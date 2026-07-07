Os melhores médios do Football Manager 2026 (FM26)
Encontrar os melhores médios no FM26 é a chave para ganhar troféus no Football Manager. Passei imensas horas a procurar jogadores no meu jogo do modo carreira. O jogador certo nesta posição pode mudar completamente a tua carreira.
O meio-campo é o motor de qualquer tática de sucesso neste jogo. Um meio-campo fraco significa que perdes o controlo do jogo. Nos últimos anos, a função do meio-campo tornou-se vital.
Este guia vai mostrar-te os médios de topo que terão um impacto imediato na tua primeira época e que te ajudarão a tornares-te o melhor treinador de futebol no FM26. Também vai abordar os jovens jogadores em ascensão que podem tornar-se futuras estrelas. Temos opções para todas as necessidades táticas e todos os orçamentos de transferências.
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Os Melhores Médios no FM26
Estes médios não são apenas excelentes no FM26, mas também em qualquer outro jogo de futebol de topo. Podem integrar-se facilmente em qualquer equipa de topo. Aqui, estou a classificá-los com base num equilíbrio entre capacidade atual, potencial e preço no Football Manager 2026. Ter qualquer um deles na tua equipa pode aumentar significativamente as hipóteses de a tua equipa ganhar o campeonato.
Desce a página para veres listas detalhadas, divididas por funções específicas. Aqui está a lista detalhada dos 5 melhores médios do FM26, abordando os seus aspetos mais importantes.
|Jogador
|Clube
|Idade
|Posição(ões)
|Atributos principais
|Valor de mercado (€)
|Porque é que são fantásticos
|Pedri
|Barcelona
|22
|Médio-centro / Médio ofensivo
|Primeiro toque, visão de jogo, drible
|100 milhões de euros – 130 milhões de euros
|Um verdadeiro génio criativo que controla os jogos com uma resistência incrível.
|Vitinha
|Paris Saint-Germain
|25
|CM / AM
|Passes, Visão de jogo, Técnica
|90 milhões de euros – 120 milhões de euros
|O pacote completo para ditar totalmente o ritmo do jogo.
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|31
|Meio-campista ofensivo / Meio-campista central
|Visão de jogo, Remates de longe, Intensidade
|75 milhões de € – 95 milhões de €
|Um criador de oportunidades de elite, super consistente.
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|22
|CM / AM / DM
|Capacidade de trabalho, Resistência, Versatilidade
|150 milhões de euros – 200 milhões de euros
|O médio «multifacetado» por excelência, que domina ambas as fases do jogo.
|Florian Wirtz
|Liverpool
|22
|AV / CM
|Drible, talento, visão
|110 milhões de euros – 140 milhões de euros
|Desbloqueia blocos defensivos compactos com uma visão de passe de classe mundial.
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Os melhores médios-centrais (CM) no FM26
Um grande médio-centro é o coração da tua equipa. Estes jogadores têm de ser equilibrados e contribuem tanto para a defesa como para o ataque. É difícil encontrar um médio-centro que saiba desarmar, passar a bola e ler o jogo.
Estes 10 jogadores são os melhores médios centrais versáteis do jogo, capazes de controlar o ritmo e dominar o centro do campo.
|Jogador
|Clube
|Idade
|Posição(ões)
|Atributos principais
|Valor de mercado (€)
|Porque é que são fantásticos
|Vitinha
|Paris Saint-Germain
|25
|Médio-centro / Médio avançado
|Passes, Visão de jogo, Técnica
|90 milhões de euros – 120 milhões de euros
|Controla o meio-campo na perfeição e é o pilar da tua construção de jogo.
|Kevin De Bruyne
|Nápoles
|34
|CM / AM
|Visão de jogo, Centrações, Passes
|40 milhões de € – 60 milhões de €
|Já está a ficar velho, mas continua a ser de elite; uma aposta segura para dominar a curto prazo.
