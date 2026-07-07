Najlepsi pomocnicy w grze Football Manager 2026 (FM26)
Znalezienie najlepszych pomocników w FM26 to klucz do zdobywania trofeów w Football Managerze. Spędziłem niezliczone godziny na poszukiwaniu talentów w moim zapisie trybu kariery. Odpowiedni zawodnik na tej pozycji może całkowicie zmienić przebieg twojej kariery.
Pomoc to serce każdej skutecznej taktyki w tej grze. Słaba pomoc oznacza utratę kontroli nad przebiegiem meczu. W ostatnich latach rola pomocników stała się kluczowa.
Ten przewodnik przedstawi ci najlepszych pomocników, którzy od razu wniosą znaczący wkład w twój pierwszy sezon i pomogą ci stać się najlepszym menedżerem piłkarskim w FM26. Omówimy w nim również wschodzących młodych zawodników, którzy mogą stać się przyszłymi gwiazdami. Mamy propozycje dostosowane do każdej potrzeby taktycznej i każdego budżetu transferowego.
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Najlepsi pomocnicy w FM26
Ci pomocnicy świetnie sprawdzają się nie tylko w FM26, ale także w każdej innej czołowej grze piłkarskiej. Mogą z łatwością znaleźć się w składzie każdej czołowej drużyny. Poniżej przedstawiam ich ranking oparty na równowadze między aktualnymi umiejętnościami, potencjałem i ceną w Football Manager 2026. Posiadanie któregokolwiek z nich w drużynie może znacznie zwiększyć szanse Twojej drużyny na zdobycie mistrzostwa ligi.
Przewiń w dół, aby zapoznać się ze szczegółowymi listami podzielonymi według konkretnych ról. Oto szczegółowa lista 5 najlepszych pomocników w FM26, uwzględniająca ich najważniejsze cechy.
|Gracz
|Klub
|Wiek
|Pozycja(e)
|Kluczowe atrybuty
|Wartość rynkowa (€)
|Dlaczego są świetni
|Pedri
|Barcelona
|22
|CM / AM
|Pierwsze podanie, wizja gry, drybling
|100 mln – 130 mln euro
|Prawdziwy geniusz kreatywny, który kontroluje przebieg meczów i charakteryzuje się niesamowitą wytrzymałością.
|Vitinha
|Paris Saint-Germain
|25
|CM / AM
|Podania, wizja gry, technika
|90 mln – 120 mln euro
|Kompletny zestaw cech pozwalający całkowicie dyktować tempo gry.
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|31
|AM / CM
|Wizja gry, strzały z dystansu, zaangażowanie
|75 mln € – 95 mln
|Elitarny, niezwykle konsekwentny kreator szans.
|Jude Bellingham
|Real Madryt
|22
|CM / AM / DM
|Wysiłek, wytrzymałość, wszechstronność
|150 mln – 200 mln euro
|Najlepszy wszechstronny pomocnik, który dominuje w obu fazach gry.
|Florian Wirtz
|Liverpool
|22
|AM / CM
|Drybling, finezja, wizja gry
|110–140 mln euro
|Rozbija zwarte bloki obronne dzięki światowej klasy wyczuciu podania.
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Najlepsi środkowi pomocnicy (CM) w FM26
Świetny środkowy pomocnik to serce drużyny. Gracze ci muszą być wszechstronni i przyczyniać się zarówno do obrony, jak i do ataku. Znalezienie środkowego pomocnika, który potrafi walczyć o piłkę, podawać i przewidywać przebieg gry, jest trudne.
Oto 10 najlepszych wszechstronnych środkowych pomocników w grze, którzy potrafią kontrolować tempo i dominować w środkowej strefie boiska.
|Gracz
|Klub
|Wiek
|Pozycja(e)
|Kluczowe atrybuty
|Wartość rynkowa (€)
|Dlaczego są świetni
|Vitinha
|Paris Saint-Germain
|25
|CM / AM
|Podania, wizja gry, technika
|90 mln – 120 mln euro
|Doskonale kontroluje środek pola i stanowi filar rozgrywki.
|Kevin De Bruyne
|Napoli
|34
|CM / AM
|Wizja gry, dośrodkowania, podania
|40–60 mln euro
|W podeszłym wieku, ale wciąż w elicie; pewny wybór, jeśli chodzi o dominację w krótkim okresie.
