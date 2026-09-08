La mejor configuración, equipos y eidolones para el Lobo Plateado de nivel 999 en HSR 2026

Esta guía abarca los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las recomendaciones sobre Eidolones para la mejor configuración de Silver Wolf de nivel 999 , de modo que puedas sacarle el máximo partido tanto si la has conseguido desde el primer día como si tienes pensado ficharla más adelante.

Lobo Plateado de nivel 999 convierte su ya de por sí desmesurado kit de piratería en un auténtico «modo dios», y descubrir cuáles son sus mejores equipos es lo que realmente te permite alcanzar ese techo en Honkai Star Rail. Es una hacker imaginaria de 5 estrellas del Camino de la Exaltación que acumula un recurso oculto llamado MMR oculto y lo convierte en tasa de CRIT y DAÑO CRIT puros, para luego aprovecharlo mediante un ATAQUE BÁSICO MEJORADO que rebota a lo largo de toda la línea enemiga.

Resumen: la mejor configuración para Silver Wolf de nivel 999 de un vistazo

El mejor cono de luz Bienvenido a la Ciudad Cósmica La mejor alternativa de Light Cone para jugadores F2P Las aventuras de Mushy Shroomy El mejor conjunto de reliquias La chica mágica eternamente gloriosa (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Punklorde Stage Zero (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Índice



de CRÍT. Botas: VEL



. Esfera planar: % de PV o %



de DEF. Cuerda de enlace: % de PV o % de DEF. Prioridad de estadísticas secundarias Velocidad = Probabilidad de crítico > Daño crítico > % de vida = % de defensa Mejor equipo (general) Lobo Plateado N.º 999 (DPS)



Sparxie (DPS)



Yao Guang (Apoyo)



Huohuo (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Lobo Plateado N.º 999 (DPS)



Trailblazer Elation (Apoyo)



Asta (Apoyo)



Dan Heng Permansor Terrae (Apoyo)

Cómo jugar con Lobo Plateado Nv. 999: rotación y consejos

La rotación de Silver Wolf (nivel 999) se basa en acumular MMR oculto antes de canjearlo. Cada punto de «Punchline» que obtiene gracias a su propia habilidad o a la de compañeros como Sparxie y Yao Guang se convierte en la misma cantidad de MMR oculto a través de su talento, y cada punto aumenta su tasa de crítico hasta alcanzar el límite máximo; a partir de ahí, el exceso se convierte directamente en daño crítico.

Una vez que alcance los 60 de MMR oculto, activa su habilidad definitiva para entrar en el estado «Jugador en modo dios», en el que cambia el acceso a su habilidad definitiva por un ataque básico mejorado que rebota hasta 100 veces a lo largo de la línea enemiga y activa repetidamente las instancias de daño de «Caja de botín superior» de su talento.

Intenta que permanezca en «Godmode Player» el mayor tiempo posible y con la mayor frecuencia posible antes de que su tercer uso del ataque básico mejorado la saque de este estado y borre su MMR oculto, ya que volver a entrar desde cero es lo que realmente desperdicia una rotación.

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Los mejores conos de luz para Silver Wolf de nivel 999

«Bienvenido a la Ciudad Cósmica» es la firma de Silver Wolf de nivel 999 y, sin duda, la mejor elección. Aumenta su SPD, permite que su daño de «Elation» ignore una parte de la DEF del enemigo y le otorga «Punchline» adicional tras usar su habilidad definitiva, lo que se traduce directamente en más MMR oculto justo cuando más lo necesita. Este único cono resuelve de una vez por todas su mayor problema de estadísticas (la velocidad) y su problema de rotación (el tiempo de actividad de «Punchline»).

«Una pequeña escapada» aumenta su «Elation» en un porcentaje fijo y permite que su habilidad «Elation» ignore una parte de la DEF del enemigo, lo que cubre una parte significativa del daño que inflige el cono característico.

«Good Luck» de hoy es una alternativa sólida si ya la tienes del Pase de Batalla, ya que añade tasa de CRIT y un aumento acumulativo del daño de «Elation» cada vez que quien la lleva activa una secuencia de seguimiento o rebote. Dado que Silver Wolf, en nivel 999, desata un ataque de rebotes masivo y en varias fases mientras se encuentra en su modo «Jugador invencible», puede maximizar estas acumulaciones de daño casi al instante.

