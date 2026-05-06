Ranking dos melhores jogos da série Battlefield: 17 jogos imperdíveis para 2026

Os melhores jogos da série Battlefield são sempre um tema quente e, com o Battlefield 6 já lançado, é a altura perfeita para voltares a mergulhar nesta franquia icónica.

Desde mapas enormes e combates explosivos com veículos até táticas em equipa, o Battlefield estabeleceu o padrão para os jogos de tiro na primeira pessoa.

Neste guia, vou apresentar-te os jogos mais lendários da série Battlefield. Quer sejas um fã de longa data ou um novato, vamos ver quais são os títulos que ainda dominam o campo de batalha.

As nossas melhores escolhas de jogos Battlefield

Embora alguns títulos do Battlefield sejam simplesmente lendários, houve também alguns que não se destacaram muito ou que falharam redondamente. Se queres a melhor experiência de jogo do Battlefield, estes são os jogos que procuras:

1 Battlefield 2 2005 O jogo que estabeleceu o padrão para os jogos de tiro táticos e em equipa. No Modo Comandante, lideravas esquadrões até à vitória; cada partida é intensa. Buy now 2 Battlefield 3 2011 Uma obra-prima da guerra moderna, com gráficos incríveis e batalhas caóticas. O motor Frostbite trouxe destruição realista a todos os cantos do mapa. Buy now 3 Battlefield: Bad Company 2 2010 Explosões, caos e uma campanha de arrasar. A destruição foi levada a um novo nível, por isso cada partida é diferente das outras. Buy now

Tenho um total de 17 jogos à tua espera na lista principal e adoraria falar-te sobre cada um deles. Então, vamos ao que interessa?

Os 17 melhores jogos da série Battlefield para fãs incondicionais de combate

Seja qual for a tua motivação, nestes jogos vais encontrar tudo. A única coisa que deves saber é que jogar alguns destes títulos pode ser um pouco mais complicado do que costumava ser, devido a várias razões, como o fim do suporte aos servidores. No entanto, não vou deixar de te explicar tudo quando chegar a altura. Por agora, não vamos esperar mais e vamos lá!

1. Battlefield 2 [Melhor Multijogador Tático]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox 360 Ano de lançamento 2005 Desenvolvedora DICE Tempo médio de jogo 31 horas

Foi com o Battlefield 2 que a série realmente descolou num cenário moderno. Senti mesmo que o modo multijogador, realista e crua, estava muito à frente do seu tempo, e os novos sistemas de líder de esquadrão e comandante deram às minhas partidas uma verdadeira profundidade estratégica.

Não era só um caos de «correr e disparar» – o trabalho de equipa fazia mesmo a diferença. Jogar com um esquadrão coordenado podia virar completamente o rumo da batalha. Infelizmente, o encerramento do GameSpy pôs fim ao apoio oficial, embora os fãs mais dedicados o mantenham vivo através de servidores privados.

Porque é que escolhemos isto? A melhor profundidade tática no modo multijogador para um jogo de FPS

Introduziu os sistemas de líder de esquadrão e comandante

Definuiu o estilo de combate moderno da série

Para mim, pessoalmente, o estilo visual pode parecer um pouco antiquado hoje em dia, mas naquela altura pareceu um grande salto em frente. Todos os veículos, armas e mapas pareciam ter sido aperfeiçoados tanto em termos de escala como de precisão.

O meu veredicto: se valorizas o trabalho em equipa e a estratégia tanto quanto a ação pura, o Battlefield 2 continua a ser um dos jogos da série Battlefield mais gratificantes de sempre.

O que dizem os jogadores?

Ashamed-External-330 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Acho que é um facto que o Battlefield 2 é o melhor. Porque tem alma. Trabalho de equipa a sério, comando e estratégia, veículos implacáveis, como num campo de batalha a sério. E os mapas são fantásticos.

2. Battlefield 3 [Melhor jogo da série Battlefield para uma experiência de guerra cinematográfica]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS3, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2011 Desenvolvedor DICE Tempo médio de jogo 12 horas (Campanha)

Quando penso no melhor jogo da série BF, a minha mente vai logo para o Battlefield 3. Foi este que transformou a série BF de excelente em lendária, garantindo-lhe um lugar entre os melhores jogos FPS de sempre.

Ainda me lembro de mergulhar na campanha pela primeira vez. A história era bem construída e cheia de reviravoltas que me mantiveram colado ao ecrã. Claro, acabou mais depressa do que eu gostaria, mas teve um impacto enorme. Depois veio o modo multijogador – e foi aí que a magia aconteceu. Tinhas combates terrestres e aéreos brutais, arranha-céus a desmoronarem-se e mapas que se transformavam em puro caos.

