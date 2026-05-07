Beamer vs. Fernseher: Der ultimative Vergleich für Gamer

Die Entscheidung zwischen einem Projektor und einem Fernseher bestimmt, wie Sie das Erlebnis genießen werden Elden Ring’s weitläufige Landschaften oder Call of Duty’s heftige Feuergefechte in den kommenden Jahren.

Fernseher dominieren die Wohnzimmer dank ihrer Vertrautheit und Bequemlichkeit, während Projektoren ein Gaming-Erlebnis im Kinoformat versprechen, das ganze Wände in Bildschirme verwandelt. Keine der beiden Technologien ist jedoch eindeutig überlegen. Die richtige Wahl hängt von Ihrem Platzangebot, Ihrem Budget und Ihren Gaming-Prioritäten ab.

Ich habe beide Technologien in verschiedenen Raumkonfigurationen und Gaming-Szenarien ausgiebig getestet. Dieser Vergleich blickt hinter die Marketingversprechen und liefert verifizierte Spezifikationen, die für Ihre Konfiguration tatsächlich von Bedeutung sind.

Projektor vs. Fernseher – Ein kurzer Vergleich

Kategorie TV Projektor Bildschirmgröße typischerweise 55–85 Zoll 80–300+ Zoll möglich Helligkeit typischerweise 600–800 Nits 500–4.000 Lumen Preis (bei gleicher Qualität) 400–1.500 Dollar 800–3.000 Dollar Lebensdauer 40.000–100.000 Stunden Lampe: 2.000–5.000 Stunden; LED/Laser: 20.000–30.000 Stunden Eingabeverzögerung beim Gaming 5–20 ms bei Gaming-Fernsehern der Spitzenklasse 4–16 ms für spezielle Modelle mit geringer Latenz Installation Wandhalterung oder Ständer Decken-/Regalhalterung + Leinwand empfohlen Verhalten bei Umgebungslicht Ausgezeichnet Schlecht bis gut (abhängig von der Lumenleistung) Flexibilität bei der Raumnutzung Durch die Bildschirmgröße begrenzt Einstellbare Bildgröße

Bildschirmgröße: Hier dominieren Projektoren

Die Unterschiede in der Bildschirmgröße zwischen Projektor und Fernseher fallen sofort ins Auge. Ein riesiger 85-Zoll-Fernseher kostet zwischen 900 und 2.000 Dollar und stellt für die meisten Haushalte die praktische Obergrenze dar. Projektoren zeigen mühelos Bilder mit einer Größe von 100 bis 150 Zoll, und die die besten Projektoren kann bis zu 300 Zoll erreichen mit ausreichender Wurfweite.

Dieser Größenvorteil verändert das Spielerlebnis grundlegend. Beim Spielen Horizon: Forbidden West Eine 120-Zoll-Projektion füllt das gesamte periphere Sichtfeld aus und schafft so ein Raumgefühl, das selbst auf den größten Fernsehern unmöglich zu erreichen ist. Rennspiele wie Gran Turismo 7 enorm profitieren. Größere Displays erleichtern es, die Ideallinie einzuschätzen und herannahende Kurven zu erkennen.

Preisgünstige Gaming-Projektoren liefern Bilder mit einer Größe von 80 bis 100 Zoll für 500 bis 1.000 US-Dollar und liegen damit preislich auf dem Niveau eines 65-Zoll-Fernsehers, bieten aber deutlich mehr Bildschirmfläche. Premium-Laserprojektoren im Preisbereich von 2.500 bis 4.000 US-Dollar konkurrieren preislich mit 85-Zoll-High-End-Fernsehern und bieten dabei die doppelte Bildschirmgröße.

Fernseher punkten mit einfacher Installation. Sie sind sofort einsatzbereit für jeden TV-Ständer oder jede Wandhalterung, ohne dass man den Projektionsabstand berechnen oder die Bildschirmgröße berücksichtigen muss. Für Wohnungen, kleine Räume oder Bereiche, in denen man nah am Bildschirm sitzt (weniger als 2,10 m), sind Fernseher die praktischere Wahl. Projektoren benötigen Abstand – bei Standardmodellen in der Regel 2,40 bis 3,60 m.

