20 jogos parecidos com «What Remains of Edith Finch 2026» – Experiências narrativas profundas
Os melhores jogos semelhantes a «O que resta de Edith Finch» são experiências que te marcam muito tempo depois de largares o comando. Não são jogos quaisquer — são ricos, emocionantes e criativos.
Se estás a ler isto, provavelmente gostas de saborear e apreciar os jogos, em vez de os jogares à pressa. Talvez te interessem mistérios familiares íntimos, narrativas poéticas sobre o ambiente ou outros temas que dão prioridade à narrativa, às personagens e à atmosfera, em vez do combate ou da mecânica de jogo.
Cada jogo desta lista foi escolhido pela sua ressonância emocional e criatividade narrativa. Continua a ler para encontrares uma experiência que te cative, cena comovente após cena.
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As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes a «O que resta de Edith Finch»
Pode parecer um género restrito, mas há muitos jogos brilhantes como o Edith Finch. Se decidires experimentar apenas três, começa por aqui:
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Gone Home 2013A exploração na primeira pessoa de uma casa aparentemente vazia revela uma história doméstica cheia de surpresas. A forma como a história é contada através do ambiente faz-te sentir cada bilhete e cada foto escondidos, captando a intimidade tranquila da vida familiar. A nostalgia transborda de cada divisão, permitindo que os jogadores descubram os segredos ao seu próprio ritmo.
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Firewatch 2016Ambientado na natureza selvagem do Wyoming, o Firewatch combina imagens atmosféricas com uma narrativa baseada no diálogo. As tuas conversas moldam a história, e a beleza da floresta reflete a tensão e o isolamento do seu mistério central. É um jogo que te faz sentir sozinho e ligado aos outros ao mesmo tempo.
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Everybody’s Gone to the Rapture 2015Percorre uma aldeia inglesa abandonada e desvenda um mistério que envolve toda a localidade. A narrativa desenrola-se através de registos de áudio e pistas ambientais, criando um mosaico emocional onde cada passo parece ter significado. O ambiente inquietante garante que a tua viagem seja inesquecível.
Estas escolhas de destaque representam o auge da narrativa emocional e mostram porque é que jogos como «O que resta de Edith Finch» são mais do que entretenimento – são experiências. «Edith Finch» convida-te a explorar ao teu próprio ritmo, descobrindo histórias escondidas em cada recanto da sua casa lindamente detalhada.
Continua a ler para veres a lista completa de 20 jogos que exploram a memória, o luto e as relações humanas de formas inovadoras.
Os 20 melhores jogos semelhantes a O que resta de Edith Finch que contam histórias de forma maravilhosa
Estás pronto para uma análise aprofundada de alguns dos melhores jogos parecidos com o Edith Finch? Reuni o melhor do melhor, para te dar as dicas de que precisas para encontrares a tua próxima experiência. Vamos lá!
1. Gone Home [O melhor jogo narrativo semelhante ao Edith Finch]
|A nossa pontuação
10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Exploração na primeira pessoa / Aventura narrativa
|Plataformas
|PC, Mac, Linux
|Ano de lançamento
|2013
|Criador(es)
|The Fullbright Company (Desenvolvedora e Editora)
|Duração média do jogo
|2–4 horas
|Ideal para
|Fãs de histórias íntimas e centradas nas personagens
Entra nos corredores vazios da casa dos Greenbriar em Gone Home, uma história tranquila contada através da exploração, em vez de ação. Vais de quarto em quarto, a vasculhar gavetas, roupeiros e cartas, descobrindo aos poucos uma história sobre família, identidade e as coisas que ficaram por dizer.
O Gone Home leva a exploração narrativa à sua forma mais pura, permitindo que os jogadores descubram uma história profundamente pessoal ao seu próprio ritmo.
Ambientado na década de 1990, capta o espírito daquela época sem forçar a nostalgia – cada objeto parece significativo, cada descoberta é pessoal. Não há combate nem pressão de tempo, apenas o ritmo constante da curiosidade e da reflexão, o mesmo tipo de narrativa tranquila que tornou O que resta de Edith Finch tão comovente.
Os visuais são discretos, mas cheios de atmosfera, e a banda sonora vibra com a mesma emoção subtil que percorre toda a experiência. Gone Home é ideal para quem valoriza o impacto emocional subtil e a narrativa ambiental mais do que a ação ou os quebra-cabeças tradicionais.
O meu veredicto: Se adoraste a abordagem íntima e centrada nas personagens de Edith Finch, Gone Home oferece uma experiência igualmente comovente. Cada divisão em que entras revela camadas da história da família e da verdade pessoal, deixando uma impressão emocional duradoura.
