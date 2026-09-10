Beste „Black Swan“-Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026
Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, Prioritäten bei Spuren und Werten sowie Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten „Black Swan“-Build, damit du genau weißt, wie du sie ausrüsten musst – egal, ob du ein Free-to-Play-Spieler bist oder ein begeisterter „Whaler“, der voll und ganz in sie investieren kann.
„Black Swan“ ist ein 5-Sterne-Charakter der Klasse „Nihility“ in „Honkai Star Rail“ und dank ihrer Fähigkeiten, mit denen sie einen Debuff namens „Arcana“ auf Gegner stapeln und diesen in jedem Zug weiter verstärken kann, eine der stärksten Unterstützerinnen für Damage-over-Time-Kompositionen (DoT). Ihr Build basiert auf der Effekt-Trefferquote statt auf kritischer Trefferquote, wodurch sich ihre Prioritäten bei den Sekundärwerten völlig von denen eines typischen Schadensverursachers unterscheiden.
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TL;DR – Der beste Black-Swan-Build auf einen Blick
|Bester Lichtkegel
|„Erneuerte Erinnerung“
|Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“
|Bevor die Tutorial-Mission beginnt
|Bestes Relikt-Set
|Gefangener in tiefer Gefangenschaft (4-teilig)
|Bestes Planar-Ornament-Set
|„Festlichkeit am Meer“ (2-teilig)
|Hauptwerte
|Körper: Trefferquote (%
) Stiefel: Geschwindigkeit (SPD
) Planare Sphäre: Windschaden (%) oder Angriff
(ATK) Verbindungsseil: Angriff (ATK)
|Priorität der Sekundärwerte
|Effekt-Trefferquote > Geschwindigkeit > Angriff% = Pauschaler Angriff
|Bestes Team (insgesamt)
|Schwarzer Schwan (Hybrid)
Hysilens (DPS)
Kafka (DPS)
Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung)
|Bestes Team (F2P)
|Black Swan (DPS)
Serval (DPS)
Asta (Unterstützung)
Natasha (Unterstützung)
So spielst du Black Swan: Rotation und Tipps
Der Spielstil von Black Swan basiert auf einem einfachen Kreislauf: Setze ihre Fertigkeit „Dekadenz, trügerische Dämmerung““ ein, um „Arcana“ zu verursachen und die Verteidigung des Gegners zu verringern, und lass dann ihr Talent „Der Webstuhl der Launen des Schicksals““ jeden DoT-Auslöser bei diesem Ziel in weitere „Arcana“-Stapel umwandeln.
Ihre ultimative Fähigkeit „Die Wonne der Umarmung einer anderen Welt“ erhöht den erlittenen Schaden aller Gegner für zwei Runden um 15 %, daher ist das richtige Timing unmittelbar vor dem Auslösen deines Haupt-DoT entscheidend, wenn du eine optimale Rotation erzielen willst.
Halte ihre Geschwindigkeit bei etwa 135 oder höher, damit sie „Arcana“ anwenden kann, bevor Kafka oder ein anderer Charakter mit DoT-Auslöser an die Reihe kommt. Das Erreichen einer Effekt-Trefferquote von 120 % ist hier die eigentliche Schadensobergrenze, nicht der Angriffswert, da der Schadensbonus ihrer dritten Bonusfähigkeit direkt davon abhängt.
Die besten Lichtkegel für Black Swan
„Erneuerte Erinnerung“ ist das Markenzeichen von Black Swan und der beste Lichtkegel für diesen Build. Jedes Mal, wenn sie durch „Wind Shear“, „Burn“, „Shock“ oder „Bleed“ DoT-Schaden verursacht, erhält sie einen Stapel „Prophet“, und jeder Stapel erhöht die Angriffskraft und lässt ihre DoTs einen Teil der gegnerischen Verteidigung ignorieren, sodass sie den Effekt allein durch den Einsatz ihrer eigenen Fähigkeiten vollständig stapeln kann.
„Geduld ist alles, was man braucht“ ist Kafkas Signaturfähigkeit und eine hervorragende Wahl, wenn du sie bereits zusammen mit Black Swan einsetzt. Sie erhöht bei einem Treffer Schaden und Geschwindigkeit, und ihr „Erode“-Debuff wirkt als Blitz-DoT, wodurch eine weitere Quelle für Schaden über Zeit in dasselbe Team eingebracht wird.
