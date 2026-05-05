Die 29 besten plattformübergreifenden Spiele, die man 2026 mit Freunden spielen kann

Die besten plattformübergreifenden Spiele bringen alle an einen Tisch. Es spielt keine Rolle, auf welcher Plattform deine Freunde spielen. Du steigst einfach ein, startest das Spiel und sorgt gemeinsam mit ihnen für Chaos. Genau so sollte Multiplayer sein.

Falls du dich fragst, welche Spiele plattformübergreifend sind: Die Liste wird von Jahr zu Jahr länger. Das plattformübergreifende Spielen hat die alte Trennung zwischen den Konsolen über den Haufen geworfen. Jetzt dreht sich alles um gemeinsame Welten, Spielfortschritte und Siege. So bleiben Freundeskreise auch lange nach einem Hardware-Wechsel bestehen.

Das sind die Spiele, die es wirklich draufhaben – diejenigen, bei denen das Zusammenspiel einfach, reibungslos und unterhaltsam ist, ganz gleich, auf welcher Plattform man zu Hause ist.

Unsere Top-Auswahl an plattformübergreifenden Spielen

Welche Spiele sind also plattformübergreifend spielbar? Ich habe die besten plattformübergreifenden Spiele ausgewählt, die wirklich für alle Spieler geeignet sind. Keine seltsamen Workarounds oder ausfallende Server. Nur stabile Leistung, faires Matchmaking und genügend Spieler online, sodass du jederzeit einsteigen kannst. Diese Spiele laufen auf allen Systemen reibungslos und sorgen überall für Spielspaß.

Bergbau, Handwerk (2011) – Baue, erkunde oder sprenge gemeinsam mit Freunden auf jedem erdenklichen Gerät alles in die Luft. Es ist der Goldstandard für plattformübergreifendes Spielen und nach wie vor eines der kreativsten Spiele, die je entwickelt wurden. Fortnite (2017) – Das Vorbild für modernes plattformübergreifendes Spielen. Spiel mit jedem und überall und wechsle von der Konsole zum Smartphone, ohne deinen Spielfortschritt zu verlieren. Rocket League (2015) – Schnell und total verrückt. Raketenbetriebene Autos, die Fußball spielen, sollten eigentlich nicht so gut funktionieren, aber es klappt, und das Crossplay ist einfach perfekt.

Diese drei Titel verkörpern perfekt, worum es beim Multiplayer-Modus geht – man kann einfach einsteigen, sie sind wie geschaffen für Chaos und machen mit Freunden immer noch mehr Spaß. Scrolle nach unten, um das vollständige Angebot zu sehen, und entdecke weitere plattformübergreifende Spiele, bei denen alle Spieler in derselben Partie spielen können, ganz gleich, auf welcher Plattform sie spielen.

Die 29 besten plattformübergreifenden Spiele: Spielt gemeinsam auf jedem System

Man sollte nicht gleich fünf Konsolen brauchen, nur um mit seinen Freunden ein Spiel zu spielen. Das plattformübergreifende Spielen hat dieses Problem endlich gelöst. Egal, ob du auf dem Handy oder am PC spielst – mit den richtigen Spielen ist es ganz einfach, ein Team zu bilden und direkt ins Geschehen einzusteigen. Wenn du auf der Suche nach plattformübergreifenden Spielen bist Xbox UndPS5 Spieler können gemeinsam spielen – fast jeder der unten aufgeführten Titel unterstützt beides.

Die besten plattformübergreifenden Spiele verbinden nicht nur Geräte miteinander – sie sorgen dafür, dass man immer wieder spielen möchte. Ob im Koop- oder Wettkampfmodus, allein oder im Team: Sie sorgen dafür, dass das plattformübergreifende Spielen nahtlos funktioniert und man gerne wiederkommt.

Jedes Spiel auf meiner Liste bietet genau dieses Erlebnis. Das sind die derzeit besten Cross-Play-Spiele. Scrolle nach unten, such dir deinen Favoriten aus und leg los – egal ob auf der Konsole, dem PC oder dem Handy.

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels First-Person/Third-Person, Sandbox, Überleben, Kreativmodus, offene Welt Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2011 (vollständige Veröffentlichung) Urheber Mojang Studios, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit Endlos Was mir gefallen hat Blockbasiertes Bauen, prozedurale Generierung, Redstone-Logiksysteme, Überlebens- und Kreativmodus, nahezu unbegrenzte Modding-Unterstützung

Bergbau, Handwerkist dasdas ultimative Sandbox-Spiel das bedarf keiner Vorstellung. Es ist einfach, aber unendlich, was dir nahezu grenzenlose Möglichkeiten bietet. Du kannst die Welt erkunden, bauen, ums Überleben kämpfen oder einfach den Kreativmodus starten und alles erschaffen, was dir gerade in den Sinn kommt. Die Welt ist unendlich, und jedes Mal, wenn ich eine neue beginne, fühlt es sich frisch an. Es steht auf unserer Liste der Die besten Survival-Spiele aus gutem Grund.

Warum wir uns dafür entschieden haben Minecrafts Seit Jahren der Vorreiter im Bereich Cross-Play. Jedes Gerät, jede Plattform – eine riesige gemeinsame Welt, die sich ständig weiterentwickelt. Das ist das Vorbild dafür, wie plattformübergreifendes Gaming sein sollte.

Das Beste daran ist natürlich das vollständige Crossplay. Solange du und deine Freunde das Bedrock-Edition Was das Spiel angeht, spielt es keine Rolle, auf welcher Plattform du spielst, denn ihr könnt alle jederzeit in dieselbe Welt eintauchen. Und es muss nicht einmal deine eigene Welt sein, denn es gibt unzählige Server, die die Grenzen des Möglichen in Bergbau, Handwerk, sodass es fast wie ein völlig anderes Spiel wirkt.

Selbst jetzt, mehr als ein Jahrzehnt nach der Erstveröffentlichung, erhält das Spiel weiterhin regelmäßig Updates, wodurch es sich jedes Mal, wenn man es wieder spielt, wie neu anfühlt. Wenn du auf der Suche nach einem Spiel bist, das dir völlige Freiheit bietet, gibt es nichts Besseres als Bergbau, Handwerk.

Mein Fazit: Bergbau, Handwerk ist nach wie vor ein unübertroffenes plattformübergreifendes Spiel. Du kannst bauen, überleben oder einfach endlos mit Freunden herumalbern. Und es läuft immer flüssig, egal auf welchem Gerät du spielst.

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2. Fortnite [Bestes plattformübergreifendes Battle Royale]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Third-Person, Battle Royale, Sandbox, Survival, Multiplayer-Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2017 Urheber Epic Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Minuten pro Spiel, insgesamt endlos Was mir gefallen hat Riesige Matches mit 100 Spielern, regelmäßige Live-Events, ein „Zero-Build“-Modus, kreative Sandbox-Werkzeuge sowie wechselnde Kooperationen – von Marvel bis Metallica

Tauche ein in das pulsierende Chaos des Spiels, in dem jedes Match eine Gelegenheit bietet, auf einer Insel zu glänzen, die dir als Spielwiese dient! Egal, ob du ein Schießprofi oder ein Baumeister bist – dieses Spiel ermöglicht es dir, Kreativität und Strategie in spannenden Kämpfen zu verbinden, in denen nur die Besten als Sieger hervorgehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fortnite hat Cross-Play vom Traum zum Standard gemacht. Es läuft reibungslos, ist stabil und ermöglicht es dir, mit jedem und überall in Matches einzusteigen – ganz unkompliziert, einfach nur Action.

Stell dir vor, du und deine Freunde taucht in farbenfrohe Welten ein, baut dabei Strukturen und überlistet Gegner mit skurrilen und ausgefallenen Strategien. Fortnite ist mehr als nur eines der die beliebtesten Battle-Royale-Spiele. Es ist ein dynamisches Erlebnis, das rasante Action mit strategischer Tiefe.

In jedem Kampf schließt du dich Millionen von Spielern an, die Fortnite zu einem weltweiten Phänomen der Kreativität und des Wettbewerbs. Also schnapp dir deine Freunde und deine Ausrüstung und mach dich bereit, eine Insel voller Überraschungen zu erkunden, denn es ist Zeit, loszulegen.

Mein Fazit: Ob man es nun liebt oder hasst, Fortnite liegt nach wie vor an der Spitze. Jedes Update zieht die Spieler wieder in seinen Bann, und das plattformübergreifende Spielen funktioniert genau so, wie es soll.

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Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Autofußball, Arcade-Sportspiele Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2015 Urheber Psyonix, Epic Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 5 Minuten pro Spiel Was mir gefallen hat Rasante 3-gegen-3-Matches, individuell anpassbare Raketenautos, plattformübergreifendes Spielen, saisonaler Rocket Pass mit kosmetischen Belohnungen, zeitlich begrenzte Spielmodi wie „Rumble“ und „Dropshot“, kompetitives Ranglistenspiel, eine lebendige E-Sport-Szene durch die Rocket League Championship Series (RLCS)

Ein weitererkostenlos spielbarTitel,Rocket League… ist eines dieser Spiele, die lächerlich klingen, bis man sie tatsächlich spielt – und dann ist man süchtig danach. Es ist Fußball, aber mit raketenbetriebenen Autos. Du beschleunigst, drehst dich und fliegst durch die Luft, um einen riesigen Ball ins Tor zu hämmern. Und das ist viel schwieriger, als es aussieht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es geht um Autos, Fußball und totales Chaos – und es läuft überall einwandfrei. Das perfekte plattformübergreifende Spiel, bei dem man einfach loslegen kann.

Du kannst auf jeder Plattform ganz einfach mit Freunden zusammen spielen oder gegen sie antreten, da das Crossplay einwandfrei funktioniert. Das Spiel bietet ein unglaubliches Potenzial, denn obwohl es leicht zu erlernen ist, ist es ein langer Weg, es wirklich zu meistern.

Die Spiele dauern etwa 5 Minuten jedes einzelne, sodass man leicht mal nur für ein paar Runden einsteigt und am Ende die Zeit vergisst. Das Matchmaking ist nicht immer perfekt, aber wenn ein Spiel diese Balance zwischen Spaß und Wettkampf trifft, gibt es kaum ein Spiel, das so süchtig macht wie Rocket League.

Mein Fazit: Rocket League macht immer noch unglaublich viel Spaß. Es ist rasant, präzise und macht süchtig, und kein anderes Spiel verbindet Geschicklichkeit und Nonsens so gut.

