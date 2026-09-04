Los mejores conos luminosos «Sparkle» HSR 2026

Antes de elegir el mejor cono de luz de Sparkle para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Sparkle sigue el Camino de la Armonía. Aunque puede equiparse con un cono de luz de cualquier camino para aprovechar sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz de Armonía.

Esta guía repasa los mejores conos de luz de Sparkle que vale la pena tener en cuenta, desde su elección estrella hasta la mejor opción económica, para que sepas exactamente en qué invertir tus jade estelares y tus recursos de subida de nivel.

Clasificación de los mejores conos de luz de Sparkle (resumen)

Puesto Cono de luz Por qué ocupa este puesto 1 Escapada terrenal Su cono característico genera «Llama radiante» a partir de su propia habilidad y su habilidad definitiva, lo que mantiene activos los potenciadores de CRIT del equipo casi en cada turno. 2 Un ascenso con los pies en la tierra Un motor de energía y daño más económico que supera a su habilidad característica en cuanto a valor puro para el equipo. 3 Pero la batalla no ha terminado Una potente regeneración de energía, además de un potenciador de daño para aliados activado por rotación que combina muy bien con el uso de la propia habilidad de Sparkle. 4 ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila! La mejor opción para jugadores F2P: adelanta la acción de todos los aliados en el momento en que utiliza su habilidad definitiva.

«Escapada terrenal» – La mejor para este puesto

«Escapada terrenal» es el cono de luz característico de Sparkle. Otorga un 32 % de daño crítico al portador y, al inicio de la batalla, este obtiene «Máscara» durante 3 turnos. Mientras «Máscara» esté activa, todos los aliados obtienen un aumento del 10 % en la probabilidad de crítico y del 28 % en el daño crítico, que se suma a lo que ya proporcionan la habilidad y la habilidad definitiva de Sparkle.

Cada vez que quien lo lleva recupera 1 punto de habilidad, incluida la recuperación más allá del límite normal, obtiene una acumulación. Al alcanzar 4 acumulaciones, todas se borran y quien lo lleva vuelve a obtener «Máscara» durante 4 turnos. Sparkle regenera puntos de habilidad constantemente gracias a su propio conjunto de habilidades, por lo que puede mantener «Máscara» activa casi en cada ciclo sin necesidad de ayuda externa.



Es un objeto «que viene bien tener», pero no es realmente imprescindible, ya que sus alternativas son suficientes para que pueda superar cómodamente el contenido de final de juego. Además, las mejoras premium de este «Cono de Luz» se centran en las estadísticas puras en lugar de desbloquear una nueva rotación mecánica, lo que la convierte en una inversión menos atractiva que sus primeros Eidolones o los nuevos personajes.

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Las mejores alternativas a «Escapada terrenal»

«Un ascenso con los pies en la tierra» es un auténtico candidato al primer puesto, superando incluso al emblemático . Después de que quien lo lleve utilice su habilidad o habilidad definitiva sobre un aliado, dicho aliado obtiene una acumulación de «Hymn» (hasta 3 acumulaciones), y cada acumulación añade un 15 % al daño infligido.

El portador también regenera energía al activarse este efecto y recupera un punto de habilidad cada dos lanzamientos. Se inclina más hacia el daño bruto del equipo que el kit de «Escapada terrenal», centrado en el crítico, lo que la convierte en una elección sólida si la fórmula de daño de tu carry se beneficia más de una mejora de daño fija que de estadísticas de crítico adicionales.

Sin embargo, «La batalla no ha terminado» cubre un nicho diferente. Aumenta la tasa de regeneración de energía del portador en un 10 % y le devuelve un punto de habilidad cada vez que su habilidad definitiva impacta en un aliado. Además, al usar la habilidad de quien lo lleva, el siguiente aliado en actuar recibe un aumento del 30 % en el daño durante un turno. Es una elección estupenda si tu equipo consume mucha energía, ya que el propio kit de Sparkle ya requiere que utilice su habilidad definitiva tan a menudo como sea posible.

El mejor cono de luz F2P para Sparkle

«¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!» es el mejor cono de luz gratuito para Sparkle. No es totalmente gratuito, ya que no se puede conseguir mediante grind, pero está disponible en el surtido permanente estándar de «Stellar Warp». Cuando quien lo lleva usa su habilidad definitiva, la acción de todos los aliados se adelanta un 16 %.

Esto se complementa directamente con el kit de manipulación de turnos de Sparkle, lo que permite que todo el equipo actúe con más frecuencia justo cuando sus potenciadores están activos. No igualará el daño CRIT de las opciones de 5 estrellas mencionadas anteriormente, pero es una elección genuinamente competitiva a largo plazo si aún no has conseguido su carta exclusiva.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Sparkle?

«Escapada terrenal» es la mejor elección para Sparkle si quieres que sus potenciadores de CRIT estén activos el máximo tiempo posible, ya que su propio conjunto de habilidades alimenta la mecánica «Radiant Flame» del cono sin necesidad de ninguna preparación adicional.

Si prefieres destinar tus «Jades estelares» a otra cosa, «Un ascenso con los pies en la tierra» te ofrece prácticamente el mismo valor para el equipo mediante una mejora de daño fija en lugar de estadísticas de CRIT, y «¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!» es una opción totalmente gratuita que sigue siendo válida gracias a su efecto «Avance de acción».

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