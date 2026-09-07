Die besten „The Dahlia“-Builds, Teams und Eidolons – HSR 2026

Der beste Build für The Dahlia macht sie zu einer der stärksten „Break-Effekt“-Aktiviererinnen in Honkai Star Rail – einer 5-Sterne-Feuer-Nihility-Figur, deren Fähigkeiten vollständig darauf ausgerichtet sind, Super-Break-Schaden zu ermöglichen. Ihre Fertigkeit erzeugt eine Zone, die die Schwäche-Break-Effizienz des gesamten Teams erhöht, und ihr Talent verwandelt jeden „Tanzpartner“-Angriff in zusätzlichen Folgeschaden, sobald ein Gegner gebrochen ist.

Ich habe die Lichtkegel, Relikte, Trace-Prioritäten, Wertungsprioritäten, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten „The Dahlia“-Build zusammengestellt, damit du genau weißt, wie du sie ausrüsten solltest, mit wem du sie kombinieren solltest und ob sich das Ziehen eines ihrer Eidolons lohnt.

TL;DR – Der beste „The Dahlia“-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Vergiss niemals ihre Flamme“ Beste F2P-Alternative zum Lichtkegel Bevor die Tutorial-Mission beginnt Bestes Relikt-Set Eiserne Kavallerie gegen die Geißel (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Schmiede der Kalpagni-Laterne (2-teilig) Hauptwerte Körper: HP% oder DEF% oder Trefferquote



für Effekte Stiefel: SPD



Planare Sphäre: HP% oder DEF%



Verbindungsseil: Bruch-Effekt oder Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Zerstörungseffekt = GES > HP % = VER % > Trefferquote für Effekte Bestes Team (insgesamt) Die Dahlia (Unterstützung)



Firefly (DPS)



Tingyun Fugue (Unterstützung)



Lingsha (Unterstützung) Bestes Team (F2P) The Dahlia (Unterstützung)



Sushang (DPS)



Trailblazer Harmony (Unterstützung)



Gallagher (Unterstützung)

So spielst du „The Dahlia“: Rotation und Tipps

Die Fertigkeit der Dahlia, „Lick… Entfachter Verrat“, errichtet eine Zone, die die Schwächebruch-Effizienz aller Verbündeten drei Runden lang um 50 % erhöht. Es lohnt sich, diese Fertigkeit immer dann erneut anzuwenden, wenn der Timer fast abgelaufen ist.

Zu Beginn des Kampfes verbindet ihr Talent „Wer hat schon Angst vor Constance?“ sie mit dem Teamkameraden, der den höchsten „Break-Effekt“ besitzt, zu „Tanzpartnern“. Nachdem dieser Partner einen geschwächten Gegner angegriffen hat, führt The Dahlia einen Folgeangriff aus, der fünf Treffer mit Feuerschaden verursacht.

Ihre Ultimative Fähigkeit „Wallow… ‚Entombed Ash‘““, fügt jedem Gegner den Status „Verwelken“ zu, senkt dessen Verteidigung und weist ihm alle Typen ihrer Tanzpartner als Schwächen zu. Hebt die Ultimative Fähigkeit für den Zug direkt vor dem Angriff eures Hauptschadensverursachers auf, da die Verteidigungsminderung und die erzwungenen Schwächen den Folgeangriff deutlich stärker machen.

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Beste Lichtkegel für „The Dahlia“

Dahlia’s charakteristischer Lichtkegel „Vergiss niemals ihre Flamme“ erhöht den „Break“-Effekt des Trägers um bis zu 120 % und steigert beim Eintritt in den Kampf den von ihr und ihrem Tanzpartner verursachten „Break“-Schaden um bis zu 72 %. Außerdem erstattet er einen Skillpunkt zurück, sobald sie zum ersten Mal in jedem Kampf eine Schwäche einpflanzt, wodurch sie auch beim wiederholten Einsatz ihrer Fertigkeit SP-neutral bleibt.

Es ist eine sehr starke Wahl, aber wenn du sparen musst, ist es kein absolutes „Muss“, sofern du bereits einen anderen soliden „Nihility Light Cone“ zur Hand hast.

