Os melhores médios do Football Manager 2026 (FM26)

Encontrar os melhores médios no FM26 é a chave para ganhar troféus no Football Manager. Passei imensas horas a procurar jogadores no meu jogo do modo carreira. O jogador certo nesta posição pode mudar completamente a tua carreira.

O meio-campo é o motor de qualquer tática de sucesso neste jogo. Um meio-campo fraco significa que perdes o controlo do jogo. Nos últimos anos, a função do meio-campo tornou-se vital.

Este guia vai mostrar-te os médios de topo que terão um impacto imediato na tua primeira época e que te ajudarão a tornares-te o melhor treinador de futebol no FM26. Também vai abordar os jovens jogadores em ascensão que podem tornar-se futuras estrelas. Temos opções para todas as necessidades táticas e todos os orçamentos de transferências.

Os Melhores Médios no FM26

Estes médios não são apenas excelentes no FM26, mas também em qualquer outro jogo de futebol de topo. Podem integrar-se facilmente em qualquer equipa de topo. Aqui, estou a classificá-los com base num equilíbrio entre capacidade atual, potencial e preço no Football Manager 2026. Ter qualquer um deles na tua equipa pode aumentar significativamente as hipóteses de a tua equipa ganhar o campeonato.

Desce a página para veres listas detalhadas, divididas por funções específicas. Aqui está a lista detalhada dos 5 melhores médios do FM26, abordando os seus aspetos mais importantes.

Jogador Clube Idade Posição(ões) Atributos principais Valor de mercado (€) Porque é que são fantásticos Pedri Barcelona 22 Médio-centro / Médio ofensivo Primeiro toque, visão de jogo, drible 100 milhões de euros – 130 milhões de euros Um verdadeiro génio criativo que controla os jogos com uma resistência incrível. Vitinha Paris Saint-Germain 25 CM / AM Passes, Visão de jogo, Técnica 90 milhões de euros – 120 milhões de euros O pacote completo para ditar totalmente o ritmo do jogo. Bruno Fernandes Manchester United 31 Meio-campista ofensivo / Meio-campista central Visão de jogo, Remates de longe, Intensidade 75 milhões de € – 95 milhões de € Um criador de oportunidades de elite, super consistente. Jude Bellingham Real Madrid 22 CM / AM / DM Capacidade de trabalho, Resistência, Versatilidade 150 milhões de euros – 200 milhões de euros O médio «multifacetado» por excelência, que domina ambas as fases do jogo. Florian Wirtz Liverpool 22 AV / CM Drible, talento, visão 110 milhões de euros – 140 milhões de euros Desbloqueia blocos defensivos compactos com uma visão de passe de classe mundial.

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Os melhores médios-centrais (CM) no FM26

Um grande médio-centro é o coração da tua equipa. Estes jogadores têm de ser equilibrados e contribuem tanto para a defesa como para o ataque. É difícil encontrar um médio-centro que saiba desarmar, passar a bola e ler o jogo.

Estes 10 jogadores são os melhores médios centrais versáteis do jogo, capazes de controlar o ritmo e dominar o centro do campo.

Jogador Clube Idade Posição(ões) Atributos principais Valor de mercado (€) Porque é que são fantásticos Vitinha Paris Saint-Germain 25 Médio-centro / Médio avançado Passes, Visão de jogo, Técnica 90 milhões de euros – 120 milhões de euros Controla o meio-campo na perfeição e é o pilar da tua construção de jogo. Kevin De Bruyne Nápoles 34 CM / AM Visão de jogo, Centrações, Passes 40 milhões de € – 60 milhões de € Já está a ficar velho, mas continua a ser de elite; uma aposta segura para dominar a curto prazo. Pedri Barcelona 22 Médio Central / Médio Ofensivo Primeiro toque, visão de jogo, drible 100 milhões de euros – 130 milhões de euros Um estilo técnico puro de classe mundial, saído diretamente do manual clássico das academias espanholas. Frenkie de Jong Barcelona 28 Médio-centro / Médio defensivo Drible, Serenidade, Passe 80 milhões de euros – 110 milhões de euros Excepcionalmente resistente à pressão; conduz a bola com facilidade nas transições. Nicolò Barella Inter 28 CM Intensidade, Desarmes, Passes 85 milhões de euros – 110 milhões de euros Um motor incansável e altamente agressivo, que vai de uma área à outra. Federico Valverde Real Madrid 27 CM / RM Capacidade de trabalho, ritmo, resistência 95 milhões de euros – 125 milhões de euros Resistência infinita aliada a uma ameaça explosiva de golo de longa distância. Declan Rice Arsenal 26 DM / CM Desarmes, Intensidade, Resistência 90 milhões de euros – 115 milhões de euros Oferece uma proteção defensiva de alto nível, ao mesmo tempo que dá o pontapé inicial em contra-ataques clássicos. Gavi Barcelona 20 CM / AM Agressividade, Capacidade de trabalho, Talento 80 milhões de euros – 100 milhões de euros Um jogador muito cobiçado que combina garra com um talento extraordinário. Eduardo Camavinga Real Madrid 22 MD / MC Desarmes, Dribles, Versatilidade 85 milhões de euros – 110 milhões de euros Incrivelmente à vontade com a bola; desempenha com mestria funções desde o meio-campo até à linha defensiva. Joshua Kimmich Bayern de Munique 30 Médio defensivo / Médio central Posicionamento, Passes, Intensidade 70 milhões de euros – 90 milhões de euros Um jogador super inteligente com uma visão tática inigualável.

