Os 15 maiores mapas de videojogos que vale a pena explorar em 2026

Os maiores mapas dos videojogos são verdadeiros testes de resistência. Parecem fantásticos até que cada passo se torne uma chatice e uma curva errada te custe dez minutos.

São grandes, claro, mas também foram concebidos para desvios, missões secundárias, masmorras escondidas e inimigos de nível muito superior que se riem do teu equipamento. Acabas por te esquecer da missão principal porque o mundo não pára de te atrair com histórias e saques ainda melhores.

Este guia seleciona os mundos que valem a pena percorrer: mapas que recompensam a curiosidade, castigam a preguiça e parecem realmente vivos durante horas. Traz um pouco de paciência e sentido de orientação, e eu mostro-te onde ir, o que saltar e onde voltar mais tarde.

As nossas melhores escolhas para os maiores mapas de videojogos

Alguns mundos de jogo não são apenas grandes — são absurdamente enormes. Não são o tipo de mapas por onde passeias casualmente — são aqueles em que partes numa viagem simples e, de alguma forma, acabas por te ver numa aventura completamente diferente. Quer se trate do espaço, de terras medievais ou de paisagens infinitas feitas de blocos, estes jogos redefinem o que significa explorar.

Então, aqui estão as minhas escolhas de topo — cada uma oferece um mundo tão vasto que provavelmente te vais esquecer do que era suposto estares a fazer.

1 Minecraft: Java & Bedrock Edition 2011 (Bedrock: 2017) Um jogo sandbox pixelizado onde começas do nada e acabas por criar mundos maiores do que a tua imaginação. Buy now 2 Grand Theft Auto V 2013 Um vasto mundo aberto de crime que combina as ruas movimentadas de Los Santos com autoestradas, montanhas, deserto e zonas rurais, criado para conduzir, voar e causar o caos. Buy now 3 Red Dead Redemption 2 2018 Uma imensa fronteira criada à mão, onde longas viagens a cavalo te levam por montanhas nevadas, florestas, pântanos, vilas e planícies abertas repletas de detalhes. Buy now

Queres saber por que é que estes mundos oferecem alguns dos maiores mapas de videojogos? Continua a ler – estou prestes a aprofundar o que torna estes mapas tão incríveis (e por que é que podem roubar-te horas da tua vida).

Os 15 maiores mapas de videojogos: mundos que nunca acabam

Alguns jogos não te oferecem só um mundo para explorares – dão-te um planeta inteiro (ou vários) e dizem: «Boa sorte, espero que tenhas trazido uns petiscos.» Começas com grandes sonhos de aventura e acabas com os polegares doridos de tanto andar – e, mesmo assim, adoro cada segundo. Nada supera a emoção de explorar durante horas, só para perceber que não fiz nenhum progresso a sério.

1. Minecraft: Edição Java e Bedrock [O maior mapa de videojogo para criadores]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência em sandbox/criação em mundo aberto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Nintendo Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2011 (Bedrock: 2017) Criadores Mojang Studios, Xbox Game Studios Tempo médio de jogo Praticamente infinito – os mundos gerados proceduralmente oferecem uma área enorme para explorar. Ideal para Construtores, fãs de sobrevivência e jogadores criativos que adoram liberdade total O que eu gostei Mapa proceduralmente infinito, modos criativo e de sobrevivência, mecânicas de redstone, multijogador cooperativo, servidores da comunidade, atualizações constantes, valor de rejogabilidade intemporal

O jogo que mudou a forma como vejo o mundo à minha volta! Acordas num mundo pixelizado com nada mais do que os teus punhos e, antes de dares por isso, estás a dar socos em árvores como se fosses um maluco.

O mundo? Infinito. A jogabilidade? O que tu quiseres que seja. O modo de sobrevivência transforma-te num catador desesperado, a fugir a toda a velocidade dos esqueletos e na esperança de que o teu último pedaço de pão te mantenha vivo.

O jogo estende-se infinitamente com cavernas profundas, aldeias extensas e toda uma ecosfera à espera de ser explorada. Num minuto estás a construir uma cabana aconchegante e, no outro, caíste numa ravina e perdeste todos os teus diamantes. Os jogadores profissionais criam engenhocas de Redstone que parecem tecnologia alienígena, enquanto os principiantes passam as primeiras noites encolhidos numa cabana de terra.