„Der lange Weg nach Hause“ ist eine wirklich konkurrenzfähige Alternative, falls du es bereits aus „Fugue“ besitzt. Es gewährt einen ähnlichen Break-Effekt-Boost und fügt einen stapelbaren „Charring“-Debuff hinzu, der den erlittenen Break-Schaden erhöht, sobald die Schwäche eines Gegners gebrochen wird – was sich gut mit Dahlia’s eigenem Schwäche-Implantat-Set kombinieren lässt.

Als reine F2P- Option (Free-to-Play) ist „Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ in Herta’s Store erhältlich. Es erhöht die Effekt-Trefferquote und regeneriert Energie, sobald der Träger einen Gegner mit reduzierter Verteidigung angreift – was ständig der Fall ist, sobald The Dahlia’s Ultimate aktiv ist. Da es sich nicht um einen „Break-Effekt“-Stab handelt, ist die Leistungsgrenze etwas niedriger als bei den beiden oben genannten 5-Sterne-Optionen, aber es ist ein völlig kostenloser Weg zu einem funktionalen Build.

Einen ausführlicheren Überblick über die besten Lichtkegel für „The Dahlia“ findest du in unserem Leitfaden „Die besten Lichtkegel für The Dahlia“.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Ein 4-teiliges „Eisenkavallerie gegen die Geißel“-Set ist ihr bestes Relikt-Set. Es erhöht den „Break“-Effekt direkt und steigert ihren eigenen „Super-Break“-Schaden gegen Gegner mit gebrochener Schwäche noch weiter – genau der Schadensart, auf deren Maximierung ihr gesamtes Spielset ausgelegt ist.

Kombiniere es mit dem 2-teiligen Set „Schmiede der Kalpagni-Laterne“. Sobald „Die Dahlia“ einem Gegner eine Feuer-Schwäche auferlegt, gewährt sie einen pauschalen SPD- und „Break-Effekt“-Bonus, und da ihre eigene ultimative Fähigkeit jedem Gegner eine Schwäche auferlegt, lässt sich dieser Zustand leicht aufrechterhalten. Dies ist speziell in einem Firefly-Team ihr bestes Ornament-Set, da Fireflys eigenes Kit genau diese Feuer-Schwäche benötigt.

Dahlia’s Attributprioritäten

Priorität 1: Break-Effekt

Break-Effekt Priorität 2: SPD

SPD Priorität 3: HP% oder DEF%

🎯 Ideale Werteziele: Strebe einen „Break-Effekt“ von 150 % an (bis zu 250 %, wenn du es schaffst) und ziele im Kampf auf einen SPD-Breakpoint von 145 ab. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen. Die Effekt-Trefferquote ist nur dann von Bedeutung, wenn du „Resolution Shines As Pearls of Sweat“ einsetzt; in diesem Fall solltest du etwa 68 % anstreben.

Die Prioritäten bei „Dahlia’s Trace“

Traces Prioritätsstufe Warum? Grundangriff: Fiddle… „Fissured Memory“ Niedrig Dient ausschließlich der Generierung von Fertigkeitspunkten, daher kann es warten, bis alles andere auf das Maximum gebracht ist. Fähigkeit: Lick… Entfachter Verrat Mittel Erhöht ihren persönlichen Schaden; verbessere diese Fertigkeit erst nach ihrer ultimativen Fähigkeit und ihrem Talent. Ultimate: Sich wälzen… Begrabene Asche Am höchsten Erhöht ihren Schaden und die Verteidigungsreduktion gegen jeden Gegner. Diese Fähigkeit zuerst auf das Maximum bringen. Talent: Wer hat schon Angst vor Constance? Am höchsten Erhöht den von ihr und ihrem Tanzpartner verursachten Break-Schaden. Das Herzstück ihres gesamten Fähigkeiten-Sets. Bonusfähigkeit: Das Alte hinter sich lassen, das Neue annehmen Höchste Gewährt dem gesamten Team einen Geschwindigkeitsbonus, sobald eine Schwäche auferlegt wird. Bonusfähigkeit: Klagelied, Verlorene Seele Höchste Ermöglicht es ihr, durch ihren eigenen Folgeangriff Fertigkeitspunkte zu regenerieren. Bonusfähigkeit: Noch eine Beerdigung Höchste Verstärkt den „Break“-Effekt von Verbündeten beim Eintritt in den Kampf oder immer dann, wenn sie geheilt wird.