Porque é que escolhemos isto O motor Frostbite 2 revolucionou a série BF com destruição realista e gráficos impressionantes.

Multijogador lendário com mapas intensos, veículos e uma jogabilidade focada no trabalho de equipa.

Áudio e imagens envolventes que faziam com que cada partida parecesse um filme.

A única pena é que os servidores das versões antigas para a PlayStation e a Xbox foram desativados. O modo Campanha ainda está disponível, mas se quiseres reviver a glória do multijogador, vais ter de te juntar aos jogadores de PC que ainda o mantêm vivo.

Visualmente, este jogo era de deixar qualquer um de boca aberta para a época. O motor Frostbite 2 trouxe iluminação fotorrealista e explosões que iluminavam o céu noturno de uma forma que nenhum outro FPS tinha conseguido naquela altura. O design de som combinava na perfeição – o estalo de tiros distantes, o estrondo profundo dos tanques, o assobio dos jatos a sobrevoar.

O meu veredicto: se queres a melhor experiência BF, é esta. O Battlefield 3 é a referência máxima para a guerra em grande escala no género FPS. Mesmo com a sua idade e com o modo multijogador agora exclusivo para PC, continua a ser uma aventura emocionante que vale a pena jogar. Se já o perdeste antes, não cometas o mesmo erro duas vezes – joga-o e descobre porque é que os fãs ainda falam dele.

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O que dizem os jogadores?

Head_Row2765 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Battlefield 3 foi o meu Battlefield preferido de sempre.

3. Battlefield: Bad Company 2 [O melhor caos com uma história envolvente]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS3, Xbox 360, Android, iOS Ano de lançamento 2010 Desenvolvedor DICE Tempo médio de jogo 11 horas (campanha)

Sem dúvida, o Battlefield: Bad Company 2 é um dos meus jogos favoritos da série Battlefield. Se tivesse de escolher entre este e o BF 3, sinceramente que teria dificuldade – o DLC do Vietname torna a escolha ainda mais difícil. Este jogo combina momentos hilariante com uma física de destruição incrível, e essa mistura torna-o inesquecível.

Adorei mergulhar na campanha para um jogador. O esquadrão da Bad Company parecia composto por pessoas reais, com peculiaridades e brincadeiras que tornavam cada missão divertida. O modo multijogador também me deixou de boca aberta, especialmente o modo Rush, que mudou mesmo a forma como abordava os objetivos e os mapas. A física fazia com que cada explosão parecesse ter consequências e que cada estratégia fosse importante.

Porque é que escolhemos isto Os melhores momentos da história da série BF

Multijogador com o modo Rush e destruição baseada na física

Dinâmica do esquadrão que dá vida às missões

A única desvantagem é que a EA retirou o jogo de circulação em 2023, por isso, se quiseres jogar, vais precisar de uma cópia física, de uma chave antiga ou faz o Projeto Roma no PC.

Visualmente, o jogo mantém-se surpreendentemente bem. As explosões parecem pesadas, os ambientes reagem de forma realista e o design de som torna cada tiroteio envolvente. O Bad Company 2 destaca-se por uma atmosfera crua e caótica típica do BF, mantendo-se ao mesmo tempo hilariante.

O meu veredicto: se queres a melhor experiência de BF com humor, camaradagem e uma jogabilidade que ainda emociona, o Bad Company 2 é a escolha certa. Arranja-o se puderes – o caos é intemporal.

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O que dizem os jogadores?

Ashamed-External-330 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Acho que é um facto que o Battlefield 2 é o melhor. Porque tem alma. Trabalho de equipa a sério, comando e estratégia, veículos implacáveis, como num campo de batalha a sério. E os mapas são fantásticos.

4. Battlefield 1 [Melhor imersão na Guerra Mundial]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor DICE Tempo médio de jogo 10 horas (Campanha)

Não esperava que um jogo da série BF com o tema da Primeira Guerra Mundial me marcasse tanto, mas o Battlefield 1 mudou completamente as minhas expectativas. Desde o primeiro tiro disparado na terra de ninguém, senti a brutalidade crua do combate moderno numa época histórica.

As «War Stories» para um jogador proporcionaram-me alguns dos momentos mais memoráveis da série BF. Correr pela lama com o gás a sibilar à minha volta e os lança-chamas a iluminarem o nevoeiro foi intenso. O modo multijogador levou isso ainda mais longe – mapas enormes e condições meteorológicas dinâmicas tornaram cada batalha imprevisível.

