La mejor configuración, equipo y eidolones para Tingyun (Fugue) en HSR 2026

Esta guía trata sobre los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las recomendaciones de Eidolon para la mejor configuración de Tingyun Fugue , para que sepas exactamente cómo equiparla, tanto si formas un equipo completo de Super Break como si simplemente la incluyes en una plantilla F2P (Free-to-Play).

Tingyun Fugue es una apoyo de 5 estrellas de los elementos Fuego y Nihilidad que basa todo su kit en el efecto «Break» en lugar del daño puro. Otorga a un aliado una acumulación de reducción de DEF, ignora los tipos de debilidad del enemigo para reducir su «Toughness» de todos modos y convierte cada «Weakness Break» en un ataque «Super Break» gracias a su talento.

Cómo jugar con Tingyun Fugue: rotación y consejos

La habilidad de Fugue, «La virtud conduce a la felicidad»», inicia el combate otorgando a un compañero de equipo con DPS de ruptura («damage per second») la «Foxian Prayer», una acumulación que aumenta el efecto de ruptura de ese aliado y le permite reducir la resistencia de enemigos que no sean vulnerables a su elemento. A partir de ahí, simplemente sigue atacando para renovar «Torrid Scorch» y volver a aplicar la reducción de DEF cada vez que su aliado potenciado aseste un golpe.

Su habilidad definitiva, «El esplendor solar brilla sobre todos», inflige daño de fuego a todos los enemigos ignorando por completo los tipos de debilidad, por lo que es una herramienta segura para reducir la resistencia incluso contra una formación que no tenga debilidad al fuego. Su talento, «La fortuna sigue donde se extiende la virtud», es lo que realmente hace que toda la rotación valga la pena: una vez que se rompe la debilidad de un enemigo, los aliados que sigan golpeándolo convierten su daño a la Resistencia en instancias de Super Break en lugar de perder ese daño por completo.

La secuencia ideal es usar la habilidad primero en tu DPS de ruptura y, a continuación, dejar que Fugue y el equipo ataquen con normalidad hasta que el objetivo se rompa. Si utilizas su cono de luz característico, intenta alcanzar una velocidad (SPD) de 145 o más para que actúe sistemáticamente antes que el personaje al que está potenciando.

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Resumen: la mejor configuración de «Tingyun Fugue» de un vistazo

El mejor cono de luz El largo camino de vuelta a casa La mejor alternativa gratuita al cono de luz Antes de que comience la misión tutorial El mejor conjunto de reliquias Conjunto de 2 piezas «Ladrón del meteoro disparado» y conjunto de 2 piezas «Caballería de hierro contra el Azote» El mejor conjunto de adornos planares Talia: Reino de los Bandidos (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: efecto de índice



de acierto ; Botas: SPD



; Esfera planar: % de HP o %



de DEF ; Cuerda de enlace: efecto de ruptura o tasa de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias Efecto de rotura = Velocidad = Índice de acierto de efectos > Resistencia a efectos Mejor equipo (general) Tingyun Fugue (Apoyo)



Firefly (DPS)



The Dahlia (Apoyo)



Lingsha (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Tingyun Fugue (apoyo)



Xueyi (DPS)



Asta (apoyo)



Gallagher (apoyo)

Los mejores conos de luz para Tingyun Fugue

«Un largo camino lleva a casa» es la elección emblemática de Fugue, y está diseñada precisamente para lo que ella hace. Su pasiva, «Renacimiento», aumenta su propio efecto de ruptura hasta un 100 % e inflige «Carbonización» a un enemigo en estado de ruptura, acumulándose dos veces para aumentar el daño de ruptura recibido hasta un 60 % más. Es la mayor fuente de efecto de ruptura que puede equipar.

«Nunca olvides su llama» es una excelente segunda opción si ya tienes otro DPS de «Break» que utilice «Un largo camino lleva a casa». Aumenta el efecto «Break» de quien la lleva hasta un 120 % y potencia el daño «Break» tanto para quien la lleva como para un compañero de equipo al entrar en combate, lo cual es genial cuando es la propia Fugue quien inicia el combate en lugar de su DPS.

«La determinación brilla como perlas de sudor» es la mejor opción de 4 estrellas, ya que puede «atrapar» a un enemigo alcanzado para reducir su DEF, lo que se acumula con la reducción de DEF que ya aplica su propia habilidad para lograr golpes de Super Break aún más potentes.

«Antes de que comience la misión tutorial» es la auténtica elección para jugadores F2P, disponible en la tienda de Herta. Aumenta la tasa de acierto del efecto hasta un 40 % y regenera energía cada vez que quien la lleva ataca a un enemigo con la DEF reducida, lo que encaja de forma natural con la reducción de DEF propia de su kit.

Si quieres conocer con más detalle cuáles son los mejores conos de luz de Tingyun Fugue, echa un vistazo a nuestra guía «Los mejores conos de luz de Tingyun Fugue».

