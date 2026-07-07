Los mejores centrocampistas de Football Manager 2026 (FM26)

Encontrar a los mejores centrocampistas de FM26 es la clave para ganar trofeos en Football Manager. He dedicado innumerables horas a buscar talentos en mi partida guardada del modo Carrera. Encontrar al jugador adecuado aquí puede cambiar por completo tu carrera.

El centro del campo es el motor de cualquier táctica eficaz en este deporte. Un centro del campo débil implica perder el control del partido. En los últimos años, el papel del centro del campo ha cobrado una importancia vital.

Esta guía te mostrará los centrocampistas de primer nivel con los que podrás marcar la diferencia desde el primer momento en tu primera temporada y convertirte en el mejor entrenador de fútbol de FM26. También se hablará de los jóvenes futbolistas emergentes que pueden convertirse en futuras estrellas. Tenemos opciones para cada necesidad táctica y cada presupuesto de fichajes.

Los mejores centrocampistas de FM26

Estos centrocampistas no solo son geniales en FM26, sino también en cualquier otro el mejor partido de fútbol. Podrían fichar por cualquier equipo de primera categoría. A continuación, los clasifico en función de un equilibrio entre su nivel actual, su potencial y su precio en Football Manager 2026. Contar con cualquiera de ellos en tu equipo puede aumentar considerablemente las posibilidades de que tu equipo gane la liga.

Desplázate hacia abajo para ver las listas detalladas, clasificadas por posiciones específicas. Aquí tienes la lista detallada de los 5 mejores centrocampistas FM26, abordando sus aspectos más importantes.

Jugador Club Age Puesto(s) Características principales Valor de mercado (€) Por qué son geniales Pedri Barcelona 22 CM / AM Primer toque, visión de juego, regate 100 M€ – 130 M€ Un auténtico genio creativo que domina los partidos con una resistencia increíble. Vitinha Paris Saint-Germain 25 CM / AM Pase, visión de juego, técnica 90 M€ – 120 M€ El paquete completo para controlar totalmente el ritmo del juego. Bruno Fernandes Manchester United 31 AM / CM Visión de juego, tiros lejanos, intensidad de juego 75 M€ – 95 M€ Un motor de creación de ocasiones de élite y muy regular. Jude Bellingham Real Madrid 22 Común / Acuoso / Medio denso Ritmo de trabajo, resistencia, versatilidad 150-200 millones de euros El centrocampista «polivalente» por excelencia, capaz de dominar ambas fases del juego. Florian Wirtz Liverpool 22 AM / CM Regate, estilo, visión de juego 110 M€ – 140 M€ Desbloquea las defensas compactas gracias a su visión de juego de primer nivel.

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Los mejores centrocampistas centrales (CM) en FM26

Un gran centrocampista central es el corazón del equipo. Estos jugadores deben ser equilibrados y contribuir tanto en defensa como en ataque. Es difícil encontrar un centrocampista central que sepa entrar al balón, pasar y leer el juego.

Estos 10 jugadores son los mejores centrocampistas centrales polivalentes del fútbol actual, capaces de controlar el ritmo del partido y dominar el centro del campo.

