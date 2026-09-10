La mejor configuración, equipo y eidolones de Black Swan para HSR 2026

Esta guía abarca los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las valoraciones de Eidolon para la mejor configuración de Black Swan , para que sepas exactamente cómo equiparla, tanto si eres un jugador gratuito como si eres un entusiasta dispuesto a invertir todo lo que puedas en ella.

Black Swan es un personaje de 5 estrellas de la facción Nihility en Honkai Star Rail, una de las mejores facilitadoras de composiciones de daño prolongado (DoT) gracias a su conjunto de habilidades, que le permite acumular un debuff llamado «Arcana» sobre los enemigos y hacer que este se potencie cada turno. Su configuración se basa en la tasa de acierto de efectos en lugar de en el CRIT, lo que hace que sus prioridades en cuanto a estadísticas secundarias no se parezcan en nada a las de un causante de daño típico.

Resumen: la mejor configuración para Black Swan de un vistazo

El mejor cono de luz Recuerdo Reforjado Mejor alternativa de Light Cone para jugadores F2P Antes de que comience la misión tutorial El mejor conjunto de reliquias Prisionero en confinamiento profundo (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Fiesta junto al mar (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: %



de acierto de efectos Botas: VEL



Esfera planar: % de daño de viento o %



de ATA Cuerda de enlace: % de ATA Prioridad de estadísticas secundarias Porcentaje de acierto de efectos > Velocidad > % de ataque = Ataque fijo Mejor equipo (general) Cisne Negro (híbrido)



Hysilens (DPS)



Kafka (DPS)



Dan Heng Permansor Terrae (apoyo) Mejor equipo (F2P) Cisne Negro (DPS)



Serval (DPS)



Asta (Apoyo)



Natasha (Apoyo)

Cómo jugar con Cisne Negro: rotación y consejos

El estilo de juego de Black Swan se basa en un ciclo sencillo: utiliza su habilidad, «Decadencia, falso crepúsculo», para infligir «Arcana» y reducir la DEF del enemigo; a continuación, deja que su talento, «El capricho del telar del destino», convierta cada activación de daño por tiempo (DoT) en ese objetivo en más acumulaciones de «Arcana».

Su habilidad definitiva, «Felicidad del abrazo de otro mundo», aumenta el daño recibido por todos los enemigos en un 15 % durante dos turnos, por lo que sincronizarla justo antes de que se active tu daño por tiempo (DoT) principal es fundamental si quieres una rotación óptima.

Mantén su SPD en torno a 135 o más para que pueda aplicar Arcana antes de que Kafka u otro personaje que active un DoT juegue su turno. Alcanzar un 120 % de tasa de acierto de efectos es el verdadero límite de daño aquí, no el ATK, ya que la mejora de daño de su tercera habilidad adicional se escala directamente a partir de ella.

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Los mejores conos de luz para Black Swan

«Recuerdos renovados» es la habilidad característica de Black Swan y el mejor cono de luz para esta configuración. Cada vez que inflige daño DoT con «Cizalladura de viento», «Quema», «Descarga» o «Hemorragia», gana una acumulación de «Profeta», y cada acumulación añade ATK y permite que su DoT ignore una parte de la DEF del enemigo, por lo que lo acumula al máximo simplemente usando su propio kit.

«La paciencia es lo único que necesitas» es la habilidad característica de Kafka y una excelente adquisición si ya la utilizas junto a Black Swan. Aumenta el daño y la velocidad al golpear, y su debuff «Erode» funciona como un daño por tiempo (DoT) de tipo Rayo, lo que añade otra fuente de daño por tiempo al mismo equipo.

«Los ojos de la presa» es una adquisición de 4 estrellas más económica que aumenta la tasa de acierto de efectos y potencia directamente el daño por tiempo, dos estadísticas que el ciclo de Arcana de Black Swan ya requiere.

«Antes de que comience la misión tutorial» es la mejor opción gratuita, disponible en la tienda de Herta. Otorga tasa de acierto de efectos y devuelve energía cada vez que «Cisne Negro» golpea a un enemigo con la DEF reducida, algo que su propia habilidad prepara en cada uso.