Porque é que o escolhemos A melhor imersão na Primeira Guerra Mundial da série BF

Mapas enormes e detalhados e ambientes destrutíveis

Experiências para um jogador e multijogador que marcam

No entanto, o manuseamento mais lento das armas e os equipamentos mais básicos podem parecer um pouco limitadores, especialmente se estiveres habituado à jogabilidade moderna do BF, com infinitos acessórios e gadgets para brincar. Às vezes, só te apetece ter mais brinquedos com que te divertires.

Os gráficos são impressionantes. Trincheiras lamacentas, florestas devastadas e moinhos de vento a desmoronar-se criam um mundo assustadoramente envolvente. O design de som amplifica cada explosão e cada disparo de espingarda, fazendo com que cada partida pareça viva. Consegue um equilíbrio entre realismo e espetáculo cinematográfico.

O meu veredicto: se queres sentir o caos e o heroísmo dos primeiros jogos da era da Guerra Mundial, este é o melhor título da série BF em termos de imersão e adrenalina.

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O que dizem os jogadores?

Then_Manager_7288 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O BF1 é um dos melhores jogos da série

5. Battlefield 4 [Melhor evolução da era moderna]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2013 Desenvolvedor DICE Tempo médio de jogo 9 horas (Campanha)

Para mim, o Battlefield 4 representa o momento em que a série Battlefield entrou de vez na era moderna. Combinou a intensa liberdade do modo multijogador com tecnologia futurista, e o sistema Levolution manteve-me em suspense em todas as partidas.

Lembro-me de saltar de um edifício mesmo antes de ele ruir e de pedir apoio aéreo – a emoção nunca se esgotou. O modo multijogador continua a ser fantástico, quer jogue sozinho, quer seja o líder de um esquadrão. A variedade de armas e a jogabilidade estratégica mantêm as coisas emocionantes, apesar de a campanha para um jogador não me ter impressionado tanto.

Porque é que o escolhemos A melhor experiência multijogador da era moderna no género FPS

Sistema Levolution que altera o andamento do combate

Variedade de armas e liberdade nos mapas

Os gráficos e os efeitos são de primeira. A destruição parece real, as explosões têm um impacto enorme e a iluminação faz com que cada mapa se destaque. O caos do jogo é equilibrado por visuais modernos que tornam cada tiroteio cinematográfico, mas acessível.

O meu veredicto: Se queres um jogo da série BF que defina o caos do combate moderno e a liberdade multijogador, é este. O Battlefield 4 continua a ser um jogo imperdível, tanto para veteranos como para novatos.

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O que dizem os jogadores?

TheBestPieIsAllPie ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É um dos melhores, se não mesmo o melhor da série.

6. Battlefield 6 [Ideal para guerra tática e batalhas em grande escala]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC com Windows Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor DICE, Criterion Games, Motive Studio, Ripple Effect Studios Tempo médio de jogo 4–5 horas (Campanha)

Ouve-me bem: estou super entusiasmado com o lançamento do Battlefield 6 – tem tudo o que adoro na série, mas ainda mais intenso. Os mapas enormes, os ambientes destrutíveis e os gráficos de loucos fazem com que cada partida pareça uma verdadeira Warzone. Acho que vai ser ação a não parar e jogabilidade estratégica do início ao fim.

O que realmente me conquistou foi o caos com 128 jogadores. O combate com veículos é intenso e já vi como os efeitos meteorológicos, como as tempestades de areia, podem mudar o jogo num piscar de olhos.

Porque é que o escolhemos Batalhas gigantescas com 128 jogadores que te mantêm em suspense

Destruição dinâmica que altera o mapa em tempo real

Combates rápidos em veículos para ação sem parar

Sistema de classes tático para uma jogabilidade profunda

O sistema baseado em classes dá-te imensas formas de personalizar o teu estilo de jogo, e a destruição do ambiente mantém tudo sempre novo. Sinceramente, não há duas partidas iguais.

Os gráficos são de outro nível e o design de som leva-te diretamente para o meio da ação. O clima dinâmico, o nevoeiro em movimento – tudo isto faz com que o campo de batalha pareça vivo. Mal posso esperar para mergulhar em mais tiroteios loucos e táticas de esquadrão.

