Os 15 jogos mais envolventes de 2026: Foge para outro mundo

Sei que estou a jogar um dos jogos mais envolventes quando deixo de olhar para o relógio e começo a ver o mundo como um lugar que preciso mesmo de compreender. Sigo um rasto porque parece interessante, evito uma zona porque sinto que há algo de estranho, ou passo demasiado tempo a bisbilhotar num sítio que a missão principal nunca me pediu para visitar.

Isso aconteceu-me constantemente no Red Dead Redemption 2, e o Subnautica cria a mesma atração por razões completamente diferentes. Um faz-me abrandar e reparar no mundo à minha volta. O outro faz com que cada mergulho mais profundo pareça suficientemente arriscado para que eu pense mesmo bem antes de avançar.

Para esta lista, estou a classificar os jogos que me facilitaram mais esquecer que estava a seguir uma lista de tarefas e simplesmente existir dentro dos seus mundos.

As nossas melhores escolhas para os jogos mais imersivos

Se queres um ponto de partida rápido, estes três jogos mostram bem como a imersão pode ser diferente quando o mundo, a jogabilidade e a atmosfera funcionam em conjunto.

1 Red Dead Redemption 2 2018 Uma fronteira incrivelmente detalhada, onde a vida selvagem, as rotinas dos NPCs, o clima e a narrativa que se desenrola lentamente fazem com que as viagens do dia a dia pareçam parte da experiência. Buy now 2 No Man’s Sky 2016 Um vasto mundo aberto de ficção científica onde a exploração planetária contínua e os sistemas de sobrevivência fazem com que cada novo mundo pareça um lugar que vale a pena explorar. Buy now 3 The Elder Scrolls V: Skyrim 2011 Um RPG de fantasia centrado na exploração, na liberdade dos personagens e num mundo que te dá constantemente motivos para ignorares a missão principal. Buy now

Estas escolhas são apenas o ponto de partida. O ranking completo abrange várias formas muito diferentes como os jogos te podem envolver, incluindo a pressão da sobrevivência, interpretação de papéis profunda, narrativa ambiental e mundos que te recompensam simplesmente por prestares atenção.

Os 15 jogos mais imersivos que tens de jogar em 2026

A imersão pode vir do realismo, de uma interpretação de papéis forte, de sistemas responsivos ou de um mundo que te dá espaço suficiente para despertares a curiosidade. Os 15 jogos abaixo seguem caminhos diferentes, mas cada um dá-te uma razão convincente para deixares de prestar atenção ao ecrã e começares a concentrar-te no lugar onde estás.

1. Red Dead Redemption 2 [Melhor Experiência de Mundo Aberto]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação-Aventura, Mundo Aberto Plataformas PC, PS4, Xbox One, PS5 através da retrocompatibilidade, Xbox Series X/S através da retrocompatibilidade Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor/Editora Rockstar Games Ideal para Jogadores que procuram um mundo tranquilo e credível, que recompensa a curiosidade

Já tive imensas sessões no Red Dead Redemption 2 em que mal toquei na missão que tinha inicialmente carregado para terminar. Posso passar a noite a caçar, parar no acampamento no caminho de volta e acabar por ficar a ouvir uma das conversas do bando por mais tempo do que esperava. É aí que a imersão faz mesmo sentido para mim.

O mundo raramente dá a sensação de estar à espera que o Arthur apareça. As pessoas reagem a ele, o tempo altera o ambiente de uma viagem e a natureza tem tanta coisa a acontecer que atravessá-la a cavalo nunca parece completamente vazio. A Rockstar dá-te espaço para reparares nesses detalhes ao teu próprio ritmo.

Porque é que o escolhemos Escolhi o Red Dead Redemption 2 para o primeiro lugar porque o realismo muda mesmo a forma como jogo. Abro o ritmo nas cidades. Presto mais atenção quando ando a cavalo por território desconhecido. Até a caça parece mais ponderada, porque o jogo dá a essas atividades mais tranquilas o peso necessário para me sentir ligado à vida do Arthur.

O ritmo pode parecer lento se quiseres ação constante, mas acho que é por isso que o mundo te cativa. A história do Arthur tem mais impacto depois de teres passado tanto tempo a viver ao lado do bando dos Van der Linde. Quando as coisas começam a desmoronar-se, essas pessoas já não parecem marcadores de missões à espera no acampamento.

