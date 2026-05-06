20 jogos parecidos com «What Remains of Edith Finch 2026» – Experiências narrativas profundas

Os melhores jogos semelhantes a «O que resta de Edith Finch» são experiências que te marcam muito tempo depois de largares o comando. Não são jogos quaisquer — são ricos, emocionantes e criativos.

Se estás a ler isto, provavelmente gostas de saborear e apreciar os jogos, em vez de os jogares à pressa. Talvez te interessem mistérios familiares íntimos, narrativas poéticas sobre o ambiente ou outros temas que dão prioridade à narrativa, às personagens e à atmosfera, em vez do combate ou da mecânica de jogo.

Cada jogo desta lista foi escolhido pela sua ressonância emocional e criatividade narrativa. Continua a ler para encontrares uma experiência que te cative, cena comovente após cena.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes a «O que resta de Edith Finch»

Pode parecer um género restrito, mas há muitos jogos brilhantes como o Edith Finch. Se decidires experimentar apenas três, começa por aqui:

1 Gone Home 2013 A exploração na primeira pessoa de uma casa aparentemente vazia revela uma história doméstica cheia de surpresas. A forma como a história é contada através do ambiente faz-te sentir cada bilhete e cada foto escondidos, captando a intimidade tranquila da vida familiar. A nostalgia transborda de cada divisão, permitindo que os jogadores descubram os segredos ao seu próprio ritmo. Buy now 2 Firewatch 2016 Ambientado na natureza selvagem do Wyoming, o Firewatch combina imagens atmosféricas com uma narrativa baseada no diálogo. As tuas conversas moldam a história, e a beleza da floresta reflete a tensão e o isolamento do seu mistério central. É um jogo que te faz sentir sozinho e ligado aos outros ao mesmo tempo. Buy now 3 Everybody’s Gone to the Rapture 2015 Percorre uma aldeia inglesa abandonada e desvenda um mistério que envolve toda a localidade. A narrativa desenrola-se através de registos de áudio e pistas ambientais, criando um mosaico emocional onde cada passo parece ter significado. O ambiente inquietante garante que a tua viagem seja inesquecível. Buy now

Estas escolhas de destaque representam o auge da narrativa emocional e mostram porque é que jogos como «O que resta de Edith Finch» são mais do que entretenimento – são experiências. «Edith Finch» convida-te a explorar ao teu próprio ritmo, descobrindo histórias escondidas em cada recanto da sua casa lindamente detalhada.

Continua a ler para veres a lista completa de 20 jogos que exploram a memória, o luto e as relações humanas de formas inovadoras.

Os 20 melhores jogos semelhantes a O que resta de Edith Finch que contam histórias de forma maravilhosa

Estás pronto para uma análise aprofundada de alguns dos melhores jogos parecidos com o Edith Finch? Reuni o melhor do melhor, para te dar as dicas de que precisas para encontrares a tua próxima experiência. Vamos lá!

1. Gone Home [O melhor jogo narrativo semelhante ao Edith Finch]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Exploração na primeira pessoa / Aventura narrativa Plataformas PC, Mac, Linux Ano de lançamento 2013 Criador(es) The Fullbright Company (Desenvolvedora e Editora) Duração média do jogo 2–4 horas

Ideal para Fãs de histórias íntimas e centradas nas personagens

Entra nos corredores vazios da casa dos Greenbriar em Gone Home, uma história tranquila contada através da exploração, em vez de ação. Vais de quarto em quarto, a vasculhar gavetas, roupeiros e cartas, descobrindo aos poucos uma história sobre família, identidade e as coisas que ficaram por dizer.

Porque é que o escolhemos O Gone Home leva a exploração narrativa à sua forma mais pura, permitindo que os jogadores descubram uma história profundamente pessoal ao seu próprio ritmo.

Ambientado na década de 1990, capta o espírito daquela época sem forçar a nostalgia – cada objeto parece significativo, cada descoberta é pessoal. Não há combate nem pressão de tempo, apenas o ritmo constante da curiosidade e da reflexão, o mesmo tipo de narrativa tranquila que tornou O que resta de Edith Finch tão comovente.

Os visuais são discretos, mas cheios de atmosfera, e a banda sonora vibra com a mesma emoção subtil que percorre toda a experiência. Gone Home é ideal para quem valoriza o impacto emocional subtil e a narrativa ambiental mais do que a ação ou os quebra-cabeças tradicionais.

