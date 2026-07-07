Les meilleurs milieux de terrain dans Football Manager 2026 (FM26)

Trouver les meilleurs milieux de terrain dans FM26 est la clé pour remporter des trophées dans Football Manager. J'ai passé d'innombrables heures à repérer des joueurs dans ma partie en mode Carrière. Le bon joueur à ce poste peut complètement changer le cours de votre carrière.

Le milieu de terrain est le moteur de toute tactique réussie dans ce jeu. Un milieu de terrain faible signifie que vous perdez le contrôle du match. Ces dernières années, le rôle du milieu de terrain est devenu essentiel.

Ce guide vous présentera les meilleurs milieux de terrain, capables d’avoir un impact immédiat dès votre première saison et de faire de vous le meilleur manager de football dans FM26. Il abordera également les jeunes talents émergents susceptibles de devenir les stars de demain. Nous proposons des options adaptées à tous les besoins tactiques et à tous les budgets de transfert.

Les meilleurs milieux de terrain dans FM26

Ces milieux de terrain sont excellents non seulement dans FM26, mais aussi dans n’importe quel autre jeu de football de haut niveau. Ils peuvent intégrer n’importe quelle grande équipe. Je les classe ici en fonction d’un équilibre entre leurs capacités actuelles, leur potentiel et leur prix dans Football Manager 2026. Le simple fait d’en compter un dans votre équipe peut considérablement augmenter ses chances de remporter le championnat.

Faites défiler la page vers le bas pour découvrir des listes détaillées classées par poste spécifique. Voici la liste détaillée des 5 meilleurs milieux de terrain de FM26, présentant leurs principales caractéristiques.

Joueur Club Âge Poste(s) Caractéristiques principales Valeur de marché (€) Pourquoi ils sont exceptionnels Pedri Barcelone 22 Milieu de terrain central / Milieu offensif Première touche, vision du jeu, dribble 100 M€ – 130 M€ Un véritable génie créatif qui domine les matchs grâce à une endurance incroyable. Vitinha Paris Saint-Germain 25 Milieu de terrain central / Milieu offensif Passes, vision du jeu, technique 90 à 120 millions d’euros Un joueur complet, capable de dicter totalement le rythme du jeu. Bruno Fernandes Manchester United 31 Milieu offensif / Milieu central Vision du jeu, tirs lointains, capacité de travail 75 à 95 millions d'euros Un créateur d’occasions d’élite, d’une grande régularité. Jude Bellingham Real Madrid 22 Milieu de terrain central / Milieu offensif / Milieu défensif Rate de travail, Endurance, Polyvalence 150 à 200 millions d'euros Le milieu de terrain « polyvalent » par excellence, qui domine les deux phases de jeu. Florian Wirtz Liverpool 22 Attaquant / Milieu de terrain Dribble, talent, vision du jeu 110 à 140 millions d'euros Déjoue les blocs défensifs compacts grâce à une vision du jeu de classe mondiale.

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Les meilleurs milieux de terrain centraux (CM) dans FM26

Un excellent milieu de terrain central est le cœur de votre équipe. Ces joueurs doivent être polyvalents et contribuer aussi bien à la défense qu’à l’attaque. Il est difficile de trouver un milieu de terrain central capable de tacler, de faire des passes et de lire le jeu.

Ces 10 joueurs sont les meilleurs milieux centraux polyvalents du jeu, capables de contrôler le rythme et de dominer le milieu de terrain.