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

Combinar 2 piezas de «Ladrón de meteoritos» con 2 piezas de «Caballería de hierro contra el azote» es la mejor elección de reliquias para Fugue. En este caso, ninguna de las bonificaciones de conjunto por sí sola es la clave. Cualquier combinación de dos piezas de conjunto que añada un efecto de ruptura fijo es suficiente para que supere el umbral del 220 % de efecto de ruptura que necesita su habilidad de bonificación, por lo que esta combinación se centra realmente en alcanzar esa cifra de manera eficiente, y no en la bonificación específica de cada conjunto.

Si prefieres apostar por un conjunto completo de 4 piezas, el conjunto de 4 piezas de «Ladrón del meteoro disparado» es la siguiente mejor opción. Devuelve energía adicional al romper la debilidad, lo que supone una mejora real cuando juegas con Fugue en Eidolón 2 y quieres recuperar su habilidad definitiva más rápido.

En cuanto al adorno «Planar», «Talia: Reino de los Bandidos» es la mejor opción contra la mayoría de los enemigos, ya que su bonificación no depende de que el objetivo sea vulnerable al fuego. Su equivalente de 4 estrellas, «Forja de la linterna de Kalpagni», solo merece la pena utilizarlo contra enemigos que sean realmente vulnerables al fuego.

Prioridades de estadísticas de «Fuga de Tingyun»

Prioridad 1: Efecto de ruptura

Efecto de ruptura Prioridad 2: SPD

SPD Prioridad 3: Índice de acierto de efectos (EHR)

El «Efecto de ruptura» es la estadística de la que depende todo su kit, desde el umbral de su propia habilidad de bonificación hasta la potencia con la que impactan los golpes de Superruptura de su aliado potenciado. La VEL es importante porque necesita actuar antes que su DPS de Rotura para aplicar «Oración de Fox» a tiempo, y la tasa de acierto de efecto garantiza que sus efectos de reducción de DEF y aturdimiento se apliquen de forma consistente contra enemigos más resistentes.

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Aspirar a un 220 % de Efecto de ruptura fuera del combate y apuntar a un punto de ruptura de 145 en SPD durante la batalla. Las subestadísticas fijas sirven como relleno una vez que se agotan las tiradas de porcentaje.

Prioridades de rastreo de Tingyun Fugue

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? ATQ básica: Racha radiante / Caricia ardiente Bajo Mejorar esto no aumenta de forma significativa su daño de ruptura, ya que no está pensada para ser tu atacante principal. Habilidad: La virtud llama a la felicidad Máximo Esta es la fuente de «Oración de Fox», el efecto de ruptura y la mejora de reducción de DEF para los que se ha diseñado toda su configuración. Habilidad definitiva: El esplendor solar brilla sobre todos Media Una herramienta útil para reducir la Resistencia en área (AoE), pero es el rastro que menos utiliza entre los lanzamientos de habilidades. Talento: La fortuna sigue donde se extiende la virtud Máximo Esto convierte el daño de Resistencia tras una ruptura en instancias de Superruptura, lo que supone la verdadera recompensa en términos de daño de su kit.

Materiales de ascensión de Tingyun Fugue (ascensión máxima)

Material Total Scionette Inmortal 15 Flor aérea inmortal 15 Lumintwig inmortal 15 Hoja de acero abrasador 65 Crédito 308 000

Materiales de «El rastro de Tingyun Fugue» (rastros máximos)

Material Total Espíritu ardiente 15 Descendiente inmortal 41 Esencia de fuego estelar 72 Flor aérea inmortal 56 Incinerador celestial 139 Lumintwig inmortal 58 Arrepentimiento de Ochema Infinito 12 Las huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Tingyun Fugue (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de «Tingyun Fugue», el mejor equipo F2P y las alternativas de compañeros de equipo para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Tingyun Fugue

Mejor equipo de «Tingyun Fugue» (general) Función Tingyun Fugue Apoyo Luciérnaga DPS La Dahlia Apoyo Lingsha Apoyo

Este es un ejemplo de un equipo «Super Break» de primer nivel y de calidad superior para el que se creó a Fugue. Fugue actúa como activadora del «Super Break», utilizando su habilidad en Firefly para que la principal causante de daño del equipo obtenga un efecto «Break» adicional además del suyo propio.

El kit de Dahlia permite a Firefly y al resto del equipo infligir daño «Super Break» a los enemigos incluso antes de que se rompan sus barras de resistencia. Además, impone debilidades, destroza la defensa enemiga con su habilidad definitiva y aporta un gran daño personal fuera de turno gracias a su mecánica de seguimiento «Dance Partner».

Lingsha completa el equipo como una unidad de soporte de primer nivel que mantiene con vida a todo el escuadrón a pesar de las agresivas mecánicas de autodaño de Firefly, sin mermar la rotación de puntos de habilidad del equipo. Su invocación, Fuyuan, ataca con frecuencia para infligir daño de fuego de área de efecto a la resistencia, disipa los efectos negativos del equipo y provoca enormes cantidades de daño pasivo de «Super Break» junto con los potenciadores activos de Fugue y The Dahlia.

