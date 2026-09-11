Los mejores conos de luz de aventurina HSR 2026

Esta guía recoge las mejores opciones de conos de luz de Aventurine, desde sus conos de luz premium —los mejores para cada ranura— hasta el único cono de luz que realmente puedes conseguir gratis.

Pero antes de elegir el mejor cono de luz de Aventurine para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Aventurine sigue el Camino de la Preservación. Aunque puede equiparse un cono de luz de cualquier camino por sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz de «Preservación».

Clasificación de los mejores conos de luz de Aventurina (resumen)

Puesto Cono de luz Por qué ocupa este puesto 1 Destino intrínsecamente injusto Su propio cono característico, construido en torno al mismo ciclo de «escudo y contraataque» en el que ya se basa su kit. 2 Momento de victoria Una alternativa casi «BiS» que provoca a los enemigos para que se lancen contra él y aumenta aún más su DEF cuando recibe un golpe. 3 Concierto para dos Una sólida elección híbrida de 4 estrellas que refuerza a un equipo que ya se apoya en los escudos. 4 Hilos del destino pretejidos El mejor cono de luz que puedes conseguir de forma gratuita a través de la Tienda Manifest.

Destino intrínsecamente injusto: el mejor para este puesto

«Destino intrínsecamente injusto» es el «Cono de luz» característico de Aventurine, y está diseñado específicamente en función de su estilo de juego. Su pasiva «All-In» aumenta su DEF hasta un 64 %, y cada vez que proporciona un escudo a un aliado, su CRIT DMG se dispara hasta un 64 % durante dos turnos.

La verdadera ventaja de este «Light Cone» exclusivo es su tercer efecto: cuando su ataque de seguimiento impacta, existe una probabilidad base de hasta el 160 % de aumentar el daño que recibe el objetivo hasta un 16 % durante dos turnos. Dado que todo su kit gira en torno a activar ese ataque de seguimiento a través de su mecánica de azar, este «Light Cone» convierte una herramienta defensiva en un auténtico amplificador de daño para todo el equipo.

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Las mejores alternativas a «Destino intrínsecamente injusto»

«Momento de victoria» es la opción más potente que no es exclusiva, y para muchos jugadores es, de hecho, la elección más fiable. Su pasiva «Veredicto» aumenta su DEF y su tasa de acierto de efectos hasta un 40 % cada una, y le otorga un efecto de provocación permanente que atrae los ataques enemigos hacia él.

Dado que su propia generación de escudo ya depende de que reciba un golpe o de que actúe primero, esa provocación hace que toda su rotación sea más consistente, especialmente en combates en los que, de otro modo, el enemigo lo ignoraría.

«Concierto para dos» es una excelente alternativa de 4 estrellas al «Cono de luz de aventurina». Su pasiva «Inspirar» aporta DEF, y su bonificación de daño aumenta en función del número de aliados que tengan un escudo en el campo de batalla, hasta un 8 % por aliado. En un equipo que ya esté diseñado para proteger a varios personajes con escudos, esto se traduce en un aumento considerable del daño.

El mejor «Light Cone» de aventurina para jugadores F2P

«Los hilos del destino, entretejidos» es el mejor «Light Cone» de Aventurina que puedes conseguir si quieres una mejora realmente buena que escale con la DEF sin gastar ninguno de tus preciados jade estelares. Se puede comprar en la tienda «Light Cone Manifest», lo que lo convierte en un auténtico «F2P». Su pasiva «Perspicacia» aumenta su resistencia a los efectos y añade daño basado en un porcentaje de su DEF, con un máximo de un 48 % de aumento de daño al alcanzar las estadísticas máximas.

No superará en daño a su cono característico, pero es una opción válida que escala con la misma estadística de DEF que tanto ansía.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Aventurina?

«Destino intrínsecamente injusto» es la mejor elección para Aventurine si quieres que su conjunto de habilidades funcione al máximo de su potencial tal y como está diseñado, ya que es el único cono de este grupo que convierte su ciclo de «escudo y ataque de seguimiento» en daño para todo el equipo.

Si no la tienes, «Momento de victoria» compensa esta carencia al hacer que toda su rotación sea más consistente gracias a su efecto de provocación. Sin embargo, ninguna de las dos opciones es imprescindible. El propio conjunto de habilidades de Aventurine ya aporta la mayor parte de su valor, y «Hilos del destino entretejidos» es una opción gratuita perfectamente válida que lo prepara para el final del juego.

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