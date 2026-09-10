Tren de alta velocidad de Lingsha: Descripción general del personaje y kit 2026

Lingsha es una de las unidades de apoyo más potentes de HSR, ya que combina la curación para todo el grupo con uno de los daños «Break» más potentes del juego gracias a su compañero espiritual, Fuyuan.

Esta guía de personaje repasa las habilidades de Lingsha, sus «Traces» y «Eidolons», y analiza si merece la pena intentarla conseguir en función de las necesidades de tu equipo. Debutó como personaje de 5 estrellas de edición limitada y ya ha tenido dos reediciones. También repasaremos su historial de banners, sus actores de doblaje y cómo sus bonificaciones actuales por recarga influyen en la obtención de sus Eidolones y su cono de luz característico.

Lingsha de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Fuego Camino Abundancia Función Apoyo Lanzamiento Versión 2.5 (banner «Deja que el aroma te envuelva») Repeticiones Versión 3.0 (banner «Indelible Coterie»)



Versión 3.8 (banner «Deja que el aroma te envuelva») Actores de doblaje Whitney Holland (EN)



Kaori Maeda (JP)



Zijun Rao (CH)



Ye-na Jang (KR) Valoración general EX Valoraciones finales Memoria del caos: EX



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Lingsha en Honkai Star Rail?

Lingsha aparece como la Maestra del Caldero de la Comisión de Alquimia de Xianzhou Luofu, una sanadora vidyadhara conocida por su agudo instinto y su actitud serena. Su sentido del olfato es inusualmente preciso, y recurre a él constantemente para diagnosticar dolencias antes de que se agraven; a menudo quema incienso de mezcla personalizada para tranquilizar la mente del paciente, además de su cuerpo.

Es de esas personas que pueden estar furiosas por dentro mientras mantienen una expresión totalmente serena por fuera, un rasgo que le resulta muy útil para desenvolverse en las enrevesadas intrigas sociales del Luofu. Ese mismo temperamento ecuánime se refleja en sus relaciones laborales dentro de la Comisión de Alquimia, donde su destreza médica le ha valido una autoridad real a pesar de su relativamente corta trayectoria en el cargo.

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Explicación del kit de Lingsha

El kit de Lingsha funciona en un único bucle continuo centrado en su compañero Fuyuan. Al usar su habilidad, «Humo y esplendor», inflige daño de fuego a todos los enemigos y cura a todo el grupo de una vez; al hacerlo, invoca a Fuyuan en el orden de turno o adelanta el turno de Fuyuan si ya está invocado.

Una vez que Fuyuan está en el campo de batalla, su talento, «Danza de la Niebla», toma el relevo: en el turno de Fuyuan, lanza un ataque de seguimiento que golpea a todos los enemigos más un golpe adicional a un único objetivo, da prioridad a cualquier enemigo que aún tenga «Resistencia» y una «Debilidad al fuego», disipa una desventaja de todo el grupo y vuelve a curar.

Fuyuan puede acumular hasta 5 acciones almacenadas, por lo que usar su habilidad repetidamente mientras Fuyuan sigue viva hace que ese ciclo de seguimiento se active con mayor frecuencia.

Su habilidad definitiva, «Paisaje de niebla chorreante», es donde se plasma toda su identidad como causante de daño: inflige «Niebla» a todos los enemigos, lo que hace que reciban daño de «Rotura» adicional durante dos turnos, al tiempo que inflige una gran cantidad de daño de Fuego y repone al máximo los PS del grupo. Esa combinación de una desventaja de daño recibido para todo el grupo, junto con la curación y la purificación, es lo que hace que se la perciba menos como una sanadora pura y más como una habilitadora híbrida de «Break».

Su ataque básico, «Incienso votivo», es un sencillo golpe de fuego contra un solo objetivo que sirve principalmente para acumular puntos de habilidad y energía cuando no hay nada mejor que hacer en ese turno.

Resumen de las Huellas y los Eidolones de Lingsha

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las «huellas» de Lingsha, seguidas de sus eidolones.

