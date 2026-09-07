La mejor configuración, equipo y eidolones de Dahlia para HSR 2026

La mejor configuración de The Dahlia la convierte en una de las mejores generadoras de efectos de ruptura de Honkai Star Rail, un personaje de 5 estrellas del elemento Fuego y del bando Nihility cuyo conjunto de habilidades gira íntegramente en torno a potenciar el daño de Super Break. Su habilidad despliega una zona que aumenta la eficiencia de «Weakness Break» de todo el equipo, y su talento convierte cada ataque de «Dance Partner» en daño de seguimiento adicional una vez que se ha roto a un enemigo.

He recopilado los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las recomendaciones sobre eidolones para la mejor configuración de The Dahlia , para que sepas exactamente cómo equiparla, con quién emparejarla y si alguno de sus eidolones merece la pena conseguirlo.

Resumen: la mejor configuración de The Dahlia de un vistazo

Mejor cono de luz Nunca olvides su llama Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P Antes de que comience la misión tutorial El mejor conjunto de reliquias Caballería de Hierro contra el Azote (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Farol de la Forja de los Kalpagni (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: % de PV o % de DEF o tasa



de acierto de efectos Botas: VEL



Esfera planar: % de PV o %



de DEF Cuerda de enlace: efecto de ruptura o tasa de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias Efecto de ruptura = VEL > % de PV = % de DEF > tasa de acierto de efectos Mejor equipo (general) Dahlia (apoyo)



Firefly (DPS)



Tingyun Fugue (apoyo)



Lingsha (apoyo) Mejor equipo (F2P) The Dahlia (Apoyo)



Sushang (DPS)



Trailblazer Harmony (Apoyo)



Gallagher (Apoyo)

Cómo jugar con The Dahlia: rotación y consejos

La habilidad de «La dalia», «Lick… Traición encendida», crea una zona que aumenta la eficacia para romper debilidades de todos los aliados en un 50 % durante tres turnos, y merece la pena volver a aplicarla cada vez que el temporizador esté a punto de agotarse.

Al comenzar el combate, su talento, «¿Quién teme a Constance?», la empareja con el compañero de equipo que tenga el mayor «Efecto de ruptura» como «compañeros de baile». Después de que ese compañero ataque a un enemigo con la defensa rota, Dahlia lanza un «Ataque de seguimiento» que inflige cinco golpes de daño de fuego.

Su habilidad definitiva, «Wallow… «Cenizas enterradas», inflige «Marchitamiento» a todos los enemigos, reduciendo su DEF e implantando todos los tipos de sus «compañeros de baile» como debilidades. Guarda la habilidad definitiva para el turno justo antes de que tu principal causante de daño ataque, ya que la reducción de DEF y las debilidades forzadas hacen que el golpe de seguimiento sea mucho más contundente.

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Los mejores conos de luz para The Dahlia

El cono de luz característico de «La dalia», «Nunca olvides su llama»», aumenta el efecto de ruptura del portador hasta un 120 % y, al entrar en combate, incrementa el daño de ruptura infligido por ella y su compañero de baile hasta un 72 %. Además, devuelve un punto de habilidad la primera vez que aplica una debilidad en cada combate, lo que le permite mantener un balance de puntos de habilidad neutro incluso mientras usa su habilidad repetidamente.

Es una elección muy potente, pero si tienes que ahorrar, no es realmente una «adquisición imprescindible» si ya tienes otro «Nihility Light Cone» sólido a mano.

«Un largo camino de vuelta a casa»» es una alternativa realmente competitiva si ya la tienes de «Fugue». Otorga una mejora similar al efecto de ruptura y añade una desventaja acumulable llamada «Charring» que aumenta el daño de ruptura recibido cada vez que se rompe la debilidad de un enemigo, lo cual se combina muy bien con el propio kit de implantes de debilidad de The Dahlia.

Si buscas una opción totalmente F2P (Juego gratuito), «Antes de que comience la misión tutorial» está disponible en la tienda de Herta. Aumenta la tasa de acierto de efectos y regenera energía cada vez que quien la lleva ataca a un enemigo con la DEF reducida, lo que ocurre constantemente una vez que la habilidad definitiva de The Dahlia está activa. No es un objeto que garantice el efecto de ruptura, por lo que su potencial máximo es ligeramente inferior al de las dos opciones de 5 estrellas anteriores, pero supone una vía totalmente gratuita para conseguir una configuración funcional.

Para obtener información más detallada sobre los mejores conos de luz de «The Dahlia», visita nuestra guía «Los mejores conos de luz de The Dahlia».