Com mais de 300 milhões de exemplares vendidos, é o jogo mais vendido de sempre. Quer gostes ou não, não podes negar a magia de vaguear pelas suas paisagens infinitas, bloco a bloco.

O meu veredicto: O Minecraft é quase impossível de superar em termos de liberdade absoluta. Os seus enormes mundos gerados proceduralmente dão-te espaço suficiente para explorar, sobreviver e construir durante centenas de horas sem ficares sem motivos para vaguear.

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2. Grand Theft Auto V [Melhor mapa de grande cidade para conduzir e explorar]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura em mundo aberto Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2013 Criadores Rockstar North Tempo médio de jogo 30–35 horas para a história principal, mais de 80 horas com o conteúdo secundário Ideal para Jogadores que querem uma cidade densa, veículos rápidos e imensas coisas para descobrir fora das missões O que gostei Enorme rede rodoviária, bairros variados, montanhas e zonas rurais, variedade de veículos, detalhes urbanos minuciosos, marcos memoráveis

O GTA V pode não ter o maior mapa do papel, mas Los Santos e Blaine County aproveitam ao máximo cada quilómetro. Podes sair do centro da cidade num supercarro, ziguezaguear por Vinewood Hills, atravessar o deserto à volta de Sandy Shores e acabar por subir o Monte Chiliad sem nunca passares por um ecrã de carregamento.

O que faz com que o mapa funcione tão bem é o quanto a tua escolha de veículo o transforma. As autoestradas parecem minúsculas num caça a jato, mas enormes quando estás a pedalar numa subida ou a tentar despistar a polícia em estradas secundárias. A própria Los Santos está repleta de bairros reconhecíveis, atalhos, becos, pontes e nós rodoviários que vais aprendendo aos poucos, quase como numa cidade a sério.

O campo também tem o seu lugar. O território desértico do Trevor parece completamente diferente da sofisticada Los Santos do Michael, enquanto montanhas, praias, bases militares e estradas isoladas dão-te imensos motivos para sair da cidade. Mesmo depois de terminares a história, é ridiculamente fácil abrir o mapa com a intenção de fazer uma coisa e acabares por passar uma hora a causar confusão noutro sítio qualquer.

O meu veredicto: O GTA V prova que um mapa não precisa de ser o maior para parecer imenso. Los Santos e o Condado de Blaine continuam a ser divertidos de explorar porque conduzir, voar e causar o caos fazem com que cada parte do mapa pareça diferente.

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3. Red Dead Redemption 2 [Melhor Mundo Aberto Enorme para uma Exploração Imersiva]

A nossa pontuação Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura em mundo aberto Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criadores Rockstar Games Tempo médio de jogo Cerca de 50 horas para a história, mais de 180 horas para quem quer completar tudo Ideal para Jogadores que gostam de exploração ao ritmo do seu próprio, detalhes ambientais, caça e mundos que parecem genuinamente habitados O que eu gostei Regiões distintas, vilas credíveis, ecossistemas selvagens, viagens a cavalo, encontros inesperados, mudanças dramáticas de bioma

O mapa do Red Dead Redemption 2 parece enorme, em parte porque a Rockstar faz com que sintas realmente a distância. Cavalgar desde a nevada Ambarino até aos pântanos à volta de Saint Denis não é um salto rápido entre ícones – o tempo muda, a vegetação altera-se, as cidades ficam mais movimentadas e as pessoas que encontras começam a falar e a vestir-se de forma diferente.

É precisamente esse ritmo mais lento que faz com que o mundo me fique na memória. Reparas nas ruas lamacentas de Valentine, no solo vermelho à volta de Rhodes, nas florestas densas perto de Strawberry e na expansão industrial de Saint Denis porque, normalmente, chegas a esses locais a cavalo, em vez de passares a toda a velocidade a 200 km/h.

As melhores descobertas nem sempre estão assinaladas. As cabanas escondem histórias estranhas, há estranhos que te chamam à paragem em estradas remotas, os predadores podem arruinar uma viagem de caça tranquila e podem até surgir missões secundárias inteiras só porque fizeste o caminho mais longo de volta a casa. O mapa não é impressionante só por ser grande – dá-te constantemente motivos para prestares atenção ao sítio onde estás.

O meu veredicto: O Red Dead Redemption 2 tem um dos mundos abertos mais convincentes dos videojogos. O seu tamanho é importante porque cada região parece distinta, detalhada e vale a pena abrandar para explorar.