O meu veredicto: se adoras combates de equipa intensos e caos estratégico, o Battlefield 6 é a tua escolha. É uma escolha óbvia para quem anseia por aquele combate épico e em grande escala. O design ambicioso e a receção positiva sugerem que o jogo merece estar ao lado dos outros pesos pesados na lista completa dos nomeados para Melhor Jogo Multijogador dos Game Awards 2025.

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O que dizem os jogadores?

Kyle Foley ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Battlefield 6 é um grande salto em frente para a série, levando-a de volta ao topo dos jogos de tiro na primeira pessoa online. Foi dedicado imenso carinho e atenção aos detalhes em todos os aspetos do jogo, e este tem potencial para destronar o Call of Duty como o rei dos jogos de tiro online.

7. Battlefield 2042 [O melhor caos em grande escala]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor DICE Tempo médio de jogo 46 horas

Não dá para negar que o Battlefield 2042 teve um lançamento complicado. Mas, depois das atualizações, tornou-se, na minha opinião, um dos jogos mais ambiciosos da série. A escala dos combates deixou-me de boca aberta – partidas com 128 jogadores, fatos alados, cães robóticos e um clima dinâmico que mudava o BF em tempo real.

Adoro a forma como o jogo se dedica totalmente ao multijogador de combate moderno. Mesmo sem um modo para um jogador, modos de jogo como o «Portal» dão-me liberdade para experimentar e criar o caos com os amigos. Cada partida parece imprevisível e grandiosa, atraindo tanto os jogadores de PC como os fãs de consolas. Ainda há algumas peculiaridades de design, mas não tiram o mérito à escala épica.

Porque é que o escolhemos O melhor caos em grande escala no modo multijogador

Mapas enormes e batalhas com 128 jogadores

Mecânicas de combate modernas, loucas e dinâmicas

Os gráficos são impressionantes. Mapas enormes, animações realistas das armas e efeitos meteorológicos dinâmicos tornam cada tiroteio numa cena cinematográfica. A atmosfera parece viva e caótica – um verdadeiro passo em frente na série BF.

O meu veredicto: Se queres que o próximo jogo da série seja grandioso, imprevisível e totalmente caótico, o Battlefield 2042 é a escolha certa. É divertido e perfeito para os fãs que anseiam por guerras em escala épica.

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O que dizem os jogadores?

NebTheDestroyer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Adoro o 2042, lá passamos momentos fantásticos.

8. Battlefield V [O melhor caos subestimado da Segunda Guerra Mundial]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Desenvolvedora DICE Tempo médio de jogo 10 horas (Campanha)

Depois do enorme sucesso do Battlefield 1, o Battlefield V não conquistou toda a gente logo no lançamento, mas acho mesmo que é um dos jogos da série Battlefield mais subestimados de sempre. O cenário da Segunda Guerra Mundial não foi só uma viagem à nostalgia – parecia cru e surpreendentemente acelerado.

A jogabilidade com armas é precisa e alguns dos mapas deste jogo estão entre os meus favoritos da série. Há algo de especial em rastejar por entre os escombros com o teu esquadrão, a lutar pela vida, e depois virar a batalha a teu favor. No início, o jogo sofreu com a falta de conteúdo e com a comunicação confusa da DICE, mas, com o tempo, tornou-se um dos títulos mais bem acabados da franquia Battlefield.

Porque é que o escolhemos? O melhor título subestimado da série BF sobre a Segunda Guerra Mundial

Jogabilidade fluida e movimentos ágeis

Alguns dos melhores mapas para jogar em equipa

Visualmente, é simplesmente deslumbrante. Desde passagens nas montanhas nevadas até ruínas urbanas, os detalhes são impressionantes e o design de som torna cada tiroteio emocionante. Capta na perfeição tanto o lado cinematográfico como o lado mais cru do combate da Segunda Guerra Mundial.

O meu veredicto: se queres um jogo de tiro histórico que equilibre o espetáculo cinematográfico com um modo multijogador intenso, o Battlefield V merece uma segunda oportunidade.

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O que dizem os jogadores?

SilverSquid1810 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Pessoalmente, adoro. Os movimentos são tão suaves e fluidos, a variedade de armas e mapas é excelente e as cenas de tiroteio são fantásticas

9. Battlefield 1942 [Melhor Origem da Franquia]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, Mac OS X Ano de lançamento 2002 Desenvolvedor DICE Tempo médio de jogo 25 horas

Foi aqui que tudo começou – o Battlefield 1942. Mesmo sem um modo de campanha, o multijogador foi revolucionário. Mapas enormes, tanques, aviões e batalhas caóticas em grande escala da Segunda Guerra Mundial fizeram deste um título marcante.