Pro-Tipp Projektoren übertreffen Fernseher bei der Bildschirmgröße mühelos: Sie bieten 100 bis 150 Zoll und erreichen mit der richtigen Konfiguration sogar 300 Zoll, während große Fernseher bei etwa 85 Zoll ihre Obergrenze erreichen. Diese zusätzliche Größe sorgt für ein ganz anderes Eintauchen in das Geschehen, insbesondere bei cineastischen Spielen und Rennspielen. Preisgünstige Projektoren übertreffen Fernseher in derselben Preisklasse bereits in puncto Bildschirmfläche, doch Fernseher punkten nach wie vor durch ihre Einfachheit und bei der Einrichtung in kleinen Räumen, wo der Projektionsabstand zum Problem wird.

Kampf um die Helligkeit: Fernseher punkten in hellen Räumen

Die Angaben zur Helligkeit zeigen deutliche Unterschiede in der Leistung von Projektoren und Fernsehern. Moderne OLED-Fernseher erreichen eine Spitzenhelligkeit von 1.000 bis 2.000 Nits bei einer Vollbildhelligkeit von 250 bis 300 Nits. LED- und Mini-LED-Fernseher legen weiter zu – Premium-Modelle erreichen Spitzenwerte von 2.000 bis über 3.500 Nits und bieten eine Helligkeit von über 600 Nits über den gesamten Bildschirm.

Bei Projektoren wird die Helligkeit in Lumen und nicht in Nits gemessen, was einen direkten Vergleich erschwert. Günstige Projektoren Lichtleistung 500–1.500 Lumen. Heimkino-Modelle der Mittelklasse bieten eine Lichtleistung von 1.500 bis 2.500 Lumen. Projektoren für helle Räume und Gaming-Projektoren liefern 3.000 bis 4.000 Lumen. Ultra-Kurzdistanz-Laserprojektoren erreichen 4.000 bis 5.000 Lumen.

Als grobe Umrechnung: Ein Projektor benötigt etwa 1.000 bis 1.500 Lumen, um die Sichtbarkeit eines Fernsehers bei Tageslicht auf einer 100-Zoll-Leinwand zu erreichen. In hellen Räumen mit Fenstern muss man diese Werte verdoppeln. Das erklärt, warum die meisten Projektor-Fans spezielle Vorführräume bevorzugen oder ALR-Leinwände (Ambient Light Rejecting) verwenden, die zusätzlich 500 bis 2.000 Dollar kosten.

Fernseher bieten auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen eine hervorragende Bildqualität. AnsehenThe Last of Us an hellen Nachmittagen, ohne die Vorhänge zu schließen oder das Licht zu dimmen. Projektoren haben hier ihre Schwierigkeiten – selbst Modelle mit 4.000 Lumen wirken bei direkter Sonneneinstrahlung blass. Wenn Sie überlegen, sich Der beste Projektor für das Heimkino… sollten Sie darauf achten, dass Sie unter gedämpften Lichtverhältnissen fernsehen, um eine optimale Bildqualität zu erzielen. Beim Fernsehen am Abend und in der Nacht kommen beide Technologien gleichermaßen zur Geltung, wobei Fernseher in teilweise beleuchteten Räumen nach wie vor einen besseren Kontrast bieten.

Speziell für Spiele, Die Helligkeit hat einen erheblichen Einfluss auf HDR-Inhalte. Die maximale HDR-Helligkeit kommt besonders in Spielen wie Cyberpunk 2077 or Forza Horizon 5 kommen auf hellen Fernsehern noch eindrucksvoller zur Geltung und sorgen so für eine stärkere visuelle Wirkung bei actiongeladenen Szenen oder leuchtenden Sonnenuntergängen.

Pro-Tipp In hellen Räumen sind Fernseher Projektoren einfach überlegen. Moderne OLED- und Mini-LED-Geräte erreichen enorme Spitzenhelligkeiten, die auch bei Tageslicht gut sichtbar bleiben, während die meisten Projektoren eine gedämpfte Beleuchtung oder teure ALR-Leinwände benötigen, um ihre beste Leistung zu entfalten. Vor allem beim HDR-Gaming sind helle Fernseher im Vorteil – Lichter in Spielen wie Cyberpunk or Los Leg einfach noch eine Schippe drauf, wenn dein Display diese Spitzenwerte tatsächlich erreichen kann.

