Najlepsi pomocnicy w grze Football Manager 2026 (FM26)

Znalezienie najlepszych pomocników w FM26 to klucz do zdobywania trofeów w Football Managerze. Spędziłem niezliczone godziny na poszukiwaniu talentów w moim zapisie trybu kariery. Odpowiedni zawodnik na tej pozycji może całkowicie zmienić przebieg twojej kariery.

Pomoc to serce każdej skutecznej taktyki w tej grze. Słaba pomoc oznacza utratę kontroli nad przebiegiem meczu. W ostatnich latach rola pomocników stała się kluczowa.

Ten przewodnik przedstawi ci najlepszych pomocników, którzy od razu wniosą znaczący wkład w twój pierwszy sezon i pomogą ci stać się najlepszym menedżerem piłkarskim w FM26. Omówimy w nim również wschodzących młodych zawodników, którzy mogą stać się przyszłymi gwiazdami. Mamy propozycje dostosowane do każdej potrzeby taktycznej i każdego budżetu transferowego.

Najlepsi pomocnicy w FM26

Ci pomocnicy świetnie sprawdzają się nie tylko w FM26, ale także w każdej innej czołowej grze piłkarskiej. Mogą z łatwością znaleźć się w składzie każdej czołowej drużyny. Poniżej przedstawiam ich ranking oparty na równowadze między aktualnymi umiejętnościami, potencjałem i ceną w Football Manager 2026. Posiadanie któregokolwiek z nich w drużynie może znacznie zwiększyć szanse Twojej drużyny na zdobycie mistrzostwa ligi.

Przewiń w dół, aby zapoznać się ze szczegółowymi listami podzielonymi według konkretnych ról. Oto szczegółowa lista 5 najlepszych pomocników w FM26, uwzględniająca ich najważniejsze cechy.

Gracz Klub Wiek Pozycja(e) Kluczowe atrybuty Wartość rynkowa (€) Dlaczego są świetni Pedri Barcelona 22 CM / AM Pierwsze podanie, wizja gry, drybling 100 mln – 130 mln euro Prawdziwy geniusz kreatywny, który kontroluje przebieg meczów i charakteryzuje się niesamowitą wytrzymałością. Vitinha Paris Saint-Germain 25 CM / AM Podania, wizja gry, technika 90 mln – 120 mln euro Kompletny zestaw cech pozwalający całkowicie dyktować tempo gry. Bruno Fernandes Manchester United 31 AM / CM Wizja gry, strzały z dystansu, zaangażowanie 75 mln € – 95 mln Elitarny, niezwykle konsekwentny kreator szans. Jude Bellingham Real Madryt 22 CM / AM / DM Wysiłek, wytrzymałość, wszechstronność 150 mln – 200 mln euro Najlepszy wszechstronny pomocnik, który dominuje w obu fazach gry. Florian Wirtz Liverpool 22 AM / CM Drybling, finezja, wizja gry 110–140 mln euro Rozbija zwarte bloki obronne dzięki światowej klasy wyczuciu podania.

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Najlepsi środkowi pomocnicy (CM) w FM26

Świetny środkowy pomocnik to serce drużyny. Gracze ci muszą być wszechstronni i przyczyniać się zarówno do obrony, jak i do ataku. Znalezienie środkowego pomocnika, który potrafi walczyć o piłkę, podawać i przewidywać przebieg gry, jest trudne.

Oto 10 najlepszych wszechstronnych środkowych pomocników w grze, którzy potrafią kontrolować tempo i dominować w środkowej strefie boiska.

Gracz Klub Wiek Pozycja(e) Kluczowe atrybuty Wartość rynkowa (€) Dlaczego są świetni Vitinha Paris Saint-Germain 25 CM / AM Podania, wizja gry, technika 90 mln – 120 mln euro Doskonale kontroluje środek pola i stanowi filar rozgrywki. Kevin De Bruyne Napoli 34 CM / AM Wizja gry, dośrodkowania, podania 40–60 mln euro W podeszłym wieku, ale wciąż w elicie; pewny wybór, jeśli chodzi o dominację w krótkim okresie. Pedri Barcelona 22 CM / AM Pierwsze podanie, wizja gry, drybling 100 mln – 130 mln Czysty styl techniczny światowej klasy, rodem z podręcznika klasycznej hiszpańskiej akademii. Frenkie de Jong Barcelona 28 CM / DM Drybling, opanowanie, podania 80 mln – 110 mln euro Wyjątkowo odporny na pressing; z łatwością prowadzi piłkę w fazie przejściowej. Nicolò Barella Inter 28 CM Wysiłek, walka o piłkę, podania 85 mln – 110 mln euro Nieustępliwy, bardzo agresywny motor napędowy grający od pola karnego do pola karnego. Federico Valverde Real Madryt 27 CM / RM Wydajność, Tempo, Wytrzymałość 95 mln – 125 mln euro Nieskończona wytrzymałość w połączeniu z wybuchową skutecznością w strzelaniu z dystansu. Declan Rice Arsenal 26 DM / CM Wślizgi, intensywność gry, wytrzymałość 90 mln – 115 mln euro Zapewnia doskonałą ochronę defensywną, jednocześnie inicjując typowe kontrataki. Gavi Barcelona 20 CM / AM Agresja, pracowitość, talent 80 mln – 100 mln euro Bardzo pożądany zawodnik łączący surową determinację z wybitną kreatywnością. Eduardo Camavinga Real Madryt 22 DM / CM Wykonywanie wślizgów, drybling, wszechstronność 85 mln – 110 mln euro Niezwykle płynnie porusza się z piłką; mistrzowsko wypełnia role od środkowego pomocnika po obrońcę. Joshua Kimmich Bayern Monachium 30 DM / CM Pozycjonowanie, podania, pracowitość 70–90 mln euro Niezwykle inteligentny piłkarz o niezrównanej wizji taktycznej.