O meu veredicto: o Red Dead Redemption 2 continua a ser o jogo de mundo aberto que uso como referência de imersão. Os grandes momentos da história são memoráveis, mas as horas que passei simplesmente a viver na sua fronteira são a razão pela qual ocupa o primeiro lugar.

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2. No Man’s Sky [Melhor imersão em exploração espacial]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Exploração, Sobrevivência Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor/Editora Hello Games Ideal para Jogadores que querem a liberdade de explorar o espaço ao seu próprio ritmo

O que me atrai no No Man’s Sky é o quão pouco se interpõe entre mim e a fantasia de viajar pelo espaço. Posso sair da superfície de um planeta e continuar a voar até que outro mundo me chame a atenção. Essa continuidade faz com que a exploração pareça genuinamente sem limites.

O universo gerado proceduralmente dá ao jogo a sua escala, mas acho as descobertas mais discretas mais memoráveis do que a mera dimensão. Encontrar uma criatura invulgar ou decidir que vale a pena estabelecer-te num planeta distante dá a cada sessão o seu próprio rumo. Os sistemas de sobrevivência também mantêm a exploração suficientemente realista para que a aventura nunca pareça completamente sem peso.

Porque é que o escolhemos? Entre os jogos mais imersivos da lista, o No Man’s Sky destaca-se porque a curiosidade é o que move grande parte da experiência. A Hello Games dá-te imenso espaço para decidires o que merece a tua atenção, e o jogo raramente impõe uma forma específica de explorar.

É quando deixo de me preocupar com o progresso e simplesmente sigo o que me parece interessante que mais gosto do jogo. A construção de bases dá a certos planetas uma sensação de permanência, enquanto o suporte a RV leva a escala ainda mais longe para os jogadores que querem sentir-se fisicamente mais próximos do universo.

O meu veredicto: O No Man’s Sky proporciona a sua maior imersão através da liberdade. Nunca sinto que já vi tudo o que tem para oferecer, o que faz com que aquela próxima viagem a um sistema desconhecido continue a ser tentadora, mesmo depois de longas sessões.

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3. The Elder Scrolls V: Skyrim [Melhor Aventura de Fantasia]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de mundo aberto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2011 Desenvolvedor/Editora Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks Ideal para Jogadores que querem criar a sua própria vida num mundo de fantasia

O Skyrim ainda percebe algo que muitos mundos abertos mais recentes complicam demais. Dá-te uma direção, mas depois faz com que ignorá-la pareça completamente válido. Uma ruína no horizonte costuma ser o suficiente para descarrilar qualquer plano que eu tivesse para a sessão, e o jogo raramente faz com que esse desvio pareça um desperdício.

Essa liberdade estende-se à forma como moldas o Dragonborn. A tua configuração afeta a forma como lidas com o perigo, enquanto as missões das facções dão à personagem uma identidade para além de salvar o mundo. A história principal está sempre presente, mas o Skyrim parece mais pessoal quando decides que tipo de aventureiro queres realmente ser.

Porque é que o escolhemos O Skyrim está entre os jogos mais envolventes porque o seu mundo de fantasia dá aos jogadores espaço para criarem as suas próprias rotinas e prioridades. A imersão vem menos do realismo e mais da sensação de que a tua versão do Dragonborn tem um lugar neste mundo.

A sua idade é evidente em alguns aspetos. O comportamento dos NPCs pode ser estranho e o combate não tem o peso dos RPGs mais recentes. Ainda assim, acho que a atmosfera contribui imenso para a experiência. Entrar num feudo desconhecido enquanto a banda sonora de Jeremy Soule toca suavemente em segundo plano continua a dar ao mundo uma sensação distinta de pertença.

O meu veredicto: O Skyrim continua a ser um dos mundos de fantasia em que é mais fácil sentir-te em casa, porque raramente te diz como deve ser uma boa aventura. A liberdade de seguir a tua própria história é exatamente a razão pela qual ainda consigo passar horas a jogá-lo.

