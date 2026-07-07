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Os melhores médios do Football Manager 2026 (FM26)

Os melhores médios do Football Manager 2026 (FM26)
Image credit: Sports Interactive

Encontrar os melhores médios no FM26 é a chave para ganhar troféus no Football Manager. Passei imensas horas a procurar jogadores no meu jogo do modo carreira. O jogador certo nesta posição pode mudar completamente a tua carreira.

O meio-campo é o motor de qualquer tática de sucesso neste jogo. Um meio-campo fraco significa que perdes o controlo do jogo. Nos últimos anos, a função do meio-campo tornou-se vital.

Este guia vai mostrar-te os médios de topo que terão um impacto imediato na tua primeira época e que te ajudarão a tornares-te o melhor treinador de futebol no FM26. Também vai abordar os jovens jogadores em ascensão que podem tornar-se futuras estrelas. Temos opções para todas as necessidades táticas e todos os orçamentos de transferências.

Os Melhores Médios no FM26

Visão do jogo

Estes médios não são apenas excelentes no FM26, mas também em qualquer outro jogo de futebol de topo. Podem integrar-se facilmente em qualquer equipa de topo. Aqui, estou a classificá-los com base num equilíbrio entre capacidade atual, potencial e preço no Football Manager 2026. Ter qualquer um deles na tua equipa pode aumentar significativamente as hipóteses de a tua equipa ganhar o campeonato.

Desce a página para veres listas detalhadas, divididas por funções específicas. Aqui está a lista detalhada dos 5 melhores médios do FM26, abordando os seus aspetos mais importantes.

JogadorClubeIdadePosição(ões)Atributos principaisValor de mercado (€)Porque é que são fantásticos
PedriBarcelona22Médio-centro / Médio ofensivoPrimeiro toque, visão de jogo, drible100 milhões de euros – 130 milhões de eurosUm verdadeiro génio criativo que controla os jogos com uma resistência incrível.
VitinhaParis Saint-Germain25CM / AMPasses, Visão de jogo, Técnica90 milhões de euros – 120 milhões de eurosO pacote completo para ditar totalmente o ritmo do jogo.
Bruno FernandesManchester United31Meio-campista ofensivo / Meio-campista centralVisão de jogo, Remates de longe, Intensidade75 milhões de € – 95 milhões de €Um criador de oportunidades de elite, super consistente.
Jude BellinghamReal Madrid22CM / AM / DMCapacidade de trabalho, Resistência, Versatilidade150 milhões de euros – 200 milhões de eurosO médio «multifacetado» por excelência, que domina ambas as fases do jogo.
Florian WirtzLiverpool22AV / CMDrible, talento, visão110 milhões de euros – 140 milhões de eurosDesbloqueia blocos defensivos compactos com uma visão de passe de classe mundial.
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Os melhores médios-centrais (CM) no FM26

Marcar um golo

Um grande médio-centro é o coração da tua equipa. Estes jogadores têm de ser equilibrados e contribuem tanto para a defesa como para o ataque. É difícil encontrar um médio-centro que saiba desarmar, passar a bola e ler o jogo.

Estes 10 jogadores são os melhores médios centrais versáteis do jogo, capazes de controlar o ritmo e dominar o centro do campo.

JogadorClubeIdadePosição(ões)Atributos principaisValor de mercado (€)Porque é que são fantásticos
VitinhaParis Saint-Germain25Médio-centro / Médio avançadoPasses, Visão de jogo, Técnica90 milhões de euros – 120 milhões de eurosControla o meio-campo na perfeição e é o pilar da tua construção de jogo.
Kevin De BruyneNápoles34CM / AMVisão de jogo, Centrações, Passes40 milhões de € – 60 milhões de €Já está a ficar velho, mas continua a ser de elite; uma aposta segura para dominar a curto prazo.
PedriBarcelona22Médio Central / Médio OfensivoPrimeiro toque, visão de jogo, drible100 milhões de euros – 130 milhões de eurosUm estilo técnico puro de classe mundial, saído diretamente do manual clássico das academias espanholas.
Frenkie de JongBarcelona28Médio-centro / Médio defensivoDrible, Serenidade, Passe80 milhões de euros – 110 milhões de eurosExcepcionalmente resistente à pressão; conduz a bola com facilidade nas transições.
Nicolò BarellaInter28CMIntensidade, Desarmes, Passes85 milhões de euros – 110 milhões de eurosUm motor incansável e altamente agressivo, que vai de uma área à outra.
Federico ValverdeReal Madrid27CM / RMCapacidade de trabalho, ritmo, resistência95 milhões de euros – 125 milhões de eurosResistência infinita aliada a uma ameaça explosiva de golo de longa distância.
Declan RiceArsenal26DM / CMDesarmes, Intensidade, Resistência90 milhões de euros – 115 milhões de eurosOferece uma proteção defensiva de alto nível, ao mesmo tempo que dá o pontapé inicial em contra-ataques clássicos.
GaviBarcelona20CM / AMAgressividade, Capacidade de trabalho, Talento80 milhões de euros – 100 milhões de eurosUm jogador muito cobiçado que combina garra com um talento extraordinário.
Eduardo CamavingaReal Madrid22MD / MCDesarmes, Dribles, Versatilidade85 milhões de euros – 110 milhões de eurosIncrivelmente à vontade com a bola; desempenha com mestria funções desde o meio-campo até à linha defensiva.
Joshua KimmichBayern de Munique30Médio defensivo / Médio centralPosicionamento, Passes, Intensidade70 milhões de euros – 90 milhões de eurosUm jogador super inteligente com uma visão tática inigualável.