|Pedri
|Barcelona
|22
|Médio Central / Médio Ofensivo
|Primeiro toque, visão de jogo, drible
|100 milhões de euros – 130 milhões de euros
|Um estilo técnico puro de classe mundial, saído diretamente do manual clássico das academias espanholas.
|Frenkie de Jong
|Barcelona
|28
|Médio-centro / Médio defensivo
|Drible, Serenidade, Passe
|80 milhões de euros – 110 milhões de euros
|Excepcionalmente resistente à pressão; conduz a bola com facilidade nas transições.
|Nicolò Barella
|Inter
|28
|CM
|Intensidade, Desarmes, Passes
|85 milhões de euros – 110 milhões de euros
|Um motor incansável e altamente agressivo, que vai de uma área à outra.
|Federico Valverde
|Real Madrid
|27
|CM / RM
|Capacidade de trabalho, ritmo, resistência
|95 milhões de euros – 125 milhões de euros
|Resistência infinita aliada a uma ameaça explosiva de golo de longa distância.
|Declan Rice
|Arsenal
|26
|DM / CM
|Desarmes, Intensidade, Resistência
|90 milhões de euros – 115 milhões de euros
|Oferece uma proteção defensiva de alto nível, ao mesmo tempo que dá o pontapé inicial em contra-ataques clássicos.
|Gavi
|Barcelona
|20
|CM / AM
|Agressividade, Capacidade de trabalho, Talento
|80 milhões de euros – 100 milhões de euros
|Um jogador muito cobiçado que combina garra com um talento extraordinário.
|Eduardo Camavinga
|Real Madrid
|22
|MD / MC
|Desarmes, Dribles, Versatilidade
|85 milhões de euros – 110 milhões de euros
|Incrivelmente à vontade com a bola; desempenha com mestria funções desde o meio-campo até à linha defensiva.
|Joshua Kimmich
|Bayern de Munique
|30
|Médio defensivo / Médio central
|Posicionamento, Passes, Intensidade
|70 milhões de euros – 90 milhões de euros
|Um jogador super inteligente com uma visão tática inigualável.
Os melhores médios ofensivos (AM) no FM26
Os médios ofensivos são a tua centelha criativa. Jogam entre as linhas e fazem a ligação com os teus melhores avançados no FM26 e com outros jogadores de ataque. Para esta função, precisas de jogadores com grande visão de jogo, excelentes passes e boa capacidade de remate.
Estes 10 jogadores são os médios ofensivos de topo no Football Manager 2026. Usa-os com inteligência e eles não te vão desiludir.
|Jogador
|Clube
|Idade
|Posição(ões)
|Atributos principais
|Valor de mercado (€)
|Porque é que são fantásticos
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|22
|Meio-campista ofensivo / Meio-campista central
|Versátil, finalização, resistência
|150 milhões de euros – 200 milhões de euros
|O médio ofensivo mais completo do jogo; aparece sempre nas tabelas de marcadores.
|Martin Ødegaard
|Arsenal
|26
|Meio-campista ofensivo / Ala direito
|Visão de jogo, Passes, Primeiro toque
|90 milhões de euros – 115 milhões de euros
|Um meio-campista técnico de elite que se destaca por encontrar espaços para avançar.
|Florian Wirtz
|Liverpool
|22
|Meio-campista ofensivo / Meio-campista central
|Drible, talento, visão de jogo
|110 milhões de euros – 140 milhões de euros
|Uma ameaça magistral no interior da área, concebida para liderar transições explosivas.
|Dani Olmo
|Barcelona
|27
|Meio-campista ofensivo / Ala esquerda / Ala direita
|Talento, técnica, agilidade
|65 milhões de euros – 85 milhões de euros
|Opção taticamente versátil, com um controlo preciso e linhas de passe exatas.