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A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação em mundo aberto Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor/Editora Warhorse Studios / Deep Silver Ideal para Jogadores que querem sentir que vivem mesmo na Europa medieval

Kingdom Come: Deliverance II é um daqueles RPGs em que até o simples ato de te vestires pode fazer parte da experiência de interpretação. As roupas do Henry ficam sujas, as pessoas reparam na tua aparência e no teu cheiro, e entrar numa conversa importante coberto de lama depois de uma briga à beira da estrada não é propriamente a melhor primeira impressão. O jogo está sempre a encontrar pequenas formas de fazer com que a Boémia medieval pareça menos um cenário e mais um lugar onde o Henry tem de viver.

O combate reforça essa ideia. As lutas de espadas são ponderadas, o posicionamento é importante e ficar cercado pode acabar mal muito rapidamente. Fora do combate, o Henry pode conversar, roubar, criar objetos, explorar, jogar, beber e, em geral, levar uma vida respeitável ou transformá-la num verdadeiro caos. Esses sistemas interligam-se de tal forma que raramente sinto que estou simplesmente a passar de missões isoladas para outras.

Por que é que o escolhemos? O que torna o Kingdom Come: Deliverance II especialmente envolvente é o quanto o mundo espera que sigas as suas regras. A tua reputação importa, os NPCs reagem ao teu comportamento e à tua aparência, e as missões dão-te regularmente margem para resolveres problemas sem seguir um caminho óbvio.

Também adoro como o mundo pode parecer tão normal. Tabernas, encontros à beira da estrada, aldeias, florestas e ruas cheias de gente não precisam de uma missão importante associada para parecerem que valem a pena. Às vezes, entrar a cavalo em Kuttenberg, parar para comer e perceber que o Henry precisa desesperadamente de um banho contribui mais para a fantasia medieval do que mais uma cena cinematográfica gigantesca alguma vez poderia.

O meu veredicto: O Kingdom Come: Deliverance II torna a vida medieval convincente porque a imersão vem de dezenas de pequenos sistemas que funcionam em conjunto. Pode ser exigente, mas assim que começo a pensar como o Henry, em vez de como alguém que vai riscando objetivos num mapa, torna-se incrivelmente fácil perder-me no seu mundo.

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5. Project Zomboid [Melhor Simulação de Sobrevivência]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência, Sandbox Plataformas PC Ano de lançamento 2013 Desenvolvedor/Editora The Indie Stone Ideal para Jogadores que procuram um jogo de sobrevivência onde as decisões do dia-a-dia realmente importam

O Project Zomboid é um dos poucos jogos de sobrevivência que consegue fazer com que abrir um armário da cozinha pareça importante. A comida estraga-se, as lesões precisam de tratamento adequado, o cansaço pode arruinar um bom plano e até algo tão simples como carregar peso a mais pode tornar-se um problema quando uma horda aparece na altura errada.

É dessa atenção constante às pequenas decisões que vem a imersão. Raramente penso em «terminar» o Project Zomboid. Penso se tenho combustível suficiente, se vale a pena entrar naquela casa ou se partir uma janela vai fazer barulho suficiente para transformar uma rua tranquila num desastre.

Por que é que o escolhemos O Project Zomboid merece o seu lugar entre os jogos mais imersivos porque a sobrevivência é construída a partir de sistemas interligados, em vez de um enredo pré-definido. Fome, fadiga, clima, ferimentos, pânico, veículos, eletricidade, água e o comportamento dos zombies — tudo isso afeta a segurança com que te podes mover pelo mundo.

As melhores histórias geralmente surgem de erros. Um alarme desligado por descuido, uma ida para reabastecer mal planeada ou uma lesão que ignoraste podem transformar-se em horas de controlo de danos. Essa imprevisibilidade faz com que Knox Country pareça menos um mundo aberto à tua espera e mais um lugar que continua a funcionar, estejas tu preparado para isso ou não.

O meu veredicto: O Project Zomboid faz com que a sobrevivência pareça algo pessoal, porque quase todas as rotinas podem tornar-se um risco. É implacável, por vezes caótico e não é especialmente glamoroso – mas poucos jogos me fazem pensar tão cuidadosamente sobre o simples facto de me manter vivo.

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6. Cyberpunk 2077 [Melhor Mundo de RPG de Ficção Científica]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação, mundo aberto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, macOS Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor/Editora CD Projekt Red Ideal para Jogadores que querem perder-se numa cidade futurista e densa

Night City é exaustiva exatamente como uma megacidade gigante de néon deve ser. As ruas estão repletas de ruído visual e cada bairro tem a sua própria personalidade. A cidade não pára de te lembrar onde estás, mesmo durante a caminhada aborrecida de volta ao teu carro depois de um trabalho.

