laptops

Kommen wir also ohne Umschweife zur heutigen Liste, die dir bei der Auswahl deines nächsten Gaming-Laptops helfen soll. Um ein breiteres Publikum anzusprechen, habe ich Modelle aus verschiedenen Kategorien ausgewählt, sodass du auch mit einem knapperen Budget in den Genuss dieses Erlebnisses kommen kannst.

Du bist nur noch ein PC-Spiel davon entfernt, richtig Spaß zu haben.

Technische Daten Details CPU Intel Core i9-13900HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 32 GB oder 64 GB DDR5 Anzeige 16 Zoll QHD+ IPS, 240 Hz, 300 Nits, 100 % DCI-P3 Lagerung 1 TB, 2 TB oder 4 TB PCIe Gen 4 x4 NVMe M.2 SSD Akkulaufzeit Bis zu 6 Stunden Gewicht Ab 2,87 kg

Auch wenn die Dell G16 7630 sieht doch nicht gerade wie das Spiel der Welt aus Dell Laptop, das ist einer der Die besten Gaming-Laptops unter 2.000 Dollar. Durch die Kombination von Desktop-Leistung Intel Core i9-13900HXCPU mit derNVIDIA GeForce RTX 4070 GPU bedeutet, dass es sich um eine ein Kraftpaket, das keine Schwierigkeiten hat selbst bei einigen anspruchsvolleren Spielen.

Wenn man das mit der Tatsache kombiniert, dass man die RAM- und Speicheroptionen individuell anpassen kann, erhält man ein Gerät, das man auf lange Sicht nach seinen Bedürfnissen ausstatten kann. Man hat die Wahl zwischen 32 GB or 64 GB of RAM mit doppelter Datenübertragungsrate 5, was selbst für die anspruchsvollsten modernen Spiele mehr als ausreichend ist. Die Speicheroptionen beginnen bei 1 TB und reichen bisbis zu 4 TB, sodass du schon eine riesige Spielesammlung haben kannst, bevor du überhaupt auf die Idee kommst, dass dir der Platz ausgeht.

Der zweite Grund, warum ich diesen Dell-Laptop als den besten für Spiele ausgewählt habe, ist sein Display. Das 16 Zoll QHD+mit einemBildwiederholfrequenz von 240 Hz Das bedeutet, dass du ein flüssiges und ruckelfreies Spielerlebnis genießen kannst, selbst wenn du einige der beliebten, filmreifen Titel spielst.

Was die Ausstattung angeht, haben wir hier etwas, das Ihnen bestimmt gefallen wird. Das G16 7630 verfügt über eine mechanische Tastatur mit Cherry MX-Schalter, was dank der RGB-Beleuchtung.

Die Konnektivität ist ein weiterer Aspekt, bei dem die Dell G16 7630 enttäuscht nicht. Dank Thunderbolt 4, HDMI 2.1, zahlreichen USB-Anschlüssen, Gigabit-Ethernet und Wi-Fi 6 können Sie das Beste aus Ihrer Verbindung herausholen, insbesondere in Kombination mit dem bester WLAN-Router.

Vorteile Nachteile ✅ Eine Kombination aus Desktop-CPU und -GPU für bestmögliche Leistung ✅ Mechanische Tastatur mit Cherry MX-Schaltern ✅ Ein äußerst effizientes Kühlsystem, das dafür sorgt, dass die Temperaturen unter Kontrolle bleiben, ohne dabei zu laut zu sein ✅ 240-Hz-QHD+-Panel für ein flüssiges und gestochen scharfes Spielerlebnis ✅ Ein mit Aluminium verstärktes Chassis, das für zusätzliche Stabilität und Steifigkeit sorgt ❌ Nicht die leichteste Variante in dieser Klasse, was angesichts ihrer Leistungsstärke jedoch zu erwarten ist

Fazit:Wenn Sie ein Gamer sind, werden Sie es zu schätzen wissen, dass dieses Unternehmen die technischen Daten eines hervorragenden Geräts mit modernster Technologie verbindet und so das Dell G16 7630, ein Gaming-Laptop, den Sie in Betracht ziehen sollten, ganz gleich, wie ernst Sie das Gaming nehmen.

