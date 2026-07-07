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I migliori centrocampisti di Football Manager 2026 (FM26)

I migliori centrocampisti di Football Manager 2026 (FM26)
Image credit: Sports Interactive

Trovare i migliori centrocampisti in FM26 è la chiave per vincere trofei in Football Manager. Ho passato innumerevoli ore a cercare talenti nella mia partita in modalità Carriera. Il giocatore giusto in questa posizione può cambiare completamente la tua carriera.

Il centrocampo è il motore di qualsiasi tattica vincente in questo gioco. Un centrocampo debole significa perdere il controllo della partita. Negli ultimi anni, il ruolo del centrocampista è diventato fondamentale.

Questa guida ti mostrerà i centrocampisti di alto livello che possono dare un impatto immediato già nella tua prima stagione e aiutarti a diventare il miglior manager di calcio in FM26. Parlerà anche dei giovani talenti emergenti che potrebbero diventare le stelle del futuro. Abbiamo opzioni per ogni esigenza tattica e ogni budget di calciomercato.

I migliori centrocampisti in FM26

Vista di gioco

Questi centrocampisti non sono fantastici solo in FM26, ma anche in qualsiasi altro gioco di calcio di alto livello. Possono entrare a far parte di qualsiasi squadra di vertice. Qui li ho classificati in base a un equilibrio tra abilità attuale, potenziale e prezzo in Football Manager 2026. Avere uno qualsiasi di loro nella tua squadra può aumentare di molto le possibilità della tua squadra di vincere il campionato.

Scorri verso il basso per vedere le liste dettagliate suddivise per ruoli specifici. Ecco la lista dettagliata dei 5 migliori centrocampisti di FM26, con una panoramica dei loro punti di forza.

GiocatoreSquadraEtàRuolo/iCaratteristiche principaliValore di mercato (€)Perché sono fantastici
PedriBarcellona22Centrocampista centrale / Centrocampista offensivoPrimo tocco, visione di gioco, dribbling100-130 milioni di euroUn vero genio creativo che domina le partite con una resistenza incredibile.
VitinhaParis Saint-Germain25Centrocampista centrale / Centrocampista offensivoPassaggi, visione di gioco, tecnica90-120 milioni di euroIl pacchetto completo per dettare completamente il ritmo di gioco.
Bruno FernandesManchester United31AM / CMVisione di gioco, Tiri dalla distanza, Impegno75-95 milioni di euroUn vero e proprio motore per creare occasioni da gol, di altissimo livello e sempre molto costante.
Jude BellinghamReal Madrid22Centrocampista centrale / Centrocampista offensivo / Centrocampista difensivoIntensità, Resistenza, Versatilità150-200 milioni di euroIl centrocampista "tuttofare" per eccellenza, che domina entrambe le fasi di gioco.
Florian WirtzLiverpool22AM / CMDribbling, estro, visione di gioco110-140 milioni di euroSblocca i blocchi difensivi compatti con una visione di gioco di livello mondiale.
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I migliori centrocampisti centrali (CM) in FM26

Raggiungere un obiettivo

Un grande centrocampista centrale è il cuore della tua squadra. Questi giocatori devono essere equilibrati e dare il loro contributo sia in difesa che in attacco. Trovare un CM centrale che sappia contrastare, passare la palla e leggere il gioco è difficile.

Questi 10 giocatori sono i migliori centrocampisti centrali a tutto tondo del gioco, in grado di controllare il ritmo e dominare il centro del campo.

GiocatoreSquadraEtàRuolo/iCaratteristiche principaliValore di mercato (€)Perché sono fantastici
VitinhaParis Saint-Germain25Centrocampista centrale / Centrocampista offensivoPassaggi, visione di gioco, tecnica90-120 milioni di euroControlla perfettamente il centrocampo e è il punto di riferimento della tua fase di costruzione.
Kevin De BruyneNapoli34CM / AMVisione di gioco, Cross, Passaggi40-60 milioni di euroSta invecchiando ma è ancora tra i migliori; una scommessa sicura per dominare nel breve termine.
PedriBarcellona22Centrocampista centrale / Centrocampista offensivoPrimo tocco, visione di gioco, dribbling100-130 milioni di euroUno stile tecnico di livello mondiale, proprio come da manuale delle classiche accademie spagnole.
Frenkie de JongBarcellona28Centrocampista centrale / Mediano difensivoDribbling, freddezza, passaggi80-110 milioni di euroEccezionale resistenza al pressing; porta palla con facilità nelle fasi di transizione.
Nicolò BarellaInter28CMIntensità, Contrasti, Passaggi85-110 milioni di euroUn motore instancabile e molto aggressivo, capace di coprire tutto il campo.
Federico ValverdeReal Madrid27CM / RMIntensità, velocità, resistenza95 milioni di euro – 125 milioni di euroResistenza infinita unita a una pericolosità esplosiva nei tiri dalla distanza.
Declan RiceArsenal26DM / CMContrasto, intensità, resistenza90-115 milioni di euroOffre una copertura difensiva di altissimo livello e dà il via a contropiedi efficaci.
GaviBarcellona20CM / AMAggressività, Impegno, Estro80-100 milioni di euroUn giocatore molto ambito che unisce grinta e estro sublime.
Eduardo CamavingaReal Madrid22Mediano difensivo / CentrocampistaContrasto, Dribbling, Versatilità85-110 milioni di euroIncredibilmente fluido con la palla; ricopre magistralmente ruoli che vanno dal centrocampo alla linea difensiva.
Joshua KimmichBayern Monaco30Mediano difensivo / CentrocampistaPosizionamento, Passaggi, Impegno70-90 milioni di euroGiocatore estremamente intelligente con una visione tattica che non ha eguali.