Os melhores médios ofensivos (AM) no FM26

Os médios ofensivos são a tua centelha criativa. Jogam entre as linhas e fazem a ligação com os teus melhores avançados no FM26 e com outros jogadores de ataque. Para esta função, precisas de jogadores com grande visão de jogo, excelentes passes e boa capacidade de remate.

Estes 10 jogadores são os médios ofensivos de topo no Football Manager 2026. Usa-os com inteligência e eles não te vão desiludir.

Jogador Clube Idade Posição(ões) Atributos principais Valor de mercado (€) Porque é que são fantásticos Jude Bellingham Real Madrid 22 Meio-campista ofensivo / Meio-campista central Versátil, finalização, resistência 150 milhões de euros – 200 milhões de euros O médio ofensivo mais completo do jogo; aparece sempre nas tabelas de marcadores. Martin Ødegaard Arsenal 26 Meio-campista ofensivo / Ala direito Visão de jogo, Passes, Primeiro toque 90 milhões de euros – 115 milhões de euros Um meio-campista técnico de elite que se destaca por encontrar espaços para avançar. Florian Wirtz Liverpool 22 Meio-campista ofensivo / Meio-campista central Drible, talento, visão de jogo 110 milhões de euros – 140 milhões de euros Uma ameaça magistral no interior da área, concebida para liderar transições explosivas. Dani Olmo Barcelona 27 Meio-campista ofensivo / Ala esquerda / Ala direita Talento, técnica, agilidade 65 milhões de euros – 85 milhões de euros Opção taticamente versátil, com um controlo preciso e linhas de passe exatas. Bruno Fernandes Manchester United 31 Meio-campista ofensivo / Meio-campista central Visão de jogo, Remates de longe, Intensidade 75 milhões de euros – 95 milhões de euros Consistência pura; dá resultados ofensivos diretos temporada após temporada. Jamal Musiala Bayern de Munique 22 Meio-campista ofensivo / Meio-campista central Drible, agilidade, talento 120 milhões de euros – 150 milhões de euros Um pesadelo para as defesas fechadas; rompe as linhas defensivas sem qualquer ajuda. James Maddison Tottenham 28 Meio-campista ofensivo / Meio-campista central Visão de jogo, passes, jogadas de bola parada 60 milhões de euros – 80 milhões de euros Opção fundamental para abrir o jogo na zona final e dominar as jogadas de bola parada. Xavi Simons Tottenham 22 Meio-campista ofensivo / Ala esquerda / Ala direita Criatividade, Drible, Técnica 80 milhões de euros – 105 milhões de euros Jogador criativo e super dinâmico, com grande margem de manobra para se adaptar a táticas fluidas. Cole Palmer Chelsea 23 Meio-campista ofensivo / Ala direita Serenidade, Técnica, Finalização 70 milhões de euros – 95 milhões de euros É excecional em espaços apertados; converte oportunidades com uma calma impressionante. Arda Güler Real Madrid 20 Meio-campista ofensivo / Meio-campista central Drible, talento, técnica 50 milhões de euros – 75 milhões de euros Curva de evolução impressionante; torna-se facilmente o principal criador de jogadas da tua equipa.