O meu veredicto: Se adoraste a abordagem íntima e centrada nas personagens de Edith Finch, Gone Home oferece uma experiência igualmente comovente. Cada divisão em que entras revela camadas da história da família e da verdade pessoal, deixando uma impressão emocional duradoura.

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2. Firewatch [A Melhor História Ambiental ao Estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura na primeira pessoa / Exploração narrativa Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2016 Criador(es) Campo Santo (Desenvolvedor e Editor) Duração média do jogo 4–6 horas

Ideal para Jogadores que gostam de histórias envolventes e narrativas centradas nas personagens

O Firewatch leva-te até à natureza selvagem do Wyoming na pele de Henry, um vigia de incêndios cuja única ligação ao mundo exterior é a sua supervisora, Delilah, do outro lado do rádio. É um jogo baseado na conversa e na atmosfera, onde cada escolha molda uma ligação que parece genuinamente humana.

Porque é que o escolhemos? O Firewatch destaca-se por combinar profundidade narrativa com exploração imersiva. O seu sistema de diálogos ramificados dá aos jogadores controlo real sobre as interações, tornando a história pessoal sem depender de combate ou quebra-cabeças.

Vais passear por florestas banhadas pelo sol, cabanas antigas e trilhos tranquilos, desvendando o mistério de um desaparecimento enquanto o mundo à tua volta oscila entre a beleza e o isolamento. Há pouca ação aqui – apenas exploração, diálogo e reflexão –, mas é precisamente esse o objetivo.

O jogo fica na tua cabeça e na tua memória; cada fotograma é composto como um fotograma de filme, e cada som transmite a tensão e a calma de estares completamente sozinho na natureza.

O meu veredicto: Os fãs dos melhores jogos de narrativa interativa vão apreciar o ritmo contemplativo, o impacto emocional e a rica narrativa ambiental. O Firewatch transforma um simples trabalho de verão numa experiência narrativa profundamente comovente, onde cada escolha conta.

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3. Todos foram levados pelo Arrebatamento [Melhor narrativa poética, ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Exploração na primeira pessoa / Aventura narrativa Plataformas PC, PS4 Ano de lançamento 2015 Criador(es) The Chinese Room (Desenvolvedora), Sony Computer Entertainment (Editora) Duração média do jogo 6–10 horas

Ideal para Jogadores que gostam de narrativas poéticas e reflexivas

Ambientado numa aldeia inglesa deserta, o «Todos foram levados pelo Arrebatamento» permite-te descobrir o que aconteceu aos seus habitantes desaparecidos. Caminhas por campos, casinhas de campo e ruas tranquilas, juntando aos poucos as peças da história a partir de pistas subtis no ambiente, sons que perduram e luzes misteriosas.

Por que escolhemos isto O seu ponto forte está na abordagem poética à narrativa. Ao eliminar a pressão tradicional da jogabilidade, permite que a narrativa e a atmosfera assumam o protagonismo, criando uma experiência meditativa que te toca emocionalmente.

O jogo centra-se na observação e na reflexão, mostrando as relações humanas, a perda e a fragilidade da vida sem recorrer a diálogos pesados. A sua mecânica simples permite-te explorar ao teu próprio ritmo, deixando que as emoções te toquem naturalmente.

Cada pequeno detalhe — desde a forma como o trigo se move ao vento até ao som ténue de um sino de igreja distante — ajuda a tornar a aldeia real, mesmo que esteja estranhamente vazia.

O meu veredicto: Os fãs de Edith Finch vão ficar cativados pelo mistério que se desenrola lentamente e pela narrativa delicada e centrada no ser humano. Todos foram levados pelo Arrebatamento é uma viagem contemplativa que permanece na memória muito depois de o ecrã ficar a preto.

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4. O Desaparecimento de Ethan Carter [O melhor jogo de mistério policial ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Exploração na primeira pessoa / Aventura de mistério Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2014 Criador(es) The Astronauts (Desenvolvedor e Editor) Duração média 6–8 horas

Ideal para Fãs de histórias de investigação e mundos envolventes

Em «O Desaparecimento de Ethan Carter», jogas na pele do detetive Paul Prospero, à procura de um rapaz desaparecido num vale lindo, mas assustador. O jogo mistura mistérios sobrenaturais com uma narrativa baseada no ambiente – vais descobrindo o que aconteceu ao examinar objetos e pistas.

Por que é que o escolhemos A sua mecânica de reconstrução de memórias distingue-o, oferecendo uma forma criativa de juntar as peças da história e aumentar a imersão.

