Os 11 melhores jogos sandbox de 2026: dá asas à tua criatividade!

Nada te faz sentir de verdade que as possibilidades são infinitas como quando jogas os melhores jogos sandbox. Quer estejas a construir a cidade dos teus sonhos, a sobreviver num mundo hostil ou simplesmente a explorar ao teu próprio ritmo, estes jogos oferecem uma liberdade como poucas outras coisas, e isso é absolutamente maravilhoso.

Se és daqueles que adora criatividade misturada com ação, com certeza conheces a sensação de passar horas e horas nestas experiências sem limites. Seja a construir estruturas gigantescas, a melhorar a tua personagem ou a juntar-te a outros jogadores para enfrentar grandes desafios, há sempre algo para fazer.

Embora possa haver enredos para seguir, se quiseres, na maioria dos jogos sandbox, és livre para explorar o mundo à tua volta como quiseres. Não há duas experiências que sejam realmente iguais, enquanto a enorme escala e o conteúdo destes jogos vão sempre fazer com que queiras voltar para mais.

Por isso, se estás pronto para uma aventura onde os únicos limites são a tua imaginação, vamos mergulhar nestes melhores jogos sandbox e deixar a tua criatividade fluir livremente!

As nossas melhores escolhas de jogos sandbox

Os jogos e a criatividade andam muitas vezes de mãos dadas, o que significa que, felizmente, não faltam bons jogos sandbox por onde escolher. Mas só porque a nossa seleção é vasta, não quer dizer que todos os títulos que a compõem sejam realmente bons

Ao mesmo tempo, mesmo entre os grandes jogos, alguns são simplesmente melhores. Se estás à procura do melhor dos melhores, aqui estão as nossas principais escolhas para os melhores jogos sandbox:

1 Minecraft 2011 O espaço de diversão definitivo, onde a tua imaginação não conhece limites. Constrói, explora e sobrevive num mundo infinito de cubos e possibilidades sem fim. Buy now 2 Grand Theft Auto V 2013 As ruas de Los Santos, onde o caos e a aventura se cruzam, esperam por ti! Corre, rouba e vive as tuas aventuras mais loucas numa cidade sem limites. Buy now 3 Garry’s Mod 2006 Uma experiência tipo sandbox que vai pôr à prova a tua criatividade. Prepara-te para a loucura enquanto contornas as regras num mundo onde podes fazer acontecer tudo o que quiseres. Buy now

Ainda assim, tendo em conta que temos mesmo imensos jogos de sandbox fantásticos, dá para dizer com toda a certeza que os restantes jogos desta lista não ficam nada atrás. Por isso, com isso em mente, convido-te a acompanhar-me, porque a tua aventura criativa ideal pode estar muito mais perto do que pensas!

Os 11 melhores jogos de mundo aberto para diversão sem limites

Encontrar aquela experiência perfeita num jogo sandbox é pura magia. O momento em que abres o menu pela primeira vez e finalmente começas aquele novo jogo é simplesmente inigualável.

Conheço essa sensação muito bem e, por isso, fico ainda mais feliz por poder partilhá-la com os outros. Por isso, quer jogues sozinho ou com amigos, posso garantir que há algo que vais adorar, e mal posso esperar para te mostrar.

É por isso que digo: não vamos esperar mais e vamos mergulhar diretamente na lista principal. Mundos de possibilidades ilimitadas esperam por ti!

1. Minecraft

Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Telemóvel Ano de lançamento 2011 Desenvolvedor Mojang Studios Tempo médio de jogo 175 horas

Se estás à procura de um jogo sandbox definitivo que te permita construir, explorar e sobreviver num mundo com possibilidades infinitas, é difícil encontrar melhor opção do que o Minecraft. Na verdade, não é só o melhor jogo sandbox de sempre, mas também um dos melhores jogos para PC de todos os tempos!

A liberdade que tens é de loucos. Podes cavar fundo em cavernas, construir estruturas gigantescas ou lutar contra monstros, e cada momento vai parecer uma aventura. O mundo aberto do jogo oferece um mapa enorme onde podes jogar sozinho ou com amigos, criando tudo o que a tua imaginação permitir.

As estratégias que desenvolves para sobreviver são tão importantes quanto a construção criativa, e há sempre algo novo para explorar. É perfeito para quem adora interagir com o ambiente e se realiza com desafios criativos. Se queres um mundo sem limites, não há nada melhor do que isto.

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2. Grand Theft Auto V

Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2013 Desenvolvedor Rockstar North Tempo médio de jogo 51 horas

Graças ao seu mundo enorme e envolvente, repleto de ação sem fim, o Grand Theft Auto V é sem dúvida um dos melhores jogos de mundo aberto que há. Oferece-te a liberdade de viver os teus sonhos mais loucos, e é fantástico.

O jogo permite-te alternar entre três protagonistas, cada um com as suas próprias estratégias e personalidade, o que dá mais profundidade a cada aventura. Tens toda a liberdade para explorar Los Santos ao teu próprio ritmo, seja a roubar carros, a fazer assaltos ou simplesmente a causar o caos.

