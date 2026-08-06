Crítica de «Mina the Hollower»: a aposta retro da Yacht Club Games valeu a pena a espera

Sentar-me para escrever esta crítica «Mina, a Escavadora» é como abrir finalmente uma cápsula do tempo muito aguardada. Após anos de desenvolvimento, vários atrasos e uma campanha no Kickstarter de enorme sucesso que angariou mais de 1,2 milhões de dólares, a Yacht Club Games lançou finalmente o seu primeiro título original desde «Shovel Knight», a 29 de maio de 2026.

O que começou por ser um pequeno projeto paralelo tornou-se o jogo mais ambicioso do estúdio até à data, e valeu absolutamente a pena a espera.

Um projeto de paixão que cresceu e se tornou gigantesco: o que começou como um projeto paralelo pessoal de um programador evoluiu para um dos sucessos indie mais impressionantes de 2026.

se tornou o que começou como um projeto paralelo pessoal de um programador evoluiu para um dos sucessos indie mais impressionantes de 2026. Um brilhante cocktail retro: combina na perfeição a exploração de The Legend of Zelda: O Despertar de Link, o ambiente gótico de Castlevania e o combate desafiante e de alto risco de Bloodborne.

combina na perfeição a exploração de The Legend of Zelda: O Despertar de Link, o ambiente gótico de Castlevania e o combate desafiante e de alto risco de Bloodborne. Apresentação magistral: Capta na perfeição a sensação nostálgica de um clássico dos portáteis do final dos anos 90, realçada por uma banda sonora chiptune fenomenal de Jake Kaufman.

Na sua essência, o Mina, a Escavadora é um jogo de ação e aventura com perspetiva de cima para baixo, com exploração ao estilo Metroidvania e influências do tipo Souls. Está disponível para Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S e PC através do Steam, GOG e Humble, bem como para Linux e macOS por cerca de 19,99 $.

Tanto os críticos como os jogadores adoraram o jogo, que recebeu aclamação universal no Metacritic, uma taxa de recomendação muito elevada no OpenCritic, uma classificação «Muito Positiva» no Steam e mais de 500 000 exemplares vendidos nas primeiras semanas.

Esta análise de «Mina, a Escavadora»» aborda tudo o que precisas de saber antes de o comprares. Vou explicar-te o seu sistema de combate com chicote e escavação, a mecânica do «Hollowing», as armas secundárias e os acessórios, o sistema de progressão «Bonestone», o design não linear do mundo e a dificuldade do jogo. Também vou mostrar-te as opções de acessibilidade, o desempenho em todas as plataformas e, acima de tudo, se a nova e exigente visão da Yacht Club cumpre a sua enorme promessa.

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TL;DR Visão geral da análise de «Mina, a Escavadora»»

Género Jogo de ação e aventura com visão de cima para baixo, exploração não linear ao estilo Metroidvania, combate intenso ao estilo Souls e uma estética fantástica ao estilo Game Boy Color Jogabilidade principal Explora uma ilha amaldiçoada → escava e passa a correr pelos monstros → recolhe ossos para subir de nível ou guardá-los em segurança → personaliza o teu estilo de jogo com armas secundárias e acessórios para derrotar mais de 25 chefes → descobre segredos e avança cada vez mais fundo Maior ponto forte Arte deslumbrante e expressiva ao estilo 8-bit; banda sonora excecional; combate ágil e flexível com chicote e escavação; mundo denso e interligado; grande variedade na personalização de acessórios; opções de acessibilidade generosas Maior fraqueza Uma curva de dificuldade inicial extremamente íngreme e um ciclo de mortes implacável que depende fortemente da tentativa e erro por conta própria Veredicto claro Uma aventura de ação retro triunfante e um dos destaques indie imediatos de 2026. É uma compra essencial se gostas de um desafio, apoiada por excelentes funcionalidades de acessibilidade para quem não gosta de dificuldade Data de lançamento 29 de maio de 2026 Plataformas Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam, GOG, Humble), Linux, macOS Preço ~19,99 $ Ideal para Fãs de Shovel Knight, Zelda: O Despertar de Link, jogos do tipo Souls, Metroidvanias e puristas da arte pixelizada retro bem trabalhada Dificuldade Elevada por predefinição (especialmente nas primeiras horas de jogo), mas altamente ajustável através de opções de assistência robustas no jogo Duração / Extras Uma campanha extensa repleta de encontros escondidos, dezenas de amuletos personalizáveis para as estatísticas, progressão das personagens, um modo New Game Plus completo e modificadores de regras personalizáveis

Se queres um veredicto rápido, o Mina, a Escavadora é um dos melhores lançamentos indie de 2026. Combina o encanto das aventuras da era do Game Boy Color com ideias de design modernas, misturando exploração com visão de cima para baixo, combate acelerado e progressão gratificante num pacote memorável.