2. Dell Inspiron 3530 [Der beste preisgünstige Gaming-Laptop]

Technische Daten Details CPU Intel Core i5-1334U oder Core i7-1354U GPU Intel Iris Xe oder optional NVIDIA MX550 RAM 16 GB DDR5 Anzeige 15 Zoll FHD IPS, 120 Hz, entspiegelt, 45 % NTSC, 250 Nits Lagerung 512 GB oder 1 TB PCIe-NVMe-M.2-SSD Akkulaufzeit Bis zu 9 Stunden Gewicht Ab 1,65 kg

Obwohl er nicht als Gaming-Laptop beworben wird, ist der Inspiron 3530 zeichnet sich durch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mit einem Einstiegspreis von unter 600 Dollar erhalten Sie ein Dell Laptop, bei dem Sie zwischen zwei Intel-Prozessoren wählen können, i5- oder i7-Prozessorenaus seinemU-Serie der 13. Generation, zusammen mit dem Intel Iris Xe-Grafikkarteoder optionalNVIDIA MX550ein engagierter Mensch.

Auch wenn die Leistung nicht mit Laptops aus dem Premium-Segment von Dell mithalten kann, wird es in vielen Fällen seine Aufgabe recht gut erfüllen. Dieses Modell erhalten Sie mit 16 GB Arbeitsspeicher sowie zwei Speicheroptionen: 512 GB und 1 TB.

Das Display ist in dieser Preisklasse ziemlich beeindruckend und bietet ein 15-Zoll-FHD-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Für Gelegenheitsspieler ist es ein zuverlässiges Gerät. Abgesehen davon kannst du es jederzeit an einen guter Gaming-Fernseher, also ist das kein großes Problem.

Auch wenn es sich nicht um eine vollwertige Gaming-Maschine handelt, hat Dell den Schwerpunkt auf die Verbesserung der Wärmeableitung gelegt. Das Kühlsystem wurde mit Blick auf Flexibilität entwickelt, um sicherzustellen, dass es regelt die Temperaturen zuverlässig und bietet ein gutes Spielerlebnis.

Da es zur Inspirion-Reihe gehört, verfügt es über eine recht gute Anschlussausstattung, darunter USB-C, HDMI und einen SD-Kartenleser.

Vorteile Nachteile ✅ 120-Hz-Bildwiederholrate für ein flüssiges Spielerlebnis ✅ Solide Einsteiger-Grafikkarte für ordentliche Gaming-Leistung im mittleren Leistungsbereich ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ✅ Leichter als die meisten Gaming-Laptops, wodurch er sich gut transportieren lässt ✅ Flexible Ein- und Ausgänge ❌ Es könnte zwar Schwierigkeiten geben, AAA-Titel auf den höchsten Einstellungen zu spielen, aber auf mittlerer Stufe sollte es ohne größere Probleme gut laufen

Endgültiges Urteil: Wenn du ein preisbewusster Gamer bist und nach einem Gerät suchst, das deine Gaming-Sessions abdeckt und gleichzeitig mobil genug ist, um unterwegs im Internet zu surfen, dann ist das Dell Inspiron 3530 ist zweifellos einer der Laptops mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, die man finden kann.

3. Dell Alienware m18 R2 [Der beste Laptop für extremes Gaming]

Technische Daten Details CPU Intel Core i9-14900HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 RAM 32 GB oder 64 GB DDR5 Anzeige 18 Zoll QHD+ IPS, 164 Hz, G-Sync, 100 % DCI-P3 Lagerung 2 TB, 4 TB oder 8 TB PCIe Gen 4 x4 NVMe M.2 SSD Akkulaufzeit 1 bis 2 Stunden bei hoher Belastung Gewicht Ab 4,23 kg

Was das Extreme Gaming betrifft, der beste Gaming-Laptopstammt ausDells Alienware Abteilung. Genauer gesagt ist es die Alienware m18 R2, die ultimative Konsole, die jedes Spiel meistern kann.

Unter der Haube verbirgt sich Intel Core i9-14900HX in Verbindung mit dem NVIDIA RTX 4090-Grafikkarte, was es zweifellos zum besten macht Dell ein Gaming-Laptop. Das Ergebnis dieser technischen Daten ist durchgehend dreistellige FPS, selbst bei den anspruchsvollsten AAA-Spielen, die auf die höchste Qualität eingestellt sind.