Explorar é gratificante: cada casa vazia, margem de rio e clareira na floresta pode revelar mais sobre a história. A narrativa não é linear, por isso tens de prestar atenção aos detalhes. Os gráficos são deslumbrantes, o áudio é envolvente e o mundo parece vivo e assombroso, transmitindo a mesma atmosfera agridoce que tornou «O que resta de Edith Finch» tão memorável.

O meu veredicto: Para quem gosta de investigações policiais envolventes e mistérios com forte impacto emocional, este jogo oferece uma experiência cativante, que podes jogar ao teu próprio ritmo e que fica na memória muito depois de o caso estar resolvido.

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5. Dear Esther [A melhor história minimalista, ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Exploração na primeira pessoa / Simulador de passeio Plataformas PC, Mac Ano de lançamento 2012 Criador(es) The Chinese Room (Desenvolvedor e Editor) Duração média do jogo 2–3 horas

Ideal para Jogadores que gostam de narrativas poéticas e reflexivas

O Dear Esther leva-te a uma ilha solitária e varrida pelo vento, onde cada caminho, cada rocha e cada edifício em ruínas revelam pedaços de uma história. Não há lutas nem objetivos – só exploração. A história é contada através de narrações e do ambiente, criando uma experiência tranquila e reflexiva.

Porque é que o escolhemos A sua mestria na criação de atmosfera e na narrativa minimalista mostra que os jogos conseguem despertar emoções profundas sem precisarem de mecânicas complexas ou combate.

Cada cena vai sobrepondo emoções, esbatendo a linha entre memória e imaginação. O design minimalista deixa que o som, a luz e a paisagem contem a história. Em apenas algumas horas, o jogo capta melancolia, mistério e reflexão, tornando-o imperdível para os fãs de «O que resta de Edith Finch»». O ritmo do jogo incentiva-te a abrandar e a absorver cada detalhe, deixando que a beleza da ilha e a sua sutil tristeza te toquem profundamente.

O meu veredicto: Se anseias por uma viagem introspectiva e cheia de emoção, o Dear Esther oferece uma experiência íntima e inesquecível que fica contigo.

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6. Layers of Fear [O melhor jogo de terror psicológico ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror psicológico / Exploração na primeira pessoa Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) Bloober Team (Desenvolvedor e Editor) Tempo médio de jogo 4–8 horas (mais tempo para quem gosta de completar tudo)

Ideal para Fãs de jogos de terror atmosféricos e centrados na história

Em Layers of Fear, jogas na pele de um pintor perturbado que vagueia por uma mansão vitoriana que parece mudar à tua volta, refletindo a mente da tua personagem. O jogo não se trata de lutar – trata-se de criar tensão, usando divisões que se distorcem, imagens estranhas e sons assustadores para te arrastar para dentro da psique em desintegração do artista.

Por que é que escolhemos isto O jogo destaca-se por combinar uma direção artística inquietante com uma narrativa cativante, fazendo com que cada descoberta pareça pessoal e perturbadora.

Através de diários, esboços e detalhes escondidos, a história revela aos poucos a obsessão, a tragédia e a loucura. Cada corredor, cada fenda na parede contribui para o mal-estar enquanto a história se desenrola. Se o Edith Finch te marcou, vais adorar a forma como o próprio ambiente impulsiona tanto o enredo como a experiência psicológica.

O meu veredicto: Se queres uma história que te marque profundamente e que te acompanhe muito tempo depois de terminares o jogo, Layers of Fear é uma viagem assombrosa e inesquecível.

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7. Oxenfree [O melhor thriller sobrenatural ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Thriller sobrenatural / Aventura narrativa / Jogo de deslocamento lateral em 2D Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2016 Criador(es) Night School Studio (Desenvolvedor e Editor) Tempo médio de jogo 5–6 horas

Ideal para Jogadores que gostam de histórias baseadas em diálogos e ambientes sinistros

O Oxenfree leva-te a uma ilha misteriosa com um passado sombrio, onde um grupo de amigos acaba por desencadear acidentalmente acontecimentos sobrenaturais. O sistema de diálogos é o seu maior destaque – as tuas escolhas moldam as relações e a história em tempo real, sem atrasar o ritmo do jogo.

Por que é que o escolhemos A combinação de diálogos naturais e ambientes sinistros e em constante evolução cria uma história cheia de suspense que se adapta às decisões do jogador.

