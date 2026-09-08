Beste „Silver Wolf“-Konfiguration (Stufe 999), Teams und Eidolons für HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, Prioritäten bei Spuren und Werten, Teams sowie die Eidolon-Bewertungen für den besten Build für den Silbernen Wolf auf Level 999 , damit du ihre volle Leistung ausschöpfen kannst – ganz gleich, ob du sie gleich am ersten Tag erhalten hast oder erst später holen möchtest.

Mit Level 999 erreicht der „Silver Wolf“ einen Zustand, in dem ihr ohnehin schon übermächtiges Hacking-Kit den „Godmode“-Status erreicht, und erst die Ermittlung ihrer besten Teams erschließt tatsächlich das volle Potenzial in „Honkai Star Rail“. Sie ist eine 5-Sterne-Imaginary-Hackerin auf dem „Elation Path“, die eine verborgene Ressource namens „Hidden MMR“ zu reiner Krit-Rate und Krit-Schaden stapelt und diese dann durch einen verstärkten Basisangriff einlöst, der über die gesamte gegnerische Reihe hinwegspringt.

TL;DR – Der beste Build für Silberwolf Lv 999 auf einen Blick

Bester Lichtkegel Willkommen in der Kosmischen Stadt Beste F2P-„Light Cone“-Alternative Mushy Shroomys Abenteuer Bestes Relikt-Set „Das ewig ruhmreiche Magical Girl“ (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set „Punklorde Stage Zero“ (2-teilig) Hauptwerte Körper: Krit-Rate



Stiefel: Geschwindigkeit



Planare Sphäre: HP% oder DEF%



Verbindungsseil: HP% oder DEF% Priorität der Sekundärwerte Geschwindigkeit = Kritische Trefferquote > Kritischer Schaden > HP% = DEF% Bestes Team (insgesamt) Silberwolf Lv 999 (DPS)



Sparxie (DPS)



Yao Guang (Unterstützung)



Huohuo (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Silberwolf Lv 999 (DPS)



Trailblazer Elation (Unterstützung)



Asta (Unterstützung)



Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung)

So spielst du Silberwolf Stufe 999: Rotation und Tipps

Bei der Rotation von Silver Wolf (Stufe 999) dreht sich alles darum, „Verborgenes MMR“ anzusammeln, bevor sie es einlöst. Jeder „Punchline“-Punkt, den sie durch ihre eigene Fähigkeit oder durch Teamkameraden wie Sparxie und Yao Guang erhält, wird durch ihr Talent in die gleiche Menge an verstecktem MMR umgewandelt, und jeder Punkt erhöht ihre KRIT-Rate, bis diese ihre Obergrenze erreicht; danach wird der Überschuss stattdessen direkt in KRIT-SCHADEN umgewandelt.

Sobald sie 60 „Hidden MMR“ erreicht hat, setze ihre ultimative Fähigkeit ein, um in den „Godmode Player“-Zustand zu wechseln. Dort tauscht sie den Zugriff auf ihre ultimative Fähigkeit gegen einen verstärkten Basisangriff ein, der bis zu 100 Mal über die gegnerische Linie hin und her springt und wiederholt die „Top Loot Box“-Schadensinstanzen ihres Talents auslöst.

Sorgen Sie dafür, dass sie so lange und so oft wie möglich im „Godmode Player“-Zustand bleibt, bevor ihr dritter Einsatz des verstärkten Basisangriffs sie aus diesem Zustand wirft und ihren versteckten MMR zurücksetzt, da ein erneuter Einstieg bei Null tatsächlich eine Rotation verschwendet.

