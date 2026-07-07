Les meilleurs milieux de terrain dans Football Manager 2026 (FM26)
Trouver les meilleurs milieux de terrain dans FM26 est la clé pour remporter des trophées dans Football Manager. J'ai passé d'innombrables heures à repérer des joueurs dans ma partie en mode Carrière. Le bon joueur à ce poste peut complètement changer le cours de votre carrière.
Le milieu de terrain est le moteur de toute tactique réussie dans ce jeu. Un milieu de terrain faible signifie que vous perdez le contrôle du match. Ces dernières années, le rôle du milieu de terrain est devenu essentiel.
Ce guide vous présentera les meilleurs milieux de terrain, capables d’avoir un impact immédiat dès votre première saison et de faire de vous le meilleur manager de football dans FM26. Il abordera également les jeunes talents émergents susceptibles de devenir les stars de demain. Nous proposons des options adaptées à tous les besoins tactiques et à tous les budgets de transfert.
Jump to:
Les meilleurs milieux de terrain dans FM26
Ces milieux de terrain sont excellents non seulement dans FM26, mais aussi dans n’importe quel autre jeu de football de haut niveau. Ils peuvent intégrer n’importe quelle grande équipe. Je les classe ici en fonction d’un équilibre entre leurs capacités actuelles, leur potentiel et leur prix dans Football Manager 2026. Le simple fait d’en compter un dans votre équipe peut considérablement augmenter ses chances de remporter le championnat.
Faites défiler la page vers le bas pour découvrir des listes détaillées classées par poste spécifique. Voici la liste détaillée des 5 meilleurs milieux de terrain de FM26, présentant leurs principales caractéristiques.
|Joueur
|Club
|Âge
|Poste(s)
|Caractéristiques principales
|Valeur de marché (€)
|Pourquoi ils sont exceptionnels
|Pedri
|Barcelone
|22
|Milieu de terrain central / Milieu offensif
|Première touche, vision du jeu, dribble
|100 M€ – 130 M€
|Un véritable génie créatif qui domine les matchs grâce à une endurance incroyable.
|Vitinha
|Paris Saint-Germain
|25
|Milieu de terrain central / Milieu offensif
|Passes, vision du jeu, technique
|90 à 120 millions d’euros
|Un joueur complet, capable de dicter totalement le rythme du jeu.
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|31
|Milieu offensif / Milieu central
|Vision du jeu, tirs lointains, capacité de travail
|75 à 95 millions d'euros
|Un créateur d’occasions d’élite, d’une grande régularité.
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|22
|Milieu de terrain central / Milieu offensif / Milieu défensif
|Rate de travail, Endurance, Polyvalence
|150 à 200 millions d'euros
|Le milieu de terrain « polyvalent » par excellence, qui domine les deux phases de jeu.
|Florian Wirtz
|Liverpool
|22
|Attaquant / Milieu de terrain
|Dribble, talent, vision du jeu
|110 à 140 millions d'euros
|Déjoue les blocs défensifs compacts grâce à une vision du jeu de classe mondiale.
GAMES LIKE FOOTBALL MANAGER
Les meilleurs milieux de terrain centraux (CM) dans FM26
Un excellent milieu de terrain central est le cœur de votre équipe. Ces joueurs doivent être polyvalents et contribuer aussi bien à la défense qu’à l’attaque. Il est difficile de trouver un milieu de terrain central capable de tacler, de faire des passes et de lire le jeu.
Ces 10 joueurs sont les meilleurs milieux centraux polyvalents du jeu, capables de contrôler le rythme et de dominer le milieu de terrain.
|Joueur
|Club
|Âge
|Poste(s)
|Caractéristiques principales
|Valeur de marché (€)
|Pourquoi ils sont exceptionnels
|Vitinha
|Paris Saint-Germain
|25
|Milieu de terrain central / Milieu offensif
|Passes, vision du jeu, technique
|90 à 120 millions d'euros
|Maîtrise parfaitement le milieu de terrain et sert de point d’ancrage à votre construction de jeu.
|Kevin De Bruyne
|Naples
|34
|Milieu de terrain central / Milieu offensif
|Vision du jeu, Centres, Passes
|40 à 60 millions d'euros
|Il prend de l’âge, mais reste un joueur d’élite ; un choix sûr pour assurer la domination à court terme.