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El conjunto de reliquias «Caballería de Hierro contra el Azote», de 4 piezas, es su mejor conjunto de reliquias. Aumenta directamente el efecto «Break» y potencia aún más el daño de su «Super Break» contra enemigos con la debilidad «Break» activada, que es precisamente el tipo de daño para el que está diseñado todo su kit.

Combínalo con el conjunto de 2 piezas «Forja de la linterna de Kalpagni». Una vez que The Dahlia impone la debilidad al fuego a un enemigo, otorga una bonificación fija a la velocidad (SPD) y al efecto de ruptura, y dado que su propio Ultimate impone la debilidad a todos los enemigos, es fácil mantener activa esta condición. Este es su mejor conjunto de adornos específicamente en un equipo de Firefly, ya que el propio kit de Firefly necesita que se imponga esa misma debilidad al fuego.

Prioridades de estadísticas de Dahlia

Prioridad 1: Efecto de ruptura

Efecto de ruptura Prioridad 2: Velocidad

Velocidad Prioridad 3: % de HP o % de DEF

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar un 150 % de Efecto de ruptura (hasta un 250 % si puedes) y fíjate como objetivo un punto de ruptura de 145 en SPD durante el combate. Las subestadísticas fijas sirven para completar el espacio cuando se agotan las tiradas de porcentaje. La tasa de acierto de efecto solo importa si utilizas «Resolution Shines As Pearls of Sweat»; en ese caso, intenta alcanzar alrededor del 68 %.

Prioridades de «Dahlia’s Trace»

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Ataque básico: Fiddle… Memoria fracturada Baja Solo sirve para generar puntos de habilidad, así que puede esperar hasta que todo lo demás esté al máximo. Habilidad: Lamer… Traición encendida Media Aumenta su propio daño; mejórala después de su habilidad definitiva y su talento. Habilidad definitiva: Revolcarse… Cenizas enterradas Máxima Aumenta su daño y la reducción de DEF contra todos los enemigos. Sube esto al máximo primero. Talento: ¿Quién teme a Constance? Máximo Aumenta el daño de ruptura infligido por ella y su compañero de baile. Es fundamental para todo su conjunto de habilidades. Habilidad adicional: Deja atrás lo viejo, abraza lo nuevo Máximo Otorga a todo el equipo un aumento de VEL cada vez que se impone una debilidad. Habilidad adicional: Lamento, Alma perdida Máximo Le permite regenerar puntos de habilidad con su propio ataque de seguimiento. Habilidad adicional: Otro funeral más Máximo Potencia el efecto de ruptura de los aliados al entrar en combate o cada vez que se cura.

Materiales de ascensión de Dahlia (ascensión máxima)

Material Total Retazos de pensamiento 15 Fragmentos de impresiones 15 Restos de deseos 15 Proeminencia radiante 65 Crédito 308 000

El rastro de la dalia Materiales (rastros máximos)

Material Total Espíritu ardiente 15 Retazos de pensamiento 41 Esencia de fuego estelar 72 Fragmentos de impresión 56 Incinerador celestial 139 Fragmentos de deseos 58 La reticencia del flujo vencido 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de «The Dahlia» (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de «La dalia», el mejor equipo F2P y las alternativas de compañeros de equipo para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de The Dahlia

El mejor equipo de The Dahlia (en general) Función The Dahlia Apoyo Firefly DPS Fuga de Tingyun Apoyo Lingsha Apoyo

Esta es su mejor formación para «Memoria del Caos». Dahlia impone «Debilidad al fuego» y potencia el «Efecto de ruptura» para el equipo; «Fuga de Tingyun» añade otra capa de potenciadores para todo el equipo y apoyo de energía; y Lingsha mantiene a todos con vida sin interrumpir la rotación de DoT/Ruptura. Firefly convierte cada una de las debilidades implantadas por The Dahlia en una enorme ráfaga de «Super Break» en el momento en que se transforma.

El mejor equipo de «La Dahlia» para jugadores F2P

El mejor equipo de «La Dahlia» para jugadores F2P Función The Dahlia Apoyo Sushang DPS Pionera de la Armonía Apoyo Gallagher Apoyo

Sushang destaca como la principal DPS gratuita de «The Dahlia», ya que su conjunto de habilidades de múltiples golpes y su «Action Advance» integrado le permiten agotar rápidamente las barras de resistencia de los enemigos.