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4. Elite: Dangerous [O maior mapa de videojogo com sistemas estelares reais]

A nossa pontuação Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação espacial de mundo aberto/MMO sandbox Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2014 Criadores Frontier Developments Tempo médio de jogo Infinito – a galáxia da Via Láctea completa, com 400 mil milhões de sistemas estelares Ideal para Exploradores e fãs de simulações espaciais que procuram realismo, escala e liberdade O que eu gostei Mapa gigantesco à escala da galáxia, exploração sem interrupções, sistemas de naves detalhados, profundidade no comércio e no combate, dados astronómicos reais, eventos da comunidade ativa

Já sonhaste em ser piloto espacial? No Elite: Dangerous, começas com uma nave que mais parece uma lata do que um cruzador estelar. Este jogo de simulação apresenta a Via Láctea à escala 1 :1 porque, aparentemente, os criadores acharam que precisávamos de 400 mil milhões de sistemas estelares para nos sentirmos verdadeiramente insignificantes.

Os gráficos são impressionantes, fazendo com que o vazio do espaço pareça ao mesmo tempo belo e assustador. A jogabilidade envolve comércio, combate e exploração, com uma curva de aprendizagem mais íngreme do que o poço gravitacional de um buraco negro — o tipo de desafio em que manter-te ligado a uma VPN rápida para jogos pode tornar tudo um pouco mais fluido.

Os jogadores profissionais podem apreciar a profundidade e o realismo, enquanto os novatos podem sentir-se como se tivessem sido atirados para fora de uma câmara de descompressão. Se explorar os maiores jogos sandbox está na tua lista, adiciona este jogo a essa categoria, porque este jogo de simulação redefine a imensidão e é o teu bilhete para as estrelas.

O meu veredicto: Sobre o Elite Dangerous leva a escala a outro nível com a sua recriação da Via Láctea. É exigente e tem um ritmo lento, mas poucos jogos fazem com que a exploração espacial pareça tão genuinamente enorme.

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5. No Man’s Sky [O maior universo de jogo gerado proceduralmente]

A nossa pontuação Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura de exploração espacial e sobrevivência num mundo aberto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Nintendo Switch, RV Ano de lançamento 2016 Criadores Hello Games Tempo médio de jogo Infinito – universo gerado proceduralmente com 18 quintilhões de planetas Ideal para Exploradores, construtores e fãs de jogos de sobrevivência que adoram descobertas infinitas O que eu gostei Universo gerado proceduralmente, construção de bases, viagens sem interrupções do espaço para os planetas, modo multijogador cooperativo, atualizações constantes, biomas lindos, liberdade para explorar sem limites

É um dos melhores jogos de sobrevivência em que os criadores pensaram: «Porque não colocar os jogadores num sofrimento sem fim?» No No Man’s Sky, começas com uma nave avariada e uma ferramenta multifunções que é mais «multi» do que «ferramenta».

O universo tem mundos gerados proceduralmente, o que significa que nem mesmo os criadores fazem ideia do que existe por aí. Cada planeta tem espécies alienígenas únicas, ecossistemas e condições meteorológicas concebidas para te matar de formas novas e emocionantes. Os gráficos são um caleidoscópio de cores, que te fazem questionar se a equipa de arte estava a funcionar à base de cafeína ou de algo mais forte.

A jogabilidade envolve extrair recursos, criar objetos e duvidar das tuas decisões à medida que percebes que passaste horas a recolher minerais virtuais. Os jogadores profissionais podem apreciar a imensidão e a liberdade, enquanto os novatos podem sentir-se sobrecarregados e um pouco aterrorizados.

Apesar do lançamento conturbado, o jogo evoluiu, tendo vendido mais de 10 milhões de exemplares até junho de 2022. Se queres jogar o maior jogo de mundo aberto, então o No Man’s Sky é o teu Evereste digital.

O meu veredicto: O No Man’s Sky é a escolha ideal para quem quer explorar sem limites óbvios. Os seus planetas gerados proceduralmente, a construção de bases e as viagens espaciais sem interrupções fazem com que te distraíres completamente faça parte do encanto do jogo.