|Pedri
|Barcelone
|22
|Milieu de terrain central / Milieu offensif
|Première touche, vision du jeu, dribble
|100 M€ – 130 M€
|Un style technique pur, de classe mondiale, tout droit sorti du manuel classique des centres de formation espagnols.
|Frenkie de Jong
|Barcelone
|28
|Milieu de terrain central / Milieu défensif
|Dribble, sang-froid, passe
|80 à 110 millions d'euros
|Exceptionnellement résistant au pressing ; transporte facilement le ballon lors des transitions.
|Nicolò Barella
|Inter
|28
|Milieu de terrain
|Intensité de jeu, Tacles, Passes
|85 à 110 millions d'euros
|Un moteur infatigable et très combatif, capable de couvrir tout le terrain.
|Federico Valverde
|Real Madrid
|27
|Milieu de terrain central / Milieu droit
|Rendement, vitesse, endurance
|95 M€ – 125 M€
|Une endurance à toute épreuve associée à une menace offensive explosive sur les longues distances.
|Declan Rice
|Arsenal
|26
|Milieu défensif / Milieu de terrain
|Tacles, intensité de jeu, endurance
|90 M€ – 115 M€
|Assure une protection défensive d’élite tout en déclenchant des contre-attaques classiques.
|Gavi
|Barcelone
|20
|Milieu de terrain central / Milieu offensif
|Agressivité, intensité de travail, sens du jeu
|80 à 100 millions d’euros
|Un joueur très convoité, alliant une combativité brute à un sens du jeu sublime.
|Eduardo Camavinga
|Real Madrid
|22
|Milieu défensif / Milieu de terrain
|Tacles, Dribbles, Polyvalence
|85 à 110 millions d'euros
|Incroyablement à l’aise avec le ballon ; occupe avec brio des postes allant du milieu de terrain à la ligne défensive.
|Joshua Kimmich
|Bayern Munich
|30
|Milieu défensif / Milieu de terrain
|Positionnement, passes, intensité de jeu
|70 à 90 millions d'euros
|Un joueur extrêmement intelligent, doté d’une vision tactique sans pareille.
Les meilleurs milieux offensifs (AM) dans FM26
Les milieux offensifs sont le moteur créatif de votre équipe. Ils évoluent entre les lignes et font le lien avec vos meilleurs attaquants dans FM26 ainsi qu’avec les autres joueurs de l’avant. Pour ce poste, vous avez besoin de joueurs dotés d’une excellente vision du jeu, d’une grande précision de passe et d’une bonne capacité de tir.
Ces 10 joueurs constituent l'élite des milieux offensifs dans Football Manager 2026. Utilisez-les à bon escient, et ils ne vous décevront pas.
|Joueur
|Club
|Âge
|Poste(s)
|Caractéristiques principales
|Valeur de marché (€)
|Pourquoi ils sont exceptionnels
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|22
|Milieu offensif / Milieu central
|Polyvalence, finition, endurance
|150 à 200 millions d’euros
|L'attaquant offensif le plus complet du jeu ; figure régulièrement parmi les meilleurs buteurs.
|Martin Ødegaard
|Arsenal
|26
|Milieu offensif / Ailier droit
|Vision du jeu, passes, première touche
|90 à 115 millions d'euros
|Un meneur de jeu technique d’élite qui excelle dans la recherche de lignes de progression.
|Florian Wirtz
|Liverpool
|22
|Milieu offensif / Milieu central
|Dribble, talent, vision du jeu
|110 à 140 millions d'euros
|Une menace redoutable dans l’axe, conçue pour mener des transitions explosives.
|Dani Olmo
|Barcelone
|27
|Milieu offensif / Ailier gauche / Ailier droit
|Flair, technique, agilité
|65 à 85 millions d’euros
|Joueur polyvalent sur le plan tactique, doté d’un excellent contrôle du ballon et d’une grande précision dans ses passes.