Las Huellas de Lingsha

Su ataque básico, «Incienso votivo», inflige daño de Fuego equivalente a hasta el 100 % del ataque de Lingsha a un único enemigo al alcanzar el nivel máximo de «Huella».

Su habilidad, «Humo y esplendor», inflige daño de fuego equivalente a hasta el 80 % del ataque de Lingsha a todos los enemigos y restaura vida equivalente a hasta el 14 % del ataque de Lingsha más 420 por cada aliado, al tiempo que adelanta la acción de Fuyuan un 20 % si ya está invocada.

Su talento, «Manifestación de la danza de la niebla», es lo que realmente pone a Fuyuan en juego. Al usar la habilidad, se invoca a Fuyuan con una velocidad inicial de 90 y 3 acciones almacenadas, con un máximo de 5, y Fuyuan desaparece una vez que esas acciones llegan a cero o si la propia Lingsha es derribada.

Cuando Fuyuan actúa, inflige DAÑO de Fuego equivalente a hasta el 75 % del ATK de Lingsha a todos los enemigos, más otra instancia equivalente a hasta el 75 % del ATK de Lingsha a un único enemigo que aún tenga Resistencia y una Debilidad al Fuego. Ese mismo ataque adicional también disipa una desventaja de todo el grupo y restaura PV equivalentes a hasta un 12 % del ATQ de Lingsha más 360 para todos.

Su habilidad definitiva, «Paisaje de niebla chorreante», inflige «Niebla» a todos los enemigos, lo que hace que reciban hasta un 25 % más de daño de ruptura durante dos turnos, inflige daño de fuego equivalente a hasta el 150 % del ATK de Lingsha a todos los enemigos, restaura PV equivalentes a hasta el 12 % del ATK de Lingsha más 360 para todo el grupo y adelanta la acción de Fuyuan en un 100 %.

Técnica de Lingsha «Wisps of Aurora» Invoca inmediatamente a Fuyuan al comienzo de la siguiente batalla e inflige «Niebla» a todos los enemigos durante 2 turnos.

Habilidades adicionales de Lingsha Humo silvano Al usar un ataque básico, se regeneran además 10 de energía. Vapor bermellón Aumenta el ATQ o la curación proporcionada por Lingsha en una cantidad equivalente a un porcentaje de su efecto de ruptura, hasta un máximo del 50 % del ATQ o del 20 % de la curación proporcionada. Eco de las brasas Mientras Fuyuan esté en el campo de batalla, si algún aliado recibe daño o pierde PV y los PV actuales de un miembro del grupo caen al 60 % o menos, Fuyuan lanza inmediatamente el ataque de seguimiento del talento sin gastar una acción almacenada, y esto puede volver a activarse cada 2 turnos.

Bonificaciones de estadísticas de Lingsha (total) +37,3 % de efecto de ruptura +18,0 % de PV máximos +10,0 % de ataque

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Eidolones de Lingsha

E1, «Florecimiento en el ramo de Vileward», aumenta su eficacia para romper debilidades en un 50 % y reduce la DEF de un enemigo en un 20 % una vez que se rompe su debilidad, lo que supone un claro aumento de daño y utilidad para cualquier equipo centrado en romper debilidades.

E2, «El ocio en Carmine Smokeveil», aumenta el efecto de ruptura de todo el grupo en un 40 % durante 3 turnos cada vez que utiliza su habilidad definitiva, lo que la convierte en una auténtica potenciadora del efecto de ruptura, además de todo lo demás que ya hace.

Las habilidades E3 a E6 añaden principalmente valores de estadísticas en lugar de nuevos efectos. La E3, «Brillo de la mecha floral», y la E5, «Equilibrio sobre giros y vueltas», simplemente aumentan los niveles de Talento, Habilidad definitiva, Habilidad y Ataque básico. Es mejor considerarlas como un nivel de inversión compartida, no como elecciones destacadas por sí mismas.

El E4, «Aroma de un banquete bajo un dosel», hace que Fuyuan cure al aliado con menos PV con una parte del ATK de Lingsha cada vez que Fuyuan actúa, lo cual ayuda, pero no es esencial si su curación base ya cubre las necesidades de tu equipo.