Os melhores médios ofensivos (AM) no FM26

O estádio visto de cima

Os médios ofensivos são a tua centelha criativa. Jogam entre as linhas e fazem a ligação com os teus melhores avançados no FM26 e com outros jogadores de ataque. Para esta função, precisas de jogadores com grande visão de jogo, excelentes passes e boa capacidade de remate.

Estes 10 jogadores são os médios ofensivos de topo no Football Manager 2026. Usa-os com inteligência e eles não te vão desiludir.

JogadorClubeIdadePosição(ões)Atributos principaisValor de mercado (€)Porque é que são fantásticos
Jude BellinghamReal Madrid22Meio-campista ofensivo / Meio-campista centralVersátil, finalização, resistência150 milhões de euros – 200 milhões de eurosO médio ofensivo mais completo do jogo; aparece sempre nas tabelas de marcadores.
Martin ØdegaardArsenal26Meio-campista ofensivo / Ala direitoVisão de jogo, Passes, Primeiro toque90 milhões de euros – 115 milhões de eurosUm meio-campista técnico de elite que se destaca por encontrar espaços para avançar.
Florian WirtzLiverpool22Meio-campista ofensivo / Meio-campista centralDrible, talento, visão de jogo110 milhões de euros – 140 milhões de eurosUma ameaça magistral no interior da área, concebida para liderar transições explosivas.
Dani OlmoBarcelona27Meio-campista ofensivo / Ala esquerda / Ala direitaTalento, técnica, agilidade65 milhões de euros – 85 milhões de eurosOpção taticamente versátil, com um controlo preciso e linhas de passe exatas.
Bruno FernandesManchester United31Meio-campista ofensivo / Meio-campista centralVisão de jogo, Remates de longe, Intensidade75 milhões de euros – 95 milhões de eurosConsistência pura; dá resultados ofensivos diretos temporada após temporada.
Jamal MusialaBayern de Munique22Meio-campista ofensivo / Meio-campista centralDrible, agilidade, talento120 milhões de euros – 150 milhões de eurosUm pesadelo para as defesas fechadas; rompe as linhas defensivas sem qualquer ajuda.
James MaddisonTottenham28Meio-campista ofensivo / Meio-campista centralVisão de jogo, passes, jogadas de bola parada60 milhões de euros – 80 milhões de eurosOpção fundamental para abrir o jogo na zona final e dominar as jogadas de bola parada.
Xavi SimonsTottenham22Meio-campista ofensivo / Ala esquerda / Ala direitaCriatividade, Drible, Técnica80 milhões de euros – 105 milhões de eurosJogador criativo e super dinâmico, com grande margem de manobra para se adaptar a táticas fluidas.
Cole PalmerChelsea23Meio-campista ofensivo / Ala direitaSerenidade, Técnica, Finalização70 milhões de euros – 95 milhões de eurosÉ excecional em espaços apertados; converte oportunidades com uma calma impressionante.
Arda GülerReal Madrid20Meio-campista ofensivo / Meio-campista centralDrible, talento, técnica50 milhões de euros – 75 milhões de eurosCurva de evolução impressionante; torna-se facilmente o principal criador de jogadas da tua equipa.

Os melhores médios defensivos (DM) no FM26

Jogador a marcar um golo

Um médio defensivo central sólido é o escudo da tua linha defensiva. Esta função é crucial para neutralizar os ataques adversários. Estes jogadores têm de ter um bom desarme e um bom posicionamento para proteger a tua defesa. 

Os melhores médios defensivos permitem que os teus laterais comecem a avançar. Isto ajuda os laterais a fazerem sobreposições. Também protegem os teus defesas e a dupla de centrais. Qualquer bom lateral precisa desta cobertura.

Aqui estão as minhas 10 escolhas principais para a posição de DM no FM26.