A perspetiva na primeira pessoa ajuda imenso aqui. As conversas mantêm-se próximas do V, por isso os momentos dos personagens raramente parecem desligados do mundo à sua volta. Gosto especialmente de passear por Night City sem nenhum objetivo urgente, porque a grandiosidade da cidade impressiona mais quando estou mesmo a contemplá-la, em vez de estar a perseguir mais um marcador.

Porque é que o escolhemos O Cyberpunk 2077 ganha o seu lugar entre os jogos mais envolventes graças à sua incrível sensação de lugar. A Night City tem tanta identidade que, normalmente, consigo perceber em que parte da cidade estou antes mesmo de consultar o mapa.

A jogabilidade de RPG também dá mais profundidade ao cenário. A configuração do V influencia o desenrolar dos encontros, e as histórias secundárias levam-te regularmente a recantos da cidade que o enredo principal poderia facilmente ignorar. Isso faz com que Night City pareça maior do que o percurso por onde o Johnny Silverhand te está a arrastar.

Ainda há momentos em que a ilusão se desvanece, especialmente se começares a testar até que ponto cada NPC ou sistema reage. Mas se te mantiveres no ritmo pretendido pelo jogo, é incrivelmente fácil deixar-te levar por Night City.

O meu veredicto: O Cyberpunk 2077 é um dos jogos mais imersivos para jogadores que procuram uma cidade com personalidade. Volto por causa das personagens, mas a Night City é normalmente a primeira coisa de que me lembro.

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7. Death Stranding [Melhor imersão na exploração]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação e aventura, Exploração Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, iOS, macOS Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor/Editora Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment, 505 Games Ideal para Jogadores que querem que cada viagem pelo mapa pareça bem pensada

Gosto do Death Stranding porque o simples facto de chegares ao teu destino exige atenção. A carga do Sam tem peso, e o terreno acidentado obriga-te a pensar bem onde pões os pés. A deslocação é a principal fonte de tensão, especialmente quando um percurso que parecia inofensivo no mapa começa a dar-te trabalho a meio do caminho.

Isso faz com que a paisagem pareça invulgarmente importante. As montanhas são obstáculos que tens mesmo de saber interpretar, enquanto os rios podem castigar uma travessia descuidada. Os trechos tranquilos também jogam a favor do jogo, porque há espaço suficiente para a sensação de isolamento se instalar antes que a próxima entrega corra mal.

Porque é que escolhemos isto O Death Stranding está entre os jogos mais imersivos porque mover-se pelo seu mundo parece algo físico. Raramente vejo a movimentação ter tanto peso mecânico, e isso faz com que cada entrega bem-sucedida pareça merecida.

O seu modo multijogador assíncrono acrescenta outra dimensão. Uma escada deixada por outro jogador pode aparecer exatamente quando precisas dela, o que se enquadra na obsessão mais ampla do jogo por restabelecer ligações num país fragmentado. O mundo vai-se tornando gradualmente menos hostil porque os jogadores, em conjunto, o transformaram.

O ritmo é invulgar e deliberadamente paciente, pelo que vai afastar quem procura combate constante. Acho que essa contenção é também o que dá identidade ao jogo. Longos períodos de solidão fazem com que cada percurso difícil pareça pessoal.

O meu veredicto: O Death Stranding conquista o seu lugar através de uma travessia que te faz valorizar cada quilómetro. Poucos jogos fazem com que o ato de chegar a algum lado pareça tão essencial para a experiência.

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8. Disco Elysium [Melhor Imersão nas Personagens]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG, Aventura Policial Plataformas PC, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor/Editora ZA/UM Ideal para Jogadores que procuram uma experiência de RPG profunda, centrada na personalidade e no diálogo

A maioria dos protagonistas de RPG tem uma voz interior. O Disco Elysium transforma a tua numa reunião de comissão e deixa que todos os membros te interrompam. As tuas competências estão sempre a dar opiniões ou a sugerir ideias terríveis, por isso, à medida que vais desenvolvendo o detetive, a forma como ele pensa também vai mudando.

