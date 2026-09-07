Los mejores conos luminosos Firefly HSR 2026

Elegir el mejor «Light Cone» de Firefly entre los que ya tienes o los que piensas conseguir depende de cuánto «Break Effect» puedas acumular para su kit, centrado en el «Super Break». Esta guía repasa a continuación todas las opciones de «Light Cone» de Firefly de primer nivel, desde su elección emblemática hasta la mejor opción gratuita (F2P) en Honkai Star Rail .

Pero antes de elegir el mejor «Light Cone» de Firefly para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta. Firefly sigue el Camino de la Destrucción. Aunque puede equiparse con un «Light Cone» de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» del Camino de la Destrucción.

Clasificación de los mejores conos de luz de Firefly (resumen)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 «¿Dónde deberían descansar los sueños?» El cono característico de Firefly, que añade un enorme aumento del efecto de ruptura, además de una desventaja que aumenta el daño recibido por el enemigo, lo que eleva su techo más alto que cualquier otra opción. 2 Así arde el amanecer Una alternativa de cinco estrellas con el mayor ataque base del juego, que se convierte en efecto de ruptura a través de los «Traces» de Firefly, además de un efecto que ignora la defensa y potencia su «Super Break». 3 Sobre la caída de un eón La mejor elección F2P para Firefly, ya que su mejora de ataque acumulable y su ataque base se convierten en una gran cantidad de efecto de ruptura gracias a su propia habilidad de bonificación. 4 Promesas imborrables Una sólida alternativa de cuatro estrellas que aumenta directamente el efecto de ruptura y se vuelve aún más potente a niveles más altos de superposición.

¿Dónde descansan los sueños? – La mejor opción para esta ranura

«¿Dónde deberían descansar los sueños?» es la habilidad emblemática de Firefly, y es sin duda la mejor opción para ese espacio de equipamiento; no se trata en absoluto de una mejora insignificante en comparación con sus alternativas. Otorga un enorme aumento del «Break Effect» e inflige una desventaja acumulativa de daño recibido a cualquier enemigo al que rompa, lo que multiplica directamente el daño que causa con «Break».

Dicho esto, hay que ser sinceros respecto a la ley de los rendimientos decrecientes: Firefly ya genera mucho efecto de ruptura gracias a su propio kit y a sus reliquias, y un compañero de equipo como Gallagher puede aplicar una desventaja similar al daño recibido. Si ya cuentas con un apoyo potente y no tienes este cono, en realidad no te estás perdiendo gran cosa.

Su valor real depende en gran medida de con qué compañeros de equipo combines a Firefly, así que no te sientas obligado a elegirla si tu equipo ya cubre esas mismas funciones.

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Las mejores alternativas a «¿Dónde deberían descansar los sueños?»

«Así arde el amanecer»», el cono de luz característico de Phainon, es una alternativa realmente potente si prefieres ahorrarte los tirages. Cuenta con el mayor ATK base de todos los conos de luz del juego, y las propias «Traces» de Firefly convierten una parte de ese ATK directamente en efecto de ruptura.

Además, otorga un efecto permanente de ignorar la DEF que se aplica a su daño de «Break», lo que mantiene su rotación potente incluso sin la desventaja de daño recibido de su habilidad característica. Solo tienes que vigilar tu reducción total de DEF para no superar el límite del 100 %.

«Promesa indeleble» es la mejor opción de cuatro estrellas para Firefly y una buena solución provisional. Aporta directamente el efecto de ruptura, sin necesidad de conversión, y su aumento de la tasa de crítico al usar la habilidad definitiva se vuelve notablemente más potente a medida que aumentan los niveles de superposición. No superará a los conos de luz que la preceden, pero es una elección razonable si aún no has desbloqueado una opción mejor.

El mejor cono de luz F2P para Firefly

«Sobre la caída de un eón» es el mejor cono de luz para jugadores F2P de Firefly, y está disponible en la tienda de Herta a cambio de la moneda de la tienda (bonos de Herta) que puedes conseguir jugando de forma totalmente gratuita.

Su mejora de ATK acumulable y su potente ATK base se traducen en una cantidad considerable de «Efecto de ruptura» gracias a su habilidad adicional, lo que reduce en gran medida la diferencia con respecto a su cono característico. Combinarlo con un apoyo que aplique su propia desventaja de daño recibido, como Gallagher, compensa el resto de esa diferencia.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Firefly?

«¿Dónde deberían descansar los sueños?» es la mejor elección general para Firefly si ya la tienes o piensas hacer tiradas en su banner exclusivo.

Si prefieres guardar tus tiradas, «Sobre la caída de un eón», de la tienda de Herta, te ofrece prácticamente el mismo valor de forma gratuita, y «Así arde el amanecer» es una excelente opción de cinco estrellas si ya la tienes. Ninguna de estas opciones supone una inversión en vano, ya que el kit de Firefly se adapta muy bien al efecto «Break» procedente de casi cualquier fuente.

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