JogadorClubeIdadePosição(ões)Atributos principaisValor de mercado (€)Porque é que são fantásticos
Martín ZubimendiArsenal26DMPosicionamento, passes, calma55 milhões de euros – 75 milhões de eurosUm pivô recuado com grande técnica, capaz de ditar o ritmo do jogo com segurança.
João NevesParis Saint-Germain20MD / CMCapacidade de trabalho, resistência, desarmes80 milhões de euros – 110 milhões de eurosPerfil incansavelmente enérgico; atua como um meio-campista incansável que perturba o jogo adversário.
Declan RiceArsenal26DM / CMDesarmes, posicionamento, resistência90 milhões de euros – 115 milhões de eurosTem uma leitura de jogo de nível mundial para interceptar os contra-ataques do adversário.
RodriManchester City29DMPosicionamento, Sangue-frio, Passes100 milhões de euros – 130 milhões de eurosO padrão de excelência no papel de pivô único no futebol mundial.
Joshua KimmichBayern de Munique30DM / CMPosicionamento, Passes, Sangue-frio70 milhões de euros – 90 milhões de eurosUma opção super fiável sob pressão, que recupera a posse de bola com facilidade.
Aurélien TchouaméniReal Madrid25MD / MCDesarmes, Força, Posicionamento85 milhões de euros – 110 milhões de eurosUm gigante físico que domina os duelos aéreos e os confrontos físicos.
Morten HjulmandSporting CP26DMDesarmes, Agressividade, Trabalho em equipa40 milhões de euros – 55 milhões de eurosUm jogador incansável em termos táticos que eleva o nível das formações defensivas.
Manuel UgarteManchester United24DMDesarmes, Agressividade, Intensidade65 milhões de euros – 85 milhões de eurosConcentração de elite na recuperação de bola, focada exclusivamente em recuperar a posse.
Ismaël KonéSassuolo23MD / MCResistência, Intensidade, Dribles25 milhões de € – 40 milhões de €Uma aquisição com excelente relação qualidade/preço, que oferece um alto rendimento físico a um custo acessível.
Bruno GuimarãesNewcastle27Médio defensivo / Médio centralDesarmes, Passes, Intensidade70 milhões de euros – 90 milhões de eurosPerfil de transição excepcionalmente versátil, que faz a ligação entre as fases com facilidade.
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Os melhores jovens talentos do meio-campo no FM26

Jogadores em pé

Contratar jovens promessas é a minha parte preferida em qualquer jogo jogar o Football Manager. Mas lembra-te: desenvolvê-los da forma certa é fundamental. Podem ser caros, mas vão tornar-se o núcleo da tua equipa a longo prazo.

Estes 5 são os melhores médios jovens promissores do FM26, todos com menos de 21 anos e com o potencial mais elevado. 

JogadorClubeIdadePotencial (PA)Atributos principaisAtual (CA)Valor de mercado (€)Dica de desenvolvimento
Jorthy MokioAjax17160–180Desarmes, Sangue-frio, Força11510 milhões de € – 20 milhões de €Tem grande potencial para se reconverter num defesa-central moderno que sabe jogar com a bola!
Warren Zaïre-EmeryPSG19170–190Capacidade de trabalho, Versatilidade, Sangue-frio15590 milhões de € – 120 milhões de €Dá-lhe mais de 20 aplicações na equipa principal logo no início para desencadear um crescimento exponencial das estatísticas.
GaviBarcelona20170–185Agressividade, Intensidade, Talento15880 milhões de € – 100 milhões de €Já tem capacidades de elite; deixa-o liderar a linha de frente de forma natural para consolidar as suas características mentais.
Ayyoub BouaddiLille17155–175Passes, Visão de jogo, Técnica12015 milhões de € – 25 milhões de €Dá-lhe um treino personalizado focado na sua perceção de jogo para que se torne um criador de jogadas de referência da sua geração.
Lucas BergvallTottenham19160–180Dribles, Técnica, Talento13830 milhões de € – 50 milhões de €Precisa de orientação tática de jogadores mais experientes para maximizar o seu potencial criativo global.

As melhores médios femininas no FM26

Estatísticas do jogo

O Football Manager 2026 continua a expandir as ligas femininas. Treinar nestas ligas exige uma nova abordagem de observação de talentos. Elas trazem grande habilidade técnica e criatividade para o campo, o que as torna essenciais para quem treina um clube feminino de topo.

Estas são as 5 melhores médias do jogo neste momento.

