Beste Aventurin-Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, Prioritäten bei Spuren und Werten, Teams sowie die Eidolon-Bewertungen für den besten Aventurine-Build , zusammen mit einer vollständigen Aufschlüsselung der Rotation und einer abschließenden Einschätzung, ob es sich derzeit lohnt, ihn zu bauen.

Aventurine ist eine 5-Sterne-Einheit der Klasse „Erhaltung“, die Schaden durch stapelbare Schilde abwehrt, anstatt ihn zu heilen, und gleichzeitig seinen eigenen DEF-Wert in einen echten CRIT-Rate-Motor verwandelt. Er ist für Spieler gedacht, die sich einen Sustain wünschen, der in der Offensive nie ins Hintertreffen gerät.

TL;DR – Der beste Aventurine-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Ein von Natur aus ungerechtes Schicksal“ Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“ „Die Fäden des Schicksals – im Voraus gewebt“ Bestes Relikt-Set Der in sich selbst gehüllte Einsiedler (4-teilig) Bestes Set „Planar Ornament“ „Broken Keel“ (2-teilig) Hauptwerte Körper: KRIT. SCHAD



. Stiefel: GES



. Planare Sphäre: VER. %



Verbindungsseil: VER. % Priorität der Sekundärwerte Verteidigung % > Geschwindigkeit > Kritischer Schaden > Kritische Trefferquote Bestes Team (insgesamt) Aventurine (Unterstützung)



Feixiao (DPS)



Cipher (Unterstützung)



Robin (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Aventurine (Unterstützung)



Herta (DPS)



Asta (Unterstützung)



Yukong (Unterstützung)

So spielst du Aventurine: Rotation und Tipps

Aventurines Kernmechanik dreht sich um seine Fertigkeit „Cornerstone Deluxe“, die einen „Fortified Wager“-Schild gewährt, dessen Stärke sich auf bis zu 200 % stapeln lässt. Seine Bonusfähigkeit „Hot Hand“ verschafft dem Team zu Beginn des Kampfes eine kostenlose Kopie desselben Schildes, sodass er in Runde eins keinen Fertigkeitspunkt ausgeben muss.

Jedes Mal, wenn ein durch einen Schild geschützter Verbündeter einen Folgeangriff landet, sammelt eine von Aventurines Bonusfähigkeiten einen „Blind Bet“-Punkt für ihn. Bei 10 Punkten entfesselt er einen eigenen, durch ein Talent ausgelösten Folgeangriff, und seine Bonusfähigkeit „Leverage“ wandelt jede Verteidigung (DEF) über 1.600 in zusätzliche Krit-Rate um, bis zu 48 %.

Seine ultimative Fähigkeit, „Roulette-Hai“, sollte man am besten für ein Ziel aufheben, dem man den Status „Verunsichert“ zufügen möchte, da sie zudem den gegen diesen geschwächten Gegner verursachten Krit-Schaden erhöht.

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Die besten Lichtkegel für Aventurine

„Ein von Natur aus ungerechtes Schicksal“ ist Aventurines charakteristischer 5-Sterne-Light Cone und die beste Option, die mit seinem Kit synergiert. Er erhöht die Verteidigung des Trägers, gewährt einen Krit-Schadens-Buff, sobald der Träger einen Verbündeten abschirmt, und verleiht Folgeangriffen eine Chance, den Schaden zu erhöhen, den das Ziel anschließend erleidet.

„Der Moment des Sieges“ ist eine starke 5-Sterne-Alternative, die sowohl die Verteidigung als auch die Trefferquote bei Effekten erhöht und zudem die Aggro des Trägers steigert, sodass Aventurine mehr Treffer einsteckt, was seine eigene Verteidigung weiter erhöht, solange er im Fokus steht.

„Konzert für zwei“ ist eine solide 4-Sterne-Wahl, die die Verteidigung erhöht und für jeden geschützten Verbündeten auf dem Spielfeld zusätzlichen Schaden gewährt, was sich nahtlos in ein Team einfügt, das auf seine eigenen Schilde ausgerichtet ist.