GAMES LIKE GONE HOME
2. Firewatch [A Melhor História Ambiental ao Estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
9.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Aventura na primeira pessoa / Exploração narrativa
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2016
|Criador(es)
|Campo Santo (Desenvolvedor e Editor)
|Duração média do jogo
|4–6 horas
|Ideal para
|Jogadores que gostam de histórias envolventes e narrativas centradas nas personagens
O Firewatch leva-te até à natureza selvagem do Wyoming na pele de Henry, um vigia de incêndios cuja única ligação ao mundo exterior é a sua supervisora, Delilah, do outro lado do rádio. É um jogo baseado na conversa e na atmosfera, onde cada escolha molda uma ligação que parece genuinamente humana.
O Firewatch destaca-se por combinar profundidade narrativa com exploração imersiva. O seu sistema de diálogos ramificados dá aos jogadores controlo real sobre as interações, tornando a história pessoal sem depender de combate ou quebra-cabeças.
Vais passear por florestas banhadas pelo sol, cabanas antigas e trilhos tranquilos, desvendando o mistério de um desaparecimento enquanto o mundo à tua volta oscila entre a beleza e o isolamento. Há pouca ação aqui – apenas exploração, diálogo e reflexão –, mas é precisamente esse o objetivo.
O jogo fica na tua cabeça e na tua memória; cada fotograma é composto como um fotograma de filme, e cada som transmite a tensão e a calma de estares completamente sozinho na natureza.
O meu veredicto: Os fãs dos melhores jogos de narrativa interativa vão apreciar o ritmo contemplativo, o impacto emocional e a rica narrativa ambiental. O Firewatch transforma um simples trabalho de verão numa experiência narrativa profundamente comovente, onde cada escolha conta.
GAMES LIKE FIREWATCH
3. Todos foram levados pelo Arrebatamento [Melhor narrativa poética, ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
9.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Exploração na primeira pessoa / Aventura narrativa
|Plataformas
|PC, PS4
|Ano de lançamento
|2015
|Criador(es)
|The Chinese Room (Desenvolvedora), Sony Computer Entertainment (Editora)
|Duração média do jogo
|6–10 horas
|Ideal para
|Jogadores que gostam de narrativas poéticas e reflexivas
Ambientado numa aldeia inglesa deserta, o «Todos foram levados pelo Arrebatamento» permite-te descobrir o que aconteceu aos seus habitantes desaparecidos. Caminhas por campos, casinhas de campo e ruas tranquilas, juntando aos poucos as peças da história a partir de pistas subtis no ambiente, sons que perduram e luzes misteriosas.
O seu ponto forte está na abordagem poética à narrativa. Ao eliminar a pressão tradicional da jogabilidade, permite que a narrativa e a atmosfera assumam o protagonismo, criando uma experiência meditativa que te toca emocionalmente.
O jogo centra-se na observação e na reflexão, mostrando as relações humanas, a perda e a fragilidade da vida sem recorrer a diálogos pesados. A sua mecânica simples permite-te explorar ao teu próprio ritmo, deixando que as emoções te toquem naturalmente.
Cada pequeno detalhe — desde a forma como o trigo se move ao vento até ao som ténue de um sino de igreja distante — ajuda a tornar a aldeia real, mesmo que esteja estranhamente vazia.
O meu veredicto: Os fãs de Edith Finch vão ficar cativados pelo mistério que se desenrola lentamente e pela narrativa delicada e centrada no ser humano. Todos foram levados pelo Arrebatamento é uma viagem contemplativa que permanece na memória muito depois de o ecrã ficar a preto.
GAMES LIKE EVERYBODY’S GONE TO THE RAPTURE
4. O Desaparecimento de Ethan Carter [O melhor jogo de mistério policial ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
9.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Exploração na primeira pessoa / Aventura de mistério
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2014
|Criador(es)
|The Astronauts (Desenvolvedor e Editor)
|Duração média
|6–8 horas
|Ideal para
|Fãs de histórias de investigação e mundos envolventes
Em «O Desaparecimento de Ethan Carter», jogas na pele do detetive Paul Prospero, à procura de um rapaz desaparecido num vale lindo, mas assustador. O jogo mistura mistérios sobrenaturais com uma narrativa baseada no ambiente – vais descobrindo o que aconteceu ao examinar objetos e pistas.
A sua mecânica de reconstrução de memórias distingue-o, oferecendo uma forma criativa de juntar as peças da história e aumentar a imersão.
Explorar é gratificante: cada casa vazia, margem de rio e clareira na floresta pode revelar mais sobre a história. A narrativa não é linear, por isso tens de prestar atenção aos detalhes. Os gráficos são deslumbrantes, o áudio é envolvente e o mundo parece vivo e assombroso, transmitindo a mesma atmosfera agridoce que tornou «O que resta de Edith Finch» tão memorável.
O meu veredicto: Para quem gosta de investigações policiais envolventes e mistérios com forte impacto emocional, este jogo oferece uma experiência cativante, que podes jogar ao teu próprio ritmo e que fica na memória muito depois de o caso estar resolvido.