Para conocer en profundidad los mejores conos de luz de Black Swan, visita nuestra guía de los mejores conos de luz de Black Swan.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El conjunto de 4 piezas «Prisionero en confinamiento profundo» es, sin duda, la mejor opción, ya que su efecto de ignorar la DEF se aplica directamente al daño DoT de Black Swan. Al ser una unidad puramente DoT, le resulta mucho más útil ignorar la DEF del enemigo que un porcentaje de ATK o una bonificación de CRIT genéricos.

Para la ranura de adorno planar, «Fiesta junto al mar» potencia su daño DoT una vez que supera un umbral de ATK, lo que encaja perfectamente con la cantidad de ATK que ya tiene un Black Swan con el equipamiento completo.

«Empresa Comercial Pancósmica» es un adorno alternativo sólido, que sacrifica algo de la escalabilidad bruta del daño DoT a cambio de la tasa de acierto de efectos y una mejora de ATK que le ayuda a lanzar Arcana con mayor consistencia.

Prioridades de estadísticas del Cisne Negro

Prioridad 1: Índice de acierto de los efectos

Índice de acierto de los efectos Prioridad 2: SPD

SPD Prioridad 3: % de ATQ

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar un ATK de 3.600 o más y, a continuación, fíjate como objetivo un punto de inflexión de 135 en SPD durante el combate para que pueda aplicar Arcana antes de que se active el daño por tiempo (DoT) de Kafka. La tasa de acierto de efectos (EHR) mide la fiabilidad con la que sus debuffs afectan a los enemigos. Las estadísticas secundarias fijas sirven como relleno una vez que se agotan las estadísticas porcentuales.

Black Swan no lleva en absoluto estadísticas secundarias de CRIT, ya que ninguno de sus daños se escala en función de la tasa de CRIT ni del daño de CRIT. La tasa de acierto de efectos es su estadística más valiosa, ya que potencia directamente la mejora para todo el equipo de su tercera habilidad de bonificación.

Prioridades de rastreo de Black Swan

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Talento: El telar de los caprichos del destino Máximo Aumenta directamente el daño por tiempo de sus Arcanas, el núcleo de todo su conjunto de habilidades. Habilidad: Decadencia, Falso crepúsculo Alto Potencia el efecto negativo de reducción de DEF que aplica antes de cada tick de daño por tiempo. Habilidad definitiva: Éxtasis del abrazo del otro mundo Alta Aumenta el daño que reciben todos los enemigos, potenciando todas las fuentes de daño por tiempo del equipo. Ataque básico: Precipicia, Amanecer silencioso Medio Aporta el menor daño, pero ayuda a aplicar acumulaciones adicionales de Arcana. Habilidad adicional: Inquietud de Viscera Máximo Inflige acumulaciones de Arcana adicionales cada vez que el Cisne Negro ataca a un enemigo. Habilidad adicional: Las dragas de la copa Máximo Aplica «Arcana» y una reducción de DEF a cualquier enemigo que entre en combate. Habilidad adicional: Presagio de la llama de la vela Máxima Aumenta el daño de todo el equipo en función de la tasa de acierto de efectos de Black Swan.

Materiales de ascensión de Cisne Negro (ascensión máxima)

Material Total Núcleo extinguido 15 Núcleo resplandeciente 15 Núcleo retorcido 15 Desechos ascendentes 65 Crédito 308 000

Materiales de rastro del Cisne Negro (rastros máximos)

Material Total Espíritu ardiente 15 Núcleo extinguido 41 Esencia de fuego estelar 72 Núcleo resplandeciente 56 Incinerador celestial 139 Núcleo retorcido 58 Los males pasados del desastre del planeta Borehole 12 Las huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Black Swan (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Black Swan, el mejor equipo F2P y compañeros de equipo alternativos para ayudarte a tomar decisiones a la hora de formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Black Swan

Mejor equipo de Black Swan (general) Función Black Swan Híbrido Hysilens DPS Kafka DPS Dan Heng Permansor Terrae Apoyo

La mejor formación premium para Black Swan la empareja con Hysilens y Kafka para crear una composición dedicada al daño por tiempo (DoT), ya que ambos aportan sus propias fuentes de daño por tiempo además del Arcana de Black Swan. Dan Heng Permansor Terrae completa el equipo proporcionando al principal causante de daño por tiempo una mejora de ATK y un escudo, mientras que su invocación del Dragón de las Almas añade una presión ofensiva adicional.