A falta de um modo para um jogador deixou-me um pouco desiludido no início, mas só o Wake Island já começou a roubar-me horas da minha vida. A liberdade de alternar entre combate de infantaria e combate com veículos à vontade foi revolucionária. Apesar de o encerramento do GameSpy em 2014 ter posto fim ao jogo online oficial, os fãs continuam a mantê-lo vivo com servidores privados e bots offline.

Por que é que o escolhemos O melhor ponto de partida para a franquia Battlefield

Introduziu mapas enormes com combate interarmas

Experiências multijogador icónicas como Wake Island

Por falar em gráficos e ambiente, este jogo pode ser antigo, mas continua a ter aquele encanto. A jogabilidade parece crua e pouco polida, no melhor sentido, e a escala era inigualável para a época.

O meu veredicto: se quiseres ver onde tudo começou para os jogos da série Battlefield, vale a pena revisitar o Battlefield 1942 – mesmo que tenhas de procurar um pouco para o encontrares.

O que dizem os jogadores?

Reasonable_Prize71 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Tinha mesmo tudo: bots offline, mapas enormes, mas ainda assim bastante detalhados, e uma quantidade absurda de veículos para te divertires

10. Battlefield: Bad Company [Melhor humor em combate]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 3, Xbox 360 Ano de lançamento 2008 Desenvolvedor DICE Tempo médio de jogo 12 horas (Campanha)

Antes de o Bad Company 2 roubar as atenções, o Battlefield: Bad Company original já estava a agitar a série Battlefield. Foi o primeiro jogo da série principal com uma campanha completa para um jogador que não se levava demasiado a sério – e foi exatamente por isso que adorei.

A história estava repleta de personalidade, sarcasmo e brincadeiras entre a equipa que ficaram na minha memória durante anos. Além disso, fazer voar edifícios inteiros pelos ares era incrivelmente gratificante. Infelizmente, tal como a sua sequela, a EA acabou por retirar o jogo do mercado. Como era exclusivo para consolas, a campanha continua viva através de discos em segunda mão ou de emulação no PC, enquanto o modo multijogador já desapareceu há muito.

Por que é que o escolhemos O melhor humor e personalidade da série Battlefield

A primeira campanha que se afastou do tom sério

Introduziu edifícios destrutíveis em grande estilo

Graficamente, ainda se mantém atual para a época, com ambientes coloridos e coberturas destrutíveis que acrescentam profundidade ao combate. Não era apenas mais um jogo de FPS – tinha coração e humor.

O meu veredicto: se queres um jogo da série BF que te faça rir tanto quanto te emocione, o Bad Company é uma joia que vale a pena procurar.

O que dizem os jogadores?

Gopherofdoomies ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O modo para um jogador é provavelmente o melhor que vou ter em qualquer jogo da série Battlefield durante muito tempo.

11. Battlefield Vietnam [Melhor Mudança de Definição]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2004 Desenvolvedor DICE Duração média do jogo 14 horas (Campanha)

O Battlefield Vietnam foi o trunfo da série – e adorei-o por isso. Mapas na selva, helicópteros a sobrevoar a toda a velocidade e uma banda sonora dos anos 60 a tocar a todo o volume nos rádios dos veículos criaram uma experiência diferente de qualquer outro jogo da série BF.

Não se limitou a copiar o Battlefield 1942 com um novo visual – acrescentou-lhe o seu próprio estilo e personalidade. Acho que a mistura de combate com veículos e a pé foi na certa. Claro, tinha as suas falhas, mas a sua personalidade tornou-o inesquecível. Tal como outros títulos mais antigos, já não tem suporte oficial desde o encerramento do GameSpy, mas continua vivo nas memórias dos fãs.

Porque é que o escolhemos A melhor definição de cenário da série BF

Integração única da banda sonora com a jogabilidade

Caos equilibrado entre veículos e infantaria

Visualmente, captou bem o ambiente belo e caótico da Guerra do Vietname para a época, e voar para a batalha com música rock a tocar a todo o volume foi pura diversão caótica.

O meu veredicto: se queres um jogo da série BF com uma personalidade arrojada e uma atmosfera única, com o Battlefield Vietnam não te vais arrepender.

O que dizem os jogadores?

Huge-Scene6139 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Todos concordamos que precisamos de um jogo «Battlefield Vietnam», não é?

