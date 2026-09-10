Beste Tingyun-Fuge-Konfiguration, Team und Eidolons für HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, die Priorität von Spuren, die Priorität von Werten, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten „Tingyun Fugue“-Build ab, damit ihr genau wisst, wie ihr sie ausrüsten müsst – egal, ob ihr eine reine „Super Break“-Truppe einsetzt oder sie einfach in einen F2P-Kader (Free-to-Play) aufnehmt.

Tingyun Fugue ist eine 5-Sterne-Unterstützerin der Elemente Feuer und Nihilität, deren gesamtes Spielsystem auf den Break-Effekt statt auf reinen Schaden ausgerichtet ist. Sie verleiht einem Verbündeten einen DEF-Shred-Stack, ignoriert gegnerische Schwächetypen, um dennoch die Widerstandsfähigkeit zu schwächen, und verwandelt durch ihr Talent jeden Schwäche-Break in einen Super-Break-Angriff.

So spielst du Tingyun Fugue: Rotation und Tipps

Fugues Fähigkeit „Die Tugend verspricht Glückseligkeit““ eröffnet den Kampf, indem sie einem Teamkameraden mit Break-DPS („Schaden pro Sekunde“) den Stack „Foxian Prayer“ gewährt – ein Stack, der den Break-Effekt dieses Verbündeten erhöht und es ihm ermöglicht, die Zähigkeit von Gegnern zu verringern, die gegenüber seinem Element nicht schwach sind. Von da an greift sie einfach weiter an, um „Torrid Scorch“ zu erneuern und den DEF-Abbau jedes Mal erneut anzuwenden, wenn ihr gestärkter Verbündeter einen Treffer landet.

Ihre ultimative Fähigkeit „Die Pracht der Sonne strahlt auf alle herab“ fügt jedem Gegner Feuerschaden zu und ignoriert dabei Schwächetypen vollständig, sodass sie selbst gegen eine Aufstellung ohne Feuerschwäche ein sicheres Mittel zum Abbau der Widerstandskraft darstellt. Ihr Talent „Glück folgt dort, wo Tugend verbreitet wird“ ist das, was die gesamte Rotation erst wirklich lohnenswert macht: Sobald ein Gegner seine Schwäche überwunden hat, wandeln Verbündete, die ihn weiterhin treffen, ihren Widerstandsschaden in Super-Break-Instanzen um, anstatt diesen Schaden einfach zu verlieren.

Die ideale Abfolge ist, zuerst die Fertigkeit auf deinen Break-DPS anzuwenden und dann Fugue und das Team normal angreifen zu lassen, bis das Ziel bricht. Wenn du ihren charakteristischen „Lichtkegel“ einsetzt, solltest du eine Geschwindigkeit von 145+ anstreben, damit sie konsequent vor dem Charakter handelt, den sie verstärkt.

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TL;DR – Der beste „Tingyun Fugue“-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel Der lange Weg nach Hause Beste F2P-Alternative zum Lichtkegel Bevor die Tutorial-Mission beginnt Bestes Relikt-Set 2-teiliges Set „Dieb des schießenden Meteors“ und 2-teiliges Set „Eiserne Kavallerie gegen die Geißel“ Bestes „Planar Ornament“-Set Talia: Königreich der Banditen (2-teilig) Hauptwerte Körper: Trefferquote



Stiefel: Geschwindigkeit



Planare Sphäre: HP% oder DEF%



Verbindungsseil: Bruchwirkung oder Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Zerstörungseffekt = Geschwindigkeit = Trefferquote für Effekte > Resistenz gegen Effekte Bestes Team (Gesamt) Tingyun Fugue (Unterstützung)



Firefly (DPS)



The Dahlia (Unterstützung)



Lingsha (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Tingyun Fugue (Unterstützung)



Xueyi (DPS)



Asta (Unterstützung)



Gallagher (Unterstützung)

Beste Lichtkegel für Tingyun Fugue

„Der lange Weg nach Hause“ ist Fugues charakteristischer Lichtkegel und genau auf ihre Spielweise zugeschnitten. Seine passive Fähigkeit „Rebirth“ erhöht ihren eigenen Break-Effekt um bis zu 100 % und fügt einem gebrochenen Gegner den Status „Charring“ zu, der sich zweimal stapeln lässt, um den vom Gegner erlittenen Break-Schaden um bis zu 60 % zu erhöhen. Es ist die mit Abstand größte Quelle für den Break-Effekt, die sie ausrüsten kann.

