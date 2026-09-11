La mejor configuración, equipo y eidolones de Aventurina en HSR 2026

Esta guía aborda los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las valoraciones de Eidolon para la mejor configuración de Aventurine , junto con un análisis detallado de su rotación y una valoración final sobre si merece la pena configurarlo en este momento.

Aventurine es una unidad de 5 estrellas del elemento Preservación que bloquea el daño con escudos acumulables en lugar de curarlo, y al mismo tiempo convierte su propia estadística de DEF en un auténtico motor de tasa de CRIT. Está pensado para jugadores que buscan un apoyo que nunca se quede atrás en ataque.

Resumen: la mejor configuración de Aventurine de un vistazo

Mejor cono de luz Destino intrínsecamente injusto Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P Hilos del destino entretejidos Mejor conjunto de reliquias «Ermitaño envuelto en sí mismo» (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Quilla Rota (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: DAÑO



CRÍTICO Botas: VELOCIDAD



Esfera planar: %



DEF Cuerda de enlace: % DEF Prioridad de estadísticas secundarias DEF % > VEL > DAÑO CRÍTICO > PROBABILIDAD DE CRÍTICO Mejor equipo (general) Aventurina (Apoyo)



Feixiao (DPS)



Cipher (Apoyo)



Robin (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Aventurine (apoyo)



Herta (DPS)



Asta (apoyo)



Yukong (apoyo)

Cómo jugar con Aventurine: rotación y consejos

El ciclo principal de Aventurine gira en torno a su habilidad, «Cornerstone Deluxe»», que otorga un escudo «Fortified Wager» cuya potencia se acumula hasta un 200 %. Su habilidad adicional, «Hot Hand», proporciona al equipo una copia gratuita de ese mismo escudo en el momento en que comienza el combate, por lo que no necesita gastar un punto de habilidad en el primer turno.

Cada vez que un aliado protegido por el escudo realiza un «Follow-Up Attack», una de las habilidades extra de Aventurine le acumula un punto de «Blind Bet». Al alcanzar los 10 puntos, desata su propio «Ataque de seguimiento» activado por un talento, y su habilidad adicional, «Leverage», convierte cualquier DEF superior a 1 600 en una tasa de CRIT adicional, hasta un 48 %.

Es mejor reservar su habilidad definitiva, «Tiburón de la ruleta», para un objetivo al que quieras infligir el efecto «Nervios a flor de piel», ya que también potencia el daño crítico infligido a ese enemigo con ese debuff.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Los mejores conos de luz para Aventurine

«Destino intrínsecamente injusto» es el cono de luz de 5 estrellas característico de Aventurine y la mejor opción que se complementa con su conjunto de habilidades. Aumenta la DEF de quien lo lleva, añade una mejora de daño crítico cada vez que protege a un aliado y otorga a los ataques de seguimiento una probabilidad de aumentar el daño que recibe el objetivo a continuación.

«Momento de victoria» es una sólida alternativa de 5 estrellas que aumenta tanto la DEF como la tasa de acierto de efectos, y potencia el aggro del portador, de modo que Aventurine absorbe más golpes, lo que a su vez aumenta aún más su propia DEF mientras es el objetivo.

«Concierto para dos» es una sólida adquisición de 4 estrellas que aumenta la DEF y añade daño adicional por cada aliado protegido por un escudo en el campo de batalla, lo que encaja a la perfección en un equipo construido en torno a sus propios escudos.

«Los hilos del destino, tejidos de antemano» es una excelente elección para jugadores F2P, ya que la tienda «Light Cone Manifest» la vende directamente en lugar de restringirla a una ruta de pago. Aumenta la resistencia a los efectos y convierte cada 100 de DEF en un pequeño aumento de DMG, con un límite máximo significativo, lo que mantiene a Aventurine relevante en el aspecto ofensivo incluso sin su firma.

Para conocer con más detalle los mejores conos de luz de Aventurine, visita nuestra guía de los mejores conos de luz de Aventurine.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«Ermitaño envuelto en sí mismo» (4 piezas) es el mejor conjunto de reliquias de Aventurina. Aumenta la resistencia de su propio escudo y otorga una mejora de daño crítico a todo el equipo, que es exactamente el tipo de beneficio que busca esta configuración en una unidad de soporte.

«Quilla Rota» (2 piezas) es el mejor conjunto de adornos planares para esta configuración. Aporta daño crítico a todo el grupo cuando quien lo lleva tiene una resistencia a efectos del 30 % o superior, un umbral que Aventurine alcanza fácilmente gracias a su propia mejora de talento.