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4. Destiny 2: The Final Shape [Bester plattformübergreifender Looter-Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Ego-Perspektive, Looter-Shooter, Action-MMO, kooperativer Mehrspielermodus, PvE/PvP Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2024 Urheber Bungie Durchschnittliche Spielzeit 25–30 Minuten pro Mission Was mir gefallen hat Das letzte Kapitel der „Light and Darkness“-Saga, eine neue Prismatic-Unterklasse, Kampagnen- und Raid-Inhalte, sich weiterentwickelnde Endgame-Aktivitäten sowie plattformübergreifender Spielfortschritt

Eine Reise über fantastische Planeten, von denen jeder seine eigenen Herausforderungen und atemberaubenden Landschaften bereithält, ist das, was Destiny 2 worum es geht. Das meisterhaft Einzigartige Eine Mischung aus MMO- und FPS-Gameplay bietet ein intensives Spielerlebnis mit Koop-Kampagne, PvE- und kompetitiven PvP-Modi, die diesen fantastischen Titel zu einem der besten Koop-Spiele auf dem Markt machen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Destiny 2 Endlich ist Cross-Play in großen, komplexen Welten gelungen. Man kann sich überall zusammenschließen, gemeinsam Raids bestreiten – und das alles fühlt sich nahtlos an.

Das Hauptspiel, das kostenlos-spielbar, bietet dir12 Stunden allein schon wegen der Kampagne. Doch selbst Jahre nach seiner Veröffentlichung ist dieses einzigartiges Weltraumspiel wird regelmäßig aktualisiert, wodurch es sich ständig weiterentwickelt und verbessert. Die neuen Inhalte und spannenden Abenteuer ergänzen die umfangreichen Fortschrittssysteme, die zur individuellen Gestaltung anregen, sodass du deinen Wächtern eine ganz persönliche Note verleihen kannst.

Letztendlich,Destiny 2bietet eineeine fesselnde Mischung aus Erkundung, Kämpfen und Gemeinschaft. Es ist nicht einfach nur ein Spiel, sondern ein sich ständig weiterentwickelndes Epos, in dem du deine eigene Legende unter den Sternen schreiben kannst.

Mein Fazit: Immer noch einer der besten Koop-Shooter, die es gibt. Riesige Spielwelten, präzises Gunplay und Crossplay, das jedem Fireteam das Gefühl gibt, miteinander verbunden zu sein.

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5. Apex Legends [Bester plattformübergreifender Hero-Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Ego-Shooter, Battle Royale, Helden-Shooter, Multiplayer Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Respawn Entertainment, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Minuten pro Spiel Was mir gefallen hat Teamorientiertes Gameplay mit einzigartigen Legenden, rasanten Bewegungen und einem Ping-System, wechselnden Kartenrotationen, plattformübergreifendem Spiel sowie saisonalen Updates mit neuen Charakteren und Spielmodi

Apex Legends ist ein rasantes, fesselndes Battle-Royale-Spiel, das präzise Schießmechaniken mit heldenspezifischen Fähigkeiten verbindet, wodurch sich jedes Match frisch und aufregend anfühlt.

Dieses Free-to-Play-Spiel spielt im „Titanfall“-Universum und lässt 60 Die Spieler treten in einem Kampf ums Überleben gegeneinander an, bei dem strategisches Denken und höchste Präzision entscheidend sind. Mit einer bunten Riege von Legenden – von denen jede über einzigartige Fähigkeiten verfügt – ist Teamwork das A und O.

Warum wir uns dafür entschieden haben Spitzenwert bietet alles, was Team-Shooter so großartig macht – flüssige Bewegungen, präzises Gunplay und reibungsloses Cross-Play zwischen allen Plattformen. Es ist rasant, ausgewogen und auf Teamwork ausgelegt.

Crossplay wird vollständig unterstützt, egal ob du gerade auf PlayStation, Xbox, oder auf dem PC – du und deine Freunde könnt gemeinsam loslegen, ganz gleich, auf welcher Plattform ihr spielt. Das Ping-System des Spiels macht die Kommunikation zum Kinderspiel und verwandelt selbst zufällige Teams in eingespielte Trupps. Ständige Updates und saisonale Events sorgen für Abwechslung, sodass es immer etwas Neues zu entdecken gibt.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach einem dynamischen Battle-Royale-Erlebnis bist, bei dem es vor allem auf Geschicklichkeit und Strategie ankommt, Apex Legends ist deine Eintrittskarte für Action ohne Ende und endlosen Spaß.

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6. Helldivers 2 [Bester plattformübergreifender Koop-Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 9,9/10

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Art des Spiels Third-Person-Shooter, Koop-Multiplayer, Sci-Fi-Action Plattformen PC, PS5 Erscheinungsjahr 2024 Urheber Arrowhead Game Studios, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Minuten pro Mission Was mir gefallen hat Taktischer Koop-Modus für bis zu 4 Spieler, Friendly Fire immer aktiviert, anpassbare Ausrüstung und Strategien, dynamischer galaktischer Krieg, der von den Aktionen der Spieler bestimmt wird

Welche Koop-Spiele sind plattformübergreifend? Helldivers 2 ist eines der besten Beispiele – das totale Chaos – im besten Sinne. Stell dir vor, Starship Troopers, TerminatorundKrieg der Welten in einen hektischen Trubel Koop-Third-Person-Shooter. Das macht einfach nur Spaß.

Warum wir uns dafür entschieden haben Helldivers 2 macht Teamwork brutal, urkomisch und lohnenswert. Dank Cross-Play können PC- und Konsolenspieler nahtlos in dasselbe Chaos einsteigen. Das ist kooperativer Wahnsinn in Reinform.

Du und bis zu drei Freunde landet auf feindlichen Planeten und kämpft euch durch Schwärme von Aliens – ein Koop-Kampf, der so befriedigend ist wie kaum ein anderer, den ich in letzter Zeit gespielt habe. Verschiedene Gegner stellen unterschiedliche Herausforderungen dar, und es gibt mehrere Schwierigkeitsstufen. Je nachdem, wofür du dich entscheidest, musst du also möglicherweise auch einiges an Planung aufbringen, um erfolgreich zu sein.

Meine Kumpels und ich haben mindestens 50 Stunden Ich habe schon viel Zeit in dieses Spiel gesteckt und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Auch wenn die Handlung nicht besonders ausgefeilt ist, ist die satirische, übertriebene Militärpropaganda-Atmosphäre meisterhaft umgesetzt.

Mein Fazit:Wenn du taktische, truppbasierte Shooter liebst, bei denen Teamwork wirklich zählt, ist dieses Spiel ein absolutes Muss. Pass nur auf, dass du nicht versehentlich deine eigenen Leute beschießt. Das wird passieren.

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7. Dead By Daylight [Bestes plattformübergreifendes Horrorspiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Art des Spiels Third-Person-/First-Person-Perspektive, asymmetrischer Multiplayer-Horror, Survival Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2016 Urheber Behavior Interactive Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Minuten pro Spiel Was mir gefallen hat Asymmetrisches 4-gegen-1-Gameplay mit zufällig generierten Karten, einer großen Auswahl an originellen und lizenzierten Killern und Überlebenden, einem Fortschrittssystem mit Perks und Ausrüstungskonfigurationen sowie regelmäßigen Crossovers und saisonalen Events rund um das Thema Horror

Wenn Sie den Adrenalinkick lieben, den man beim Die besten Survival-Horror-Spiele, Dead by Daylight ist ein weiterer Titel, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Das Spiel versetzt seine Spieler in eine klassische Horrorfilm-Kulisse und präsentiert Charaktere aus Klassikern wie „Halloween“, „Resident Evil“, „Stranger Things“ und vielen anderen, des Spiels Nervenaufreibende Spannung, Strategie und fesselndes Gameplay hält alle auf Trab, sogar die Mörder.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist das ultimative Katz-und-Maus-Horrorerlebnis, und dank Cross-Play wird die Jagd noch spannender. Du kannst Freunde auf jeder Plattform überleben (oder in Angst und Schrecken versetzen), ohne auch nur einen Moment zu verpassen.

Trotz all der Schrecken verfügt das Spiel auch über eine recht aktive Multiplayer-Community, was ihm eine solide Spielerbasis sichert. Es winkt potenziell Hunderte von Stunden Spielspaß, wobei jede Sitzung so einzigartig ist wie die Ideen der Killer und der Überlebenden. Der Titel unterstützt Crossplay auf allen Plattformen außer Mobilgeräten.

Alles in allem gibt es nicht viele Multiplayer-Horrorspiele, die das so gut hinbekommen wie Dead by Daylight. Wenn das genau die Art von Nervenkitzel ist, nach der du suchst, dann bist du hier genau richtig, denn dieses Spiel wird dich garantiert fesseln.

Mein Fazit: Nach wie vor der König des asymmetrischen Horrors. Jedes Spiel ist unvorhersehbar, jede Verfolgungsjagd lässt das Herz höher schlagen, und dank Cross-Play sind die Lobbys Jahr für Jahr gut gefüllt.

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8. The Finals [Bester plattformübergreifender Zerstörungs-Shooter]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Art des Spiels Ego-Shooter für mehrere Spieler in einer Arena Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Embark Studios, Nexon Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Minuten pro Spiel Was mir gefallen hat Vollständig zerstörbare Umgebungen, rasante Teamkämpfe, ein einzigartiges Klassensystem, präzises Ballerspiel, reibungsloses Crossplay und atemberaubende Grafik dank der Unreal Engine 5

Das Finale Das ist Chaos, wie es im Buche steht. Drei Teams liefern sich in zerstörbaren Arenen einen erbitterten Kampf, wo Wände, Böden und ganze Gebäude können mitten im Spiel einstürzen. Jede Runde fühlt sich anders an, jeder Kampf ist unvorhersehbar. Es ist einer dieser Shooter, bei denen sowohl schnelles Zielen als auch schnelles Denken belohnt werden. Und das Zerstörungssystem hat mir beim Spielen einfach super gefallen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Cross-Play macht das Chaos universell. PC, PlayStationundXbox Die Spieler teilen sich dieselben Schlachtfelder, ohne dass dabei Abstriche bei der Leistung oder der Spielersuche gemacht werden. Das beweist, dass kompetitive Shooter fantastisch aussehen und dennoch plattformübergreifend einwandfrei funktionieren können.

Die Spiele verlaufen rasant, die Ziele ändern sich ständig, und man weiß nie, wann der Boden unter den Füßen nachgibt. Diese ständige Anspannung sorgt dafür, dass Das Finale macht schon lange nach der ersten Spielsitzung süchtig. Es ist zudem einer der wenigen kostenlosen Shooter, bei denen man nicht das Gefühl hat, sich durch den Spielverlauf quälen zu müssen – einfach purer, explosiver Spielspaß.