GAMES LIKE THE VANISHING OF ETHAN CARTER
5. Dear Esther [A melhor história minimalista, ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
9.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Exploração na primeira pessoa / Simulador de passeio
|Plataformas
|PC, Mac
|Ano de lançamento
|2012
|Criador(es)
|The Chinese Room (Desenvolvedor e Editor)
|Duração média do jogo
|2–3 horas
|Ideal para
|Jogadores que gostam de narrativas poéticas e reflexivas
O Dear Esther leva-te a uma ilha solitária e varrida pelo vento, onde cada caminho, cada rocha e cada edifício em ruínas revelam pedaços de uma história. Não há lutas nem objetivos – só exploração. A história é contada através de narrações e do ambiente, criando uma experiência tranquila e reflexiva.
A sua mestria na criação de atmosfera e na narrativa minimalista mostra que os jogos conseguem despertar emoções profundas sem precisarem de mecânicas complexas ou combate.
Cada cena vai sobrepondo emoções, esbatendo a linha entre memória e imaginação. O design minimalista deixa que o som, a luz e a paisagem contem a história. Em apenas algumas horas, o jogo capta melancolia, mistério e reflexão, tornando-o imperdível para os fãs de «O que resta de Edith Finch»». O ritmo do jogo incentiva-te a abrandar e a absorver cada detalhe, deixando que a beleza da ilha e a sua sutil tristeza te toquem profundamente.
O meu veredicto: Se anseias por uma viagem introspectiva e cheia de emoção, o Dear Esther oferece uma experiência íntima e inesquecível que fica contigo.
GAMES LIKE DEAR ESTHER
6. Layers of Fear [O melhor jogo de terror psicológico ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
9.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Terror psicológico / Exploração na primeira pessoa
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2016
|Criador(es)
|Bloober Team (Desenvolvedor e Editor)
|Tempo médio de jogo
|4–8 horas (mais tempo para quem gosta de completar tudo)
|Ideal para
|Fãs de jogos de terror atmosféricos e centrados na história
Em Layers of Fear, jogas na pele de um pintor perturbado que vagueia por uma mansão vitoriana que parece mudar à tua volta, refletindo a mente da tua personagem. O jogo não se trata de lutar – trata-se de criar tensão, usando divisões que se distorcem, imagens estranhas e sons assustadores para te arrastar para dentro da psique em desintegração do artista.
O jogo destaca-se por combinar uma direção artística inquietante com uma narrativa cativante, fazendo com que cada descoberta pareça pessoal e perturbadora.
Através de diários, esboços e detalhes escondidos, a história revela aos poucos a obsessão, a tragédia e a loucura. Cada corredor, cada fenda na parede contribui para o mal-estar enquanto a história se desenrola. Se o Edith Finch te marcou, vais adorar a forma como o próprio ambiente impulsiona tanto o enredo como a experiência psicológica.
O meu veredicto: Se queres uma história que te marque profundamente e que te acompanhe muito tempo depois de terminares o jogo, Layers of Fear é uma viagem assombrosa e inesquecível.
GAMES LIKE LAYERS OF FEAR
7. Oxenfree [O melhor thriller sobrenatural ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
9.3
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Thriller sobrenatural / Aventura narrativa / Jogo de deslocamento lateral em 2D
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch, dispositivos móveis
|Ano de lançamento
|2016
|Criador(es)
|Night School Studio (Desenvolvedor e Editor)
|Tempo médio de jogo
|5–6 horas
|Ideal para
|Jogadores que gostam de histórias baseadas em diálogos e ambientes sinistros
O Oxenfree leva-te a uma ilha misteriosa com um passado sombrio, onde um grupo de amigos acaba por desencadear acidentalmente acontecimentos sobrenaturais. O sistema de diálogos é o seu maior destaque – as tuas escolhas moldam as relações e a história em tempo real, sem atrasar o ritmo do jogo.
A combinação de diálogos naturais e ambientes sinistros e em constante evolução cria uma história cheia de suspense que se adapta às decisões do jogador.
Explorar a ilha é uma experiência íntima e envolvente, com interações entre as personagens, uma narrativa ambiental subtil e a revelação gradual de um mistério sobrenatural.
O Oxenfree mistura terror, drama adolescente e humor discreto, tudo envolto num estilo visual único e numa banda sonora evocativa. Quem se sentir atraído pela narrativa do Finch vai apreciar o facto de esta se centrar na história e na emoção em vez da ação, fazendo com que cada escolha conte.
O meu veredicto: Para quem gosta de jogos de ficção científica imersivos ou anseia por intrigas sobrenaturais com um toque pessoal, o Oxenfree oferece um thriller envolvente e com várias camadas emocionais.