Joueur Club Âge Poste(s) Caractéristiques principales Valeur de marché (€) Pourquoi ils sont exceptionnels Vitinha Paris Saint-Germain 25 Milieu de terrain central / Milieu offensif Passes, vision du jeu, technique 90 à 120 millions d'euros Maîtrise parfaitement le milieu de terrain et sert de point d’ancrage à votre construction de jeu. Kevin De Bruyne Naples 34 Milieu de terrain central / Milieu offensif Vision du jeu, Centres, Passes 40 à 60 millions d'euros Il prend de l’âge, mais reste un joueur d’élite ; un choix sûr pour assurer la domination à court terme. Pedri Barcelone 22 Milieu de terrain central / Milieu offensif Première touche, vision du jeu, dribble 100 M€ – 130 M€ Un style technique pur, de classe mondiale, tout droit sorti du manuel classique des centres de formation espagnols. Frenkie de Jong Barcelone 28 Milieu de terrain central / Milieu défensif Dribble, sang-froid, passe 80 à 110 millions d'euros Exceptionnellement résistant au pressing ; transporte facilement le ballon lors des transitions. Nicolò Barella Inter 28 Milieu de terrain Intensité de jeu, Tacles, Passes 85 à 110 millions d'euros Un moteur infatigable et très combatif, capable de couvrir tout le terrain. Federico Valverde Real Madrid 27 Milieu de terrain central / Milieu droit Rendement, vitesse, endurance 95 M€ – 125 M€ Une endurance à toute épreuve associée à une menace offensive explosive sur les longues distances. Declan Rice Arsenal 26 Milieu défensif / Milieu de terrain Tacles, intensité de jeu, endurance 90 M€ – 115 M€ Assure une protection défensive d’élite tout en déclenchant des contre-attaques classiques. Gavi Barcelone 20 Milieu de terrain central / Milieu offensif Agressivité, intensité de travail, sens du jeu 80 à 100 millions d’euros Un joueur très convoité, alliant une combativité brute à un sens du jeu sublime. Eduardo Camavinga Real Madrid 22 Milieu défensif / Milieu de terrain Tacles, Dribbles, Polyvalence 85 à 110 millions d'euros Incroyablement à l’aise avec le ballon ; occupe avec brio des postes allant du milieu de terrain à la ligne défensive. Joshua Kimmich Bayern Munich 30 Milieu défensif / Milieu de terrain Positionnement, passes, intensité de jeu 70 à 90 millions d'euros Un joueur extrêmement intelligent, doté d’une vision tactique sans pareille.

Les meilleurs milieux offensifs (AM) dans FM26

Les milieux offensifs sont le moteur créatif de votre équipe. Ils évoluent entre les lignes et font le lien avec vos meilleurs attaquants dans FM26 ainsi qu’avec les autres joueurs de l’avant. Pour ce poste, vous avez besoin de joueurs dotés d’une excellente vision du jeu, d’une grande précision de passe et d’une bonne capacité de tir.

Ces 10 joueurs constituent l'élite des milieux offensifs dans Football Manager 2026. Utilisez-les à bon escient, et ils ne vous décevront pas.

Joueur Club Âge Poste(s) Caractéristiques principales Valeur de marché (€) Pourquoi ils sont exceptionnels Jude Bellingham Real Madrid 22 Milieu offensif / Milieu central Polyvalence, finition, endurance 150 à 200 millions d’euros L'attaquant offensif le plus complet du jeu ; figure régulièrement parmi les meilleurs buteurs. Martin Ødegaard Arsenal 26 Milieu offensif / Ailier droit Vision du jeu, passes, première touche 90 à 115 millions d'euros Un meneur de jeu technique d’élite qui excelle dans la recherche de lignes de progression. Florian Wirtz Liverpool 22 Milieu offensif / Milieu central Dribble, talent, vision du jeu 110 à 140 millions d'euros Une menace redoutable dans l’axe, conçue pour mener des transitions explosives. Dani Olmo Barcelone 27 Milieu offensif / Ailier gauche / Ailier droit Flair, technique, agilité 65 à 85 millions d’euros Joueur polyvalent sur le plan tactique, doté d’un excellent contrôle du ballon et d’une grande précision dans ses passes. Bruno Fernandes Manchester United 31 Milieu offensif / Milieu central Vision du jeu, Tirs lointains, Intensité de travail 75 à 95 millions d'euros Une régularité à toute épreuve ; apporte une contribution offensive directe saison après saison. Jamal Musiala Bayern Munich 22 Milieu offensif / Milieu central Dribble, agilité, sens du jeu 120 à 150 millions d'euros Un véritable cauchemar pour les blocs bas ; il déjoue les lignes défensives sans aucune aide. James Maddison Tottenham 28 Milieu offensif / Milieu de terrain central Vision du jeu, passes, coups de pied arrêtés 60 à 80 millions d'euros Un atout essentiel pour débloquer la situation dans le dernier tiers et dominer les coups de pied arrêtés. Xavi Simons Tottenham 22 Milieu offensif / Ailier gauche / Ailier droit Flair, dribble, technique 80 M€ – 105 M€ Élément créatif très dynamique disposant d’une grande marge de manœuvre pour s’adapter au sein d’un dispositif tactique fluide. Cole Palmer Chelsea 23 Milieu offensif / Ailier droit Sérénité, technique, finition 70 à 95 millions d’euros Exceptionnel dans les espaces restreints ; concrétise les occasions avec un sang-froid à toute épreuve. Arda Güler Real Madrid 20 Milieu offensif / Milieu central Dribble, sens du jeu, technique 50 à 75 millions d'euros Une courbe de progression spectaculaire ; il devient facilement le principal meneur de jeu de votre équipe.