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|31
|Milieu offensif / Milieu central
|Vision du jeu, Tirs lointains, Intensité de travail
|75 à 95 millions d'euros
|Une régularité à toute épreuve ; apporte une contribution offensive directe saison après saison.
|Jamal Musiala
|Bayern Munich
|22
|Milieu offensif / Milieu central
|Dribble, agilité, sens du jeu
|120 à 150 millions d'euros
|Un véritable cauchemar pour les blocs bas ; il déjoue les lignes défensives sans aucune aide.
|James Maddison
|Tottenham
|28
|Milieu offensif / Milieu de terrain central
|Vision du jeu, passes, coups de pied arrêtés
|60 à 80 millions d'euros
|Un atout essentiel pour débloquer la situation dans le dernier tiers et dominer les coups de pied arrêtés.
|Xavi Simons
|Tottenham
|22
|Milieu offensif / Ailier gauche / Ailier droit
|Flair, dribble, technique
|80 M€ – 105 M€
|Élément créatif très dynamique disposant d’une grande marge de manœuvre pour s’adapter au sein d’un dispositif tactique fluide.
|Cole Palmer
|Chelsea
|23
|Milieu offensif / Ailier droit
|Sérénité, technique, finition
|70 à 95 millions d’euros
|Exceptionnel dans les espaces restreints ; concrétise les occasions avec un sang-froid à toute épreuve.
|Arda Güler
|Real Madrid
|20
|Milieu offensif / Milieu central
|Dribble, sens du jeu, technique
|50 à 75 millions d'euros
|Une courbe de progression spectaculaire ; il devient facilement le principal meneur de jeu de votre équipe.
Les meilleurs milieux défensifs (DM) dans FM26
Un milieu défensif central solide constitue le bouclier de votre ligne arrière. Ce rôle est essentiel pour contrer les attaques adverses. Ces joueurs doivent posséder de solides qualités de tacle et de placement afin de protéger votre défense.
Les meilleurs milieux défensifs permettent à vos arrières latéraux de se projeter vers l'avant. Cela facilite les débordements des arrières latéraux. Ils protègent également vos défenseurs et votre paire de défenseurs centraux. Tout bon arrière latéral a besoin de cette couverture.
Voici mon top 10 des meilleurs milieux défensifs dans FM26.
|Joueur
|Club
|Âge
|Poste(s)
|Caractéristiques principales
|Valeur de marché (€)
|Pourquoi ils sont exceptionnels
|Martín Zubimendi
|Arsenal
|26
|Milieu défensif
|Positionnement, passes, sang-froid
|55 à 75 millions d'euros
|Un pivot défensif très technique, capable de dicter le rythme du jeu en toute sécurité.
|João Neves
|Paris Saint-Germain
|20
|Milieu défensif / Milieu de terrain
|Rendement, Endurance, Tacles
|80 à 110 millions d’euros
|Profil d’une énergie inépuisable ; agit comme un perturbateur infatigable au milieu de terrain.
|Declan Rice
|Arsenal
|26
|Milieu défensif / Milieu de terrain
|Tacles, placement, endurance
|90 à 115 millions d'euros
|Possède une lecture du jeu exceptionnelle qui lui permet d’intercepter les contre-attaques adverses.
|Rodri
|Manchester City
|29
|Milieu défensif
|Positionnement, sang-froid, passes
|100 à 130 millions d'euros
|La référence absolue en matière de pivot défensif dans le football mondial.
|Joshua Kimmich
|Bayern Munich
|30
|Milieu défensif / Milieu de terrain
|Positionnement, passes, sang-froid
|70 à 90 millions d'euros
|Une option parfaitement fiable sous pression, capable de récupérer la possession du ballon sans effort.
|Aurélien Tchouaméni
|Real Madrid
|25
|Milieu défensif / Milieu de terrain
|Tacles, Force, Positionnement
|85 à 110 millions d'euros
|Un colosse physique qui domine les duels aériens et les affrontements physiques.
|Morten Hjulmand
|Sporting CP
|26
|Milieu défensif
|Tacles, agressivité, esprit d'équipe
|40 à 55 millions d'euros
|Un pilier tactique qui rehausse le niveau des structures défensives classiques.
|Manuel Ugarte
|Manchester United
|24
|Milieu défensif
|Tacles, agressivité, intensité de travail
|65 à 85 millions d'euros
|Une capacité exceptionnelle à récupérer le ballon, strictement axée sur la récupération de la possession.
|Ismaël Koné
|Sassuolo
|23
|Milieu défensif / Milieu de terrain
|Endurance, intensité de travail, dribble
|25 à 40 millions d'euros
|Une acquisition d'un excellent rapport qualité-prix, offrant un rendement physique élevé à un prix abordable.
|Bruno Guimarães
|Newcastle
|27
|Milieu défensif / Milieu central
|Tacles, Passes, Intensité de jeu
|70 à 90 millions d'euros
|Profil de transition exceptionnellement complet, capable d’enchaîner les phases de jeu avec aisance.
