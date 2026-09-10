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Beste „Black Swan“-Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

Johnny Dunes
Johnny Dunes Technical Writer
Faktencheck von: June Kopos
Aktualisiert: September 10, 2026
Beste „Black Swan“-Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026
HoYoverse

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, Prioritäten bei Spuren und Werten sowie Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten „Black Swan“-Build, damit du genau weißt, wie du sie ausrüsten musst – egal, ob du ein Free-to-Play-Spieler bist oder ein begeisterter „Whaler“, der voll und ganz in sie investieren kann.

„Black Swan“ ist ein 5-Sterne-Charakter der Klasse „Nihility“ in „Honkai Star Rail“ und dank ihrer Fähigkeiten, mit denen sie einen Debuff namens „Arcana“ auf Gegner stapeln und diesen in jedem Zug weiter verstärken kann, eine der stärksten Unterstützerinnen für Damage-over-Time-Kompositionen (DoT). Ihr Build basiert auf der Effekt-Trefferquote statt auf kritischer Trefferquote, wodurch sich ihre Prioritäten bei den Sekundärwerten völlig von denen eines typischen Schadensverursachers unterscheiden.

TL;DR – Der beste Black-Swan-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel„Erneuerte Erinnerung“
Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“Bevor die Tutorial-Mission beginnt
Bestes Relikt-SetGefangener in tiefer Gefangenschaft (4-teilig)
Bestes Planar-Ornament-Set„Festlichkeit am Meer“ (2-teilig)
HauptwerteKörper: Trefferquote (%

) Stiefel: Geschwindigkeit (SPD

) Planare Sphäre: Windschaden (%) oder Angriff

(ATK) Verbindungsseil: Angriff (ATK)
Priorität der SekundärwerteEffekt-Trefferquote > Geschwindigkeit > Angriff% = Pauschaler Angriff
Bestes Team (insgesamt)Schwarzer Schwan (Hybrid)

Hysilens (DPS)

Kafka (DPS)

Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung)
Bestes Team (F2P)Black Swan (DPS)

Serval (DPS)

Asta (Unterstützung)

Natasha (Unterstützung)

So spielst du Black Swan: Rotation und Tipps

Black Swan setzt ihre Fähigkeit in „Honkai Star Rail“ ein

Der Spielstil von Black Swan basiert auf einem einfachen Kreislauf: Setze ihre Fertigkeit „Dekadenz, trügerische Dämmerung““ ein, um „Arcana“ zu verursachen und die Verteidigung des Gegners zu verringern, und lass dann ihr Talent „Der Webstuhl der Launen des Schicksals““ jeden DoT-Auslöser bei diesem Ziel in weitere „Arcana“-Stapel umwandeln. 

Ihre ultimative Fähigkeit „Die Wonne der Umarmung einer anderen Welt“ erhöht den erlittenen Schaden aller Gegner für zwei Runden um 15 %, daher ist das richtige Timing unmittelbar vor dem Auslösen deines Haupt-DoT entscheidend, wenn du eine optimale Rotation erzielen willst.

Halte ihre Geschwindigkeit bei etwa 135 oder höher, damit sie „Arcana“ anwenden kann, bevor Kafka oder ein anderer Charakter mit DoT-Auslöser an die Reihe kommt. Das Erreichen einer Effekt-Trefferquote von 120 % ist hier die eigentliche Schadensobergrenze, nicht der Angriffswert, da der Schadensbonus ihrer dritten Bonusfähigkeit direkt davon abhängt.

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Die besten Lichtkegel für Black Swan

„Erneuerte Erinnerung“-Lichtkegel in Honkai Star Rail

„Erneuerte Erinnerung“ ist das Markenzeichen von Black Swan und der beste Lichtkegel für diesen Build. Jedes Mal, wenn sie durch „Wind Shear“, „Burn“, „Shock“ oder „Bleed“ DoT-Schaden verursacht, erhält sie einen Stapel „Prophet“, und jeder Stapel erhöht die Angriffskraft und lässt ihre DoTs einen Teil der gegnerischen Verteidigung ignorieren, sodass sie den Effekt allein durch den Einsatz ihrer eigenen Fähigkeiten vollständig stapeln kann.

„Geduld ist alles, was du brauchst“ – Lichtkegel in Honkai Star Rail

„Geduld ist alles, was man braucht“ ist Kafkas Signaturfähigkeit und eine hervorragende Wahl, wenn du sie bereits zusammen mit Black Swan einsetzt. Sie erhöht bei einem Treffer Schaden und Geschwindigkeit, und ihr „Erode“-Debuff wirkt als Blitz-DoT, wodurch eine weitere Quelle für Schaden über Zeit in dasselbe Team eingebracht wird.