„Eyes of the Prey“ ist eine günstigere 4-Sterne-Erweiterung, die die Effekt-Trefferquote erhöht und den DoT-Schaden direkt verstärkt – beides Werte, die Black Swans Arcana-Loop ohnehin benötigt.
„Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ ist die beste kostenlose Option, die über Herta’s Store erhältlich ist. Sie gewährt Effekt-Trefferquote und erstattet Energie, sobald „Black Swan“ einen Gegner mit reduzierter Verteidigung trifft – was ihre eigene Fähigkeit bei jedem Einsatz bewirkt.
Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für Black Swan findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Black Swan.
Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets
Das 4-teilige Set „Gefangener in tiefer Gefangenschaft“ ist eindeutig die beste Wahl, da sich sein Effekt, der die Verteidigung des Gegners ignoriert, direkt auf den DoT-Schaden von Black Swan auswirkt. Als reine DoT-Einheit profitiert sie weitaus mehr davon, die gegnerische Verteidigung zu ignorieren, als von einem generischen Angriffs-Prozent- oder Krit-Bonus.
Für den Slot „Planar Ornament“ steigert „Festlichkeiten am Meer“ ihren DoT-Schaden, sobald sie eine bestimmte Angriffsschwelle überschreitet – was perfekt zu dem Angriffswert passt, den eine vollständig ausgebaute Black Swan ohnehin bereits aufweist.
„Pan-kosmisches Handelsunternehmen“ ist ein solides alternatives Ornament, das einen Teil der reinen DoT-Skalierung gegen Effekt-Trefferquote und einen Angriffsbonus eintauscht, der ihr hilft, Arcana konsistenter zu landen.
Stat-Prioritäten für Black Swan
- Priorität 1: Trefferquote
- Priorität 2: SPD
- Priorität 3: ATK%
🎯 Ideale Werte: Strebe 3.600 ATK oder mehr an und ziele dann im Kampf auf einen SPD-Breakpoint von 135 ab, damit sie „Arcana“ anwenden kann, bevor Kafkas DoT-Effekt ausgelöst wird. Die Effekt-Trefferquote (EHR) misst, wie zuverlässig ihre Debuffs bei Gegnern ankommen. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte erschöpft sind.
Black Swan setzt überhaupt keine CRIT-Sekundärwerte ein, da keiner ihrer Schäden von der CRIT-Rate oder dem CRIT-Schaden abhängt. Die Effekt-Trefferquote ist ihr wirklich wertvollster Wert, da sie den teamweiten Buff ihrer dritten Bonusfähigkeit direkt verstärkt.
Black Swans Trace-Prioritäten
|Spuren
|Prioritätsstufe
|Warum?
|Talent: Webstuhl der Launen des Schicksals
|Höchste
|Erhöht direkt ihren Arcana-DoT-Schaden, den Kern ihres gesamten Spielstils.
|Fähigkeit: Dekadenz, Falsche Dämmerung
|Hoch
|Verstärkt den Debuff zur Verringerung der Verteidigung, den sie vor jedem DoT-Tick anwendet.
|Ultimative Fähigkeit: Glückseligkeit der Umarmung einer anderen Welt
|Hoch
|Erhöht den Schaden, den alle Gegner erleiden, und verstärkt so jede DoT-Quelle im Team.
|Grundangriff: Vorahnung, Stille Morgendämmerung
|Mittel
|Verursacht den geringsten Schaden, trägt aber dennoch dazu bei, zusätzliche Arcana-Stapel zu erzeugen.
|Bonusfähigkeit: „Die Unruhe der Eingeweide“
|Am höchsten
|Verursacht zusätzliche Arcana-Stapel, wann immer der Schwarze Schwan einen Gegner angreift.
|Bonusfähigkeit: Goblets Ausbeutung
|Höchste
|Wendet „Arcana“ und eine DEF-Reduzierung auf jeden Gegner an, der in den Kampf eintritt.
|Bonusfähigkeit: „Candleflames Vorzeichen“
|Höchste
|Erhöht den Schaden des gesamten Teams basierend auf Black Swans eigener Effekt-Trefferquote.