GAMES LIKE OXENFREE
8. Noite na Floresta [A melhor história centrada nas personagens, ao estilo de Edith Finch, num ambiente de cidade pequena]
|A nossa pontuação
9.3
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Aventura / Exploração narrativa
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2017
|Criador(es)
|Infinite Fall (Desenvolvedora), Finji (Editora)
|Tempo médio de jogo
|8–10 horas
|Ideal para
|Jogadores que gostam de histórias emocionantes, centradas nas personagens, com um toque de mistério
Noite na Floresta conta a história de Mae Borowski, uma universitária que desistiu dos estudos e regressa à sua tranquila cidade natal, Possum Springs — um lugar onde as minas fecharam, as lojas estão vazias e as pessoas dão o seu melhor para seguir em frente. À medida que a Mae volta a encontrar velhos amigos, coisas estranhas começam a acontecer na floresta nos arredores da cidade, dando a entender que algo mais sombrio se esconde por baixo da superfície.
Tal como O que resta de Edith Finch, Noite na Floresta capta a tristeza silenciosa da vida quotidiana através de uma narrativa íntima e de detalhes maravilhosamente observados. Cada conversa parece realista e humana, transformando interações simples em momentos de ligação genuína.
Ao explorar a cidade dia após dia, vais partilhar aventuras noturnas, tocar numa banda, falar sobre o processo de crescer e descobrir segredos tão pessoais quanto inquietantes. O seu estilo artístico 2D é encantador, mas melancólico, e é um excelente jogo de aventura para jogares do início ao fim, complementando na perfeição os seus temas de mudança, perda e pertença.
O meu veredicto: São poucos os jogos que combinam tão bem humor, nostalgia e reflexão existencial. O «Noite na Floresta» é uma viagem inesquecível pela decadência de uma pequena cidade e pela descoberta de si mesmo – um jogo imperdível para quem adorou a honestidade emocional de «Edith Finch».
GAMES LIKE NIGHT IN THE WOODS
9. A Parábola de Stanley [Melhor jogo com metanarrativa ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
9.3
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Aventura metanarrativa
|Plataformas
|PC, Mac
|Ano de lançamento
|2013
|Criador(es)
|Galactic Cafe
|Duração média do jogo
|2–4 horas
|Ideal para
|Jogadores que gostam de histórias satíricas e auto-irónicas
Um dos melhores jogos indie do momento, A Parábola de Stanley coloca-te na pele de Stanley, um funcionário de escritório cujo mundo começa a desmoronar-se quando toda a gente desaparece de repente. O jogo gira à volta das escolhas, guiadas — ou enganadas — por um narrador espirituoso, levando a vários caminhos narrativos e finais. O seu encanto vem de gozar com a narrativa e o controlo do jogador, misturando sátira com alguma reflexão existencial.
Desafia de forma inteligente as expectativas narrativas, oferecendo humor, metacomentários e surpresas que valem a pena reviver e que recompensam a exploração.
A mecânica é simples, mantendo o foco na história e no humor. Se adoraste a forma como o Edith Finch dá importância a cada pequeno detalhe, vais sentir-te em casa aqui.
O meu veredicto: A Parábola de Stanley é ideal para jogadores que procuram uma narrativa inteligente e instigante, com humor autoconsciente.
GAMES LIKE THE STANLEY PARABLE
10. O Guia para Principiantes [A melhor história introspectiva ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
9.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Narrativa interativa / Simulador de passeio
|Plataformas
|PC, Mac
|Ano de lançamento
|2015
|Criador(es)
|Davey Wreden (Desenvolvedor e Editor)
|Duração média do jogo
|2–3 horas
|Ideal para
|Jogadores que gostam de histórias auto-irónicas e satíricas
O «Guia para Principiantes» leva-te a explorar os jogos inacabados de um programador, oferecendo-te um vislumbre pessoal e, por vezes, inquietante da sua jornada criativa. Avanças por diferentes níveis enquanto um narrador partilha as suas reflexões, revelando as intenções, as dificuldades e as dúvidas do programador.
Os fãs de «O que resta de Edith Finch» vão achar que o seu ritmo contemplativo, a narrativa inovadora e a ressonância emocional são a combinação perfeita para sessões de jogo introspectivas.
O jogo esbate a linha entre criador e criação, tornando a história muito íntima e reflexiva. A sua característica mais marcante é a metanarrativa – não estás apenas a explorar níveis, estás a ver o mundo através dos olhos de outra pessoa. O design minimalista e a ausência de jogabilidade tradicional permitem-te abrandar o ritmo e refletir verdadeiramente sobre o que estás a viver.
O meu veredicto: Se o Edith Finch te deixou com vontade de outra viagem emotiva e reflexiva, este jogo oferece essa mesma energia introspetiva à sua maneira única.
