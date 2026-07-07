I migliori centrocampisti di Football Manager 2026 (FM26)
Trovare i migliori centrocampisti in FM26 è la chiave per vincere trofei in Football Manager. Ho passato innumerevoli ore a cercare talenti nella mia partita in modalità Carriera. Il giocatore giusto in questa posizione può cambiare completamente la tua carriera.
Il centrocampo è il motore di qualsiasi tattica vincente in questo gioco. Un centrocampo debole significa perdere il controllo della partita. Negli ultimi anni, il ruolo del centrocampista è diventato fondamentale.
Questa guida ti mostrerà i centrocampisti di alto livello che possono dare un impatto immediato già nella tua prima stagione e aiutarti a diventare il miglior manager di calcio in FM26. Parlerà anche dei giovani talenti emergenti che potrebbero diventare le stelle del futuro. Abbiamo opzioni per ogni esigenza tattica e ogni budget di calciomercato.
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I migliori centrocampisti in FM26
Questi centrocampisti non sono fantastici solo in FM26, ma anche in qualsiasi altro gioco di calcio di alto livello. Possono entrare a far parte di qualsiasi squadra di vertice. Qui li ho classificati in base a un equilibrio tra abilità attuale, potenziale e prezzo in Football Manager 2026. Avere uno qualsiasi di loro nella tua squadra può aumentare di molto le possibilità della tua squadra di vincere il campionato.
Scorri verso il basso per vedere le liste dettagliate suddivise per ruoli specifici. Ecco la lista dettagliata dei 5 migliori centrocampisti di FM26, con una panoramica dei loro punti di forza.
|Giocatore
|Squadra
|Età
|Ruolo/i
|Caratteristiche principali
|Valore di mercato (€)
|Perché sono fantastici
|Pedri
|Barcellona
|22
|Centrocampista centrale / Centrocampista offensivo
|Primo tocco, visione di gioco, dribbling
|100-130 milioni di euro
|Un vero genio creativo che domina le partite con una resistenza incredibile.
|Vitinha
|Paris Saint-Germain
|25
|Centrocampista centrale / Centrocampista offensivo
|Passaggi, visione di gioco, tecnica
|90-120 milioni di euro
|Il pacchetto completo per dettare completamente il ritmo di gioco.
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|31
|AM / CM
|Visione di gioco, Tiri dalla distanza, Impegno
|75-95 milioni di euro
|Un vero e proprio motore per creare occasioni da gol, di altissimo livello e sempre molto costante.
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|22
|Centrocampista centrale / Centrocampista offensivo / Centrocampista difensivo
|Intensità, Resistenza, Versatilità
|150-200 milioni di euro
|Il centrocampista "tuttofare" per eccellenza, che domina entrambe le fasi di gioco.
|Florian Wirtz
|Liverpool
|22
|AM / CM
|Dribbling, estro, visione di gioco
|110-140 milioni di euro
|Sblocca i blocchi difensivi compatti con una visione di gioco di livello mondiale.
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I migliori centrocampisti centrali (CM) in FM26
Un grande centrocampista centrale è il cuore della tua squadra. Questi giocatori devono essere equilibrati e dare il loro contributo sia in difesa che in attacco. Trovare un CM centrale che sappia contrastare, passare la palla e leggere il gioco è difficile.
Questi 10 giocatori sono i migliori centrocampisti centrali a tutto tondo del gioco, in grado di controllare il ritmo e dominare il centro del campo.
|Giocatore
|Squadra
|Età
|Ruolo/i
|Caratteristiche principali
|Valore di mercato (€)
|Perché sono fantastici
|Vitinha
|Paris Saint-Germain
|25
|Centrocampista centrale / Centrocampista offensivo
|Passaggi, visione di gioco, tecnica
|90-120 milioni di euro
|Controlla perfettamente il centrocampo e è il punto di riferimento della tua fase di costruzione.