„Die Fäden des Schicksals – im Voraus gewebt“ ist eine hervorragende Wahl für F2P-Spieler, da es im „Light Cone Manifest Store“ direkt erhältlich ist und nicht hinter einer kostenpflichtigen Stufe versteckt ist. Es erhöht die Effekt-Resistenz und wandelt alle 100 Verteidigungspunkte in einen kleinen Schadensbonus um, der bis zu einer sinnvollen Obergrenze reicht, wodurch Aventurine auch ohne seine Signatur im Angriff relevant bleibt.

Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für Aventurine findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Aventurine.

Die besten Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Der in sich selbst gehüllte Einsiedler“ (4-teilig) ist Aventurines bestes Relikt-Set. Es erhöht seine eigene Schildstärke und gewährt einen teamweiten Krit-Schaden-Buff – genau die Art von Mehrwert, die dieser Build von einer Sustain-Einheit erwartet.

„Broken Keel“ (2-teilig) ist das beste Planar-Ornament-Set für diesen Build. Es gewährt der gesamten Gruppe zusätzlichen kritischen Schaden, sobald der Träger eine Effekt-Resistenz von 30 % oder mehr aufweist – eine Schwelle, die Aventurine dank seines eigenen Talent-Buffs mühelos erreicht.

Aventurines Attributprioritäten

Priorität 1: DEF%

DEF% Priorität 2: SPD

SPD Priorität 3: Kritischer Schaden

🎯 Ideale Werteziele: Strebe zunächst 4.000 DEF an, dann einen SPD-Breakpoint von 134 im Kampf. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen. Sobald DEF und SPD abgedeckt sind, sollten die verbleibenden Sekundärwerte zuerst in CRIT DMG und dann in CRIT Rate investiert werden, da „Leverage“ bereits einen Großteil seiner CRIT Rate im Kampf kostenlos bereitstellt.

Aventurins Prioritäten bei der Spurensuche

Spuren Prioritätsstufe Warum? Fähigkeit: Cornerstone Deluxe Am höchsten Baut die Schildstärke auf, von der das gesamte Spielprinzip des Charakters und das Überleben seiner Teamkameraden abhängen. Bonusfähigkeit: Hebelwirkung Höchste Wandelt überschüssige Verteidigung in Krit-Chance um, bis zu 48 % – so wird aus einer reinen Tank-Statistik echter Schaden. Bonusfähigkeit: „Hot Hand“ Höchste Gewährt zu Beginn des Kampfes einen kostenlosen Schild ohne Kosten in Form von Fertigkeitspunkten. Bonusfähigkeit: Bingo! Höchste Sammelt „Blind Bet“-Punkte durch verbündete Folgeangriffe und versieht das Team erneut mit einem Schild, sobald der Schwellenwert erreicht ist. Ultimativ: Roulette-Hai Hoch Wendet den Debuff „Verunsichert“ an und erhöht den an diesem Ziel verursachten KRIT-SCHADEN. Talent: „Schuss geladen“ Hoch Erhöht die Effekt-Resistenz des Schildträgers und verstärkt Aventurines eigenen Folgeangriff. Basisangriff: „Straight Bet“ Mittel Selten die Hauptschadensquelle, da der Großteil seines Schadens durch seinen Folgeangriff und seine ultimative Fähigkeit verursacht wird.

Aventurines Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Gedankenfetzen 15 Eindrucksfragmente 15 Splitter der Sehnsüchte 15 Unterdrückungserlass 65 Guthaben 308.000

Aventurin-Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Verstreuter Sternenstaub 15 Gedankenfetzen 41 Kristallmeteoriten 72 Eindrucksfragmente 56 Göttlicher Bernstein 139 Splitter der Sehnsüchte 58 Vergangene Übel der Bohrloch-Planeten-Katastrophe 12 Spuren des Schicksals 8 Credits 3.000.000

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Die besten Aventurine-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Aventurines bestes Gesamtteam, das beste F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Teamaufstellung zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Aventurine-Team insgesamt

Bestes Aventurine-Team (insgesamt) Rolle Aventurin Unterstützung Feixiao DPS Cipher Unterstützung Robin Unterstützung

Dieses Team nutzt die Synergie von Aventurines „Follow-Up-Angriff“ voll aus. Feixiao verwandelt jeden einzelnen von Aventurines Schilden in zusätzliche Möglichkeiten für „Follow-Up“-Schaden, während Cipher dafür sorgt, dass Debuffs und „Follow-Up“-Auslöser in einem gleichmäßigen Rhythmus ausgelöst werden.