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Die besten Lichtkegel für Silberwolf Stufe 999

„Willkommen in der Cosmic City“ ist das Markenzeichen von Silberwolf Stufe 999 und eindeutig die beste Wahl. Es verstärkt ihre Geschwindigkeit (SPD), lässt ihren „Elation“-Schaden einen Teil der gegnerischen Verteidigung (DEF) ignorieren und gewährt ihr zusätzliches „Punchline“, nachdem sie ihre ultimative Fähigkeit eingesetzt hat – was direkt zu mehr verstecktem MMR führt, genau in dem Moment, in dem sie es am dringendsten benötigt. Dieser einzelne Kegel löst ihr größtes Problem bei den Werten (Geschwindigkeit) und ihr Rotationsproblem (Punchline-Verfügbarkeit) auf einen Schlag.

„Ein kleiner Kurzurlaub“ erhöht ihre „Elation“ um einen festen Prozentsatz und sorgt dafür, dass ihre „Elation“-Fähigkeit einen Teil der gegnerischen Verteidigung ignoriert, was einen erheblichen Teil der Wirkung ihres charakteristischen Kegels abdeckt.

„Das Glück des Tages“ ist eine solide Alternative, wenn ihr es bereits aus dem Battle Pass besitzt, da es die Krit-Rate erhöht und jedes Mal, wenn der Träger eine Folge- oder Abprallsequenz auslöst, einen stapelbaren „Elation“-Schadensbonus gewährt. Da „Silberwolf Stufe 999“ im „Invincible Player“-Gottmodus einen massiven, mehrphasigen Abprallangriff entfesselt, kann sie diese Schadensstapel fast augenblicklich maximieren.

„Die Abenteuer von Mushy Shroomy“ ist ihre beste F2P-Option, die im Light-Cone-Manifest-Shop erhältlich ist. Wird „Silberwolf Stufe 999“ mit Teamkollegen kombiniert, die häufig „Elation“ einsetzen oder die Geschwindigkeit erhöhen, verkürzt dieser Light Cone die Zeit zum Wiederaufbau ihrer „Punchline“-Stapel erheblich und löst damit direkt das Problem einer unwirksamen Rotation mit null MMR.

Einen detaillierteren Überblick über die besten „Light Cones“ für „Silberwolf Stufe 999“ findest du in unserem Leitfaden „Die besten Light Cones für Silberwolf Stufe 999“.

Die besten Relikt- und Ebenenornament-Sets

„Das ewig ruhmreiche Magical Girl“ ist ihr bestes 4-teiliges Relikt-Set. Es erhöht den Krit-Schaden direkt und gewährt ihr eine Verteidigungsignorierung für den von ihr verursachten „Elation“-Schaden.

Das 4-teilige Set „Der Seher mit weitreichender Wahrsagungskraft“ ist eine brauchbare Alternative, wenn du noch dabei bist, ihre Geschwindigkeits-Breakpoints zu erreichen. Es gewährt einen pauschalen Geschwindigkeitsbonus, der auch ihren Elation-Schaden verstärkt, sobald sie die entsprechende Schwelle überschreitet, sowie eine zusätzliche Krit-Rate, sobald ihre Geschwindigkeitsanforderung erfüllt ist.

„Punklorde Stage Zero“ ist ihr bestes Planar-Ornament. Es erhöht ihre Begeisterung und fügt zusätzlichen kritischen Schaden hinzu, sobald sie bestimmte Begeisterung-Breakpoints überschreitet, die sie angesichts der hohen Begeisterung, die sie bereits durch ihre eigenen Fähigkeiten erzeugt, leicht erreicht.

„Izumo Gensei“ und „Takama Divine Realm“ eignen sich hervorragend als Ersatz für „Planar Ornament“ und bieten einen ordentlichen pauschalen Bonus auf die Krit-Rate, auch wenn „Silberwolf Stufe 999“ den Angriffsverstärkungs-Effekt nicht nutzen kann.