E6, «Arcadia bajo profundo aislamiento», reduce la resistencia a todos los tipos de daño de todos los enemigos en un 20 % mientras Fuyuan está activa y añade instancias adicionales de daño de Fuego cada vez que Fuyuan ataca; supone un auténtico pico de daño para los equipos de tipo «Super Break» que la utilizan como pieza central.

Evaluación de Lingsha en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es buena Lingsha?

Lingsha es una elección de nivel EX específica para equipos centrados en el daño por efecto «Break», como Firefly o Boothill, ya que la desventaja «Befog» de su habilidad definitiva hace que todos los enemigos reciban daño «Break» adicional durante un par de turnos.

Clasificación de Lingsha Valoración general EX Clasificaciones en fase final «Memoria del caos»: EX



«Ficción pura»: S



«Sombra apocalíptica»: EX

Está prácticamente diseñada para formar equipo con un causante de daño especializado en efectos de ruptura, lo que también explica por qué su valoración baja ligeramente en «Pure Fiction», donde las oleadas enemigas se suceden más rápido de lo que una única configuración de soporte y ruptura puede seguir el ritmo en todo momento.

Su capacidad de curación es tan generosa que la mayoría de los equipos no necesitan una segunda unidad de soporte junto a ella, lo que libera una plaza para incorporar a otro causante de daño.

Cómo conseguir a Lingsha en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Lingsha es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener a través de su propio Warp de evento de personaje (Deja que el aroma te envuelva) mientras esté activo, y no a través del Warp estándar permanente. Un único intento en su banner cuesta un Pase Especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 Jades Estelares. Para los jugadores que realicen recargas, los «Oneiric Shards» se convierten a razón de 1:1 con «Jades estelares».

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Lingsha, sus eidolones o su cono de luz exclusivo, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga oníricas de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla de Honor Sin Nombre y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Lingsha debutó por primera vez en la versión 2.5 en su banner «Deja que el aroma te envuelva» y, desde entonces, ha tenido dos reemisiones, siendo la más reciente una segunda reemisión de ese mismo banner «Deja que el aroma te envuelva» en la versión 3.8, que estuvo disponible del 7 de enero de de 2026 hasta el 28 de enero de 2026. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna otra reedición para ella.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Lingsha en 2026?

Lingsha se gana nuestra calificación general «EX» al desempeñar dos funciones a la vez: es una sanadora realmente fiable y una auténtica potenciadora del efecto «Break». Si tu cuenta ya cuenta con un causante de daño especializado en «Break» que está inactivo por falta de un buen apoyo de sostenibilidad, ella es una de las soluciones más claras a ese problema en la plantilla actual.

Es menos imprescindible si no tienes pensado formar un equipo centrado en el «Break», ya que su capacidad de curación por sí sola no supera a la de otras unidades de «Abundancia». Sin embargo, para la mayoría de los equipos basados en el efecto «Break», merece la pena darle prioridad frente a un sanador genérico.

Ventajas Contras ✅ Proporciona una curación potente y constante a todo el equipo en cada rotación



✅ Inflige un daño a la Resistencia inusualmente alto para una unidad



de soporte ✅ Aumenta significativamente el daño de «Break» de todo el equipo gracias a su habilidad definitiva



✅ Elimina un debuff de todo el grupo cada vez que Fuyuan actúa, además de curar



✅ Su potencia depende tanto del ATK como del «Break Effect», por lo que la inversión nunca se desperdicia



✅ Genera energía de forma eficiente, lo que le permite alcanzar su habilidad definitiva rápidamente



✅ Forma una combinación casi ideal con cualquier equipo centrado en el «Break Effect» ❌ Aprovecha menos los puntos de habilidad que otros personajes de soporte



❌ Requiere una inversión bastante alta en Velocidad para mantener activo el debuff de su habilidad definitiva sin interrupciones



❌ Su ataque básico aporta poco daño y puede dejarse en un segundo plano

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