GAMES LIKE FOOTBALL MANAGER
Les meilleurs jeunes talents au poste de milieu de terrain dans FM26
Recruter des jeunes talents est ce que je préfère dans tous les jeux Football Manager. Mais n’oubliez pas : il est essentiel de les faire progresser correctement. Ils peuvent coûter cher, mais ils deviendront le pilier de votre équipe à long terme.
Voici les 5 meilleurs jeunes talents au poste de milieu de terrain dans FM26 : tous ont moins de 21 ans et possèdent le potentiel le plus élevé.
|Joueur
|Club
|Âge
|Potentiel (PA)
|Caractéristiques clés
|Valeur actuelle (CA)
|Valeur de marché (€)
|Conseil de développement
|Jorthy Mokio
|Ajax
|17
|160–180
|Tacle, Sang-froid, Force
|115
|10 à 20 millions d'euros
|Très apte à se reconvertir en défenseur central moderne, habile balle au pied !
|Warren Zaïre-Emery
|PSG
|19
|170–190
|Rendement, Polyvalence, Sang-froid
|155
|90 à 120 millions d’euros
|Faites-lui disputer plus de 20 matchs en équipe première dès le début pour déclencher une croissance exponentielle de ses statistiques.
|Gavi
|Barcelone
|20
|170–185
|Agressivité, Rythme de travail, Talent
|158
|80 à 100 millions d’euros
|Il possède déjà des qualités d'élite ; laissez-le évoluer naturellement en pointe afin de consolider ses qualités mentales.
|Ayyoub Bouaddi
|Lille
|17
|155–175
|Passes, vision du jeu, technique
|120
|15 à 25 millions d’euros
|Mettez l’accent, dans son entraînement, sur sa perception du jeu afin d’en faire un meneur de jeu hors pair.
|Lucas Bergvall
|Tottenham
|19
|160–180
|Dribble, technique, sens du jeu
|138
|30 à 50 millions d’euros
|A besoin d’être encadré par des groupes de mentors tactiques expérimentés pour exploiter pleinement son potentiel créatif global.
Les meilleures milieux de terrain féminines dans FM26
Football Manager 2026 continue de développer les ligues féminines. Diriger dans ces ligues nécessite une nouvelle approche en matière de recrutement. Ces joueuses apportent une grande maîtrise technique et une grande créativité sur le terrain, ce qui les rend indispensables pour tout entraîneur d’un club féminin de haut niveau.
Voici les 5 meilleures milieux de terrain féminines du jeu à l’heure actuelle.
|Joueur
|Club
|Âge
|Poste(s)
|Caractéristiques principales
|Valeur de marché (€)
|Pourquoi elles sont exceptionnelles
|Alexia Putellas
|Barcelone
|31
|Milieu de terrain central / Milieu offensif
|Flair, finition, passe
|90 à 115 millions d’euros
|Une figure emblématique dont la présence dans les vestiaires rehausse considérablement le moral de l’équipe.
|Aitana Bonmatí
|Barcelone
|27
|Milieu de terrain central / Milieu offensif
|Vision du jeu, première touche, dribble
|130 à 160 millions d'euros
|Sans doute la meilleure joueuse au monde tous postes confondus ; une meneuse de jeu parfaite et d’une grande influence.
|Grace Geyoro
|Les Lionesses de Londres City
|28
|Milieu de terrain
|Rate de travail, Endurance, Tacles
|70 à 90 millions d’euros
|Une joueuse d’élite polyvalente qui stabilise totalement les milieux de terrain physiques.
|Keira Walsh
|Chelsea
|28
|Milieu défensif
|Passes, sang-froid, placement
|80 à 100 millions d'euros
|Le meneur de jeu défensif idéal dont tout système de possession a besoin.
|Lena Oberdorf
|Bayern Munich
|23
|DM / CM
|Tacles, Agressivité, Rate de travail
|85 à 110 millions d'euros
|Un pilier défensif au potentiel énorme, offrant une fiabilité exceptionnelle à long terme.