|Kevin De Bruyne
|Napoli
|34
|CM / AM
|Visione di gioco, Cross, Passaggi
|40-60 milioni di euro
|Sta invecchiando ma è ancora tra i migliori; una scommessa sicura per dominare nel breve termine.
|Pedri
|Barcellona
|22
|Centrocampista centrale / Centrocampista offensivo
|Primo tocco, visione di gioco, dribbling
|100-130 milioni di euro
|Uno stile tecnico di livello mondiale, proprio come da manuale delle classiche accademie spagnole.
|Frenkie de Jong
|Barcellona
|28
|Centrocampista centrale / Mediano difensivo
|Dribbling, freddezza, passaggi
|80-110 milioni di euro
|Eccezionale resistenza al pressing; porta palla con facilità nelle fasi di transizione.
|Nicolò Barella
|Inter
|28
|CM
|Intensità, Contrasti, Passaggi
|85-110 milioni di euro
|Un motore instancabile e molto aggressivo, capace di coprire tutto il campo.
|Federico Valverde
|Real Madrid
|27
|CM / RM
|Intensità, velocità, resistenza
|95 milioni di euro – 125 milioni di euro
|Resistenza infinita unita a una pericolosità esplosiva nei tiri dalla distanza.
|Declan Rice
|Arsenal
|26
|DM / CM
|Contrasto, intensità, resistenza
|90-115 milioni di euro
|Offre una copertura difensiva di altissimo livello e dà il via a contropiedi efficaci.
|Gavi
|Barcellona
|20
|CM / AM
|Aggressività, Impegno, Estro
|80-100 milioni di euro
|Un giocatore molto ambito che unisce grinta e estro sublime.
|Eduardo Camavinga
|Real Madrid
|22
|Mediano difensivo / Centrocampista
|Contrasto, Dribbling, Versatilità
|85-110 milioni di euro
|Incredibilmente fluido con la palla; ricopre magistralmente ruoli che vanno dal centrocampo alla linea difensiva.
|Joshua Kimmich
|Bayern Monaco
|30
|Mediano difensivo / Centrocampista
|Posizionamento, Passaggi, Impegno
|70-90 milioni di euro
|Giocatore estremamente intelligente con una visione tattica che non ha eguali.
I migliori centrocampisti offensivi (AM) in FM26
I centrocampisti offensivi sono la tua scintilla creativa. Giocano tra le linee e fanno da collegamento tra i tuoi migliori attaccanti in FM26 e gli altri giocatori in avanti. Per questo ruolo ti servono giocatori con ottima visione di gioco, ottimi passaggi e una buona capacità di tiro.
Questi 10 giocatori sono i migliori centrocampisti offensivi di Football Manager 2026. Usali con intelligenza e non ti deluderanno.
|Giocatore
|Squadra
|Età
|Ruolo/i
|Caratteristiche principali
|Valore di mercato (€)
|Perché sono fantastici
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|22
|AM / CM
|Versatilità, finalizzazione, resistenza
|150-200 milioni di euro
|L'AM più completo del gioco; fa regolarmente la differenza nelle classifiche dei marcatori.
|Martin Ødegaard
|Arsenal
|26
|Attaccante centrale / Ala destra
|Visione di gioco, Passaggi, Primo tocco
|90-115 milioni di euro
|Un punto di riferimento tecnico d’élite, bravissimo a trovare spazi per andare in profondità.
|Florian Wirtz
|Liverpool
|22
|AM / CM
|Dribbling, estro, visione di gioco
|110-140 milioni di euro
|Una minaccia magistrale nell’area di rigore, pensata per guidare transizioni esplosive.
|Dani Olmo
|Barcellona
|27
|Attaccante centrale / Ala sinistra / Ala destra
|Fascino, tecnica, agilità
|65-85 milioni di euro
|Giocatore tatticamente versatile, dotato di un controllo preciso e di ottime linee di passaggio.