Os melhores médios defensivos (DM) no FM26

Um médio defensivo central sólido é o escudo da tua linha defensiva. Esta função é crucial para neutralizar os ataques adversários. Estes jogadores têm de ter um bom desarme e um bom posicionamento para proteger a tua defesa.

Os melhores médios defensivos permitem que os teus laterais comecem a avançar. Isto ajuda os laterais a fazerem sobreposições. Também protegem os teus defesas e a dupla de centrais. Qualquer bom lateral precisa desta cobertura.

Aqui estão as minhas 10 escolhas principais para a posição de DM no FM26.

Jogador Clube Idade Posição(ões) Atributos principais Valor de mercado (€) Porque é que são fantásticos Martín Zubimendi Arsenal 26 DM Posicionamento, passes, calma 55 milhões de euros – 75 milhões de euros Um pivô recuado com grande técnica, capaz de ditar o ritmo do jogo com segurança. João Neves Paris Saint-Germain 20 MD / CM Capacidade de trabalho, resistência, desarmes 80 milhões de euros – 110 milhões de euros Perfil incansavelmente enérgico; atua como um meio-campista incansável que perturba o jogo adversário. Declan Rice Arsenal 26 DM / CM Desarmes, posicionamento, resistência 90 milhões de euros – 115 milhões de euros Tem uma leitura de jogo de nível mundial para interceptar os contra-ataques do adversário. Rodri Manchester City 29 DM Posicionamento, Sangue-frio, Passes 100 milhões de euros – 130 milhões de euros O padrão de excelência no papel de pivô único no futebol mundial. Joshua Kimmich Bayern de Munique 30 DM / CM Posicionamento, Passes, Sangue-frio 70 milhões de euros – 90 milhões de euros Uma opção super fiável sob pressão, que recupera a posse de bola com facilidade. Aurélien Tchouaméni Real Madrid 25 MD / MC Desarmes, Força, Posicionamento 85 milhões de euros – 110 milhões de euros Um gigante físico que domina os duelos aéreos e os confrontos físicos. Morten Hjulmand Sporting CP 26 DM Desarmes, Agressividade, Trabalho em equipa 40 milhões de euros – 55 milhões de euros Um jogador incansável em termos táticos que eleva o nível das formações defensivas. Manuel Ugarte Manchester United 24 DM Desarmes, Agressividade, Intensidade 65 milhões de euros – 85 milhões de euros Concentração de elite na recuperação de bola, focada exclusivamente em recuperar a posse. Ismaël Koné Sassuolo 23 MD / MC Resistência, Intensidade, Dribles 25 milhões de € – 40 milhões de € Uma aquisição com excelente relação qualidade/preço, que oferece um alto rendimento físico a um custo acessível. Bruno Guimarães Newcastle 27 Médio defensivo / Médio central Desarmes, Passes, Intensidade 70 milhões de euros – 90 milhões de euros Perfil de transição excepcionalmente versátil, que faz a ligação entre as fases com facilidade.

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Os melhores jovens talentos do meio-campo no FM26

Contratar jovens promessas é a minha parte preferida em qualquer jogo jogar o Football Manager. Mas lembra-te: desenvolvê-los da forma certa é fundamental. Podem ser caros, mas vão tornar-se o núcleo da tua equipa a longo prazo.

Estes 5 são os melhores médios jovens promissores do FM26, todos com menos de 21 anos e com o potencial mais elevado.

Jogador Clube Idade Potencial (PA) Atributos principais Atual (CA) Valor de mercado (€) Dica de desenvolvimento Jorthy Mokio Ajax 17 160–180 Desarmes, Sangue-frio, Força 115 10 milhões de € – 20 milhões de € Tem grande potencial para se reconverter num defesa-central moderno que sabe jogar com a bola! Warren Zaïre-Emery PSG 19 170–190 Capacidade de trabalho, Versatilidade, Sangue-frio 155 90 milhões de € – 120 milhões de € Dá-lhe mais de 20 aplicações na equipa principal logo no início para desencadear um crescimento exponencial das estatísticas. Gavi Barcelona 20 170–185 Agressividade, Intensidade, Talento 158 80 milhões de € – 100 milhões de € Já tem capacidades de elite; deixa-o liderar a linha de frente de forma natural para consolidar as suas características mentais. Ayyoub Bouaddi Lille 17 155–175 Passes, Visão de jogo, Técnica 120 15 milhões de € – 25 milhões de € Dá-lhe um treino personalizado focado na sua perceção de jogo para que se torne um criador de jogadas de referência da sua geração. Lucas Bergvall Tottenham 19 160–180 Dribles, Técnica, Talento 138 30 milhões de € – 50 milhões de € Precisa de orientação tática de jogadores mais experientes para maximizar o seu potencial criativo global.