Bildqualität: Unterschiedliche Stärken

OLED-Fernseher bieten perfektes Schwarz durch Steuerung auf Pixelebene – einzelne Pixel werden vollständig ausgeschaltet, um absolute Dunkelheit zu erzeugen. Dadurch entstehen unendliche Kontrastverhältnisse, die für Projektoren unmöglich sind. Beim Betrachten „Resident Evil Village“ dunkle Gänge oder Alan Wake 2 Dunkle Wälder zeigen die Vorteile von OLED.

Sogar dieDie besten 4K-Projektoren kann kein echtes Schwarz erzeugen – Ihr „Schwarz“ ist die Abwesenheit von Licht vor einer Leinwand. Selbst Premium-Projektoren mit einem Kontrastverhältnis von 500.000:1 zeigen ein leicht graues Schwarz. Das menschliche Auge passt sich jedoch gut an, und Projektoren mit hohem Kontrast erzeugen beeindruckende, in den Bann ziehende Bilder.

Hochwertige OLED- und QLED-Fernseher decken 95–110 % des DCI-P3-Farbraums ab. Hochwertige Laserprojektoren können hier mithalten, während preisgünstige LCD-Projektoren hinterherhinken. LED- und Mini-LED-Fernseher bieten eine hervorragende Bewegungsdarstellung. Auch DLP-Projektoren geben Bewegungen gut wieder, während bei LCD-Projektoren leichte Unschärfen auftreten können.

Pro-Tipp Was das reine Schwarz und den Kontrast angeht, sind OLED-Fernseher Projektoren haushoch überlegen. Da sich jedes einzelne Pixel vollständig ausschalten lässt, wirken Horrorspiele und dunkle Szenen geradezu unwirklich. Projektoren können kein echtes Schwarz darstellen und zeigen meist ein dunkles Grau, selbst im High-End-Bereich. Bei der Farbwiedergabe verringert sich der Abstand (Premium-Laserprojektoren können mit Spitzenfernsehern mithalten), während günstigere LCD-Projektoren hinterherhinken. Die Bewegungsdarstellung ist bei OLED-/QLED-Fernsehern und DLP-Projektoren stark, sodass schnelle Action auf beiden Seiten im Allgemeinen klar und flüssig wirkt.

Gaming-Leistung: Vergleich der Eingabeverzögerung

Die Eingabeverzögerung bestimmt, wie schnell deine Controller-Eingaben auf dem Bildschirm angezeigt werden, was für den Wettkampfspielbetrieb entscheidend ist, insbesondere in beliebte Kampfspiele oder alles, was schnelles Handeln erfordert. Moderne Gaming-Fernseher erreichen im Spielmodus eine Eingangsverzögerung von 5 bis 15 mswobei hochwertige OLEDs Reaktionszeiten von unter 10 ms erreichen. Diese Reaktionszeiten wirken beim Counter-Strike 2 or Street Fighter 6Sitzungen.

Herkömmliche Projektoren wiesen traditionell eine Eingangsverzögerung von 40 bis 50 ms oder mehr auf, was zu spürbaren Verzögerungen zwischen Tastendruck und Bildschirmaktion führte. Gaming-Projektoren haben dies geändert – Spezialmodelle erreichen nun 4 ms bei 1080p und 240 Hz sowie 16 ms bei 4K und 60 Hz, und damit die TV-Einschaltquoten erreicht oder sogar übertrifft.

Leistung von Gaming-Projektoren Eingabeverzögerung 1080p, 240 Hz 4–8 ms 1440p, 120 Hz 8–12 ms 4K 60 Hz 16–20 ms 4K 120 Hz 16–20 ms (ausgewählte Modelle)

Der BenQ X3100i, der Optoma UHZ55 und der ViewSonic X2-4K sind Beispiele für Gaming-Projektoren, deren Bildverzögerung mit der von Fernsehern vergleichbar ist. Herkömmliche Heimkino-Projektoren eignen sich nach wie vor nicht für Wettkampf-Gaming, leisten aber gute Dienste bei Einzelspieler-Abenteuern, bei denen Millisekunden nicht über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Auch die Bildwiederholfrequenz spielt eine Rolle. PS5 and Xbox Series X 4K mit 120 Hz bei unterstützten Spielen. Gaming-Fernseher unterstützen dies durchweg. Gaming-Projektoren bieten in der Regel nativ 4K mit 60 Hz und erreichen 120 Hz oder 240 Hz nur bei einer Auflösung von 1080p. Es gibt zwar echte 4K-Gaming-Projektoren mit 120 Hz, diese kosten jedoch über 3.000 Dollar und entsprechen dem neuesten Stand der Technik.