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|31
|AM / CM
|Visione di gioco, Tiri dalla distanza, Impegno
|75-95 milioni di euro
|Costanza assoluta; garantisce risultati offensivi concreti stagione dopo stagione.
|Jamal Musiala
|Bayern Monaco
|22
|AM / CM
|Dribbling, agilità, estro
|120-150 milioni di euro
|Un incubo per i blocchi bassi; sfonda le linee difensive senza bisogno di aiuto.
|James Maddison
|Tottenham
|28
|AM / CM
|Visione di gioco, Passaggi, Fasi fisse
|60-80 milioni di euro
|Opzione fondamentale per sbloccare le aree di rigore avversarie e dominare le situazioni da calcio piazzato.
|Xavi Simons
|Tottenham
|22
|Attaccante centrale / Ala sinistra / Ala destra
|Fascino, Dribbling, Tecnica
|80-105 milioni di euro
|Giocatore creativo e super dinamico, con ampio margine di adattamento all’interno di schemi di gioco fluidi.
|Cole Palmer
|Chelsea
|23
|AM / RW
|Calma, tecnica, finalizzazione
|70-95 milioni di euro
|Eccezionale negli spazi ristretti; trasforma le occasioni con fredda freddezza.
|Arda Güler
|Real Madrid
|20
|AM / CM
|Dribbling, estro, tecnica
|50-75 milioni di euro
|Crescita pazzesca; diventa facilmente il regista principale della tua squadra.
I migliori centrocampisti difensivi (DM) in FM26
Un solido centrocampista difensivo centrale è lo scudo della tua linea difensiva. Questo ruolo è fondamentale per neutralizzare gli attacchi avversari. Questi giocatori devono avere un ottimo contrasto e un ottimo posizionamento per proteggere la tua difesa.
I migliori centrocampisti difensivi permettono ai tuoi terzini di spingersi in avanti. Questo aiuta i terzini a sovrapporsi. Inoltre, proteggono i tuoi difensori e la coppia di centrali. Ogni buon terzino ha bisogno di questa copertura.
Ecco la mia top 10 dei migliori centrocampisti difensivi in FM26.
|Giocatore
|Squadra
|Età
|Ruolo/i
|Caratteristiche principali
|Valore di mercato (€)
|Perché sono fantastici
|Martín Zubimendi
|Arsenal
|26
|DM
|Posizionamento, Passaggi, Freddezza
|55-75 milioni di euro
|Un mediano di profondità molto tecnico, capace di dettare il ritmo con sicurezza.
|João Neves
|Paris Saint-Germain
|20
|Mediano difensivo / Centrocampista
|Intensità, Resistenza, Contrasto
|80-110 milioni di euro
|Profilo energico e tenace; agisce come un instancabile distruttore a centrocampo.
|Declan Rice
|Arsenal
|26
|DM / CM
|Contrasti, Posizionamento, Resistenza
|90-115 milioni di euro
|Ha una visione di gioco di livello mondiale che gli permette di intercettare i contropiedi avversari.
|Rodri
|Manchester City
|29
|DM
|Posizionamento, freddezza, passaggi
|100-130 milioni di euro
|Il punto di riferimento assoluto nel ruolo di mediano di contenimento nel calcio mondiale.
|Joshua Kimmich
|Bayern Monaco
|30
|DM / CM
|Posizionamento, Passaggi, Freddezza
|70–90 milioni di euro
|Un'opzione perfettamente affidabile sotto pressione, capace di recuperare il possesso palla senza sforzo.
|Aurélien Tchouaméni
|Real Madrid
|25
|Mediano difensivo / Centrocampista
|Contrasto, Forza, Posizionamento
|85-110 milioni di euro
|Un vero e proprio colosso fisico che domina i duelli aerei e i contrasti.
|Morten Hjulmand
|Sporting CP
|26
|DM
|Contrasti, grinta, gioco di squadra
|40-55 milioni di euro
|Un vero e proprio cavallo di battaglia in fase tattica, capace di elevare il livello delle formazioni difensive standard.
|Manuel Ugarte
|Manchester United
|24
|DM
|Contrasto, grinta, intensità
|65-85 milioni di euro
|Concentrazione d’élite nel recupero palla, mirata esclusivamente a strappare il possesso.
