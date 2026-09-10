Lingsha-Hochgeschwindigkeitsbahn: Charakterübersicht und Bausatz 2026

Lingsha ist eine der stärksten Heil-Einheiten in HSR und kombiniert dank ihres Geistbegleiters Fuyuan partyweite Heilung mit einigen der stärksten „Break“-Schäden im Spiel.

Dieser Charakter-Guide behandelt Lingshas Fähigkeiten, ihre Spuren und Eidolons sowie die Frage, ob es sich lohnt, sie zu ziehen, je nachdem, was dein Team bereits benötigt. Sie debütierte als limitierte 5-Sterne-Figur und wurde bereits zweimal erneut angeboten. Außerdem gehen wir auf ihre Banner-Historie, ihre Synchronsprecher sowie darauf ein, wie sich ihre aktuellen Aufladeboni auf den Erhalt ihrer Eidolons und ihres charakteristischen Lichtkegels auswirken.

Lingsha auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Feuer Pfad Häufigkeit Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 2.5 (Banner „Lass den Duft auf dich wirken“) Wiederholungen Version 3.0 (Banner „Indelible Coterie“)



Version 3.8 (Banner „Lass den Duft auf dich wirken“) Synchronsprecher Whitney Holland (EN)



Kaori Maeda (JP)



Zijun Rao (CH)



Ye-na Jang (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Lingsha in „Honkai Star Rail“?

Lingsha wird als Kesselmeisterin der Alchemiekommission von Xianzhou Luofu vorgestellt, eine Vidyadhara-Heilerin, die für ihre scharfen Instinkte und ihr ruhiges Auftreten bekannt ist. Ihr Geruchssinn ist ungewöhnlich präzise, und sie verlässt sich stets darauf, um Krankheiten zu diagnostizieren, bevor sie ernst werden; oft verbrennt sie eigens zusammengestellte Räuchermischungen, um neben dem Körper auch den Geist eines Patienten zu beruhigen.

Sie ist jemand, der innerlich vor Wut brodeln kann, während sie nach außen hin einen vollkommen gelassenen Gesichtsausdruck bewahrt – eine Eigenschaft, die ihr dabei hilft, sich in den verworrenen sozialen Machtverhältnissen des Luofu zurechtzufinden. Dasselbe ausgeglichene Temperament zeigt sich auch in ihren Arbeitsbeziehungen innerhalb der Alchemiekommission, wo ihr medizinisches Können ihr trotz ihrer relativ kurzen Amtszeit echte Autorität verschafft hat.

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Lingshas Kit erklärt

Lingshas Spielweise basiert auf einem einzigen, kontinuierlichen Zyklus, der sich um ihren Begleiter Fuyuan dreht. Der Einsatz ihrer Fertigkeit „Rauch und Pracht“ fügt jedem Gegner Feuerschaden zu und heilt die gesamte Gruppe auf einmal; dabei wird Fuyuan in die Zugreihenfolge berufen oder, falls er bereits berufen ist, sein eigener Zug vorverlegt.

Sobald Fuyuan im Einsatz ist, übernimmt ihr Talent „Mistdance Manifest“: In Fuyuans Zug löst es einen Folgeangriff aus, der alle Gegner trifft und zusätzlich einen weiteren Treffer gegen ein einzelnes Ziel auslöst; dabei werden Gegner priorisiert, die noch über „Zähigkeit“ verfügen und eine Feuerschwäche haben; außerdem wird ein Debuff von der gesamten Gruppe entfernt und es erfolgt erneut eine Heilung.

Fuyuan kann bis zu 5 Aktionen speichern; wenn man ihre Fertigkeit also wiederholt einsetzt, solange Fuyuan am Leben ist, wird diese Folgeangriffsschleife häufiger ausgelöst.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Dripping Mistscape“, vereint alle Aspekte ihres Schadensprofils: Sie belegt jeden Gegner mit dem Status „Befog“, wodurch dieser zwei Runden lang zusätzlichen Break-Schaden erleidet, während sie gleichzeitig einen hohen Feuer-Schaden verursacht und die HP der Gruppe auffüllt. Diese Kombination aus einem partyweiten Debuff, der den erlittenen Schaden erhöht, sowie Heilung und Reinigung sorgt dafür, dass sie sich weniger wie eine reine Heilerin und eher wie eine hybride „Break“-Unterstützerin anfühlt.

Ihr Basisangriff „Votivweihrauch““ ist ein einfacher Feuerangriff gegen ein einzelnes Ziel, der hauptsächlich dazu dient, Fertigkeitspunkte und Energie aufzubauen, wenn es in diesem Zug nichts Besseres zu tun gibt.