Robin erhöht vom Spielfeldrand aus den kritischen Schaden und den Schaden der Folgeangriffe des Teams, und Aventurines eigene Folgeangriffe helfen ihr wiederum dabei, ihre Energie wieder aufzufüllen.

Bestes F2P-Aventurine-Team

Bestes Aventurine-Team (F2P) Rolle Aventurine Unterstützung Herta DPS Asta Unterstützung Yukong Unterstützung

Herta ist eine F2P-zugängliche DPS-Charakterin mit Folgeangriffen, die durch ihre eigenen Fähigkeiten auf natürliche Weise Aventurines „Blind Bet“-Punkte stapelt. Asta und Yukong runden das Team mit SPD- und CRIT-Buffs ab und verleihen dieser Aufstellung echte Schadensstärke, ohne dass außer Aventurine selbst eine einzige limitierte Einheit benötigt wird.

Beste Alternativen für Aventurine-Teams

Dr. Ratio ist ein direkter Ersatz für Feixiao, da seine eigenen Folgeangriffe ebenso stark von Aventurines Schilden und dem „Unnerved“-Debuff profitieren.

Topaz und Numby springen für Cipher als auf Follow-Up-Angriffe spezialisierter Sub-DPS ein, da ihre eigene passive Fähigkeit den Schaden erhöht, den ein durch einen Follow-Up-Angriff getroffener Gegner erleidet.

Sparxies einzigartiges Spielsystem tauscht herkömmliche defensive Buffs gegen reine, unverfälschte offensive Manipulation ein, wobei sie Aventurines dicke Schilde als Sicherheitsnetz nutzt, während sie die kritische Skalierung des Teams massiv verstärkt.

Mortenax Blade ist ein unglaublich flexibler, HP-skalierender Hybrid aus Debuffer und DPS, der sich hervorragend als Ersatzspieler eignet. Da sein eigener Kampfzyklus eine Mischung aus hochfrequenten Interaktionen und Schutz vor tödlichen Bursts erfordert, bieten Aventurines stapelbare Schilde ihm genau das nötige Polster, um seine Kraft sicher zu steigern.

Der Bogenschütze ist eine ausgezeichnete Wahl als dedizierter Hauptschadensverursacher. Aventurines konstanter Debuff-Ausstoß durch seine Ultimative Fähigkeit und Folgeangriffe versorgt den Bogenschützen mit einem stetigen Strom an Kampftriggern und sorgt dafür, dass seine primären Angriffszyklen völlig ununterbrochen ablaufen können.

Rin Tohsaka ist Archers absolut beste Partnerin und fungiert als hervorragende sekundäre DPS-Spielerin sowie als Kernfigur mit doppelter Bedrohung. In Kombination mit Aventurine gewinnt das Team unglaubliche defensive Sicherheit, ohne dabei an Offensivkraft einzubüßen.

Acheron baut „Slashed Dream“-Stapel auf, die auf Aventurines Debuff-Anwendung basieren, sei es durch seine ultimative Fähigkeit, seinen Folgeangriff mit seinem charakteristischen „Light Cone“ oder einfach dadurch, dass er getroffen wird.

Moze ist eine Sub-DPS-Figur mit Folgeangriffen, die sich nahtlos mit Aventurines Schildverfügbarkeit ergänzt und neben anderen Einheiten mit Folgeangriffen ihren eigenen „Beute“-Status verursacht.

Ruan Mei ersetzt Asta oder Yukong als flexible Unterstützerin und fügt zusätzlich zu ihrem eigenen Ultimate-Debuff einen teamweiten DMG-Buff hinzu.