Prioridades de estadísticas de Aventurine

Prioridad 1: DEF %

DEF % Prioridad 2: VEL

VEL Prioridad 3: Daño crítico

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: aspira a alcanzar 4.000 DEF y, a continuación, fíjate como objetivo el punto de inflexión de 134 SPD en combate. Las estadísticas secundarias fijas sirven como relleno una vez que se agotan los valores porcentuales. Una vez cubiertas la DEF y la SPD, destina las estadísticas secundarias restantes primero al DAÑO CRÍTICO y, después, a la tasa de CRÍTICO, ya que «Aprovechamiento» ya aporta de forma gratuita una gran parte de su tasa de CRÍTICO en combate.

Prioridades de «Trace» de Aventurine

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Habilidad: Cornerstone Deluxe Máximo Genera la resistencia del escudo de la que dependen tanto su conjunto de habilidades como la supervivencia de sus compañeros de equipo. Habilidad adicional: Apalancamiento Máxima Convierte el exceso de DEF en tasa de CRÍTICO, hasta un 48 %, lo que transforma una estadística de tanque puro en daño real. Habilidad adicional: Mano caliente Máxima Otorga un escudo gratuito al inicio del combate sin coste de puntos de habilidad. Habilidad adicional: ¡Bingo! Máximo Acumula puntos de «Apuesta a ciegas» a partir de los ataques de seguimiento de los aliados y vuelve a proteger al equipo una vez que se alcanza el umbral. Habilidad definitiva: Tiburón de la ruleta Alto Aplica el debuff «Desconcertado» y aumenta el daño crítico infligido a ese objetivo. Talento: Disparo certero Alto Aumenta la RES a efectos del portador del escudo y potencia el propio «Ataque de seguimiento» de Aventurine. Ataque básico: «Apuesta segura» Medio Rara vez es la principal fuente de daño, ya que la mayor parte de su daño proviene de su ataque de seguimiento y su habilidad definitiva.

Materiales de ascensión de Aventurina (ascensión máxima)

Material Total Jirones de pensamiento 15 Fragmentos de impresión 15 Restos de deseos 15 Edicto de represión 65 Crédito 308 000

Materiales de «El rastro de la aventurina» (rastros máximos)

Material Total Polvo de estrellas disperso 15 Retazos de pensamiento 41 Meteoritos de cristal 72 Fragmentos de impresiones 56 Ámbar divino 139 Fragmentos de deseos 58 Los males pasados del desastre del planeta Borehole 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Los mejores equipos de Aventurine (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Aventurine, el mejor equipo F2P y compañeros de equipo alternativos para ayudarte a tomar decisiones a la hora de formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Aventurine

Mejor equipo de Aventurine (general) Función Aventurina Apoyo Feixiao DPS Cipher Apoyo Robin Apoyo

Este equipo aprovecha al máximo la sinergia del «Ataque de seguimiento» de Aventurine. Feixiao convierte cada uno de los escudos de Aventurine en oportunidades adicionales para infligir daño de «Ataque de seguimiento», mientras que Cipher se encarga de que las desventajas y los desencadenantes del «Ataque de seguimiento» se produzcan a un ritmo constante.

Robin aumenta el daño crítico y el daño de los ataques de seguimiento del equipo desde la banda, y los propios ataques de seguimiento de Aventurine, a su vez, le ayudan a recargar su energía.

El mejor equipo de Aventurine para jugadores F2P

El mejor equipo de Aventurine (F2P) Función Aventurina Apoyo Herta DPS Asta Apoyo Yukong Apoyo

Herta es una DPS de «ataque de seguimiento» accesible en el modo F2P que acumula puntos de «Apuesta a ciegas» de Aventurine de forma natural gracias a su propio conjunto de habilidades. Asta y Yukong completan el equipo con potenciadores de SPD y CRIT, lo que proporciona a esta formación un daño real sin necesidad de ninguna unidad limitada, aparte del propio Aventurine.

Las mejores alternativas para el equipo de Aventurine

El Dr. Ratio es un sustituto directo de Feixiao, ya que sus propios ataques de seguimiento se benefician en igual medida de los escudos de Aventurine y del debuff «Desconcertado».

Topaz y Numby sustituyen a Cipher como sub-DPS especializado en ataques de seguimiento, ya que su propia pasiva aumenta el daño que recibe un enemigo atacado con un ataque de seguimiento.

El kit único de Sparxie cambia las mejoras defensivas estándar por una manipulación ofensiva pura y sin adulterar, utilizando los gruesos escudos de Aventurine como red de seguridad mientras potencia al máximo la escala de críticos del equipo.

Mortenax Blade es un híbrido de DPS y aplicador de debuffs ofensivos increíblemente flexible, que escala con los PV. Dado que su propio ciclo de combate requiere una combinación de interacciones de alta frecuencia y protección frente a ráfagas letales, los escudos acumulables de Aventurine le proporcionan el colchón exacto que necesita para aumentar su poder de forma segura.

Archer es una excelente opción como principal causante de daño. La aplicación constante de debuffs de Aventurine, gracias a su habilidad definitiva y a los golpes posteriores, proporciona a Archer un flujo constante de activadores de combate y permite que sus ciclos ofensivos principales se mantengan totalmente ininterrumpidos.