«Las aventuras de Mushy Shroomy» es su mejor opción accesible para jugadores F2P, a la venta en la Tienda del Manifiesto del Cono de Luz. Si Silver Wolf Nv. 999 forma equipo con compañeros que generan «Euforia» con alta frecuencia o que potencian la velocidad, este cono de luz reduce significativamente el tiempo que tarda en reconstruir sus acumulaciones de «Punchline», lo que resuelve directamente el problema de una rotación ineficaz que deja el MMR a cero.

Para conocer con más detalle los mejores Light Cones de Silver Wolf Nivel 999, visita nuestra guía «Los mejores Light Cones de Silver Wolf Nivel 999».

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«Chica mágica siempre gloriosa» es su mejor conjunto de reliquias de 4 piezas. Aumenta directamente el daño crítico y le otorga la capacidad de ignorar la defensa en el daño de «Exaltación» que inflige.

El conjunto de 4 piezas «La adivina de largo alcance» es una alternativa viable si aún estás equipándola para alcanzar los umbrales de VEL. Otorga una bonificación fija a la VEL que también potencia su daño de euforia una vez superado el umbral correspondiente, además de una tasa de crítico adicional cuando se cumple el requisito de VEL.

«Punklorde Stage Zero»» es su mejor adorno planar. Aumenta su «Elation» y añade daño crítico adicional una vez que supera determinados umbrales de «Elation», a los que llega fácilmente dada la cantidad de «Elation» que ya genera con sus propias habilidades.

«Izumo Gensei» y «Takama Divine Realm» funcionan muy bien como sustitutos de «Planar Ornament», ya que ofrecen una bonificación fija decente a la tasa de CRIT, aunque «Silver Wolf Lv 999» no pueda aprovechar su condición de aumento de ATK.

Prioridades de estadísticas del Lobo Plateado de nivel 999

Prioridad 1: Velocidad

Velocidad Prioridad 2: Probabilidad de crítico

Probabilidad de crítico Prioridad 3: Daño crítico

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar más de 200 de VEL una vez que tengas equipado el «Cono de luz: Bienvenido a la Ciudad Cósmica» (entre 160 y 200 de VEL es el mínimo viable sin él), y distribuye tus tiradas de CRÍTICO para alcanzar una tasa de CRÍTICO del 80-90 %, ya que su talento convierte cualquier exceso de tasa de CRÍTICO oculta derivada de MMR que supere el límite directamente en DAÑO CRÍTICO. Las estadísticas secundarias fijas sirven como relleno una vez que se agotan las tiradas de porcentaje.

Prioridades de rastreo del Lobo Plateado de nivel 999

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Ataque básico: ¡Un puñetazo! Máximo Al subir de nivel esta habilidad, también aumenta el daño de su «Ataque básico mejorado», su principal fuente de daño repetido en el modo «Godmode Player». Habilidad: «Trigger Happy» Medio Aumenta la reducción de DEF y el DMG que inflige esta habilidad, pero es un generador secundario de «Punchline» más que su ciclo principal. Habilidad de euforia: «Jugada de jugador profesional» Medio También potencia el daño de su forma mejorada, «Honkai-DMG Demo», así que mejórala después de su habilidad definitiva y su talento. Habilidad definitiva: Modo Dios: ¡ACTIVADO! Alta Aumenta el daño que infligen sus instancias de «Top Loot Box» una vez que se encuentra en el estado de «Jugador en modo Dios». Talento: Yo lo llevo, ganamos Alto Aumenta la cantidad de su MMR oculto que se convierte en estadísticas de CRIT y aumenta su daño de «Elation» en general.

Materiales de ascensión de Silver Wolf N.º 999 (ascensión máxima)

Material Total Cera caprichosa 15 Acero de Tejido de Sueños 15 Punzón lúcido 15 Heraldo de la contienda 65 Crédito 308 000

Materiales de rastro del Lobo Plateado N.º 999 (rastros máximos)

Material Total Cera Whimsy 41 Número conmemorativo de la serie «The Fluffy» 72 Acero Dreamweave 56 La edición de coleccionista de «The Fluffy» 139 Punzón lúcido 58 La reticencia del flujo vencido 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Silver Wolf nivel 999 (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de «Lobo Plateado» de nivel 999, el mejor equipo F2P y compañeros alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Silver Wolf Nivel 999

El mejor equipo de Silver Wolf Nivel 999 (general) Función Lobo Plateado N.º 999 DPS Sparxie DPS Yao Guang Apoyo Huohuo Apoyo

Este equipo está diseñado para generar el máximo de Punchline. Sparxie y Silver Wolf (nivel 999) tienen una sinergia bidireccional, ya que su «Zona» activa «Top Loot Box» al gastar los puntos de habilidad de Sparxie, y los puntos de habilidad que devuelve «Top Loot Box» permiten a Sparxie generar aún más Punchline a cambio.

