Die besten Mittelfeldspieler in Football Manager 2026 (FM26)

Die besten Mittelfeldspieler finden in FM26 ist der Schlüssel zum Gewinn von Trophäen in Football Manager. Ich habe in meinem Karrieremodus-Spielstand unzählige Stunden mit der Talentsuche verbracht. Der richtige Spieler kann hier den Verlauf deiner Karriere komplett verändern.

Das Mittelfeld ist der Motor jeder erfolgreichen Taktik in diesem Spiel. Ein schwaches Mittelfeld bedeutet, dass man die Kontrolle über das Spiel verliert. In den letzten Jahren hat die Rolle des Mittelfelds zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Dieser Leitfaden stellt dir die besten Mittelfeldspieler vor, mit denen du schon in deiner ersten Saison sofort Erfolge erzielen und zum besten Fußballmanager werden kannst. FM26. Außerdem werden wir über aufstrebende junge Spieler berichten, die das Zeug zu zukünftigen Stars haben. Wir bieten Lösungen für jeden taktischen Bedarf und jedes Transferbudget.

Die besten Mittelfeldspieler in FM26

Diese Mittelfeldspieler sind nicht nur in FM26 großartig, sondern auch in jedem anderen Top-Fußballspiel. Sie könnten in jedes Top-Team einsteigen. Hier ordne ich sie anhand einer ausgewogenen Bewertung ihrer aktuellen Fähigkeiten, ihres Potenzials und ihres Preises in Football Manager 2026. Wenn du einen dieser Spieler in deinem Team hast, kann das die Chancen deines Teams auf den Meistertitel erheblich steigern.

Scrollen Sie nach unten, um detaillierte Listen nach bestimmten Positionen zu sehen. Hier ist die detaillierte Liste der 5 besten Mittelfeldspieler FM26, und dabei auf ihre wesentlichen Elemente einzugehen.

Spieler Verein Age Stelle(n) Wichtigste Merkmale Marktwert (€) Warum sie so toll sind Pedri Barcelona 22 CM / AM Erste Ballberührung, Spielübersicht, Dribbling 100 Mio. € – 130 Mio. € Ein wahres kreatives Genie, das Spiele mit unglaublicher Ausdauer bestimmt. Vitinha Paris Saint-Germain 25 CM / AM Passspiel, Spielübersicht, Technik 90 Mio. € – 120 Mio. € Das Komplettpaket, mit dem Sie das Spieltempo ganz nach Ihren Vorstellungen bestimmen können. Bruno Fernandes Manchester United 31 AM / CM Weitsicht, Weitschüsse, Einsatzbereitschaft 75 Mio. € – 95 Mio. € Ein herausragender, äußerst beständiger Motor für die Schaffung von Torchancen. Jude Bellingham Real Madrid 22 Allgemein / Wässrig / Dichtes Medium Arbeitswille, Ausdauer, Vielseitigkeit 150 Mio. € – 200 Mio. € Der ultimative „Allrounder“-Mittelfeldspieler, der beide Spielphasen dominiert. Florian Wirtz Liverpool 22 AM / CM Dribbling, Flair, Spielübersicht 110 Mio. € – 140 Mio. € Schafft sich mit seiner erstklassigen Passvision Lücken in kompakten Abwehrblöcken.

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Die besten zentralen Mittelfeldspieler (CM) in FM26

Ein großartiger zentraler Mittelfeldspieler ist das Herzstück deiner Mannschaft. Diese Spieler müssen ausgewogen sein und sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff ihren Beitrag leisten. Es ist schwer, einen zentralen Mittelfeldspieler zu finden, der gut in Zweikämpfen ist, gut passen kann und das Spiel gut liest.

Diese 10 Spieler sind die besten Allrounder im zentralen Mittelfeld, die das Tempo bestimmen und das Mittelfeld dominieren.