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6. The Elder Scrolls V: Skyrim [Um mapa de fantasia gigantesco para fãs de RPG]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação em mundo aberto Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2011 Criadores Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Tempo médio de jogo 35-100+ horas, dependendo da exploração e das missões secundárias Ideal para Jogadores que adoram mundos de fantasia, uma história rica e liberdade total O que eu gostei Um mapa enorme criado à mão, centenas de missões, suporte a mods, um design de mundo atmosférico, exploração envolvente, personagens memoráveis e uma jogabilidade que não se desgasta com o tempo

Um dos meus jogos de mundo aberto favoritos, onde começas como prisioneiro e, se fores como eu, acabas por te tornar o Thane (título de nobreza no jogo) de cada feudo, com uma casa cheia de rodas de queijo roubadas.

O mundo é um reino de fantasia nórdico cheio de dragões que têm o dom de atacar nos piores momentos. Os gráficos foram revolucionários em 2011 e, com mods, podes fazer com que pareça uma obra-prima moderna ou uma confusão caótica.

Foi revelado em 2023 que as vendas de The Elder Scrolls V: Skyrim ultrapassaram os 60 milhões de exemplares. A jogabilidade oferece lutas com espadas, feitiços e gritos até as coisas caírem. Os jogadores veteranos vão apreciar a profundidade, enquanto os novatos podem acabar a perder-se nas missões secundárias, esquecendo-se de que há um mundo para salvar.

Tem um mapa tão enorme que vais continuar a voltar mesmo depois de terminares o jogo, convencido de que ainda há algum recanto secreto que te escapou. Mas uma pequena dica: tem cuidado com aquela infame lesão no joelho.

O meu veredicto: O Skyrim continua a tornar a exploração ridiculamente fácil de te perderes nela. Montanhas, cavernas, ruínas e missões afastam-te constantemente do teu destino original, e é exatamente por isso que o seu mundo continua a ser tão memorável.

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A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura em mundo aberto, simulador de deslocamento Plataformas PC, PlayStation 5, iOS, macOS, iPadOS, Amazon Luna, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2019 Criadores Kojima Productions, Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo Mais de 30 horas para a história principal, mais de 110 horas para quem quer completar tudo Ideal para Jogadores que adoram narrativas cinematográficas e paisagens de mundo aberto enormes e envolventes O que gostei Paisagens de tirar o fôlego, mecânicas de construção multijogador assíncronas, melhorias de locomoção gratificantes, banda sonora inesquecível

Death Stranding é uma experiência cinematográfica em mundo aberto. Jogas na pele de Sam Porter Bridges, um carteiro pós-apocalíptico glorificado encarregado de reconectar uma América fragmentada após um evento cataclísmico.

O mundo estende-se por cerca de 80 km² ao longo de várias regiões vastas, representando uma extensão desolada dos Estados Unidos em ruínas. Cada centímetro de terreno apresenta um desafio: paredes rochosas escarpadas, rios caudalosos, picos nevados e ameaças sobrenaturais fantasmagóricas, os «BT», obrigam-te a equilibrar cuidadosamente o peso da tua carga e a planear as tuas rotas.

A versão Director’s Cut melhora esta experiência de mundo aberto com catapultas de carga, rampas de salto, jetpacks estabilizadores e missões de enredo adicionais.

Se quiseres mergulhar num dos maiores mapas de videojogos, onde a própria paisagem é o teu principal adversário, o Death Stranding oferece-te uma viagem inesquecível e meditativa.

O meu veredicto: O Death Stranding faz com que o próprio terreno seja o desafio. Planear percursos através de rios, penhascos e montanhas dá ao seu mundo aberto uma sensação de escala que as simples medidas do mapa não conseguem realmente captar.

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8. Ghost of Tsushima: Director’s Cut [O maior mapa de videojogo da ilha feudal japonesa e da expansão Iki]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura em mundo aberto, furtividade, hack and slash Plataformas PC, PS4, PS5 Ano de lançamento 2020 Criadores Sucker Punch Productions, Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo 25 horas (história principal), mais de 65 horas (para quem quer completar tudo) Ideal para Fãs de cinema de samurais, combate com espadas fluido e ambientes de mundo aberto de tirar o fôlego O que gostei Navegação sem HUD, combate visceral baseado em posturas, história de vingança cativante, integração perfeita da expansão da Ilha de Iki

Ghost of Tsushima é uma obra-prima de mundo aberto onde jogas na pele de Jin Sakai, um samurai honrado obrigado a pôr de lado o seu código de honra e a transformar-se num temido guerreiro-sombra para libertar a sua terra natal de uma brutal invasão mongol.