„Vergiss niemals ihr Feuer“ ist eine gute zweite Wahl, wenn du bereits einen anderen Break-DPS hast, der „Der lange Weg nach Hause“ einsetzt. Sie verstärkt den Break-Effekt der Trägerin um bis zu 120 % und gewährt sowohl der Trägerin als auch einem Teamkameraden beim Eintritt in den Kampf einen Break-DMG-Buff, was besonders dann von Vorteil ist, wenn Fugue selbst den Kampf auslöst und nicht ihr DPS.

„Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen“ ist die beste 4-Sterne-Option, da sie einen getroffenen Gegner mit „Ensnare“ fesseln und so dessen Verteidigung verringern kann, was sich mit der Verteidigungsminderung stapelt, die ihre eigene Fähigkeit bereits bewirkt – für noch härtere Super-Break-Treffer.

„Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ ist hier die eigentliche F2P-Wahl und im Herta’s Store erhältlich. Es erhöht die Effekt-Trefferquote um bis zu 40 % und regeneriert Energie, sobald die Trägerin einen Gegner mit reduzierter Verteidigung angreift, was sich nahtlos in den Verteidigungsabbau ihres eigenen Skills einfügt.

Einen ausführlicheren Überblick über die besten Lichtkegel in „Tingyun Fugue“ findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln in „Tingyun Fugue“.

Die besten Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Die Kombination aus 2 Teilen „Dieb des schießenden Meteors“ und 2 Teilen „Eiserne Kavallerie gegen die Geißel“ ist die beste Reliktwahl für Fugue. Dabei ist es nicht der einzelne Setbonus, der hier die Hauptarbeit leistet. Jede Kombination aus zwei 2-teiligen Sets, die einen pauschalen „Break-Effekt“ gewährt, reicht aus, um sie über die für ihre Bonusfähigkeit erforderliche Schwelle von 220 % „Break-Effekt“ zu bringen. Bei dieser Kombination geht es also in erster Linie darum, diesen Wert effizient zu erreichen, und nicht um die jeweiligen einzigartigen Boni der einzelnen Sets.

Wenn ihr euch lieber auf ein vollständiges 4-teiliges Set festlegen möchtet, ist das 4-teilige Set „Dieb des schießenden Meteors“ die nächstbeste Wahl. Es erstattet zusätzliche Energie bei Schwächebruch, was eine echte Verbesserung darstellt, sobald ihr Fugue auf Eidolon-Stufe 2 einsetzt und ihre ultimative Fähigkeit schneller wieder einsetzen möchtet.

Was das „Planar-Ornament“ betrifft, ist „Talia: Königreich der Banditen“ gegen die meisten Gegner die erste Wahl, da sein Bonus nicht davon abhängt, ob das Ziel eine Schwäche gegenüber Feuer aufweist. Sein 4-Sterne-Pendant, die „Schmiede der Kalpagni-Laterne“, lohnt sich nur gegen Gegner, die tatsächlich eine Schwäche gegenüber Feuer haben.

Stat-Prioritäten von „Tingyun-Fuge“

Priorität 1: „Break-Effekt“

„Break-Effekt“ Priorität 2: SPD

SPD Priorität 3: Effekt-Trefferquote (EHR)

Der „Break-Effekt“ ist der Wert, von dem ihr gesamtes Spielsystem abhängt – von der Schwelle ihrer Bonusfähigkeit bis hin zur Durchschlagskraft der Super-Break-Treffer ihrer gestärkten Verbündeten. Geschwindigkeit ist wichtig, da sie vor ihrem „Break-DPS“ agieren muss, um „Foxian Prayer“ rechtzeitig anzuwenden, und die Effekt-Trefferquote sorgt dafür, dass ihre Verteidigungsabzüge und Benommenheits-Effekte auch gegen widerstandsfähigere Gegner zuverlässig treffen.

🎯 Ideale Wertziele: Strebe außerhalb des Kampfes 220 % Break-Effekt an und ziele im Kampf auf einen SPD-Breakpoint von 145. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte ausgeschöpft sind.

Trace-Prioritäten von Tingyun Fugue

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grund-ATK: Strahlende Spur / Feurige Liebkosung Niedrig Eine Verbesserung dieser Werte erhöht ihren Break-Schaden nicht nennenswert, da sie nicht als Hauptangreiferin gedacht ist. Fähigkeit: Tugend lockt zum Glück Am höchsten Dies ist die Quelle von „Foxian Prayer“, dem Break-Effekt und dem DEF-Shred-Buff, für deren Bereitstellung ihr gesamter Build ausgelegt ist. Ultimate: „Die Pracht der Sonne strahlt auf alle herab“ Mittel Ein nützliches Werkzeug zur Verringerung der Zähigkeit im Wirkungsbereich (AoE), aber es ist die Spur, die sie zwischen den Fertigkeitswürfen am seltensten einsetzt. Talent: Das Glück folgt dort, wo Tugend verbreitet wird Am höchsten Dies wandelt „Zähigkeitsschaden“ nach einem Durchbruch in „Super-Durchbruch“-Instanzen um, was den eigentlichen Schadensgewinn ihres Fähigkeiten-Sets ausmacht.