Aufstiegsmaterialien für Black Swan (Maximaler Aufstieg)
|Material
|Gesamt
|Erloschener Kern
|15
|Schimmernder Kern
|15
|Zappelnder Kern
|15
|Aufsteigende Trümmer
|65
|Gutschrift
|308.000
Spurenmaterialien des Schwarzen Schwans (max. Spuren)
|Material
|Gesamt
|Feuriger Geist
|15
|Erloschener Kern
|41
|Sternfeuer-Essenz
|72
|Schimmernder Kern
|56
|Himmelsverbrennungsofen
|139
|Zappelnder Kern
|58
|Vergangene Übel der Bohrloch-Planeten-Katastrophe
|12
|Spuren des Schicksals
|8
|Credits
|3.000.000
Die besten „Black Swan“-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)
Im Folgenden findest du die besten „Black Swan“-Teams (Gesamt, F2P) sowie alternative Teammitglieder, die dir dabei helfen sollen, deine Teamzusammensetzung entsprechend der Einheiten zu gestalten, die in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.
Bestes „Black Swan“-Team insgesamt
|Bestes „Black Swan“-Team (Gesamt)
|Rolle
|Black Swan
|Hybrid
|Hysilens
|DPS
|Kafka
|DPS
|Dan Heng Permansor Terrae
|Unterstützung
Black Swans bestes Premium-Team kombiniert sie mit Hysilens und Kafka zu einer speziellen DoT-Komposition, da beide zusätzlich zu Black Swans Arcana ihre eigenen Schaden-über-Zeit-Quellen beisteuern. Dan Heng Permansor Terrae rundet das Team ab, indem er dem Haupt-DoT-Dealer einen Angriffs-Buff und einen Schild gewährt, während seine Beschwörung des Seelendrachen für zusätzlichen Offensivdruck sorgt.
Bestes F2P-„Black Swan“-Team
|Bestes „Black Swan“-Team (F2P)
|Rolle
|„Black Swan“
|DPS
|Serval
|DPS
|Asta
|Unterstützung
|Natasha
|Unterstützung
Für eine komplett kostenlose Aufstellung trägt Serval ihre eigenen Schock-DoTs bei, ergänzt durch Black Swans Arcana-Stapelung. Asta verstärkt die SPD und ATK der gesamten Gruppe, und Natasha hält alle mit Heilungen, Debuff-Beseitigung, Gegner-Schwächung und zusätzlichem physischem Schaden auf dem neuesten Stand.
Die besten Alternativen zum Black-Swan-Team
Sampo ist ein direkter Ersatz für Serval: Er erhöht den von Gegnern erlittenen DoT und fügt zusätzlich zu Black Swans Arcana-Stapeln seinen eigenen „Wind Shear“-DoT hinzu.
Guinaifen erhöht den Schaden, den Gegner erleiden, und fügt ihren eigenen „Burn“-DoT hinzu, der sich nahtlos mit Black Swans „Damage-over-Time“-Strategie kombinieren lässt.
Jiaoqiu bringt seine eigene DoT-Quelle mit und erhöht den Schaden, den Gegner durch seinen Debuff „Ashen Roast“ erleiden, was ihn zu einem starken Ersatz für Dan Heng • Permansor Terrae in einer auf DoT ausgerichteten Aufstellung macht.
Ruan Mei erhöht die „Break-Effizienz“ des Teams und verzögert die Erholung der Gegner nach einem „Break“, wodurch die DoTs von „Black Swan“ länger wirken können, bevor die Gegner wieder agieren können.
Gallagher sorgt durch seinen „Enhanced Basic ATK“ für einen Debuff, der den Angriffswert verringert, und heilt das Team, sobald ein Verbündeter den mit diesem Debuff belegten Gegner angreift – damit ist er eine stabilere Option zur Lebenserhaltung als Natasha.
Jede gute Alternative als Teamkollege für Black Swan folgt derselben Grundlogik: Jeder, der eigene DoTs beisteuert, die Wirkdauer von gegnerischen Debuffs verlängert oder den Schaden erhöht, den Gegner erleiden , passt nahtlos in ein Black-Swan-Team , ohne mit ihr um ihre Rolle zu konkurrieren.
