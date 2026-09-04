Die besten Sparkle-Lichtkegel HSR 2026

Bevor du den besten „Sparkle“-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Sparkle beschreitet den „Harmony“-Pfad. Zwar kann sie einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Harmony“-Lichtkegel ausgerüstet ist.

Dieser Leitfaden behandelt die besten „Sparkle“-Lichtkegel, die es zu berücksichtigen gilt – von ihrer charakteristischen Wahl bis hin zur besten preisgünstigen Option –, damit du genau weißt, wofür du deine Sternjade und deine Level-Ressourcen ausgeben solltest.

Die besten „Sparkle“-Lichtkegel im Ranking (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „Irdische Eskapade“ Ihr charakteristischer Kegel baut „Strahlende Flamme“ aus ihrer eigenen Fertigkeit und ihrer ultimativen Fähigkeit auf und hält so die Krit-Buffs des Teams fast in jedem Zug aktiv. 2 Ein bodenständiger Aufstieg Ein kostengünstigerer Energie- und Schadensgenerator, der ihre Spezialfähigkeit in puncto reinem Teamwert übertrifft. 3 Aber der Kampf ist noch nicht vorbei Starke Energieregeneration sowie ein durch Rotation ausgelöster Schadensbonus für Verbündete, der sich gut mit Sparkles eigenem Skill-Einsatz kombinieren lässt. 4 Tanz! Tanz! Tanz! Die beste F2P-Option: Versetzt jeden Verbündeten einen Zug vorwärts, sobald sie ihre Ultimative Fähigkeit einsetzt.

„Irdische Eskapade“ – Best in Slot

„Irdische Eskapade“ ist Sparkles charakteristischer Lichtkegel. Er gewährt dem Träger 32 % kritischen Schaden, und zu Beginn des Kampfes erhält der Träger für 3 Runden den Effekt „Mask“. Solange „Mask“ aktiv ist, erhalten alle Verbündeten einen Bonus von 10 % auf die kritische Trefferquote und 28 % auf den kritischen Schaden, der zusätzlich zu den Effekten von Sparkles Fertigkeit und Ultimativfähigkeit wirkt.

Jedes Mal, wenn der Träger 1 Fertigkeitspunkt zurückerhält – einschließlich der Regeneration über die normale Obergrenze hinaus –, erhält er einen Stapel. Bei 4 Stapeln werden alle zurückgesetzt und der Träger erhält erneut „Mask“ für 4 Runden. Sparkle regeneriert durch ihre eigenen Fähigkeiten ständig Fertigkeitspunkte, sodass sie „Mask“ fast in jedem Zyklus ohne externe Hilfe aufrechterhalten kann.



Es ist ein „nice-to-have“, aber kein absolutes Muss, da ihre Alternativen ausreichen, um Endgame-Inhalte problemlos zu meistern. Außerdem konzentrieren sich die Premium-Buffs dieses „Light Cone“ eher auf reine Werte als darauf, eine neue mechanische Rotation freizuschalten, was es zu einer weniger attraktiven Investition macht als ihre frühen Eidolons oder neue Charaktere.

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Beste Alternativen zu „Irdische Eskapade“

„Ein bodenständiger Aufstieg“ ist ein echter Anwärter auf den Spitzenplatz und übertrifft sogar den charakteristischen „Irdische Eskapade“. Nachdem der Träger seine Fertigkeit oder sein Ultimatum auf einen Verbündeten angewendet hat, erhält dieser Verbündete einen Stapel „Hymn“ (bis zu 3 Stapel), und jeder Stapel erhöht den verursachten Schaden um 15 %.

Der Träger regeneriert bei demselben Auslöser zudem Energie und erhält alle 2 Einsätze einen Fertigkeitspunkt zurück. Es legt mehr Wert auf den reinen Teamschaden als das auf kritische Treffer ausgerichtete Kit von „Irdische Eskapade“, was es zu einer starken Wahl macht, wenn die Schadensformel deines Carrys mehr von einem pauschalen Schadensbonus profitiert als von zusätzlichen kritischen Trefferwerten.

„Aber der Kampf ist noch nicht vorbei“ bedient jedoch eine andere Nische. Es erhöht die Energieregenerationsrate des Trägers um 10 % und erstattet einen Fertigkeitspunkt, sobald die ultimative Fähigkeit des Trägers einen Verbündeten trifft. Darüber hinaus erhält der nächste Verbündete, der an die Reihe kommt, durch den Einsatz der Fertigkeit des Trägers für einen Zug einen Schadensbonus von 30 %. Das ist eine hervorragende Wahl, wenn dein Team energiehungrig ist, da Sparkles eigenes Kit ohnehin darauf ausgelegt ist, ihre ultimative Fähigkeit so oft wie möglich einzusetzen.

Bester F2P-Lichtkegel für Sparkle

„Tanzt! Tanzt! Tanzt!“ ist der beste F2P-Light-Cone für Sparkle. Er ist nicht vollständig F2P, da er nicht durch Grinden erhältlich ist, aber er ist im permanenten Standard-Stellar-Warp-Pool verfügbar. Wenn der Träger seine ultimative Fähigkeit einsetzt, wird die Aktionsgeschwindigkeit aller Verbündeten um 16 % erhöht .

Das wirkt sich direkt synergetisch auf Sparkles eigenes Kit zur Zugreihenfolge-Manipulation aus und ermöglicht es dem gesamten Team, häufiger zu agieren, genau dann, wenn ihre Buffs aktiv sind. Es erreicht zwar nicht die CRIT-Leistung der oben genannten 5-Sterne-Optionen, ist aber eine wirklich wettbewerbsfähige, langfristige Wahl, wenn du ihre Signatur noch nicht gezogen hast.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Sparkle geben?

„Irdische Eskapade“ ist die beste Wahl für Sparkle, wenn ihr ihre KRIT-Buffs mit maximaler Verfügbarkeit nutzen wollt, da ihr eigenes Kit die „Radiant Flame“-Mechanik des Kegels ohne zusätzliche Vorbereitung unterstützt.

Wenn du deine „Stellar Jades“ lieber anderweitig einsetzen möchtest, bietet dir „Ein bodenständiger Aufstieg“ durch einen pauschalen Schadensbonus anstelle von Krit-Werten nahezu denselben Teamwert, und „Tanzt! Tanzt! Tanzt!“ ist eine völlig kostenlose Option, die dank ihres „Action Advance“-Effekts dennoch gut funktioniert.

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Häufig gestellte Fragen