Spieler Verein Age Stelle(n) Wichtigste Merkmale Marktwert (€) Warum sie so toll sind Vitinha Paris Saint-Germain 25 CM / AM Passspiel, Spielübersicht, Technik 90 Mio. € – 120 Mio. € Beherrscht das Mittelfeld perfekt und bildet den Ankerpunkt für den Spielaufbau. Kevin De Bruyne Neapel 34 CM / AM Sicht, Überqueren, Vorbeifahren 40 Mio. € – 60 Mio. € Er ist zwar schon etwas älter, gehört aber immer noch zur Elite; eine sichere Wahl für kurzfristige Dominanz. Pedri Barcelona 22 CM / AM Erste Ballberührung, Spielübersicht, Dribbling 100 Mio. € – 130 Mio. € Technik auf Weltklasseniveau, wie sie direkt aus dem klassischen Handbuch der spanischen Akademie stammt. Frenkie de Jong Barcelona 28 CM / DM Dribbling, Gelassenheit, Passspiel 80 Mio. € – 110 Mio. € Außergewöhnlich widerstandsfähig gegen Pressing; bringt den Ball im Umschalten mühelos nach vorne. Nicolò Barella Zwischen 28 CM Einsatz, Zweikämpfe, Pässe 85 Mio. € – 110 Mio. € Ein unermüdlicher, äußerst aggressiver Motor, der das gesamte Spielfeld abdeckt. Federico Valverde Real Madrid 27 CM / RM Arbeitsintensität, Tempo, Ausdauer 95 Mio. € – 125 Mio. € Unerschöpfliche Ausdauer gepaart mit einer explosiven Torgefährlichkeit aus der Distanz. Declan Rice Arsenal 26 DM / CM Tackling, Einsatzbereitschaft, Ausdauer 90 Mio. € – 115 Mio. € Bietet erstklassigen Schutz und beschleunigt gleichzeitig Standard-Gegenangriffe. Glücklich Barcelona 20 CM / AM Aggressivität, Einsatzbereitschaft, Flair 80 Mio. € – 100 Mio. € Ein äußerst begehrtes Talent, das kraftvollen Biss mit herausragendem Flair verbindet. Eduardo Camavinga Real Madrid 22 DM / CM Tackling, Dribbling, Vielseitigkeit 85 Mio. € – 110 Mio. € Unglaublich geschickter Umgang mit dem Ball; füllt Lücken vom zentralen Mittelfeld bis zur Abwehrreihe meisterhaft aus. Joshua Kimmich Bayern München 30 DM / CM Positionierung, Passspiel, Einsatzbereitschaft 70 Mio. € – 90 Mio. € Ein äußerst intelligenter Einsatzleiter mit einem taktischen Weitblick, der seinesgleichen sucht.

Die besten offensiven Mittelfeldspieler (AM) in FM26

Offensive Mittelfeldspieler sind der kreative Motor Ihrer Mannschaft. Sie agieren zwischen den Linien und verbinden sich mit Ihren die besten Stürmer in FM26 und andere Stürmer. Für diese Position braucht man Spieler mit einer guten Spielübersicht, hervorragenden Passfähigkeiten und einer guten Schusskraft.

Diese 10 Spieler gehören zu den besten offensiven Mittelfeldspielern in Football Manager 2026. Wenn du sie klug einsetzt, werden sie dich nicht enttäuschen.

