Os 8 melhores jogos da série Monster Hunter, classificados: os melhores títulos de 2026

Encontrar o melhor jogo da série Monster Hunter não é fácil, especialmente quando a série não para de lançar jogos fantásticos, mas já passei horas suficientes a afiar lâminas e a falhar contra-ataques para saber quais os títulos que realmente merecem o teu tempo.

Desde caçadas caóticas na PSP até confrontos modernos e cinematográficos, o Monster Hunter evoluiu para uma mistura louca de estratégia, repetição e pura dopamina . Joguei-os em consolas portáteis, consolas de salão e PC, percorrendo todas as classificações, armas e desastres SOS a altas horas da noite pelo caminho.

Então, aqui está a lista definitiva. Quer sejas novato ou estejas a perseguir coroas como um louco, estes são os jogos Monster Hunter que vale a pena caçar (o trocadilho é mesmo intencional).

As nossas melhores escolhas de jogos Monster Hunter

Curioso para saber quais são os jogos Monster Hunter que realmente se destacam dos restantes? Aqui estão as melhores escolhas da nossa equipa – três pesos pesados que se contam entre os RPG de ação mais aclamados de sempre. Ótimos para novatos, perfeitos para veteranos e garantidamente vão satisfazer a tua vontade de caçar monstros.

1 Monster Hunter Wilds 2025 É, sem dúvida, o melhor título da série Monster Hunter até à data, oferecendo melhores gráficos, mecânicas de combate, IA dos monstros e um enredo centrado nas personagens do que os seus antecessores. Buy now 2 Monster Hunter: World 2018 O primeiro grande sucesso da série Monster Hunter que a levou à popularidade generalizada, apresentando aos fãs mecânicas de caça simplificadas, uma melhor personalização das personagens, uma narrativa mais envolvente e uma expansão enorme que poderia ser considerada um jogo totalmente diferente. Buy now 3 Monster Hunter Rise 2021 Apresenta caçadas mais rápidas e repletas de ação, complementadas por uma otimização superior para todas as plataformas, em comparação com todos os outros títulos modernos. Buy now

Não concordas? Basta descer um pouco mais e veres outros cinco jogos da série Monster Hunter que tornaram a série tão adorada como é hoje, com cada título a apresentar argumentos muito convincentes sobre porque é que deveriam estar no primeiro lugar.

Os 8 melhores jogos de Monster Hunter para a tua próxima grande caçada

O que vais ver abaixo é o que de melhor a série Monster Hunter tem para oferecer – oito jogos fantásticos, classificados com base no feedback da comunidade, na qualidade da jogabilidade e na minha experiência pessoal com a franquia, bem como nas razões pelas quais merecem o seu lugar em qualquer lista dos melhores jogos de Monster Hunter.

1. Monster Hunter Wilds [O melhor jogo de Monster Hunter em geral]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X e Series S, GeForce Now, Windows Ano de lançamento 2025 Tempo médio de jogo 40 horas Melhores características Gráficos de última geração, IA dos monstros mais inteligente, modo cooperativo entre plataformas sem interrupções, melhorias de qualidade de vida otimizadas

O Monster Hunter Wilds, apesar de ser o mais recente da série, provou ser o melhor título de toda a série até agora.

É, sem dúvida, uma melhoria geral para toda a franquia em termos de gráficos, história, dimensão dos mapas, modo multijogador online e funcionalidades que melhoram a experiência do jogador. É um dos melhores jogos de 2025 e tem praticamente garantidas pelo menos algumas nomeações nos Game Awards deste ano.

Este jogo ocupa o primeiro lugar na minha lista graças aos seus gráficos fantásticos e modernos, ao nível do Resident Evil (obrigado, RE Engine!), a um enredo principal relativamente curto, mas bem escrito, e a um mundo aberto mais interativo em comparação com os títulos anteriores.

A Capcom pode ser mais famosa pelos seus jogos de terror e de luta incríveis, mas com este jogo fez mesmo justiça à franquia Monster Hunter!

