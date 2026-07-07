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Najlepsi pomocnicy w grze Football Manager 2026 (FM26)

Najlepsi pomocnicy w grze Football Manager 2026 (FM26)
Image credit: Sports Interactive

Znalezienie najlepszych pomocników w FM26 to klucz do zdobywania trofeów w Football Managerze. Spędziłem niezliczone godziny na poszukiwaniu talentów w moim zapisie trybu kariery. Odpowiedni zawodnik na tej pozycji może całkowicie zmienić przebieg twojej kariery.

Pomoc to serce każdej skutecznej taktyki w tej grze. Słaba pomoc oznacza utratę kontroli nad przebiegiem meczu. W ostatnich latach rola pomocników stała się kluczowa.

Ten przewodnik przedstawi ci najlepszych pomocników, którzy od razu wniosą znaczący wkład w twój pierwszy sezon i pomogą ci stać się najlepszym menedżerem piłkarskim w FM26. Omówimy w nim również wschodzących młodych zawodników, którzy mogą stać się przyszłymi gwiazdami. Mamy propozycje dostosowane do każdej potrzeby taktycznej i każdego budżetu transferowego.

Najlepsi pomocnicy w FM26

Widok rozgrywki

Ci pomocnicy świetnie sprawdzają się nie tylko w FM26, ale także w każdej innej czołowej grze piłkarskiej. Mogą z łatwością znaleźć się w składzie każdej czołowej drużyny. Poniżej przedstawiam ich ranking oparty na równowadze między aktualnymi umiejętnościami, potencjałem i ceną w Football Manager 2026. Posiadanie któregokolwiek z nich w drużynie może znacznie zwiększyć szanse Twojej drużyny na zdobycie mistrzostwa ligi.

Przewiń w dół, aby zapoznać się ze szczegółowymi listami podzielonymi według konkretnych ról. Oto szczegółowa lista 5 najlepszych pomocników w FM26, uwzględniająca ich najważniejsze cechy.

GraczKlubWiekPozycja(e)Kluczowe atrybutyWartość rynkowa (€)Dlaczego są świetni
PedriBarcelona22CM / AMPierwsze podanie, wizja gry, drybling100 mln – 130 mln euroPrawdziwy geniusz kreatywny, który kontroluje przebieg meczów i charakteryzuje się niesamowitą wytrzymałością.
VitinhaParis Saint-Germain25CM / AMPodania, wizja gry, technika90 mln – 120 mln euroKompletny zestaw cech pozwalający całkowicie dyktować tempo gry.
Bruno FernandesManchester United31AM / CMWizja gry, strzały z dystansu, zaangażowanie75 mln € – 95 mlnElitarny, niezwykle konsekwentny kreator szans.
Jude BellinghamReal Madryt22CM / AM / DMWysiłek, wytrzymałość, wszechstronność150 mln – 200 mln euroNajlepszy wszechstronny pomocnik, który dominuje w obu fazach gry.
Florian WirtzLiverpool22AM / CMDrybling, finezja, wizja gry110–140 mln euroRozbija zwarte bloki obronne dzięki światowej klasy wyczuciu podania.
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Najlepsi środkowi pomocnicy (CM) w FM26

Strzelenie gola

Świetny środkowy pomocnik to serce drużyny. Gracze ci muszą być wszechstronni i przyczyniać się zarówno do obrony, jak i do ataku. Znalezienie środkowego pomocnika, który potrafi walczyć o piłkę, podawać i przewidywać przebieg gry, jest trudne.

Oto 10 najlepszych wszechstronnych środkowych pomocników w grze, którzy potrafią kontrolować tempo i dominować w środkowej strefie boiska.