Übersicht über Lingshas Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Lingsha tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Lingshas Spuren

Ihr Basisangriff „Votivweihrauch““ fügt einem einzelnen Gegner bei maximaler „Trace“-Stufe Feuerschaden in Höhe von bis zu 100 % von Lingshas Angriffskraft zu.

Ihre Fertigkeit „Rauch und Pracht“ verursacht an allen Gegnern Feuerschaden in Höhe von bis zu 80 % von Lingshas Angriff und stellt Lebenspunkte in Höhe von bis zu 14 % von Lingshas Angriff plus 420 pro Verbündetem wieder her, während sie zudem Fuyuans Aktion um 20 % vorverlegt, falls diese bereits beschworen wurde.

Ihr Talent „Mistdance Manifest“ ist es, das Fuyuan tatsächlich ins Spiel bringt. Durch den Einsatz dieser Fähigkeit wird Fuyuan mit einer anfänglichen Geschwindigkeit von 90 und 3 gespeicherten Aktionen (maximal 5) beschworen. Fuyuan verschwindet, sobald diese Aktionen auf null sinken oder wenn Lingsha selbst zu Boden geworfen wird.

Wenn Fuyuan agiert, fügt sie allen Gegnern Feuerschaden in Höhe von bis zu 75 % von Lingshas Angriff zu, sowie einen weiteren Schlag in Höhe von bis zu 75 % von Lingshas Angriff gegen einen einzelnen Gegner, der noch über „Zähheit“ verfügt und eine Feuerschwäche aufweist. Derselbe Folgeangriff hebt zudem einen Debuff von der gesamten Gruppe auf und stellt für jeden HP in Höhe von bis zu 12 % von Lingshas ATK plus 360 wieder her.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Dripping Mistscape“, versetzt jeden Gegner in den Zustand „Befog“, wodurch dieser zwei Runden lang bis zu 25 % erhöhten „Break“-Schaden erleidet, verursacht Feuer-Schaden in Höhe von bis zu 150 % von Lingshas Angriff an allen Gegnern, stellt der gesamten Gruppe HP in Höhe von bis zu 12 % von Lingshas Angriff plus 360 wieder her und beschleunigt Fuyuan's Aktion um 100 %.

Lingshas Technik „Aurora-Flammen“ Beschwört Fuyuan sofort zu Beginn des nächsten Kampfes und belegt alle Gegner für 2 Runden mit „Vernebelung“.

Lingshas Bonusfähigkeiten Waldrauch Durch den Einsatz eines Basisangriffs werden zusätzlich 10 Energie regeneriert. Zinnoberrote Brise Erhöht Lingshas Angriffskraft oder ihre ausgehende Heilung um einen Wert, der einem Prozentsatz ihres Break-Effekts entspricht, bis zu einem Maximum von 50 % Angriffskraft oder 20 % ausgehender Heilung. Glut-Echo Solange Fuyuan auf dem Spielfeld ist: Wenn ein Verbündeter Schaden erleidet oder HP verliert und die aktuellen HP eines Gruppenmitglieds auf 60 % oder weniger sinken, feuert Fuyuan sofort den Folgeangriff des Talents ab, ohne eine gespeicherte Aktion zu verbrauchen; dies kann alle 2 Züge erneut ausgelöst werden.

Lingshas Attributboni (insgesamt) +37,3 % Durchbruchseffekt +18,0 % maximale HP +10,0 % Angriff

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Lingshas Eidolons

E1, „Blüte auf Vileward-Bouquet“, erhöht ihre Schwäche-Break-Effizienz um 50 % und senkt die Verteidigung eines Gegners um 20 %, sobald dessen Schwäche gebrochen ist – eine klare Verbesserung in Sachen Schaden und Nützlichkeit für jedes auf Break ausgerichtete Team.

E2, „Freizeit in Carmine Smokeveil“, steigert den Break-Effekt der gesamten Gruppe um 40 % für 3 Runden, wann immer sie ihre Ultimative Fähigkeit einsetzt, und macht sie so zusätzlich zu all ihren anderen Fähigkeiten zu einer echten Verstärkerin des Break-Effekts.

E3 bis E6 fügen hauptsächlich Stat-Werte hinzu, anstatt neue Effekte zu bieten. E3, „Glanz des blumigen Dochtes“, und E5, „Gelassenheit in Windungen und Wendungen“, erhöhen lediglich die Werte ihrer Talente, ihrer ultimativen Fähigkeit, ihrer Fertigkeiten und ihrer Basis-Angriffskraft. Sie sollten am besten als gemeinsame Investitionsstufe betrachtet werden und nicht als herausragende Einzelauswahlen.

E4, „Der Duft eines Banketts unter dem Blätterdach“, lässt Fuyuan den Verbündeten mit den niedrigsten HP um einen Teil von Lingshas ATK heilen, wann immer Fuyuan agiert, was hilfreich ist, aber nicht unverzichtbar, wenn ihre Basisheilung bereits ausreicht, um dein Team abzudecken.