Die Aufstiegsmaterialien von Dahlia (Maximaler Aufstieg)

Material Insgesamt Gedankenfetzen 15 Eindrucksfragmente 15 Splitter der Sehnsüchte 15 Strahlende Prominenz 65 Guthaben 308.000

Die Spuren der Dahlie Materialien (Max. Spuren)

Material Gesamt Feuriger Geist 15 Gedankenfetzen 41 Sternenfeuer-Essenz 72 Eindrucksfragmente 56 Himmelsverbrennungsanlage 139 Splitter der Sehnsüchte 58 Die Zurückhaltung des besiegten Flusses 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Teams für „The Dahlia“ (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du das beste Gesamtteam, das beste F2P-Team und alternative Teammitglieder für „The Dahlia“, um dir bei der Zusammenstellung deines Teams zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Das beste Gesamtteam in „The Dahlia“

Das beste „The Dahlia“-Team (insgesamt) Rolle „The Dahlia“ Unterstützung Firefly DPS Tingyun Fugue Unterstützung Lingsha Unterstützung

Dies ist ihre leistungsstärkste „Erinnerung an das Chaos““-Aufstellung. The Dahlia verursacht Feuer-Schwäche und verstärkt den Break-Effekt für das Team, Tingyun Fugue sorgt für weitere teamweite Buffs und Energieunterstützung, und Lingsha hält alle am Leben, ohne die DoT-/Break-Rotation zu unterbrechen. Firefly verwandelt jede einzelne der von „The Dahlia“ implantierten Schwächen in einen massiven „Super-Break“-Burst, sobald sie sich verwandelt.

Bestes F2P-Team mit „The Dahlia“

Bestes F2P-Team mit „The Dahlia“ Rolle „The Dahlia“ Unterstützung Sushang DPS Wegbereiter Harmonie Unterstützung Gallagher Unterstützung

Sushang zeichnet sich als primäre F2P-DPS für „The Dahlia“ aus, da sie dank ihrer Mehrtreffer-Fähigkeiten und der integrierten „Action Advance“-Funktion die Widerstandsleiste der Gegner rasch abtragen kann.

„Pionierin Harmony““ gewährt dem gesamten Trupp eine Erhöhung der Geschwindigkeit sowie eine Verringerung der Widerstandsfähigkeit, und Gallaghers Heilung und Schilde dienen gleichzeitig als Auslöser für „The Dahlia“s eigenen „Break Effect“-Buff, da ihre A2-Bonusfähigkeit jedes Mal neu aktiviert wird, wenn sie Heilung oder einen Schild erhält.

Beste Team-Alternativen für „The Dahlia“

Ruan Mei ist ein direkter Ersatz für Tingyun Fugue: Sie verstärkt den „Break“-Effekt und den Elementarschaden des gesamten Teams und beschleunigt gleichzeitig die Aktionen aller Charaktere, wodurch die Zone und die Ultimative Fähigkeit von „The Dahlia“ schneller aktiv werden.

Tribbie stapelt zusätzliche teamweite Schadensverstärkungen und fügt zusätzlich zu „The Dahlia’s“ Talent ihren eigenen AoE-Nachschadens-Effekt hinzu, wodurch das gesamte Team zwischen den Ultimates mehr kleinen Schaden verursacht.

Rappa ist selbst eine Break-DPS, sodass sich das Team durch ihren Einsatz zusammen mit Dahlia’s Schwäche-Implantat und ihren Break-Effekt-Verstärkungen zu einer Aufstellung mit doppeltem Break-Schaden entwickelt, anstatt sich auf einen einzigen Hypercarry zu verlassen.