Najlepsi ofensywni pomocnicy (AM) w FM26

Ofensywni pomocnicy to źródło kreatywności w Twojej drużynie. Poruszają się między liniami i łączą grę z najlepszymi napastnikami w FM26 oraz innymi zawodnikami ataku. Do tej roli potrzebujesz graczy o doskonałej wizji gry, świetnym podaniu i dobrej skuteczności strzeleckiej.

Oto 10 najlepszych ofensywnych pomocników w grze Football Manager 2026. Wykorzystaj ich mądrze, a na pewno cię nie zawiodą.

Gracz Klub Wiek Pozycja(e) Kluczowe cechy Wartość rynkowa (€) Dlaczego są świetni Jude Bellingham Real Madryt 22 AM / CM Wszechstronność, wykończenie akcji, wytrzymałość 150 mln € – 200 mln € Najbardziej wszechstronny ofensywny pomocnik w grze; regularnie pojawia się w rankingach strzelców. Martin Ødegaard Arsenal 26 Ofensywny pomocnik / Prawoskrzydłowy Wizja gry, podania, pierwsze przyjęcie piłki 90 mln – 115 mln euro Elitarny rozgrywający o doskonałych umiejętnościach technicznych, który znakomicie wyszukuje możliwości do ataku. Florian Wirtz Liverpool 22 AM / CM Drybling, polot, wizja gry 110 mln – 140 mln euro Mistrzowski gracz w polu karnym, stworzony do prowadzenia błyskawicznych kontrataków. Dani Olmo Barcelona 27 Ofensywny pomocnik / Lewoskrzydłowy / Prawoskrzydłowy Styl, technika, zwinność 65 mln – 85 mln euro Wszechstronny taktycznie zawodnik, charakteryzujący się doskonałą kontrolą piłki i precyzyjnymi podaniami. Bruno Fernandes Manchester United 31 Ofensywny pomocnik / Środkowy pomocnik Wizja gry, strzały z dystansu, pracowitość 75 mln – 95 mln euro Czysta konsekwencja; sezon po sezonie przynosi bezpośrednie korzyści w ataku. Jamal Musiala Bayern Monachium 22 AM / CM Drybling, zwinność, wyczucie gry 120 mln – 150 mln euro Koszmar dla drużyn grających niskim blokiem; samodzielnie przebija się przez linie obrony. James Maddison Tottenham 28 Ofensywny pomocnik / Środkowy pomocnik Wizja gry, podania, stałe fragmenty gry 60–80 mln euro Kluczowy gracz, który potrafi otworzyć pole karne przeciwnika i zdominować sytuacje stałe. Xavi Simons Tottenham 22 Ofensywny pomocnik / Lewoskrzydłowy / Prawoskrzydłowy Kreatywność, drybling, technika 80 mln – 105 mln euro Wysoce dynamiczny, kreatywny element składu, oferujący duże możliwości dostosowania się w ramach płynnej taktyki. Cole Palmer Chelsea 23 AM / RW Opanowanie, technika, wykończenie 70 mln – 95 mln euro Wyjątkowy w ciasnych przestrzeniach; wykorzystuje okazje z zimnym opanowaniem. Arda Güler Real Madryt 20 Ofensywny pomocnik / Środkowy pomocnik Drybling, kreatywność, technika 50 mln – 75 mln euro Ogromny potencjał rozwoju; z łatwością stanie się głównym rozgrywającym w Twojej drużynie.

Najlepsi defensywni pomocnicy (DM) w FM26

Solidny środkowy pomocnik defensywny stanowi tarczę dla linii obrony. Ta rola ma kluczowe znaczenie dla powstrzymywania ataków przeciwnika. Gracze ci muszą charakteryzować się silnym wślizgiem i dobrym wyczuciem pozycji, aby chronić obronę.