|Pedri
|Barcelona
|22
|CM / AM
|Pierwsze podanie, wizja gry, drybling
|100 mln – 130 mln
|Czysty styl techniczny światowej klasy, rodem z podręcznika klasycznej hiszpańskiej akademii.
|Frenkie de Jong
|Barcelona
|28
|CM / DM
|Drybling, opanowanie, podania
|80 mln – 110 mln euro
|Wyjątkowo odporny na pressing; z łatwością prowadzi piłkę w fazie przejściowej.
|Nicolò Barella
|Inter
|28
|CM
|Wysiłek, walka o piłkę, podania
|85 mln – 110 mln euro
|Nieustępliwy, bardzo agresywny motor napędowy grający od pola karnego do pola karnego.
|Federico Valverde
|Real Madryt
|27
|CM / RM
|Wydajność, Tempo, Wytrzymałość
|95 mln – 125 mln euro
|Nieskończona wytrzymałość w połączeniu z wybuchową skutecznością w strzelaniu z dystansu.
|Declan Rice
|Arsenal
|26
|DM / CM
|Wślizgi, intensywność gry, wytrzymałość
|90 mln – 115 mln euro
|Zapewnia doskonałą ochronę defensywną, jednocześnie inicjując typowe kontrataki.
|Gavi
|Barcelona
|20
|CM / AM
|Agresja, pracowitość, talent
|80 mln – 100 mln euro
|Bardzo pożądany zawodnik łączący surową determinację z wybitną kreatywnością.
|Eduardo Camavinga
|Real Madryt
|22
|DM / CM
|Wykonywanie wślizgów, drybling, wszechstronność
|85 mln – 110 mln euro
|Niezwykle płynnie porusza się z piłką; mistrzowsko wypełnia role od środkowego pomocnika po obrońcę.
|Joshua Kimmich
|Bayern Monachium
|30
|DM / CM
|Pozycjonowanie, podania, pracowitość
|70–90 mln euro
|Niezwykle inteligentny piłkarz o niezrównanej wizji taktycznej.
Najlepsi ofensywni pomocnicy (AM) w FM26
Ofensywni pomocnicy to źródło kreatywności w Twojej drużynie. Poruszają się między liniami i łączą grę z najlepszymi napastnikami w FM26 oraz innymi zawodnikami ataku. Do tej roli potrzebujesz graczy o doskonałej wizji gry, świetnym podaniu i dobrej skuteczności strzeleckiej.
Oto 10 najlepszych ofensywnych pomocników w grze Football Manager 2026. Wykorzystaj ich mądrze, a na pewno cię nie zawiodą.
|Gracz
|Klub
|Wiek
|Pozycja(e)
|Kluczowe cechy
|Wartość rynkowa (€)
|Dlaczego są świetni
|Jude Bellingham
|Real Madryt
|22
|AM / CM
|Wszechstronność, wykończenie akcji, wytrzymałość
|150 mln € – 200 mln €
|Najbardziej wszechstronny ofensywny pomocnik w grze; regularnie pojawia się w rankingach strzelców.
|Martin Ødegaard
|Arsenal
|26
|Ofensywny pomocnik / Prawoskrzydłowy
|Wizja gry, podania, pierwsze przyjęcie piłki
|90 mln – 115 mln euro
|Elitarny rozgrywający o doskonałych umiejętnościach technicznych, który znakomicie wyszukuje możliwości do ataku.
|Florian Wirtz
|Liverpool
|22
|AM / CM
|Drybling, polot, wizja gry
|110 mln – 140 mln euro
|Mistrzowski gracz w polu karnym, stworzony do prowadzenia błyskawicznych kontrataków.
|Dani Olmo
|Barcelona
|27
|Ofensywny pomocnik / Lewoskrzydłowy / Prawoskrzydłowy
|Styl, technika, zwinność
|65 mln – 85 mln euro
|Wszechstronny taktycznie zawodnik, charakteryzujący się doskonałą kontrolą piłki i precyzyjnymi podaniami.