Jugador Club Age Puesto(s) Características principales Valor de mercado (€) Por qué son geniales Vitinha Paris Saint-Germain 25 CM / AM Pase, visión de juego, técnica 90 M€ – 120 M€ Controla el centro a la perfección y sirve de punto de apoyo para tu juego de construcción. Kevin De Bruyne Nápoles 34 CM / AM Visión, cruce, adelantamiento 40-60 millones de euros Aunque ya no es tan joven, sigue siendo de élite; una apuesta segura para dominar a corto plazo. Pedri Barcelona 22 CM / AM Primer toque, visión de juego, regate 100 M€ – 130 M€ Un estilo técnico puro de talla mundial, sacado directamente del manual clásico de la escuela española. Frenkie de Jong Barcelona 28 CM / DM Regate, serenidad, pase 80 M€ – 110 M€ Excepcionalmente resistente a la presión; conduce el balón con facilidad en las transiciones. Nicolò Barella Entre 28 CM Intensidad de juego, entradas, pases 85 M€ – 110 M€ Un motor incansable y muy agresivo que se mueve de un extremo a otro del campo. Federico Valverde Real Madrid 27 CM / RM Ritmo de trabajo, velocidad, resistencia 95 M€ – 125 M€ Una resistencia infinita combinada con una explosiva capacidad de anotación desde larga distancia. Declan Rice Arsenal 26 DM / CM Entradas, ritmo de trabajo, resistencia 90 M€ – 115 M€ Proporciona una protección defensiva de élite al tiempo que potencia los contraataques estándar. Feliz Barcelona 20 CM / AM Agresividad, ritmo de trabajo, estilo propio entre 80 y 100 millones de euros Un activo muy codiciado que combina una fuerza bruta con un estilo sublime. Eduardo Camavinga Real Madrid 22 DM / CM Entradas, regates, versatilidad 85 M€ – 110 M€ Tiene un control del balón increíblemente fluido; cubre con maestría las posiciones desde el centro del campo hasta la línea defensiva. Joshua Kimmich Bayern de Múnich 30 DM / CM Posicionamiento, pases, intensidad de juego 70-90 millones de euros Un operador de gran inteligencia con una visión táctica sin igual.

Los mejores centrocampistas ofensivos (AM) en FM26

Los centrocampistas ofensivos son la chispa creativa del equipo. Se mueven entre líneas y conectan con tus los mejores delanteros de FM26 y otros jugadores de ataque. Para esta posición se necesitan jugadores con gran visión de juego, excelente capacidad de pase y buena puntería.

Estos 10 jugadores son los mejores centrocampistas ofensivos de Football Manager 2026. Úsalas con inteligencia y no te decepcionarán.

Jugador Club Age Puesto(s) Características principales Valor de mercado (€) Por qué son geniales Jude Bellingham Real Madrid 22 AM / CM Versatilidad, remate, resistencia 150-200 millones de euros El centrocampista ofensivo más completo del juego; suele aparecer en las estadísticas de goleadores. Martin Ødegaard Arsenal 26 Estadounidense / De derechas Visión de juego, pase, primer toque 90 M€ – 115 M€ Escalador técnico de élite que destaca por su habilidad para encontrar vías innovadoras. Florian Wirtz Liverpool 22 AM / CM Regate, estilo, visión de juego 110 M€ – 140 M€ Una amenaza interior magistral, diseñada para liderar transiciones explosivas. Dani Olmo Barcelona 27 Izquierda / Derecha / Derecha Estilo, técnica, agilidad 65 M€ – 85 M€ Una opción tácticamente versátil que se caracteriza por un control preciso y unas líneas de pase milimétricas. Bruno Fernandes Manchester United 31 AM / CM Visión de juego, tiros lejanos, intensidad de juego 75 M€ – 95 M€ Pura regularidad; ofrece resultados ofensivos inmediatos temporada tras temporada. Jamal Musiala Bayern de Múnich 22 AM / CM Regate, agilidad, estilo 120 M€ – 150 M€ Una pesadilla para los bloqueos bajos; rompe las líneas defensivas sin necesidad de ayuda alguna. James Maddison Tottenham 28 AM / CM Visión de juego, pases, jugadas a balón parado entre 60 y 80 millones de euros Una opción fundamental para abrir el área rival y dominar las jugadas a balón parado. Xavi Simons Tottenham 22 Izquierda / Derecha / Derecha Estilo, regate, técnica 80 M€ – 105 M€ Componente creativo muy dinámico con un amplio margen de maniobra para adaptarse a tácticas flexibles. Cole Palmer Chelsea 23 Estadounidense / De derechas Serenidad, técnica, remate 70 M€ – 95 M€ Excelente en espacios reducidos; aprovecha las oportunidades con gran serenidad. Arda Güler Real Madrid 20 AM / CM Regate, estilo, técnica 50 M€ – 75 M€ Arco de desarrollo impresionante; se convierte fácilmente en el principal creador de juego de tu equipo.

Los mejores centrocampistas defensivos (DM) en FM26

Un centrocampista defensivo sólido es el escudo de tu línea defensiva. Esta posición es fundamental para frenar los ataques del rival. Estos jugadores deben destacar por su capacidad de entrada y su buen posicionamiento para proteger a tu defensa.