Revachol faz com que esse caos interno pareça realista. As conversas revelam a sua política e os seus rancores de forma tão gradual que a cidade começa a fazer sentido através das pessoas que lá vivem. É por isso que um RPG isométrico ainda se sente em casa ao lado dos jogos mais imersivos desta lista.

Por que é que o escolhemos O ponto forte do Disco Elysium é a forma como a interpretação de papéis se integra profundamente na identidade do protagonista. És tu que decides no que este detetive acredita, ao mesmo tempo que descobres que tipo de desgraçado ele era antes de chegares.

O fracasso também merece crédito. Um lançamento mau nem sempre fecha uma porta. Pode tornar a conversa mais estranha ou revelar outro lado da tua personagem. Adoro que o constrangimento seja genuinamente explorável aqui.

O combate quase não importa, porque a linguagem transmite grande parte da tensão. A extensa dublagem do The Final Cut ajuda a fazer com que Revachol pareça menos um texto à espera de ser clicado e mais um lugar cheio de pessoas que já formaram opiniões sobre ti. Poucos RPGs conseguem tornar o diálogo tão pessoal.

O meu veredicto: o Disco Elysium mergulha na personagem antes de se preocupar em impressionar-te com o mundo exterior. Para mim, essa proximidade psicológica é exatamente o que o torna um dos jogos mais imersivos da lista.

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9. Outer Wilds [Melhor imersão baseada na descoberta]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Aventura, Exploração, Mistério Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor/Editora Mobius Digital / Annapurna Interactive eu Ideal para Jogadores que querem que seja a própria curiosidade a impulsionar o progresso

A primeira vez que o Outer Wilds me matou, pensei que tinha feito asneira. Depois, o ciclo recomeçou e, de repente, a morte pareceu-me mais como se o universo me estivesse a entregar outra página do caderno. O conhecimento é o teu verdadeiro sistema de progressão, por isso cada descoberta muda o que compreendes, em vez de fazer um número subir.

O seu minúsculo sistema solar também não fica parado. Um planeta muda drasticamente com o passar do tempo, enquanto outro se vai desmoronando à medida que o exploras. Saber que o tempo não pára de passar dá à curiosidade um toque de urgência.

Por que é que o escolhemos? O «Outer Wilds» foi escolhido porque quase todas as descobertas importantes resultam de prestares atenção. O jogo confia em ti para perceberes padrões e te lembrares do que aprendeste em viagens anteriores.

Não há aquela rotina tradicional de subir de nível que te faz avançar. Assim que percebia uma pista, essa informação ficava comigo para sempre, mesmo depois de o ciclo seguinte ter apagado tudo o resto. Essa estrutura faz com que a exploração pareça invulgarmente pessoal.

O sistema solar criado à mão também ajuda. Cada local tem uma razão de ser dentro do mistério maior, por isso, vaguear raramente parece ser só para preencher espaço. Até mesmo quando te perdes completamente, podes acabar por descobrir algo útil.

O meu veredicto: O Outer Wilds é um dos jogos mais envolventes para quem adora a sensação de descobrir algo por conta própria. São poucos os jogos que fazem a curiosidade parecer tão poderosa, e eu daria quase tudo para reviver as suas maiores descobertas como se fosse a primeira vez.

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10. Ready or Not [Melhor Imersão Tática]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro tático na primeira pessoa Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S não sei Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor/Editora VOID Interactive Ideal para Jogadores que procuram missões tensas e metódicas, onde cada decisão conta

O «Ready or Not» faz-me desconfiar de todas as portas fechadas. Entrar a correr num quarto assim, como se fosse um FPS convencional, costuma acabar mal, por isso tenho de abrandar, verificar os cantos, planear a entrada e pensar mesmo em quem é que pode estar à espera do outro lado. Só isso já muda completamente o ritmo.

As regras de combate são uma parte enorme da imersão. Nem toda a gente com uma arma é automaticamente um alvo, os civis precisam de ser protegidos e neutralizar suspeitos pode ser tão importante quanto vencer um tiroteio. Mesmo quando nada está a acontecer, essa incerteza mantém as missões tensas, porque uma única avaliação errada pode transformar uma operação tranquila num desastre.

Por que é que escolhemos isto O Ready or Not merece o seu lugar entre os jogos mais imersivos porque os seus sistemas táticos fazem com que te comportes constantemente como parte de uma equipa SWAT, em vez de um protagonista de jogos de tiro imparável. A escolha do equipamento, o posicionamento, os comandos da equipa, os métodos de invasão e a comunicação afetam todos a forma como consegues lidar com uma situação em segurança.