JogadorClubeIdadePosição(ões)Atributos principaisValor de mercado (€)Porque é que são fantásticas
Alexia PutellasBarcelona31Médio-campista / Médio-ofensivoTalento, finalização, passe90 milhões de euros – 115 milhões de eurosUma figura lendária cuja presença no balneário eleva drasticamente o moral da equipa.
Aitana BonmatíBarcelona27CM / AMVisão de jogo, primeiro toque, drible130 milhões de euros – 160 milhões de eurosProvavelmente a melhor jogadora do mundo; uma criadora de jogo perfeita e de grande impacto.
Grace GeyoroLondon City Lionesses28CMIntensidade, Resistência, Desarmes70 milhões de euros – 90 milhões de eurosUma jogadora de elite do tipo «box-to-box» que estabiliza completamente os médios físicos.
Keira WalshChelsea28DMPasses, Sangue-frio, Posicionamento80 milhões de euros – 100 milhões de eurosO médio defensivo ideal que todo o sistema de posse de bola precisa.
Lena OberdorfBayern de Munique23DM / CMDesarmes, Agressividade, Intensidade85 milhões de euros – 110 milhões de eurosUm jogador defensivo com grande potencial e que oferece uma enorme fiabilidade a longo prazo.

Segredos de observação: Como encontrar o médio perfeito no FM26

Vista do canto

Encontrar a próxima grande estrela com um orçamento limitado é um desafio no FM26. Mas não te preocupes, tenho algumas dicas que podes usar para encontrar joias para a tua equipa. 

Em primeiro lugar, fica sempre atento às seleções sub-21 e sub-19 dos principais países, como o Brasil, a Argentina, a França e a Alemanha. Muitas vezes, dá para encontrar jovens médios com grande potencial no FM26.

Procura atributos-chave. Para um jovem criativo, dá prioridade à visão de jogo e aos passes. E, para um defesa, procura a capacidade de desarme e a intensidade de trabalho.

Outro truque é procurar jogadores livres. Ter uma boa lista de jogadores livres é importante para o teu progresso como treinador. Estes jogadores têm o contrato expirado. Podes contratá-los por metade do preço e construir uma equipa de uma liga inferior. 

Um clube mais pequeno, como o Leicester City ou o Olympiacos, tem de ser esperto. Isto não é o EA Sports FC nem o EA FC, onde basta comprar estrelas. Tens de procurar o melhor valor. Tenta contratar alguns jogadores livres, consegue bons acordos de empréstimo e certifica-te de que os teus olheiros estão sempre à procura de novos talentos

Isto faz uma enorme diferença na tua carreira. Muitos agentes livres só precisam de um novo contrato, por isso, um bom avançado, médio, defesa ou guarda-redes jovem cujo contrato expire daqui a 6 meses é um achado fantástico.

O meu veredicto final

Esta lista dá-te o melhor ponto de partida para a tua pesquisa. Escolher o médio certo depende inteiramente das necessidades da tua equipa.

  • Médios de elite Para uma equipa de topo que precisa de resultados imediatos, não há como errar com o Jude Bellingham.
  • Estrelas em ascensão Se estás a construir o futuro da tua carreira, a minha escolha principal é o Warren Zaïre-Emery. 
  • Médios económicos Para uma aquisição mais inteligente, dá uma olhadela no Ayyoub Bouaddi ou no Morten Hjulmand.

Boa sorte à beira do campo.

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Perguntas frequentes

Quem é o melhor médio no FM26?

O melhor médio do FM26 é o Jude Bellingham. Ele destaca-se tanto no ataque como na defesa. Outros médios, como o Pedri e o Vitinha, também não ficam atrás. No futebol feminino, é a Aitana Bonmatí.

Quem são os melhores jovens jogadores para contratar no FM26?

Os melhores jovens jogadores para contratar no FM26 são o Warren Zaïre-Emery, o Gavi e o Lucas Bergvall. Têm o maior potencial e podem tornar-se jogadores de classe mundial para o teu clube.

Qual é o papel de um médio-centro no FM26?

O papel de um médio-centro é fazer a ligação entre a defesa e o ataque. Joga na metade do campo adversário a maior parte do tempo e é responsável pelos desarmes, por controlar o ritmo do jogo e por criar oportunidades.

Como posso observar jovens jogadores no FM26?

Para descobrir jovens jogadores no FM26, usa os teus olheiros para procurar jogadores com menos de 21 anos e com muita determinação. Observar seleções juvenis e ir aos dias de provas dos clubes são ótimos métodos.

Posso usar médios femininos em jogos com equipas mistas no FM26?

Sim, podes usar médios femininos em jogos com equipas mistas no FM26. O jogo permite-te gerir equipas femininas e usar jogadoras femininas em formações de equipas mistas, o que dá uma nova dimensão aos teus jogos.

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Abdullah Iqbal

Contributing Writer | Fuel the Passion: Deliver Sharp Insights Gamers Trust

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