O mapa do jogo abrange toda a ilha de Tsushima, juntamente com o terreno vulcânico acidentado da Ilha de Iki, cobrindo aproximadamente 28 km² de densas florestas de bambu, campos de capim-pampas, picos montanhosos e aldeias costeiras.

Além de ter um dos maiores mapas de videojogos, o que o destaca é o facto de não sobrecarregar a tua visão com ícones. Em vez disso, o mundo usa pistas ambientais, como ventos orientadores, pássaros dourados e rastos de raposas, para te guiar pelas suas vastas regiões.

A versão «Director's Cut» expande tanto a história como as capacidades técnicas. A novidade principal é a enorme expansão da Ilha de Iki, um novo capítulo da história em que Jin Sakai enfrenta memórias sombrias do passado da sua família, ao lado de um perigoso culto mongol.

Se estás à procura de uma experiência imersiva num mundo aberto, repleta de ação cinematográfica de samurais e de uma beleza visual impressionante, o Ghost of Tsushima: Director’s Cut é uma viagem que não podes perder.

O meu veredicto: Ghost of Tsushima privilegia a densidade em detrimento da extensão pura. Seguir o vento, as raposas e os pontos de referência por toda a ilha de Tsushima faz com que a exploração pareça natural, em vez de parecer que estás apenas a riscar ícones de um mapa.

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9. Horizon Forbidden West: Edição Completa [O maior mapa de videojogo de uma fronteira pós-apocalíptica]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação em mundo aberto, aventura de ficção científica Plataformas PC, PlayStation 5 Ano de lançamento 2023 (PS5) / 2024 (PC) Criadores Guerrilla Games, Nixxes Software, Sony Interactive Entertainment eu Tempo médio de jogo 30 horas (história principal), mais de 90 horas (para quem quer completar tudo) Ideal para Jogadores que adoram explorar mundos abertos com um toque cinematográfico e lutar contra enormes monstros robóticos O que eu gostei Biomas pós-apocalípticos de tirar o fôlego, exploração subaquática a nadar, montarias voadoras, sistema de combate aperfeiçoado, inclusão da expansão DLC «Burning Shores»

Da Guerrilla Games criou um dos maiores mapas de videojogos em «Horizon: Forbidden West», oferecendo uma imensa fronteira de ficção científica para a caçadora de máquinas Aloy explorar. Passado no Oeste americano em ruínas, os jogadores viajam por Utah, Nevada e Califórnia para impedir uma misteriosa praga que ameaça acabar com o mundo.

A área total do mundo principal e da expansão «Burning Shores» abrange cerca de 28 km² de biomas pós-apocalípticos diversificados. Os jogadores exploram picos gelados, selvas tropicais e ruínas submersas usando ferramentas de deslocamento como o planador Shieldwing, o gancho de escalada e montarias voadoras.

A jogabilidade centra-se em destruir bestas mecânicas colossais, mirando componentes específicos com arcos elementais especializados, armadilhas e armas. A Edição Completa inclui o jogo base e a expansão, oferecendo gráficos melhorados, taxas de fotogramas ilimitadas no PC e feedback completo do DualSense.

Se queres um RPG de ação incrível num imenso mapa de mundo aberto, o Horizon: Forbidden West oferece uma experiência visual e mecânica de tirar o fôlego.

O meu veredicto: O Horizon: Forbidden West traz uma variedade impressionante ao seu mundo. Voar, mergulhar, escalar e caçar máquinas faz com que valha mesmo a pena explorar as suas montanhas, desertos, selvas e ruínas subaquáticas.

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10. Elden Ring [O maior mapa de videojogo para fãs da série Souls]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação em mundo aberto/Soulslike Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2022 Criadores FromSoftware, Bandai Namco Entertainment Tempo médio de jogo 60 a 80 horas para a história principal + conteúdo opcional médio; muito mais se explorares tudo Ideal para Jogadores que adoram fantasia sombria, exploração, histórias enigmáticas e descobertas desafiantes O que gostei Mapa enorme e interligado, exploração vertical, combate brutal mas justo, masmorras e segredos escondidos, ciclo de descobertas gratificante, design criativo dos chefes, liberdade para explorar ao teu ritmo

Se o Elden Ring me ensinou alguma coisa, é que o mundo aberto não é meu amigo. Dava para pensar que um mundo tão vasto e deslumbrante oferecesse alguma paz, mas não – cada centímetro de As Terras Intermédias está lá para te apanhar. Passei horas a explorar o seu imenso mundo e, sinceramente, fez-me sentir perdido.