12. Battlefield Hardline [Melhor inovação no género]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor Visceral Games Tempo médio de jogo 11 horas (campanha)

O Battlefield Hardline foi uma mudança ousada para a série, deixando de lado as guerras militares em grande escala para se centrar num tema mais realista de polícias contra criminosos. Para mim, a campanha para um jogador foi aceitável, mas nada de inovador – o verdadeiro destaque estava nos modos multijogador, que transformavam os ambientes urbanos em campos de batalha para assaltos caóticos e missões de resgate.

Assim que me mergulhei no multijogador, fiquei surpreendido com o quão divertido era. As perseguições de carro pareciam rápidas e imprevisíveis, e os mapas de menor escala faziam com que estivesses quase sempre no meio da ação. Claro, não tinha a amplitude de outros jogos da série Battlefield, mas agradava aos jogadores que gostavam de rondas mais rápidas e da intensidade dos confrontos corpo a corpo.

Porque é que o escolhemos A melhor inovação de género da série

Tema único de polícias contra criminosos com modos multijogador dinâmicos

Ação a alta velocidade para jogadores que preferem combates urbanos intensos

Visualmente, o Hardline apostou numa atmosfera de série policial de televisão, com luzes brilhantes da cidade e interiores sombrios. O ritmo e o tom eram distintos, o que faz com que pareça um spin-off que abraçou a sua própria identidade, em vez de um passo em falso.

O meu veredicto: o Battlefield Hardline não é o jogo da série BF que esperarias, mas se lhe deres uma oportunidade, podes descobrir que é a descarga de adrenalina que nem sabias que querias.

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O que dizem os jogadores?

Ireland914 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Também defendo o Hardline. Não parecia um jogo da série Battlefield, mas era bom! Gostei mesmo de o jogar durante os 2 meses em que ainda tinha jogadores, lol.

13. Battlefield Heroes [Melhor Battlefield Casual]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2009 Desenvolvedor Easy Studios, DICE Tempo médio de jogo 50 horas

O Battlefield Heroes foi o salto da franquia para um caos descontraído, ao estilo de desenhos animados, o que torna a série acessível a jogadores casuais. Passado numa Segunda Guerra Mundial ficcional, podias lutar pelo Exército Nacional ou pelo Exército Real, a percorrer mapas coloridos num formato gratuito que abriu as portas a um público muito mais vasto.

Jogar era pura diversão, sem complicações. Os movimentos eram ágeis e as animações exageradas faziam com que até perder fosse divertido. Ainda me lembro de saltar para veículos que pareciam brinquedos e trocar tiros enquanto usava roupas ridículas. Era tudo uma questão de risadas fáceis e partidas rápidas, perfeito para jogadores que não queriam suar a camisa com cada decisão tática.

Porque é que o escolhemos A melhor versão casual da fórmula do BF

Gráficos encantadores, ao estilo de desenhos animados, com uma jogabilidade fácil de aprender

Acessível a jogadores de todos os níveis

Os visuais arrojados, ao estilo de desenho animado, e o tom descontraído tornaram o Heroes imediatamente reconhecível, e a sua simplicidade escondia uma dinâmica viciante. Embora a EA tenha encerrado o jogo em 2015, o Projeto Rising Hub faz com que o seu encanto continue vivo – prova de que, às vezes, um pouco de loucura faz toda a diferença.

O meu veredicto: Para quem quer deixar de lado o realismo cru e simplesmente dar boas gargalhadas, o Battlefield Heroes é o prazer culpado perfeito.

O que dizem os jogadores?

theexterminat ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Se gostavas do Battlefield Heroes naquela altura, tens mesmo de experimentar este jogo. Joguei-o este fim de semana e diverti-me imenso.

14. Battlefield 1943 [Melhor Multijogador em Pequena Escala]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2009 Desenvolvedor DICE Tempo médio de jogo 25 horas

O Battlefield 1943 provou que não era preciso um jogo a preço cheio para captar a magia da série. Este título para download levou os jogadores de volta ao Teatro de Operações do Pacífico da Segunda Guerra Mundial, reunindo três mapas icónicos – Ilha de Wake, Guadalcanal e Iwo Jima – num pacote multijogador compacto e focado.

Os combates aéreos sobre o oceano e as escaramuças entre tanques eram intensos e gratificantes. Continuei a jogar porque me dava aquela sensação de «só mais uma ronda», sem exigir que passasse a noite toda a jogar. O único ponto negativo era a limitação do conteúdo – com apenas três mapas e sem modos extra, as coisas podiam começar a ficar um pouco repetitivas ao fim de algum tempo.