Mein Fazit:Ein visuelles Spektakel mit echtem Biss. Das Finale ist einer der wenigen Shooter, die sich tatsächlich frisch anfühlen. Er ist präzise, actionreich und auf allen Plattformen ausgewogen – eine seltene Kombination im Wettkampf-Gaming.

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9. Diablo IV [Bestes plattformübergreifendes Action-RPG]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Art des Spiels Action-RPG, Hack-and-Slash, Open-World-Dungeon-Crawler Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 35–40, um die Kampagne zu gewinnen Was mir gefallen hat Vollständig offene Welt mit fünf Regionen und nahtloser Erkundung, öffentlichen Weltereignissen, dynamischen Festungen, zufällig generierten Instanz-Dungeons mit aufgabenbasierten Modifikatoren, fünf aktiven Klassen, umfangreicher Anpassung von Fertigkeiten und Talenten, plattformübergreifendem Spiel, reiner Online-Koop-Modus, saisonalem Live-Service-Modell mit rein kosmetischen Mikrotransaktionen

Düster, brutal und voller Action – ich präsentiere euch eines der Die besten Dungeon-Crawler-Spiele Doch vor allem: die Majestät von Diablo IV. Die Welt von Sanktuario wirkt riesig, und die Atmosphäre ist so unglaublich wie eh und je, was für ein perfektes Online-Action-RPG um gemeinsam mit Freunden und Fremden zu genießen.

Es hat diesen klassischen Teufel Loot-Grind, aber mit modernen Open-World-Elementen. Die Kämpfe machen richtig Spaß, jede Klasse fühlt sich mächtig an, und die Gegner sorgen für Spannung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Diablo IVwas machtTeufel hätte ich schon vor Jahren tun sollen. Die Kämpfe sind spannend, die Spielwelt wirkt realistisch und die Vielfalt der Charakterkonfigurationen zieht einen immer wieder in ihren Bann. Das Crossplay funktioniert einwandfrei, sodass man sich ganz darauf konzentrieren kann, Dämonen zu vernichten, anstatt gegen das System anzukämpfen.

Ich habe mit Freunden auf verschiedenen Plattformen Dämonen niedergemetzelt, und es funktioniert einwandfrei. Die Kampagne ist solide, dauert etwa 35–40 Stunden, aber der eigentliche Spaß beginnt erst im Endgame – mit Weltbossen, PvP und Albtraum-Dungeons.

Ich würde es als süchtig machend, herausfordernd und gefährlich unterhaltsam beschreiben. Der saisonale Grind kann mit der Zeit etwas langweilig werden, aber dank ständiger Updates bleibt das Spiel frisch genug, sodass ich immer wieder zurückkomme, um mehr zu erleben.

Mein Fazit:Dies ist dieTeufel Ich wollte es – härter, flüssiger und wirklich vernetzt. Das Gameplay macht wieder Spaß, die Welt wirkt lebendig, und dank Crossplay fühlt es sich wie ein einziger großer Server an, statt wie getrennte Versionen desselben Spiels.

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Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Art des Spiels Ego-Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Treyarch, Activision Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden, um die Kampagne durchzuspielen Was mir gefallen hat Mitreißende Schusswechsel, rasantes Kampagnen-Tempo, solide Crossplay-Leistung, konstante 120-FPS-Unterstützung, übersichtliche Benutzeroberfläche, regelmäßige Updates

Black Ops 7es fühlt sich an wieTreyarch hat endlich wieder zu seiner alten Form zurückgefunden und beschlossen, ein weiteres ein großartiges Ego-Shooter-Spiel. Die Geschichte knüpft dort an, wo Black Ops 6 da, wo es aufgehört hat, aber diesmal ist die Handlung packender und die Missionen wirken tatsächlich miteinander verbunden. Es dreht sich alles um Wieder die Paranoia des Kalten Krieges – weniger Science-Fiction-Glanz, mehr Spannung vor Ort. Ich habe einige Missionen extra noch einmal gespielt, nur um mit verschiedenen Ausrüstungskombinationen zu experimentieren und zu sehen, wie sich die Entscheidungen auswirken.

Die Schießereien wirken knackig und knallhart. Jede Waffe hat es in sich, und dank der optimierten Bewegungssteuerung fühlen sich das Rutschen und das Vorschauen flüssiger an. Die Kampagne ist ein eine Mischung aus Heimlichkeit, Sabotage und totalem Chaos, und der Wechsel zwischen diesen Spielmodi funktioniert überraschend gut. Der Mehrspielermodus bietet nach wie vor die für Treyarch typische Geschwindigkeit, und das Cross-Play-Matchmaking funktioniert blitzschnell. Ich bin zwischen PC und PS5 Während der Tests traten keinerlei Probleme auf; die Flüssigkeitszufuhr und die Anschlüsse waren in beide Richtungen identisch.

Warum wir uns dafür entschieden haben Black Ops 7 bringt die Spannung der alten Schule zurück und sorgt für eine saubere Technik. Es ist ausgewogen, reaktionsschnell, und das Crossplay fühlt sich endlich nahtlos an, statt wie in einer „Beta“-Version.

Black Ops 7 Es versucht nicht, das Konzept neu zu erfinden; es macht einfach alles besser. Die Karten gehen nahtlos ineinander über, die Waffen liegen gut in der Hand, und die Matches bleiben spannend, ohne zur reinen Routine zu werden. Ich schwöre, das Gameplay läuft so flüssig, dass du und deine Freunde vergessen werdet, dass ihr nicht auf derselben Konsole spielt.

Mein Fazit: Treyarch hat wieder das Ruder übernommen. Black Ops 7 hat mehr Biss, ist klarer und verzichtet auf den Schnickschnack, der den Vorgänger runtergezogen hat. Es ist Call of Dutyin Bestform.

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Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Art des Spiels Weltraumerkundung aus der Ich- oder Drittperspektive, Überleben, Handwerk, offene Welt Plattformen PC, PS4, PS5, PS VR, PS VR2, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Erscheinungsjahr 2016 Urheber Hallo, liebe Spieler Durchschnittliche Spielzeit 30 bis 40 Stunden, um die Hauptgeschichte durchzuspielen Was mir gefallen hat Ein prozedural generiertes Universum mit über 18 Billiarden Planeten, nahtlosen Übergängen vom Weltraum zu den Planeten, Basisbau und Kolonisationsmanagement, Multiplayer-Koop-Modus für bis zu 32 Spieler, vollständiger VR-Unterstützung sowie regelmäßigen kostenlosen Updates

No Man’s Sky ist fast genauso beeindruckend wie seine Comeback-Geschichte. Was als regelrechter Reinfall begann, da das Spiel seine Versprechen in jeder Hinsicht verfehlte, hat sich mittlerweile zu einem der beeindruckendsandbox Spiele.

Warum wir uns dafür entschieden haben No Man’s Sky bietet nahtloses plattformübergreifendes Spielen, sodass Spieler das riesige Universum gemeinsam auf PC und Konsolen erkunden können – damit ist es eine erste Wahl für gemeinsame Abenteuer.

Es gibt wirklich nichts Vergleichbares. Ein prozedural generiertes Universum bietet dir unzählige Planeten, die du erkunden und auf denen du Stützpunkte errichten kannst. Du kannst Handel treiben, kämpfen oder einfach nur im Weltraum chillen. Das Ausmaß ist einfach atemberaubend. Du steigst in dein Schiff, hebst ab und zack – schon bist du im Weltraum, ganz ohne Ladezeiten.

Das Beste daran ist natürlich, dass man all das gemeinsam mit Freunden auf jeder Plattform genießen kann. Sei es der Story-Modus, der dir ungefähr 30 Stunden Abenteuer oder was auch immer, in das man noch Hunderte von Stunden investieren kann. Für alle, die Sci-Fi-Spiele nicht nur wegen ihrer Atmosphäre, sondern auch wegen ihrer Freiheit lieben, gibt es keine bessere Wahl als No Man’s Sky.

Mein Fazit: No Man’s Sky hat sich von einer Enttäuschung zu einer der besten Comeback-Geschichten der Gaming-Welt entwickelt. Es ist endlose Erkundung, wie sie sein sollte – ruhig, wunderschön und überraschend gesellig, sobald man über Cross-Play mit anderen Spielern in Kontakt kommt. Nach wie vor eines der besten Spiele, in das man einfach für ein paar Stunden eintauchen kann.

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12. Geteilte Fiktion [Bestes plattformübergreifendes Action-Adventure]

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Art des Spiels Ein erzählorientiertes Action-Abenteuer aus der Third-Person-Perspektive Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Hazelight Studios, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 13 bis 15 Stunden, um die Hauptgeschichte durchzuspielen Was mir gefallen hat Levels mit wechselnden Spielgenres, Charakterwechsel, ausgefeiltes Koop-Design, beeindruckende Umgebungen, eine Handlung rund um Kreativität und Kontrolle, nahtloses Cross-Play

Geteilte Fiktion versetzt dich in die Haut zweier Personen – Mio, einer Science-Fiction-Autorin, und Zoe, einer Fantasy-Autorin –, deren Welten sich verflechten, als ein korrupter Verleger ihre Geschichten in einer Maschine gefangen hält. In jedem Kapitel wechselt der Stil: In einem Moment springst du auf dem Rücken eines Drachen von Plattform zu Plattform, im nächsten befindest du dich in einem Rätsel, bei dem die Schwerkraft außer Kraft gesetzt wird, oder in einem Bullet-Hell-Beat-’em-up. Es ist chaotisch, aber jeder Wechsel wirkt durchdacht und wild.

Man fühlt sich immer als Teil der Geschichte. Fehltritte, Neusynchronisierungen und Synchronisationsfehler gehören einfach dazu. Das Freunde-Pass-System ermöglicht es weiterhin, dass ein Spieler einen anderen kostenlos einladen kann, und plattformübergreifendes Spielen hält das Duo zusammen, egal auf welcher Plattform. Die Technik hat sich in den Tests gut bewährt: Übergänge, geteilter Bildschirm und Netzwerksystem – alles lief reibungslos.

Warum wir uns dafür entschieden haben Geteilte Fiktion trifft genau den Punkt, den die meisten storybasierten Spiele verfehlen – echte Zusammenarbeit. Dank Cross-Play können beide Spieler gemeinsam Entscheidungen treffen, die Bestand haben und die Geschichte mitgestalten, anstatt nur mitzulaufen.