O jogo está cheio de monstros grotescos, NPCs enigmáticos e paisagens deslumbrantes que te fazem esquecer o sofrimento inevitável que se avizinha. O jogo não te dá a mão; em vez disso, atira-te de um penhasco e fica a ver-te a debater-te. Mas é isso que o torna tão gratificante.

O mundo é de deixar qualquer um de boca aberta, cheio de castelos sinistros, masmorras escondidas e inimigos gigantescos que te fazem pensar duas vezes antes de atacares. A FromSoftware certificou-se de que cada centímetro está repleto de algo que vale a pena descobrir – ou de algo que te vai destruir em dois golpes.

O Elden Ring é brutal, deslumbrante e absolutamente viciante. Para os novos jogadores, é um exercício de paciência. Para os veteranos, é um parque de diversões de dor. Seja como for, vais embarcar numa aventura louca e divertidíssima, que te vai esmagar a alma.

O meu veredicto: o Elden Ring está no seu melhor quando ignoras o caminho óbvio e investigas algo estranho no horizonte. O seu mundo em camadas esconde cavernas, regiões subterrâneas, castelos e áreas inteiras onde menos esperas encontrá-las.

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11. Arma 3 [Enorme jogo de simulação militar tipo sandbox]

A nossa pontuação Enebameter 9.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador militar tático, mundo aberto Plataformas Microsoft Windows, macOS, Linux Ano de lançamento 2013 Criadores Bohemia Interactive Tempo médio de jogo 40 horas (campanha principal), mais de 500 horas (comunidade e multijogador) Ideal para Entusiastas de simulações militares, criadores de missões e jogadores que procuram uma escala de sandbox tática inigualável O que eu gostei Escala incrível de armas combinadas, balística e física autênticas, o robusto Eden Editor, mapas enormes do Mediterrâneo

A Bohemia Interactive criou uma simulação tática lendária com alguns dos maiores mapas de videojogos da história moderna dos jogos de tiro. Passado nas ilhas mediterrânicas fictícias de Altis e Stratis, o Arma 3 mergulha os jogadores em operações militares autênticas, que vão desde pequenas operações de reconhecimento de infantaria até à guerra total com armas combinadas.

Só a ilha principal de Altis cobre cerca de 270 km² de terreno contínuo, com uma topografia realista, aeródromos extensos, cidades densamente povoadas e corredores de combate de longo alcance. Quando combinada com a ilha mais pequena de Stratis e mapas de expansão como Tanoa, a imensa área jogável oferece uma sensação inigualável de escala geográfica.

A jogabilidade centra-se no realismo militar autêntico, exigindo uma gestão rigorosa da resistência física, cálculos balísticos precisos e coordenação estratégica do pelotão.

Graças ao seu poderoso Eden Editor e à ampla integração com o Steam Workshop, os jogadores podem criar ou descarregar missões personalizadas, modos sandbox de sobrevivência e operações táticas.

O meu veredicto: O Arma 3 usa os seus mapas enormes para muito mais do que apenas passeios turísticos. Distâncias de combate longas, deslocações em veículos, reconhecimento e planeamento de missões fazem com que Altis pareça um verdadeiro terreno militar, em vez de uma arena de tiro gigante.

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12. Starfield [O maior mapa de videojogo para exploração espacial sem fim]

A nossa pontuação Enebameter 9.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ficção científica em mundo aberto Plataformas PC, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2023 Criadores Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Tempo médio de jogo Infinito – milhares de planetas, sem tempo real de conclusão Ideal para Fãs de ficção científica que adoram viagens espaciais, construção de naves e muita liberdade O que eu gostei Um mapa enorme à escala da galáxia, um ciclo de exploração envolvente, personalização de naves, combate fluido, design de missões flexível, a liberdade de te desviares do caminho e tornares o universo teu

Este jogo espacial impressionante oferece-te um mundo aberto semelhante ao do No Man’s Sky, mas em menor escala, e mesmo assim consegue garantir um lugar entre os 11 maiores mundos de jogos de sempre. O Starfield oferece-te um universo com mais de 1.000 planetas, e diria que é o parque de diversões definitivo para os fãs de espaço, exploradores e pessoas que só querem acumular lixo espacial nas suas naves.