Stat-Prioritäten des Silberwolfs Lv 999

Priorität 1: SPD

SPD Priorität 2: Krit-Rate

Krit-Rate Priorität 3: Kritischer Schaden

🎯 Ideale Werteziele: Strebe 200+ SPD an, sobald du den „Welcome to the Cosmic City Light Cone“ ausgerüstet hast (160–200 SPD sind ohne ihn die praktikable Untergrenze), und verteile deine Krit-Würfe so, dass du eine Krit-Rate von 80–90 % erreichst, da ihr Talent jegliche über die Obergrenze hinausgehende, durch versteckte MMR bedingte Krit-Rate direkt in Krit-Schaden umwandelt. Feste Sekundärwerte sind eine gute Ergänzung, sobald die prozentualen Würfe nicht mehr ausreichen.

Trace-Prioritäten von „Silver Wolf“ (Stufe 999)

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grund-Angriff: Ein Schlag! Höchste Das Aufleveln erhöht zudem den Schaden ihres „Verbesserten Basisangriffs“, ihrer Hauptquelle für wiederholten Schaden in „Godmode Player“. Fähigkeit: Schießwütig Mittel Erhöht die DEF-Reduzierung und den Schaden, den diese Fähigkeit verursacht, dient jedoch eher als sekundärer „Punchline“-Generator und nicht als ihr Kern-Loop. Begeisterung-Fähigkeit: Pro-Gamer-Move Mittel Verstärkt zudem den Schaden ihrer verbesserten Form, „Honkai-DMG Demo“, also rüste diese Fähigkeit erst nach ihrer Ultimativfähigkeit und ihrem Talent auf. Ultimate: God Mode: ON! Hoch Erhöht den Schaden, den ihre „Top-Loot-Box“-Instanzen verursachen, sobald sie sich im „Godmode Player“-Zustand befindet. Talent: Ich trage, wir gewinnen Hoch Erhöht den Anteil ihres versteckten MMR, der in KRIT-Werte umgewandelt wird, und steigert ihren Elation-Schaden insgesamt.

Aufstiegsmaterialien für Silberwolf Lv 999 (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Launenwachs 15 Traumgewebestahl 15 Lucid Awl 15 Vorbote des Streits 65 Guthaben 308.000

Spurenmaterialien des Silberwolfs, Stufe 999 (maximale Anzahl an Spuren)

Material Gesamt Whimsy Wax 41 Die „Fluffy“-Serienausgabe – Gedenkausgabe 72 Dreamweave Steel 56 Die „Fluffy“-Sammlerausgabe 139 Lucid Awl 58 Die Zurückhaltung des besiegten Flusses 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten „Silver Wolf“-Teams auf Stufe 999 (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du das beste Gesamtteam für „Silberwolf“ Level 999, das beste F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Teamzusammenstellung zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Gesamtteam für „Silver Wolf“ Level 999

Bestes „Silver Wolf“-Team der Stufe 999 (Gesamt) Rolle Silberwolf Lv 999 DPS Sparxie DPS Yao Guang Unterstützung Huohuo Unterstützung

Dieses Team ist darauf ausgelegt, möglichst viele „Punchline“-Punkte zu generieren. Sparxie und Silver Wolf (Stufe 999) verfügen über eine wechselseitige Synergie, da ihre Zone „Top Loot Box“ auslöst, wenn Sparxie eigene Fertigkeitspunkte einsetzt, und die durch „Top Loot Box“ zurückerstatteten Fertigkeitspunkte es Sparxie wiederum ermöglichen, noch mehr „Punchline“-Punkte zu generieren.

Yao Guang stapelt in dieser Schleife universelle „Elation“-Schadens-Buffs und zusätzlich „RES PEN“, und ihre ultimative Fähigkeit lässt sich zeitlich unabhängig abstimmen, um die Verfügbarkeit der ultimativen Fähigkeit von „Silberwolf Stufe 999“ hoch zu halten.

Huohuo rundet das Team als Sustain ab und heilt mit denselben energiewiederherstellenden Fähigkeiten, die sie in jedes Team einbringt, ohne dabei mit Silberwolf Stufe 999 um Zugreihenfolge zu konkurrieren.

