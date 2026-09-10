Die besten „Black Swan“-Lichtkegel HSR 2026

Wenn man frühzeitig den besten „Black Swan“-Lichtkegel auswählt, spart man sich eine Menge verschwendeter „Stellar Jades“ oder Ressourcen zum Aufleveln von Lichtkegeln, die sie nicht unbedingt benötigt. Dieser Leitfaden behandelt im Folgenden ihre besten Lichtkegel-Optionen, von Premium-5-Sternen bis hin zu F2P-freundlicheren, leicht zugänglichen Optionen.

Aber Moment – bevor du den besten „Black Swan“-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: „Black Swan“ beschreitet den Pfad der Nihilität. Zwar kann sie einen „Light Cone“ aus jedem Pfad wegen seiner Basiswerte ausrüsten, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Nihility“-„Light Cone“ ausgerüstet ist.

Die besten „Black Swan“-Lichtkegel im Ranking (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „Wiederbelebte Erinnerung“ Ihr charakteristischer Kegel stapelt „Prophet“ auf jeden von ihr angewendeten DoT-Typ und erhöht sowohl ihre ATK- als auch ihre DEF-Ignoranz höher als jede andere Option. 2 Augen der Beute Eine 4-Sterne-Wahl, die zusätzlich zur Effekt-Trefferquote einen pauschalen DoT-Schadensbonus gewährt und damit die beste Alternative zur Signatur-Fähigkeit bei knapperem Budget darstellt. 3 Geduld ist alles, was du brauchst Fügt eine zweite DoT-Quelle auf „Erode“-Basis sowie einen stapelbaren Geschwindigkeitsbonus hinzu – nützlich, wenn du diesen bereits durch einen anderen Nihility-Charakter besitzt. 4 Bevor die Tutorial-Mission beginnt Ein Kegel aus Herta’s Store, der weiterhin die Effekt-Trefferquote erhöht und Energie gegen Ziele mit reduzierter Verteidigung zurückerstattet.

„Wiederbelebte Erinnerung“ – Best-in-Slot

„Wiederbelebte Erinnerung“ ist Black Swans charakteristischer Lichtkegel, und es lohnt sich, ihn zu ziehen, wenn du sie als primäre DoT-Anwenderin aufbaust. Dank ihrer passiven Fähigkeit kann sie „Prophet“ bis zu viermal stapeln – einmal für jeden aktiven „Wind Shear“–, „Burn“–, „Shock“- oder „Bleed“-Effekt auf dem Gegner –, und jeder Stapel erhöht ihren Angriffswert und sorgt dafür, dass ihr Schaden über Zeit einen Teil der Verteidigung des Ziels ignoriert.

Diese Verteidigungsignorierung ist wichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. Black Swans Spielweise dreht sich um die Dauer von „Wind Shear“, und der durch dieselbe passive Fähigkeit gewährte Bonus auf die Trefferquote sorgt zudem dafür, dass ihre Debuffs auch gegen widerstandsfähigere „Erinnerung an das Chaos““-Bosse konsistenter treffen.

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Beste Alternativen zu „Wiederbelebte Erinnerung“

„Eyes of the Prey“ ist eine sehr starke, leichter zugängliche 4-Sterne-Alternative, falls „Wiederbelebte Erinnerung“ nicht in dein Pull-Budget passt. Ihre passive Fähigkeit erhöht die Effekt-Trefferquote und fügt ihrem Schaden-über-Zeit-Output einen festen Prozentsatz hinzu, der sich nahtlos mit den Debuffs „Wind Shear“ und „Erode“ kombinieren lässt, die ihr Kit ohnehin bereits anwendet.

„Geduld ist alles, was man braucht“ (Kafkas Markenzeichen) ist eine 5-Sterne-Option, die einen anderen Ansatz verfolgt: Anstatt ihren bestehenden DoT zu verstärken, verleiht sie ihr eine zweite Quelle für „Erode“, das als „Shock“ behandelt wird und in jeder Runde einen eigenen Blitz-DoT verursacht.

Dieser Lichtkegel stapelt zudem nach jedem Angriff SPD, was ihr hilft, ihre Rotation in längeren Kämpfen schneller durchzuspielen. Er ist eine gute Wahl, falls ihr zufällig ein zusätzliches Exemplar davon habt (Kafka braucht ihn dringender als sie, und denkt daran, dass Kafka ihr bester Teamkollege ist).

Bester F2P-Lichtkegel für Black Swan

„Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ ist der beste F2P-Lichtkegel für Black Swan und direkt in Herta’s Shop gegen Stellar Jades und Credits erhältlich. Seine passive Fähigkeit erhöht die Effekt-Trefferquote, was ihr hilft, „Wind Shear“ und „Erode“ zuverlässiger zu landen, und er erstattet Energie, wann immer sie einen Gegner angreift, dessen DEF bereits reduziert ist – eine Situation, die ihre eigene Fertigkeit ganz natürlich herbeiführt.

Er übertrifft zwar weder „Wiederbelebte Erinnerung“ noch „Eyes of the Prey“, ist aber eine echte, kostenlose Möglichkeit, ihre Effekt-Trefferquote zu steigern, wodurch sie dennoch für das Endgame gerüstet ist.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du Black Swan geben?

„Wiederbelebte Erinnerung“ ist die beste Wahl für Black Swan, wenn du sie als voll auf DoT ausgerichteten Nihility-Carry aufbaust und bereits vorhast, entsprechend in ihre Traces und Relics zu investieren. Ihre Prophet-Stacks und die Ignorierung der Verteidigung belohnen diese langfristige Investition mehr als jede andere Alternative auf dieser Liste.

Wenn du noch nicht bereit bist, dich auf einen 5-Sterne-Zug zu festlegen, deckt „Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ ihren Bedarf an Effekt-Trefferquote kostenlos ab, und „Eyes of the Prey“ ist eine gute 4-Sterne-Option, sobald du die Ressourcen dafür hast. Beide Wege sorgen dafür, dass sie spielbar bleibt, ohne dass ein spezieller Zug erforderlich ist.

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Häufig gestellte Fragen