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|31
|Meio-campista ofensivo / Meio-campista central
|Visão de jogo, Remates de longe, Intensidade
|75 milhões de euros – 95 milhões de euros
|Consistência pura; dá resultados ofensivos diretos temporada após temporada.
|Jamal Musiala
|Bayern de Munique
|22
|Meio-campista ofensivo / Meio-campista central
|Drible, agilidade, talento
|120 milhões de euros – 150 milhões de euros
|Um pesadelo para as defesas fechadas; rompe as linhas defensivas sem qualquer ajuda.
|James Maddison
|Tottenham
|28
|Meio-campista ofensivo / Meio-campista central
|Visão de jogo, passes, jogadas de bola parada
|60 milhões de euros – 80 milhões de euros
|Opção fundamental para abrir o jogo na zona final e dominar as jogadas de bola parada.
|Xavi Simons
|Tottenham
|22
|Meio-campista ofensivo / Ala esquerda / Ala direita
|Criatividade, Drible, Técnica
|80 milhões de euros – 105 milhões de euros
|Jogador criativo e super dinâmico, com grande margem de manobra para se adaptar a táticas fluidas.
|Cole Palmer
|Chelsea
|23
|Meio-campista ofensivo / Ala direita
|Serenidade, Técnica, Finalização
|70 milhões de euros – 95 milhões de euros
|É excecional em espaços apertados; converte oportunidades com uma calma impressionante.
|Arda Güler
|Real Madrid
|20
|Meio-campista ofensivo / Meio-campista central
|Drible, talento, técnica
|50 milhões de euros – 75 milhões de euros
|Curva de evolução impressionante; torna-se facilmente o principal criador de jogadas da tua equipa.
Os melhores médios defensivos (DM) no FM26
Um médio defensivo central sólido é o escudo da tua linha defensiva. Esta função é crucial para neutralizar os ataques adversários. Estes jogadores têm de ter um bom desarme e um bom posicionamento para proteger a tua defesa.
Os melhores médios defensivos permitem que os teus laterais comecem a avançar. Isto ajuda os laterais a fazerem sobreposições. Também protegem os teus defesas e a dupla de centrais. Qualquer bom lateral precisa desta cobertura.
Aqui estão as minhas 10 escolhas principais para a posição de DM no FM26.
|Jogador
|Clube
|Idade
|Posição(ões)
|Atributos principais
|Valor de mercado (€)
|Porque é que são fantásticos
|Martín Zubimendi
|Arsenal
|26
|DM
|Posicionamento, passes, calma
|55 milhões de euros – 75 milhões de euros
|Um pivô recuado com grande técnica, capaz de ditar o ritmo do jogo com segurança.
|João Neves
|Paris Saint-Germain
|20
|MD / CM
|Capacidade de trabalho, resistência, desarmes
|80 milhões de euros – 110 milhões de euros
|Perfil incansavelmente enérgico; atua como um meio-campista incansável que perturba o jogo adversário.
|Declan Rice
|Arsenal
|26
|DM / CM
|Desarmes, posicionamento, resistência
|90 milhões de euros – 115 milhões de euros
|Tem uma leitura de jogo de nível mundial para interceptar os contra-ataques do adversário.
|Rodri
|Manchester City
|29
|DM
|Posicionamento, Sangue-frio, Passes
|100 milhões de euros – 130 milhões de euros
|O padrão de excelência no papel de pivô único no futebol mundial.
|Joshua Kimmich
|Bayern de Munique
|30
|DM / CM
|Posicionamento, Passes, Sangue-frio
|70 milhões de euros – 90 milhões de euros
|Uma opção super fiável sob pressão, que recupera a posse de bola com facilidade.
|Aurélien Tchouaméni
|Real Madrid
|25
|MD / MC
|Desarmes, Força, Posicionamento
|85 milhões de euros – 110 milhões de euros
|Um gigante físico que domina os duelos aéreos e os confrontos físicos.
|Morten Hjulmand
|Sporting CP
|26
|DM
|Desarmes, Agressividade, Trabalho em equipa
|40 milhões de euros – 55 milhões de euros
|Um jogador incansável em termos táticos que eleva o nível das formações defensivas.