Porque é que o escolhemos O melhor título de pequena escala da série

Multijogador simplificado da Segunda Guerra Mundial com mapas icónicos

Perfeito para sessões rápidas e cheias de energia

Os mapas tropicais e coloridos e os gráficos nítidos tornavam-no um prazer para os olhos, mesmo nas consolas da época. Infelizmente, o encerramento do GameSpy pôs-lhe fim de vez, mas quem o jogou vai lembrá-lo como um dos jogos mais bem conseguidos e com maior rejogabilidade.

O meu veredicto: Pequeno em escala, mas grande em diversão, o BF 1943 foi a prova de que menos pode ser mais.

O que dizem os jogadores?

jar-undercover ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Não sei porquê, mas o Battlefield 1943 volta sempre a surgir na minha cabeça de vez em quando. Havia algo de tão simples nele. Apenas algumas classes, alguns mapas, tanques e aviões, e já bastava.

15. Battlefield 2142 [Melhor Battlefield Futurista]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2006 Desenvolvedor DICE Tempo médio de jogo 52 horas

Acho que o Battlefield 2142 foi o único passo da série para o verdadeiro território da ficção científica, imaginando um mundo onde o derretimento das calotas polares obrigou as nações a uma guerra pela sobrevivência. Trocando tanques por hovercrafts e jatos por helicópteros de combate futuristas, o jogo misturou a fórmula clássica do Battlefield com tecnologia inovadora.

O destaque foi o Modo Titan: uma batalha gigantesca, em várias fases, para destruir a fortaleza voadora do inimigo. Exigia estratégia e coordenação de uma forma que nenhum outro modo tinha exigido antes. Para mim, jogá-lo era uma experiência tensa e cinematográfica. Embora o número de mapas fosse limitado, cada partida era memorável devido à forma como o modo incentivava estilos de jogo variados.

Por que é que escolhemos isto A melhor entrada futurista da série

O Modo Titan foi uma experiência única e com grande ênfase na estratégia

Tecnologia futurista equilibrada com a jogabilidade clássica do BF

Visualmente, as terras desoladas e geladas e as fortalezas industriais conferiram-lhe uma personalidade distinta na série. A mistura de guerra futurista crua com objetivos em grande escala tornou-o num favorito de culto, mesmo que agora esteja restrito a servidores privados.

O meu veredicto: uma joia rara que provou que a franquia conseguia destacar-se na ficção científica sem perder a sua identidade.

O que dizem os jogadores?

t-t-today ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O 2142 vai ter sempre um lugar especial no meu coração

16. Battlefield 2: Modern Combat [Melhor Adaptação para Consola]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS2, Xbox, Xbox 360 Ano de lançamento 2005 Desenvolvedor DICE Duração média do jogo 9 horas (Campanha)

O Battlefield 2: Modern Combat marcou a verdadeira entrada da série no mundo das consolas, estreando-se em 2005 e levando o caos em grande escala, baseado em objetivos, para as salas de estar. A sua característica única era a mecânica de troca instantânea, que te permitia alternar entre soldados a meio de uma partida.

No modo para um jogador, foi uma boa introdução ao estilo de combate do BF para quem joga na consola, mas foi o modo multijogador para 24 jogadores da versão para Xbox 360 que me surpreendeu. Não era tão aperfeiçoado tecnicamente como a versão para PC, mas oferecia partidas em grande escala e orientadas por objetivos numa época em que a maioria dos jogos de tiro para consola ainda era em pequena escala.

Por que é que escolhemos isto A melhor adaptação para consola da série

A mecânica de troca rápida adicionou variedade tática

Levou o combate de objetivos em grande escala a um novo público

Visualmente , captou o espírito da sua versão para PC, ao mesmo tempo que adaptou a experiência para um comando. A EA pode ter desativado os servidores em 2011, mas deixou uma marca duradoura como prova de que as batalhas de FPS em grande escala podiam prosperar fora do PC.

O meu veredicto: Um marco para os fãs de FPS de consola, o Modern Combat abriu as portas a grandes batalhas para além do público do PC.

O que dizem os jogadores?

beardedbast3rd ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Este jogo foi um excelente exemplo de como simplificar a experiência do BF até aos seus elementos básicos, sem sacrificar grande coisa

17. Battlefield Play4Free [A melhor experiência gratuita do Battlefield]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2010 Desenvolvedor Easy Studios, DICE Tempo médio de jogo 30 horas

O Battlefield Play4Free cumpriu exatamente o que o nome prometia: atirava-te para a guerra em grande escala do BF sem te cobrar um único cêntimo. Juntou o melhor do BF 2 e do Bad Company 2 num pacote gratuito, direcionado diretamente para os jogadores de PC que ansiavam por aquele caos característico das armas combinadas.