Explorar a ilha é uma experiência íntima e envolvente, com interações entre as personagens, uma narrativa ambiental subtil e a revelação gradual de um mistério sobrenatural.

O Oxenfree mistura terror, drama adolescente e humor discreto, tudo envolto num estilo visual único e numa banda sonora evocativa. Quem se sentir atraído pela narrativa do Finch vai apreciar o facto de esta se centrar na história e na emoção em vez da ação, fazendo com que cada escolha conte.

O meu veredicto: Para quem gosta de jogos de ficção científica imersivos ou anseia por intrigas sobrenaturais com um toque pessoal, o Oxenfree oferece um thriller envolvente e com várias camadas emocionais.

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8. Noite na Floresta [A melhor história centrada nas personagens, ao estilo de Edith Finch, num ambiente de cidade pequena]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura / Exploração narrativa Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) Infinite Fall (Desenvolvedora), Finji (Editora) Tempo médio de jogo 8–10 horas

Ideal para Jogadores que gostam de histórias emocionantes, centradas nas personagens, com um toque de mistério

Noite na Floresta conta a história de Mae Borowski, uma universitária que desistiu dos estudos e regressa à sua tranquila cidade natal, Possum Springs — um lugar onde as minas fecharam, as lojas estão vazias e as pessoas dão o seu melhor para seguir em frente. À medida que a Mae volta a encontrar velhos amigos, coisas estranhas começam a acontecer na floresta nos arredores da cidade, dando a entender que algo mais sombrio se esconde por baixo da superfície.

Por que é que o escolhemos Tal como O que resta de Edith Finch, Noite na Floresta capta a tristeza silenciosa da vida quotidiana através de uma narrativa íntima e de detalhes maravilhosamente observados. Cada conversa parece realista e humana, transformando interações simples em momentos de ligação genuína.

Ao explorar a cidade dia após dia, vais partilhar aventuras noturnas, tocar numa banda, falar sobre o processo de crescer e descobrir segredos tão pessoais quanto inquietantes. O seu estilo artístico 2D é encantador, mas melancólico, e é um excelente jogo de aventura para jogares do início ao fim, complementando na perfeição os seus temas de mudança, perda e pertença.

O meu veredicto: São poucos os jogos que combinam tão bem humor, nostalgia e reflexão existencial. O «Noite na Floresta» é uma viagem inesquecível pela decadência de uma pequena cidade e pela descoberta de si mesmo – um jogo imperdível para quem adorou a honestidade emocional de «Edith Finch».

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9. A Parábola de Stanley [Melhor jogo com metanarrativa ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura metanarrativa Plataformas PC, Mac Ano de lançamento 2013 Criador(es) Galactic Cafe Duração média do jogo 2–4 horas

Ideal para Jogadores que gostam de histórias satíricas e auto-irónicas

Um dos melhores jogos indie do momento, A Parábola de Stanley coloca-te na pele de Stanley, um funcionário de escritório cujo mundo começa a desmoronar-se quando toda a gente desaparece de repente. O jogo gira à volta das escolhas, guiadas — ou enganadas — por um narrador espirituoso, levando a vários caminhos narrativos e finais. O seu encanto vem de gozar com a narrativa e o controlo do jogador, misturando sátira com alguma reflexão existencial.

Por que é que o escolhemos Desafia de forma inteligente as expectativas narrativas, oferecendo humor, metacomentários e surpresas que valem a pena reviver e que recompensam a exploração.

A mecânica é simples, mantendo o foco na história e no humor. Se adoraste a forma como o Edith Finch dá importância a cada pequeno detalhe, vais sentir-te em casa aqui.

O meu veredicto: A Parábola de Stanley é ideal para jogadores que procuram uma narrativa inteligente e instigante, com humor autoconsciente.

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10. O Guia para Principiantes [A melhor história introspectiva ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Narrativa interativa / Simulador de passeio Plataformas PC, Mac Ano de lançamento 2015 Criador(es) Davey Wreden (Desenvolvedor e Editor) Duração média do jogo 2–3 horas

Ideal para Jogadores que gostam de histórias auto-irónicas e satíricas

O «Guia para Principiantes» leva-te a explorar os jogos inacabados de um programador, oferecendo-te um vislumbre pessoal e, por vezes, inquietante da sua jornada criativa. Avanças por diferentes níveis enquanto um narrador partilha as suas reflexões, revelando as intenções, as dificuldades e as dúvidas do programador.