„Black Swan“-Eidolons: Welche lohnen sich?
|Eidolons
|Kapitalrendite
|Erläuterung
|E1: Die sieben Säulen der Weisheit
|Am höchsten
|Verringert die RES von Gegnern, die unter DoTs leiden, um 25 % für das entsprechende Element, solange „Black Swan“ aktiv ist, und steigert so den Schaden des gesamten Teams.
|E2: Weine nicht um mich, mein Lamm
|Höchste
|Fügt Gegnern 30 Stapel „Arcana“ zu, sobald sie in den Kampf eintreten, wodurch „Black Swan“ sofort eine AoE-Abdeckung erhält.
|E3: Wie oben, so unten
|Niedrig
|Erhöht ihre Fertigkeits- und Talentstufen – eine rein numerische Schadenssteigerung.
|E4: In Tränen schenken wir
|Mittel
|Verlängert den Buff „Epiphany“ für erlittenen Schaden und regeneriert Energie – eine solide, aber nicht unverzichtbare Verbesserung.
|E5: Linnutee-Flugroute
|Niedrig
|Erhöht ihre ultimative und ihre Basis-Angriffskraft – eine weitere rein numerische Steigerung.
|E6: Pantheon – Barmherzig, Massen – Erbärmlich
|Hoch
|Erhöht die Obergrenze für Arcana-Stapel und sorgt dafür, dass auch die Angriffe von Teamkameraden Arcana anwenden – ein starkes Endgame-Potenzial für Spieler, die viel investieren.
E2 ist für die meisten Spieler, die in Black Swan investieren, die praktische Grenze, da sie dadurch sofort Arcana-Effekte auf jeden Gegner anwenden kann.
Fazit: Lohnt es sich, „Black Swan“ aufzubauen2026?
|Tier-Bewertungen für „Black Swan“
|Gesamtbewertung
|S
|Endgame-Bewertungen
|„Memory of Chaos“: S
„Pure Fiction“: EX
„Apocalyptic Shadow“: EX
Black Swan lohnt sich für jedes Team, das auf Schaden über Zeit setzt, insbesondere für solche, die um Kafka oder einen anderen DoT-Auslöser herum aufgebaut sind. Der teamweite Buff für erlittenen Schaden durch ihre Ultimative bedeutet, dass selbst ein Nicht-DoT-Team einen gewissen Nutzen aus ihrem Einsatz zieht, obwohl ihr wahres Potenzial erst in einer speziellen, auf Arcana-Stacking ausgerichteten Zusammensetzung voll zur Geltung kommt.
Wenn du Kafka bereits besitzt oder vorhast, ein wettbewerbsfähiges DoT-Team in Honkai Star Rail aufzubauen, ist Black Swan derzeit eine der besten Investitionen für dich, und schon eine geringe Investition auf den Stufen E0 bis E2 macht insbesondere in „Pure Fiction“ und „Apocalyptic Shadow“ einen echten Unterschied.
Häufig gestellte Fragen
Der beste Black-Swan-Build in HSR nutzt ihren charakteristischen Lichtkegel „Erneuerte Erinnerung“, das 4-teilige Relikt-Set „Gefangener in tiefer Gefangenschaft“, das Set „Sea Planar Ornament“ sowie ein spezielles DoT-Team rund um Kafka, um ihren Arcana-Schaden zu maximieren.
Das beste Team für Black Swan besteht aus ihr, Hysilens, Kafka und Dan Heng Permansor Terrae – eine vollwertige DoT-Komposition der Spitzenklasse –, während Serval, Asta und Natasha ein alternatives Team bilden, das komplett kostenlos spielbar ist.
Ja, Black Swans Eidolon 1 lohnt sich, da es die entsprechende Elementarresistenz aller von DoT betroffenen Gegner verringert, solange sie aktiv ist, was die Schadensobergrenze ihres gesamten Teams erhöht.
Black Swans bester Lichtkegel ist ihr charakteristischer „Erneuerte Erinnerung““, während „Before the Tutorial Mission Starts“ die stärkste Free-to-Play-Wahl für Effekt-Trefferquote und Energieregeneration ist.
Black Swan sollte das Relikt-Set „Gefangener in tiefer Gefangenschaft“ und das Planar-Ornament-Set „Festlichkeiten am Sea“ mit einem Körper mit Effekt-Trefferquote, SPD-Stiefeln und einer Planar-Sphäre mit ATK% oder Wind-DMG% verwenden.