Bestes F2P-Team für Silberwolf Stufe 999

Bestes „Silberwolf Stufe 999“-Team (F2P) Rolle Silberwolf Stufe 999 DPS Wegbereiter der Begeisterung Unterstützung Asta Unterstützung Dan Heng Permansor Terrae Unterstützung

„Trailblazer Elation“ überträgt „Certified Banger“-Stapel direkt und kann einen zusätzlichen Einsatz der „Elation“-Fähigkeit erzwingen, was „Silver Wolf“ auf Level 999 dabei hilft, nicht schon vor Abschluss ihrer „Enhanced Basic ATK“-Kette keine „Certified Banger“-Stapel mehr zu haben.

Asta deckt den SPD-Bedarf des Teams mit ihrem charakteristischen Buff ab, was hier umso wichtiger ist, da ein F2P-Kader wahrscheinlich noch keine SPD-lastigen Sekundärwerte hat.

Dan Heng Permansor Terrae, der bereits in Version 4.0 kostenlos verteilt wurde, füllt den Sustain-Slot als Schildträger aus und kann selbst zusätzlichen Schaden verursachen.

Silberwolf Lv 999 Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Ätherbearbeitung: Eidolon +1 Hoch Erhöht den Schaden, der Gegnern innerhalb ihrer Zone zugefügt wird, und ihr versteckter MMR wird beim Verlassen des Godmode-Spielermodus nicht mehr vollständig zurückgesetzt. E2: Es ist ein Feature, kein Bug Höchste Verlängert die Dauer ihrer Buffs und gewährt bei 120 versteckten MMR zusätzliche Züge sowie zusätzliche Einsätze von „Verbesserter Basisangriff“ – ein erheblicher Schadenssprung für diese Investition. E3: Max. Stufe 15? Sagt wer? Niedrig Eine einfache Verbesserung der Fertigkeits- und Begeisterung-Fertigkeitsstufe ohne neuen Effekt. E4: Ich kam. Ich sah. Ich besiegte mit einem Schlag. Hoch Multipliziert den Begeisterung-Schaden ihrer verbesserten Begeisterung-Fähigkeit mit ihrer aktuellen Punchline, was in einem Punchline-lastigen Team stark skaliert. E5: Grundangriff ist die neue ultimative Fähigkeit Niedrig Eine weitere direkte Verbesserung ihrer ultimativen Fähigkeit, ihres Talents und ihrer „Elation“-Fähigkeit – nützlich, aber keine neue Mechanik. E6: Solo-Maxxing! Am höchsten (Whale-Territorium) Erhöht den Begeisterung-Schaden ihres verstärkten Basisangriffs und fügt jedem Gegner, der in den Kampf eintritt, „Absolute Schwäche“ zu – ein enormer teamweiter Schadensmultiplikator.

E2 ist der praktische Haltepunkt für eine teilweise Investition. Es ist der größte einzelne Sprung in Bezug auf anhaltende Wirkungsdauer und Schaden im Verhältnis zu den Kosten, während E3 und E5 getrost komplett übersprungen werden können, es sei denn, man strebt E6 an.

Fazit: Lohnt es sich, den Silberwolf auf Level 999 auszubauen2026?

Tier-Bewertungen für „Silberwolf Lv 999“ Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Silberwolf Stufe 999 lohnt sich unabhängig vom Investitionsaufwand, und sie ist umso lohnender, wenn du Sparxie und Yao Guang bereits besitzt. Ihr Schaden steigt rasant an, sobald ihre „Godmode Player“-Schleife in Gang kommt, und ihre anhaltende Phase mit „Enhanced Basic ATK“ ist eine der stärksten Umwandlungen von Einzelziel- in Flächenschaden, die derzeit auf dem „Elation Path“ verfügbar sind.

Ihre Mindestleistung ohne ein speziell darauf abgestimmtes Team ist immer noch solide, doch ihr Potenzial mit einem vollständig auf „Punchline“ ausgerichteten Kader reicht fast an den höchsten reinen Schaden im Spiel heran.

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Häufig gestellte Fragen