Por que é que o escolhemos Os fãs de «O que resta de Edith Finch» vão achar que o seu ritmo contemplativo, a narrativa inovadora e a ressonância emocional são a combinação perfeita para sessões de jogo introspectivas.

O jogo esbate a linha entre criador e criação, tornando a história muito íntima e reflexiva. A sua característica mais marcante é a metanarrativa – não estás apenas a explorar níveis, estás a ver o mundo através dos olhos de outra pessoa. O design minimalista e a ausência de jogabilidade tradicional permitem-te abrandar o ritmo e refletir verdadeiramente sobre o que estás a viver.

O meu veredicto: Se o Edith Finch te deixou com vontade de outra viagem emotiva e reflexiva, este jogo oferece essa mesma energia introspetiva à sua maneira única.

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11. Brothers: A História de Dois Filhos [A melhor aventura no estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura / Puzzle-platformer Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2013 Criador(es) Starbreeze Studios (Desenvolvedora), 505 Games (Editora) Tempo médio de jogo 4–6 horas

Ideal para Jogadores que gostam de aventuras comoventes e mecânicas criativas

«Brothers: A História de Dois Filhos» é uma aventura narrativa tranquila e lindamente trabalhada, com alguns elementos de quebra-cabeças. Guias dois irmãos numa viagem para encontrar uma cura para o pai, controlando os dois ao mesmo tempo – uma mecânica simples que se revela surpreendentemente pessoal. Os quebra-cabeças não são difíceis, mas estão habilmente entrelaçados em momentos de cooperação e descoberta que te fazem prestar atenção a cada gesto e olhar.

Porque é que o escolhemos Uma aventura compacta e comovente que prova que uma narrativa subtil pode ter um impacto mais forte do que as palavras alguma vez conseguiriam.

Tal como «O que resta de Edith Finch», conta a sua história através da interação, em vez de explicações. Não há diálogos a mais nem cenas longas – apenas uma narrativa subtil que se vai desenrolando à medida que jogas. É curto, reflexivo e emocionalmente credível, mostrando o quanto se pode dizer sem dizer absolutamente nada.

O meu veredicto: «Brothers» oferece a profundidade emocional e a narrativa criativa que os fãs de «O que resta de Edith Finch» vão reconhecer e apreciar imediatamente.

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12. Journey [Melhor narrativa sem palavras, ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura / Exploração Plataformas PC, PS4, PS5 Ano de lançamento 2012 Criador(es) Thatgamecompany (Desenvolvedora), Sony Interactive Entertainment (Editora) Duração média 2–3 horas

Ideal para Jogadores que querem sentir-se comovidos sem dizer uma palavra

O Journey não é o típico jogo de repetição ou de perseguição de objetivos – é um jogo de plataformas com uma atmosfera única que troca a competição pela contemplação. Atravessas vastas dunas em direção a uma montanha brilhante, guiado apenas pela curiosidade e pela luz. Não há diálogos nem instruções, apenas uma ligação silenciosa entre ti, o mundo e a música. Às vezes, encontras outro viajante. Não podes falar, apenas emitir um chilro suave, mas, mesmo assim, cria-se uma ligação. Quando eles partem, a sensação é algo que nenhuma história com guião conseguiria transmitir.

Por que é que o escolhemos É o tipo de jogo que fica na memória – não por causa do que fazes, mas por causa do que te faz refletir.

Os visuais parecem quadros em movimento, e a banda sonora de Austin Wintory combina na perfeição com a areia e o céu em constante mudança. O «Journey» não te diz o que deves sentir – deixa-te viver a experiência por ti próprio.

O meu veredicto: Se *O que resta de Edith Finch* parecia um livro de memórias, *Journey* é o momento entre as páginas – a pausa antes de a próxima história começar.

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13. A Vida é Estranha [O melhor drama adolescente ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura narrativa / Episódico Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2015 Criador(es) Dontnod Entertainment (Desenvolvedor), Square Enix (Editora) Tempo médio de jogo 10–15 horas

Ideal para Jogadores que gostam de histórias centradas nas personagens com escolhas significativas

O A Vida é Estranha parece menos um jogo e mais a leitura do diário de alguém – confuso, emotivo e estranhamente familiar. Inspira-se na intimidade dos jogos de romance visual, mas transforma-a em algo cinematográfico, permitindo-te voltar atrás em momentos que a maioria de nós ainda analisa em demasia anos mais tarde.