Rin Tohsaka es la mejor compañera que puede tener Archer, ya que actúa como una excelente fuente de daño secundario y un núcleo de doble amenaza. Cuando forma equipo con Aventurine, el grupo gana una increíble seguridad defensiva sin sacrificar el ímpetu ofensivo.

Acheron acumula cargas de «Slashed Dream» gracias a la aplicación de la desventaja de Aventurine, ya sea mediante su habilidad definitiva, su «Follow-Up Attack» con su característico «Light Cone» equipado o, simplemente, al recibir un golpe.

Moze es un sub-DPS de «Ataque de seguimiento» que se combina a la perfección con el tiempo de duración del escudo de Aventurine e inflige su propio estado «Presa» junto con otras unidades de «Ataque de seguimiento».

Ruan Mei sustituye a Asta o a Yukong como apoyo flexible, añadiendo una mejora de daño para todo el equipo además de su propia desventaja de habilidad definitiva.

La única constante en todas las alternativas anteriores es la sinergia de los «ataques de seguimiento». Independientemente de los compañeros de equipo que tengas, da prioridad a aquellos que conviertan los escudos de Aventurine y las acumulaciones de «Apuesta a ciegas» en oportunidades adicionales para infligir daño de seguimiento.

Eidolones de Aventurina: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: El dilema del prisionero Máximo Añade una mejora de DAÑO CRÍTICO por cada aliado protegido y otorga un escudo gratuito tras usar su habilidad definitiva. E2: Racionalidad limitada Alto Su ataque básico ahora reduce la resistencia a todo tipo de daño del objetivo durante tres turnos, lo que supone un aumento directo del daño para todo el equipo. E3: Máximo de tasa de caída Omitir Solo aumenta los límites máximos de ATK de la habilidad definitiva y básica, sin aportar ningún efecto nuevo por sí misma. E4: Paradoja inesperada Medio Aumenta su propia DEF y añade golpes adicionales al ataque de seguimiento de su talento. E5: Aversión a la ambigüedad Bajo Solo aumenta los límites máximos de las habilidades y los talentos, sin aportar ningún efecto propio. E6: El juego de la caza del ciervo Alto Aumenta su propio daño por cada aliado protegido que haya en el campo de batalla, hasta un límite máximo elevado.

E1 es el punto de parada práctico para la mayoría de los jugadores, ya que es el Eidolón más barato que añade un efecto nuevo y real a su kit.

Veredicto: ¿merece la pena invertir en Aventurine2026?

Clasificación de Aventurine por niveles Valoración general S Calificaciones de final de juego Memoria del Caos: S



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: S

Merece la pena desarrollar a Aventurine para cualquiera que utilice personajes que inflijan daño con «Ataque de seguimiento», y se defiende bien por sí solo incluso fuera de ese nicho. Sus escudos se traducen en una tasa de CRIT real gracias a «Leverage», por lo que la inversión nunca parece desperdiciada si solo se busca la supervivencia pura. Supera sin problemas los contenidos de «Recuerdo del caos»», «Pure Fiction» y «Sombra apocalíptica» con una inversión mínima.

Su habilidad característica, «Cono de luz», ayuda, pero no es imprescindible. Un Aventurine bien equipado con su «Cono de luz» de F2P y un conjunto modesto de estadísticas secundarias de DEF y CRIT ya cubre la mayor parte del contenido, lo que lo convierte en uno de los personajes de 5 estrellas más seguros en los que invertir recursos.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor configuración de Aventurine en HSR?

La mejor configuración de Aventurina en HSR incluye «Destino inherentemente injusto», «Ermitaño envuelto en sí mismo» (4 piezas) y «Quilla rota» (2 piezas), acumulando primero DEF y, en segundo lugar, estadísticas de CRIT.

¿Cuál es el mejor equipo para Aventurine?

El mejor equipo para Aventurine lo combina con Feixiao, Cipher y Robin para formar una composición completa de «Follow-Up Attack», o con Herta, Asta y Yukong como alternativa totalmente gratuita.

¿Merece la pena el Eidolón 1 de Aventurine?

Sí, vale la pena adquirir el Eidolón 1 de Aventurina, ya que aporta una mejora real al daño crítico y un escudo gratuito tras usar la habilidad definitiva, lo que lo convierte en el mejor punto de parada para una inversión parcial.

¿Qué «Cono de luz» debería usar Aventurine?

Aventurine debería usar «Destino inherentemente injusto» como su mejor opción para el espacio de reliquia, o «Hilos del destino entretejidos» como la mejor opción para jugadores F2P.

¿Qué reliquias usa Aventurine?

Aventurine debería equipar «Recluso envuelto en sí mismo» (4 piezas) y «Quilla rota» (2 piezas), dando prioridad al daño crítico en el cuerpo y al % de defensa en la Esfera planar y la Cuerda de enlace.