Spieler Verein Age Stelle(n) Wichtigste Merkmale Marktwert (€) Warum sie so toll sind Jude Bellingham Real Madrid 22 AM / CM Allround, Abschluss, Ausdauer 150 Mio. € – 200 Mio. € Der vielseitigste offensive Mittelfeldspieler im Spiel; er ist regelmäßig in den Tor- und Vorlagenlisten vertreten. Martin Ødegaard Arsenal 26 Amerikanisch / Rechtsgerichtet Weitblick, Passspiel, erste Ballberührung 90 Mio. € – 115 Mio. € Ein technisch versierter Kletterer der Spitzenklasse, der sich durch sein Gespür für progressive Routen auszeichnet. Florian Wirtz Liverpool 22 AM / CM Dribbling, Flair, Spielübersicht 110 Mio. € – 140 Mio. € Eine meisterhafte Gefahr im Innenraum, die darauf ausgelegt ist, explosive Umschaltphasen anzuführen. Dani Olmo Barcelona 27 Aktiv / Links / Rechts Flair, Technik, Beweglichkeit 65 Mio. € – 85 Mio. € Eine taktisch vielseitige Option, die sich durch präzise Ballkontrolle und feine Passwege auszeichnet. Bruno Fernandes Manchester United 31 AM / CM Weitsicht, Weitschüsse, Einsatzbereitschaft 75 Mio. € – 95 Mio. € Absolute Beständigkeit; liefert Saison für Saison direkte Offensivleistungen. Jamal Musiala Bayern München 22 AM / CM Dribbling, Beweglichkeit, Flair 120 Mio. € – 150 Mio. € Ein Albtraum für niedrige Blocks; durchbricht Verteidigungslinien völlig eigenständig. James Maddison Tottenham 28 AM / CM Spielübersicht, Pässe, Standardsituationen 60 Mio. € – 80 Mio. € Eine unverzichtbare Option, um Räume im letzten Drittel zu erschließen und Standardsituationen zu dominieren. Xavi Simons Tottenham 22 Aktiv / Links / Rechts Flair, Dribbling, Technik 80 Mio. € – 105 Mio. € Eine äußerst dynamische kreative Komponente mit großem Spielraum für Anpassungen im Rahmen einer flexiblen Taktik. Cole Palmer Chelsea 23 Amerikanisch / Rechtsgerichtet Gelassenheit, Technik, Abschluss 70 Mio. € – 95 Mio. € Hervorragend auf engstem Raum; verwandelt Chancen mit eiskalter Gelassenheit. Arda Güler Real Madrid 20 AM / CM Dribbling, Flair, Technik 50 Mio. € – 75 Mio. € Enormer Entwicklungsbogen; wird schnell zum wichtigsten Spielmacher deiner Mannschaft.

Die besten defensiven Mittelfeldspieler (DM) in FM26

Ein solider defensiver Mittelfeldspieler ist der Schutzschild für Ihre Abwehrreihe. Diese Rolle ist entscheidend, um gegnerische Angriffe zu unterbinden. Diese Spieler müssen über ein starkes Zweikampfverhalten und ein gutes Stellungsspiel verfügen, um Ihre Abwehr zu schützen.

Die besten defensiven Mittelfeldspieler ermöglichen es Ihren Außenverteidigern, nach vorne zu stürmen. Das hilft den überlappenden Außenverteidigern. Außerdem schützen sie Ihre Verteidiger und das Innenverteidiger-Duo. Jeder gute Flügelverteidiger braucht diese Absicherung.

Hier sind meine 10 Top-Empfehlungen für die Rolle des Spielleiters in FM26.

Spieler Verein Age Stelle(n) Wichtigste Merkmale Marktwert (€) Warum sie so toll sind Martín Zubimendi Arsenal 26 DM Positionierung, Passspiel, Gelassenheit 55 Mio. € – 75 Mio. € Ein technisch versierter Deep-Pivot, der das Tempo sicher bestimmen kann. João Neves Paris Saint-Germain 20 DM / CM Einsatzbereitschaft, Ausdauer, Zweikampfstärke 80 Mio. € – 110 Mio. € Ein äußerst energiegeladenes Profil; agiert als unermüdlicher Störfaktor im Mittelfeld. Declan Rice Arsenal 26 DM / CM Tackling, Positionierung, Ausdauer 90 Mio. € – 115 Mio. € Verfügt über ein erstklassiges Spielverständnis, um gegnerische Konter abzufangen. Rodri Manchester City 29 DM Positionierung, Gelassenheit, Passspiel 100 Mio. € – 130 Mio. € Der Goldstandard unter den Ein-Pivot-Ankern im Weltfußball. Joshua Kimmich Bayern München 30 DM / CM Positionierung, Passspiel, Gelassenheit 70 Mio. € – 90 Mio. € Eine absolut verlässliche Option unter Druck, die den Ball mühelos wieder ins Spiel bringt. Aurélien Tchouaméni Real Madrid 25 DM / CM Tackling, Kraft, Positionierung 85 Mio. € – 110 Mio. € Ein körperlicher Kraftprotz, der Luftduelle und körperliche Zweikämpfe dominiert. Morten Hjulmand Sporting CP 26 DM Tackling, Aggression, Teamwork 40 Mio. € – 55 Mio. € Ein taktisches Arbeitstier, das herkömmliche Abwehrstrukturen auf ein neues Niveau hebt. Manuel Ugarte Manchester United 24 DM Tackling, Aggressivität, Einsatzbereitschaft 65 Mio. € – 85 Mio. € Ein auf Balleroberung ausgerichteter Fokus der Elite, der ausschließlich darauf abzielt, den Ballbesitz zu wechseln. Ismaël Koné Sassuolo 23 DM / CM Ausdauer, Einsatz, Dribbling 25 Mio. € – 40 Mio. € Ein Angebot mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, das hohe physikalische Leistungen zu einem günstigen Preis bietet. Bruno Guimarães Newcastle 27 DM / CM Tackling, Passen, Einsatzbereitschaft 70 Mio. € – 90 Mio. € Ein außergewöhnlich abgerundetes Übergangsprofil, das Phasen nahtlos miteinander verbindet.