Der Lichtkegel „Augen der Beute“ in Honkai Star Rail

„Eyes of the Prey“ ist eine günstigere 4-Sterne-Erweiterung, die die Effekt-Trefferquote erhöht und den DoT-Schaden direkt verstärkt – beides Werte, die Black Swans Arcana-Loop ohnehin benötigt.

Bevor die Tutorial-Mission „Light Cone“ in Honkai Star Rail beginnt

„Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ ist die beste kostenlose Option, die über Herta’s Store erhältlich ist. Sie gewährt Effekt-Trefferquote und erstattet Energie, sobald „Black Swan“ einen Gegner mit reduzierter Verteidigung trifft – was ihre eigene Fähigkeit bei jedem Einsatz bewirkt.

Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für Black Swan findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Black Swan.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Relikten-Set „Gefangener in tiefer Gefangenschaft“ in Honkai Star Rail

Das 4-teilige Set „Gefangener in tiefer Gefangenschaft“ ist eindeutig die beste Wahl, da sich sein Effekt, der die Verteidigung des Gegners ignoriert, direkt auf den DoT-Schaden von Black Swan auswirkt. Als reine DoT-Einheit profitiert sie weitaus mehr davon, die gegnerische Verteidigung zu ignorieren, als von einem generischen Angriffs-Prozent- oder Krit-Bonus.

„Festlichkeiten am Meer“ – Planar-Ornament in Honkai Star Rail

Für den Slot „Planar Ornament“ steigert „Festlichkeiten am Meer“ ihren DoT-Schaden, sobald sie eine bestimmte Angriffsschwelle überschreitet – was perfekt zu dem Angriffswert passt, den eine vollständig ausgebaute Black Swan ohnehin bereits aufweist.

Pan-kosmisches kommerzielles Unternehmen: Planar-Ornament in „Honkai Star Rail“

„Pan-kosmisches Handelsunternehmen“ ist ein solides alternatives Ornament, das einen Teil der reinen DoT-Skalierung gegen Effekt-Trefferquote und einen Angriffsbonus eintauscht, der ihr hilft, Arcana konsistenter zu landen.

Stat-Prioritäten für Black Swan

  • Priorität 1: Trefferquote
  • Priorität 2: SPD
  • Priorität 3: ATK%

🎯 Ideale Werte: Strebe 3.600 ATK oder mehr an und ziele dann im Kampf auf einen SPD-Breakpoint von 135 ab, damit sie „Arcana“ anwenden kann, bevor Kafkas DoT-Effekt ausgelöst wird. Die Effekt-Trefferquote (EHR) misst, wie zuverlässig ihre Debuffs bei Gegnern ankommen. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte erschöpft sind. 

Black Swan setzt überhaupt keine CRIT-Sekundärwerte ein, da keiner ihrer Schäden von der CRIT-Rate oder dem CRIT-Schaden abhängt. Die Effekt-Trefferquote ist ihr wirklich wertvollster Wert, da sie den teamweiten Buff ihrer dritten Bonusfähigkeit direkt verstärkt.

Black Swans Trace-Prioritäten

SpurenPrioritätsstufeWarum?
Talent: Webstuhl der Launen des SchicksalsHöchsteErhöht direkt ihren Arcana-DoT-Schaden, den Kern ihres gesamten Spielstils.
Fähigkeit: Dekadenz, Falsche DämmerungHochVerstärkt den Debuff zur Verringerung der Verteidigung, den sie vor jedem DoT-Tick anwendet.
Ultimative Fähigkeit: Glückseligkeit der Umarmung einer anderen WeltHochErhöht den Schaden, den alle Gegner erleiden, und verstärkt so jede DoT-Quelle im Team.
Grundangriff: Vorahnung, Stille MorgendämmerungMittelVerursacht den geringsten Schaden, trägt aber dennoch dazu bei, zusätzliche Arcana-Stapel zu erzeugen.
Bonusfähigkeit: „Die Unruhe der Eingeweide“Am höchstenVerursacht zusätzliche Arcana-Stapel, wann immer der Schwarze Schwan einen Gegner angreift.
Bonusfähigkeit: Goblets AusbeutungHöchsteWendet „Arcana“ und eine DEF-Reduzierung auf jeden Gegner an, der in den Kampf eintritt.
Bonusfähigkeit: „Candleflames Vorzeichen“HöchsteErhöht den Schaden des gesamten Teams basierend auf Black Swans eigener Effekt-Trefferquote.