Les meilleurs milieux défensifs (DM) dans FM26

Un milieu défensif central solide constitue le bouclier de votre ligne arrière. Ce rôle est essentiel pour contrer les attaques adverses. Ces joueurs doivent posséder de solides qualités de tacle et de placement afin de protéger votre défense.

Les meilleurs milieux défensifs permettent à vos arrières latéraux de se projeter vers l'avant. Cela facilite les débordements des arrières latéraux. Ils protègent également vos défenseurs et votre paire de défenseurs centraux. Tout bon arrière latéral a besoin de cette couverture.

Voici mon top 10 des meilleurs milieux défensifs dans FM26.

Joueur Club Âge Poste(s) Caractéristiques principales Valeur de marché (€) Pourquoi ils sont exceptionnels Martín Zubimendi Arsenal 26 Milieu défensif Positionnement, passes, sang-froid 55 à 75 millions d'euros Un pivot défensif très technique, capable de dicter le rythme du jeu en toute sécurité. João Neves Paris Saint-Germain 20 Milieu défensif / Milieu de terrain Rendement, Endurance, Tacles 80 à 110 millions d’euros Profil d’une énergie inépuisable ; agit comme un perturbateur infatigable au milieu de terrain. Declan Rice Arsenal 26 Milieu défensif / Milieu de terrain Tacles, placement, endurance 90 à 115 millions d'euros Possède une lecture du jeu exceptionnelle qui lui permet d’intercepter les contre-attaques adverses. Rodri Manchester City 29 Milieu défensif Positionnement, sang-froid, passes 100 à 130 millions d'euros La référence absolue en matière de pivot défensif dans le football mondial. Joshua Kimmich Bayern Munich 30 Milieu défensif / Milieu de terrain Positionnement, passes, sang-froid 70 à 90 millions d'euros Une option parfaitement fiable sous pression, capable de récupérer la possession du ballon sans effort. Aurélien Tchouaméni Real Madrid 25 Milieu défensif / Milieu de terrain Tacles, Force, Positionnement 85 à 110 millions d'euros Un colosse physique qui domine les duels aériens et les affrontements physiques. Morten Hjulmand Sporting CP 26 Milieu défensif Tacles, agressivité, esprit d'équipe 40 à 55 millions d'euros Un pilier tactique qui rehausse le niveau des structures défensives classiques. Manuel Ugarte Manchester United 24 Milieu défensif Tacles, agressivité, intensité de travail 65 à 85 millions d'euros Une capacité exceptionnelle à récupérer le ballon, strictement axée sur la récupération de la possession. Ismaël Koné Sassuolo 23 Milieu défensif / Milieu de terrain Endurance, intensité de travail, dribble 25 à 40 millions d'euros Une acquisition d'un excellent rapport qualité-prix, offrant un rendement physique élevé à un prix abordable. Bruno Guimarães Newcastle 27 Milieu défensif / Milieu central Tacles, Passes, Intensité de jeu 70 à 90 millions d'euros Profil de transition exceptionnellement complet, capable d’enchaîner les phases de jeu avec aisance.

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Les meilleurs jeunes talents au poste de milieu de terrain dans FM26

Recruter des jeunes talents est ce que je préfère dans tous les jeux Football Manager. Mais n’oubliez pas : il est essentiel de les faire progresser correctement. Ils peuvent coûter cher, mais ils deviendront le pilier de votre équipe à long terme.

Voici les 5 meilleurs jeunes talents au poste de milieu de terrain dans FM26 : tous ont moins de 21 ans et possèdent le potentiel le plus élevé.

Joueur Club Âge Potentiel (PA) Caractéristiques clés Valeur actuelle (CA) Valeur de marché (€) Conseil de développement Jorthy Mokio Ajax 17 160–180 Tacle, Sang-froid, Force 115 10 à 20 millions d'euros Très apte à se reconvertir en défenseur central moderne, habile balle au pied ! Warren Zaïre-Emery PSG 19 170–190 Rendement, Polyvalence, Sang-froid 155 90 à 120 millions d’euros Faites-lui disputer plus de 20 matchs en équipe première dès le début pour déclencher une croissance exponentielle de ses statistiques. Gavi Barcelone 20 170–185 Agressivité, Rythme de travail, Talent 158 80 à 100 millions d’euros Il possède déjà des qualités d'élite ; laissez-le évoluer naturellement en pointe afin de consolider ses qualités mentales. Ayyoub Bouaddi Lille 17 155–175 Passes, vision du jeu, technique 120 15 à 25 millions d’euros Mettez l’accent, dans son entraînement, sur sa perception du jeu afin d’en faire un meneur de jeu hors pair. Lucas Bergvall Tottenham 19 160–180 Dribble, technique, sens du jeu 138 30 à 50 millions d’euros A besoin d’être encadré par des groupes de mentors tactiques expérimentés pour exploiter pleinement son potentiel créatif global.