11. Brothers: A História de Dois Filhos [A melhor aventura no estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
9.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Aventura / Puzzle-platformer
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2013
|Criador(es)
|Starbreeze Studios (Desenvolvedora), 505 Games (Editora)
|Tempo médio de jogo
|4–6 horas
|Ideal para
|Jogadores que gostam de aventuras comoventes e mecânicas criativas
«Brothers: A História de Dois Filhos» é uma aventura narrativa tranquila e lindamente trabalhada, com alguns elementos de quebra-cabeças. Guias dois irmãos numa viagem para encontrar uma cura para o pai, controlando os dois ao mesmo tempo – uma mecânica simples que se revela surpreendentemente pessoal. Os quebra-cabeças não são difíceis, mas estão habilmente entrelaçados em momentos de cooperação e descoberta que te fazem prestar atenção a cada gesto e olhar.
Uma aventura compacta e comovente que prova que uma narrativa subtil pode ter um impacto mais forte do que as palavras alguma vez conseguiriam.
Tal como «O que resta de Edith Finch», conta a sua história através da interação, em vez de explicações. Não há diálogos a mais nem cenas longas – apenas uma narrativa subtil que se vai desenrolando à medida que jogas. É curto, reflexivo e emocionalmente credível, mostrando o quanto se pode dizer sem dizer absolutamente nada.
O meu veredicto: «Brothers» oferece a profundidade emocional e a narrativa criativa que os fãs de «O que resta de Edith Finch» vão reconhecer e apreciar imediatamente.
GAMES LIKE BROTHERS: A TALE OF TWO SONS
12. Journey [Melhor narrativa sem palavras, ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
9.1
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Aventura / Exploração
|Plataformas
|PC, PS4, PS5
|Ano de lançamento
|2012
|Criador(es)
|Thatgamecompany (Desenvolvedora), Sony Interactive Entertainment (Editora)
|Duração média
|2–3 horas
|Ideal para
|Jogadores que querem sentir-se comovidos sem dizer uma palavra
O Journey não é o típico jogo de repetição ou de perseguição de objetivos – é um jogo de plataformas com uma atmosfera única que troca a competição pela contemplação. Atravessas vastas dunas em direção a uma montanha brilhante, guiado apenas pela curiosidade e pela luz. Não há diálogos nem instruções, apenas uma ligação silenciosa entre ti, o mundo e a música. Às vezes, encontras outro viajante. Não podes falar, apenas emitir um chilro suave, mas, mesmo assim, cria-se uma ligação. Quando eles partem, a sensação é algo que nenhuma história com guião conseguiria transmitir.
É o tipo de jogo que fica na memória – não por causa do que fazes, mas por causa do que te faz refletir.
Os visuais parecem quadros em movimento, e a banda sonora de Austin Wintory combina na perfeição com a areia e o céu em constante mudança. O «Journey» não te diz o que deves sentir – deixa-te viver a experiência por ti próprio.
O meu veredicto: Se *O que resta de Edith Finch* parecia um livro de memórias, *Journey* é o momento entre as páginas – a pausa antes de a próxima história começar.
GAMES LIKE JOURNEY
13. A Vida é Estranha [O melhor drama adolescente ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Aventura narrativa / Episódico
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2015
|Criador(es)
|Dontnod Entertainment (Desenvolvedor), Square Enix (Editora)
|Tempo médio de jogo
|10–15 horas
|Ideal para
|Jogadores que gostam de histórias centradas nas personagens com escolhas significativas
O A Vida é Estranha parece menos um jogo e mais a leitura do diário de alguém – confuso, emotivo e estranhamente familiar. Inspira-se na intimidade dos jogos de romance visual, mas transforma-a em algo cinematográfico, permitindo-te voltar atrás em momentos que a maioria de nós ainda analisa em demasia anos mais tarde.
Jogas na pele da Max, uma estudante de fotografia um pouco desajeitada que descobre que consegue manipular o tempo – o que parece fixe até perceberes que corrigir um erro acaba por estragar outra coisa.
A mecânica de manipulação do tempo cria uma experiência narrativa pessoal, permitindo que os jogadores moldem a história enquanto permanecem profundamente imersos na perspetiva da Max.
O que me cativou não foi a viagem no tempo nem o mistério; foi a forma como o *A Vida é Estranha* capta aquela mistura estranha de nostalgia e desconforto que acompanha o processo de crescer. Cada escolha parece pesada, cada conversa um pouco real demais. As vertentes românticas opcionais não estão lá só para agradar aos fãs – elas moldam discretamente o tom da história da Max, acrescentando calor ou desgosto, dependendo do que escolheres. É lento, estranho, lindo e exatamente tão emocionalmente confuso como ter 18 anos sempre foi.