«Pionera Harmony» amplía la reducción de SPD y resistencia a todo el equipo, y la curación y los escudos de Gallagher actúan como desencadenantes de la propia mejora «Efecto de ruptura» de «La Dalia», ya que su habilidad de bonificación A2 se reactiva cada vez que recibe curación o un escudo.

Las mejores alternativas para el equipo de «The Dahlia»

Ruan Mei es una sustituta perfecta de Tingyun Fugue, ya que potencia el efecto de ruptura y el daño elemental de todo el equipo, al tiempo que acelera las acciones de todos, lo que permite que la zona y la habilidad definitiva de The Dahlia se activen más rápido.

Tribbie acumula potenciadores de daño adicionales para todo el equipo y añade su propio daño de seguimiento de área de efecto (AoE) al talento de «La dalia», lo que proporciona a todo el equipo más daño acumulativo entre superataques.

Rappa es una DPS de «Break» por derecho propio, por lo que incluirla junto con los efectos de «Implantación de debilidad» y la mejora del efecto «Break» de The Dahlia convierte al equipo en una formación con doble daño de «Break», en lugar de depender de un único «hipercarry».

Himeko es una DPS de fuego de erudición cuya habilidad definitiva de área de efecto castiga a todos los enemigos a los que The Dahlia ya haya implantado «Debilidad», lo que le permite sacar partido de los objetivos con «Debilidad rota» en todo el campo de batalla.

Yao Guang aporta un efecto de ruptura adicional y ayuda a reducir la resistencia, lo cual resulta útil cuando un jefe de «Memory of Chaos» tiene tanta resistencia que necesitas más de un personaje para reducirla.

Todos los buenos compañeros de equipo alternativos a «La Dalia» comparten la misma mecánica subyacente: o bien extienden el efecto de ruptura y las mejoras de debilidad de «La Dalia» a un segundo atacante, o bien mantienen activa su mecánica «Compañero de baile» en cada turno.

Los eidolones de «The Dahlia»: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad Explicación E1: Cuando un capullo se prepara para florecer Máximo Extiende su bonificación de daño de Super Break a todo el grupo, en lugar de solo a su compañero de baile, lo que aumenta el daño total del equipo. E2: Fresca, etérea y querida Máximo Reduce la resistencia a todos los tipos de todos los enemigos mientras está en el campo de batalla y aplica «Marchitarse» en el instante en que aparece un enemigo. E3: ¡Pobre, sus pétalos son tan finos como la niebla! Bajo Solo aumenta sus niveles de Ataque Definitivo y Ataque Básico, sin ningún efecto nuevo. E4: Pobre de su corazón, carcomido por los gusanos Medio Añade más instancias de ataque de seguimiento y una desventaja de daño recibido al usarla. E5: Caído, podrido y despreciado Bajo Aumenta únicamente los niveles de sus habilidades y talentos. E6: Y, sin embargo, siempre mortalmente bella Alto Otorga un enorme aumento al efecto de ruptura a sus compañeros de baile y adelanta el turno de todo el equipo con su ataque de seguimiento.

Eidolon 2 es el punto de parada práctico para una inversión parcial, ya que es el último Eidolon que aumenta de forma significativa el daño infligido por todo el equipo, aparte del E6.

Veredicto: ¿Merece la pena invertir en Dahlia2026?

Clasificación de nivel de Dahlia Valoración general EX Clasificaciones de endgame Recuerdo del caos: EX



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: EX

Dahlia es una de las activadoras de efectos de ruptura más potentes disponibles actualmente, y su valor no hace más que aumentar junto a unidades de DPS centradas en la ruptura, como Firefly y Rappa. Incluso sin un equipo totalmente premium, las mejoras de «Implantación de debilidad» y «Efecto de ruptura» de su kit siguen haciendo que las composiciones de Super Break sean significativamente más fuertes.

Tampoco necesita su cono de luz característico ni una inversión profunda en Eidolones para funcionar, ya que su nivel E0 con el cono de luz «Antes de que comience la misión tutorial» ya cubre la mayor parte de lo que su kit necesita para mantener un rendimiento fiable en el endgame.

Merece la pena equiparla para cualquiera que ya haya invertido en un equipo de «Break», y se adapta perfectamente tanto a una configuración económica para jugadores F2P como a una alineación de «Super Break» totalmente equipada, sin necesidad de reconstruir por completo las reliquias ni el «Light Cone» por el camino. Si tu cuenta ya tiene un DPS de «Break» como Firefly o Rappa sin utilizar, ella es, con diferencia, una de las apoyadoras de mayor impacto que puedes conseguir y desarrollar en este momento.

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