Les meilleures milieux de terrain féminines dans FM26

Football Manager 2026 continue de développer les ligues féminines. Diriger dans ces ligues nécessite une nouvelle approche en matière de recrutement. Ces joueuses apportent une grande maîtrise technique et une grande créativité sur le terrain, ce qui les rend indispensables pour tout entraîneur d’un club féminin de haut niveau.

Voici les 5 meilleures milieux de terrain féminines du jeu à l’heure actuelle.

Joueur Club Âge Poste(s) Caractéristiques principales Valeur de marché (€) Pourquoi elles sont exceptionnelles Alexia Putellas Barcelone 31 Milieu de terrain central / Milieu offensif Flair, finition, passe 90 à 115 millions d’euros Une figure emblématique dont la présence dans les vestiaires rehausse considérablement le moral de l’équipe. Aitana Bonmatí Barcelone 27 Milieu de terrain central / Milieu offensif Vision du jeu, première touche, dribble 130 à 160 millions d'euros Sans doute la meilleure joueuse au monde tous postes confondus ; une meneuse de jeu parfaite et d’une grande influence. Grace Geyoro Les Lionesses de Londres City 28 Milieu de terrain Rate de travail, Endurance, Tacles 70 à 90 millions d’euros Une joueuse d’élite polyvalente qui stabilise totalement les milieux de terrain physiques. Keira Walsh Chelsea 28 Milieu défensif Passes, sang-froid, placement 80 à 100 millions d'euros Le meneur de jeu défensif idéal dont tout système de possession a besoin. Lena Oberdorf Bayern Munich 23 DM / CM Tacles, Agressivité, Rate de travail 85 à 110 millions d'euros Un pilier défensif au potentiel énorme, offrant une fiabilité exceptionnelle à long terme.

Les secrets du recrutement : comment trouver le milieu de terrain idéal dans FM26

Trouver la prochaine grande star avec un budget limité est un véritable défi dans FM26. Mais pas d’inquiétude, j’ai quelques conseils à vous donner pour dénicher des pépites pour votre équipe.

Tout d’abord, repérez toujours les équipes nationales U-21 et U-19 des grands pays comme le Brésil, l’Argentine, la France et l’Allemagne. Vous pouvez souvent dénicher de jeunes milieux de terrain très prometteurs dans FM26.

Recherchez les attributs clés. Pour un jeune meneur de jeu, privilégiez la vision du jeu et la précision de passe. Quant à un défenseur, privilégiez le tacle et l'intensité de travail.

Une autre astuce consiste à rechercher des joueurs libres de tout contrat. Disposer d’une bonne liste de joueurs libres est essentiel pour votre progression en tant qu’entraîneur. Ces joueurs ont un contrat arrivé à expiration. Vous pouvez les recruter pour la moitié du prix et constituer une équipe évoluant dans une division inférieure.

Un petit club comme Leicester City ou l’Olympiacos doit faire preuve d’intelligence. Ce n’est pas comme dans EA Sports FC ou EA FC, où l’on se contente d’acheter des stars. Vous devez rechercher le meilleur rapport qualité-prix. Essayez de recruter des joueurs libres, concluez de bons accords de prêt et assurez-vous que vos recruteurs sont constamment à la recherche de nouveaux talents.

Cela fait une énorme différence pour votre carrière. De nombreux joueurs libres de tout contrat ont simplement besoin d’un nouveau contrat ; ainsi, un jeune attaquant, milieu de terrain, défenseur ou gardien de but de qualité dont le contrat expire dans six mois constitue une excellente trouvaille.

Mon verdict final

Cette liste vous offre le meilleur point de départ pour vos recherches. Le choix du bon milieu de terrain dépend entièrement des besoins de votre équipe.

Milieux de terrain d'élite → Pour une équipe de haut niveau qui a besoin de résultats immédiats, vous ne pouvez pas vous tromper avec Jude Bellingham.

→ Pour une équipe de haut niveau qui a besoin de résultats immédiats, vous ne pouvez pas vous tromper avec Jude Bellingham. Étoiles montantes → Si vous construisez votre carrière en pensant à l’avenir, mon choix numéro un est Warren Zaïre-Emery.

→ Si vous construisez votre carrière en pensant à l’avenir, mon choix numéro un est Warren Zaïre-Emery. Milieux de terrain abordables → Pour un achat plus judicieux, pensez à Ayyoub Bouaddi ou à Morten Hjulmand.

Bonne chance sur le terrain.

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