Mejor equipo de Black Swan (F2P)

Mejor equipo de Black Swan (F2P) Puesto Black Swan DPS Serval DPS Asta Apoyo Natasha Apoyo

Para una alineación totalmente gratuita, Serval aporta sus propios DoT de choque junto con la acumulación de Arcana de Black Swan. Asta potencia la SPD y el ATK de todo el grupo, y Natasha mantiene a todos al máximo con curaciones, eliminación de debuffs, debilitamiento del enemigo y daño físico adicional.

Las mejores alternativas al equipo de Black Swan

Sampo es un sustituto directo de Serval, ya que aumenta el daño por tiempo que reciben los enemigos y añade su propio efecto de daño por tiempo de «Cortina de Viento» a las acumulaciones de Arcana de Black Swan.

Guinaifen aumenta el daño que reciben los enemigos y añade su propio daño por tiempo de quemadura, que se acumula perfectamente con la estrategia de daño por tiempo de Black Swan.

Jiaoqiu aporta su propia fuente de daño por tiempo (DoT) y aumenta el daño que reciben los enemigos a través de su debuff «Ashen Roast», lo que lo convierte en una excelente alternativa a Dan Heng • Permansor Terrae en una formación más centrada en el daño por tiempo.

Ruan Mei aumenta la Eficacia de Rotura del equipo y retrasa la recuperación del enemigo tras sufrir una Rotura, lo que permite que los DoT de Black Swan sigan actuando durante más turnos antes de que los enemigos puedan volver a actuar.

Gallagher aplica una desventaja de reducción de ATK mediante su «ATK básico mejorado» y cura al equipo cada vez que un aliado ataca a ese enemigo con la desventaja, lo que lo convierte en una opción de sustento más sólida que Natasha.

Todas las buenas alternativas para formar equipo con Black Swan comparten la misma lógica subyacente: cualquiera que aporte su propio daño por tiempo, prolongue la duración de las desventajas del enemigo o aumente el daño que reciben los enemigos encaja perfectamente en un equipo de Black Swan sin competir por su rol.

Eidolones de Black Swan: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Los siete pilares de la sabiduría Máximo Reduce la RES de los enemigos afectados por DoT en un 25 % para el elemento correspondiente mientras «Cisne Negro» esté activo, lo que aumenta el daño de todo el equipo. E2: No llores por mí, mi cordero Máximo Inflige 30 acumulaciones de Arcana a los enemigos en cuanto entran en combate, lo que proporciona a Cisne Negro una cobertura de área de efecto instantánea. E3: Como es arriba, así es abajo Bajo Aumenta sus niveles de habilidad y talento, lo que supone un incremento del daño puramente numérico. E4: En lágrimas regalamos Medio Amplía la mejora «Epifanía» al daño recibido y regenera energía; una mejora sólida, aunque no imprescindible. E5: Ruta migratoria de Linnutee Baja Aumenta los niveles de ataque de su habilidad definitiva y de su ataque básico; otro incremento meramente numérico. E6: Panteón misericordioso, masas lamentables Alto Aumenta el límite de acumulación de Arcana y permite que los ataques de los compañeros de equipo también apliquen Arcana, un potente techo de potencia en las últimas fases del juego para quienes invierten en ella.

La E2 es el punto de parada práctico para la mayoría de los jugadores que invierten en Black Swan, ya que le proporciona cobertura de Arcana inmediata sobre todos los enemigos.

Veredicto: ¿Merece la pena invertir en el Cisne Negro2026?

Clasificación de niveles de Cisne Negro Valoración general S Clasificaciones de final de juego «Memoria del caos»: S



«Ficción pura»: EX



«Sombra apocalíptica»: EX

Merece la pena incluir a Black Swan en cualquier equipo que se base en el daño prolongado, especialmente en aquellos construidos en torno a Kafka u otro personaje que active el daño prolongado. La mejora de daño recibido para todo el equipo que otorga su habilidad definitiva hace que incluso un equipo que no se base en el daño prolongado saque algo de partido al incluirla, aunque su verdadero potencial se alcanza con una composición dedicada a acumular Arcana.

Si ya tienes a Kafka o tienes pensado formar un equipo DoT competitivo en Honkai Star Rail, Black Swan es una de las mejores inversiones que puedes hacer ahora mismo, e incluso una inversión modesta, de E0 a E2, marca una diferencia notable, sobre todo en «Pure Fiction» y «Apocalyptic Shadow».

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