Les secrets du recrutement : comment trouver le milieu de terrain idéal dans FM26
Trouver la prochaine grande star avec un budget limité est un véritable défi dans FM26. Mais pas d’inquiétude, j’ai quelques conseils à vous donner pour dénicher des pépites pour votre équipe.
Tout d’abord, repérez toujours les équipes nationales U-21 et U-19 des grands pays comme le Brésil, l’Argentine, la France et l’Allemagne. Vous pouvez souvent dénicher de jeunes milieux de terrain très prometteurs dans FM26.
Recherchez les attributs clés. Pour un jeune meneur de jeu, privilégiez la vision du jeu et la précision de passe. Quant à un défenseur, privilégiez le tacle et l'intensité de travail.
Une autre astuce consiste à rechercher des joueurs libres de tout contrat. Disposer d’une bonne liste de joueurs libres est essentiel pour votre progression en tant qu’entraîneur. Ces joueurs ont un contrat arrivé à expiration. Vous pouvez les recruter pour la moitié du prix et constituer une équipe évoluant dans une division inférieure.
Un petit club comme Leicester City ou l’Olympiacos doit faire preuve d’intelligence. Ce n’est pas comme dans EA Sports FC ou EA FC, où l’on se contente d’acheter des stars. Vous devez rechercher le meilleur rapport qualité-prix. Essayez de recruter des joueurs libres, concluez de bons accords de prêt et assurez-vous que vos recruteurs sont constamment à la recherche de nouveaux talents.
Cela fait une énorme différence pour votre carrière. De nombreux joueurs libres de tout contrat ont simplement besoin d’un nouveau contrat ; ainsi, un jeune attaquant, milieu de terrain, défenseur ou gardien de but de qualité dont le contrat expire dans six mois constitue une excellente trouvaille.
Mon verdict final
Cette liste vous offre le meilleur point de départ pour vos recherches. Le choix du bon milieu de terrain dépend entièrement des besoins de votre équipe.
- Milieux de terrain d'élite → Pour une équipe de haut niveau qui a besoin de résultats immédiats, vous ne pouvez pas vous tromper avec Jude Bellingham.
- Étoiles montantes → Si vous construisez votre carrière en pensant à l’avenir, mon choix numéro un est Warren Zaïre-Emery.
- Milieux de terrain abordables → Pour un achat plus judicieux, pensez à Ayyoub Bouaddi ou à Morten Hjulmand.
Bonne chance sur le terrain.
GAMES LIKE FOOTBALL MANAGER
Foire aux questions
Le meilleur milieu de terrain de FM26 est Jude Bellingham. Il excelle aussi bien en attaque qu'en défense. D'autres milieux de terrain, comme Pedri et Vitinha, ne sont pas en reste non plus. Du côté des femmes, c'est Aitana Bonmatí.
Les meilleurs jeunes joueurs à recruter dans FM26 sont Warren Zaïre-Emery, Gavi et Lucas Bergvall. Ils possèdent le plus grand potentiel et peuvent devenir des joueurs de classe mondiale pour votre club.
Le rôle d’un milieu de terrain central est de faire le lien entre la défense et l’attaque. Il évolue la plupart du temps dans la moitié de terrain adverse et est chargé de réaliser des tacles, de contrôler le rythme du jeu et de créer des occasions.
Pour repérer de jeunes joueurs dans FM26, utilisez vos recruteurs afin de rechercher des joueurs de moins de 21 ans faisant preuve d’une grande détermination. Le repérage au sein des équipes nationales juniors et la participation aux journées de recrutement des clubs constituent d’excellentes méthodes.
Oui, vous pouvez utiliser des milieux de terrain féminins dans les parties avec des équipes mixtes dans FM26. Le jeu vous permet de gérer des équipes féminines et d’utiliser des joueuses dans des formations mixtes, ce qui ajoute une nouvelle dimension à vos parties.