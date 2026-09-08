La mejor configuración de «Trailblazer Remembrance», equipo y Eidolones para HSR 2026

Esta guía recoge la mejor configuración de Homenaje a los pioneros para cualquiera que quiera sacar el máximo partido a este personaje de apoyo alineado con el elemento Hielo y de la ruta Remembrance, cuyo conjunto de habilidades gira en torno a un memosprite llamado Mem que lucha a su lado.

Aquí encontrarás los conos de luz, las reliquias, la prioridad de «Trace», la prioridad de estadísticas, los equipos y las recomendaciones sobre eidolones para la mejor configuración de «Pionero: Recuerdo» , junto con la lista completa de materiales para que sepas exactamente qué debes farmear antes de empezar a crearla.

Resumen: la mejor configuración de «Remembrance» de Trailblazer de un vistazo

Mejor cono de luz «Este amor, para siempre» Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P «Vuela hacia un mañana rosa» Mejor conjunto de reliquias Liberador que recrea el mundo (4 piezas) El mejor conjunto de adornos Planares Vonwacq vivaz (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: DAÑO



CRÍTICO Botas: VELOCIDAD



Esfera planar: % de DAÑO DE HIELO o %



de PV Cuerda de enlace: Tasa de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias VEL > DÓM CRÍTICO > RES a efectos Mejor equipo (general) Homenaje a los pioneros (Apoyo)



Evernight (DPS)



Cyrene (Apoyo)



Hyacine (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Homenaje a los pioneros (Apoyo)



Herta (DPS)



Asta (Apoyo)



Lynx (Apoyo)

Cómo jugar con Homenaje a los pioneros: rotación y consejos

El estilo de juego de Homenaje a los pioneros gira en torno a mantener a Mem, su memosprite, en el campo de batalla el mayor tiempo posible. Al comenzar con la técnica «Recuerdos que regresan como ecos», se inmoviliza a los enemigos antes incluso de que empiece el combate, lo que proporciona tiempo adicional al resto del equipo para prepararse.

Una vez que comienza el combate, utiliza la habilidad «I Choose You» para invocar a Mem o para curarlo y reponer algo de carga si ya está en el campo de batalla. Su talento, «Compañero todopoderoso», aumenta de forma pasiva la velocidad (SPD) y los puntos de vida (HP) de Mem, y le proporciona carga adicional cada vez que un aliado regenera energía, por lo que un equipo repleto de Ultimates que consumen mucha energía acelera este proceso de forma natural.

Cuando la carga de Mem alcance el 100 %, dispara la habilidad definitiva «Juntos, Mem» para potenciar su próximo ataque y convertirlo en un potente ataque de daño de hielo contra todos los enemigos del campo de batalla.

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Los mejores conos de luz para «Remembrance» de Trailblazer

«Este amor, para siempre» es la mejor opción en términos de potencia bruta para esta configuración, aunque esté diseñada en torno al propio kit de Cyrene. Su pasiva otorga un enorme aumento de SPD y acumula una mejora de daño crítico para todo el equipo cada vez que Mem utiliza una habilidad de Memosprite sobre un aliado o un enemigo, lo cual ocurre constantemente dada la frecuencia con la que actúa Mem en esta configuración.

«Vuela hacia un mañana rosa» es el «Light Cone» característico de Mem, y es gratuito para cualquiera que complete la misión de historia de Amphoreus introducida en la versión 3.7. Aumenta el daño crítico de quien lo lleva y añade una mejora de daño para todo el equipo siempre que Mem esté presente, además del daño adicional del «Ataque básico mejorado» de «Homenaje a los pioneros», lo que lo convierte en la elección predeterminada para la mayoría de los jugadores.

«El telón de la memoria nunca cae» es una alternativa totalmente gratuita que se puede conseguir directamente en la tienda de Herta. Ofrece una bonificación fija a la velocidad, además de una mejora de daño para todo el equipo tras usar una habilidad, lo que la convierte en uno de sus mejores sustitutos.

Para conocer con más detalle los mejores conos de luz de «Homenaje a los pioneros», visita nuestra guía de los mejores conos de luz de «Homenaje a los pioneros».

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El conjunto de 4 piezas «El Libertador que rehace el mundo» es la mejor opción de reliquia. Aumenta el HP máximo de quien lo lleva y permite a Homenaje a los pioneros aplicar una mejora de daño a todo el equipo siempre que Mem esté activa, exactamente el tipo de apoyo en el que se basa esta configuración.

El conjunto de 4 piezas «Águila del Crepúsculo» es la alternativa centrada en la VEL si prefieres asegurarte turnos extra en lugar de intentar mantener activo el beneficio del conjunto «El Libertador». Ofrece la VEL efectiva más alta de todas las opciones de 4 piezas que hay aquí, lo que también ayuda a que la «Carga» de Mem suba más rápido.