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|31
|Ofensywny pomocnik / Środkowy pomocnik
|Wizja gry, strzały z dystansu, pracowitość
|75 mln – 95 mln euro
|Czysta konsekwencja; sezon po sezonie przynosi bezpośrednie korzyści w ataku.
|Jamal Musiala
|Bayern Monachium
|22
|AM / CM
|Drybling, zwinność, wyczucie gry
|120 mln – 150 mln euro
|Koszmar dla drużyn grających niskim blokiem; samodzielnie przebija się przez linie obrony.
|James Maddison
|Tottenham
|28
|Ofensywny pomocnik / Środkowy pomocnik
|Wizja gry, podania, stałe fragmenty gry
|60–80 mln euro
|Kluczowy gracz, który potrafi otworzyć pole karne przeciwnika i zdominować sytuacje stałe.
|Xavi Simons
|Tottenham
|22
|Ofensywny pomocnik / Lewoskrzydłowy / Prawoskrzydłowy
|Kreatywność, drybling, technika
|80 mln – 105 mln euro
|Wysoce dynamiczny, kreatywny element składu, oferujący duże możliwości dostosowania się w ramach płynnej taktyki.
|Cole Palmer
|Chelsea
|23
|AM / RW
|Opanowanie, technika, wykończenie
|70 mln – 95 mln euro
|Wyjątkowy w ciasnych przestrzeniach; wykorzystuje okazje z zimnym opanowaniem.
|Arda Güler
|Real Madryt
|20
|Ofensywny pomocnik / Środkowy pomocnik
|Drybling, kreatywność, technika
|50 mln – 75 mln euro
|Ogromny potencjał rozwoju; z łatwością stanie się głównym rozgrywającym w Twojej drużynie.
Najlepsi defensywni pomocnicy (DM) w FM26
Solidny środkowy pomocnik defensywny stanowi tarczę dla linii obrony. Ta rola ma kluczowe znaczenie dla powstrzymywania ataków przeciwnika. Gracze ci muszą charakteryzować się silnym wślizgiem i dobrym wyczuciem pozycji, aby chronić obronę.
Najlepsi defensywni pomocnicy pozwalają bocznym obrońcom na swobodne przesuwanie się do przodu. Ułatwia to nakładanie się bocznych obrońców. Chronią oni również twoich obrońców i parę środkowych obrońców. Każdy dobry skrzydłowy obrońca potrzebuje takiego wsparcia.
Oto moja lista 10 najlepszych graczy na pozycji DM w FM26.
|Gracz
|Klub
|Wiek
|Pozycja(e)
|Kluczowe atrybuty
|Wartość rynkowa (€)
|Dlaczego są świetni
|Martín Zubimendi
|Arsenal
|26
|DM
|Pozycjonowanie, podania, opanowanie
|55 mln – 75 mln euro
|Wysoce techniczny środkowy pomocnik, potrafiący pewnie dyktować tempo gry.
|João Neves
|Paris Saint-Germain
|20
|DM / CM
|Pracowitość, wytrzymałość, walka o piłkę
|80 mln – 110 mln euro
|Nieustępliwy i energiczny profil; pełni rolę niestrudzonego rozgrywającego w środku pola.
|Declan Rice
|Arsenal
|26
|DM / CM
|Wślizgi, ustawienie na boisku, wytrzymałość
|90 mln – 115 mln euro
|Wyróżnia się światowej klasy wyczuciem gry, co pozwala mu przechwytywać kontrataki przeciwników.
|Rodri
|Manchester City
|29
|DM
|Pozycjonowanie, opanowanie, podania
|100 mln – 130 mln euro
|Najlepszy środkowy pomocnik w światowej piłce nożnej.
|Joshua Kimmich
|Bayern Monachium
|30
|DM / CM
|Pozycjonowanie, podania, opanowanie
|70–90 mln euro
|Niezawodny zawodnik w sytuacjach pod presją, który z łatwością odzyskuje piłkę.
|Aurélien Tchouaméni
|Real Madryt
|25
|DM / CM
|Wślizgi, Siła, Pozycjonowanie
|85 mln – 110 mln euro
|Fizyczny potwór, który dominuje w pojedynkach powietrznych i fizycznych starciach.
|Morten Hjulmand
|Sporting CP
|26
|DM
|Wykonywanie wślizgów, Agresywność, Praca zespołowa
|40 mln – 55 mln euro
|Taktyczny koń roboczy, który podnosi poziom organizacji linii obrony.
|Manuel Ugarte
|Manchester United
|24
|DM
|Walka o piłkę, agresja, wydajność
|65 mln – 85 mln euro
|Elitarna koncentracja na przejmowaniu piłki, ukierunkowana wyłącznie na odebranie posiadania.
|Ismaël Koné
|Sassuolo
|23
|DM / CM
|Wytrzymałość, pracowitość, drybling
|25 mln – 40 mln euro
|Doskonały nabytek, oferujący wysoką wydajność fizyczną przy rozsądnym budżecie.
|Bruno Guimarães
|Newcastle
|27
|DM / CM
|Walka o piłkę, podania, aktywność na boisku
|70 mln – 90 mln euro
|Wyjątkowo wszechstronny profil przejściowy, który z łatwością łączy poszczególne fazy gry.