Um die gesamte Leistung bewältigen zu können, verfügt das Kühlsystem über Wärmesenken mit Verdampferkammer, die mit dem Hochgeschwindigkeits-Doppelventilatoren um so viel Wärme wie möglich von den Komponenten abzuleiten. Zu diesem Zweck hat Dell das Gerät mit seiner Gallium-Silikon-Wärmeleitpaste.

A Dell Ein Laptop mit solchen technischen Daten benötigt einen Monitor, um daraus ein beeindruckendes visuelles Erlebnis zu machen, und der M18 R2 enttäuscht nicht. Der 18-Zoll-Bildschirm ist ein QHD+-Bildschirmmit einemBildwiederholfrequenz von 164 Hz und G-Sync. Auch wenn es nicht 240 Hz sind wie bei meinem ersten Beitrag, wird das für diejenigen, die sich mehr für Details als für die Bildwiederholrate interessieren, kaum einen Unterschied machen.

Vorteile Nachteile ✅ Eine Kombination aus CPU und GPU ermöglicht dreistellige Bildraten bei allen Spielen ✅ 18-Zoll-QHD+-Bildschirm mit hoher Bildwiederholfrequenz für ein optimales Seherlebnis ✅ Mechanische Tastatur mit Cherry MX-Schaltern für ein taktiles Tippgefühl ✅ Eine Vielzahl von Anschlüssen, was es zu einem hervorragenden Desktop-Ersatz macht ✅ Erstklassige Kühllösung ❌ Die Mobilität ist aufgrund des Gewichts eingeschränkt, was jedoch kein großes Problem darstellen dürfte, da die meisten Hardcore-Gamer nicht ständig unterwegs sind

Endgültiges Urteil: Wenn Sie auf der Suche nach einem Gaming-Laptop sind, der alles kann und zu den leistungsstärksten auf dem Markt gehört, sollten Sie den Dell Alienware m18 R2. Dieses Kraftpaket ist vielleicht nicht das handlichste Gerät, aber es gehört zu den leistungsstärksten auf dem Markt Dell.

4. Dell G16 7630 mit GeForce RTX 4070 [Bester Gaming-Laptop mit 240 Hz]

Technische Daten Details CPU Intel Core i9 13900HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 32 GB oder 64 GB DDR5 Anzeige 16 Zoll QHD+ IPS, 240 Hz, 3 ms Reaktionszeit, 100 % DCI-P3, G-Sync Lagerung 1 TB, 2 TB oder 4 TB PCIe Gen 4 x4 NVMe M.2 SSD Akkulaufzeit Bis zu 6 Stunden Gewicht Ab 2,87 kg

Wenn du auf der Suche nach einem 240-Hz-Bildschirm bist, dann schau dich auch jenseits der Dell G16 7630 mit der NVIDIA GeForce RTX 4070-Grafikkarte. Lass dich nicht von der Grafikkarte der Mittelklasse für dieses fantastischDellLaptop Lassen Sie sich davon nicht täuschen, denn es ist nach wie vor ein sehr starker Anwärter, weshalb es seinen Weg auf diese Liste gefunden hat.

Um der Leistung der GPU gerecht zu werden, benötigen Sie Intels i9-13900HX die diese kleine Spielekonsole antreibt, und diese Kombination reicht für die meisten AAA-Titel aus, um knapp unter der 100-fps-Marke liegenDas Ergebnis ist ein äußerst flüssiges Spielerlebnis – und das auf einem Gerät, das kein Vermögen kostet.

Dank der Leistungsfähigkeit von G-Sync zusammen mit dem herrlichen 16-Zoll-QHD+-Bildschirm, Ihr Seherlebnis mit diesem Dell Die Nutzung des Laptops wird sehr angenehm, lebendig und flüssig sein.

Das Unternehmen hat beim Kühlsystem nicht gespart, sodass dieses kleine Kraftpaket mit einem Kühlungslösung mit Verdampferkammer, wodurch sichergestellt wird, dass die Temperaturen unter Kontrolle bleiben und die berüchtigte Drosselung vermieden wird.