Najlepsi defensywni pomocnicy pozwalają bocznym obrońcom na swobodne przesuwanie się do przodu. Ułatwia to nakładanie się bocznych obrońców. Chronią oni również twoich obrońców i parę środkowych obrońców. Każdy dobry skrzydłowy obrońca potrzebuje takiego wsparcia.

Oto moja lista 10 najlepszych graczy na pozycji DM w FM26.

Gracz Klub Wiek Pozycja(e) Kluczowe atrybuty Wartość rynkowa (€) Dlaczego są świetni Martín Zubimendi Arsenal 26 DM Pozycjonowanie, podania, opanowanie 55 mln – 75 mln euro Wysoce techniczny środkowy pomocnik, potrafiący pewnie dyktować tempo gry. João Neves Paris Saint-Germain 20 DM / CM Pracowitość, wytrzymałość, walka o piłkę 80 mln – 110 mln euro Nieustępliwy i energiczny profil; pełni rolę niestrudzonego rozgrywającego w środku pola. Declan Rice Arsenal 26 DM / CM Wślizgi, ustawienie na boisku, wytrzymałość 90 mln – 115 mln euro Wyróżnia się światowej klasy wyczuciem gry, co pozwala mu przechwytywać kontrataki przeciwników. Rodri Manchester City 29 DM Pozycjonowanie, opanowanie, podania 100 mln – 130 mln euro Najlepszy środkowy pomocnik w światowej piłce nożnej. Joshua Kimmich Bayern Monachium 30 DM / CM Pozycjonowanie, podania, opanowanie 70–90 mln euro Niezawodny zawodnik w sytuacjach pod presją, który z łatwością odzyskuje piłkę. Aurélien Tchouaméni Real Madryt 25 DM / CM Wślizgi, Siła, Pozycjonowanie 85 mln – 110 mln euro Fizyczny potwór, który dominuje w pojedynkach powietrznych i fizycznych starciach. Morten Hjulmand Sporting CP 26 DM Wykonywanie wślizgów, Agresywność, Praca zespołowa 40 mln – 55 mln euro Taktyczny koń roboczy, który podnosi poziom organizacji linii obrony. Manuel Ugarte Manchester United 24 DM Walka o piłkę, agresja, wydajność 65 mln – 85 mln euro Elitarna koncentracja na przejmowaniu piłki, ukierunkowana wyłącznie na odebranie posiadania. Ismaël Koné Sassuolo 23 DM / CM Wytrzymałość, pracowitość, drybling 25 mln – 40 mln euro Doskonały nabytek, oferujący wysoką wydajność fizyczną przy rozsądnym budżecie. Bruno Guimarães Newcastle 27 DM / CM Walka o piłkę, podania, aktywność na boisku 70 mln – 90 mln euro Wyjątkowo wszechstronny profil przejściowy, który z łatwością łączy poszczególne fazy gry.

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Najlepsi młodzi utalentowani pomocnicy w FM26

Pozyskiwanie młodych talentów to moja ulubiona część każdej gry z serii Football Manager. Pamiętaj jednak, że kluczowe znaczenie ma ich właściwy rozwój. Mogą być drodzy, ale w dłuższej perspektywie staną się filarem Twojej drużyny.

Oto 5 najlepszych młodych talentów na pozycji pomocnika w FM26 – wszyscy mają mniej niż 21 lat i najwyższy potencjał.

Gracz Klub Wiek Potencjał (PA) Kluczowe atrybuty Aktualna (CA) Wartość rynkowa (€) Wskazówka dotycząca rozwoju Jorthy Mokio Ajax 17 160–180 Przechwytywanie, opanowanie, siła 115 10–20 mln euro Ma ogromny potencjał, by przekwalifikować się na nowoczesnego, dobrze grającego piłką środkowego obrońcę! Warren Zaïre-Emery PSG 19 170–190 Wydajność, wszechstronność, opanowanie 155 90 mln – 120 mln euro Zapewnij mu ponad 20 występów w drużynie seniorskiej na wczesnym etapie kariery, aby wywołać wykładniczy wzrost statystyk. Gavi Barcelona 20 170–185 Agresja, Wydajność, Talent 158 80–100 mln euro Posiada już elitarne umiejętności; niech gra na pozycji napastnika, aby umocnić cechy mentalne. Ayyoub Bouaddi Lille 17 155–175 Podania, wizja gry, technika 120 15 mln – 25 mln euro Należy skoncentrować trening na jego świadomości gry, aby wykształcić rozgrywającego pokoleniowego. Lucas Bergvall Tottenham 19 160–180 Drybling, technika, talent 138 30–50 mln euro Potrzebuje wsparcia doświadczonych mentorów taktycznych, aby w pełni wykorzystać swój potencjał kreatywny.