As melhores médios femininas no FM26

O Football Manager 2026 continua a expandir as ligas femininas. Treinar nestas ligas exige uma nova abordagem de observação de talentos. Elas trazem grande habilidade técnica e criatividade para o campo, o que as torna essenciais para quem treina um clube feminino de topo.

Estas são as 5 melhores médias do jogo neste momento.

Jogador Clube Idade Posição(ões) Atributos principais Valor de mercado (€) Porque é que são fantásticas Alexia Putellas Barcelona 31 Médio-campista / Médio-ofensivo Talento, finalização, passe 90 milhões de euros – 115 milhões de euros Uma figura lendária cuja presença no balneário eleva drasticamente o moral da equipa. Aitana Bonmatí Barcelona 27 CM / AM Visão de jogo, primeiro toque, drible 130 milhões de euros – 160 milhões de euros Provavelmente a melhor jogadora do mundo; uma criadora de jogo perfeita e de grande impacto. Grace Geyoro London City Lionesses 28 CM Intensidade, Resistência, Desarmes 70 milhões de euros – 90 milhões de euros Uma jogadora de elite do tipo «box-to-box» que estabiliza completamente os médios físicos. Keira Walsh Chelsea 28 DM Passes, Sangue-frio, Posicionamento 80 milhões de euros – 100 milhões de euros O médio defensivo ideal que todo o sistema de posse de bola precisa. Lena Oberdorf Bayern de Munique 23 DM / CM Desarmes, Agressividade, Intensidade 85 milhões de euros – 110 milhões de euros Um jogador defensivo com grande potencial e que oferece uma enorme fiabilidade a longo prazo.

Segredos de observação: Como encontrar o médio perfeito no FM26

Encontrar a próxima grande estrela com um orçamento limitado é um desafio no FM26. Mas não te preocupes, tenho algumas dicas que podes usar para encontrar joias para a tua equipa.

Em primeiro lugar, fica sempre atento às seleções sub-21 e sub-19 dos principais países, como o Brasil, a Argentina, a França e a Alemanha. Muitas vezes, dá para encontrar jovens médios com grande potencial no FM26.

Procura atributos-chave. Para um jovem criativo, dá prioridade à visão de jogo e aos passes. E, para um defesa, procura a capacidade de desarme e a intensidade de trabalho.

Outro truque é procurar jogadores livres. Ter uma boa lista de jogadores livres é importante para o teu progresso como treinador. Estes jogadores têm o contrato expirado. Podes contratá-los por metade do preço e construir uma equipa de uma liga inferior.

Um clube mais pequeno, como o Leicester City ou o Olympiacos, tem de ser esperto. Isto não é o EA Sports FC nem o EA FC, onde basta comprar estrelas. Tens de procurar o melhor valor. Tenta contratar alguns jogadores livres, consegue bons acordos de empréstimo e certifica-te de que os teus olheiros estão sempre à procura de novos talentos.

Isto faz uma enorme diferença na tua carreira. Muitos agentes livres só precisam de um novo contrato, por isso, um bom avançado, médio, defesa ou guarda-redes jovem cujo contrato expire daqui a 6 meses é um achado fantástico.

O meu veredicto final

Esta lista dá-te o melhor ponto de partida para a tua pesquisa. Escolher o médio certo depende inteiramente das necessidades da tua equipa.

Médios de elite → Para uma equipa de topo que precisa de resultados imediatos, não há como errar com o Jude Bellingham.

→ Para uma equipa de topo que precisa de resultados imediatos, não há como errar com o Jude Bellingham. Estrelas em ascensão → Se estás a construir o futuro da tua carreira, a minha escolha principal é o Warren Zaïre-Emery.

→ Se estás a construir o futuro da tua carreira, a minha escolha principal é o Warren Zaïre-Emery. Médios económicos → Para uma aquisição mais inteligente, dá uma olhadela no Ayyoub Bouaddi ou no Morten Hjulmand.

Boa sorte à beira do campo.

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Perguntas frequentes