Vorteile Nachteile ✅ Blitzschnelles 240-Hz-QHD+-Display für ein flüssiges und gestochen scharfes Spielerlebnis ✅ Mechanische Tastatur mit Cherry MX-Schaltern für das ultimative Gaming-Erlebnis ✅ Ein fortschrittliches Kühlsystem, das die Temperaturen auch beim Zocken unter Kontrolle hält ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Leistung wie bei einem Desktop-PC in einem Laptop-Gehäuse ✅ CPU und GPU können eine konstante Leistung erbringen, ohne ins Stocken zu geraten ❌ Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern verfügt dieses Modell nur über eine 720p-Webcam, was jedoch kein Problem darstellen sollte, da die meisten Streamer eine spezielle Kamera verwenden

Endgültiges Urteil: Was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, gibt es nicht viele Alternativen, die sich mit dem Dell G16 7630 mit der NVIDIA GeForce RTX 4070. Es ist zwar nicht das Beste, aber auf jeden Fall eine Überlegung wert.

Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 9 275HX GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 RAM 32 GB oder 64 GB DDR5 Anzeige 16 Zoll QHD+ IPS, 240 Hz, 3 ms Reaktionszeit, 100 % DCI-P3, G-Sync Lagerung 1 TB, 2 TB, 4 TB oder 8 TB PCIe Gen 4 x4 NVMe M.2 SSD Akkulaufzeit Etwa 1 Stunde unter Last Gewicht Ab 3,40 kg

Zu guter Letzt gibt es noch einen weiteren AlienwareModell, dasAlienware 16 Area-51.

EinIntel Core i9-275HX in Verbindung mit einem NVIDIA RTX 5080-Grafikkarte bedeutet, dass du dir keine Gedanken über Bildraten oder Leistung machen musst. Das Die besten PC-Spiele… läuft selbst bei Ultra-Einstellungen mit dreistelligen FPS, weshalb ich ihn als den schnellsten Gaming-Laptop bezeichne.

Speicherplatz und Arbeitsspeicher sind für dieses Kraftpaket kein Problem, da Sie die Wahl haben zwischen 32 GB oder 64 GB, mit Speicheroptionen, die von 1 TB bis zu 8 TB.

All diese Darbietung wird auf eine 16-Zoll-QHD-Display mit 240 Hz, was dank G-Sync, sorgt für flüssige und präzise Bewegungen. Damit alles kühl bleibt, verfügt dieser Laptop über ein neu gestaltetes Gehäuse aus Magnesiumlegierung mit mehr Lüftern, größeren Aussparungen, Kupferrohren und einer überarbeiteten Wärmeleitfläche.

Vorteile Nachteile ✅ Die neueste und leistungsstärkste CPU- und GPU-Kombination für die absolut bestmögliche Leistung ✅ 16-Zoll-QHD+-Laptop mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz für ein flüssiges und gestochen scharfes Bild ✅ Cherry MX-Schalter mit extrem flachem Profil – das bedeutet, dass die Tastatur dünner ist, aber dennoch das von Gamern geschätzte taktile Feedback bietet ✅ Bahnbrechende thermische Lösung ✅ Kann jedes AAA-Spiel mit hohen Einstellungen bei weit über 100 fps spielen ❌ Nicht das flachste Modell auf dem Markt, was angesichts der mechanischen Tastatur jedoch zu erwarten ist

Endgültiges Urteil: Wenn du einen Gaming-Laptop suchst, der jedes Spiel, das du ihm vor die Nase setzt, mühelos bewältigt, solltest du dir den Alienware 16 Area-51.

Wie wählt man den besten Dell-Laptop für Spiele aus?

Bei der Auswahl des besten Gaming-Laptops geht es nicht nur darum, das Modell zu wählen, das dir am besten gefällt, die höchsten Spezifikationen aufweist oder einfach in dein Budget passt. Die Ausstattung ist zwar wichtig, aber es gibt noch viele weitere Aspekte zu berücksichtigen – schauen wir uns also die wichtigsten davon an.