Os gráficos? Espetaculares. A jogabilidade? Uma mistura de combate espacial, gestão de recursos e, de vez em quando, uma crise existencial quando percebes o quão vazio o espaço realmente é. O jogo permite-te personalizar naves, construir postos avançados e falar com NPCs que podem ou não ser mais robóticos do que os próprios robôs.

O estilo característico da Bethesda está aqui – imensa liberdade, imenso conteúdo e, claro, imensos bugs. Mas sejamos honestos, metade da diversão deste jogo é ver a tua personagem a ser lançada para a órbita porque a física decidiu tirar o dia de folga. É avassalador, imprevisível e, por vezes, frustrante – mas, hey, é isso que faz com que um RPG da Bethesda te faça sentir em casa.

O meu veredicto: o Starfield foi feito para jogadores que gostam tanto de saltar de planeta em planeta como de os explorar. A sua galáxia é fragmentada em vez de contínua, mas a construção de naves, os postos avançados e a exploração planetária ainda lhe conferem uma enorme sensação de escala.

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13. Microsoft Flight Simulator 2024: Edição Deluxe [O Mundo Inteiro num Só Jogo]

A nossa pontuação Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de voo / exploração de mundo aberto Plataformas PC, Xbox Series X/S informo, PS5, PS5 Pro Ano de lançamento 2024 Criadores Asobo Studio, Xbox Game Studios Tempo médio de jogo Praticamente infinito – podes explorar toda a Terra Ideal para Fãs de aviação, exploradores e jogadores que querem o maior mundo possível para percorrer O que gostei Exploração de toda a Terra, terreno detalhado, condições meteorológicas em tempo real, modo de carreira na aviação, aeronaves variadas, detalhes do solo melhorados

Chamar ao Microsoft Flight Simulator 2024 um jogo com um «grande mapa» fica aquém da realidade, porque o mapa é, literalmente, a Terra. Podes atravessar continentes, seguir linhas costeiras, aterrar em pequenos aeroportos regionais ou sobrevoar cidades que realmente reconheces.

A versão de 2024 também te dá mais motivos para explorar todo esse espaço. O modo de carreira acrescenta trabalhos como voos de carga, missões de evacuação médica, combate a incêndios e busca e salvamento, enquanto o modo «World Photographer» transforma o planeta num gigantesco desafio turístico.

A Edição Deluxe acrescenta mais 10 aeronaves e cinco aeroportos criados à mão, oferecendo-te ainda mais formas de vivenciar este mundo enorme.

O meu veredicto: O Microsoft Flight Simulator 2024: Edição Deluxe é difícil de superar em termos de escala. Com o planeta inteiro para explorar e formas mais estruturadas de o fazer, o seu mapa parece genuinamente ilimitado na prática.

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14. Atlas [O maior mapa de videojogo de sempre, criado para os fãs de jogos de sobrevivência]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência multijogador em mundo aberto, guerra pirata Plataformas PC, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criadores Grapeshot Games, Snail Games Tempo médio de jogo 50-70+ horas para explorar e construir no mundo aberto Ideal para Jogadores de modo de sobrevivência que adoram escala, perigo e domínio total do mapa O que eu gostei Um mundo oceânico imenso com clima dinâmico, construção de navios e combate naval, construção de bases, controlo de territórios, incursões cooperativas e um mundo persistente que cresce à medida que os jogadores e a sua ambição aumentam

O jogo onde a sobrevivência se cruza com a pirataria, e o oceano é tanto o teu parque de diversões como o teu pior pesadelo. O Atlas leva os jogos de mundo aberto ao extremo, abrangendo mais de 45 000 quilómetros quadrados de água e terra. É isso mesmo, é mais um dos maiores mundos de videojogos já criados, concebido para te fazer duvidar dos teus cálculos.

Se alguma vez quiseste experimentar a alegria de comandar um navio enquanto lutas contra a fome, tempestades e outros jogadores que te roubam o saque que ganhaste com tanto esforço, então este é o teu jogo.

Mas não nos esqueçamos da verdadeira estrela do Atlas – o caos total. Entre monstros marinhos, batalhas navais e ilhas inteiras governadas por jogadores sedentos de poder, cada momento é imprevisível.