O meu veredicto: parece que a Capcom finalmente acertou na fórmula com o Monster Hunter Wilds. As zonas abertas têm vida própria, os monstros batem mais forte e toda a caçada flui sem aquela sensação de parar e recomeçar que havia antes. As armas parecem pesadas, a movimentação é mais suave e o mundo reage a ti, em vez de se limitar a ser apenas o cenário. Se queres a experiência Monster Hunter no seu melhor, mais ousada e mais flexível, o Wilds é aquele que te recomendo sem hesitar.

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2. Monster Hunter: World [O melhor jogo Monster Hunter para jogadores modernos]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Tempo médio de jogo 144 horas Melhores características Ecossistemas enormes e vivos, sensação de manuseamento das armas muito fluida, modo cooperativo que funciona mesmo, curva de dificuldade equilibrada que atrai novos jogadores

O primeiro jogo da série Monster Hunter que se tornou um grande sucesso junto do público mundial não é outro senão o Monster Hunter: World – o título que, sem dúvida, catapultou a franquia para a popularidade generalizada e que é um dos melhores RPG de ação para todos vocês, amantes de aventura.

É o primeiro jogo da série MH a incluir vários espaços para guardar jogos e ecrãs de carregamento reduzidos, o que permite uma jogabilidade mais cheia de ação e sem interrupções. Aqui, vais encontrar monstros que regressam de alguns dos jogos anteriores, como o Kushala Daora e o Teostra, o que é também uma bela homenagem aos fãs de longa data da série.

Também considero que é o melhor jogo da série MH para os principiantes começarem. Se queres dar início às tuas aventuras de caça sem teres de te contentar com uma redução significativa na qualidade gráfica e de jogabilidade em comparação com o Wilds ou o Rise, então considera começar primeiro um novo jogo no Monster Hunter: World e, depois, vê se gostas da dinâmica de jogo característica do Monster Hunter.

O meu veredicto: O Monster Hunter: World transformou a franquia de um jogo de nicho cheio de repetições numa obsessão global. Os mapas parecem vivos, os monstros comportam-se como verdadeiros predadores e cada arma tem um estilo incrível assim que apanhas o jeito. O ritmo torna-o o ponto de entrada mais fácil para quem quer começar hoje. É um jogo bem acabado, generoso e continua a ser incrível mesmo anos depois.

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3. Monster Hunter Rise [O melhor jogo de Monster Hunter com ritmo acelerado]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Windows, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2021 Tempo médio de jogo 80 horas Melhores características Mobilidade com o Wirebug, mapas verticais bem trabalhados, comportamento agressivo dos monstros, caçadas online fluidas, sistema de criação e personalização aprofundado

Enquanto o Monster Hunter: World colocou a franquia Monster Hunter no mapa mundial, o Monster Hunter Rise deu-lhe Steam mais do que suficiente para manter a onda de entusiasmo, o que acabou por levar ao sucesso recorde joga o Monster Hunter Wilds. Afinal, não é por acaso que está na nossa lista dos melhores jogos multijogador.

A mecânica do Wirebug presente neste jogo deu aos jogadores maior mobilidade e mais opções para enfrentar um monstro, permitindo-te encadear combos de ataque com mais fluidez e terminar as caçadas mais depressa do que nos jogos anteriores. Este é um ponto de discórdia para os fãs do combate mais lento que o Monster Hunter da velha guarda tinha. Ainda assim, eu gostei, e o mesmo aconteceria com outros fãs que preferem esta abordagem às habituais lutas violentas do MH.

É amplamente considerado o jogo mais fácil da série Monster Hunter (pelo menos no que diz respeito às mecânicas de combate). Embora eu continue a recomendar que comeces pelo Monster Hunter: World se fores novo na série, o Monster Hunter Rise é um melhor ponto de partida se achares as caçadas do World enfadonhas.