Für E-Sport-Titel wie Bewertung, Apex LegendsoderRocket League… behalten Gaming-Fernseher jedoch durch höhere Bildwiederholraten und geringere Eingabeverzögerung leichte Vorteile. Bei storybasierten Spielen wie Baldur’s Gate 3, Final Fantasy VII: RebirthoderGod of War Ragnarök… Gaming-Projektoren bieten ein fesselndes Erlebnis, das geringfügige Leistungsunterschiede mehr als wettmacht.

Pro-Tipp Früher hatten Fernseher in Sachen Gaming-Latenz einen deutlichen Vorsprung, doch moderne Gaming-Projektoren haben diesen Rückstand weitgehend aufgeholt. Heutige Gaming-Fernseher liegen bei etwa 5–15 ms (bei High-End-OLED-Geräten sogar noch darunter), während spezielle Gaming-Projektoren je nach Auflösung und Bildwiederholfrequenz Werte von 4–16 ms erreichen können. Bei Fernsehern ist die Unterstützung für hohe Bildwiederholraten nach wie vor besser (4K mit 120 Hz ist dort Standard), doch Projektoren tauschen pure Reaktionsschnelligkeit gegen ein beeindruckendes, kinoreifes Spielerlebnis ein. Wettkampfspieler lieben Fernseher; Fans von Einzelspieler-Spielen lieben das immersive Erlebnis, das Projektoren bieten.

Lebensdauer und Wartungskosten

Berechnungen zur Lebensdauer zeigen erhebliche Unterschiede zwischen Projektoren und gute Gaming-Fernseher Langfristige Kosten. LED- und OLED-Fernseher halten 40.000 bis 100.000 Stunden, bevor die Helligkeit auf 50 % der ursprünglichen Leistung sinkt. Bei einer täglichen Nutzungsdauer von 8 Stunden entspricht das einer Nutzungsdauer von 13 bis 34 Jahren. Fernseher überdauern im Grunde ihre technologische Relevanz – man wird eher wegen neuer Funktionen auf ein neueres Modell umsteigen, bevor das Display ausfällt.

Die Lebensdauer eines Projektors hängt von der Technologie der Lichtquelle ab:

Projektortyp Lebensdauer Jahre (4 Stunden pro Tag) Wiederbeschaffungswert Traditionelle Lampe 2.000–5.000 Stunden 1,5–3,5 Jahre 150–400 $ pro Lampe LED-Lichtquelle 20.000–30.000 Stunden 14–20 Jahre Nicht austauschbar Laserlichtquelle 20.000–30.000 Stunden 14–20 Jahre Nicht austauschbar

Bei herkömmlichen Lampenprojektoren muss die Lampe alle 2 bis 4 Jahre ausgetauscht werden Je nach Nutzung erhöhen sich die Betriebskosten pro Austausch um 150 bis 400 Dollar. Über einen Zeitraum von 10 Jahren belaufen sich die Kosten für Lampen somit auf 400 bis 1.600 Dollar. LED- und Laserprojektoren machen zwar keine Austauschkosten an, sind aber in der Anschaffung teurer – für hochwertige Modelle muss man mit 1.500 bis 3.000 Dollar rechnen, gegenüber 500 bis 1.200 Dollar für lampenbasierte Alternativen.

Moderne LED- und Laserprojektoren sind hinsichtlich der Lebensdauer ebenso wirtschaftlich wie Fernseher. Ein Laserprojektor für 2.000 Dollar mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden schneidet im Vergleich zu einem Fernseher für 1.500 Dollar mit einer Lebensdauer von 60.000 Stunden gut ab, wenn man die deutlich größere Bildschirmdiagonale des Projektors berücksichtigt.

Fernseher erfordern praktisch keine Wartung, abgesehen vom gelegentlichen Abstauben. Bei Projektoren müssen die Filter alle 3 bis 6 Monate gereinigt und die Objektive gepflegt werden, um die Bildqualität zu erhalten.