E6, „Arcadia in tiefer Abgeschiedenheit“, verringert die Resistenz aller Gegner gegen alle Elementtypen um 20 %, solange Fuyuan aktiv ist, und fügt bei jedem Angriff von Fuyuan zusätzliche Feuerschaden-Instanzen hinzu. Dies sorgt für einen echten Schadensschub bei Teams im „Super Break“-Stil, die sie als Kerncharakter einsetzen.

Lingsha Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Lingsha gut?

Lingsha ist eine EX-Tier-Wahl, insbesondere für Teams, die sich auf Break-Effekt-Schaden konzentrieren, wie Firefly oder Boothill, da ihr „Befog“-Debuff aus ihrer Ultime dafür sorgt, dass jeder Gegner für einige Runden zusätzlichen Break-Schaden erleidet.

Lingshas Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: EX



„Pure Fiction“: S



„Apocalyptic Shadow“: EX

Sie ist praktisch dafür geschaffen, mit einem auf Break-Effekte spezialisierten Schadensverursacher zusammenzuspielen. Das ist auch der Grund, warum ihre Bewertung in „Pure Fiction“ leicht sinkt, da die gegnerischen Wellen dort schneller durchlaufen, als ein einzelnes Setup aus Heilung und Break immer mithalten kann.

Ihre Heilung ist so großzügig, dass die meisten Teams neben ihr keine zweite Heilungseinheit benötigen, wodurch ein Platz für einen weiteren Schadensverursacher frei wird.

So erhältst du Lingsha in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Lingsha ist eine limitierte 5-Sterne-Figur, daher kann sie nur aus ihrem eigenen Charakter-Event-Warp („Lass den Duft auf dich wirken““) gezogen werden, solange dieser aktiv ist, nicht jedoch aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug auf ihrem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ erworben werden kann. Für Spieler, die Guthaben aufladen, werden „Oneiric Shards“ im Verhältnis 1:1 in „Stellar Jades“ umgewandelt.

Denkt daran: Wenn ihr vorhabt, Guthaben aufzuladen, um Lingsha, ihre Eidolons oder ihren charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die Oneiric-Aufladeboni im Shop, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu prüfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro Ausgabe.

Lingsha debütierte erstmals in Version 2.5 auf ihrem Banner „Lass den Duft auf dich wirken“ und hatte seitdem zwei Wiederholungen, wobei die jüngste eine zweite Auflage desselben „Lass den Duft auf dich wirken“-Banners in Version 3.8 war, das vom 7. Januar 2026 bis zum 28. Januar 2026. Bislang wurde noch keine weitere Wiederholung für sie offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du in ? auf Lingsha ziehen2026?

Lingsha verdient unsere Gesamtbewertung „EX“, da sie gleich zwei Rollen abdeckt: Sie ist eine wirklich zuverlässige Heilerin und eine echte Verstärkerin für Break-Effekte. Wenn in deinem Account bereits ein auf Break fokussierter Schadensverursacher ungenutzt herumsteht, dem es an guter Nachhaltigkeitsunterstützung mangelt, ist sie eine der besten Lösungen für dieses Problem im aktuellen Kader.

Sie ist weniger unverzichtbar, wenn du nicht vorhast, ein auf „Break“ ausgerichtetes Team einzusetzen, da ihre Heilung allein andere „Abundance“-Einheiten nicht übertrifft. Für die meisten „Break-Effekt“-Teams lohnt es sich jedoch, ihr den Vorzug vor einem generischen Heiler zu geben.

Vorteile Nachteile ✅ Liefert in jeder Rotation



starke, konstante Heilung für die gesamte Gruppe ✅ Verursacht für eine Heil-Einheit



ungewöhnlich hohen „Toughness“-Schaden ✅ Steigert durch ihre ultimative



Fähigkeit den „Break“-Schaden des gesamten Teams erheblich ✅ Beseitigt zusätzlich zur Heilung



bei jedem Einsatz von Fuyuan einen Debuff für das gesamte Team ✅ Skaliert sowohl mit Angriff als auch mit „Break“-Effekt, sodass Investitionen nie verschwendet



werden ✅ Generiert effizient Energie und erreicht so schnell



ihre ultimative Fähigkeit ✅ Bildet eine nahezu ideale Kombination mit jedem auf „Break“-Effekte ausgerichteten Team ❌ Ist in Bezug auf Skillpunkte weniger effizient als einige andere Unterstützer



❌ Benötigt relativ hohe SPD-Investitionen, um den Debuff ihrer ultimativen Fähigkeit lückenlos



aktiv zu halten ❌ Ihr Basisangriff verursacht nur geringen Schaden und kann daher mit niedriger Priorität behandelt werden

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Häufig gestellte Fragen