Os jogos com os maiores mapas de mundo aberto devem proporcionar uma experiência imersiva, e este consegue isso na perfeição! É o teste definitivo à paciência e à persistência, recompensando-te com momentos incríveis de triunfo mesmo antes de alguém afundar o teu navio e levar tudo.

O meu veredicto: O Atlas tem tudo a ver com escala, sobrevivência e os perigos que se encontram entre destinos. Navegar pelo seu imenso oceano, procurar ilhas, construir navios e arriscar tudo contra outros jogadores faz com que a exploração pareça uma verdadeira expedição.

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15. Assassin’s Creed Shadows [Melhor Design de Mapa de Mundo Aberto da Série Assassin's Creed]

A nossa pontuação Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e aventura em mundo aberto / RPG Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2025 Criadores Ubisoft Quebec (com o apoio dos estúdios globais da Ubisoft) Tempo médio de jogo Cerca de 35 a 40 horas para a história principal, mais de 80 com o conteúdo adicional Ideal para Jogadores que gostam de exploração, ação furtiva, castelos e definições históricas O que eu gostei A mudança das estações, a exploração ativa, os castelos complexos, os protagonistas distintos, a exploração influenciada pelo tempo

O Assassin’s Creed Shadows faz com que explorar a sua versão do Japão feudal pareça mais deliberado do que simplesmente perseguir ícones por um mapa da Ubisoft. Os mirantes já não revelam automaticamente tudo à tua volta. Em vez disso, és tu que examinas a paisagem, usas pistas para restringir os objetivos e envias batedores para localizar alvos quando precisas de ajuda extra.

O Naoe e o Yasuke também fazem com que o mesmo mapa pareça surpreendentemente diferente. O Naoe consegue agarrar-se aos telhados, escalar as muralhas dos castelos e esgueirar-se na escuridão, enquanto o Yasuke é mais do tipo de entrar pelo portão principal e lidar com quem quer que se atravesse no seu caminho. A mudança das estações e do tempo afeta a paisagem à medida que te deslocas entre cidades-castelo, portos, santuários, florestas e campos.

A expansão «The «As Garras de Awaji» torna o mundo ainda maior, adicionando a Ilha de Awaji, do outro lado da Baía de Osaka, com novos castelos, equipamento, inimigos e conteúdo narrativo.

O meu veredicto: O Assassin’s Creed Shadows funciona especialmente bem como jogo de exploração porque descobrir locais faz parte da própria jogabilidade. O seu sistema de reconhecimento, os castelos densos e as formas muito diferentes como o Naoe e o Yasuke se movem pelo mundo impedem que o seu grande mapa pareça uma longa lista de tarefas.

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O meu veredicto geral sobre os maiores mapas de videojogos

O mapa mais grande não significa, por si só, o melhor mundo aberto. O que importa mais para mim é se esse espaço te dá uma razão para continuares a explorar. Com base na lista atualizada, estes são os três por onde eu começaria:

Para liberdade ilimitada → Minecraft: Edição Java e Bedrock . Os seus enormes mundos gerados proceduralmente são feitos para passeares, sobreviveres e transformares praticamente qualquer pedaço de terra no teu próprio projeto.

Os seus enormes mundos gerados proceduralmente são feitos para passeares, sobreviveres e transformares praticamente qualquer pedaço de terra no teu próprio projeto. Para explorar a cidade e o caos puro → Grand Theft Auto V . Los Santos e Blaine County juntam autoestradas, montanhas, praias, deserto e ruas urbanas densas num mundo que é tão divertido de percorrer como de causar confusão.

Los Santos e Blaine County juntam autoestradas, montanhas, praias, deserto e ruas urbanas densas num mundo que é tão divertido de percorrer como de causar confusão. Para a viagem mais envolvente → Red Dead Redemption 2. Os seus picos nevados, florestas, planícies, pântanos e vilas fazem com que as longas viagens pareçam verdadeiras jornadas, em vez de mero tempo de viagem.

Os três lidam com a escala de forma diferente: o Minecraft dá-te liberdade, o GTA V traz variedade a cada viagem e o Red Dead Redemption 2 faz-te abrandar e reparar no mundo à tua volta. É isso, em última análise, que faz com que valha a pena explorar um mapa de jogo enorme.

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Perguntas frequentes