En cuanto a los adornos planares, el conjunto de 2 piezas de «El vivaz Vonwacq» es la mejor opción. Restaura energía para que Mem pueda invocarse antes, y su mejora de daño crítico se acumula muy bien con el efecto propio de «Este amor, para siempre» una vez que Mem empieza a atacar.

El conjunto de 2 piezas de «Amphoreus, la tierra eterna» es la alternativa general si nadie más del equipo lleva ya equipado «El vivaz Vonwacq». Aporta una mejora del 8 % a la VEL a todos los aliados mientras Mem está en el campo de batalla, además de la sinergia propia de «Pionero» entre «Trace» y «Planar», que ya adelanta su acción al inicio del combate.

Prioridades de estadísticas de «Homenaje a los pioneros»

Las prioridades de estadísticas de Homenaje a los pioneros se inclinan en gran medida hacia la VEL, ya que casi todo lo relacionado con el tiempo de actividad de Mem y la generación de Carga depende de la frecuencia con la que actúan Homenaje a los pioneros y sus aliados.

Prioridad 1: SPD

SPD Prioridad 2: Daño crítico

Daño crítico Prioridad 3: RES a efectos (una prioridad menor que la VEL y el DAÑO CRÍTICO; útil principalmente para resistir el control de masas)

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar más de 160 de SPD y, a continuación, fíjate como objetivo entre el 180 y el 220 % de Daño crítico o más una vez que Mem empiece a atacar con regularidad. Las estadísticas secundarias fijas sirven para completar el espacio una vez que se agoten las tiradas porcentuales.

Prioridades de «Rastro del recuerdo» de Trailblazer

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Talento: Compañero todopoderoso Alto Aumenta directamente los PV de Mem, lo que le permite mantenerse con vida el tiempo suficiente para seguir generando valor en cada turno. Habilidad definitiva: ¡Juntos, Mem! Media Inflige el principal ataque de daño de Mem. La prioridad aumenta si «Recuerdo del pionero» está en el Eidolón 6. Habilidad: ¡Te elijo a ti! Baja Mejora la cantidad de PV que Mem recupera. No subas de nivel esta habilidad si tu unidad de soporte ya mantiene a Mem al máximo. Ataque básico: ¡Déjalo en mis manos! Baja Guarda la mejora para la forma mejorada del Ataque básico. Habilidad adicional: Cetro del Rapsoda Alta Aumenta la acción propia de «Recuerdo del Pionero» en un 30 % al inicio de la batalla y otorga a Mem una carga extra en el momento en que aparece por primera vez. Habilidad adicional: Imanes y cadenas largas Media Aumenta el multiplicador de daño real de la habilidad «Apoyo» de Mem cuanto más energía haya acumulado un aliado por encima de 100. Habilidad adicional: Pequeña parábola Baja Otorga a Mem una pequeña devolución de carga cada vez que utiliza «¡Malos! ¡Problemas!».

Materiales de ascensión de «Recuerdo del pionero» (ascensión máxima)

Material Total Ectostella enigmática 28 Intriga del usurpador 13 La voluntad del conquistador 12 El instinto del ladrón 12 Créditos 246 400

Materiales de «El rastro del recuerdo del pionero» (rastros máximos)

Material Total Flor de Alaya 105 Plántula de Manas 54 Instinto del ladrón 28 Bija de la Conciencia 12 Plata de Auspicio 12 El plan del usurpador 42 La voluntad del conquistador 42 Las huellas del destino 5 Créditos 2 400 000

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Los mejores equipos de Homenaje a los pioneros (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general, el mejor equipo F2P y las mejores alternativas de Homenaje a los pioneros para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de «Homenaje a los pioneros»

Mejor equipo de «Homenaje a los pioneros» (general) Función Homenaje a los pioneros Apoyo Evernight DPS Cyrene Apoyo Hyacine Apoyo

Este equipo se basa en gran medida en el talento «Recuerdo del Pionero», que recarga agresivamente la energía de Mem cada vez que un aliado gasta una gran parte de su reserva de energía. Dado que la rotación se nutre de habilidades definitivas rápidas y de alto coste, este equipo está perfectamente diseñado para mantener a Mem constantemente en el campo de batalla con el fin de realizar ataques conjuntos y manipular los turnos.

Evernight se convierte en la protagonista como hiperllevadora principal, potenciando su enorme capacidad de daño gracias a los frecuentes avances de turno y a las mejoras de daño real que le otorga la presencia de Mem en el campo de batalla, además de sus propios y explosivos ataques «memosprite», impulsados por Memoria.

Cyrene actúa como un potente multiplicador de fuerza para este equipo, acelerando la distribución de energía al activar de forma única y forzada las Ultimates de sus aliados a través de su kit.

Para completar el motor, Hyacine encaja a la perfección como el pilar definitivo del equipo, ya que genera constantemente potenciadores críticos, equilibra la gestión de los puntos de habilidad y convierte la curación del equipo en utilidad activa, de modo que nadie quede fuera de combate ante la presión enemiga.