Tingyun Fugues Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Unsterbliche Scionette 15 Unsterbliche Luftblüte 15 Unsterbliche Lumintwig 15 Glühende Stahlklinge 65 Guthaben 308.000

Materialien für Tingyun-Fuge-Spuren (max. Spuren)

Material Gesamt Feuriger Geist 15 Unsterbliche Scionette 41 Sternenfeuer-Essenz 72 Unsterbliche Luftblüte 56 Himmelsverbrennungsofen 139 Unsterblicher Lumintwig 58 Reue des unendlichen Ochema 12 Spuren des Schicksals 8 Einsatz 3.000.000

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Die besten Teams für „Tingyun Fugue“ (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du die besten Teams für „Tingyun Fugue“ (Gesamt, F2P und Alternativen), um dir bei der Teamzusammenstellung zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes „Tingyun Fugue“-Team (Gesamt)

Bestes „Tingyun Fugue“-Team (Gesamt) Rolle Tingyun Fugue Unterstützung Firefly DPS Die Dahlie Unterstützung Lingsha Unterstützung

Dies ist ein Beispiel für ein erstklassiges Premium-„Super Break“-Team, für das Fugue zusammengestellt wurde. Fugue fungiert als „Super Break“-Aktiviererin und wendet ihre Fähigkeit auf Firefly an, sodass die Hauptschadensverursacherin des Teams zusätzlich zu ihrem eigenen „Break“-Effekt einen weiteren erhält.

Mit Dahlia’s Kit können Firefly und der Rest des Teams „Super Break“-Schaden bei Gegnern auslösen, noch bevor deren Widerstandsleisten überhaupt durchbrochen sind. Außerdem verursacht sie Schwachstellen, untergräbt die gegnerische Verteidigung mit ihrer ultimativen Fähigkeit und sorgt durch ihre Folgeaktion „Dance Partner“ für erheblichen persönlichen Schaden außerhalb des Zuges.

Lingsha rundet das Team als erstklassige Heilungseinheit ab, die den gesamten Trupp trotz Fireflys aggressiver Selbstschadensmechaniken am Leben hält, ohne die Rotation der Fertigkeitspunkte des Teams zu beeinträchtigen. Ihre Beschwörung, Fuyuan, greift häufig an, um Flächen-Feuerschadens-Schaden zu verursachen, Team-Debuffs zu beseitigen und neben den aktiven Buffs von Fugue und The Dahlia massive Mengen an passivem „Super Break“-Schaden auszulösen.

Bestes F2P-Tingyun-Fugue-Team

Bestes Tingyun-Fugue-Team (F2P) Rolle Tingyun Fugue Unterstützung Xueyi DPS Asta Unterstützung Gallagher Unterstützung

Xueyis gesamtes Kit skaliert direkt mit dem Break-Effekt, wodurch sie perfekt zu allem passt, was Fugues Build bereits stapelt. Asta sorgt aus der hinteren Reihe für SPD- und ATK-Buffs, und Gallagher heilt seinen eigenen Break-Effekt-Wert wieder auf, während seine ultimative Fähigkeit zusätzlich noch mehr Break-Schaden verursacht.

Die besten Alternativen für ein Tingyun-Fugue-Team

Boothill ist ein direkter Ersatz für Firefly, insbesondere gegen einzelne, widerstandsfähige Elite-Gegner, bei denen sein Einzelziel-„Break“-Schaden Fireflys eher auf Flächenwirkung ausgerichtetes Kit übertrifft.

Rappa kommt am besten zur Geltung, wenn Fugue es mit drei oder mehr Gegnern gleichzeitig zu tun hat, da ihre Angriffe weit genug reichen, um die „Toughness“ auf dem gesamten Feld zu verringern, anstatt nur bei einem Ziel.

7. März: „Die Jagd (imaginär)“ ist ein echter F2P-Ersatz für Firefly. Wenn sie ihre eigene Fähigkeit auf Gallagher oder Lingsha anwendet, verursacht ihr „Enhanced Basic ATK“ noch mehr „Toughness“-Schaden, wodurch der Schaden eines rein aus F2P-Charakteren bestehenden „Break“-Teams wettbewerbsfähig bleibt.