O meu veredicto: O Rise é um Monster Hunter com um impulso de cafeína. O Wirebug transforma cada combate numa briga de parkour e, assim que apanhares o jeito, começas a voar à volta dos monstros como se tivesses um sítio melhor para onde ir. Os mapas foram concebidos para a velocidade, os monstros não ficam à espera e toda a experiência parece ter sido pensada para jogadores que querem ação imediata. Se queres um Monster Hunter mais rápido e espetacular que nunca se arrasta, o Rise é o teu parque de diversões.

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4. Monster Hunter World: Iceborne [A Melhor Expansão de Monster Hunter de Sempre]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Tempo médio de jogo 167 horas Melhores características Monstros de nível Master Rank, picos de dificuldade brutais, mecânica de garras decisivas, enorme ciclo de jogo no final, biomas nevados e densos

O Monster Hunter World: Iceborne é a versão expandida do Monster Hunter: World, mas a maioria dos fãs da série considera-o um jogo completamente à parte, devido à enorme quantidade de conteúdo narrativo a que dá acesso, já para não falar das melhorias de qualidade de vida e das funcionalidades adicionais incluídas, como a introdução do Endemic Life (basicamente o sistema de animais de estimação do MH) e a famosa Garra de Agarre. Apesar de ser uma expansão, continuo a considerá-lo um dos melhores jogos de aventura por direito próprio.

Agora, sei que alguns fãs mais dedicados podem crucificar-me só por mencionar a palavra com «C» como uma das melhores funcionalidades desta expansão. Ainda assim, não me incomodou a adição da Garra e vi-a como uma funcionalidade louvável para o conteúdo de fim de jogo. Além disso, mostrou que a Capcom estava, pelo menos, disposta a experimentar coisas novas no combate do MH em vez de jogar pelo seguro, o que, como vimos nos títulos que se seguiram ao Iceborne, compensou claramente.

O meu veredicto: Iceborne é o Monster Hunter: World no modo difícil. O salto para o Master Rank atinge-te de imediato, e os monstros parecem mais agressivos, mais rápidos e muito mais imprevisíveis. A garra de agarre acrescenta uma nova dimensão a todas as armas e, assim que apanhas o jeito, as caçadas tornam-se viciante e táticas. Esta expansão transforma o World de uma «ótima introdução» num «compromisso sério», e a rotina do final do jogo é ridiculamente satisfatória. Se estás pronto para o verdadeiro desafio, o Iceborne oferece-to sem rodeios.

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5. Monster Hunter 4 Ultimate [A melhor experiência clássica de Monster Hunter]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS Ano de lançamento 2014 Tempo médio de jogo 154 horas Melhores características Combate vertical, sistema de montaria, enorme lista de monstros, missões difíceis de alto nível, equilíbrio icónico das armas

Antes do Monster Hunter 4 Ultimate, o movimento e o combate verticais pareciam uma ideia de última hora, já que este é o primeiro jogo a implementar o combate aéreo e a montagem em monstros. Este título também nos apresentou dois novos tipos de armas – a Insect Glaive, que se destaca nos ataques aéreos, e a Charge Blade, «perfeitamente equilibrada», ambas as quais se tornaram presenças constantes em todos os jogos seguintes.

Gosto imenso da forma como o enredo, centrado na caravana, se integra na perfeição no mundo do Monster Hunter. Aqui, jogas na pele de um caçador itinerante que explora vários locais com alguns dos NPCs mais memoráveis da série na tua trupe e, claro, lutas contra monstros ao longo do caminho.

Apesar de ser um título mais antigo, o Monster Hunter 4 Ultimate oferece uma experiência de Monster Hunter muito sólida, que te dá uma ideia de para onde a série se dirige em termos de combate, ao mesmo tempo que se mantém fiel ao fluxo de combate clássico do MH — lento, mas deliberado — na maior parte do tempo.

O meu veredicto: o MH4U é o momento em que a fórmula da velha guarda atingiu o seu auge. Os mapas verticais mudaram tudo, permitindo-te escalar, saltar e montar monstros como um louco. O elenco é repleto de personagens, as missões tornam-se difíceis rapidamente e as armas têm um manuseio preciso sem perder aquela sensação clássica do MH. É mais difícil, mais intenso e mais técnico do que os jogos mais recentes, e é exatamente por isso que os fãs continuam a adorá-lo. Se queres a identidade pura jogar Monster Hunter de antes do «World», o 4U é o jogo a bater.