El mejor equipo F2P de «Remembrance» de Trailblazer

Mejor equipo de «Remembrance» de Trailblazer (general) Rol Homenaje a los pioneros Apoyo Herta DPS Asta Apoyo Lynx Apoyo

Dado que Mem gana Carga de forma proporcional por cada punto de Energía regenerado por el equipo, la implacable escalabilidad multiobjetivo de Herta obliga agresivamente a Mem a salir al campo para repartir avances de turno decisivos y potenciadores de Daño Real.

Asta complementa a la perfección este ciclo agresivo actuando como principal motor de velocidad del equipo. Su habilidad definitiva proporciona un enorme aumento fijo de velocidad para todo el equipo, junto con una mejora fiable de ataque, lo que obliga a que la rotación se acelere considerablemente. Esta velocidad adicional permite tanto a Herta como al Trailblazer actuar con mayor frecuencia, acumulando rápidamente la Carga de Mem.

Para afianzar toda la composición, Lynx actúa como una cómoda opción de soporte gratuita, que mantiene fácilmente al grupo en buen estado ante la presión enemiga y elimina los efectos negativos incapacitantes.

Las mejores alternativas para el equipo «Remembrance» de Trailblazer

Mydei es un sustituto directo de Argenti en el equipo «General», ya que su habilidad definitiva también consume una gran cantidad de energía y se beneficia del mismo paquete de avance de acción y daño verdadero que proporciona «Homenaje a los pioneros».

Feixiao convierte la mejora de daño verdadero de «Homenaje a los pioneros» en un valor añadido en cada ataque de seguimiento que lanza, y esta combinación se vuelve notablemente más potente una vez que «Homenaje a los pioneros» alcanza el Eidolón 4.

Castorice comparte la ruta «Remembrance» de Homenaje a los pioneros, y al combinar a ambos, las habilidades de Homenaje a los pioneros se suman directamente a la escala de daño basada en los PV de Castorice, lo que da lugar a un equipo genuinamente centrado en «Remembrance».

Tribbie aporta penetración RES de todo tipo y daño de seguimiento adicional, además de lo que ya aporta la habilidad «Mem» de «Homenaje a los pioneros», lo que la convierte en una opción muy válida para equipos que se basan en infligir múltiples instancias de daño por turno.

La única constante en todas las buenas alternativas de compañeros de equipo para «Homenaje a los pioneros» es la energía. «Homenaje a los pioneros» recompensa a los compañeros de equipo cuyo kit consume una gran cantidad de energía, así que, a la hora de elegir un sustituto, fíjate primero en qué DPS o apoyo de tu plantilla tiene el coste de habilidad o habilidad definitiva más elevado.

Eidolones de «Homenaje a los pioneros»: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad (en tiempo) de la inversión ¿Por qué? E1: Narrador del presente El más alto Añade un 10 % de tasa de CRÍTICO al aliado que lleve el «Apoyo de Mem», y la mejora también se aplica al memosprite de ese aliado, si lo tiene. E2: Recolector del pasado Máximo Devuelve 8 de energía a «Recuerdo del Pionero» cada vez que un memosprite aliado que no sea Mem realice una acción, una vez por turno, lo que acelera notablemente la frecuencia con la que vuelve a estar disponible la habilidad definitiva. E3: Cantante del futuro Bajo Solo aumenta los niveles de Habilidad, Talento y Talento de Memosprite. E4: Bailarín de la musa Medio Otorga a Mem una carga extra y un mayor multiplicador de daño verdadero cada vez que actúe un aliado que se haya quedado sin energía máxima. E5: Costurero de la Oda Bajo Aumenta únicamente los niveles de Habilidad Definitiva, Ataque Básico y Habilidad de Memosprite. E6: Portador de la Revelación Alto Fija la tasa de CRIT del Ultimate al 100 %, lo que supone un aumento considerable del daño.

Veredicto: ¿Merece la pena equipar «Homenaje a los pioneros»2026?

Clasificación por niveles de «Homenaje a los pioneros» Valoración general EX Clasificaciones de endgame «Memoria del caos»: EX



«Pura ficción»: EX



«Sombra apocalíptica»: EX

Merece la pena crear a los Homenaje a los pioneros en cuanto los desbloquees al avanzar en la historia, sin más. Son los de apoyo de primer nivel más accesibles para los jugadores F2P en HSR, y su conjunto de habilidades es lo suficientemente flexible como para que encajen cómodamente en casi cualquier equipo.

Pero, por supuesto, destacan sobre todo cuando se combinan con unidades que consumen mucha energía, ya que todo el conjunto de habilidades de Mem está diseñado para recompensar precisamente ese estilo de juego.

Por si fuera poco, «Vuela hacia un mañana rosa»», su cono de luz característico, no te cuesta nada más que completar una misión de la historia para conseguirlo. Hay muy pocas razones para no incluir a Homenaje a los pioneros en tu equipo, especialmente si ya tienes un DPS que consume mucha energía en tu plantilla.

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