El mejor equipo de Tingyun Fugue para jugadores F2P

Mejor equipo de Tingyun Fugue (F2P) Función Tingyun Fugue Apoyo Xueyi DPS Asta Apoyo Gallagher Apoyo

Todo el kit de Xueyi se adapta directamente al efecto «Break», lo que la convierte en la elección ideal para todo lo que ya acumula la configuración de Fugue. Asta aporta mejoras de velocidad y ataque desde la línea trasera, y Gallagher se cura su propia estadística de efecto «Break», mientras que su habilidad definitiva añade aún más daño de «Break».

Las mejores alternativas para el equipo de Tingyun y Fugue

Boothill es un sustituto directo de Firefly, sobre todo contra enemigos de élite con gran resistencia, ya que su daño «Break» contra un solo objetivo supera al de Firefly, cuyo conjunto de habilidades se inclina más hacia el área de efecto.

Rappa rinde al máximo cuando Fugue se enfrenta a tres o más enemigos a la vez, ya que sus ataques tienen un alcance lo suficientemente amplio como para reducir la Resistencia en todo el campo de batalla en lugar de solo en un objetivo.

7 de marzo: «The Hunt (Imaginary)» es una auténtica alternativa F2P a Firefly. Al aplicar su propia habilidad a Gallagher o Lingsha, su «Ataque básico mejorado» inflige aún más daño a la Resistencia, lo que mantiene competitivo el daño de un equipo de «Break» compuesto íntegramente por personajes F2P.

Ruan Mei es una sustituta directa de The Dahlia o Lingsha cuando necesitas más potenciadores puros en lugar de sostenibilidad. Puede retrasar el tiempo de recuperación de un «Weakness Break», lo que da al equipo más tiempo para asestar golpes de «Super Break» antes de que el enemigo recupere su «Toughness».

Pela aplica una segunda capa de reducción de DEF a todos los enemigos con su habilidad definitiva, lo que se suma directamente a la reducción de DEF que ya proporciona la propia habilidad de Fugue.

Merece la pena sustituir a Gallagher o a Lingsha por Huohuo cuando el combate requiera curación de área de efecto y regeneración de energía para todo el equipo, en lugar de soporte para un solo objetivo.

La constante en todas las buenas alternativas de compañeros de equipo para Tingyun Fugue es la acumulación de reducción de DEF y el efecto «Break». Sea cual sea la unidad que incluyas en su composición, mantén al objetivo de la habilidad de Fugue como el principal causante de daño «Break», para que se beneficie de las enormes mejoras del efecto «Break» y de la amplificación de «Super Break» que proporciona Fugue.

Eidolones de Tingyun Fugue: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Antes estaba atado a la tierra, ahora me elevo hacia las nubes Máximo Aumenta la eficacia de ruptura de debilidades del objetivo de «Oración foxiana» en un 50 %, lo que acelera toda la rotación de Super Break a partir del Eidolón 1. E2: La bienaventuranza amanece para los dignos Máximo Devuelve 3 de energía con cada ruptura de debilidad y adelanta la acción de todo el equipo un 24 % tras su habilidad definitiva, lo que hace que su ciclo de habilidades definitivas sea mucho más sostenible. E3: La Verdad teje los pensamientos en la espada Bajo Un nodo puro de nivel de Habilidad y Ataque Básico sin ningún efecto nuevo. E4: Despojada de forma, ¿qué nombre llevar? Alto Añade un aumento directo del 20 % al daño de ruptura del aliado que posea «Oración foxiana», una mejora clara del daño sin condiciones. E5: Nube de colores que llueve fortuna Bajo Un nodo puro de nivel de Habilidad Definitiva y Talento sin ningún efecto nuevo. E6: Clarividencia de Boom and Doom Máximo Extiende «Oración foxiana» a todo el equipo mientras Fugue se encuentra en «Arallejo tórrido», lo que la convierte de una potenciadora de un solo objetivo en una de todo el equipo.

El Eidolón 2 es el punto de parada práctico para la mayoría de los jugadores, ya que mejora enormemente la economía de energía y las activaciones de Ultimate de Tingyun Fugue, aunque su E1 es una excelente mejora de calidad de vida en la rotación y una inversión bastante buena a la que aspirar si buscas una mejora de rendimiento considerable con un compromiso mínimo de recursos.

Veredicto: ¿Merece la pena construir a Tingyun Fugue2026?

Clasificación de niveles de Tingyun Fugue Valoración general S Clasificaciones de fase final Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: EX

Tingyun Fugue se ha ganado un puesto entre las mejores unidades de apoyo del juego, pero solo alcanza su máximo potencial si ya estás apostando por un carry de «Super Break» como Firefly, Boothill o Rappa; de ahí su baja puntuación general.

Aunque puede convertir a cualquier carry especializado en «Break» en un atacante considerablemente más potente, le cuesta aportar un valor significativo en composiciones de equipo tradicionales basadas en «Crit» o en «DoT».

En cuanto a la inversión, ya está «completa» en el nivel E0, y hay varios conos de luz para jugadores F2P que cubren sus necesidades de estadísticas sin necesidad de realizar ni un solo sorteo. Si ya la has conseguido, sin duda merece la pena desarrollarla; solo tienes que emparejarla con un DPS de «Break» de tu plantilla.

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