GraczKlubWiekPozycja(e)Kluczowe atrybutyWartość rynkowa (€)Dlaczego są świetni
VitinhaParis Saint-Germain25CM / AMPodania, wizja gry, technika90 mln – 120 mln euroDoskonale kontroluje środek pola i stanowi filar rozgrywki.
Kevin De BruyneNapoli34CM / AMWizja gry, dośrodkowania, podania40–60 mln euroW podeszłym wieku, ale wciąż w elicie; pewny wybór, jeśli chodzi o dominację w krótkim okresie.
PedriBarcelona22CM / AMPierwsze podanie, wizja gry, drybling100 mln – 130 mlnCzysty styl techniczny światowej klasy, rodem z podręcznika klasycznej hiszpańskiej akademii.
Frenkie de JongBarcelona28CM / DMDrybling, opanowanie, podania80 mln – 110 mln euroWyjątkowo odporny na pressing; z łatwością prowadzi piłkę w fazie przejściowej.
Nicolò BarellaInter28CMWysiłek, walka o piłkę, podania85 mln – 110 mln euroNieustępliwy, bardzo agresywny motor napędowy grający od pola karnego do pola karnego.
Federico ValverdeReal Madryt27CM / RMWydajność, Tempo, Wytrzymałość95 mln – 125 mln euroNieskończona wytrzymałość w połączeniu z wybuchową skutecznością w strzelaniu z dystansu.
Declan RiceArsenal26DM / CMWślizgi, intensywność gry, wytrzymałość90 mln – 115 mln euroZapewnia doskonałą ochronę defensywną, jednocześnie inicjując typowe kontrataki.
GaviBarcelona20CM / AMAgresja, pracowitość, talent80 mln – 100 mln euroBardzo pożądany zawodnik łączący surową determinację z wybitną kreatywnością.
Eduardo CamavingaReal Madryt22DM / CMWykonywanie wślizgów, drybling, wszechstronność85 mln – 110 mln euroNiezwykle płynnie porusza się z piłką; mistrzowsko wypełnia role od środkowego pomocnika po obrońcę.
Joshua KimmichBayern Monachium30DM / CMPozycjonowanie, podania, pracowitość70–90 mln euroNiezwykle inteligentny piłkarz o niezrównanej wizji taktycznej.

Najlepsi ofensywni pomocnicy (AM) w FM26

Stadion z góry

Ofensywni pomocnicy to źródło kreatywności w Twojej drużynie. Poruszają się między liniami i łączą grę z najlepszymi napastnikami w FM26 oraz innymi zawodnikami ataku. Do tej roli potrzebujesz graczy o doskonałej wizji gry, świetnym podaniu i dobrej skuteczności strzeleckiej.

Oto 10 najlepszych ofensywnych pomocników w grze Football Manager 2026. Wykorzystaj ich mądrze, a na pewno cię nie zawiodą.

GraczKlubWiekPozycja(e)Kluczowe cechyWartość rynkowa (€)Dlaczego są świetni
Jude BellinghamReal Madryt22AM / CMWszechstronność, wykończenie akcji, wytrzymałość150 mln € – 200 mln €Najbardziej wszechstronny ofensywny pomocnik w grze; regularnie pojawia się w rankingach strzelców.
Martin ØdegaardArsenal26Ofensywny pomocnik / PrawoskrzydłowyWizja gry, podania, pierwsze przyjęcie piłki90 mln – 115 mln euroElitarny rozgrywający o doskonałych umiejętnościach technicznych, który znakomicie wyszukuje możliwości do ataku.
Florian WirtzLiverpool22AM / CMDrybling, polot, wizja gry110 mln – 140 mln euroMistrzowski gracz w polu karnym, stworzony do prowadzenia błyskawicznych kontrataków.
Dani OlmoBarcelona27Ofensywny pomocnik / Lewoskrzydłowy / PrawoskrzydłowyStyl, technika, zwinność65 mln – 85 mln euroWszechstronny taktycznie zawodnik, charakteryzujący się doskonałą kontrolą piłki i precyzyjnymi podaniami.
Bruno FernandesManchester United31Ofensywny pomocnik / Środkowy pomocnikWizja gry, strzały z dystansu, pracowitość75 mln – 95 mln euroCzysta konsekwencja; sezon po sezonie przynosi bezpośrednie korzyści w ataku.
Jamal MusialaBayern Monachium22AM / CMDrybling, zwinność, wyczucie gry120 mln – 150 mln euroKoszmar dla drużyn grających niskim blokiem; samodzielnie przebija się przez linie obrony.
James MaddisonTottenham28Ofensywny pomocnik / Środkowy pomocnikWizja gry, podania, stałe fragmenty gry60–80 mln euroKluczowy gracz, który potrafi otworzyć pole karne przeciwnika i zdominować sytuacje stałe.
Xavi SimonsTottenham22Ofensywny pomocnik / Lewoskrzydłowy / PrawoskrzydłowyKreatywność, drybling, technika80 mln – 105 mln euroWysoce dynamiczny, kreatywny element składu, oferujący duże możliwości dostosowania się w ramach płynnej taktyki.
Cole PalmerChelsea23AM / RWOpanowanie, technika, wykończenie70 mln – 95 mln euroWyjątkowy w ciasnych przestrzeniach; wykorzystuje okazje z zimnym opanowaniem.
Arda GülerReal Madryt20Ofensywny pomocnik / Środkowy pomocnikDrybling, kreatywność, technika50 mln – 75 mln euroOgromny potencjał rozwoju; z łatwością stanie się głównym rozgrywającym w Twojej drużynie.

