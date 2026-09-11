Beste Aventurin-Lichtkegel HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die besten Optionen für Aventurin-Lichtkegel, von seinen erstklassigen „Best-in-Slot“-Lichtkegeln bis hin zu dem einen Lichtkegel, den man tatsächlich kostenlos verdienen kann.

Bevor du jedoch den besten „Aventurine“-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Aventurine beschreitet den Pfad der Bewahrung. Zwar kann er einen Lichtkegel aus jedem Pfad wegen seiner Basiswerte ausrüsten, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn er mit einem Lichtkegel des Pfades der Erhaltung ausgerüstet ist.

Rangliste der besten Aventurine-Lichtkegel (TL;DR)

Platz Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „Ein von Natur aus ungerechtes Schicksal“ Sein ganz eigener Kegel, der auf demselben „Schild-und-Nachschlag“-Zyklus basiert, nach dem sein Kit bereits funktioniert. 2 Moment des Sieges Eine fast schon BiS-würdige Alternative, die Gegner auf ihn hetzt und seine Verteidigung noch weiter erhöht, wenn er getroffen wird. 3 Konzert zu zweit Eine solide 4-Sterne-Hybrid-Wahl, die ein Team belohnt, das bereits auf Schilde setzt. 4 Die vorgewebten Fäden des Schicksals Der beste Lichtkegel, den man tatsächlich kostenlos über den Manifest-Shop erhalten kann.

„Ein von Natur aus ungerechtes Schicksal“ – Best-in-Slot

„Ein von Natur aus ungerechtes Schicksal“ ist Aventurines ganz persönlicher „Light Cone“, der direkt auf seinen Spielstil zugeschnitten ist. Seine passive Fähigkeit „All-In“ erhöht seine Verteidigung um bis zu 64 %, und jedes Mal, wenn er einem Verbündeten einen Schild gewährt, steigt sein kritischer Schaden für zwei Runden um bis zu 64 %.

Der eigentliche Clou dieses charakteristischen Lichtkegels ist sein dritter Effekt: Wenn sein Folgeangriff trifft, besteht eine Grundchance von bis zu 160 %, den vom Ziel erlittenen Schaden für zwei Runden um bis zu 16 % zu erhöhen. Da sich sein gesamtes Spielprinzip darum dreht, diesen Folgeangriff durch seine Glücksspiel-Mechanik auszulösen, verwandelt dieser Lichtkegel ein defensives Werkzeug in einen echten Schadensverstärker für das gesamte Team.

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Beste Alternativen zu „Ein von Natur aus ungerechtes Schicksal“

„Der Moment des Sieges“ ist die stärkste Option unter den Nicht-Signature-Lichtkegeln und für viele Spieler sogar die zuverlässigere Wahl. Seine passive Fähigkeit „Verdict“ erhöht seine Verteidigung und seine Effekt-Trefferquote jeweils um bis zu 40 % und verleiht ihm einen permanenten Provokationseffekt, der gegnerische Angriffe auf ihn lenkt.

Da seine eigene Schildgenerierung ohnehin davon abhängt, dass er getroffen wird oder als Erster agiert, macht diese Verspottung seine gesamte Rotation beständiger – insbesondere in Kämpfen, in denen der Gegner ihn andernfalls ignorieren würde.

„Konzert für zwei“ ist eine sehr gute 4-Sterne-Alternative zum „Aventurine Light Cone“. Seine passive Fähigkeit „Inspire“ erhöht die Verteidigung, und sein Schadensbonus skaliert mit der Anzahl der Verbündeten auf dem Spielfeld, die derzeit einen Schild besitzen – bis zu 8 % pro Verbündetem. In einem Team, das bereits darauf ausgelegt ist, mehrere Charaktere mit einem Schild zu schützen, summiert sich das zu einer beträchtlichen Schadenssteigerung.

Bester F2P-„Light Cone“ für Aventurin

„Die Fäden des Schicksals – vorgewoben“ ist der beste Aventurin-Lichtkegel, den du dir sichern solltest, wenn du ein wirklich gutes, DEF-skalierendes Upgrade willst , ohne deine kostbaren Sternjade-Steine auszugeben. Er kann im „Light Cone Manifest“-Shop erworben werden, was ihn zu einem echten „F2P“-Objekt macht. Seine passive Fähigkeit „Insight“ erhöht seine Effekt-Resistenz und fügt Schaden hinzu, der auf einem Prozentsatz seiner Verteidigung basiert, wobei die Schadenssteigerung bei maximalen Werten bei 48 % liegt.

Er wird zwar nicht mehr Schaden verursachen als sein charakteristischer Light Cone, ist aber ein ernstzunehmender Konkurrent, der mit derselben DEF-Stat skaliert, die er so dringend benötigt.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Aventurine geben?

„Ein von Natur aus ungerechtes Schicksal“ ist die beste Wahl für Aventurine, wenn du möchtest, dass sein Kit alles, wozu es gedacht ist, mit voller Kraft entfaltet, da es der einzige Kegel hier ist, der seine „Schild-und-Nachschlag“-Schleife in teamweiten Schaden verwandelt.

Falls ihr dieses Talent nicht habt, gleicht „Der Moment des Sieges“ diese Lücke aus, indem es durch seinen Provokationseffekt seine gesamte Rotation konsistenter macht. Keines der beiden Talente ist jedoch ein absolutes Muss. Aventurines Fähigkeiten machen bereits den Großteil seines Wertes aus, und „Die Fäden des Schicksals – vorgewoben“ ist eine absolut brauchbare kostenlose Option, die ihn für das Endgame rüstet.

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Häufig gestellte Fragen