A experiência de mundo aberto é inigualável, com imenso conteúdo para explorar, incluindo missões da história, missões secundárias e um modo online absolutamente gigantesco com outros jogadores. Resumindo, se alguma vez quiseste experimentar a liberdade da vida criminosa sem realmente infringires a lei, deves descarregar o GTA V agora mesmo.

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3. Garry’s Mod

Plataformas PC Ano de lançamento 2006 Desenvolvedor Facepunch Studios Tempo médio de jogo 132 horas

O Garry’s Mod é, sem dúvida, a aventura mais louca na categoria dos melhores jogos sandbox, e é exatamente por isso que tanta gente se apaixonou por ele. É mesmo um mundo de possibilidades ilimitadas.

Aqui, podes construir, destruir e experimentar com todo o tipo de ferramentas, adereços e engenhocas. Quer queiras criar veículos malucos, construir estruturas gigantescas ou montar cenários hilariante, o Garry's Mod tem tudo o que precisas. A liberdade que tens neste jogo é simplesmente inigualável e, com outros jogadores, a diversão multiplica-se por dez.

O ambiente sandbox permite-te interagir com tudo, tornando cada sessão nova e imprevisível. Por isso, quer queiras construir as coisas mais malucas ou simplesmente causar o caos total, não há como errar com um dos melhores jogos FPS, o Garry's Mod.

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4. No Man’s Sky

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S inform, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor Hello Games Tempo médio de jogo 76 horas

Se alguma vez quiseste um Minecraft de ficção científica com gráficos melhores, o No Man’s Sky é praticamente isso mesmo. Sendo um dos melhores jogos de sobrevivência que já apareceram nos nossos ecrãs, oferece uma experiência sandbox verdadeiramente única que nenhum outro jogo consegue realmente igualar.

És lançado num universo infinito e gerado proceduralmente, onde podes explorar inúmeros planetas, cada um com o seu próprio ecossistema, criaturas e recursos. Podes seguir a história, mas também tens a liberdade de construir, extrair minerais e melhorar a tua tecnologia, moldando a tua aventura à tua maneira.

Podes jogar sozinho ou com outros jogadores, e haverá sempre algo novo para descobrir. Os gráficos são deslumbrantes e a emoção de sobreviver num planeta alienígena é inigualável. Claro, todos sabemos que o No Man’s Sky teve um início difícil, mas, tendo em conta como conseguiu dar a volta à situação, nenhum jogador deve deixar de o experimentar.

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5. The Elder Scrolls V: Skyrim

Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2011 Desenvolvedor Bethesda Game Studios Tempo médio de jogo 110 horas

Quando se trata da fusão entre RPG e jogos sandbox, The Elder Scrolls V: Skyrim é simplesmente uma verdadeira lenda viva, e é fácil perceber porquê.

Entras num mundo repleto de liberdade, onde podes explorar paisagens imensas, interagir com centenas de personagens e embarcar em missões épicas. Quer estejas a lutar contra dragões, a criar equipamento ou a aprender magia, o jogo oferece infinitas formas de jogar.

As possibilidades são simplesmente espantosas. Podes fazer tudo, desde fazer parte de várias guildas e participar nas suas grandes guerras até construir uma casa, casar-te e levar uma vida tranquila. E não te esqueças de que tudo isto é na versão original do jogo, já que o Skyrim é considerado o jogo mais modificado de todos os tempos!

A profundidade do mundo aberto permite-te prosperar da forma que mais te agradar. É uma aventura definitiva que se adapta aos teus termos.

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6. Terraria

Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Dispositivos móveis Ano de lançamento 2011 Desenvolvedora Re-Logic Tempo médio de jogo 92 horas

Para a melhor experiência de jogo sandbox em 2D, o Terraria é o rei indiscutível. Basicamente, é a versão side-scrolling do Minecraft, e a liberdade que oferece é simplesmente de deixar qualquer um de boca aberta.

Prepara-te para passar horas a escavar, a construir e a explorar um mundo vibrante, cheio de magia, monstros e tesouros escondidos. Com imensos itens para colecionar, inimigos para combater e chefes para derrotar, o jogo mantém-te viciado com a sua ação e exploração.

Podes jogar este jogo sozinho ou com amigos, já que o Terraria te permite interagir com o seu mundo e moldar a tua aventura como quiseres. O conceito de «sandbox» permite-te criar, construir e melhorar tudo, desde armas até cidades inteiras.

Podes demorar um bocadinho a apanhar o jeito, mas assim que o fizeres, vais ficar eternamente contente por teres decidido comprá-lo, acredita em mim.

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7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor Nintendo EPD Tempo médio de jogo 99 horas

Se estamos a falar dos melhores jogos sandbox, que por acaso também fazem parte dos melhores jogos para a Switch 2, não há nada mais incrível do que The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

O mundo aberto deste jogo parece vivo de uma forma impressionante, com liberdade a cada passo. Podes escalar qualquer montanha, explorar terras vastas e descobrir segredos escondidos, tudo isto enquanto sobrevives e resolves quebra-cabeças.