O modo cooperativo reforça ainda mais isso. Com suporte para equipas de até cinco jogadores, limpar um edifício é uma experiência completamente diferente quando todos têm de cobrir um ângulo e comunicar, em vez de simplesmente correrem em direção ao próximo objetivo.

O ritmo deliberado não vai agradar a quem procura tiroteios sem parar, mas é precisamente essa contenção que faz com que os momentos de tensão sejam tão bem-sucedidos. Quando um corredor fica em silêncio por demasiado tempo, começo a ficar preocupado antes mesmo de o jogo me ter dado um motivo para isso.

O meu veredicto: O «Ready or Not» transforma a cautela numa parte da experiência. São poucos os jogos de tiroteio que me fazem pensar tanto numa porta, num som vindo da sala ao lado ou se, afinal, puxar o gatilho é mesmo a decisão certa.

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11. Subnautica [Melhor Imersão de Sobrevivência]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Sobrevivência, Aventura em Mundo Aberto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor/Editora Unknown Worlds Entertainment Ideal para Jogadores que querem que a exploração seja emocionante e um pouco assustadora

Poucos jogos me fizeram sentir tanta desconfiança ao olhar para baixo. O Subnautica começa com águas rasas e claras que quase parecem relaxantes, mas depois, aos poucos, ensina-te que cada metro extra de profundidade traz mais um motivo para repensares as tuas escolhas de vida. A exploração parece perigosa porque o oceano nunca te dá toda a informação.

Só o oxigénio já muda a forma como me movo pelo mundo. Mergulhar numa caverna traz sempre com si aquele pequeno cálculo no fundo da minha cabeça sobre até onde posso ir antes de voltar à superfície. Assim que a água fica mais escura, a curiosidade começa a competir com o instinto de sobrevivência.

Porque é que o escolhemos? O Subnautica faz com que a sobrevivência pareça intimamente ligada à descoberta. O equipamento novo permite-te explorar áreas que antes pareciam inatingíveis, por isso o progresso alimenta naturalmente a vontade de ver o que há mais ao fundo.

A Unknown Worlds também sabe quando se deve ficar em silêncio. Grandes extensões do oceano contam com o som ambiente e a visibilidade limitada para criar tensão. Raramente precisei de um susto programado, porque a minha imaginação já estava a trabalhar o suficiente.

Numa lista dos jogos mais imersivos, essa perceção física da profundidade dá ao Subnautica uma vantagem bem distinta. O oceano parece um lugar que tens de respeitar, especialmente quando algo enorme começa a fazer barulho debaixo de ti.

O meu veredicto: o Subnautica deixou-me curioso o suficiente para continuar a mergulhar e nervoso o suficiente para me arrepender a meio do caminho. Esse equilíbrio entre admiração e medo é exatamente a razão pela qual o seu oceano fica na memória.

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A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação em mundo aberto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor/Editora CD Projekt Red Ideal para Jogadores que querem que as missões secundárias pareçam tão importantes quanto a história principal

O Geralt devia estar à caça da Ciri, mas The Witcher 3 consegue convencer-me muito bem de que a frigideira perdida de alguém merece atenção imediata. Isso parece ridículo até que a próxima missão secundária termine com uma história de que me lembro anos mais tarde. O mundo mantém-se interessante porque até os pequenos problemas têm, muitas vezes, um contexto por trás.

É essa escrita que dá aos Reinos do Norte grande parte do seu peso. As aldeias mostram os efeitos da guerra, e os contratos para caçar monstros costumam revelar porque é que uma criatura se tornou um problema, para começar. O Geralt já faz parte deste mundo, por isso as conversas raramente parecem explicações feitas só para o jogador.

Por que é que o escolhemos O argumento mais forte a favor de The Witcher 3 é a forma consistente como as suas histórias reforçam o cenário. As missões secundárias revelam regularmente conflitos locais ou consequências pessoais que tornam o mundo em geral mais credível.

As escolhas também ajudam, porque o jogo não se importa em deixar-te com resultados imperfeitos. Já terminei missões com a sensação de que, mais do que ter resolvido um problema, tinha escolhido a versão da confusão com a qual conseguia conviver.