Es wirkt filmisch, ohne dabei gekünstelt zu wirken, und hat diesen seltenen Reiz, der einen dazu bringt, „noch eine Mission“ spielen zu wollen – etwas, das die meisten Abenteuerspiele nicht aufrechterhalten können. Ich hatte riesigen Spaß dabei, es mit einem Freund zu spielen, und kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn Action-Adventures dein Ding sind.

Mein Fazit: Geteilte Fiktion ist eine der besten Überraschungen des Jahres. Die Geschichte überzeugt, die Action ist packend, und der plattformübergreifende Koop-Modus sorgt für einen hohen Wiederspielwert. Es ist mutig, chaotisch und voller Momente, über die man auch nach dem Durchspielen noch sprechen wird.

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13. Ritterlichkeit 2 [Bestes plattformübergreifendes Nahkampfspiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Art des Spiels Ein mittelalterlicher Multiplayer-Kampfspiel-Titel in der Ich- oder Third-Person-Perspektive Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Torn Banner Studios, präsentiert von Tripwire Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Minuten pro Spiel Was mir gefallen hat Kraftvolle Nahkämpfe, gut nachvollziehbare Finten und Konter, Belagerungen mit 64 Spielern, Rammböcke und Katapulte, werfbare Ausrüstung, großartige Sprachausgabe, eine rege Cross-Play-Spielergemeinschaft

Ritterlichkeit 2 ist ein mittelalterliches Gemetzel mit Köpfchen und zweifellos eines der Die besten Koop-Spiele da draußen. Entscheide dich für Agatha oder Mason, Stürme auf ein Schlachtfeld mit 64 Spielern und kämpfe um Tore, Rammböcke und brennende Vorratswagen.

Die Kämpfe sind hart und belohnen gutes Timing. Zieh einen Hieb in die Länge, täusche einen Stich an, lande die Parade. Verfehle dein Ziel, triff einen Teamkameraden – und improvisiere dann mit einer geworfenen Axt oder was auch immer dir gerade in die Hände fällt. Es ist chaotisch, aber das System bleibt übersichtlich genug, sodass kluge Spielzüge den Sieg bringen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nichts spricht für Cross-Play so sehr wie volle Lobbys und sofortige Warteschlangen. Ritterlichkeit 2 bietet beides und legt noch Belagerungen obendrauf, die sich anfühlen wie Filmsequenzen, die man selbst steuert. Es ist packend, rasant und wirklich gesellig.

Karten erzählen kleine Geschichten. Die Dorfbewohner fliehen, Mauern stürzen ein, Adlige werden „eskortiert“, und der letzte Vorstoß wird zu einem verzweifelten letzten Gefecht. Der Soundtrack und die Sprachausgabe machen den Moment erst richtig aus, und die schauspielerische Leistung überzeugt auch dann noch, wenn alles explodiert.

Mein Fazit: Ritterlichkeit 2 ist nach wie vor der beste Online-Nahkampf-Brawler. Die Kämpfe fühlen sich kraftvoll an, die Ziele sorgen für ordentliches Chaos und dank Crossplay herrscht auf jedem Server reges Treiben. Das ist das Spiel, das ich starte, wenn ich Lust auf knallharte Schlägereien und ein paar unvergessliche Höhepunkte habe.

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14. FragPunk [Ein plattformübergreifendes Juwel, das seine eigenen Regeln bricht]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Art des Spiels Taktischer Ego-Shooter mit Helden, rundenbasiert Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Bad Guitar Studio, NetEase Games Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Minuten pro Spiel Was mir gefallen hat „Shard Cards“, die in jeder Runde die Regeln auf den Kopf stellen, solide Schusswechsel mit minimalem Rückstoß, abwechslungsreiche Lancers, von denen jeder seine eigene Persönlichkeit und seinen eigenen Charme hat, übersichtliches Kartendesign, verschiedene Spielmodi und reibungsloses Cross-Play

FragPunk ist einer dieser Shooter, die sich fünf Sekunden lang vertraut anfühlen und dann das Blatt wenden. Es ist zwar ein 5-gegen-5-Spiel – aber nach jeder Runde ziehst du eine Splitterkarte, die die Regeln verändert. Die Schwerkraft könnte sich verschieben. Alle könnten unsichtbar werden. Oder vielleicht beginnt die Karte plötzlich, Spieler in zufälligen Zonen zu heilen. Man weiß nie, was als Nächstes kommt, und genau diese Unvorhersehbarkeit macht den Reiz aus.

The Die Schusswechsel sind präzise und rasant, eher wie BewertungalsOverwatch, aber mit weniger Leerlauf. Jeder Held (ein sogenannter „Lancer“) bringt einzigartige Tricks mit, ohne dabei die Grundlagen zu überlagern – deine Treffsicherheit ist immer noch wichtiger als deine Abklingzeiten. Die Steuerung fühlt sich präzise an, ohne ruckartig zu wirken, und jedes Nachladefenster zählt. Du wirst es spüren, wenn du einen Fehler machst. Streitigkeiten entstehen schnell und sind noch schneller wieder vorbei, daher zählt tatsächlich jedes Duell. Die Runden sind vorbei, bevor man erschöpft ist, aber nicht, bevor es richtig wild wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben FragPunk Es schafft den Spagat zwischen Geschicklichkeit und Überraschung. Das Shard-Card-System sorgt für Abwechslung, und dank des plattformübergreifenden Matchmakings sind die Lobbys jederzeit voll besetzt. Es ist stilvoll, clever und fühlt sich tatsächlich neu an – kein Klon mit einem kleinen Twist.

Ich habe auf verschiedenen Plattformen gespielt und kaum einen Unterschied bemerkt. Das Matchmaking für plattformübergreifende Spiele läuft reibungslos, und die Leistung ist überraschend flüssig selbst wenn das Chaos auf Hochtouren läuft. Es hat diesen Reiz, „noch eine Runde“ spielen zu wollen, den heutzutage nur noch wenige Shooter bieten.

Mein Fazit: Das ist ein Geheimtipp. FragPunk belohnt schnelles Denken und flinke Finger, und die Runden mit wechselnden Regeln sorgen dafür, dass sich jedes Match wie ein ganz neues Spiel anfühlt. Es ist unvorhersehbar, ausgefeilt und genau die Art von Aufbruch, die kompetitive Shooter gebraucht haben.

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Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Art des Spiels Battle-Royale-Plattform, Multiplayer-Minispiele Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2020 Urheber Mediatonic, Epic Games Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Minuten pro Runde Was mir gefallen hat Minispiele mit Ragdoll-Physik für bis zu 60 Spieler, vollständiges Cross-Play und Cross-Progression, saisonale Battle-Passes mit Kostümen, integrierter Level-Editor

Hast du schöne Erinnerungen daran, wie du Serien wie Ninja-Krieger, Takeshi-BurgundWipeout? Dann wird es dir bestimmt gefallen Fall Guys.

Als eines der besten Plattformspiele ist dies ein rasantes, unterhaltsames und chaotisches Partyspiel, das jeder genießen kann. Springe, tauche und schnapp dir alle, die dir im Weg stehen, um es in die nächste Runde zu schaffen – selbst wenn die Person neben dir dein bester Spielpartner ist. Die einfache Steuerung verleiht dem Spiel zusätzliche Tiefe. urkomische Levels voller unerwarteter Herausforderungen, und das Gameplay bleibt immer abwechslungsreich, da es ständig durch saisonale Events aktualisiert wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fall Guys verwandelt den Wettkampf in eine Komödie. Es ist ein Battle Royale, bei dem niemand schießt. Man sprintet, springt und stolpert sich einfach durch absurde Hindernisparcours. Dank Cross-Play sind alle Matches stets gut besetzt, und die saisonalen Updates sorgen immer wieder für neues Chaos.

Mit seinem bezaubernden Grafikstil und der farbenfrohen Optik, Fall Guys ist eines der besten Spiele, wenn du nach etwas Einfachem suchst, das du mit deinen Freunden genießen kannst. Es ist ein Battle-Royale-Hindernisparcours-Spiel das sorgt für Gelächter, Wettstreit und eine gesunde Portion Rivalität – eine Kombination, die immer gut ankommt.

Mein Fazit:Fall Guys ist Chaos pur – im besten Sinne. Zur Hälfte Geschicklichkeit, zur Hälfte Slapstick, und irgendwie immer lustig, selbst wenn man verliert. Dank Cross-Play sind die Lobbys stets gut gefüllt, und kein Durchgang gleicht dem anderen. Es ist einfach fröhlicher, ausgelassener Unsinn, der immer wieder Spaß macht.

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16. Sea of Thieves [Das beste plattformübergreifende Piratenabenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Art des Spiels Ego-Perspektive, Action-Adventure, offene Welt, Multiplayer-Piraten-Sandbox Plattformen PC, PS5, Xbox One, Xbox X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Rare Ltd., Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 25 bis 30 Stunden, um die Hauptgeschichte durchzuspielen Was mir gefallen hat Eine beständige gemeinsame Spielwelt mit dynamischer, sich organisch entwickelnder Handlung, „Tall Tales“-Quests, plattformübergreifendem Koop-Modus, wechselnden saisonalen Events und kosmetischen Fortschritten

Hast du dich schon mal gefragt, wie es wohl wäre, deine Kumpels zu schnappen und unter Piratenflagge auf die sieben Weltmeere zu segeln? Wenn ja, dann Sea of Thievesist genau dasAction-Abenteuerfür dich.

Erschienen im2018… es ist nicht nur ein Spiel über Piraten – es ist eines der besten Koop-Spiele, die es gibt. Schlüpfe in die Rolle eines Piraten und verbünde dich mit anderen, um Schiffe zu steuern, nach versteckten Schätzen zu suchen, rivalisierende Piraten zu bekämpfen oder sogar auf die Jagd zu gehen legendäre Seeungeheuer. Aus SpaßSee- und Landkampf to knifflige Rätsel… da ist für jeden Piratentyp etwas dabei.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sea of Thieves Lässt dich gemeinsam mit Freunden in die Rolle eines Piraten schlüpfen. Ihr hisst die Segel, geht auf Schatzsuche und geratet in Seeschlachten, die innerhalb von Sekunden von Ruhe in Chaos umschlagen. Dank Cross-Play tummeln sich auf den Meeren Crews von allen Plattformen, sodass jede Begegnung zu einer Mischung aus Zusammenarbeit, Verrat oder beidem wird.

Es gibt auch Anlass zum Lachen und zu spontanen Flüchen, wenn es beim Multiplayer-Spiel unerwartet zu einem Verrat kommt. Das Spiel bietet letztendlich Hunderte von Stunden viel Spaß für Spieler, die Teamwork und das Erkunden lieben – wenn das also genau dein Ding ist, solltest du es unbedingt mal ausprobieren.