Aufstiegsmaterialien für Black Swan (Maximaler Aufstieg)

MaterialGesamt
Erloschener Kern15
Schimmernder Kern15
Zappelnder Kern15
Aufsteigende Trümmer65
Gutschrift308.000

Spurenmaterialien des Schwarzen Schwans (max. Spuren)

MaterialGesamt
Feuriger Geist15
Erloschener Kern41
Sternfeuer-Essenz72
Schimmernder Kern56
Himmelsverbrennungsofen139
Zappelnder Kern58
Vergangene Übel der Bohrloch-Planeten-Katastrophe12
Spuren des Schicksals8
Credits3.000.000
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Die besten „Black Swan“-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du die besten „Black Swan“-Teams (Gesamt, F2P) sowie alternative Teammitglieder, die dir dabei helfen sollen, deine Teamzusammensetzung entsprechend der Einheiten zu gestalten, die in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes „Black Swan“-Team insgesamt

Bestes „Black Swan“-Team (Gesamt)Rolle
Black SwanHybrid
HysilensDPS
KafkaDPS
Dan Heng Permansor TerraeUnterstützung

Black Swans bestes Premium-Team kombiniert sie mit Hysilens und Kafka zu einer speziellen DoT-Komposition, da beide zusätzlich zu Black Swans Arcana ihre eigenen Schaden-über-Zeit-Quellen beisteuern. Dan Heng Permansor Terrae rundet das Team ab, indem er dem Haupt-DoT-Dealer einen Angriffs-Buff und einen Schild gewährt, während seine Beschwörung des Seelendrachen für zusätzlichen Offensivdruck sorgt.

Bestes F2P-„Black Swan“-Team

Bestes „Black Swan“-Team (F2P)Rolle
„Black Swan“DPS
ServalDPS
AstaUnterstützung
NatashaUnterstützung

Für eine komplett kostenlose Aufstellung trägt Serval ihre eigenen Schock-DoTs bei, ergänzt durch Black Swans Arcana-Stapelung. Asta verstärkt die SPD und ATK der gesamten Gruppe, und Natasha hält alle mit Heilungen, Debuff-Beseitigung, Gegner-Schwächung und zusätzlichem physischem Schaden auf dem neuesten Stand.

Die besten Alternativen zum Black-Swan-Team

Sampo-Symbol in Honkai Star Rail

Sampo ist ein direkter Ersatz für Serval: Er erhöht den von Gegnern erlittenen DoT und fügt zusätzlich zu Black Swans Arcana-Stapeln seinen eigenen „Wind Shear“-DoT hinzu.

Guinaifen-Symbol in Honkai Star Rail

Guinaifen erhöht den Schaden, den Gegner erleiden, und fügt ihren eigenen „Burn“-DoT hinzu, der sich nahtlos mit Black Swans „Damage-over-Time“-Strategie kombinieren lässt.

Jiaoqiu-Symbol in „Honkai Star Rail“

Jiaoqiu bringt seine eigene DoT-Quelle mit und erhöht den Schaden, den Gegner durch seinen Debuff „Ashen Roast“ erleiden, was ihn zu einem starken Ersatz für Dan Heng • Permansor Terrae in einer auf DoT ausgerichteten Aufstellung macht.

Ruan Mei als Symbol in „Honkai Star Rail“

Ruan Mei erhöht die „Break-Effizienz“ des Teams und verzögert die Erholung der Gegner nach einem „Break“, wodurch die DoTs von „Black Swan“ länger wirken können, bevor die Gegner wieder agieren können.

Gallagher-Symbol in Honkai Star Rail

Gallagher sorgt durch seinen „Enhanced Basic ATK“ für einen Debuff, der den Angriffswert verringert, und heilt das Team, sobald ein Verbündeter den mit diesem Debuff belegten Gegner angreift – damit ist er eine stabilere Option zur Lebenserhaltung als Natasha.

Jede gute Alternative als Teamkollege für Black Swan folgt derselben Grundlogik: Jeder, der eigene DoTs beisteuert, die Wirkdauer von gegnerischen Debuffs verlängert oder den Schaden erhöht, den Gegner erleiden , passt nahtlos in ein Black-Swan-Team , ohne mit ihr um ihre Rolle zu konkurrieren.

„Black Swan“-Eidolons: Welche lohnen sich?