O meu veredicto: Para quem anseia por um drama adolescente misturado com elementos sobrenaturais, este é um jogo imperdível. É um jogo narrativo onde as escolhas importam mesmo e o impacto emocional perdura muito depois dos créditos terminarem.
GAMES LIKE LIFE IS STRANGE
14. To the Moon [A melhor história emotiva em pixel art, ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
8.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Aventura narrativa / Episódica
|Plataformas
|PC, Mac, Linux, Switch, iOS, Android
|Ano de lançamento
|2011
|Criador(es)
|Freebird Games (Desenvolvedor e Editor)
|Duração média do jogo
|4–6 horas, foco na narrativa, jogabilidade
mínima
|Ideal para
|Jogadores que procuram uma história comovente e centrada nas personagens
To the Moon acompanha Johnny, um senhor idoso cujo último desejo é ir à Lua. Jogas na pele de dois médicos que exploram as suas memórias para tornar esse sonho realidade. O jogo combina pixel art nostálgica com uma história profundamente pessoal, tornando a viagem pelas memórias e pelos arrependimentos numa experiência íntima.
A premissa de viagem pelas memórias permite que os jogadores testemunhem uma história de vida a desenrolar-se de forma orgânica, conferindo a To the Moon uma profundidade emocional rara nos jogos.
A jogabilidade é minimalista, mantendo o foco na emoção e na narrativa, enquanto a música e os visuais realçam os momentos agridoces. Temas como o amor, a perda e a saudade são abordados com delicadeza, deixando um impacto que perdura muito depois do fim do jogo.
O meu veredicto: Se procuras uma aventura comovente, centrada na história, que te faça lembrar Edith Finch, esta viagem em pixel art oferece uma narrativa comovente num pacote compacto e inesquecível.
GAMES LIKE TO THE MOON
15. À descoberta do paraíso [A melhor história emocional sequencial ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
8.7
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Aventura narrativa / Episódica
|Plataformas
|PC, Mac, Linux, Switch, iOS, Android
|Ano de lançamento
|2017
|Criador(es)
|Freebird Games (Desenvolvedor e Editor)
|Tempo médio de jogo
|4–6 horas, foco na narrativa, jogabilidade
mínima
|Ideal para
|Fãs de aventuras com uma narrativa rica e comovente
À descoberta do paraíso dá continuidade à história de To the Moon, acompanhando os médicos enquanto ajudam um novo paciente a revisitar e a fazer as pazes com memórias importantes. Exploras um mundo nostálgico em pixels, descobrindo momentos que revelam as escolhas, os arrependimentos e as alegrias de uma pessoa.
A sua continuação perfeita da narrativa emotiva de «To the Moon» acrescenta profundidade narrativa e ressonância temática, criando uma experiência profundamente comovente.
A jogabilidade mantém-se simples, centrando-se na história, nos diálogos e nas decisões que moldam os desfechos emocionais. Cada cena é concebida para te fazer refletir, quer se trate de um passeio tranquilo pelas memórias ou de um momento comovente com os teus entes queridos. A música e a arte pixelizada captam na perfeição o clima agridoce, fazendo com que os altos e baixos da história tenham o impacto certo.
O meu veredicto: Para quem gosta de jornadas centradas nas personagens e de narrativas introspectivas, o À descoberta do Paraíso é um dos melhores jogos narrativos que há.
GAMES LIKE FINDING PARADISE
16. Eastshade [A melhor exploração tranquila, ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
8.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Exploração em mundo aberto / Aventura
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2019
|Criador(es)
|Eastshade Studios (Desenvolvedor e Editor)
|Tempo médio de jogo
|15–20 horas
|Ideal para
|Jogadores que procuram experiências tranquilas e com grande destaque visual
Em Eastshade, jogas na pele de um artista itinerante que explora um mundo aberto e colorido. Em vez de lutar, as tuas ferramentas são o pincel e a ecrã, o que te permite capturar a beleza das paisagens e as histórias das pessoas. As missões centram-se na descoberta, na conversa e na criatividade, permitindo-te resolver os desafios à tua maneira.
O Eastshade destaca-se por transformar a exploração numa experiência criativa e emocional, combinando arte e narrativa de forma harmoniosa.
O mundo parece vivo, cheio de NPCs interessantes, histórias secundárias e locais pitorescos que recompensam a curiosidade. Música suave e sons ambientais realçam o ritmo meditativo, tornando a exploração imersiva e relaxante. Desde cidades movimentadas a florestas tranquilas e lagos serenos, cada recanto convida à reflexão e à conexão.
O meu veredicto: Para quem prefere uma exploração descontraída e rica em história em vez de ação, e que procura um dos melhores jogos de simulação do género, o Eastshade oferece uma aventura tranquila e reflexiva que dá a sensação de estares a pintar com um comando na mão.