6. Monster Hunter Rise: Sunbreak [A melhor expansão de Monster Hunter para jogadores experientes]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Windows, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022 Tempo médio de jogo 102 horas Melhores características Caçadas difíceis no Master Rank, troca de habilidades no Switch, redesenhos agressivos dos monstros, fluxo refinado do Wirebug, muita rotina no final do jogo

Tal como o Iceborne, o Monster Hunter Rise: Sunbreak foi concebido como uma expansão do lançamento inicial e revelou-se um digno sucessor do famoso DLC de expansão que o precedeu. Esta expansão traz conteúdo narrativo equivalente a um jogo totalmente novo, imensos monstros-chefe novos e que regressam, bem como o sistema de troca instantânea de habilidades, que tornou o combate acelerado do Rise ainda mais fluido e propício a combos.

A expansão Sunbreak também fez do Rise um dos melhores jogos para um jogador da série (se não mesmo o melhor), já que consegues completar as caçadas ainda mais facilmente a jogar sozinho, graças ao combate simplificado, ao Sistema de Companheiros melhorado e às Missões dos Seguidores. Aqui, o modo cooperativo, mesmo no conteúdo difícil do Master Rank, é verdadeiramente opcional, pelo menos mais do que em qualquer outro título da série.

O meu veredicto: o Sunbreak pega na fórmula (já) veloz do Rise e leva-a ao modo «expert» total. O Master Rank é mais intenso, os monstros não te dão trégo e o sistema de troca de habilidades do Switch transforma cada arma numa caixa de ferramentas de combos alucinantes. O Sunbreak recompensa os jogadores que adoram levar as suas definições e o seu timing ao limite, e a sua jogabilidade no final do jogo é uma verdadeira aventura. Se o Rise te cativou, o Sunbreak vai manter-te a jogar durante meses.

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7. Monster Hunter Freedom Unite [A melhor experiência clássica de Monster Hunter]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation Portable, Android, PlayStation Vita, iOS Ano de lançamento 2008 Tempo médio de jogo 197 horas Melhores características Enorme número de missões, curva de dificuldade clássica, caçadas icónicas da era PSP, domínio aprofundado das armas, monstros brutais na fase final do jogo

Se quiseres saber como eram as caçadas nos jogos anteriores, o Monster Hunter Freedom Unit e vai servir como uma boa amostra disso — e uma amostra BRUTAL, ainda por cima. Este foi o meu primeiro jogo da série MH e tenho de admitir que é, sem dúvida, um dos jogos Monster Hunter mais difíceis de terminar, não só pela enorme quantidade de conteúdo e missões mais difíceis que tem, mas também, é verdade, devido à falta de funcionalidades que melhoram a experiência de jogo e de otimizações de combate.

Apesar dos comandos desajeitados e das hitboxes instáveis, continua a ser um dos jogos mais icónicos da série, com caçadas super divertidas, mas desafiantes, sem falar que hoje em dia já se pode jogar em dispositivos móveis. É definitivamente um jogo imprescindível para os novatos que já terminaram a maioria dos títulos modernos e procuram a sua próxima dose de MH, bem como para os fãs veteranos em busca de nostalgia e, talvez, como uma forma de recordar o quão longe a série chegou.

O meu veredicto: «Freedom Unite» é «Monster Hunter» puro e sem filtros – o tipo de jogo que construiu a reputação desta série muito antes da era da «qualidade de vida» ter começado. As missões parecem intermináveis, os monstros batem com a força de camiões e cada melhoria parece merecida, porque lutaste com unhas e dentes por ela. É mais lento, mais difícil e absolutamente implacável. Se queres experimentar a série na sua forma mais crua e exigente, o Freedom Unite oferece uma dose de nostalgia com verdadeiro impacto.