Najlepsi defensywni pomocnicy (DM) w FM26

Zawodnik strzelający gola

Solidny środkowy pomocnik defensywny stanowi tarczę dla linii obrony. Ta rola ma kluczowe znaczenie dla powstrzymywania ataków przeciwnika. Gracze ci muszą charakteryzować się silnym wślizgiem i dobrym wyczuciem pozycji, aby chronić obronę. 

Najlepsi defensywni pomocnicy pozwalają bocznym obrońcom na swobodne przesuwanie się do przodu. Ułatwia to nakładanie się bocznych obrońców. Chronią oni również twoich obrońców i parę środkowych obrońców. Każdy dobry skrzydłowy obrońca potrzebuje takiego wsparcia.

Oto moja lista 10 najlepszych graczy na pozycji DM w FM26.

GraczKlubWiekPozycja(e)Kluczowe atrybutyWartość rynkowa (€)Dlaczego są świetni
Martín ZubimendiArsenal26DMPozycjonowanie, podania, opanowanie55 mln – 75 mln euroWysoce techniczny środkowy pomocnik, potrafiący pewnie dyktować tempo gry.
João NevesParis Saint-Germain20DM / CMPracowitość, wytrzymałość, walka o piłkę80 mln – 110 mln euroNieustępliwy i energiczny profil; pełni rolę niestrudzonego rozgrywającego w środku pola.
Declan RiceArsenal26DM / CMWślizgi, ustawienie na boisku, wytrzymałość90 mln – 115 mln euroWyróżnia się światowej klasy wyczuciem gry, co pozwala mu przechwytywać kontrataki przeciwników.
RodriManchester City29DMPozycjonowanie, opanowanie, podania100 mln – 130 mln euroNajlepszy środkowy pomocnik w światowej piłce nożnej.
Joshua KimmichBayern Monachium30DM / CMPozycjonowanie, podania, opanowanie70–90 mln euroNiezawodny zawodnik w sytuacjach pod presją, który z łatwością odzyskuje piłkę.
Aurélien TchouaméniReal Madryt25DM / CMWślizgi, Siła, Pozycjonowanie85 mln – 110 mln euroFizyczny potwór, który dominuje w pojedynkach powietrznych i fizycznych starciach.
Morten HjulmandSporting CP26DMWykonywanie wślizgów, Agresywność, Praca zespołowa40 mln – 55 mln euroTaktyczny koń roboczy, który podnosi poziom organizacji linii obrony.
Manuel UgarteManchester United24DMWalka o piłkę, agresja, wydajność65 mln – 85 mln euroElitarna koncentracja na przejmowaniu piłki, ukierunkowana wyłącznie na odebranie posiadania.
Ismaël KonéSassuolo23DM / CMWytrzymałość, pracowitość, drybling25 mln – 40 mln euroDoskonały nabytek, oferujący wysoką wydajność fizyczną przy rozsądnym budżecie.
Bruno GuimarãesNewcastle27DM / CMWalka o piłkę, podania, aktywność na boisku70 mln – 90 mln euroWyjątkowo wszechstronny profil przejściowy, który z łatwością łączy poszczególne fazy gry.
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Najlepsi młodzi utalentowani pomocnicy w FM26

Gracze stojący

Pozyskiwanie młodych talentów to moja ulubiona część każdej gry z serii Football Manager. Pamiętaj jednak, że kluczowe znaczenie ma ich właściwy rozwój. Mogą być drodzy, ale w dłuższej perspektywie staną się filarem Twojej drużyny.