17. The Long Reach [O melhor jogo de terror psicológico em 2D ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
8.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Terror psicológico 2D / Aventura
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2018
|Criador(es)
|Painted Black Games, Silver Lining Interactive
|Tempo médio de jogo
|8–12 horas
|Ideal para
|Fãs de histórias sombrias e atmosféricas
The Long Reach é um dos melhores jogos de aventura «point-and-click» do género. Vais explorar uma pequena cidade inquietante, cheia de mistério e tensão psicológica. Acompanhas um protagonista que tenta descobrir a causa de acontecimentos estranhos, usando a exploração e os quebra-cabeças para juntar as peças da história.
Os gráficos em pixel art criam uma sensação de pavor e isolamento, enquanto o próprio ambiente conta parte da história, fazendo com que cada detalhe conte. Os diálogos e as escolhas moldam o desenrolar da narrativa, destacando a fragilidade humana, o medo e a ambiguidade moral.
Este título destaca-se como um jogo de terror psicológico que aposta na atmosfera, na narrativa e na perceção do jogador, em vez de sustos repentinos ou ação.
Não há combate – o foco está na observação, na dedução e em ligar pistas fragmentadas. A música e o som criam tensão de forma subtil, fazendo com que até os momentos mais calmos pareçam carregados de tensão.
O meu veredicto: Para quem gosta de histórias profundamente inquietantes com quebra-cabeças intelectuais, The Long Reach oferece uma aventura memorável e assombrosa num mundo 2D impressionante.
18. A Viagem do Velho [A melhor aventura de quebra-cabeças reflexiva, ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
8.3
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Aventura de quebra-cabeças / Narrativa
|Plataformas
|PC, Mac, iOS, Android
|Ano de lançamento
|2017
|Criador(es)
|Broken Rules (Desenvolvedor e Editor)
|Tempo médio de jogo
|3–5 horas
|Ideal para
|Jogadores que procuram uma narrativa contemplativa
A Viagem do Velho permite-te meter-te na pele de um senhor idoso que reflete sobre a sua vida. Resolves quebra-cabeças ambientais simples para remodelar o mundo e abrir caminhos, descobrindo as suas memórias e arrependimentos pelo caminho. A arte desenhada à mão e as cores suaves fazem com que cada cena pareça um quadro em movimento.
É excelente a transformar interações simples numa narrativa profundamente pessoal e contemplativa, perfeita para fãs de jogos centrados na história, como o Edith Finch.
A exploração é lenta e tranquilizante, focando-se na reflexão, na nostalgia e na emoção, em vez de nas mecânicas de jogo. Com texto mínimo, os visuais e a música contam a história, criando uma experiência com a qual todos se conseguem identificar.
O ritmo suave incentiva-te a fazer uma pausa, a pensar e a absorver a beleza tranquila e a melancolia subtil da viagem.
O meu veredicto: Para quem anseia por uma aventura tranquila e emocionalmente rica, com quebra-cabeças engenhosos, o A Viagem do Velho oferece uma experiência sincera e memorável.
19. Tacoma [A melhor narrativa de ficção científica ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
8.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Aventura narrativa / Exploração
|Plataformas
|PC, Xbox One, Mac, PS4
|Ano de lançamento
|2017
|Criador(es)
|Fullbright (Desenvolvedora e Editora)
|Tempo médio de jogo
|4–6 horas
|Ideal para
|Fãs de ficção científica e de exploração centrada na história
Em Tacoma, exploras uma estação espacial abandonada, descobrindo a história da sua tripulação desaparecida. Através de gravações em RA, vês os acontecimentos de diferentes perspetivas, juntando as peças das relações e dos conflitos. A história não linear incentiva a observação atenta e a revisitar cenas para perceberes bem o que aconteceu.
O movimento em gravidade zero e os objetos interativos tornam a exploração envolvente sem qualquer combate, enquanto o próprio ambiente revela as personalidades e as dificuldades da tripulação. Os visuais combinam interiores elegantes e futuristas com toques pessoais e humanos.
Transforma o ambiente e a perspetiva em ferramentas de narrativa, oferecendo uma experiência narrativa de ficção científica com profundidade e nuances que os fãs de Edith Finch vão apreciar.
Os diálogos, os gestos e os detalhes subtis dão vida às personagens, fazendo com que cada descoberta pareça significativa. A experiência é imersiva, cinematográfica e reflexiva, convidando-te a abrandar o ritmo e a apreciar tanto a tecnologia como as emoções humanas.
O meu veredicto: Para quem procura uma exploração de ficção científica profunda e uma narrativa com várias camadas, o Tacoma oferece uma aventura única, envolvente e com grande impacto emocional.