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Najlepsi młodzi utalentowani pomocnicy w FM26
Pozyskiwanie młodych talentów to moja ulubiona część każdej gry z serii Football Manager. Pamiętaj jednak, że kluczowe znaczenie ma ich właściwy rozwój. Mogą być drodzy, ale w dłuższej perspektywie staną się filarem Twojej drużyny.
Oto 5 najlepszych młodych talentów na pozycji pomocnika w FM26 – wszyscy mają mniej niż 21 lat i najwyższy potencjał.
|Gracz
|Klub
|Wiek
|Potencjał (PA)
|Kluczowe atrybuty
|Aktualna (CA)
|Wartość rynkowa (€)
|Wskazówka dotycząca rozwoju
|Jorthy Mokio
|Ajax
|17
|160–180
|Przechwytywanie, opanowanie, siła
|115
|10–20 mln euro
|Ma ogromny potencjał, by przekwalifikować się na nowoczesnego, dobrze grającego piłką środkowego obrońcę!
|Warren Zaïre-Emery
|PSG
|19
|170–190
|Wydajność, wszechstronność, opanowanie
|155
|90 mln – 120 mln euro
|Zapewnij mu ponad 20 występów w drużynie seniorskiej na wczesnym etapie kariery, aby wywołać wykładniczy wzrost statystyk.
|Gavi
|Barcelona
|20
|170–185
|Agresja, Wydajność, Talent
|158
|80–100 mln euro
|Posiada już elitarne umiejętności; niech gra na pozycji napastnika, aby umocnić cechy mentalne.
|Ayyoub Bouaddi
|Lille
|17
|155–175
|Podania, wizja gry, technika
|120
|15 mln – 25 mln euro
|Należy skoncentrować trening na jego świadomości gry, aby wykształcić rozgrywającego pokoleniowego.
|Lucas Bergvall
|Tottenham
|19
|160–180
|Drybling, technika, talent
|138
|30–50 mln euro
|Potrzebuje wsparcia doświadczonych mentorów taktycznych, aby w pełni wykorzystać swój potencjał kreatywny.
Najlepsze pomocniczki w FM26
Football Manager 2026 nadal rozszerza ligi kobiece. Zarządzanie w tych ligach wymaga nowego podejścia do skautingu. Zawodniczki te wnoszą na boisko świetne umiejętności techniczne i kreatywność, co czyni je niezbędnymi dla każdego, kto zarządza czołowym klubem kobiecym.
Oto 5 najlepszych pomocniczek w grze w chwili obecnej.
|Gracz
|Klub
|Wiek
|Pozycja(e)
|Kluczowe atrybuty
|Wartość rynkowa (€)
|Dlaczego są świetne
|Alexia Putellas
|Barcelona
|31
|CM / AM
|Kreatywność, wykończenie akcji, podania
|90 mln – 115 mln euro
|Legendarna postać, której obecność w szatni znacząco podnosi morale drużyny.
|Aitana Bonmatí
|Barcelona
|27
|CM / AM
|Wizja gry, pierwsze podanie, drybling
|130 mln – 160 mln euro
|Prawdopodobnie najlepszy zawodnik na świecie pod względem wszechstronności; doskonały, wywierający ogromny wpływ rozgrywający.
|Grace Geyoro
|Londyńskie Lwice
|28
|CM
|Wydajność, Wytrzymałość, Walka o piłkę
|70–90 mln euro
|Elitarna zawodniczka typu „box-to-box”, która całkowicie stabilizuje fizyczną grę w środku pola.
|Keira Walsh
|Chelsea
|28
|DM
|Podania, opanowanie, ustawienie na boisku
|80–100 mln euro
|Idealny defensywny rozgrywający z głębi pola, którego potrzebuje każdy system oparty na posiadaniu piłki.
|Lena Oberdorf
|Bayern Monachium
|23
|DM / CM
|Wykonywanie wślizgów, Agresywność, Wydajność
|85 mln – 110 mln euro
|Obrońca o dużym potencjale, zapewniający ogromną długoterminową niezawodność.