1. Spielgewohnheiten und Anforderungen

Dell bietet eine große Auswahl an Gaming-Laptops, doch um das für Sie passende Gerät zu finden, sollten Sie zunächst überlegen, welche Spiele Sie am häufigsten spielen und welche technischen Anforderungen diese stellen.

Art des Spiels Die bevorzugten technischen Daten für Gaming-Laptops AAA-Titel Wenn du auf AAA-Titel stehst wie Starfield or Cyberpunk 2077… dann sollten Sie sich für ein Gerät entscheiden, das diese Anforderungen erfüllt. Das bedeutet, dass Sie sich für eine Kombination aus einer High-End-CPU und einer High-End-GPU entscheiden sollten. Außerdem benötigen Sie einen Bildschirm, der die Bildausgabe bewältigen kann, also ein QHD+-Display. Die Kombination aus Speicherplatz und Arbeitsspeicher sollte mindestens 16 GB RAM und 1 TB Speicherplatz umfassen. Wettkampfspiele Wettkampfspiele, die grafisch nicht allzu anspruchsvoll sind, wie LoL or Counter-Strike: Global Offensive, stellen keine allzu hohen Anforderungen an CPU und GPU, könnten aber von einem Display mit hoher Bildwiederholfrequenz profitieren. Hierfür empfiehlt sich ein 240-Hz-Display mit kurzen Reaktionszeiten. Grafikkarten der Mittelklasse bieten die erforderliche Leistung, vor allem weil man diese Spiele nicht mit den höchsten Einstellungen spielen muss. Casual- oder Indie-Spiele Wenn du ein Fan von lässiger Mode bist oder Indie-Spiele, dann reicht jeder Laptop mit ordentlichen technischen Daten völlig aus. Es gibt viele preisgünstige Gaming-Laptops die sich hervorragend für diese Art von Spielen eignen und über eine leistungsstarke CPU- und GPU-Kombination sowie 8 bis 16 GB RAM verfügen – mehr braucht man nicht.

2. Budgetäre Überlegungen

Ihr Budget wird wahrscheinlich einer der wichtigsten Entscheidungsfaktoren bei der Auswahl eines Laptops sein. Preisgünstige Gaming-Laptops, in der Regel unter 1000 Dollar, sind die Einstiegsmodelle mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 bis 120 Hz und einigen Einsteiger-Grafikkarten. Man kann damit zwar einige Spiele spielen, sollte aber keine Wunder in Sachen Grafik und Bildrate erwarten. Preisgünstig Gaming-Laptops unter 500 Dollar sind so selten wie ein Einhorn, also rechne nicht damit, ein gutes Modell zu finden.

Als Nächstes kommen die Modelle der Mittelklasse, in der Regel der Preis liegt bei unter 1500 Dollar, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Sie liegen eine Stufe über den Einsteigermodellen, was bedeutet, dass Sie eine Grafikkarte der Mittelklasse in Kombination mit einem soliden Display erhalten, wodurch Sie ein anständiges Erlebnis genießen können.

Wenn Ihr Budget es zulässt, etwa 2.000 Dollar zahlen Bei Gaming-Laptops können Sie sich schon die allerbesten Modelle zum Ziel setzen. Auch hier gibt es eine Bandbreite: Je näher Sie an dieser Marke liegen, desto eher gehören die technischen Daten zur Mittelklasse. Wenn Sie diese Marke jedoch deutlich übertreffen, erhalten Sie die absolut besten technischen Daten, was zu einer hervorragenden Leistung führt. Die besten Gaming-Laptops fallen in diese Kategorie.

3. Kernkomponenten

Während des Auswahlverfahrens für Ihre nächste Dell Wenn du einen Laptop zum Zocken suchst, musst du darauf achten, dass die Hardware den Anforderungen des Spiels entspricht. Die CPU fungiert als Gehirn und kümmert sich um Dinge wie die Spielelogik und Systemaufgaben im Hintergrund. Je mehr Kerne und je höhere Taktraten sie hat, desto besser. Deshalb werden für ein flüssigeres Spielerlebnis Intel Core i7- und i9- oder AMD Ryzen 7- und 9-CPUs bevorzugt.