EidolonsKapitalrenditeErläuterung
E1: Die sieben Säulen der WeisheitAm höchstenVerringert die RES von Gegnern, die unter DoTs leiden, um 25 % für das entsprechende Element, solange „Black Swan“ aktiv ist, und steigert so den Schaden des gesamten Teams.
E2: Weine nicht um mich, mein LammHöchsteFügt Gegnern 30 Stapel „Arcana“ zu, sobald sie in den Kampf eintreten, wodurch „Black Swan“ sofort eine AoE-Abdeckung erhält.
E3: Wie oben, so untenNiedrigErhöht ihre Fertigkeits- und Talentstufen – eine rein numerische Schadenssteigerung.
E4: In Tränen schenken wirMittelVerlängert den Buff „Epiphany“ für erlittenen Schaden und regeneriert Energie – eine solide, aber nicht unverzichtbare Verbesserung.
E5: Linnutee-FlugrouteNiedrigErhöht ihre ultimative und ihre Basis-Angriffskraft – eine weitere rein numerische Steigerung.
E6: Pantheon – Barmherzig, Massen – ErbärmlichHochErhöht die Obergrenze für Arcana-Stapel und sorgt dafür, dass auch die Angriffe von Teamkameraden Arcana anwenden – ein starkes Endgame-Potenzial für Spieler, die viel investieren.

E2 ist für die meisten Spieler, die in Black Swan investieren, die praktische Grenze, da sie dadurch sofort Arcana-Effekte auf jeden Gegner anwenden kann.

Fazit: Lohnt es sich, „Black Swan“ aufzubauen2026?

Tier-Bewertungen für „Black Swan“
GesamtbewertungS
Endgame-Bewertungen„Memory of Chaos“: S

„Pure Fiction“: EX

„Apocalyptic Shadow“: EX

Black Swan lohnt sich für jedes Team, das auf Schaden über Zeit setzt, insbesondere für solche, die um Kafka oder einen anderen DoT-Auslöser herum aufgebaut sind. Der teamweite Buff für erlittenen Schaden durch ihre Ultimative bedeutet, dass selbst ein Nicht-DoT-Team einen gewissen Nutzen aus ihrem Einsatz zieht, obwohl ihr wahres Potenzial erst in einer speziellen, auf Arcana-Stacking ausgerichteten Zusammensetzung voll zur Geltung kommt.

Wenn du Kafka bereits besitzt oder vorhast, ein wettbewerbsfähiges DoT-Team in Honkai Star Rail aufzubauen, ist Black Swan derzeit eine der besten Investitionen für dich, und schon eine geringe Investition auf den Stufen E0 bis E2 macht insbesondere in „Pure Fiction“ und „Apocalyptic Shadow“ einen echten Unterschied.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der beste Black-Swan-Build in HSR?

Der beste Black-Swan-Build in HSR nutzt ihren charakteristischen Lichtkegel „Erneuerte Erinnerung“, das 4-teilige Relikt-Set „Gefangener in tiefer Gefangenschaft“, das Set „Sea Planar Ornament“ sowie ein spezielles DoT-Team rund um Kafka, um ihren Arcana-Schaden zu maximieren.

Was ist das beste Team für Black Swan?

Das beste Team für Black Swan besteht aus ihr, Hysilens, Kafka und Dan Heng Permansor Terrae – eine vollwertige DoT-Komposition der Spitzenklasse –, während Serval, Asta und Natasha ein alternatives Team bilden, das komplett kostenlos spielbar ist.

Lohnt sich Black Swans Eidolon 1?

Ja, Black Swans Eidolon 1 lohnt sich, da es die entsprechende Elementarresistenz aller von DoT betroffenen Gegner verringert, solange sie aktiv ist, was die Schadensobergrenze ihres gesamten Teams erhöht.

Welchen „Light Cone“ sollte Black Swan verwenden?

Black Swans bester Lichtkegel ist ihr charakteristischer „Erneuerte Erinnerung““, während „Before the Tutorial Mission Starts“ die stärkste Free-to-Play-Wahl für Effekt-Trefferquote und Energieregeneration ist.

Welche Relikte verwendet Black Swan?

Black Swan sollte das Relikt-Set „Gefangener in tiefer Gefangenschaft“ und das Planar-Ornament-Set „Festlichkeiten am Sea“ mit einem Körper mit Effekt-Trefferquote, SPD-Stiefeln und einer Planar-Sphäre mit ATK% oder Wind-DMG% verwenden.

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