Najlepsze pomocniczki w FM26

Football Manager 2026 nadal rozszerza ligi kobiece. Zarządzanie w tych ligach wymaga nowego podejścia do skautingu. Zawodniczki te wnoszą na boisko świetne umiejętności techniczne i kreatywność, co czyni je niezbędnymi dla każdego, kto zarządza czołowym klubem kobiecym.

Oto 5 najlepszych pomocniczek w grze w chwili obecnej.

Gracz Klub Wiek Pozycja(e) Kluczowe atrybuty Wartość rynkowa (€) Dlaczego są świetne Alexia Putellas Barcelona 31 CM / AM Kreatywność, wykończenie akcji, podania 90 mln – 115 mln euro Legendarna postać, której obecność w szatni znacząco podnosi morale drużyny. Aitana Bonmatí Barcelona 27 CM / AM Wizja gry, pierwsze podanie, drybling 130 mln – 160 mln euro Prawdopodobnie najlepszy zawodnik na świecie pod względem wszechstronności; doskonały, wywierający ogromny wpływ rozgrywający. Grace Geyoro Londyńskie Lwice 28 CM Wydajność, Wytrzymałość, Walka o piłkę 70–90 mln euro Elitarna zawodniczka typu „box-to-box”, która całkowicie stabilizuje fizyczną grę w środku pola. Keira Walsh Chelsea 28 DM Podania, opanowanie, ustawienie na boisku 80–100 mln euro Idealny defensywny rozgrywający z głębi pola, którego potrzebuje każdy system oparty na posiadaniu piłki. Lena Oberdorf Bayern Monachium 23 DM / CM Wykonywanie wślizgów, Agresywność, Wydajność 85 mln – 110 mln euro Obrońca o dużym potencjale, zapewniający ogromną długoterminową niezawodność.

Sekrety skautingu: Jak znaleźć idealnego pomocnika w FM26

Znalezienie kolejnej wielkiej gwiazdy przy ograniczonym budżecie to prawdziwe wyzwanie w FM26. Ale nie martw się – mam dla ciebie kilka wskazówek, które pomogą ci odkryć prawdziwe perełki dla twojej drużyny.

Po pierwsze, zawsze przyglądaj się reprezentacjom U-21 i U-19 z czołowych krajów, takich jak Brazylia, Argentyna, Francja i Niemcy. W FM26 często można znaleźć młodych pomocników o dużym potencjale.

Zwróć uwagę na kluczowe atrybuty. W przypadku młodego rozgrywającego priorytetem powinny być wizja gry i podania. Natomiast u obrońcy warto zwrócić uwagę na walkę o piłkę i pracowitość.

Kolejną sztuczką jest przeszukiwanie listy wolnych agentów. Dobra lista wolnych agentów jest ważna dla twoich postępów jako menedżera. Ci zawodnicy mają wygasłe kontrakty. Możesz ich pozyskać za połowę ceny i zbudować drużynę w niższej lidze.

Mniejszy klub, taki jak Leicester City czy Olympiacos, musi działać sprytnie. To nie jest EA Sports FC ani EA FC, gdzie po prostu kupuje się gwiazdy. Trzeba polować na okazje. Postaraj się pozyskać kilku wolnych agentów, zawrzeć korzystne umowy wypożyczenia i upewnij się, że twoi skauci nieustannie poszukują nowych talentów.

Ma to ogromny wpływ na twoją karierę. Wielu wolnych agentów potrzebuje po prostu nowego kontraktu, więc dobry młody napastnik, pomocnik, obrońca lub bramkarz, któremu kontrakt wygasa za 6 miesięcy, to świetny nabytk.

Mój ocena końcowa

Ta lista stanowi najlepszy punkt wyjścia do poszukiwań. Wybór odpowiedniego pomocnika zależy całkowicie od potrzeb twojej drużyny.

Elitarni pomocnicy → Jeśli chodzi o drużynę z najwyższej półki, która potrzebuje natychmiastowych wyników, Jude Bellingham to zawsze trafiony wybór.

→ Jeśli chodzi o drużynę z najwyższej półki, która potrzebuje natychmiastowych wyników, Jude Bellingham to zawsze trafiony wybór. Wschodzące gwiazdy → Jeśli budujesz swoją karierę z myślą o przyszłości, moim faworytem jest Warren Zaïre-Emery.

→ Jeśli budujesz swoją karierę z myślą o przyszłości, moim faworytem jest Warren Zaïre-Emery. Niedrogie opcje na pozycję pomocnika → Jeśli szukasz mądrzejszego zakupu, zwróć uwagę na Ayyouba Bouaddiego lub Mortena Hjulmanda.

Powodzenia na boisku.

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Często zadawane pytania