I migliori centrocampisti offensivi (AM) in FM26

Lo stadio visto dall&apos;alto

I centrocampisti offensivi sono la tua scintilla creativa. Giocano tra le linee e fanno da collegamento tra i tuoi migliori attaccanti in FM26 e gli altri giocatori in avanti. Per questo ruolo ti servono giocatori con ottima visione di gioco, ottimi passaggi e una buona capacità di tiro.

Questi 10 giocatori sono i migliori centrocampisti offensivi di Football Manager 2026. Usali con intelligenza e non ti deluderanno.

GiocatoreSquadraEtàRuolo/iCaratteristiche principaliValore di mercato (€)Perché sono fantastici
Jude BellinghamReal Madrid22AM / CMVersatilità, finalizzazione, resistenza150-200 milioni di euroL'AM più completo del gioco; fa regolarmente la differenza nelle classifiche dei marcatori.
Martin ØdegaardArsenal26Attaccante centrale / Ala destraVisione di gioco, Passaggi, Primo tocco90-115 milioni di euroUn punto di riferimento tecnico d’élite, bravissimo a trovare spazi per andare in profondità.
Florian WirtzLiverpool22AM / CMDribbling, estro, visione di gioco110-140 milioni di euroUna minaccia magistrale nell’area di rigore, pensata per guidare transizioni esplosive.
Dani OlmoBarcellona27Attaccante centrale / Ala sinistra / Ala destraFascino, tecnica, agilità65-85 milioni di euroGiocatore tatticamente versatile, dotato di un controllo preciso e di ottime linee di passaggio.
Bruno FernandesManchester United31AM / CMVisione di gioco, Tiri dalla distanza, Impegno75-95 milioni di euroCostanza assoluta; garantisce risultati offensivi concreti stagione dopo stagione.
Jamal MusialaBayern Monaco22AM / CMDribbling, agilità, estro120-150 milioni di euroUn incubo per i blocchi bassi; sfonda le linee difensive senza bisogno di aiuto.
James MaddisonTottenham28AM / CMVisione di gioco, Passaggi, Fasi fisse60-80 milioni di euroOpzione fondamentale per sbloccare le aree di rigore avversarie e dominare le situazioni da calcio piazzato.
Xavi SimonsTottenham22Attaccante centrale / Ala sinistra / Ala destraFascino, Dribbling, Tecnica80-105 milioni di euroGiocatore creativo e super dinamico, con ampio margine di adattamento all’interno di schemi di gioco fluidi.
Cole PalmerChelsea23AM / RWCalma, tecnica, finalizzazione70-95 milioni di euroEccezionale negli spazi ristretti; trasforma le occasioni con fredda freddezza.
Arda GülerReal Madrid20AM / CMDribbling, estro, tecnica50-75 milioni di euroCrescita pazzesca; diventa facilmente il regista principale della tua squadra.

I migliori centrocampisti difensivi (DM) in FM26

Giocatore che segna un gol

Un solido centrocampista difensivo centrale è lo scudo della tua linea difensiva. Questo ruolo è fondamentale per neutralizzare gli attacchi avversari. Questi giocatori devono avere un ottimo contrasto e un ottimo posizionamento per proteggere la tua difesa. 

I migliori centrocampisti difensivi permettono ai tuoi terzini di spingersi in avanti. Questo aiuta i terzini a sovrapporsi. Inoltre, proteggono i tuoi difensori e la coppia di centrali. Ogni buon terzino ha bisogno di questa copertura.

Ecco la mia top 10 dei migliori centrocampisti difensivi in FM26.