Mein Fazit: Nur wenige Spiele vermitteln so ein Gefühl von purem Abenteuer Sea of Thieves. Es ist unberechenbar, wunderschön und wie geschaffen für gemeinsame Erlebnisse – von der Art, über die man noch Tage später spricht. Dank Cross-Play wird alles miteinander verbunden, sodass niemand außen vor bleibt.

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17. Borderlands 4 [Bester plattformübergreifender Koop-Looter-Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Looter-Shooter aus der Ego-Perspektive, Action-RPG Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S (Nintendo Switch 2: Termin noch offen) Erscheinungsjahr 2025 Urheber Gearbox Software, 2K Games Durchschnittliche Spielzeit 25 bis 35 Stunden, um die Kampagne durchzuspielen Was mir gefallen hat Vier einzigartige Vault-Jäger (echter Buildcraft), flexible Fertigkeitsbäume, knackiges Schussgefühl, neue Bewegungsmöglichkeiten (Gleiten, Greifen), 4-Spieler-Online-Koop mit Crossplay ab Spielstart, 2-Spieler-Splitscreen, packender Endgame-Loop, regelmäßige Balance-Patches, bei denen tatsächlich auf das Feedback der Spieler eingegangen wird

Borderlands 4 versetzt dich direkt nach Kairos und lässt dich loslegen. Der Loop setzt sofort ein: Eine Zone abklären, die unglaubliche Beute einsacken, die Talente neu verteilen und einen Boss vernichten, der dich vor einer Stunde noch schikaniert hat. Die neue Bewegungsabfolge sorgt für mehr Dynamik im Kampf – gleite zur Neupositionierung, greife an, um den richtigen Winkel zu finden, und schlage dann zu. Es ist immer noch Borderlands, einer derDie besten Action-RPGs immer nur noch gemeiner und schneller.

Mit den Kochsets haben Sie alle Möglichkeiten zum Kochen. Du kannst dich auf reinen Schaden, Gruppenkontrolle oder Überlebensfähigkeit konzentrieren ohne den Build zu unterbrechen. Der Koop-Modus funktioniert reibungslos: Verknüpfe ein kostenloses SHiFT-Konto und spiele gemeinsam mit Freunden auf dem PC, PlayStationundXbox vom ersten Tag an. Aber Achtung: Die plattformübergreifende Spielfortschrittsübertragung ist zum Start noch nicht verfügbar.

Warum wir uns dafür entschieden haben Borderlands 4 Das ist der Koop-Looter-Loop in Höchstform: raffinierte Kämpfe, flexible Charakterkonfigurationen und echtes Crossplay, das dein Team plattformübergreifend zusammenhält. Das Spiel ist wie geschaffen für lange Nächte und laute Waffen.

Beende die Geschichte und die Die „Ultimate Vault Hunter“-Rangliste startet mit Schwierigkeitsstufen, Wildcard-Missionen und besseren Beutegegenständen. Es ist genau die richtige Art von Grind mit härteren Kämpfen, faireren Belohnungen und klaren Zielen. Gearbox nimmt auch nach dem Start noch Anpassungen an den Waffen vor – Verbesserungen für Pistolen und Sturmgewehre sind bereits in Planung, sodass sich die Spielstrategien nicht verfestigen werden.

Mein Fazit:Dies ist dieBorderlands Ich wollte mich durchkämpfen. Das Schießen fühlt sich gut an, die Klassen sind lebendig, und im Endgame gibt es einen Berg zu erklimmen statt einer Checkliste. Dank Crossplay ist es einfach, die Crew am Laufen zu halten. Ein Wochenende reicht, und dein Hauptcharakter wird zu einem Monster.

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18. Overwatch 2 [Bester plattformübergreifender 5-gegen-5-Ziel-Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Team-basierter Hero-Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Minuten pro Spiel Was mir gefallen hat Präzises 5v5-Tempo, Helden mit klar definierten Rollen, entscheidende Ult-Kombinationen, Heldenwechsel während des Spiels, übersichtliche Ziele, flüssiges Treffer-Feedback, Crossplay und accountübergreifender Spielfortschritt

Overwatch 2 basiert auf Dynamik. Man wählt eine Rolle aus, startet eine Partie „King of the Hill“ oder „Payload“, und der erste Teamkampf gibt den Ton an. Panzer schaffen Platz, Unterstützer jonglieren mit Abklingzeiten und DPS-Spieler suchen nach dem einen perfekten Winkel. Die Ultimativ-Wirtschaft entscheidet über Runden, aber kluge Positionswechsel und gutes Positionieren können Kämpfe genauso schnell wenden. Es ist rasant, gnadenlos und befriedigend, wenn der Plan aufgeht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist der spannendste Team-Shooter, wenn es um das reine Zielspiel geht. Dank Cross-Play bleiben die Warteschlangen gut gefüllt, die Rollen sorgen für ein faires Zusammenspiel im Team, und jeder Kampf hat eine klare Siegbedingung, die man im Moment spürt.

Karten verkaufen das Hin und Her. Würgegriffe wirken gefährlich, und Flankenangriffe sind tatsächlich entscheidend. Du spürst den Unterschied zwischen einem sauberen Angriff und einem chaotischen Vorstoß. Stell dich mit Freunden auf jeder beliebigen Plattform in die Warteschlange, bilde über dein Konto ein Team, und schon bist du im Spiel. In den saisonalen Drops gibt es einen neuen Helden oder eine neue Karte und das Meta verändert sich gerade so viel, dass es spannend bleibt.

Spieler, die viel Zeit damit verbracht haben, Kosmetikartikel, Ränge und Fortschritte zu sammeln, schauen oft nach Wie man verkauftOverwatchKonto effizient und gleichzeitig sicherstellen, dass der Prozess sicher und reibungslos abläuft.

Mein Fazit: Overwatch 2 ist der Hero-Shooter, der am einfachsten zu erlernen und am schwersten aus der Hand zu legen ist. Teamwork spiegelt sich in der Punktetabelle wider, entscheidende Spielzüge entscheiden tatsächlich über den Ausgang einer Karte, und dank Cross-Play bleibt deine Gruppe zusammen. Wenn du koordiniertes Chaos suchst, das gutes Timing und Disziplin belohnt, ist dies die richtige Wahl.

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Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Art des Spiels Fußballsimulation, online und offline Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Urheber EA Vancouver/EA Rumänien, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit Etwa 12 Minuten pro Spiel Was mir gefallen hat Reaktionsschnelles Dribbling und präzise Ballannahme, intelligentere Laufwege, realistische Ballphysik, „Ultimate Team“ mit Koop-Modus, lebendige „Clubs Nights“, ein umfangreicher Karrieremodus, ein erstklassiges Übertragungspaket und zuverlässiges Crossplay in den wichtigsten Online-Modi

EA Sports FC 26 spielt schnell und sauber. Präzise Pässe, entschlossene Zweikämpfe und eine gute Ballannahme können eine Abwehr auseinanderreißen. In großen Spielen spürt man, wie sich das Blatt wendet. Derby-Abende in den Stadien werden zu echten Spektakeln mit entscheidenden Standardsituationen und letzten Rettungsaktionen, die ganze Spielzeiten retten. Der Karrieremodus belohnt nun endlich auch langwierige Spielstände mit einer flüssigeren Spielersuche und einer besseren Spielerentwicklung Das leuchtet ein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Fußball macht mehr Spaß, wenn die Lobby voll ist. Dank des plattformübergreifenden Matchmaking-Systems sind die Einzel- und Team-Modi rund um die Uhr gut besucht, sodass Rivalen auch plattformübergreifend Rivalen bleiben. Dazu kommen ein stabiler Netzcode und eine präzise Eingabereaktion – das Ergebnis ist ein reibungsloser Online-Spielablauf.

„Ultimate Team“ hält das Rad weiter am Laufen, doch dank Koop-Teams und intelligenten Spielzielen wirkt das Ganze keineswegs wie reine Routinearbeit. Die Schüsse haben sowohl aus der Distanz als auch im Strafraum Gewicht, sodass sich die von dir herausgespielten Chancen tatsächlich auszahlen. Die Übertragung sorgt mit bessere Wiederholungen und anwachsende Zuschauergeräusche im richtigen Moment.

Mein Fazit:Das ist genau das Richtige für Ligaabende und lange Spielmarathons am Wochenende. Der Ball läuft wie am Schnürchen, die Spiele sind spannend, und dank Cross-Play bleiben alle deine Freunde in derselben Saison. Wenn du eine echte Fußballsimulation suchst, die Timing, Raumspiel und Teamwork in den Vordergrund stellt, Erste Klasse 26liefert.

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20. Warframe [Bester plattformübergreifender Sci-Fi-Koop-Shooter]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Art des Spiels Looter-Shooter in der Third-Person-Perspektive, Action-RPG, Live-Service Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2013 Urheber Digital Extremes Durchschnittliche Spielzeit 25–35 Stunden, um die Quests der Hauptgeschichte abzuschließen Was mir gefallen hat Blitzschneller Parkour, riesige Auswahl an Warframes, umfangreiches Modding und Buildcraft, filmreife Quests, Open-World-Zonen, das Endgame „Steel Path“, zuverlässiges Cross-Play und Cross-Save

Warframe is Geschwindigkeit, Stil und handwerkliches Können in einem Durchgang. Du springst mit einem Sprung über eine Kachel, rutschst in eine Gruppe hinein, aktivierst eine Fähigkeit – und schon ist der Raum wie weggeblasen. Die Bewegung steht hier im Mittelpunkt, sie ist keine Nebensache. Jede Mission fühlt sich anders an, wenn man Kettensprünge, Wandgriffe und Zielgleitmanöver um Winkel zu wählen, mit denen die KI niemals rechnet.

Mit der Charakterliste findest du den passenden Hauptcharakter. Brauchst du Crowd Control? Dann nimm Vauban oder Khora. Einen Boss-Zerstörer? Mesa, Revenant oder jeden anderen Charakter, den du zu einem Krit-Monster getunt hast. Das Mod-System ist das Geheimnis des Erfolgs. Eine Waffe formen, verzinkte Mods einbauen, Arkane bestreuen, Archon-Splitter einbetten… und plötzlich fühlt sich dieselbe Waffe wie eine ganz neue an. Fashionframe rundet das Ganze ab, sodass dein wandelnder Mixer dabei auch noch schick aussieht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Warframe bietet Power-Fantasy, ohne dabei an Tiefe einzubüßen. Die Spielmechanik ist anspruchsvoll, die Charakterentwicklung wird schnell komplex, und dank Crossplay bleiben die Teams bei allen Aktivitäten zusammen – von schnellen Relikt-Einsätzen bis hin zu nächtlichen „Steel Path“-Marathons.