Essa incerteza moral mantém o trabalho do Geralt interessante muito depois de te teres habituado à dinâmica básica de combate. Entre os jogos mais imersivos que existem, poucos conseguem fazer com que conversas comuns pareçam tão ligadas ao mundo à tua volta.

O meu veredicto: The Witcher 3 continua a afastar-me do caminho principal porque os seus desvios raramente parecem dispensáveis. O Geralt pode ter um sítio importante para onde ir, mas, aparentemente, eu nunca tenho.

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13. Trilogia Mass Effect [Melhor RPG de Longa Duração]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação, ficção científica Plataformas PC, PS3, Xbox 360, PS4 e Xbox One através da Edição Lendária Ano de lançamento 2007–2012 Desenvolvedor/Editora BioWare / Electronic Arts Ideal para Jogadores que querem que as suas decisões e relações se reflitam ao longo de toda a trilogia

No terceiro Mass Effect, o meu Shepard já não me parece um personagem de RPG genérico. Foram tantas as decisões que me acompanharam até aqui e tantos os membros da tripulação com histórias próprias. Essa continuidade faz com que seja invulgarmente fácil envolver-se emocionalmente com a trilogia.

A Normandy é uma das principais razões para isso. Voltar à nave entre missões dá à série uma base familiar, especialmente quando as conversas com a tripulação começam a refletir escolhas anteriores. Dei por mim a visitar os personagens mesmo sabendo que ninguém tinha um marcador de missão nova à espera.

Por que é que o escolhemos? A BioWare permite que as consequências se estendam por toda a trilogia, o que dá às decisões anteriores um impacto duradouro invulgar. As relações podem desenvolver-se ao longo de vários jogos, enquanto as escolhas importantes ressurgem ocasionalmente muito tempo depois de as teres feito.

A galáxia também ganha peso através da familiaridade. Os locais e os conflitos políticos regressam com um novo contexto à medida que a ameaça dos Reapers cresce, pelo que o cenário vai deixando de parecer uma mera coleção de destinos de ficção científica.

A mecânica do primeiro jogo já dá sinais de idade, mesmo depois das melhorias da Edição Lendária. Mas o apego às personagens sobrevive a essa fricção. Para mim, o lugar da trilogia entre os jogos mais imersivos vem de passar tempo suficiente com a tripulação do Shepard, ao ponto de salvar a galáxia acabar por parecer algo pessoal.

O meu veredicto: Três jogos dão ao Mass Effect espaço para que as suas relações fiquem gravadas. No final, preocupo-me tanto com as pessoas da Normandy que os robôs espaciais gigantes, capazes de provocar uma extinção em massa, quase parecem um problema secundário.

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A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Ação-Aventura Plataformas PC, Xbox Series X/S, PS5 Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor/Editora Ninja Theory / Xbox Game Studios Ideal para Jogadores que procuram uma experiência cinematográfica centrada no som e na atmosfera

Põe uns bons auscultadores antes de começares a jogar «Senua’s Saga: Hellblade II». As vozes à volta da Senua estão desconfortavelmente próximas, enquanto a paisagem sonora mais ampla faz com que a Islândia viking pareça muito menos acolhedora do que o cenário sugere. O áudio tem aqui um papel tão importante quanto os visuais.

A Ninja Theory mantém a câmara próxima da Senua e dá à jornada uma apresentação fortemente cinematográfica. Normalmente, ficaria preocupado que uma abordagem tão controlada criasse distância, mas, neste caso, mantém-me preso à perspetiva dela. Os ambientes também ajudam, especialmente porque o estúdio baseou a sua versão da Islândia do século X em locais reais.

Porque é que o escolhemos São poucos os jogos mais envolventes que usam o som de forma tão intensa. As vozes e o áudio ambiente mantêm a experiência da Senua presente mesmo nos momentos mais calmos, por isso os auscultadores parecem fazer parte da experiência.

O combate é mais limitado do que nos jogos com sistemas mais complexos que estão mais acima nesta lista, e a exploração segue um percurso bastante controlado. Acho que esta troca funciona porque a Ninja Theory pretende criar uma jornada bem direcionada, onde a atmosfera tem um papel fundamental.

O meu veredicto: Hellblade II é o jogo que eu guardaria para um quarto escuro e uns auscultadores decentes. Pode dar-te menos liberdade do que a maioria dos jogos aqui, mas o áudio torna o mundo da Senua extremamente difícil de ignorar.