Oto 5 najlepszych młodych talentów na pozycji pomocnika w FM26 – wszyscy mają mniej niż 21 lat i najwyższy potencjał. 

GraczKlubWiekPotencjał (PA)Kluczowe atrybutyAktualna (CA)Wartość rynkowa (€)Wskazówka dotycząca rozwoju
Jorthy MokioAjax17160–180Przechwytywanie, opanowanie, siła11510–20 mln euroMa ogromny potencjał, by przekwalifikować się na nowoczesnego, dobrze grającego piłką środkowego obrońcę!
Warren Zaïre-EmeryPSG19170–190Wydajność, wszechstronność, opanowanie15590 mln – 120 mln euroZapewnij mu ponad 20 występów w drużynie seniorskiej na wczesnym etapie kariery, aby wywołać wykładniczy wzrost statystyk.
GaviBarcelona20170–185Agresja, Wydajność, Talent15880–100 mln euroPosiada już elitarne umiejętności; niech gra na pozycji napastnika, aby umocnić cechy mentalne.
Ayyoub BouaddiLille17155–175Podania, wizja gry, technika12015 mln – 25 mln euroNależy skoncentrować trening na jego świadomości gry, aby wykształcić rozgrywającego pokoleniowego.
Lucas BergvallTottenham19160–180Drybling, technika, talent13830–50 mln euroPotrzebuje wsparcia doświadczonych mentorów taktycznych, aby w pełni wykorzystać swój potencjał kreatywny.

Najlepsze pomocniczki w FM26

Statystyki meczowe

Football Manager 2026 nadal rozszerza ligi kobiece. Zarządzanie w tych ligach wymaga nowego podejścia do skautingu. Zawodniczki te wnoszą na boisko świetne umiejętności techniczne i kreatywność, co czyni je niezbędnymi dla każdego, kto zarządza czołowym klubem kobiecym.

Oto 5 najlepszych pomocniczek w grze w chwili obecnej.

GraczKlubWiekPozycja(e)Kluczowe atrybutyWartość rynkowa (€)Dlaczego są świetne
Alexia PutellasBarcelona31CM / AMKreatywność, wykończenie akcji, podania90 mln – 115 mln euroLegendarna postać, której obecność w szatni znacząco podnosi morale drużyny.
Aitana BonmatíBarcelona27CM / AMWizja gry, pierwsze podanie, drybling130 mln – 160 mln euroPrawdopodobnie najlepszy zawodnik na świecie pod względem wszechstronności; doskonały, wywierający ogromny wpływ rozgrywający.
Grace GeyoroLondyńskie Lwice28CMWydajność, Wytrzymałość, Walka o piłkę70–90 mln euroElitarna zawodniczka typu „box-to-box”, która całkowicie stabilizuje fizyczną grę w środku pola.
Keira WalshChelsea28DMPodania, opanowanie, ustawienie na boisku80–100 mln euroIdealny defensywny rozgrywający z głębi pola, którego potrzebuje każdy system oparty na posiadaniu piłki.
Lena OberdorfBayern Monachium23DM / CMWykonywanie wślizgów, Agresywność, Wydajność85 mln – 110 mln euroObrońca o dużym potencjale, zapewniający ogromną długoterminową niezawodność.

Sekrety skautingu: Jak znaleźć idealnego pomocnika w FM26

Widok z rogu

Znalezienie kolejnej wielkiej gwiazdy przy ograniczonym budżecie to prawdziwe wyzwanie w FM26. Ale nie martw się – mam dla ciebie kilka wskazówek, które pomogą ci odkryć prawdziwe perełki dla twojej drużyny. 