Jogas na pele da Max, uma estudante de fotografia um pouco desajeitada que descobre que consegue manipular o tempo – o que parece fixe até perceberes que corrigir um erro acaba por estragar outra coisa.

Porque é que o escolhemos? A mecânica de manipulação do tempo cria uma experiência narrativa pessoal, permitindo que os jogadores moldem a história enquanto permanecem profundamente imersos na perspetiva da Max.

O que me cativou não foi a viagem no tempo nem o mistério; foi a forma como o *A Vida é Estranha* capta aquela mistura estranha de nostalgia e desconforto que acompanha o processo de crescer. Cada escolha parece pesada, cada conversa um pouco real demais. As vertentes românticas opcionais não estão lá só para agradar aos fãs – elas moldam discretamente o tom da história da Max, acrescentando calor ou desgosto, dependendo do que escolheres. É lento, estranho, lindo e exatamente tão emocionalmente confuso como ter 18 anos sempre foi.

O meu veredicto: Para quem anseia por um drama adolescente misturado com elementos sobrenaturais, este é um jogo imperdível. É um jogo narrativo onde as escolhas importam mesmo e o impacto emocional perdura muito depois dos créditos terminarem.

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14. To the Moon [A melhor história emotiva em pixel art, ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura narrativa / Episódica Plataformas PC, Mac, Linux, Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2011 Criador(es) Freebird Games (Desenvolvedor e Editor) Duração média do jogo 4–6 horas, foco na narrativa, jogabilidade

mínima Ideal para Jogadores que procuram uma história comovente e centrada nas personagens

To the Moon acompanha Johnny, um senhor idoso cujo último desejo é ir à Lua. Jogas na pele de dois médicos que exploram as suas memórias para tornar esse sonho realidade. O jogo combina pixel art nostálgica com uma história profundamente pessoal, tornando a viagem pelas memórias e pelos arrependimentos numa experiência íntima.

Por que é que o escolhemos A premissa de viagem pelas memórias permite que os jogadores testemunhem uma história de vida a desenrolar-se de forma orgânica, conferindo a To the Moon uma profundidade emocional rara nos jogos.

A jogabilidade é minimalista, mantendo o foco na emoção e na narrativa, enquanto a música e os visuais realçam os momentos agridoces. Temas como o amor, a perda e a saudade são abordados com delicadeza, deixando um impacto que perdura muito depois do fim do jogo.

O meu veredicto: Se procuras uma aventura comovente, centrada na história, que te faça lembrar Edith Finch, esta viagem em pixel art oferece uma narrativa comovente num pacote compacto e inesquecível.

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15. À descoberta do paraíso [A melhor história emocional sequencial ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura narrativa / Episódica Plataformas PC, Mac, Linux, Switch, iOS, Android Ano de lançamento 2017 Criador(es) Freebird Games (Desenvolvedor e Editor) Tempo médio de jogo 4–6 horas, foco na narrativa, jogabilidade

mínima Ideal para Fãs de aventuras com uma narrativa rica e comovente

À descoberta do paraíso dá continuidade à história de To the Moon, acompanhando os médicos enquanto ajudam um novo paciente a revisitar e a fazer as pazes com memórias importantes. Exploras um mundo nostálgico em pixels, descobrindo momentos que revelam as escolhas, os arrependimentos e as alegrias de uma pessoa.

Por que é que o escolhemos A sua continuação perfeita da narrativa emotiva de «To the Moon» acrescenta profundidade narrativa e ressonância temática, criando uma experiência profundamente comovente.

A jogabilidade mantém-se simples, centrando-se na história, nos diálogos e nas decisões que moldam os desfechos emocionais. Cada cena é concebida para te fazer refletir, quer se trate de um passeio tranquilo pelas memórias ou de um momento comovente com os teus entes queridos. A música e a arte pixelizada captam na perfeição o clima agridoce, fazendo com que os altos e baixos da história tenham o impacto certo.

O meu veredicto: Para quem gosta de jornadas centradas nas personagens e de narrativas introspectivas, o À descoberta do Paraíso é um dos melhores jogos narrativos que há.

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16. Eastshade [A melhor exploração tranquila, ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Exploração em mundo aberto / Aventura Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Eastshade Studios (Desenvolvedor e Editor) Tempo médio de jogo 15–20 horas

Ideal para Jogadores que procuram experiências tranquilas e com grande destaque visual

Em Eastshade, jogas na pele de um artista itinerante que explora um mundo aberto e colorido. Em vez de lutar, as tuas ferramentas são o pincel e a ecrã, o que te permite capturar a beleza das paisagens e as histórias das pessoas. As missões centram-se na descoberta, na conversa e na criatividade, permitindo-te resolver os desafios à tua maneira.