Die GPU ist hier eng eingebunden und für die visuelle Darstellung verantwortlich. Je nach Spiel und dessen Anforderungen empfiehlt es sich, auf Mittelklasse- oder High-End-Produkte von NVIDIA oder AMD zu setzen, um hohe FPS-Werte zu erzielen.

Um mit der Grafikleistung Schritt zu halten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie einen Bildschirm haben, der das gesamte Potenzial ausschöpfen kann. Für manche Spiele reicht ein FHD-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz aus, doch das sollte das absolute Minimum sein.

Arbeitsspeicher und Speicherplatz werden oft übersehen, was ein Fehler sein kann. Heutzutage sind Spiele sehr groß, was bedeutet, dass Sie mehr Speicherplatz benötigen, um sie zu speichern. Darüber hinaus tragen moderne NVMe-SSDs dazu bei, Ladezeiten zu verkürzen und das Gesamterlebnis zu verbessern. Was den Arbeitsspeicher angeht, sollten Sie mindestens 16 GB wählen, um Engpässe zu vermeiden und ein flüssiges Erlebnis beim Spielen und bei Hintergrundaufgaben zu gewährleisten.

4. Dells Gaming-Laptop-Serien: Alienware vs. G-Serie

DellDas Gaming-Laptop-Sortiment von [Marke] gliedert sich in zwei Serien: Alienwareund die G-Serie.

Alienware gilt seit langem als die Premium-Gaming-Marke von Dell, das sich durch die Kombination von modernster Technologie, futuristischem Design und erstklassiger Gaming-Leistung auszeichnet.

Diese Modelle, die oft an Geräte aus dem Weltraum erinnern, überzeugen durch Intel Core i9- oder AMD Ryzen 9-CPUs in Kombination mit leistungsstarken NVIDIA GeForce RTX-GPUs und beeindruckende Darbietungen, ausgestattet mit reichlich Arbeitsspeicher und Speicherplatz. Diese Serie bietet Spitzenleistung, sofern Ihr Budget flexibel genug ist, um einige ihrer Modelle zu finanzieren.

Auf der anderen Seite gibt es die G-Serie von Dell, eine Produktreihe, die sich eher an preisbewusste Spieler richtet, die keine topaktuellen Spezifikationen benötigen, um ihre Lieblingsspiele zu genießen. Zwar gibt es Modelle, die reichlich Leistung bieten, doch die meisten sind mit Intel Core i5- oder i7- oder AMD Ryzen 5- oder 7-Prozessoren ausgestattet.

Was die CPU-Auswahl angeht, kannst du mit einigen Grafikkarten der Mittelklasse rechnen, kombiniert mit Bildschirmen, die sich gut zum Zocken eignen, wenn auch nicht ganz so gut wie die Modelle aus der Alienware-Reihe. Auch wenn sie in der Spitzenklasse nicht ganz mithalten können, sind diese Modelle dennoch eine ausgezeichnete Wahl, vor allem, wenn dein Budget etwas knapper ist.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste Dell-Gaming-Notebook?

Dell G16 7630 ist wohl das Beste Dell Gaming-Laptop. Er verfügt über ein großes 16-Zoll-Display, hohe Bildwiederholraten und eine starke Leistung, was ihn ideal für Spiele macht. Mit seiner leistungsstarken Grafik und der hervorragenden Verarbeitungsqualität bietet er ein erstklassiges Spielerlebnis.

Eignet sich ein Dell-Laptop zum Zocken?

Ja,Dell bietet mehrere Modelle, die speziell für Gamer entwickelt wurden – eine Marke also, auf die du dich verlassen kannst, um dein Spielerlebnis zu verbessern. Das Beste daran ist, dass sie ein breites Spektrum an Segmenten abdeckt, sodass für jeden etwas dabei ist.

Welches ist das am besten bewertete Dell-Notebook?

Das hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Im geschäftlichen Bereich gilt das XPS aufgrund seiner Leistung und seines eleganten Designs als das Modell mit der besten Bewertung. Was das Gaming angeht, so ist das Alienware ist der unschlagbare König.

Ist Dell qualitativ besser als HP?

trotzHP das für sein innovatives Design und sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt ist, Dell wird oft wegen seiner Qualität und Konfigurierbarkeit bevorzugt, insbesondere im Premium-Segment.