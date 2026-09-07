Die besten Firefly-Lichtkegel HSR 2026

Die Auswahl des besten Firefly-Lichtkegels aus den Optionen, die du bereits besitzt oder zu ziehen planst, hängt davon ab, wie viel „Break-Effekt“ du für ihr auf Super-Break ausgerichtetes Kit stapeln kannst. Dieser Leitfaden behandelt im Folgenden alle erstklassigen Firefly-Lichtkegel-Optionen, von ihrer charakteristischen Wahl bis hin zur stärksten F2P-Option in Honkai Star Rail .

Bevor du jedoch den besten Firefly-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Firefly beschreitet den Pfad der Zerstörung. Zwar kann sie einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad wegen seiner Basiswerte ausrüsten, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem Lichtkegel des Pfads der Zerstörung ausgerüstet ist.

Die besten Firefly-Lichtkegel im Ranking (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum dieser Platz 1 Wo Träume ruhen sollten Fireflys ganz eigener, charakteristischer Kegel, der einen massiven Boost für den „Break-Effekt“ sowie einen Debuff für den erlittenen Schaden des Gegners bietet, wodurch ihr Schadenspotenzial höher ist als bei jeder anderen Option. 2 So brennt die Morgendämmerung Eine Fünf-Sterne-Alternative mit dem höchsten Basisangriff im Spiel, der sich durch Fireflys Spuren in „Break-Effekt“ umwandelt, sowie einem Effekt, der die Verteidigung ignoriert und ihren Super-Break verstärkt. 3 Vom Untergang eines Äons Die beste F2P-Wahl für Firefly, da sich ihr stapelbarer Angriffsbonus und ihr Basisangriff durch ihre eigene Bonusfähigkeit in eine große Menge an Break-Effekt umwandeln lassen. 4 Unauslöschliches Versprechen Eine solide Vier-Sterne-Ersatzwahl, die den Break-Effekt direkt erhöht und bei höherer Überlagerung noch stärker wird.

Wo sollten Träume ruhen – Best-in-Slot

„Wo sollten Träume ruhen“ ist Fireflys Markenzeichen und eindeutig die beste Wahl für diesen Slot – keineswegs nur eine marginale Verbesserung gegenüber ihren Alternativen. Es gewährt eine enorme Steigerung des „Break-Effekts“ und fügt jedem Gegner, den sie bricht, einen stapelbaren Debuff für erlittenen Schaden zu, der ihren „Break“-Schaden direkt vervielfacht.

Allerdings sollte man hier ehrlich sein, was den abnehmenden Ertrag angeht – Firefly baut bereits durch ihre eigenen Fähigkeiten und Relikte viel „Break-Effekt“ auf, und ein Teamkollege wie Gallagher kann einen ähnlichen Debuff für erlittenen Schaden anwenden. Wenn du bereits einen starken Unterstützer im Team hast und diesen Kegel nicht besitzt, entgeht dir nicht wirklich viel.

Sein tatsächlicher Wert hängt stark davon ab, mit welchen Teamkollegen du Firefly kombinierst; fühle dich also nicht gezwungen, ihn zu ziehen, wenn dein Team diese Rolle bereits abdeckt.

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Die besten Alternativen zu „Wo sollten Träume ruhen“

„So brennt die Morgendämmerung““, Phainons charakteristischer Lichtkegel, ist eine wirklich starke Alternative, wenn du dir deine Ziehversuche lieber aufheben möchtest. Er verfügt über den höchsten Basisangriff aller Lichtkegel im Spiel, und Fireflys eigene „Traces“ wandeln einen Teil dieses Angriffs direkt in „Break-Effekt“ um.

Außerdem gewährt sie einen permanenten DEF-Ignorier-Effekt, der auf ihren Break-Schaden wirkt, wodurch ihre Rotation auch ohne den Debuff auf den erlittenen Schaden aus ihrer Spezialfähigkeit stark bleibt. Achte nur auf deine gesamte DEF-Reduzierung, damit du die Obergrenze von 100 % nicht überschreitest.

„Unauslöschliches Versprechen“ ist Fireflys beste 4-Sterne-Option und eine gute Übergangslösung. Es fügt den „Break“-Effekt direkt hinzu, ohne dass eine Umwandlung erforderlich ist, und die Erhöhung der Krit-Rate beim Einsatz der Ultimativ-Fähigkeit wird bei höheren „Superimposition“-Stufen spürbar stärker. Es wird die darüber stehenden „Light Cones“ zwar nicht übertreffen, ist aber eine vernünftige Wahl, wenn du noch keine bessere Option freigeschaltet hast.

Bester F2P-Lichtkegel für Firefly

„Vom Untergang eines Äons“ ist der beste F2P-Lichtkegel für Firefly und über Herta’s Store im Tausch gegen Shop-Währung (Herta’s Bonds) erhältlich, die du komplett kostenlos verdienen kannst.

Sein stapelbarer Angriffsbonus und der starke Grundangriff verwandeln sich durch ihre Bonusfähigkeit in einen beträchtlichen Anteil an „Break-Effekt“, wodurch der größte Teil der Lücke zu ihrem charakteristischen „Light Cone“ geschlossen wird. Die Kombination mit einem Unterstützer, der einen eigenen Debuff für erlittenen Schaden anwendet, wie beispielsweise Gallagher, gleicht den Rest dieses Unterschieds aus.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Firefly geben?

„Wo sollten Träume ruhen“ ist die insgesamt beste Wahl für Firefly, wenn du sie bereits besitzt oder vorhast, in ihrem Signature-Banner nach ihr zu ziehen.

Wenn du deine Ziehungen lieber aufsparen möchtest, erhältst du mit „Vom Untergang eines Äons“ aus Herta’s Store fast denselben Wert kostenlos, und „So brennt die Morgendämmerung“ ist eine großartige 5-Sterne-Option, falls du sie zufällig bereits besitzt. Keine dieser Entscheidungen ist eine verschwendete Investition, da sich Fireflys Fähigkeiten gut mit „Break-Effekten“ aus fast jeder Quelle kombinieren lassen.

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Häufig gestellte Fragen