Porque é que escolhemos isto? O Eastshade destaca-se por transformar a exploração numa experiência criativa e emocional, combinando arte e narrativa de forma harmoniosa.

O mundo parece vivo, cheio de NPCs interessantes, histórias secundárias e locais pitorescos que recompensam a curiosidade. Música suave e sons ambientais realçam o ritmo meditativo, tornando a exploração imersiva e relaxante. Desde cidades movimentadas a florestas tranquilas e lagos serenos, cada recanto convida à reflexão e à conexão.

O meu veredicto: Para quem prefere uma exploração descontraída e rica em história em vez de ação, e que procura um dos melhores jogos de simulação do género, o Eastshade oferece uma aventura tranquila e reflexiva que dá a sensação de estares a pintar com um comando na mão.

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17. The Long Reach [O melhor jogo de terror psicológico em 2D ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror psicológico 2D / Aventura Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Painted Black Games, Silver Lining Interactive Tempo médio de jogo 8–12 horas

Ideal para Fãs de histórias sombrias e atmosféricas

The Long Reach é um dos melhores jogos de aventura «point-and-click» do género. Vais explorar uma pequena cidade inquietante, cheia de mistério e tensão psicológica. Acompanhas um protagonista que tenta descobrir a causa de acontecimentos estranhos, usando a exploração e os quebra-cabeças para juntar as peças da história.

Os gráficos em pixel art criam uma sensação de pavor e isolamento, enquanto o próprio ambiente conta parte da história, fazendo com que cada detalhe conte. Os diálogos e as escolhas moldam o desenrolar da narrativa, destacando a fragilidade humana, o medo e a ambiguidade moral.

Por que é que o escolhemos Este título destaca-se como um jogo de terror psicológico que aposta na atmosfera, na narrativa e na perceção do jogador, em vez de sustos repentinos ou ação.

Não há combate – o foco está na observação, na dedução e em ligar pistas fragmentadas. A música e o som criam tensão de forma subtil, fazendo com que até os momentos mais calmos pareçam carregados de tensão.

O meu veredicto: Para quem gosta de histórias profundamente inquietantes com quebra-cabeças intelectuais, The Long Reach oferece uma aventura memorável e assombrosa num mundo 2D impressionante.

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18. A Viagem do Velho [A melhor aventura de quebra-cabeças reflexiva, ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura de quebra-cabeças / Narrativa Plataformas PC, Mac, iOS, Android Ano de lançamento 2017 Criador(es) Broken Rules (Desenvolvedor e Editor) Tempo médio de jogo 3–5 horas

Ideal para Jogadores que procuram uma narrativa contemplativa

A Viagem do Velho permite-te meter-te na pele de um senhor idoso que reflete sobre a sua vida. Resolves quebra-cabeças ambientais simples para remodelar o mundo e abrir caminhos, descobrindo as suas memórias e arrependimentos pelo caminho. A arte desenhada à mão e as cores suaves fazem com que cada cena pareça um quadro em movimento.

Porque é que o escolhemos É excelente a transformar interações simples numa narrativa profundamente pessoal e contemplativa, perfeita para fãs de jogos centrados na história, como o Edith Finch.

A exploração é lenta e tranquilizante, focando-se na reflexão, na nostalgia e na emoção, em vez de nas mecânicas de jogo. Com texto mínimo, os visuais e a música contam a história, criando uma experiência com a qual todos se conseguem identificar.

O ritmo suave incentiva-te a fazer uma pausa, a pensar e a absorver a beleza tranquila e a melancolia subtil da viagem.

O meu veredicto: Para quem anseia por uma aventura tranquila e emocionalmente rica, com quebra-cabeças engenhosos, o A Viagem do Velho oferece uma experiência sincera e memorável.

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19. Tacoma [A melhor narrativa de ficção científica ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura narrativa / Exploração Plataformas PC, Xbox One, Mac, PS4 Ano de lançamento 2017 Criador(es) Fullbright (Desenvolvedora e Editora) Tempo médio de jogo 4–6 horas

Ideal para Fãs de ficção científica e de exploração centrada na história

Em Tacoma, exploras uma estação espacial abandonada, descobrindo a história da sua tripulação desaparecida. Através de gravações em RA, vês os acontecimentos de diferentes perspetivas, juntando as peças das relações e dos conflitos. A história não linear incentiva a observação atenta e a revisitar cenas para perceberes bem o que aconteceu.