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Die besten Nachwuchs-Mittelfeldspieler in FM26

Die Verpflichtung von Nachwuchstalenten ist mein Lieblingsaspekt bei jedem Football Manager Spiel. Aber denk daran: Es kommt darauf an, sie richtig zu entwickeln. Sie mögen zwar teuer sein, werden aber langfristig zum Kern deines Teams werden.

Diese 5 sind die besten Nachwuchs-Mittelfeldspieler in FM26, wobei alle unter 21 Jahre alt sind und das größte Potenzial haben.

Spieler Verein Age Potential (PA) Wichtigste Merkmale Strom (CA) Marktwert (€) Entwicklungstipp Jorthy Mokio Ajax 17 160–180 Tackling, Gelassenheit, Kraft 115 10 Mio. € – 20 Mio. € Eignet sich hervorragend für eine Umschulung zum modernen, spielstarken Innenverteidiger! Warren Zaïre-Emery PSG 19 170–190 Einsatzbereitschaft, Vielseitigkeit, Gelassenheit 155 90 Mio. € – 120 Mio. € Gib ihm frühzeitig mehr als 20 Senior-Apps, um ein exponentielles Wachstum der Werte auszulösen. Glücklich Barcelona 20 170–185 Aggressivität, Einsatzbereitschaft, Flair 158 80 Mio. € – 100 Mio. € Er verfügt bereits über Elitefähigkeiten; lassen wir ihn von Anfang an an vorderster Front spielen, um seine mentalen Eigenschaften zu festigen. Ayyoub Bouaddi Klein 17 155–175 Passspiel, Spielübersicht, Technik 120 15 Mio. € – 25 Mio. € Das Training sollte gezielt auf sein Spielverständnis ausgerichtet sein, um einen Spielmacher der Extraklasse hervorzubringen. Lucas Bergvall Tottenham 19 160–180 Dribbling, Technik, Flair 138 30 Mio. € – 50 Mio. € Er benötigt erfahrene Mentoren im taktischen Bereich, um sein kreatives Potenzial voll auszuschöpfen.

Die besten Mittelfeldspielerinnen in FM26

Football Manager 2026 baut die Frauenligen weiter aus. Das Trainieren in diesen Ligen erfordert einen neuen Ansatz beim Scouting. Die Spielerinnen bringen großartige technische Fähigkeiten und Kreativität auf den Platz mit, was sie für jeden Trainer eines Spitzen-Frauenvereins unverzichtbar macht.

Das sind die derzeit 5 besten Mittelfeldspielerinnen im Fußball.