Himeko ist eine „Erudition“-Feuer-DPS, deren AoE-Ultimate jeden Gegner bestraft, dem The Dahlia bereits eine Schwäche implantiert hat, sodass sie von Zielen mit gebrochener Schwäche auf dem gesamten Feld profitieren kann.

Yao Guang bietet zusätzliche Unterstützung durch den „Break-Effekt“ und die Verringerung der Widerstandskraft – nützlich, wenn ein Boss in „Erinnerung an das Chaos““ über so viel Widerstandskraft verfügt, dass man mehr als einen Charakter benötigt, um sie zu verringern.

Jeder gute alternative Teamkamerad für „The Dahlia“ basiert auf derselben grundlegenden Mechanik – entweder erweitert er den Break-Effekt und die Schwäche-Verursachungs-Buffs von „The Dahlia“ auf einen zweiten Angreifer oder er sorgt dafür, dass ihre „Dance Partner“-Mechanik in jedem einzelnen Zug aktiv bleibt.

Die Eidolons von „The Dahlia“: Welche lohnen sich?

Eidolons Rendite Erläuterung E1: Wenn sich eine Knospe auf die Blüte vorbereitet Am höchsten Weitet ihren Super-Break-Schadensbonus auf die gesamte Gruppe aus, statt nur auf ihren Tanzpartner, und erhöht so den Gesamtschaden des Teams. E2: Frisch, ätherisch und geliebt Höchste Verringert die Resistenz aller Gegner gegen alle Elementarten, solange sie auf dem Spielfeld ist, und wendet „Verwelken“ an, sobald ein Gegner erscheint. E3: Bedauernswert, wie dünn ihre Blütenblätter sind wie Nebel Niedrig Erhöht lediglich ihre Werte für ultimativen und normalen Angriff, kein neuer Effekt. E4: Wie bedauerlich, dass sein Herz von Würmern zerfressen ist Mittel Fügt bei Einsatz weitere Folgeangriffe hinzu und verursacht einen Debuff, der den erlittenen Schaden erhöht. E5: Gefallen, verfallen und verachtet Niedrig Erhöht ausschließlich ihre Fertigkeits- und Talentstufen. E6: Und doch, wie immer, tödlich schön Hoch Verleiht Tanzpartnern einen enormen „Break“-Effekt-Boost und beschleunigt den Zug des gesamten Teams bei ihrem Folgeangriff.

Eidolon 2 ist der sinnvolle Haltepunkt für eine Teilinvestition, da es neben E6 das letzte Eidolon ist, das den teamweiten Schaden nennenswert erhöht.

Fazit: Lohnt es sich, „The Dahlia“ zu bauen2026?

Die Tier-Bewertungen von „The Dahlia“ Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Die Dahlia ist derzeit eine der stärksten Aktivatorinnen von Break-Effekten, und ihr Wert steigt noch weiter an, wenn sie mit auf Break-Effekte fokussierten DPS-Einheiten wie Firefly und Rappa kombiniert wird. Selbst ohne ein vollständig premium-ausgestattetes Team machen die durch ihr Kit verursachten Schwäche-Implantate und Break-Effekt-Buffs Super-Break-Kompositionen deutlich stärker.

Sie benötigt weder ihren charakteristischen Light Cone noch umfangreiche Investitionen in Eidolons, um zu funktionieren, da ihr Light Cone „Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ bereits auf Stufe E0 den Großteil dessen abdeckt, was ihr Kit benötigt, um im Endgame eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Sie aufzubauen lohnt sich für jeden, der bereits in ein „Break“-Team investiert hat, und sie lässt sich nahtlos von einem kostengünstigen F2P-Setup zu einer voll ausgestatteten „Super Break“-Aufstellung skalieren, ohne dass dabei ein kompletter Umbau der Relikte oder des „Light Cone“ erforderlich ist. Wenn auf deinem Account bereits ein Break-DPS wie Firefly oder Rappa ungenutzt herumliegt, ist sie mit Abstand eine der wirkungsvollsten Unterstützerinnen, die du derzeit ziehen und aufbauen kannst.

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Häufig gestellte Fragen