8. Monster Hunter Generations Ultimate [O melhor jogo de Monster Hunter para mestres das armas]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Nintendo Switch, Nintendo 3DS Ano de lançamento 2017 Tempo médio de jogo 170 horas Melhores características Técnicas e estilos de caça, enorme variedade de monstros, caçadas especiais, grande variedade de definições de personagem, flexibilidade máxima no final do jogo

Se gostas de jogos com uma variedade quase avassaladora de monstros para caçar, o elenco incrivelmente diversificado do Monster Hunter Generations Ultimate vai certamente deixar-te boquiaberto. Com 129 monstros únicos para caçar e quatro aldeias de jogos anteriores que podes visitar, este é o título que mais presta homenagem aos jogos anteriores, em comparação com outros da série.

Além de caçares monstros de várias espécies e tamanhos, esta versão expandida do Monster Hunter G original também te permite experimentar o Estilo Corajoso e o Estilo Alquímico pela primeira vez, bem como a transmogrificação de equipamento através do sistema de Fusão de Armaduras.

A introdução das «Hunter Arts» no MHG e no MHGU também foi uma grande revolução, pois deu aos caçadores mais formas de enfrentar as caçadas através de movimentos especiais espetaculares e combinações mais agressivas. Esta funcionalidade era exclusiva de ambos os jogos, o que os torna dois dos melhores jogos da série MH para revisitar depois de teres conquistado os títulos mais recentes.

O meu veredicto: O Generations Ultimate é o paraíso para quem adora tirar o máximo partido da tecnologia das suas armas. O sistema de Estilos e Artes permite-te reinventar todo o teu conjunto de movimentos. A lista de monstros é absurda, as lutas contra os Deviants são intensas e a variedade de definições fica fora de controlo num instante. Se adoras mexer, aperfeiçoar e otimizar, o GU é um verdadeiro deleite.

O meu veredicto geral sobre o melhor jogo Monster Hunter

O Monster Hunter tem um impacto diferente, dependendo do que procuras – desafio puro, mobilidade precisa, grind à moda antiga ou grandes confrontos cinematográficos. Eis por onde eu começaria, com base no tipo de caçador que és:

Para os caçadores modernos → Monster Hunter Wilds . Zonas abertas, monstros mais inteligentes, condições meteorológicas dinâmicas. É a série no seu melhor. Se queres a experiência mais aperfeiçoada de Monster Hunter da «geração atual», começa por aqui.

→ . Zonas abertas, monstros mais inteligentes, condições meteorológicas dinâmicas. É a série no seu melhor. Se queres a experiência mais aperfeiçoada de Monster Hunter da «geração atual», começa por aqui. Para caçadores novatos → Monster Hunter: World . Introdução suave, ecossistemas enormes e um sistema de equipamento que te cativa na hora. O World continua a ser a melhor porta de entrada para novos caçadores que querem grandes caçadas sem complicações.

→ . Introdução suave, ecossistemas enormes e um sistema de equipamento que te cativa na hora. O World continua a ser a melhor porta de entrada para novos caçadores que querem grandes caçadas sem complicações. Para os fanáticos por mobilidade → Monster Hunter Rise . Os Wirebugs viram toda a caçada de cabeça para baixo. Rápido, vertical, cheio de estilo – o Rise é para jogadores que querem ação imediata e zero tempo de espera entre combates.

→ . Os Wirebugs viram toda a caçada de cabeça para baixo. Rápido, vertical, cheio de estilo – o Rise é para jogadores que querem ação imediata e zero tempo de espera entre combates. Para quem gosta de desafios → Monster Hunter World: Iceborne. O Master Rank é exigente, os monstros continuam agressivos e a rotina de fim de jogo é intensa. O Iceborne é a evolução brutal do World – perfeito para caçadores que querem suar.

Seja qual for o teu tipo de caçador (moderno, móvel, estratégico ou teimosamente nostálgico), esta seleção oferece-te o ponto de partida perfeito. A série Monster Hunter é enorme, mas estes quatro títulos são os caminhos mais diretos para a tua próxima grande caçada.

Perguntas frequentes