GiocatoreSquadraEtàRuolo/iCaratteristiche principaliValore di mercato (€)Perché sono fantastici
Martín ZubimendiArsenal26DMPosizionamento, Passaggi, Freddezza55-75 milioni di euroUn mediano di profondità molto tecnico, capace di dettare il ritmo con sicurezza.
João NevesParis Saint-Germain20Mediano difensivo / CentrocampistaIntensità, Resistenza, Contrasto80-110 milioni di euroProfilo energico e tenace; agisce come un instancabile distruttore a centrocampo.
Declan RiceArsenal26DM / CMContrasti, Posizionamento, Resistenza90-115 milioni di euroHa una visione di gioco di livello mondiale che gli permette di intercettare i contropiedi avversari.
RodriManchester City29DMPosizionamento, freddezza, passaggi100-130 milioni di euroIl punto di riferimento assoluto nel ruolo di mediano di contenimento nel calcio mondiale.
Joshua KimmichBayern Monaco30DM / CMPosizionamento, Passaggi, Freddezza70–90 milioni di euroUn'opzione perfettamente affidabile sotto pressione, capace di recuperare il possesso palla senza sforzo.
Aurélien TchouaméniReal Madrid25Mediano difensivo / CentrocampistaContrasto, Forza, Posizionamento85-110 milioni di euroUn vero e proprio colosso fisico che domina i duelli aerei e i contrasti.
Morten HjulmandSporting CP26DMContrasti, grinta, gioco di squadra40-55 milioni di euroUn vero e proprio cavallo di battaglia in fase tattica, capace di elevare il livello delle formazioni difensive standard.
Manuel UgarteManchester United24DMContrasto, grinta, intensità65-85 milioni di euroConcentrazione d’élite nel recupero palla, mirata esclusivamente a strappare il possesso.
Ismaël KonéSassuolo23Mediano difensivo / CentrocampistaResistenza, intensità di gioco, dribbling25-40 milioni di euroUn acquisto dal valore eccezionale che offre grandi doti fisiche a un prezzo contenuto.
Bruno GuimarãesNewcastle27Mediano difensivo / Mediano centraleContrasti, Passaggi, Impegno70-90 milioni di euroProfilo di transizione eccezionalmente completo, capace di collegare le fasi di gioco con facilità.
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I migliori giovani talenti a centrocampo in FM26

Giocatori in piedi

Acquistare i giovani talenti è la parte che preferisco in ogni gioco di Football Manager. Ma ricorda: svilupparli nel modo giusto è fondamentale. Potranno anche costare caro, ma diventeranno il cuore della tua squadra nel lungo periodo.

Questi 5 sono i migliori giovani talenti a centrocampo in FM26: hanno tutti meno di 21 anni e il potenziale più alto. 

GiocatoreSquadraEtàPotenziale (PA)Caratteristiche principaliAttuale (CA)Valore di mercato (€)Consiglio per lo sviluppo
Jorthy MokioAjax17160–180Contrasto, freddezza, forza11510–20 milioni di euroHa tutte le carte in regola per diventare un moderno difensore centrale abile con la palla!
Warren Zaïre-EmeryPSG19170–190Intensità, Versatilità, Calma15590–120 milioni di euroFagli giocare più di 20 partite in prima squadra fin dall’inizio per innescare una crescita esponenziale delle statistiche.
GaviBarcellona20170–185Aggressività, Impegno, Intuizione15880-100 milioni di euroHa già doti da fuoriclasse; lascialo giocare da vero punta per rafforzare le sue qualità mentali.
Ayyoub BouaddiLille17155–175Passaggi, Visione di gioco, Tecnica12015–25 milioni di euroConcentra l’allenamento su come migliorare la sua visione di gioco per farlo diventare un regista di livello generazionale.
Lucas BergvallTottenham19160–180Dribbling, tecnica, estro13830-50 milioni di euroHa bisogno di gruppi di mentori esperti in tattica per sfruttare al massimo il suo potenziale creativo.

Le migliori centrocampiste in FM26

Statistiche della partita

Football Manager 2026 continua ad ampliare i campionati femminili. Allenare in questi campionati richiede un nuovo approccio allo scouting. Queste giocatrici portano in campo grande abilità tecnica e creatività, il che le rende fondamentali per chiunque alleni un club femminile di alto livello.

Ecco le 5 migliori centrocampiste attualmente presenti nel gioco.