Sekrety skautingu: Jak znaleźć idealnego pomocnika w FM26
Znalezienie kolejnej wielkiej gwiazdy przy ograniczonym budżecie to prawdziwe wyzwanie w FM26. Ale nie martw się – mam dla ciebie kilka wskazówek, które pomogą ci odkryć prawdziwe perełki dla twojej drużyny.
Po pierwsze, zawsze przyglądaj się reprezentacjom U-21 i U-19 z czołowych krajów, takich jak Brazylia, Argentyna, Francja i Niemcy. W FM26 często można znaleźć młodych pomocników o dużym potencjale.
Zwróć uwagę na kluczowe atrybuty. W przypadku młodego rozgrywającego priorytetem powinny być wizja gry i podania. Natomiast u obrońcy warto zwrócić uwagę na walkę o piłkę i pracowitość.
Kolejną sztuczką jest przeszukiwanie listy wolnych agentów. Dobra lista wolnych agentów jest ważna dla twoich postępów jako menedżera. Ci zawodnicy mają wygasłe kontrakty. Możesz ich pozyskać za połowę ceny i zbudować drużynę w niższej lidze.
Mniejszy klub, taki jak Leicester City czy Olympiacos, musi działać sprytnie. To nie jest EA Sports FC ani EA FC, gdzie po prostu kupuje się gwiazdy. Trzeba polować na okazje. Postaraj się pozyskać kilku wolnych agentów, zawrzeć korzystne umowy wypożyczenia i upewnij się, że twoi skauci nieustannie poszukują nowych talentów.
Ma to ogromny wpływ na twoją karierę. Wielu wolnych agentów potrzebuje po prostu nowego kontraktu, więc dobry młody napastnik, pomocnik, obrońca lub bramkarz, któremu kontrakt wygasa za 6 miesięcy, to świetny nabytk.
Mój ocena końcowa
Ta lista stanowi najlepszy punkt wyjścia do poszukiwań. Wybór odpowiedniego pomocnika zależy całkowicie od potrzeb twojej drużyny.
- Elitarni pomocnicy → Jeśli chodzi o drużynę z najwyższej półki, która potrzebuje natychmiastowych wyników, Jude Bellingham to zawsze trafiony wybór.
- Wschodzące gwiazdy → Jeśli budujesz swoją karierę z myślą o przyszłości, moim faworytem jest Warren Zaïre-Emery.
- Niedrogie opcje na pozycję pomocnika → Jeśli szukasz mądrzejszego zakupu, zwróć uwagę na Ayyouba Bouaddiego lub Mortena Hjulmanda.
Powodzenia na boisku.
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Często zadawane pytania
Najlepszym pomocnikiem w FM26 jest Jude Bellingham. Wyróżnia się zarówno w ataku, jak i w obronie. Inni pomocnicy, tacy jak Pedri i Vitinha, również nie pozostają w tyle. W przypadku piłki nożnej kobiet jest to Aitana Bonmatí.
Najlepsi młodzi piłkarze, których warto pozyskać w FM26, to Warren Zaïre-Emery, Gavi i Lucas Bergvall. Mają oni największy potencjał i mogą stać się światowej klasy piłkarzami w Twoim klubie.
Rolą środkowego pomocnika jest łączenie obrony z atakiem. Przez większość czasu grają na połowie przeciwnika i odpowiadają za wygrywanie pojedynków, kontrolowanie tempa gry oraz tworzenie okazji bramkowych.
Aby wyszukiwać młodych zawodników w FM26, wykorzystaj swoich skautów do poszukiwania graczy poniżej 21. roku życia o wysokim poziomie determinacji. Świetnymi metodami są obserwowanie młodzieżowych reprezentacji narodowych oraz uczestnictwo w dniach otwartych klubów.
Tak, w FM26 możesz wykorzystywać pomocniczki w rozgrywkach z drużynami mieszanymi. Gra pozwala zarządzać drużynami kobiecymi oraz wykorzystywać zawodniczki w składach drużyn mieszanych, co nadaje rozgrywkom nowy wymiar.