|Ismaël Koné
|Sassuolo
|23
|Mediano difensivo / Centrocampista
|Resistenza, intensità di gioco, dribbling
|25-40 milioni di euro
|Un acquisto dal valore eccezionale che offre grandi doti fisiche a un prezzo contenuto.
|Bruno Guimarães
|Newcastle
|27
|Mediano difensivo / Mediano centrale
|Contrasti, Passaggi, Impegno
|70-90 milioni di euro
|Profilo di transizione eccezionalmente completo, capace di collegare le fasi di gioco con facilità.
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I migliori giovani talenti a centrocampo in FM26
Acquistare i giovani talenti è la parte che preferisco in ogni gioco di Football Manager. Ma ricorda: svilupparli nel modo giusto è fondamentale. Potranno anche costare caro, ma diventeranno il cuore della tua squadra nel lungo periodo.
Questi 5 sono i migliori giovani talenti a centrocampo in FM26: hanno tutti meno di 21 anni e il potenziale più alto.
|Giocatore
|Squadra
|Età
|Potenziale (PA)
|Caratteristiche principali
|Attuale (CA)
|Valore di mercato (€)
|Consiglio per lo sviluppo
|Jorthy Mokio
|Ajax
|17
|160–180
|Contrasto, freddezza, forza
|115
|10–20 milioni di euro
|Ha tutte le carte in regola per diventare un moderno difensore centrale abile con la palla!
|Warren Zaïre-Emery
|PSG
|19
|170–190
|Intensità, Versatilità, Calma
|155
|90–120 milioni di euro
|Fagli giocare più di 20 partite in prima squadra fin dall’inizio per innescare una crescita esponenziale delle statistiche.
|Gavi
|Barcellona
|20
|170–185
|Aggressività, Impegno, Intuizione
|158
|80-100 milioni di euro
|Ha già doti da fuoriclasse; lascialo giocare da vero punta per rafforzare le sue qualità mentali.
|Ayyoub Bouaddi
|Lille
|17
|155–175
|Passaggi, Visione di gioco, Tecnica
|120
|15–25 milioni di euro
|Concentra l’allenamento su come migliorare la sua visione di gioco per farlo diventare un regista di livello generazionale.
|Lucas Bergvall
|Tottenham
|19
|160–180
|Dribbling, tecnica, estro
|138
|30-50 milioni di euro
|Ha bisogno di gruppi di mentori esperti in tattica per sfruttare al massimo il suo potenziale creativo.
Le migliori centrocampiste in FM26
Football Manager 2026 continua ad ampliare i campionati femminili. Allenare in questi campionati richiede un nuovo approccio allo scouting. Queste giocatrici portano in campo grande abilità tecnica e creatività, il che le rende fondamentali per chiunque alleni un club femminile di alto livello.
Ecco le 5 migliori centrocampiste attualmente presenti nel gioco.
|Giocatore
|Squadra
|Età
|Ruolo/i
|Caratteristiche principali
|Valore di mercato (€)
|Perché sono fantastiche
|Alexia Putellas
|Barcellona
|31
|Centrocampista centrale / Centrocampista offensivo
|Intuizione, finalizzazione, passaggi
|90-115 milioni di euro
|Un vero e proprio talismano leggendario, la cui presenza nello spogliatoio solleva tantissimo il morale della squadra.
|Aitana Bonmatí
|Barcellona
|27
|Centrocampista centrale / Centrocampista offensivo
|Visione di gioco, primo tocco, dribbling
|130-160 milioni di euro
|Probabilmente la migliore giocatrice in assoluto a livello mondiale; una regista perfetta e di grande impatto.
|Grace Geyoro
|London City Lionesses
|28
|CM
|Impegno, Resistenza, Contrasto
|70-90 milioni di euro
|Una giocatrice d’élite da "box-to-box" che stabilizza completamente i centricampi fisici.
|Keira Walsh
|Chelsea
|28
|DM
|Passaggi, freddezza, posizionamento
|80-100 milioni di euro
|Il regista difensivo ideale di cui ogni sistema di possesso palla ha bisogno.
|Lena Oberdorf
|Bayern Monaco
|23
|DM / CM
|Tackling, Aggressività, Intensità
|85-110 milioni di euro
|Un difensore dal potenziale elevato che garantisce grande affidabilità a lungo termine.