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15. Half-Life 2 [Melhor imersão baseada na física]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PC, Xbox, Xbox 360, PS3 Ano de lançamento 2004 Desenvolvedor/Editora Valve Ideal para Jogadores que querem uma narrativa ambientada diretamente num FPS

Um radiador enferrujado não devia ser assim tão útil. Mas depois o Half-Life 2 dá-te a Arma Gravitacional e, de repente, o lixo espalhado pela City 17 começa a parecer suspeitosamente munições. A sua física faz com que o ambiente faça parte da tua forma de pensar, o que ainda hoje, décadas depois, parece surpreendentemente natural.

A Valve também mantém o Gordon Freeman no centro da ação ao longo de toda a história. As personagens falam enquanto tu manténs o controlo, e a City 17 comunica-se imenso através do que está a acontecer à tua volta. Continuo a adorar que o jogo confie em mim para olhar à minha volta, em vez de estar constantemente a chamar a minha atenção para o que é importante.

Por que é que o escolhemos O sistema de física confere ao Half-Life 2 uma qualidade tátil que o ajuda a manter-se como um dos jogos mais imersivos da sua época. Os objetos têm utilidades práticas durante o combate e os quebra-cabeças, pelo que o cenário muitas vezes parece interativo antes mesmo de perceberes o que o jogo espera de ti.

A sua idade nota-se nas texturas e na animação das personagens, mas o ritmo mantém-se notavelmente seguro. A Cidade 17 continua a apresentar novas situações antes que uma ideia tenha tempo de se esgotar. A descrição oficial da Valve no Steam ainda destaca a física do jogo e a construção imersiva do mundo como características centrais.

O meu veredicto: O Half-Life 2 faz-me lembrar que a imersão não precisa de um mundo aberto gigantesco. Dá-me uma Gravity Gun, um monte de móveis espalhados e cinco minutos para tomar uma decisão errada, e a City 17 continua a funcionar.

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O meu veredicto geral sobre os jogos mais imersivos

Os jogos de que me lembro mais vividamente são, normalmente, aqueles que me obrigaram a adaptar-me aos seus mundos. Comecei a andar com mais cuidado no Red Dead Redemption 2. O Subnautica fez-me pensar duas vezes antes de nadar em águas mais escuras. É nesse tipo de reação que a imersão deixa de ser algo que eu reparo e começa a moldar a forma como jogo.

Para um mundo que parece genuinamente habitado → Red Dead Redemption 2 . A Rockstar dá aos momentos mais corriqueiros um peso tal que entrar a cavalo na cidade ou ficar sentado no acampamento podem ficar na minha memória tanto quanto uma missão importante.

A Rockstar dá aos momentos mais corriqueiros um peso tal que entrar a cavalo na cidade ou ficar sentado no acampamento podem ficar na minha memória tanto quanto uma missão importante. Para te perderes no espaço → No Man’s Sky . A liberdade total de escolher um planeta e simplesmente ir até lá torna a exploração viciante. Há sempre outro sistema à espera logo a seguir ao próximo salto.

A liberdade total de escolher um planeta e simplesmente ir até lá torna a exploração viciante. Há sempre outro sistema à espera logo a seguir ao próximo salto. Para tornares um mundo de fantasia no teu próprio mundo → The Elder Scrolls V: Skyrim . Poucos RPGs te deixam tão à vontade para vagueares e criares uma aventura completamente diferente daquela que a missão principal tinha planeado.

Poucos RPGs te deixam tão à vontade para vagueares e criares uma aventura completamente diferente daquela que a missão principal tinha planeado. Para realismo histórico → Kingdom Come: Deliverance II. O combate, a reputação, o vestuário, os detalhes de sobrevivência e as rotinas medievais do dia-a-dia fazem com que a Boémia pareça um mundo que tens de aprender a conhecer, em vez de simplesmente conquistar.

Se tivesse uma noite para desaparecer noutro mundo, o Red Dead Redemption 2 continuaria a ser a minha primeira escolha. Os outros destaques ganham mais destaque quando o que me apetece é um tipo específico de imersão, seja uma exploração sem limites ou o pânico suave de ouvir algo enorme algures debaixo dos meus pés.

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Perguntas frequentes