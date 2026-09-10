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Los mejores conos de luz Black Swan HSR 2026

Johnny Dunes
Johnny Dunes Technical Writer
Verificado por: June Kopos
Actualizado: septiembre 10, 2026
Los mejores conos de luz Black Swan HSR 2026
HoYoverse

Elegir pronto el mejor cono de luz de Black Swan evita malgastar muchos jade estelar o recursos de subida de nivel en conos de luz que, en realidad, no necesita. A continuación, esta guía repasa sus mejores opciones de conos de luz, desde los premium de 5 estrellas hasta opciones más accesibles y adecuadas para jugadores F2P.

Pero espera, antes de elegir el mejor cono de luz de Black Swan para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Black Swan sigue el Camino de la Nihilidad. Aunque puede equiparse un cono de luz de cualquier camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz de la Nihilidad.

Clasificación de los mejores conos de luz de Black Swan (resumen)

PuestoCono de LuzPor qué ocupa este puesto
1Recuerdo ReforjadoSu cono característico acumula «Profeta» en cada efecto de daño por tiempo (DoT) que aplica, lo que eleva tanto su ignorancia de ATQ como de DEF por encima de cualquier otra opción.
2Ojos de la presaUna elección de 4 estrellas que añade un aumento fijo al daño de daño por tiempo además de la tasa de acierto de efectos, lo que la convierte en la mejor opción no exclusiva para presupuestos más ajustados.
3La paciencia es lo único que necesitasAñade una segunda fuente de daño por tiempo (DoT) basada en «Erode» y una mejora de velocidad (SPD) acumulable, útil si ya la tienes gracias a otro personaje de Nihility.
4Antes de que comience la misión tutorialUn cono de «Tienda de Herta» que sigue aumentando la tasa de acierto de efectos y devuelve energía contra objetivos con DEF reducida.

«Recuerdos renovados» — La mejor opción para este espacio

Ilustración del «Cono de luz del recuerdo reforjado»

«Recuerdos renovados» es el «Light Cone» característico de Black Swan, y merece la pena conseguirlo si la estás configurando como principal aplicadora de daño por tiempo (DoT). Su pasiva le permite acumular hasta cuatro cargas de «Profeta», una por cada efecto activo de tipo «Corte de viento», «Quema», «Descarga» o «Sangrado» que tenga el enemigo, y cada carga aumenta su ATK al tiempo que hace que su daño prolongado ignore una parte de la DEF del objetivo.

Esa reducción de la DEF es más importante de lo que parece sobre el papel. El kit de Black Swan gira en torno al tiempo de actividad de «Corte de viento», y el aumento de la tasa de acierto de efectos que proporciona esa misma pasiva también hace que sus debuffs se apliquen de forma más consistente contra los jefes de «Memoria del Caos» más resistentes. 

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Las mejores alternativas a «Recuerdos renovados»

Ilustración de «Eyes of the Prey Light Cone»

«Ojos de la presa» es una alternativa de 4 estrellas muy potente y más accesible si «Recuerdo reforjado» no entra en tu presupuesto de tiradas. Su pasiva aumenta la tasa de acierto de efectos y añade un porcentaje fijo a su daño en el tiempo, lo que se acumula perfectamente con los debuffs de «Cortina de viento» y «Erode» que ya aplica su kit.

La paciencia es lo único que necesitas. Ilustración de «Light Cone»

«Lo único que necesitas es paciencia» (la firma de Kafka) es una opción de 5 estrellas que adopta un enfoque diferente: en lugar de amplificar su daño en el tiempo existente, le proporciona una segunda fuente de «Erode», que se trata como «Shock» e inflige su propio daño en el tiempo de «Lightning» cada turno. 

Este «Light Cone» también acumula SPD tras cada ataque, lo que le ayuda a completar su rotación más rápido en combates largos. Es una buena elección si, por alguna razón, tienes una copia extra (Kafka lo necesita más que ella, y ten en cuenta que Kafka es su mejor compañero de equipo).

El mejor cono de luz gratuito para Black Swan

Ilustración de «Light Cone» antes de que comience la misión tutorial

«Antes de que comience la misión tutorial» es el mejor cono de luz gratuito para Black Swan, disponible directamente en la tienda de Herta a cambio de jades estelares y créditos. Su pasiva aumenta la tasa de acierto de efectos, lo que le ayuda a acertar con «Corte de viento» y «Erosión» de forma más fiable, y le devuelve energía cada vez que ataca a un enemigo cuya DEF ya esté reducida, algo que su propia habilidad prepara de forma natural.

No superará en rendimiento a «Recuerdos renovados» ni a «Los ojos de la presa», pero es una forma real y sin coste alguno de aumentar su tasa de acierto de efectos que, de todos modos, la deja preparada para el endgame.

Veredicto: ¿Qué cono de luz deberías darle a Black Swan?

Black Swan equipada con su mejor «Light Cone»

«Recuerdos renovados» es la mejor elección para Black Swan si la estás configurando como una carry de Nihility centrada exclusivamente en el daño por tiempo (DoT) y ya tienes pensado invertir en sus «Traces» y «Relics» a juego. Sus acumulaciones de «Prophet» y su ignorancia de DEF recompensan ese tipo de inversión a largo plazo más que cualquier otra alternativa de esta lista.

Si aún no estás preparado para comprometerte con una obtención de 5 estrellas, «Antes de que comience la misión tutorial» cubre sus necesidades de «Effect Hit Rate» de forma gratuita, y «Los ojos de la presa» es una buena opción de 4 estrellas una vez que dispongas de los recursos necesarios. Cualquiera de las dos opciones la mantiene viable sin obligarte a realizar una obtención específica.

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor «Light Cone» gratuito para Black Swan?

El mejor Light Cone gratuito para Black Swan es «Antes de que comience la misión tutorial», ya que está disponible en la tienda de Herta y, además, aumenta su tasa de acierto de efectos y su regeneración de energía.

¿Merece la pena «Recuerdos renovados» para Black Swan?

Sí, «Recuerdos renovados» merece la pena para Black Swan porque es el único cono de luz que acumula «Profeta» en sus cuatro tipos de daño por tiempo, lo que eleva tanto su «Ignorar ATK» como su «Ignorar DEF» por encima de cualquier alternativa.

¿Puede Black Swan usar «Buenas noches» y «Que duermas bien»»?

Sí, Black Swan puede usar «Buenas noches» y «Que duermas bien»», y su pasiva escala el aumento de daño según el número de debuffs que ya tenga el enemigo.

¿Cuál es el mejor «Light Cone» de 4 estrellas para Black Swan?

El mejor Cono de Luz de 4 estrellas para Black Swan es «Ojos de la presa», ya que su pasiva añade un porcentaje fijo a su daño en el tiempo, además de una tasa de acierto de efectos adicional.

¿Necesita Black Swan «Superposición 5» en «Recuerdo Reforjado»?

No, Black Swan no necesita «Superposición 5» en «Recuerdos renovados», ya que su valor principal (la acumulación de «Profeta» y los efectos de ignorar el daño en el tiempo) ya está activo y «completo» con «Superposición 1».

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