Los mejores conos luminosos conmemorativos Trailblazer HSR 2026

Antes de elegir el mejor cono de luz «Remembrance» de Trailblazer, hay algo que debes tener en cuenta: Homenaje a los pioneros recorre el Camino del Recuerdo (de ahí su nombre). Aunque pueden equiparse un cono de luz de cualquier Sendero para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activan si llevan equipado un cono de luz de Remembrance.

Esta guía recoge a continuación los mejores conos de luz para el Homenaje a los pioneros en HSR, desde la mejor opción general hasta la mejor opción para jugadores F2P, para que sepas exactamente qué debes farmear y qué puedes pasar por alto.

Clasificación de los mejores conos de luz para Homenaje a los pioneros (resumen)

Aquí tienes un resumen rápido de cómo se clasifican las mejores opciones para «Homenaje a los pioneros»».

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Este amor, para siempre Proporciona un importante aumento de SPD, además de una mejora de daño crítico que «Recuerdo del Pionero» puede activar fácilmente, ya que su memosprite puede tanto apoyar a los aliados como atacar a los enemigos. 2 Que los arcoíris adornen el cielo por mucho tiempo Otorga un gran aumento de VEL y acumula una desventaja de daño recibido para todo el equipo al perder PV, lo que la convierte en una de las mejores opciones, aunque no sea el «Cono de Luz» característico de «Recuerdo del Pionero». 3 Vuela hacia un mañana rosa La mejor opción para jugadores F2P, que se obtiene en una misión de la historia, con un efecto adicional que potencia el daño de los aliados y el daño del Ataque Básico Mejorado específicamente para «Homenaje a los pioneros». 4 El telón de la memoria nunca cae Ofrece un gran aumento de velocidad y una mejora fiable del daño para todo el equipo tras usar la habilidad, lo que la convierte en una alternativa sólida y apta para jugadores F2P cuando las mejores opciones no están disponibles.

Este amor, para siempre: la mejor opción para el equipo

«Este amor, para siempre» es el cono de luz más potente disponible para «Homenaje a los pioneros», a pesar de ser el característico de Cyrene. Otorga un considerable aumento de SPD, y su pasiva acumula cargas de mejora independientes dependiendo de si el memosprite de quien lo lleva tiene como objetivo a un aliado o a un enemigo, lo que acaba potenciando a la vez tanto una desventaja de daño recibido para todo el equipo como una mejora de daño crítico.

«Homenaje a los pioneros» activa fácilmente ambas facetas de esa condición, ya que su propio memosprite ya alterna entre apoyar a los aliados y atacar a los enemigos.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Las mejores alternativas a «Este amor, para siempre»

«Que los arcoíris adornen el cielo por mucho tiempo» no es el cono de luz característico de «Recuerdo del pionero» (ese honor recae en «Hiacinto»), pero es otro cono de luz prestado de primer nivel para ellos. Es un Cono de Luz de 5 estrellas que otorga un gran aumento de VEL, lo que ayuda a «Recuerdo del Pionero» a actuar más rápido y a mantener el ciclo de potenciadores.

Su pasiva también consume una parte de los HP actuales de los aliados en los ataques de quien lo lleva y la convierte en daño adicional; además, aplica una desventaja de daño recibido a todos los enemigos del equipo una vez que el memosprite de quien lo lleva utiliza su propia habilidad.

«El telón de la memoria nunca cae» es una alternativa de 5 estrellas más accesible, ya que se puede comprar en la tienda de Herta. Ofrece una bonificación de SPD menor, pero aún así útil, y su pasiva añade una mejora de DMG para todo el equipo durante unos turnos después de que quien la lleve utilice su habilidad.

Dado que la rotación de «Homenaje a los pioneros» ya se basa en usar la habilidad con frecuencia para invocar y apoyar a su memosprite, esta mejora permanece activa durante la mayor parte de la batalla.

El mejor cono de luz F2P para «Homenaje a los pioneros»

«Vuela hacia un mañana rosa» es el mejor Light Cone gratuito para Homenaje a los pioneros. Se obtiene de forma gratuita al completar la misión de historia de Amphoreus de la versión 3.7; no es necesario realizar tiradas en el banner ni compras en la tienda.

Este cono de luz de 4 estrellas aumenta el daño crítico de quien lo lleva, pero su verdadero valor reside en un efecto adicional que solo se activa cuando Homenaje a los pioneros lo lleva puesto: un aumento del daño para todo el equipo, además de un gran incremento del daño de su «ataque básico mejorado» en concreto. Esto lo convierte en una opción muy válida para una configuración orientada al DPS secundario, y sigue siendo útil incluso después de que estén disponibles otras opciones de mayor rareza.

Veredicto: ¿Qué cono de luz deberías asignarle a «Homenaje a los pioneros»?

«Este amor, para siempre» es la mejor opción para «Homenaje a los pioneros» si quieres convertirla en una apoyo de equipo de alto nivel y gran velocidad, capaz de aprovechar la amplificación pura del daño de todo el equipo mediante potenciadores de daño crítico.

Si prefieres guardar tus tiradas, «Vuela hacia un mañana rosa» merece la pena desde el momento en que termines su misión de historia, ya que, técnicamente, es el cono de luz característico de Homenaje a los pioneros y sus efectos adicionales se complementan directamente con su conjunto de habilidades.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Preguntas frecuentes