Segreti di scouting: come trovare il centrocampista perfetto in FM26
Trovare la prossima grande stella con un budget limitato è una sfida in FM26. Ma non preoccuparti, ho alcuni consigli che puoi usare per trovare dei veri gioielli per la tua squadra.
Per prima cosa, dai sempre un’occhiata alle nazionali Under 21 e Under 19 dei paesi più importanti, come Brasile, Argentina, Francia e Germania. Spesso in FM26 puoi trovare giovani centrocampisti dal grande potenziale.
Cerca gli attributi chiave. Per un giovane regista, dai priorità alla visione di gioco e ai passaggi. Per un difensore, invece, punta sul contrasto e sull’impegno in campo.
Un altro trucco è cercare i giocatori liberi da contratto. Avere un buon elenco di questi giocatori è fondamentale per la tua crescita come allenatore. Questi giocatori hanno il contratto scaduto: puoi prenderli a metà prezzo e costruire una squadra di serie inferiore.
Una squadra più piccola come il Leicester City o l’Olympiacos deve giocare d’astuzia. Non siamo in EA Sports FC o EA FC, dove basta comprare le stelle. Devi andare a caccia di occasioni. Prova a ingaggiare alcuni giocatori a parametro zero, ottieni buoni accordi di prestito e assicurati che i tuoi osservatori siano sempre alla ricerca di nuovi talenti.
Questo fa un’enorme differenza per la tua carriera. Molti giocatori a parametro zero hanno solo bisogno di un nuovo contratto, quindi un buon giovane attaccante, centrocampista, difensore o portiere con il contratto in scadenza tra 6 mesi è un vero affare.
Il mio verdetto finale
Questa lista ti offre il punto di partenza ideale per la tua ricerca. La scelta del centrocampista giusto dipende interamente dalle esigenze della tua squadra.
- Centrocampisti d’élite → Per una squadra di alto livello che ha bisogno di risultati immediati, con Jude Bellingham vai sul sicuro.
- Stelle nascenti → Se stai costruendo il futuro della tua carriera, la mia prima scelta è Warren Zaïre-Emery.
- Centrocampisti economici → Per un acquisto più oculato, dai un’occhiata ad Ayyoub Bouaddi o Morten Hjulmand.
Buona fortuna in campo.
GAMES LIKE FOOTBALL MANAGER
Domande frequenti
Il miglior centrocampista in FM26 è Jude Bellingham. È bravissimo sia in attacco che in difesa. Anche altri centrocampisti come Pedri e Vitinha non sono da meno. Per il calcio femminile, invece, è Aitana Bonmatí.
I migliori giovani da ingaggiare in FM26 sono Warren Zaïre-Emery, Gavi e Lucas Bergvall. Hanno il potenziale più alto e possono diventare giocatori di livello mondiale per la tua squadra.
Il ruolo di un centrocampista centrale è quello di fare da collegamento tra difesa e attacco. Gioca nella metà campo avversaria per la maggior parte del tempo ed è responsabile dei contrasti, del controllo del ritmo di gioco e della creazione di occasioni da gol.
Per scoprire giovani talenti in FM26, usa i tuoi osservatori per cercare giocatori sotto i 21 anni con un alto livello di determinazione. Seguire le nazionali giovanili e partecipare alle giornate di selezione dei club sono ottimi metodi.
Sì, puoi usare centrocampiste donne nelle partite con squadre miste in FM26. Il gioco ti permette di gestire squadre femminili e di schierare giocatrici donne in formazioni miste, aggiungendo una nuova dimensione alle tue partite.