Der Inhalt ist reichhaltig. Filmreife Quests führen die Geschichte von „The Second Dream“ bis zu „The New War“. Offene Zonen lockern den Spielalltag mit Kopfgeldjagden, Angeln und der Jagd auf große Ziele auf. In „Railjack“ schlüpfst du in die Rolle eines Raumschiff-Crewmitglieds. „Duviri“ ist ein abwechslungsreicher Rogue-lite-Loop, wenn du mal etwas anderes suchst. Stelle dich mit Freunden auf jeder beliebigen Plattform in die Warteschlange und behalte deinen Fortschritt dank Cross-Save bei. Es funktioniert einfach.

Mein Fazit: Warframe ist eines der besten Koop-Spiele, in das man viel Zeit investieren kann. Die Kämpfe fühlen sich flüssig an, das Grinden zahlt sich aus, und die Tiefe der Charakteranpassung belohnt das Herumprobieren. Verbinde deine Konten, wähle einen Charakter und sieh zu, wie sich deine Ausrüstung von ordentlich zu absurd entwickelt. Es ist ein Kaninchenbau – im besten Sinne.

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21. Genshin Impact [Bestes plattformübergreifendes Open-World-RPG]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Art des Spiels Action-RPG, Open-World, Gacha, Multiplayer-Koop Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch (in Entwicklung), Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2020 Urheber HoYoverse Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden, um die Hauptgeschichte durchzuspielen (und noch Hunderte mehr für Erkundungen) Was mir gefallen hat Elementar-Kampfsystem, Charakterwechsel, riesige offene Welt, Koop-Dungeons, regelmäßige Inhaltsupdates

Genshin Impact ist ein pulsierendesOpen-World-RPG wo du das atemberaubende Land Teyvat erkunden kannst. Hier verschmelzen Elementarmagie und fesselnde Geschichten nahtlos miteinander und bieten dir ein Ein Abenteuer voller Rätsel, Kämpfe und versteckter Schätze.

Warum wir uns dafür entschieden haben Genshin Impact Das Spiel fängt dieses Gefühl der Entdeckung perfekt ein. Man erklimmt Berge, nur um zu sehen, was sich auf der anderen Seite verbirgt, stürzt sich mitten in der Luft in Kämpfe und reiht Elementarkombos aneinander, die in Bewegung einfach unglaublich aussehen. Das Crossplay funktioniert nahtlos. Ob auf dem Handy, der Konsole oder dem PC – alle erkunden gemeinsam dieselbe Welt.

Und das Beste daran? „Genshin Impact“ unterstützt Crossplay zwischen PC, PlayStation, iOS und Android, sodass du ganz einfach mit Freunden zusammen spielen kannst, egal auf welcher Plattform sie spielen. Während du die atemberaubenden Landschaften erkundest, schaltest du mächtige Charaktere mit jeweils eigenen Elementarfähigkeiten frei und stellst dich gemeinsam herausfordernden Bossen und Dungeons. Regelmäßige Updates sorgen dafür, dass es immer etwas Neues zu entdecken gibt, sei es ein Fest-Event oder eine neue Region, die es zu erkunden gilt.

Mit seiner wunderschönen Grafik, seiner facettenreichen Spielwelt und der Crossplay-Funktion, Genshin Impact ist das perfekte Spiel, wenn du Lust auf ein bisschen Magie, Abenteuer und Koop-Spaß mit Freunden hast.

Mein Fazit: Genshin Zuerst weckt es die Neugier, dann die Action. Der Elementarkampf bleibt spannend, und jeder Aufstieg belohnt sich mit einer Aussicht, einer Truhe oder einem Kampf, der es wert ist, geführt zu werden. Der Koop-Modus funktioniert bei Bossen und Domänen reibungslos, sodass Freunde einfach einsteigen und helfen oder sich helfen lassen können. Ich starte das Spiel für die täglichen Aufgaben und bin am Ende schon bei der dritten Quest – und bin total begeistert davon.

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22. Forza Horizon 5 [Bester plattformübergreifender Open-World-Rennspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

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Art des Spiels Rennspiel, Open-World, Arcade-Stil, Multiplayer Plattformen PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Playground Games, Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 25 bis 30 Stunden, um die Hauptkampagne durchzuspielen (plus Hunderte weitere Stunden für Erkundungen und Events) Was mir gefallen hat Eine weitläufige Open-World-Karte von Mexiko, dynamisches Wetter und wechselnde Jahreszeiten, Hunderte von lizenzierten Fahrzeugen, Community-Events und benutzerdefinierte Rennen

Dieses besondere Rennspiel ist ein spektakuläres Juwel unter den besten Rennspielen, die plattformübergreifend gespielt werden können. Vor dem Hintergrund wunderschöner Landschaften in Mexiko bietet das Spiel ein eine aufregende Mischung aus Abenteuer und Geschwindigkeit, das man gemeinsam mit anderen Rennsportfans spielen kann. Beim Spielen tauchen die Spieler in eine Welt ein, in der sich jedes Rennen wie ein Fest für die Augen anfühlt und für puren Adrenalinkick sorgt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Forza Horizon 5 Das ist der beste Grund, sich einen Controller zuzulegen. Es läuft flüssig, ist schnell und auf gemeinsamen Spielspaß ausgelegt. Dank Cross-Play lassen sich Teams ganz einfach bilden, und durch die ständigen Live-Updates bleibt die Karte immer abwechslungsreich.

Wenn du und deine Freunde auf der Suche nach einem schönen und adrenalingeladenen Rennspiel seid, Forza Horizon 5 sollte ganz oben auf Ihrer Liste stehen. Sie können leicht mindestens 20 Stunden reinen, rasanten Spielspaß, und es gibt genug Inhalt für weitere hundert Stunden, falls man Lust darauf hat. Dieses Spiel nimmt nicht nur einen Platz unter den die schnellsten Rennspiele – es definiert auch, was in diesem Genre möglich ist.

Mein Fazit: Forza Horizon 5 Das Spiel trifft einfach den Nagel auf den Kopf. Das Fahrgefühl ist mühelos, aber niemals langweilig, die Strecke zieht einen in ihren Bann, egal wie oft man sie schon gefahren ist, und die Mischung aus Freiheit und Wettkampf ist einfach perfekt. Es ist die Art von Spiel, die man für ein einziges Rennen startet und am Ende die ganze Nacht damit verbringt – und es macht einem nicht einmal etwas aus.

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23. Marvel Rivals [Bester plattformübergreifender Superhelden-Shooter]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Art des Spiels Third-Person-Shooter, Hero-Shooter, teambasierter Multiplayer Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber NetEase Games, Marvel Games Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Minuten pro Spiel Was mir gefallen hat 6-gegen-6-Hero-Shooter mit Marvel-Charakteren, zerstörbaren Umgebungen, auf Synergien basierenden Team-Up-Fähigkeiten und vollständigem Crossplay in den Casual-Modi

Wenn du dich über die neuesten Gaming-Nachrichten auf dem Laufenden hältst, kennst du bestimmt Marvel-Rivalen. Es war überall zu sehen, und das aus gutem Grund. Wenn Sie auf der Suche nach Unterhaltsame TPS-Spiele, lies weiter.

Marvel-Rivalenist im Grunde genommenOverwatch, aber besser. Es ist ein rasantes 6-gegen-6-Hero-Shooter-Spiel in der Third-Person-Perspektive wo man in die Rolle einiger der größten Namen der Marvel Universum – Spider-Man, Iron Man, Loki, einfach alle. Jeder Held hat seine eigenen Fähigkeiten, und man kann sogar verrückte Team-Moves hinlegen. Wenn es klappt, ist es der Hammer. Wenn nicht … nun ja, dann kann es sich ein bisschen chaotisch anfühlen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Konkurrenten greift das Hero-Shooter-Konzept auf und treibt es auf die Spitze. Es ist ein 6-gegen-6-Chaos, in dem Iron Man eine Combo mit Groots Schild ausführen kann oder Doctor Strange mitten im Kampf ein Portal erschafft, um das Team zu retten. Das Kartendesign sorgt für rasante Action, und dank des plattformübergreifenden Matchmakings ist jede Warteschlange stets voll.

Natürlich gibt es Crossplay von Anfang an, sodass du im Handumdrehen mit Freunden ein Team bilden kannst. Der einzige Haken? Im Ranglistenmodus werden Konsolen- und PC-Spieler getrennt, was aus Gründen der Ausgewogenheit zwar Sinn macht, aber trotzdem etwas schade ist.

Das Beste daran ist, dass dieses Spiel völlig kostenlos spielbar, sodass du jederzeit einsteigen kannst. Und wenn du Lust hast, dein Erlebnis individuell anzupassen, gibt es jede Menge süßMarvel-RivalenSkins um sich auszudrücken.

Mein Fazit:Marvel-Rivalen ist der pure Spaß. Die Fähigkeiten greifen geschickt ineinander, die Zusammenarbeit fühlt sich ganz natürlich an, und die Matches treffen genau den richtigen Mittelweg zwischen Strategie und Spektakel. Dank Cross-Play kann deine ganze Crew gemeinsam einsteigen, ganz egal, wer den Controller in der Hand hat.

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24. Monster Hunter Wilds [Das beste plattformübergreifende Action-RPG für Koop-Jagdabenteuer]

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Art des Spiels Action-Rollenspiel, Third-Person-Perspektive, Multiplayer-Jagd Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Capcom Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden, um die Hauptgeschichte durchzuspielen (plus Hunderte weitere Stunden für Endgame-Jagdmissionen) Was mir gefallen hat Nahtlose offene Welt, plattformübergreifendes Spielen, Seikret-Reittiere mit Waffenwechsel, Wundsystem zum Angreifen von Schwachstellen, dynamische Wettereffekte

Monster Hunter Wilds ist deine Eintrittskarte zu spannenden Crossplay-Abenteuern, bei denen du dich mit deinen Freunden zusammentun kannst, um Besiege riesige Bestien in weitläufigen, nahtlos ineinander übergehenden offenen Welten. Als neuester Teil der legendären Action-RPG Serie bringt sie frische Ideen und atemberaubende Umgebungen in die Jagd ein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Monster Hunter Wilds Das Spiel nutzt all das, was Capcom in zwei Jahrzehnten gelernt hat, und erschafft eine Welt, die sich endlich lebendig anfühlt. Die Biome wechseln mitten in der Jagd, Monster kämpfen ebenso gegeneinander wie gegen dich, und dank der nahtlosen offenen Zonen gibt es keine Ladebildschirme mehr – nur noch puren Jagdfluss. Cross-Play verbindet alle Plattformen miteinander, sodass dein Team nie auseinandergerissen wird, und allein das verändert den gesamten Rhythmus des Spiels.