Pro-Tipp Projektoren und Fernseher altern sehr unterschiedlich. Fernseher halten im Grunde genommen ewig (40.000–100.000 Stunden) und müssen meist nur abgewischt werden. Bei Lampenprojektoren muss die Lampe alle paar Jahre ausgetauscht werden, und diese Ersatzkosten summieren sich im Laufe der Zeit. LED- und Laserprojektoren halten ohne Lampenwechsel viel länger, aber man zahlt zunächst mehr. Auf lange Sicht entsprechen moderne Lasermodelle ziemlich genau der Lebensdauer eines Fernsehers, besonders wenn man die riesige Bildschirmgröße mit einbezieht.

Installations- und Raumanforderungen

Fernseher punkten bei der einfachen Installation. Auspacken, aufstellen oder auf den Ständer setzen, anschließen, fertig. Die Einrichtung dauert 30 Minuten und erfordert keine technischen Kenntnisse.

Projektoren erfordern mehr Planung:

Wurfweite: Modelle mit Standardprojektionsabstand benötigen für 100-Zoll-Bilder einen Abstand von 3 bis 4,5 Metern. Gute Kurzdistanzprojektoren Reduzieren Sie diesen Abstand auf 1,20 bis 1,80 Meter. Ultra-Kurzdistanzprojektoren stehen nur wenige Zentimeter von der Wand entfernt.

Modelle mit Standardprojektionsabstand benötigen für 100-Zoll-Bilder einen Abstand von 3 bis 4,5 Metern. Gute Kurzdistanzprojektoren Reduzieren Sie diesen Abstand auf 1,20 bis 1,80 Meter. Ultra-Kurzdistanzprojektoren stehen nur wenige Zentimeter von der Wand entfernt. Montage: Die Deckenmontage erfordert Bohrarbeiten, sorgt jedoch für die sauberste Installation. Die Regalmontage ist zwar möglich, schränkt jedoch die Flexibilität ein.

Die Deckenmontage erfordert Bohrarbeiten, sorgt jedoch für die sauberste Installation. Die Regalmontage ist zwar möglich, schränkt jedoch die Flexibilität ein. Bildschirme: Leere Wände erfüllen ihren Zweck zwar, doch spezielle Leinwände sorgen für eine bessere Bildqualität. Preisgünstige Leinwände kosten zwischen 100 und 300 Dollar, ALR-Leinwände zwischen 500 und 2.000 Dollar.

Leere Wände erfüllen ihren Zweck zwar, doch spezielle Leinwände sorgen für eine bessere Bildqualität. Preisgünstige Leinwände kosten zwischen 100 und 300 Dollar, ALR-Leinwände zwischen 500 und 2.000 Dollar. Lichtsteuerung: Verdunkelungsvorhänge sind für das Fernsehen am Tag unverzichtbar. Für Fernseher sind keine baulichen Veränderungen erforderlich.

Pro-Tipp Fernseher sind kinderleicht – einfach einstecken und loslegen. Bei Projektoren ist etwas Planung erforderlich: Man braucht den richtigen Projektionsabstand (von wenigen Zentimetern bis zu 4,5 Metern), eine ordentliche Befestigung und idealerweise eine Leinwand statt einer blanken Wand. Kurzdistanz- und UST-Modelle sind zwar hilfreich, doch für die Nutzung bei Tageslicht ist dennoch eine Lichtdämpfung wie durch Verdunkelungsvorhänge erforderlich.

Kostenanalyse: Anfangs- und Langzeitkosten

Die Anschaffungspreise variieren stark:

Fernseher:

65-Zoll-LED-Fernseher der unteren Preisklasse: 300–600 $

65-Zoll-QLED-/Mini-LED-Fernseher der Mittelklasse: 600–1.200 US-Dollar

65-Zoll-Premium-OLED: 1.200–2.000 $

75-Zoll-Modelle der Mittelklasse: 700–1.200 Dollar

85 Zoll, Preisklasse von günstig bis mittel: 900–1.700 $

Projektoren:

Budget für 1080p: 300–600 $

4K-Modelle der mittleren Preisklasse: 800–1.500 $

Gaming-4K-Laser: 1.500–2.500 $

Premium-UST-Laser: 2.500–4.000 $

Ein direkter Größenvergleich spricht für Projektoren. Ein Projektor für 1.000 Dollar liefert 120-Zoll-Bilder und kann damit mit hypothetischen 120-Zoll-Fernsehern konkurrieren, die über 10.000 Dollar kosten. Bei einem fairen Vergleich muss jedoch auch die Bildqualität berücksichtigt werden – die Bildqualität eines OLED-Fernsehers für 1.500 Dollar übertrifft trotz seiner geringeren Größe die der meisten 1.000-Dollar-Projektoren.