Los mejores centrocampistas defensivos permiten que los laterales empiecen a subir. Esto facilita las superposiciones de los laterales. Además, protegen a los defensas y a la pareja de centrales. Todo buen lateral necesita esta cobertura.

Estas son mis 10 mejores opciones para el puesto de DM en FM26.

Jugador Club Age Puesto(s) Características principales Valor de mercado (€) Por qué son geniales Martín Zubimendi Arsenal 26 DM Posicionamiento, pase, serenidad 55 M€ – 75 M€ Un pivote muy técnico y versátil, capaz de marcar el ritmo del juego con seguridad. João Neves Paris Saint-Germain 20 DM / CM Ritmo de trabajo, resistencia, entradas 80 M€ – 110 M€ Perfil de una energía incansable; actúa como un incansable disruptor en el centro del campo. Declan Rice Arsenal 26 DM / CM Tacleadas, posicionamiento, resistencia 90 M€ – 115 M€ Destaca por su capacidad de lectura del juego de primer nivel, que le permite interceptar los contraataques del rival. Rodri Manchester City 29 DM Posicionamiento, serenidad, pase 100 M€ – 130 M€ El referente indiscutible en cuanto a anclajes de un solo pivote en el fútbol mundial. Joshua Kimmich Bayern de Múnich 30 DM / CM Posicionamiento, pase, serenidad 70-90 millones de euros Una opción totalmente fiable en situaciones de presión, capaz de recuperar la posesión sin esfuerzo. Aurélien Tchouaméni Real Madrid 25 DM / CM Tacleadas, fuerza, posicionamiento 85 M€ – 110 M€ Un gigante físico que domina los duelos aéreos y los enfrentamientos físicos. Morten Hjulmand Sporting CP 26 DM Tacleadas, agresividad, trabajo en equipo 40 M€ – 55 M€ Un caballo de batalla táctico que mejora las estructuras defensivas estándar. Manuel Ugarte Manchester United 24 DM Entradas, agresividad, intensidad de juego 65 M€ – 85 M€ Una concentración de élite en la recuperación del balón, centrada exclusivamente en provocar la pérdida de posesión. Ismaël Koné Sassuolo 23 DM / CM Resistencia, ritmo de trabajo, regate 25 M€ – 40 M€ Una compra con una excelente relación calidad-precio que ofrece un gran rendimiento físico sin salirse del presupuesto. Bruno Guimarães Newcastle 27 DM / CM Entradas, pases, intensidad de juego 70-90 millones de euros Perfil de transición excepcionalmente redondeado que une las fases con facilidad.

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Los mejores centrocampistas jóvenes prometedores de FM26

Fichar a jóvenes promesas es lo que más me gusta de cualquier Football Manager juego. Pero recuerda: es fundamental formarlos adecuadamente. Puede que resulten caros, pero a la larga se convertirán en el núcleo de tu equipo.

Estos 5 son los mejores jóvenes promesas del centro del campo en FM26, todos ellos menores de 21 años y con un gran potencial.

Jugador Club Age Potencial (PA) Características principales Corriente (CA) Valor de mercado (€) Consejo de desarrollo Jorthy Mokio Ajax 17 160–180 Tacleo, serenidad, fuerza 115 10 M€ – 20 M€ ¡Tiene un gran potencial para reconvertirse en un defensa central moderno y con buen juego de balón! Warren Zaïre-Emery PSG 19 170–190 Rendimiento, versatilidad, serenidad 155 90 M€ – 120 M€ Dale más de 20 aplicaciones para veteranos desde el principio para que sus estadísticas crezcan de forma exponencial. Feliz Barcelona 20 170–185 Agresividad, ritmo de trabajo, estilo propio 158 entre 80 y 100 millones de euros Ya cuenta con habilidades de élite; dejemos que lidere la línea de forma natural para consolidar sus cualidades mentales. Ayyoub Bouaddi Pequeño 17 155–175 Pase, visión de juego, técnica 120 15 M€ – 25 M€ Centrar el entrenamiento de forma personalizada en su visión de juego para convertirlo en un creador de juego de su generación. Lucas Bergvall Tottenham 19 160–180 Regate, técnica, estilo 138 30-50 millones de euros Necesita grupos de asesoramiento táctico de alto nivel para sacar el máximo partido a su potencial creativo.