Yao Guang acumula potenciadores universales de daño de «Elation» y, además, «RES PEN» en ese ciclo, y su habilidad definitiva se puede sincronizar de forma independiente para mantener un alto tiempo de actividad de la propia habilidad definitiva de Silver Wolf Nv. 999.

Huohuo completa el equipo como apoyo, curando con el mismo conjunto de habilidades de restauración de energía que aporta a todos los equipos, sin competir con el Lobo Plateado N.º 999 por los turnos.

El mejor equipo de Lobo Plateado N.º 999 para jugadores F2P

El mejor equipo de Silver Wolf N.º 999 (F2P) Función Lobo Plateado N.º 999 DPS Pionero de la Euforia Apoyo Asta Apoyo Dan Heng Permansor Terrae Apoyo

«La euforia de los pioneros» otorga directamente acumulaciones de «Certified Banger» y puede forzar un uso adicional de la habilidad «Elation», lo que ayuda a Silver Wolf (nivel 999) a evitar quedarse sin «Certified Banger» antes de que termine su cadena de «ATK básico mejorado».

Asta cubre las necesidades de SPD del equipo con su mejora característica, lo cual cobra mayor importancia aquí, ya que es menos probable que una plantilla F2P cuente aún con estadísticas secundarias con gran valor de SPD.

Dan Heng Permansor Terrae, que se repartió de forma gratuita en la versión 4.0, ocupa el puesto de soporte como protector y puede aportar algo de daño adicional por sí mismo.

Eidolones del Lobo Plateado de nivel 999: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Edición del éter: Eidolón +1 Alta Aumenta el daño infligido a los enemigos dentro de su zona, y su MMR oculto ya no se borra por completo al salir del modo «Godmode Player». E2: Es una característica, no un error Máximo Alarga la duración de sus mejoras y otorga turnos adicionales, además de usos extra de «Ataque básico mejorado» a partir de 120 de MMR oculta, lo que supone un gran aumento de daño a cambio de la inversión. E3: ¿Nivel máximo 15? ¿Quién lo dice? Bajo Una simple mejora de nivel de la Habilidad y de la Habilidad de Éxtasis sin ningún efecto nuevo. E4: Llegué. Vi. Acabé de un solo golpe. Alto Multiplica el daño de «Éxtasis» de su habilidad «Éxtasis mejorada» por su «Punchline» actual, lo que se potencia mucho en un equipo con mucha «Punchline». E5: El ataque básico es la nueva habilidad definitiva Bajo Otra mejora directa de su habilidad definitiva, su talento y su habilidad de euforia; útil, pero no supone una mecánica nueva. E6: ¡Máximo nivel en solitario! Máximo (Territorio de las ballenas) Aumenta el daño de euforia de su «Ataque básico mejorado» e inflige «Debilidad absoluta» a todos los enemigos que entran en combate, lo que supone un enorme multiplicador de daño para todo el equipo.

El nivel E2 es el punto práctico en el que detener la inversión parcial. Supone el mayor salto individual en tiempo de actividad sostenida y daño en relación con el coste, mientras que los niveles E3 y E5 se pueden omitir por completo a menos que te propongas alcanzar el E6.

Veredicto: ¿Merece la pena desarrollar a Lobo Plateado Nivel 9992026?

Clasificación de nivel del Lobo Plateado de nivel 999 Valoración general EX Calificaciones de final de juego Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Merece la pena desarrollar a Silver Wolf (nivel 999) independientemente del nivel de inversión, y aún más si ya tienes a Sparxie y a Yao Guang. Su daño aumenta rápidamente en cuanto se pone en marcha su ciclo «Godmode Player», y su fase prolongada de «Ataque básico mejorado» es una de las conversiones de daño de un solo objetivo a área de efecto más potentes disponibles actualmente en la ruta «Elation».

Su rendimiento mínimo sin un equipo específico sigue siendo sólido, pero su rendimiento máximo con una plantilla completa centrada en «Punchline» se acerca al mejor daño bruto del juego.

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