|Manuel Ugarte
|Manchester United
|24
|DM
|Desarmes, Agressividade, Intensidade
|65 milhões de euros – 85 milhões de euros
|Concentração de elite na recuperação de bola, focada exclusivamente em recuperar a posse.
|Ismaël Koné
|Sassuolo
|23
|MD / MC
|Resistência, Intensidade, Dribles
|25 milhões de € – 40 milhões de €
|Uma aquisição com excelente relação qualidade/preço, que oferece um alto rendimento físico a um custo acessível.
|Bruno Guimarães
|Newcastle
|27
|Médio defensivo / Médio central
|Desarmes, Passes, Intensidade
|70 milhões de euros – 90 milhões de euros
|Perfil de transição excepcionalmente versátil, que faz a ligação entre as fases com facilidade.
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Os melhores jovens talentos do meio-campo no FM26
Contratar jovens promessas é a minha parte preferida em qualquer jogo jogar o Football Manager. Mas lembra-te: desenvolvê-los da forma certa é fundamental. Podem ser caros, mas vão tornar-se o núcleo da tua equipa a longo prazo.
Estes 5 são os melhores médios jovens promissores do FM26, todos com menos de 21 anos e com o potencial mais elevado.
|Jogador
|Clube
|Idade
|Potencial (PA)
|Atributos principais
|Atual (CA)
|Valor de mercado (€)
|Dica de desenvolvimento
|Jorthy Mokio
|Ajax
|17
|160–180
|Desarmes, Sangue-frio, Força
|115
|10 milhões de € – 20 milhões de €
|Tem grande potencial para se reconverter num defesa-central moderno que sabe jogar com a bola!
|Warren Zaïre-Emery
|PSG
|19
|170–190
|Capacidade de trabalho, Versatilidade, Sangue-frio
|155
|90 milhões de € – 120 milhões de €
|Dá-lhe mais de 20 aplicações na equipa principal logo no início para desencadear um crescimento exponencial das estatísticas.
|Gavi
|Barcelona
|20
|170–185
|Agressividade, Intensidade, Talento
|158
|80 milhões de € – 100 milhões de €
|Já tem capacidades de elite; deixa-o liderar a linha de frente de forma natural para consolidar as suas características mentais.
|Ayyoub Bouaddi
|Lille
|17
|155–175
|Passes, Visão de jogo, Técnica
|120
|15 milhões de € – 25 milhões de €
|Dá-lhe um treino personalizado focado na sua perceção de jogo para que se torne um criador de jogadas de referência da sua geração.
|Lucas Bergvall
|Tottenham
|19
|160–180
|Dribles, Técnica, Talento
|138
|30 milhões de € – 50 milhões de €
|Precisa de orientação tática de jogadores mais experientes para maximizar o seu potencial criativo global.
As melhores médios femininas no FM26
O Football Manager 2026 continua a expandir as ligas femininas. Treinar nestas ligas exige uma nova abordagem de observação de talentos. Elas trazem grande habilidade técnica e criatividade para o campo, o que as torna essenciais para quem treina um clube feminino de topo.
Estas são as 5 melhores médias do jogo neste momento.
|Jogador
|Clube
|Idade
|Posição(ões)
|Atributos principais
|Valor de mercado (€)
|Porque é que são fantásticas
|Alexia Putellas
|Barcelona
|31
|Médio-campista / Médio-ofensivo
|Talento, finalização, passe
|90 milhões de euros – 115 milhões de euros
|Uma figura lendária cuja presença no balneário eleva drasticamente o moral da equipa.
|Aitana Bonmatí
|Barcelona
|27
|CM / AM
|Visão de jogo, primeiro toque, drible
|130 milhões de euros – 160 milhões de euros
|Provavelmente a melhor jogadora do mundo; uma criadora de jogo perfeita e de grande impacto.
|Grace Geyoro
|London City Lionesses
|28
|CM
|Intensidade, Resistência, Desarmes
|70 milhões de euros – 90 milhões de euros
|Uma jogadora de elite do tipo «box-to-box» que estabiliza completamente os médios físicos.