Las mejores centrocampistas femeninas en FM26

Football Manager 2026 sigue ampliando las ligas femeninas. Dirigir en estas ligas requiere un nuevo enfoque en materia de ojeadores. Las jugadoras aportan una gran habilidad técnica y creatividad al campo, lo que las convierte en imprescindibles para cualquier entrenador de un club femenino de primer nivel.

Estas son las cinco mejores centrocampistas del fútbol femenino actual.

Jugador Club Age Puesto(s) Características principales Valor de mercado (€) Por qué son geniales Alexia Putellas Barcelona 31 CM / AM Estilo, remate, pase 90 M€ – 115 M€ Un talismán legendario cuya presencia en el vestuario eleva de forma espectacular la moral del equipo. Aitana Bonmatí Barcelona 27 CM / AM Visión de juego, primer toque, regate 130 M€ – 160 M€ Podría decirse que es el mejor jugador del mundo en general; un creador de juego perfecto y de gran impacto. Grace Geyoro London City Lionesses 28 CM Ritmo de trabajo, resistencia, entradas 70-90 millones de euros Un jugador de élite que cubre todo el campo y que aporta una gran estabilidad a los centros del campo en el aspecto físico. Keira Walsh Chelsea 28 DM Pases, serenidad, posicionamiento entre 80 y 100 millones de euros El quarterback defensivo de fondo ideal que todo sistema de «cada posesión» necesita. Lena Oberdorf Bayern de Múnich 23 DM / CM Entradas, agresividad, intensidad de juego 85 M€ – 110 M€ Bloque defensivo de gran altura que ofrece una fiabilidad excepcional a largo plazo.

Secretos del ojeo: cómo encontrar al centrocampista perfecto en FM26

Encontrar a la próxima gran estrella con un presupuesto limitado es todo un reto en FM26. Pero no te preocupes, tengo algunos consejos que te pueden servir para encontrar auténticas joyas para tu equipo.

En primer lugar,estar siempre al tanto de las selecciones nacionales sub-21 y sub-19 de los principales países como Brasil, Argentina, Francia y Alemania. A menudo se pueden encontrar personas con gran potencial jóvenes centrocampistas en FM26.

Busca las características clave. En el caso de un joven creador de juego, hay que dar prioridad a la visión de juego y al pase. Y, en el caso de un defensa, hay que fijarse en su capacidad para realizar entradas y en su ritmo de trabajo.

Otro truco es buscar agentes libres. Contar con una buena lista de agentes libres es importante para tu evolución como entrenador. Estos jugadores tienen el contrato caducado. Puedes ficharlos por la mitad de precio y formar un equipo de una categoría inferior.

Un club más pequeño, como el Leicester City o el Olympiacos, tiene que actuar con inteligencia. Esto no es EA Sports FC or EA FC, donde simplemente se compran estrellas. Hay que buscar las mejores ofertas. Intenta fichar a algunos agentes libres, conseguir buenos acuerdos de cesión y asegurarte de que tus ojeadores estén siempre buscando nuevos talentos..

Esto marca una gran diferencia en tu carrera. Muchos agentes libres solo necesitan un nuevo contrato, por lo que un buen delantero, centrocampista, defensa o portero joven cuyo contrato expire dentro de seis meses es un gran hallazgo.

Mi veredicto final

Esta lista te ofrece el mejor punto de partida para tu búsqueda. La elección del centrocampista adecuado depende totalmente de las necesidades de tu equipo.

Centrocampistas de élite → Para un equipo de primer nivel que necesita resultados inmediatos, Jude Bellingham es una apuesta segura.

→ Para un equipo de primer nivel que necesita resultados inmediatos, Jude Bellingham es una apuesta segura. Estrellas emergentes → Si estás pensando en el futuro de tu carrera profesional, mi primera opción es Warren Zaïre-Emery.

→ Si estás pensando en el futuro de tu carrera profesional, mi primera opción es Warren Zaïre-Emery. Centrocampistas económicos → Si quieres hacer una compra más acertada, echa un vistazo a Ayyoub Bouaddi o a Morten Hjulmand.

Mucha suerte en la banda.

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