Po pierwsze, zawsze przyglądaj się reprezentacjom U-21 i U-19 z czołowych krajów, takich jak Brazylia, Argentyna, Francja i Niemcy. W FM26 często można znaleźć młodych pomocników o dużym potencjale.

Zwróć uwagę na kluczowe atrybuty. W przypadku młodego rozgrywającego priorytetem powinny być wizja gry i podania. Natomiast u obrońcy warto zwrócić uwagę na walkę o piłkę i pracowitość.

Kolejną sztuczką jest przeszukiwanie listy wolnych agentów. Dobra lista wolnych agentów jest ważna dla twoich postępów jako menedżera. Ci zawodnicy mają wygasłe kontrakty. Możesz ich pozyskać za połowę ceny i zbudować drużynę w niższej lidze. 

Mniejszy klub, taki jak Leicester City czy Olympiacos, musi działać sprytnie. To nie jest EA Sports FC ani EA FC, gdzie po prostu kupuje się gwiazdy. Trzeba polować na okazje. Postaraj się pozyskać kilku wolnych agentów, zawrzeć korzystne umowy wypożyczenia i upewnij się, że twoi skauci nieustannie poszukują nowych talentów

Ma to ogromny wpływ na twoją karierę. Wielu wolnych agentów potrzebuje po prostu nowego kontraktu, więc dobry młody napastnik, pomocnik, obrońca lub bramkarz, któremu kontrakt wygasa za 6 miesięcy, to świetny nabytk.

Mój ocena końcowa

Ta lista stanowi najlepszy punkt wyjścia do poszukiwań. Wybór odpowiedniego pomocnika zależy całkowicie od potrzeb twojej drużyny.

  • Elitarni pomocnicy Jeśli chodzi o drużynę z najwyższej półki, która potrzebuje natychmiastowych wyników, Jude Bellingham to zawsze trafiony wybór.
  • Wschodzące gwiazdy Jeśli budujesz swoją karierę z myślą o przyszłości, moim faworytem jest Warren Zaïre-Emery. 
  • Niedrogie opcje na pozycję pomocnika Jeśli szukasz mądrzejszego zakupu, zwróć uwagę na Ayyouba Bouaddiego lub Mortena Hjulmanda.

Powodzenia na boisku.

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Często zadawane pytania

Kto jest najlepszym pomocnikiem w FM26?

Najlepszym pomocnikiem w FM26 jest Jude Bellingham. Wyróżnia się zarówno w ataku, jak i w obronie. Inni pomocnicy, tacy jak Pedri i Vitinha, również nie pozostają w tyle. W przypadku piłki nożnej kobiet jest to Aitana Bonmatí.

Którzy młodzi piłkarze są najlepsi do pozyskania w FM26?

Najlepsi młodzi piłkarze, których warto pozyskać w FM26, to Warren Zaïre-Emery, Gavi i Lucas Bergvall. Mają oni największy potencjał i mogą stać się światowej klasy piłkarzami w Twoim klubie.

Jaka jest rola środkowego pomocnika w FM26?

Rolą środkowego pomocnika jest łączenie obrony z atakiem. Przez większość czasu grają na połowie przeciwnika i odpowiadają za wygrywanie pojedynków, kontrolowanie tempa gry oraz tworzenie okazji bramkowych.

Jak mogę wyszukiwać młodych piłkarzy w FM26?

Aby wyszukiwać młodych zawodników w FM26, wykorzystaj swoich skautów do poszukiwania graczy poniżej 21. roku życia o wysokim poziomie determinacji. Świetnymi metodami są obserwowanie młodzieżowych reprezentacji narodowych oraz uczestnictwo w dniach otwartych klubów.

Czy w FM26 mogę wykorzystywać pomocniczki w rozgrywkach z drużynami mieszanymi?

Tak, w FM26 możesz wykorzystywać pomocniczki w rozgrywkach z drużynami mieszanymi. Gra pozwala zarządzać drużynami kobiecymi oraz wykorzystywać zawodniczki w składach drużyn mieszanych, co nadaje rozgrywkom nowy wymiar.

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Abdullah Iqbal

Contributing Writer | Fuel the Passion: Deliver Sharp Insights Gamers Trust

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