GiocatoreSquadraEtàRuolo/iCaratteristiche principaliValore di mercato (€)Perché sono fantastiche
Alexia PutellasBarcellona31Centrocampista centrale / Centrocampista offensivoIntuizione, finalizzazione, passaggi90-115 milioni di euroUn vero e proprio talismano leggendario, la cui presenza nello spogliatoio solleva tantissimo il morale della squadra.
Aitana BonmatíBarcellona27Centrocampista centrale / Centrocampista offensivoVisione di gioco, primo tocco, dribbling130-160 milioni di euroProbabilmente la migliore giocatrice in assoluto a livello mondiale; una regista perfetta e di grande impatto.
Grace GeyoroLondon City Lionesses28CMImpegno, Resistenza, Contrasto70-90 milioni di euroUna giocatrice d’élite da "box-to-box" che stabilizza completamente i centricampi fisici.
Keira WalshChelsea28DMPassaggi, freddezza, posizionamento80-100 milioni di euroIl regista difensivo ideale di cui ogni sistema di possesso palla ha bisogno.
Lena OberdorfBayern Monaco23DM / CMTackling, Aggressività, Intensità85-110 milioni di euroUn difensore dal potenziale elevato che garantisce grande affidabilità a lungo termine.

Segreti di scouting: come trovare il centrocampista perfetto in FM26

Vista dall&apos;angolo

Trovare la prossima grande stella con un budget limitato è una sfida in FM26. Ma non preoccuparti, ho alcuni consigli che puoi usare per trovare dei veri gioielli per la tua squadra. 

Per prima cosa, dai sempre un’occhiata alle nazionali Under 21 e Under 19 dei paesi più importanti, come Brasile, Argentina, Francia e Germania. Spesso in FM26 puoi trovare giovani centrocampisti dal grande potenziale.

Cerca gli attributi chiave. Per un giovane regista, dai priorità alla visione di gioco e ai passaggi. Per un difensore, invece, punta sul contrasto e sull’impegno in campo.

Un altro trucco è cercare i giocatori liberi da contratto. Avere un buon elenco di questi giocatori è fondamentale per la tua crescita come allenatore. Questi giocatori hanno il contratto scaduto: puoi prenderli a metà prezzo e costruire una squadra di serie inferiore. 

Una squadra più piccola come il Leicester City o l’Olympiacos deve giocare d’astuzia. Non siamo in EA Sports FC o EA FC, dove basta comprare le stelle. Devi andare a caccia di occasioni. Prova a ingaggiare alcuni giocatori a parametro zero, ottieni buoni accordi di prestito e assicurati che i tuoi osservatori siano sempre alla ricerca di nuovi talenti

Questo fa un’enorme differenza per la tua carriera. Molti giocatori a parametro zero hanno solo bisogno di un nuovo contratto, quindi un buon giovane attaccante, centrocampista, difensore o portiere con il contratto in scadenza tra 6 mesi è un vero affare.

Il mio verdetto finale

Questa lista ti offre il punto di partenza ideale per la tua ricerca. La scelta del centrocampista giusto dipende interamente dalle esigenze della tua squadra.

  • Centrocampisti d’élite Per una squadra di alto livello che ha bisogno di risultati immediati, con Jude Bellingham vai sul sicuro.
  • Stelle nascenti Se stai costruendo il futuro della tua carriera, la mia prima scelta è Warren Zaïre-Emery. 
  • Centrocampisti economici Per un acquisto più oculato, dai un’occhiata ad Ayyoub Bouaddi o Morten Hjulmand.

Buona fortuna in campo.

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Domande frequenti

Chi è il miglior centrocampista in FM26?

Il miglior centrocampista in FM26 è Jude Bellingham. È bravissimo sia in attacco che in difesa. Anche altri centrocampisti come Pedri e Vitinha non sono da meno. Per il calcio femminile, invece, è Aitana Bonmatí.

Chi sono i migliori giovani da ingaggiare in FM26?

I migliori giovani da ingaggiare in FM26 sono Warren Zaïre-Emery, Gavi e Lucas Bergvall. Hanno il potenziale più alto e possono diventare giocatori di livello mondiale per la tua squadra.

Qual è il ruolo di un centrocampista centrale in FM26?

Il ruolo di un centrocampista centrale è quello di fare da collegamento tra difesa e attacco. Gioca nella metà campo avversaria per la maggior parte del tempo ed è responsabile dei contrasti, del controllo del ritmo di gioco e della creazione di occasioni da gol.

Come posso scoprire giovani talenti in FM26?

Per scoprire giovani talenti in FM26, usa i tuoi osservatori per cercare giocatori sotto i 21 anni con un alto livello di determinazione. Seguire le nazionali giovanili e partecipare alle giornate di selezione dei club sono ottimi metodi.

Posso usare centrocampiste donne nelle partite con squadre miste in FM26?

Sì, puoi usare centrocampiste donne nelle partite con squadre miste in FM26. Il gioco ti permette di gestire squadre femminili e di schierare giocatrici donne in formazioni miste, aggiungendo una nuova dimensione alle tue partite.

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Abdullah Iqbal

Contributing Writer | Fuel the Passion: Deliver Sharp Insights Gamers Trust

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