A imensidão do mundo é incrível, e podes cumprir os objetivos na ordem que quiseres, tornando cada jogada única. Monta o teu inventário, enfrenta inimigos mágicos ou melhora o teu equipamento – há sempre algo novo para experimentar.

O jogo também te permite interagir com o mundo de formas engenhosas, desde usar o ambiente a teu favor até preparares todo o tipo de receitas. É mesmo único e vale a pena em todos os sentidos da palavra.

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8. The Sims 4

Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2014 Desenvolvedor Maxis Tempo médio de jogo 90 horas

Ao contrário da maioria dos outros jogos desta lista, o The Sims 4 tem uma abordagem diferente do género, porque este jogo de mundo aberto permite-te criar não só o mundo, mas vidas inteiras.

Se alguma vez quiseste criar o teu próprio mundo, este jogo é um verdadeiro parque de diversões para a tua imaginação. Desde construir casas até criar relações significativas, podes fazer tudo o que quiseres. Tens a liberdade de moldar as vidas dos teus Sims, controlar as suas carreiras e explorar várias estratégias para alcançar o sucesso.

Podes divertir-te tanto a jogar sozinho como com outros jogadores, e há sempre algo novo para fazer, desde melhorar as casas até dar festas ou simplesmente aproveitar a vida na tua cidade virtual.

Se gostas de jogos de simulação de vida, talvez também te interesse dar uma vista de olhos à análise do inZOI, já que explora uma abordagem igualmente detalhada na criação de personagens, ambientes e experiências do dia a dia.

O mundo pode não ser tão aberto como noutros dos melhores jogos sandbox, mas vale absolutamente a pena. Além disso, os pacotes de conteúdo adicionam infinitas novas funcionalidades ao jogo, pelo que este se mantém praticamente sempre atualizado.

9. Fallout 4

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S inform Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor Bethesda Game Studios Tempo médio de jogo 83 horas

Com uma das melhores definições do género, o Fallout 4 é um dos melhores jogos de mundo aberto, que te lança num mundo pós-apocalíptico e te deixa fazer o que quiseres. Podes cumprir missões da história, explorar terras devastadas e cidades em ruínas, construir e defender os teus próprios povoados e sobreviver contra vários inimigos perigosos.

O mundo aberto é enorme, repleto de imensas missões secundárias, melhorias e estratégias para descobrires. Cria armas, procura mantimentos ou enfrenta facções – há sempre algo para fazer.

No entanto, para mim, é a quantidade de personalização que torna o Fallout 4 tão incrível. Podes interagir com quase tudo, como construir a tua cidade, melhorar o teu equipamento e até mudar o rumo da história.

Resumindo, se adoras explorar, construir e sobreviver num deserto épico, vale mesmo a pena jogares este jogo.

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10. Kerbal Space Program

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S inform Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor Squad Tempo médio de jogo 113 horas

Se gostas de jogos que combinam a liberdade do estilo sandbox com o realismo da simulação, aposto que vais adorar o Kerbal Space Program.

O jogo coloca-te no comando do teu próprio programa espacial, enquanto constróis foguetões e todos os seus componentes, tentas lançá-los para o cosmos e dás o teu melhor para conquistar a última fronteira. O mundo aberto do espaço é o teu terreno de brincar, e a escala das tuas missões vai aumentando à medida que atualizas e aperfeiçoas a tua tecnologia.

Desde testar os teus projetos de foguetões mais loucos até explorar planetas distantes, podes fazer praticamente tudo. Claro, há uma certa curva de aprendizagem, mas se adoras resolver problemas, construir e explorar, vale mesmo a pena experimentares o Kerbal Space Program.

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11. Animal Crossing: New Horizons

Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor Nintendo EPD Tempo médio de jogo 62 horas

Um jogo do tipo «sandbox» que, por coincidência, se tornou o melhor refúgio de todo o caos de 2020, o Animal Crossing: New Horizons é um dos jogos mais acolhedores de sempre e merece mesmo a tua atenção.

Começas com nada mais do que uma ilha deserta e constróis a vida dos teus sonhos a partir do zero. A liberdade para explorar, construir e projetar a tua aldeia é infinita. Desde a personalização da tua casa e a visitação dos teus amigos até a pesca e a apanha de insetos, o jogo oferece sempre um ambiente relaxante e sem stress para desfrutares.

Aqui não vais encontrar nenhum elemento de ação ou sobrevivência. É apenas uma experiência acolhedora e descontraída, com imenso conteúdo para desfrutares. Por isso, se estás à procura de um jogo sandbox que te ajude a relaxar, dificilmente encontrarás um jogo mais perfeito do que o Animal Crossing: New Horizons.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo sandbox?

O Minecraft é frequentemente considerado o melhor jogo sandbox devido à sua criatividade ilimitada, à exploração e à capacidade de construir e personalizar qualquer mundo.

O que é um jogo do tipo sandbox?

Um jogo do tipo «sandbox» permite aos jogadores explorar, criar e interagir livremente num mundo com poucas ou nenhumas limitações.