Langfristig gesehen sind die Kosten bei Fernsehern geringer als bei herkömmlichen Lampenprojektoren aufgrund des Austauschs von Leuchtmitteln. LED-/Laser-Projektoren und Fernseher weisen vergleichbare Lebenszykluskosten auf, wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis pro Quadratmeter Bildschirmfläche berücksichtigt.

Vergiss die Accessoires nicht. Fernseher brauchen nichts weiter als die Set-Top-Box. Für eine optimale Einrichtung sind bei Projektoren oft zusätzliche Anschaffungen im Wert von 200 bis 1.000 Dollar erforderlich (Leinwand, Halterung, Kabel). Einige Nutzer umgehen diese zusätzlichen Kosten vollständig, indem sie vielseitige Geräte wählen, die auch ohne einen speziellen Heimkino-Raum funktionieren. A bester tragbarer Projektor ermöglicht es Ihnen, ein riesiges Bild direkt auf eine weiße Wand zu projizieren, ohne dass zusätzliche Investitionen in Halterungen oder Leinwände erforderlich sind.

Was solltest du wählen?

Entscheiden Sie sich für einen Fernseher, wenn Sie:

Tagsüber bei Tageslicht ansehen

Setzen Sie sich näher als 2,5 Meter an Ihren Bildschirm

Sie möchten einen wartungsfreien Betrieb

Für dunkle Inhalte sind perfekte Schwarztöne erforderlich

Spiele spannende Multiplayer-Spiele

Bevorzugen Sie eine einfache Plug-and-Play-Einrichtung

Sie wohnen in einer Wohnung oder ziehen häufig um

Entscheiden Sie sich für einen Projektor, wenn Sie:

Verfügen Sie über eine eigene Dunkelkammer oder eine Lichtsteuerung

Setzen Sie sich in einem Abstand von 2,5 bis 3,5 Metern zum Bildschirm

Eine besonders große Bildschirmgröße sollte oberste Priorität haben

Ich spiele hauptsächlich storybasierte Einzelspieler-Spiele

Nutzen Sie Ihren Platz und können die Anlage fest installieren

Möchten Sie ein echtes Kino-Gaming-Erlebnis?

Sie haben ein Budget für spezielle Gaming-Modelle (ab 1.500 $)

In den meisten Fällen sind Fernseher nach wie vor die praktischste Wahl. Sie funktionieren überall, jederzeit und mit jedem Inhalt. Projektoren richten sich an Enthusiasten, die nach besonderen Erlebnissen suchen – beispielsweise nach immersivem Gaming in eigens dafür vorgesehenen Räumen, in denen die Bildschirmgröße das Spielerlebnis grundlegend verändert.

Beamer oder Fernseher: Wähle deinen perfekten Bildschirm zum Zocken

In der Debatte „Projektor oder Fernseher“ gibt es keinen eindeutigen Sieger. Fernseher bieten unter allen Bedingungen eine gleichbleibende, zuverlässige Leistung. Projektoren sorgen bei richtiger Konfiguration für ein unvergleichliches Erlebnis.

Für anspruchsvolle Gaming-Setups sollten Sie hybride Lösungen in Betracht ziehen. Nutzen Sie einen 65-Zoll-OLED-Fernseher für kompetitive Multiplayer-Spiele und Titel, die HDR optimal zur Geltung bringen. Ergänzen Sie das Setup mit einem Gaming-Projektor für epische Einzelspieler-Abenteuer, bei denen riesige Bildschirme das Spielerlebnis noch intensiver machen. Wenn Sie Ihre Spielesammlung aufbauen, sollten Sie sich die Die besten Regionen für günstige Steam-Spiele um das Unterhaltungserlebnis auf beiden Bildschirmen zu optimieren.

Häufig gestellte Fragen