Entrar nas partidas era como entrar numa versão mais económica da série principal; familiar na estrutura, mas com algumas peculiaridades. Assim que aparecias, tinhas a liberdade de apanhar um jipe ou correr a pé para conquistar uma bandeira. Era possível personalizar o teu soldado, mas as microtransações pairavam sobre alguns desbloqueios, que avançavam mais devagar, a menos que abrisses a carteira.

Porque é que o escolhemos A melhor opção gratuita para batalhas BF em grande escala

Reúne os melhores elementos do BF2 e do Bad Company 2 num único pacote

Deu aos jogadores de PC acesso a combate com armas combinadas sem terem de pagar

Visualmente, reutilizou grande parte do estilo artístico do BF 2, por isso não tinha a fidelidade dos jogos principais da altura. Mas o aspeto funcional e ligeiramente cru ainda transmitia a atmosfera do BF. Infelizmente, tal como o BF Heroes, a EA encerrou o jogo em 2015 e os servidores oficiais já não existem.

Se estás à procura de uma experiência semelhante e estás disposto a ir além do Battlefield, talvez queiras explorar jogos da Segunda Guerra Mundial que ofereçam escaramuças em grande escala semelhantes e dão vida à história.

O meu veredicto: pode ter tido algumas falhas, mas para uma viagem gratuita ao caos do BF, o Play4Free foi um excelente negócio enquanto durou.

O que dizem os jogadores?

fullCGngon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 No fundo, todos vocês sabem que o Battlefield Play4Free é mesmo o melhor de sempre

O meu veredicto geral

Seja o que for que procures – quer sejam táticas intensas, combate cinematográfico ou simplesmente explodir coisas – há sempre um jogo da série Battlefield que vai satisfazer essa vontade. Eis como eu resumiria a situação:

Para os fãs de jogos de tiro táticos → Battlefield 2 . O pioneiro que estabeleceu o padrão. No Modo Comandante, eu comandava esquadrões e liderava o ataque em batalhas gigantescas, onde o trabalho em equipa era tudo.

. O pioneiro que estabeleceu o padrão. No Modo Comandante, eu comandava esquadrões e liderava o ataque em batalhas gigantescas, onde o trabalho em equipa era tudo. Para os fãs de guerra cinematográfica → Battlefield 1 . Se queres ação da Primeira Guerra Mundial que pareça um filme de guerra, este é o teu jogo. Combates épicos nas trincheiras, zepelins em chamas; é o caos com estilo.

. Se queres ação da Primeira Guerra Mundial que pareça um filme de guerra, este é o teu jogo. Combates épicos nas trincheiras, zepelins em chamas; é o caos com estilo. Para os fãs de guerra moderna → Battlefield 3 . Sem dúvida um dos melhores. Guerra moderna, gráficos de deixar a boca aberta e destruição com a engine Frostbite – ainda fico empolgado só de pensar naquelas explosões gigantescas.

. Sem dúvida um dos melhores. Guerra moderna, gráficos de deixar a boca aberta e destruição com a engine Frostbite – ainda fico empolgado só de pensar naquelas explosões gigantescas. Para os viciados em destruição → Battlefield: Bad Company 2 . Este é para os amantes do caos. Destruição por todo o lado, e a campanha? Ouro puro. Lembro-me de destruir mapas inteiros só por diversão.

. Este é para os amantes do caos. Destruição por todo o lado, e a campanha? Ouro puro. Lembro-me de destruir mapas inteiros só por diversão. Para quem está a começar → Battlefield V . Se estás a dar os primeiros passos na série, este é um excelente ponto de partida. Batalhas da Segunda Guerra Mundial, mecânicas aperfeiçoadas e uma jogabilidade fluida que te vai deixar viciado.

. Se estás a dar os primeiros passos na série, este é um excelente ponto de partida. Batalhas da Segunda Guerra Mundial, mecânicas aperfeiçoadas e uma jogabilidade fluida que te vai deixar viciado. Para a guerra da próxima geração → Battlefield 6. Este jogo foi feito para o futuro. Gráficos de última geração e mais formas de dominar. Mal posso esperar para mergulhar nele!

A série Battlefield traz sempre aquela ação intensa e exagerada que te vai fazer querer voltar para jogar mais.

Perguntas frequentes