Die einzige Konstante bei allen oben genannten Alternativen ist die Synergie bei Folgeangriffen. Egal, welche Teamkameraden du tatsächlich besitzt, gib denjenigen den Vorzug, die Aventurines Schilde und „Blind Bet“-Stapel in zusätzliche Zeitfenster für Folgeschaden umwandeln.

Aventurine-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Das Gefangenendilemma Am höchsten Fügt für jeden geschützten Verbündeten einen CRIT-DMG-Buff hinzu und gewährt nach dem Einsatz seiner Ultime einen kostenlosen Schild. E2: Begrenzte Rationalität Hoch Sein Basisangriff senkt nun drei Runden lang die Widerstandskraft des Ziels gegen alle Schadensarten – eine einfache Schadenssteigerung für das gesamte Team. E3: Droprate-Maximierung Überspringen Erhöht lediglich die Obergrenzen für Ultimativ- und Basis-Angriff, ohne einen eigenen neuen Effekt zu haben. E4: Unerwartetes hängendes Paradoxon Mittel Erhöht die eigene Verteidigung und fügt dem Folgeangriff seines Talents zusätzliche Treffer hinzu. E5: Abneigung gegen Mehrdeutigkeit Niedrig Erhöht lediglich die Level-Obergrenzen für Fähigkeiten und Talente, hat aber selbst keine neue Wirkung. E6: Hirschjagd Hoch Erhöht seinen eigenen Schaden mit jedem geschützten Verbündeten auf dem Spielfeld, bis zu einer hohen Obergrenze.

E1 ist für die meisten Spieler die praktische Grenze, da es das günstigste Eidolon ist, das seinem Fähigkeiten-Set einen echten neuen Effekt hinzufügt.

Fazit: Lohnt es sich, Aventurine zu bauen2026?

Aventurines Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: S



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: S

Aventurine lohnt sich für jeden, der Schadensverursacher mit „Follow-Up-Angriff“ einsetzt, und er schlägt sich auch außerhalb dieser Nische gut. Seine Schilde skalieren durch „Leverage“ in echte Krit-Rate, sodass sich Investitionen niemals als reine Überlebensfähigkeit verschwendet anfühlen. Er meistert Inhalte wie „Erinnerung an das Chaos“, „Pure Fiction“ und „Apokalyptischer Schatten““ mühelos mit geringem Investitionsaufwand.

Sein charakteristischer „Light Cone“ ist hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. Ein gut ausgebauter Aventurine mit seinem F2P-„Light Cone“ und einem bescheidenen Satz an DEF- und CRIT-Sekundärwerten deckt bereits die meisten Inhalte ab, was ihn zu einem der sichereren 5-Sterne-Charaktere macht, in den man Ressourcen investieren sollte.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der beste Aventurine-Build in HSR?

Der beste Aventurine-Build in HSR besteht aus „Inherently „Ungerechtes Schicksal“, „Der in sich selbst gehüllte Einsiedler“ (4-teilig) und „Broken Keel“ (2-teilig), wobei zuerst DEF- und dann CRIT-Werte gestapelt werden.

Was ist das beste Team für Aventurine?

Das beste Team für Aventurine besteht aus einer Kombination mit Feixiao, Cipher und Robin für eine vollständige „Follow-Up Attack“-Komposition oder mit Herta, Asta und Yukong als vollständige F2P-Alternative.

Lohnt sich Aventurines Eidolon 1?

Ja, Aventurines „Eidolon 1“ lohnt sich, da es einen echten Krit-Schaden-Buff und einen kostenlosen Schild nach dem Ultimate bietet, was es zum besten Punkt für eine Teilinvestition macht .

Welchen Lichtkegel sollte Aventurine verwenden?

Aventurine sollte „Ein von Natur aus ungerechtes Schicksal“ als beste Wahl für den Slot verwenden oder „Die Fäden des Schicksals – im Voraus gewebt“ als beste F2P-Option.

Welche Relikte verwendet Aventurine?

Aventurine sollte „Der in sich selbst gehüllte Einsiedler“ (4-teilig) und „Broken Keel“ (2-teilig) einsetzen und dabei den Krit-Schaden am Körper sowie die Verteidigungsprozente an der „Planar Sphere“ und am „Link Rope“ priorisieren.