O movimento em gravidade zero e os objetos interativos tornam a exploração envolvente sem qualquer combate, enquanto o próprio ambiente revela as personalidades e as dificuldades da tripulação. Os visuais combinam interiores elegantes e futuristas com toques pessoais e humanos.

Por que é que o escolhemos Transforma o ambiente e a perspetiva em ferramentas de narrativa, oferecendo uma experiência narrativa de ficção científica com profundidade e nuances que os fãs de Edith Finch vão apreciar.

Os diálogos, os gestos e os detalhes subtis dão vida às personagens, fazendo com que cada descoberta pareça significativa. A experiência é imersiva, cinematográfica e reflexiva, convidando-te a abrandar o ritmo e a apreciar tanto a tecnologia como as emoções humanas.

O meu veredicto: Para quem procura uma exploração de ficção científica profunda e uma narrativa com várias camadas, o Tacoma oferece uma aventura única, envolvente e com grande impacto emocional.

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20. O Cisne Inacabado [Melhor jogo de descoberta estética, ao estilo de Edith Finch]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura narrativa / Quebra-cabeças Plataformas PC, PS4, PS3 Ano de lançamento 2012 Criador(es) Giant Sparrow (Desenvolvedora e Sony Computer Entertainment, Editora) Tempo médio de jogo 3–5 horas

Ideal para Fãs de exploração e narrativas artísticas

O O Cisne Inacabado leva-te a um mundo branco e vazio, onde vais revelando o ambiente ao salpicar tinta, descobrindo espaços escondidos e segredos. Esta mecânica simples transforma a exploração numa experiência lúdica e tátil, combinando quebra-cabeças com expressão artística.

Porque é que o escolhemos Ao combinar a exploração com um mundo pictórico e interativo, o jogo oferece uma aventura rara e meditativa que vai agradar aos fãs de Edith Finch que procuram profundidade emocional sem combate.

A história é suave, explorando temas como a descoberta, a perda e a imaginação através de personagens memoráveis e pistas narrativas minimalistas. Os visuais e o áudio criam uma atmosfera onírica e tranquilizante, fazendo com que cada momento pareça um passeio por dentro de um quadro. O ritmo permite que te demores à vontade, recompensando a curiosidade e a experimentação em cada sala.

O meu veredicto: «O Cisne Inacabado» é uma viagem curta, mas inesquecível, que combina arte, mecânicas criativas e uma narrativa comovente, proporcionando uma experiência que permanece na memória muito depois dos créditos finais.

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O meu veredicto geral

Para jogadores que gostam de narrativas profundamente emocionantes e pouco convencionais, o melhor ponto de partida entre jogos como O que resta de Edith Finch é o Gone Home. A sua exploração íntima, na primeira pessoa, de uma casa de família oferece uma introdução suave e envolvente à narrativa ambiental.

Para quem gosta de diálogos envolventes e do desenvolvimento das personagens, o Firewatch oferece uma aventura deslumbrante na natureza selvagem do Wyoming, onde as conversas moldam a história tanto quanto a exploração. A arte visual do jogo e os seus mistérios subtis cativam sem exigirem reflexos rápidos.

Se preferes narrativas poéticas e centradas no mundo, o «Todos foram levados pelo Arrebatamento» oferece-te uma aldeia inglesa assombrosa para explorar, onde as histórias humanas se desenrolam através de pistas ambientais, música e um ritmo que recompensa a paciência.

Para os jogadores que procuram narrativas excêntricas ou experimentais, A Parábola de Stanley desafia as convenções com humor e múltiplos caminhos ramificados, enquanto O Cisne Inacabado combina quebra-cabeças com exploração pictórica, atraindo quem gosta de criatividade a par de profundidade narrativa.

Estes títulos representam, no seu conjunto, o leque de narrativas emocionais e interativas disponíveis atualmente. Tanto quem está a dar os primeiros passos nos jogos narrativos como os exploradores experientes de mundos virtuais vão apreciar o envolvimento emocional, o design artístico e as mecânicas intuitivas. Todos estes jogos oferecem um bom ponto de partida para quem procura a magia de «O que resta de Edith Finch»».

Perguntas frequentes