|Keira Walsh
|Chelsea
|28
|DM
|Passes, Sangue-frio, Posicionamento
|80 milhões de euros – 100 milhões de euros
|O médio defensivo ideal que todo o sistema de posse de bola precisa.
|Lena Oberdorf
|Bayern de Munique
|23
|DM / CM
|Desarmes, Agressividade, Intensidade
|85 milhões de euros – 110 milhões de euros
|Um jogador defensivo com grande potencial e que oferece uma enorme fiabilidade a longo prazo.
Segredos de observação: Como encontrar o médio perfeito no FM26
Encontrar a próxima grande estrela com um orçamento limitado é um desafio no FM26. Mas não te preocupes, tenho algumas dicas que podes usar para encontrar joias para a tua equipa.
Em primeiro lugar, fica sempre atento às seleções sub-21 e sub-19 dos principais países, como o Brasil, a Argentina, a França e a Alemanha. Muitas vezes, dá para encontrar jovens médios com grande potencial no FM26.
Procura atributos-chave. Para um jovem criativo, dá prioridade à visão de jogo e aos passes. E, para um defesa, procura a capacidade de desarme e a intensidade de trabalho.
Outro truque é procurar jogadores livres. Ter uma boa lista de jogadores livres é importante para o teu progresso como treinador. Estes jogadores têm o contrato expirado. Podes contratá-los por metade do preço e construir uma equipa de uma liga inferior.
Um clube mais pequeno, como o Leicester City ou o Olympiacos, tem de ser esperto. Isto não é o EA Sports FC nem o EA FC, onde basta comprar estrelas. Tens de procurar o melhor valor. Tenta contratar alguns jogadores livres, consegue bons acordos de empréstimo e certifica-te de que os teus olheiros estão sempre à procura de novos talentos.
Isto faz uma enorme diferença na tua carreira. Muitos agentes livres só precisam de um novo contrato, por isso, um bom avançado, médio, defesa ou guarda-redes jovem cujo contrato expire daqui a 6 meses é um achado fantástico.
O meu veredicto final
Esta lista dá-te o melhor ponto de partida para a tua pesquisa. Escolher o médio certo depende inteiramente das necessidades da tua equipa.
- Médios de elite → Para uma equipa de topo que precisa de resultados imediatos, não há como errar com o Jude Bellingham.
- Estrelas em ascensão → Se estás a construir o futuro da tua carreira, a minha escolha principal é o Warren Zaïre-Emery.
- Médios económicos → Para uma aquisição mais inteligente, dá uma olhadela no Ayyoub Bouaddi ou no Morten Hjulmand.
Boa sorte à beira do campo.
GAMES LIKE FOOTBALL MANAGER
Perguntas frequentes
O melhor médio do FM26 é o Jude Bellingham. Ele destaca-se tanto no ataque como na defesa. Outros médios, como o Pedri e o Vitinha, também não ficam atrás. No futebol feminino, é a Aitana Bonmatí.
Os melhores jovens jogadores para contratar no FM26 são o Warren Zaïre-Emery, o Gavi e o Lucas Bergvall. Têm o maior potencial e podem tornar-se jogadores de classe mundial para o teu clube.
O papel de um médio-centro é fazer a ligação entre a defesa e o ataque. Joga na metade do campo adversário a maior parte do tempo e é responsável pelos desarmes, por controlar o ritmo do jogo e por criar oportunidades.
Para descobrir jovens jogadores no FM26, usa os teus olheiros para procurar jogadores com menos de 21 anos e com muita determinação. Observar seleções juvenis e ir aos dias de provas dos clubes são ótimos métodos.
Sim, podes usar médios femininos em jogos com equipas mistas no FM26. O jogo permite-te gerir equipas femininas e usar jogadoras femininas em formações de equipas mistas, o que dá uma nova dimensão aos teus jogos.