Dank der neuen Crossplay-Unterstützung kannst du Bildet Teams auf dem PC, PS5undXbox Series X/S um gemeinsam Monster aufzuspüren, ganz gleich, von wo aus ihr spielt. Das Spiel verzichtet auf altmodische Lobbys zugunsten eines wahrhaft fesselnden Jagderlebnisses – schnappt euch eure Waffen, schwingt euch auf euer treues Seikret-Reittier und macht euch bereit, lebendige Welten voller dynamischer Wetterverhältnisse und gewaltiger jahreszeitlicher Veränderungen zu erkunden.

Monster Hunter Wilds verbindet die klassische Formel der Serie – Vorbereitung und Präzision – mit moderner Open-World-Erkundung und schafft so das ultimative Crossplay-Koop-Erlebnis. Also trommle deine Jagdgruppe zusammen und mach dich bereit, dein Vermächtnis zu schreiben!

Mein Fazit: Monster Hunter Wilds Die Serie kommt nun richtig in Fahrt. Die Jagden wirken filmisch, ohne dabei ihren spannungsgeladenen, taktischen Kern zu verlieren, und jeder Kampf gegen ein Monster wird zu einer Geschichte, die man später gerne weitererzählt. Dank Cross-Play ist es einfacher denn je, eine Jagdgruppe zusammenzustellen und ein ganzes Wochenende damit zu verbringen, ein einziges Biest durch die Wüste zu jagen.

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Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Art des Spiels Taktischer Third-Person-Shooter mit Stealth- und Präzisionskämpfen Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Entwicklungen bei Rebellion Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Stunden, um die Kampagne durchzuspielen Was mir gefallen hat Weitläufige Sandbox-Karten, verbesserte Stealth-KI, realistische Ballistik, verbesserte Schalldämpfer- und Tarnsysteme, fesselnde Koop-Missionen, reibungslose Crossplay-Integration

Sniper Elite: Resistance verstärkt die sich langsam entwickelnde Handlung der Serie. Du befindest dich wieder hinter den feindlichen Linien im besetzten Osteuropa und starrst auf große Sandbox-Karten, die dich dazu zwingen, Schüsse, Routen und Fluchtwege zu planen. Spektakuläre Schüsse sorgen für die Highlights; Tarnung, Geduld und schnelle Lösungen sichern den Erfolg.

Das ballistische Modell hat nach wie vor Vorrang. Wind, Reichweite, Körperhaltung und ein unregelmäßiger Puls – all das spielt eine Rolle. Das Zielfernrohr einstellen, den Atem anhalten, abdrücken – und ein Schädelbruch aus 300 Metern Entfernung sorgt für den Röntgen-Kick. Der wahre Nervenkitzel liegt in der Abfolge: einen Kontrollpunkt umgehen, die Beobachter doppelt treffen, sich vor dem Alarm in Stellung bringen und dann zusehen, wie die Karte auseinanderfällt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es gibt dir echte Kontrolle und sorgt dafür, dass jede Entscheidung zählt. Du kannst laut spielen oder dich unbemerkt durch eine ganze Karte schleichen – beide Spielstile werden gleichermaßen unterstützt. Cross-Play ermöglicht einen unkomplizierten, reibungslosen Koop-Modus, der auch aussichtslose Situationen in gemeinsame Siege verwandelt.

Der Koop-Modus wirkt wie maßgeschneidert, und die Missionen lassen sich problemlos auf zwei Spieler anpassen. Der eine zeichnet Augen, während der andere Nester ausräumt. Deckungsfeuer, Ablenkungsmanöver und lautlose Synchronangriffe fügen sich ganz natürlich ein. Das plattformübergreifende Spiel funktioniert reibungslos, sodass Timing und Kommunikation den entscheidenden Beitrag leisten.

Mein Fazit: Die Selbstbewusstesten Sniper Elite Bisher. Die Schüsse fühlen sich großartig an, die Ausweichmanöver wirken individuell, und das Spiel belohnt strategisches Vorgehen statt Panik. Das Cross-Play verleiht dem Spiel zusätzliche Attraktivität, denn ein guter Spotter macht den perfekten Schuss noch besser.

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26. Smite [Bestes plattformübergreifendes MOBA-Action-Spiel]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Art des Spiels Multiplayer-Online-Battle-Arena (MOBA) in der Third-Person-Perspektive Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2014 (Cross-Play wurde später hinzugefügt) Urheber Hi-Rez Studios Durchschnittliche Spielzeit 25–30 Minuten pro Spiel Was mir gefallen hat Eine Third-Person-Perspektive, bei der die Positionierung entscheidend ist, eine vielfältige Auswahl an Göttern, befriedigende Präzisionsschüsse, ausgewogene Klassenrollen, ein starkes Teamplay-Meta, reibungsloses Cross-Play und Cross-Progression

Smite ist nach wie vor eines der einfallsreichsten MOBA-Spiele auf dem Markt und zweifellos das zugänglichste. Der Wechsel von der Vogelperspektive zu einer Third-Person-Kamera verändert alles. Plötzlich Das Abwägen der Distanz, das Zielen und das Ausweichen fühlen sich ganz individuell an. Jeder Teamkampf wird zu einem Wirbel aus Bewegung und Präzision, statt nur aus dem Abwarten von Abklingzeiten.

Die Aufstellung ist auf die beste Art und Weise absurd. Dutzende Götter und mythische Gestalten, jeder mit seinem eigenen Spielstil und Charme. Ich habe Stunden damit verbracht, zwischen Assassinen-Stürmen, Magier-Angriffen und entscheidenden Rettungsaktionen als Support hin und her zu wechseln, und es wird nie langweilig. Hi-Rez feilt seit Jahren an der Balance und überarbeitet sie, sodass das Meta lebendig bleibt, ohne jemals zufällig zu wirken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Smite trifft genau den richtigen Mittelweg zwischen lockerer Unordnung und strategischer Tiefe. Die Third-Person-Perspektive sorgt für echtes Action-Feeling, und dank Cross-Play-Matchmaking kannst du dich jederzeit mit jedem in eine Partie einreihen. Es ist eines der wenigen MOBA-Spiele, das sich mit Controller und Maus gleichermaßen gut spielen lässt.

Dank Cross-Play läuft alles reibungslos, und dem Matchmaking ist es egal, auf welcher Plattform du spielst. Du loggst dich ein, bildest eine Gruppe und legst los. Es läuft flüssig, stabil und schneller, als es die meisten Wettkampfspiele selbst heute noch schaffen.

Mein Fazit:Immer noch eines der wenigen MOBA-Spiele, das sich mitten im Match lebendig anfühlt. Die Kamerabewegungen verwandeln Kämpfe in mitreißende Schlägereien, und das Spieltempo schafft genau die richtige Balance zwischen Geschicklichkeit und Chaos. Da Cross-Play alle Plattformen miteinander verbindet, Smite bleibt der Goldstandard für actionlastige Strategiespiele.

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27. Paladins [Bester plattformübergreifender kostenloser Helden-Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Art des Spiels Ego-Shooter mit Helden, 5-gegen-5-Zielmodus Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Hi-Rez Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–12 Minuten pro Spiel Was mir gefallen hat Umfangreiche Charakterauswahl mit klar definierten Rollen, kartengestützte Ausrüstungskonfigurationen und Talente, knackiges Schussgefühl, die Spielmodi „Belagerung“ und „Ansturm“, schnelle Warteschlangen, plattformübergreifendes Spielen sowie Account-Verknüpfung für plattformübergreifenden Spielfortschritt auf unterstützten Systemen

Paladine ist der preisgünstige Hero-Shooter, der dennoch viel zu bieten hat. Du Wähle einen Champion aus, lege ein Talent fest und stelle ein Deck aus fünf Karten zusammen Das verändert tatsächlich die Spielweise deines Charakters. Willst du Burst-Schaden? Dann baue deinen Charakter darauf aus. Willst du Sustain oder Utility? Auch dafür gibt es einen Weg. Die Schüsse sitzen, die Fähigkeiten haben Biss, und die Ultimates entscheiden Kämpfe, ohne das Gegenpiel zu unterbinden. Reittiere direkt nach dem Spawn sorgen für Tempo in den Runden und halten den Spielfluss auf Hochtouren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Paladine Bietet das Beste aus „Heroes“ und „Buildcraft“, ohne dich mit endlosem Grind zu überhäufen. Es ist kostenlos, flexibel und dank Cross-Play bleibt dein Team in einer Warteschlange. Die perfekte Wahl, wenn du Strategie und Spielmechanik in schnellen Runden suchst.

„Siege“ ist das Aushängeschild. Kämpft um die Kontrolle über die Punkte, eskortiert dann die Fracht, während eure Frontlinie Zeit verschafft und eure Hintermannschaft Kills sammelt. „Onslaught“ ist der Brawl-Modus für alle, die einfach nur ununterbrochen kämpfen wollen. Die Karten sind übersichtlich, Flanken sind entscheidend, und eine gute Positionierung ist immer noch wichtiger als bloße Treffsicherheit. Es ist einfach, eine Rolle zu erlernen, aber schwer, einen Hauptcharakter zu meistern – und genau das macht einen Helden-Shooter aus.

Das plattformübergreifende Spielen funktioniert reibungslos, und die Lobbys füllen sich zu jeder Tageszeit schnell. Wenn du deinen Account verknüpfst, kannst du deinen Spielfortschritt auf allen unterstützten Plattformen übertragen, sodass ein Wechsel der Konsole nicht wie ein Neuanfang wirkt.

Mein Fazit:Paladine ist eine clevere Alternative zu teuren Hero-Shootern. Das Ausrüstungssystem verleiht jedem Champion eine ganz eigene Identität, die Spielmodi haben genau den richtigen 10-Minuten-Rhythmus, und das Crossplay sorgt für lebhafte Wettkämpfe. Stell dich mit Freunden in die Warteschlange, optimiere deinen Build und fang an, Punkte zu sammeln.