Spieler Verein Age Stelle(n) Wichtigste Merkmale Marktwert (€) Warum sie so toll sind Alexia Putellas Barcelona 31 CM / AM Flair, Abschluss, Passspiel 90 Mio. € – 115 Mio. € Ein legendärer Glücksbringer, dessen Anwesenheit in der Umkleidekabine die Moral der Mannschaft enorm steigert. Aitana Bonmatí Barcelona 27 CM / AM Spielübersicht, erste Ballberührung, Dribbling 130 Mio. € – 160 Mio. € Wohl der weltweit beste Allround-Spieler; ein perfekter, einflussreicher Spielmacher. Grace Geyoro London City Lionesses 28 CM Einsatzbereitschaft, Ausdauer, Zweikampfstärke 70 Mio. € – 90 Mio. € Ein herausragender „Box-to-Box“-Spieler, der das physische Mittelfeld vollständig stabilisiert. Keira Walsh Chelsea 28 DM Passspiel, Gelassenheit, Stellungsspiel 80 Mio. € – 100 Mio. € Der ideale, tief stehende defensive Quarterback, den jedes Possession-System braucht. Lena Oberdorf Bayern München 23 DM / CM Tackling, Aggressivität, Einsatzbereitschaft 85 Mio. € – 110 Mio. € Ein defensiver Block mit hohem Potenzial, der langfristig enorme Zuverlässigkeit bietet.

Scouting-Geheimnisse: So findest du den perfekten Mittelfeldspieler in FM26

Den nächsten großen Star mit begrenztem Budget zu finden, ist eine Herausforderung in FM26. Aber keine Sorge, ich habe ein paar Tipps für dich, mit denen du echte Juwelen für dein Team finden kannst.

Erstens,immer die U-21- und U-19-Nationalmannschaften der großen Länder unter die Lupe nehmen wie Brasilien, Argentinien, Frankreich und Deutschland. Oft findet man dort vielversprechende Talente junge Mittelfeldspieler in FM26.

Achten Sie auf wichtige Merkmale. Bei einem jungen Spielmacher sollten Spielübersicht und Passspiel im Vordergrund stehen. Und bei einem Verteidiger sollte man auf seine Zweikampfstärke und seine Einsatzbereitschaft achten.

Ein weiterer Trick ist es, nach freien Spielern zu suchen. Eine gute Liste mit freien Spielern ist wichtig für deinen Erfolg als Manager. Diese Spieler haben einen ausgelaufenen Vertrag. Du kannst sie zum halben Preis verpflichten und damit eine Mannschaft für eine niedrigere Liga aufbauen.

Ein kleinerer Verein wie Leicester City oder Olympiakos muss clever vorgehen. Das ist nicht EA Sports FC or Electronic Arts Fußball, wo man einfach nur Sterne kauft. Man muss nach Schnäppchen Ausschau halten. Versuche, einige freie Spieler unter Vertrag zu nehmen, gute Leihgeschäfte abzuschließen und dafür zu sorgen, dass deine Scouts stets auf der Suche nach neuen Talenten sind.

Das hat enorme Auswirkungen auf deine Karriere. Viele freie Spieler brauchen einfach nur einen neuen Vertrag, daher ist ein guter junger Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger oder Torwart, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft, ein echter Glücksgriff.

Mein abschließendes Urteil

Diese Liste bietet Ihnen den besten Ausgangspunkt für Ihre Suche. Die Wahl des richtigen Mittelfeldspielers hängt ganz von den Bedürfnissen Ihrer Mannschaft ab.

Spitzen-Mittelfeldspieler → Für eine Spitzenmannschaft, die sofortige Erfolge braucht, ist Jude Bellingham die richtige Wahl.

→ Für eine Spitzenmannschaft, die sofortige Erfolge braucht, ist Jude Bellingham die richtige Wahl. Aufstrebende Talente → Wenn Sie an Ihrer beruflichen Zukunft arbeiten, ist Warren Zaïre-Emery meine erste Wahl.

→ Wenn Sie an Ihrer beruflichen Zukunft arbeiten, ist Warren Zaïre-Emery meine erste Wahl. Mittelfeldspieler der unteren Preisklasse → Wenn Sie eine klügere Kaufentscheidung treffen möchten, sollten Sie sich Ayyoub Bouaddi oder Morten Hjulmand ansehen.

Viel Glück an der Seitenlinie.

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Häufig gestellte Fragen