20. O Cisne Inacabado [Melhor jogo de descoberta estética, ao estilo de Edith Finch]
|A nossa pontuação
8.1
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Aventura narrativa / Quebra-cabeças
|Plataformas
|PC, PS4, PS3
|Ano de lançamento
|2012
|Criador(es)
|Giant Sparrow (Desenvolvedora e Sony Computer Entertainment, Editora)
|Tempo médio de jogo
|3–5 horas
|Ideal para
|Fãs de exploração e narrativas artísticas
O O Cisne Inacabado leva-te a um mundo branco e vazio, onde vais revelando o ambiente ao salpicar tinta, descobrindo espaços escondidos e segredos. Esta mecânica simples transforma a exploração numa experiência lúdica e tátil, combinando quebra-cabeças com expressão artística.
Ao combinar a exploração com um mundo pictórico e interativo, o jogo oferece uma aventura rara e meditativa que vai agradar aos fãs de Edith Finch que procuram profundidade emocional sem combate.
A história é suave, explorando temas como a descoberta, a perda e a imaginação através de personagens memoráveis e pistas narrativas minimalistas. Os visuais e o áudio criam uma atmosfera onírica e tranquilizante, fazendo com que cada momento pareça um passeio por dentro de um quadro. O ritmo permite que te demores à vontade, recompensando a curiosidade e a experimentação em cada sala.
O meu veredicto: «O Cisne Inacabado» é uma viagem curta, mas inesquecível, que combina arte, mecânicas criativas e uma narrativa comovente, proporcionando uma experiência que permanece na memória muito depois dos créditos finais.
O meu veredicto geral
Para jogadores que gostam de narrativas profundamente emocionantes e pouco convencionais, o melhor ponto de partida entre jogos como O que resta de Edith Finch é o Gone Home. A sua exploração íntima, na primeira pessoa, de uma casa de família oferece uma introdução suave e envolvente à narrativa ambiental.
Para quem gosta de diálogos envolventes e do desenvolvimento das personagens, o Firewatch oferece uma aventura deslumbrante na natureza selvagem do Wyoming, onde as conversas moldam a história tanto quanto a exploração. A arte visual do jogo e os seus mistérios subtis cativam sem exigirem reflexos rápidos.
Se preferes narrativas poéticas e centradas no mundo, o «Todos foram levados pelo Arrebatamento» oferece-te uma aldeia inglesa assombrosa para explorar, onde as histórias humanas se desenrolam através de pistas ambientais, música e um ritmo que recompensa a paciência.
Para os jogadores que procuram narrativas excêntricas ou experimentais, A Parábola de Stanley desafia as convenções com humor e múltiplos caminhos ramificados, enquanto O Cisne Inacabado combina quebra-cabeças com exploração pictórica, atraindo quem gosta de criatividade a par de profundidade narrativa.
Estes títulos representam, no seu conjunto, o leque de narrativas emocionais e interativas disponíveis atualmente. Tanto quem está a dar os primeiros passos nos jogos narrativos como os exploradores experientes de mundos virtuais vão apreciar o envolvimento emocional, o design artístico e as mecânicas intuitivas. Todos estes jogos oferecem um bom ponto de partida para quem procura a magia de «O que resta de Edith Finch»».
Perguntas frequentes
Para quem procura uma narrativa rica e emotiva sem combate, o «Gone Home», o «Firewatch» e o «Todos foram levados pelo Arrebatamento» são as melhores escolhas. Combinam exploração, profundidade narrativa e ambientes envolventes, oferecendo histórias pessoais que se desenrolam naturalmente através dos cenários e das interações entre personagens, em vez dos desafios tradicionais de jogabilidade.
É uma aventura narrativa na primeira pessoa, ou um «simulador de passeio». Os jogadores exploram a casa da família Finch, descobrindo histórias de cada membro da família através de cenas interativas. O jogo dá mais importância à narrativa, à atmosfera e à ressonância emocional do que à ação, aos quebra-cabeças ou ao combate, tornando-o acessível a quem prefere experiências reflexivas e imersivas.
Os jogadores acompanham Edith Finch, a última sobrevivente da família, enquanto ela explora a sua casa ancestral em Washington. Cada divisão revela histórias curtas e comoventes de parentes falecidos, explorando temas como o luto, a memória e o legado familiar, com vinhetas que variam em estilo, tom e perspetiva para manter a narrativa fresca e surpreendente.
Normalmente, o jogo demora entre 2 a 4 horas a completar. Cada vinheta narrativa é concisa, concebida para deixar uma impressão duradoura. É perfeito para jogadores que procuram uma experiência curta e marcante, oferecendo profundidade emocional e valor de repetição sem exigir um compromisso a longo prazo nem mecânicas complexas.
Não, o jogo é ficcional, embora se inspire em experiências e emoções humanas reais. O seu foco em temas com os quais te identificas, ambientes autênticos e uma narrativa centrada nas personagens cria uma sensação de realismo e ligação emocional, fazendo com que te sintas envolvido com a família Finch, mesmo que a narrativa em si seja fruto da imaginação.