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28. Tekken 8 [Bestes plattformübergreifendes Kampfspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Art des Spiels 3D-Kampfspiel, kompetitiver Mehrspielermodus Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Bandai Namco Studios Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Minuten pro Spiel Was mir gefallen hat Ein Spielsystem, das Druck belohnt, knifflige Ausweichmanöver und Fehlschläge bestraft, grobe Wandläufe und Breaks, ein Rollback-Netzwerk mit Cross-Play, großartige Trainingswerkzeuge (Super Ghost Battle, Meine Wiederholungen & Tipps), der Einstieg über Arcade Quest, eine große Spielerriege mit starken Neuzugängen

„Tekken 8“ schlägt hart zu und fordert dich auf, noch härter zurückzuschlagen. Das nenne ich mal eine solide Grundlage für ein tolles Kampfspiel. Das „Heat“-System wandelt Schwung in Schaden und echte Entscheidungen um. Setzt du den Druck fort, nimmst du den Gewinn mit oder lockst du den Gegner in eine Panikreaktion? Die neutrale Position ist nach wie vor entscheidend. Weiche einem Fehlschlag aus, starte einen Angriff, dränge den Gegner an die Wand und sorge dafür, dass die nächste Reaktion wehtut. Der Rhythmus fühlt sich schneller an, aber die grundlegenden „Tekken“-Spielprinzipien sind unverändert geblieben.

„Arcade Quest“ ist ein guter Einstieg. Man wechselt zwischen den Spielhallen hin und her, lernt die Matchups kennen, ergattert Kosmetik-Gegenstände und findet sich im Ranglistenmodus zurecht, ohne sich verloren zu fühlen. Der Story-Modus bietet das Mishima-Drama sowie einige beeindruckende Szenen. Das Training ist hervorragend. Die Geister lernen deine Gewohnheiten kennen, die Wiederholungen zeigen, wann man Flaggen bestrafen kann, und die Frame-Daten sind auf einen Blick erkennbar.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Tekken 8“ macht komplexe Spieltiefe zugänglich. Die Lernhilfen sind clever, das Spielgeschehen ist aggressiv, und dank Crossplay geht dir nie der Trainingspartner aus. Es ist ein Kampfspiel, das Zeit respektiert und Fleiß belohnt.

Das Online-Spiel ist der eigentliche Reiz. Dank Cross-Play füllen sich die Warteschlangen schnell, und die Rollback-Funktion funktioniert zuverlässig. Revanchen sind im Handumdrehen angesetzt. Der „Special Style“-Modus ermöglicht es Neulingen, weniger Tasten zu drücken und mehr zu lernen, während erfahrene Spieler weiterhin voll manuell spielen können. Die Anpassungsmöglichkeiten sind so umfangreich, dass das Gewinnen in einem absurden Outfit zu einem kleinen Ziel wird.

Mein Fazit: Das ist „Tekken“ in Höchstform. Die Grundlagen zahlen sich aus, „Heat“ sorgt für zusätzliche Spannung, und der Online-Modus läuft Nacht für Nacht reibungslos. Wenn ich Kämpfe will, die mir etwas beibringen und sich trotzdem explosiv anfühlen, starte ich das Spiel, lade einen Freund auf einer anderen Plattform ein und lasse die Wände für mich sprechen.

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29. Final Fantasy XIV Online: Starter-Edition [Das beste plattformübergreifende Final Fantasy]

Unsere Bewertung Enebameter 7,9/10

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Art des Spiels Third-Person, MMORPG, Fantasy, PvE/PvP Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2013 (A Realm Reborn) Urheber Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 80 bis 100 Stunden, um die Hauptgeschichte der Starter-Edition durchzuspielen Was mir gefallen hat Umfangreiche, storybasierte Quests, ein flexibles Klassensystem, groß angelegte Raids und Prüfungen, eine facettenreiche Hintergrundgeschichte, Spielerwohnungen und eine sehr soziale Community

Wenn Sie die Final Fantasy Serie, sich aber schon immer gewünscht haben, diese Erfahrung mit Freunden und Fremden online zu teilen, dann tauchen Sie ein in die Welt von Final Fantasy XIV ist eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun.

Es gibt nicht viele andere Spiele, die ein so einzigartig dynamisches und fesselndes Spielerlebnis bieten wie dieses Massively Multiplayer Online-Rollenspiel. Es ist eindie perfekte Mischung aus Strategie und Action. Der Spagat zwischen dem Einsatz deiner Fähigkeiten und dem Ausweichen vor vernichtenden Angriffen wird an der Tagesordnung sein. Sich zusammenzuschließen, um Dungeons zu durchqueren, Prüfungen zu bestehen und gewaltige Raids in Angriff zu nehmen, macht jede Menge Spaß und erfordert ernsthaftes Teamwork. Du kannst dich aber auch einfach in der Stadt entspannen und gemeinsam angeln gehen – das ist eine der am bestenFinal Fantasy Spieleda draußen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Final Fantasy XIV macht das Bilden von Gruppen zum Kinderspiel und die Geschichte zu einer lohnenden Erfahrung. Du kannst bei einem Charakter die Klasse wechseln, dich in Sekundenschnelle für Dungeons anmelden und auf dem PC spielen, PlayStationoderXbox ohne die Gruppe aufzuteilen. Die Starter-Edition ist ein umfangreicher, in sich geschlossener Handlungsbogen mit großartigen Dungeons, gewaltigen Bosskämpfen und einem einfachen Einstieg in die komplexeren Spielmechaniken.

Abgesehen vom Spielablauf bietet das Spiel eine enorm umfangreiche Charakteranpassung, die es dir ermöglicht, voll und ganz in das Leben deiner eigenen Charaktere einzutauchen. Dank regelmäßiger Updates wird das Spiel ständig erweitert, und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um einzusteigen Final Fantasy XIVals heute.

Mein Fazit:Final Fantasy XIV Das ist das MMO, das ich Freunden empfehle, die Wert auf eine gute Story und echten Koop-Modus legen. Die Kämpfe laufen flüssig ab, die Boss-Mechaniken vermitteln gute Spielgewohnheiten, und die Community ist wirklich hilfsbereit. Dank Cross-Play bleiben Freikompanien und Freundesgruppen zusammen, sodass man sich einfach einloggt, die Gruppe anpingt und jeden Abend gemeinsam Fortschritte macht.

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Was bedeutet „plattformübergreifend“?

„Plattformübergreifend“ bedeutet einfach Du kannst mit Freunden auf anderen Systemen spielen. PC, Xbox, PlayStation, Switch – solange das Spiel es unterstützt, bleibt niemand außen vor. Ihr braucht nicht alle die gleiche Ausrüstung, um gemeinsam zu spielen.

Manche Spiele bieten auch plattformübergreifenden Spielfortschritt, sodass deine Daten dir folgen, wenn du die Plattform wechselst. Kein Neuanfang, keine verlorenen Freischaltungen. Das ist allerdings nicht selbstverständlich. Manche Spiele werben mit „plattformübergreifend“ und meinen damit „irgendwie schon, aber nur, wenn Vollmond ist und du dieselben Ländereinstellungen verwendest“. Überprüfe das immer noch einmal, bevor du davon ausgehst, dass es funktioniert.

Was war das erste plattformübergreifende Spiel?

Dieser Titel geht normalerweise an Final Fantasy XI. Es wurde im 2002und lassen Sie PC undPS2 Die Spieler erkunden gemeinsam dieselbe Welt, was damals eine große Sache war. Xbox 360 kam später hinzu, wodurch es das erste Spiel war, das drei Plattformen in einem gemeinsamen Online-Raum miteinander verband. Es wurde kein großes Aufhebens darum gemacht, aber es funktionierte.

Es gab wahrscheinlich schon vorher kleinere Beispiele, aber Final Fantasy XIwar derdas erste große Projekt, das ein voller Erfolg war. Und ja, es gab schon Streit über die Rollenverteilung in der Gruppe und die Beuteverteilung plattformübergreifend – manche Dinge ändern sich nie.

Mein Gesamtfazit zu den besten plattformübergreifenden Spielen

Was sind also gute plattformübergreifende Spiele? Die, bei denen man vergisst, dass man auf verschiedenen Systemen spielt. Jedes Spiel auf dieser Liste bietet genau das – reibungsloses Matchmaking, stabile Verbindungen und jede Menge Spaß, der deine Gruppe Nacht für Nacht wiederkommen lässt.

Hier sind die besten Crossplay-Spiele, je nachdem, wonach du suchst:

Kreative Sandkiste → Bergbau, Handwerk – Nach wie vor der Goldstandard für plattformübergreifende Multiplayer-Spiele.

→ Bergbau, Handwerk – Nach wie vor der Goldstandard für Battle Royale → Fortnite – Die Blaupause für moderne Cross-Play-Spiele .

→ Fortnite – Die Blaupause für Schnellsuche → Rocket League – Eines der beliebtesten unterhaltsame Crossplay-Spiele die je hergestellt wurden.

→ Rocket League – Eines der beliebtesten die je hergestellt wurden. Koop-Shooter → Helldivers 2 – Eines der besten plattformübergreifende Koop-Spiele für das Mannschaftsspiel.

→ Helldivers 2 – Eines der besten für das Mannschaftsspiel. Horror → Dead by Daylight– Die erste Wahl für Cross-Play-Spiele PS5 UndXbox die Spieler lieben.

→ Dead by Daylight– Die erste Wahl für die Spieler lieben. Kostenlos spielbar → Apex Legends, Warframe – Die besten kostenlose Cross-Play-Spiele mit echter Tiefe.

→ Apex Legends, Warframe – Die besten mit echter Tiefe. Sport/Rennsport → Erste Klasse 26, Forza Horizon 5 – Unterhaltsame plattformübergreifende Spiele für Treffen mit Freunden.

→ Erste Klasse 26, Forza Horizon 5 – für Treffen mit Freunden. RPG-Grind → Diablo IV– Perfekt plattformübergreifende Multiplayer-Spiele für längere Sitzungen.

→ Diablo IV– Perfekt für längere Sitzungen. Kämpfen → Tekken 8– Einer derDie besten plattformübergreifenden Spiele für hochkarätige Duelle.

Egal, ob du Multiplayer-Spiele mit plattformübergreifendem Spiel für Ranglistenspiele oder die Die besten plattformübergreifenden Multiplayer-Spiele Für lockeres Koop-Spiel ist diese Liste genau das Richtige für dich. Fazit: Die Die besten Cross-Play-Spiele Sie verbinden nicht nur Plattformen – sie verbinden Menschen. Wähle eine aus, schick deinen Freunden eine Nachricht und mach dir keine Gedanken mehr darüber, wer auf welcher Plattform ist.

Häufig gestellte Fragen