Ruan Mei ist ein direkter Ersatz für „The Dahlia“ oder Lingsha, wenn du mehr reine Buffs statt Sustain benötigst. Sie kann das Erholungsfenster eines „Weakness Break“ verzögern und gibt dem Team so mehr Zeit, „Super Break“-Treffer zu landen, bevor der Gegner seine „Toughness“ wiederherstellt.

Pela fügt mit ihrer ultimativen Fähigkeit jedem Gegner eine zweite Stufe der Verteidigungsreduktion hinzu, die sich direkt mit der Verteidigungsreduktion addiert, die Fugues eigene Fähigkeit bereits bietet.

Huohuo ist eine lohnende Alternative zu Gallagher oder Lingsha, wenn der Kampf Flächenheilung und Energieregeneration für das gesamte Team erfordert, anstatt nur Einzelziel-Heilung.

Die Konstante bei jedem guten alternativen Teamkameraden für Tingyun Fugue ist das Stapeln von DEF-Reduzierung und der Break-Effekt. Egal, welche Einheit du in ihre Komposition einbaust, halte Fugues Fertigkeitsziel als Haupt-Break-Schadensverursacher, damit diese von den massiven Break-Effekt-Buffs und der Super-Break-Verstärkung profitieren, die Fugue bereitstellt.

Tingyun Fugue-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: An die Erde gebunden war ich, den Wolken zugewandt bin ich Höchste Erhöht die Schwäche-Durchbruchseffizienz des Ziels von „Foxian Prayer“ um 50 %, was die gesamte Super-Break-Rotation ab Eidolon 1 beschleunigt. E2: Den Würdigen bricht die Glückseligkeit an Höchste Stellt bei jedem Schwachpunkt-Durchbruch 3 Energie wieder her und beschleunigt die Aktion des gesamten Teams nach ihrer ultimativen Fähigkeit um 24 %, wodurch der Ablauf ihrer ultimativen Fähigkeit wesentlich nachhaltiger wird. E3: Verity verwebt Gedanken zu Klingen Niedrig Ein reiner Knoten für Fertigkeiten und Grundangriffe ohne neuen Effekt. E4: Formlos – Welchen Namen soll man tragen? Hoch Fügt dem Verbündeten, der „Foxian Prayer“ besitzt, eine direkte Erhöhung des Break-Schadens um 20 % hinzu – eine klare Schadensverbesserung ohne Bedingungen. E5: Bunte Wolken bringen Glück Niedrig Ein reiner Knotenpunkt auf Ultimate- und Talent-Ebene ohne neuen Effekt. E6: Hellsehen von Boom und Doom Am höchsten Erweitert „Foxian Prayer“ auf das gesamte Team, während sich Fugue im Zustand „Torrid Scorch“ befindet, wodurch sie von einer Einzelziel-Verstärkerin zu einer Verstärkerin für das gesamte Team wird.

Eidolon 2 ist für die meisten Spieler der praktische Endpunkt, da es Tingyun Fugues Energiehaushalt und ihre „Ult“-Auslösungen erheblich verbessert. Allerdings ist ihr E1 eine hervorragende Verbesserung der Spielqualität in der Rotation und eine ziemlich gute Investition, wenn man nach einer beträchtlichen Leistungssteigerung bei minimalem Ressourceneinsatz sucht.

Fazit: Lohnt es sich, Tingyun Fugue zu bauen2026?

Tier-Bewertungen für Tingyun Fugue Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Tingyun Fugue hat sich ihren Platz als eine der besten Support-Einheiten im Spiel verdient, doch ihr wahres Potenzial entfaltet sie erst dann voll und ganz, wenn man bereits in einen „Super Break“-Carry wie Firefly, Boothill oder Rappa investiert hat – daher auch ihre niedrigere Gesamtbewertung.

Zwar kann sie jeden auf „Break“ fokussierten Carry zu einem deutlich schlagkräftigeren Charakter machen, doch in traditionellen, auf kritischen Treffern oder DoT basierenden Teamzusammensetzungen tut sie sich schwer, einen nennenswerten Beitrag zu leisten.

Was die Investition angeht, ist sie bereits bei E0 „komplett“, und es gibt eine Handvoll F2P-Light-Cones, die ihren Stat-Bedarf decken, ohne dass man auch nur einen einzigen Pull ausgeben muss. Wenn du sie bereits gezogen hast, lohnt es sich auf jeden Fall, sie aufzubauen; du musst sie lediglich mit einem Break-DPS aus deinem Kader kombinieren.

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Häufig gestellte Fragen