A maior surpresa é a profundidade que o jogo oferece. Entre o seu mundo interligado e as melhorias das personagens, há muito espaço para experimentares diferentes estilos de jogo. As mecânicas de «chicote e escavação» também mantêm o combate e a exploração envolventes do início ao fim, tornando a jogabilidade de *Mina, a Escavadora* muito mais variada do que a sua apresentação retro possa sugerir.

A maior ressalva é a dificuldade de «Mina, a Escavadora»». As primeiras horas podem ser exigentes, e o jogo espera que aprendas por tentativa e erro. Felizmente, um excelente conjunto de opções de acessibilidade permite-te ajustar o desafio sem sacrificar a experiência principal.

Este jogo é uma recomendação fácil para jogadores que gostam de exploração, combate envolvente e desafios à moda antiga. Para quem está pronto para abraçar a rotina, Mina oferece uma viagem retro incrivelmente memorável.

Um rato, um chicote e um grande mistério

A «Mina, a Escavadora» não perde tempo a atirar-te para o seu mundo estranho e inquietante. Jogas na pele da Mina, uma famosa Hollower e inventora enviada para uma ilha remota e em ruínas para restaurar os seus geradores de faísca avariados.

Claro que as coisas não são assim tão simples. A ilha está infestada de monstros e atormentada por uma maldição misteriosa, criando o cenário perfeito para uma aventura sombria, cheia de personalidade e com um toque gótico, que traz aquele humor excêntrico pelo qual a Yacht Club Games é famosa.

Se já estás convencido com a premissa, uma chave Steam faz «Mina, a Escavadora» da Eneba é normalmente a forma mais barata de experimentares a versão para PC. E se estiveres com vontade de mais aventuras como esta, dá uma vista de olhos na nossa lista dos melhores jogos metroidvania.

O que faz o jogo destacar-se é o facto de não se contentar em ser apenas uma viagem nostálgica ao passado. Combina a exploração clássica com vista de cima, inspirada em *The Legend of Zelda: O Despertar de Link*, com a atmosfera opressiva de *Castlevania* e a filosofia de combate tensa, baseada no equilíbrio entre risco e recompensa, de *Bloodborne*.

A influência de Link’s Awakening é óbvia na navegação ecrã a ecrã e nos layouts das masmorras centrados em quebra-cabeças. No entanto, a herança de Castlevania está bem presente na estética gótica e no espaçamento deliberado do combate com o chicote. Não podes simplesmente dar golpes à toa; tens de calcular a distância exata entre a ponta do teu chicote e um inimigo que se arrasta.

Entretanto, o ADN de Bloodborne dita uma economia de alto risco, onde cada erro ameaça o teu progresso conquistado com tanto esforço. A mistura resultante parece-te familiar no início, mas rapidamente estabelece a sua própria identidade.

Também vale a pena saber que «Mina, a Escavadora» não é uma aventura retro relaxante que possas jogar de forma descontraída. A dificuldade é exigente e o jogo espera que aprendas com os teus erros.

Também não é mais um jogo de plataformas de deslocamento lateral como o Shovel Knight. A mudança para uma perspetiva de cima para baixo altera radicalmente a forma como os espaços foram concebidos. Em vez de te preocupares com saltos verticais e abismos sem fundo, tens de gerir o posicionamento a 360 graus, riscos de asfixia e rotas de flanco. A ilha abre-se em várias direções, em vez de te conduzir por um único caminho linear.

Essa ambição levou anos a concretizar-se. O que começou por ser uma experiência pessoal de programação do programador Alec Faulkner evoluiu para o primeiro universo totalmente original da Yacht Club Games em mais de uma década. Apoiado por mais de 1,2 milhões de dólares através do Kickstarter e aperfeiçoado ao longo de vários atrasos, tornou-se o mundo mais vasto e ambicioso do estúdio até à data.

Sem nenhuma demo nem pré-encomendas antes do lançamento, os jogadores não tiveram outra escolha senão confiar nas primeiras impressões e em todas as críticas «Mina, a Escavadora» que conseguissem encontrar. Afinal, esse ato de fé compensou na perfeição.

Chicotear, Escavar, Morrer, Aprender

Quando comecei a jogar, não demorei muito a perceber exatamente que tipo de experiência este jogo era. A exploração, o combate e a progressão estão interligados num ciclo intenso e viciante, em que cada passo que dás parece que te está a levar à tua próxima melhoria, atalho ou confronto com um chefe gigantesco.

O ritmo do jogo é fácil de perceber, mas a forma como te lança constantemente novas surpresas mecânicas impediu que a minha jogada se tornasse monótona.

Cada expedição que fiz seguiu o mesmo ciclo de alto risco: aventuras-te nas profundezas de território inexplorado, limpavas salas cheias de vilões agressivos e acumulavas os teus preciosos ossos. A partir daí, passavas o tempo a debater-te entre avançar um pouco mais ou jogar pelo seguro e voltar para trás. Quanto mais fundo ia, maior era a recompensa… mas a punição por um único deslize tornava-se incrivelmente real.

Vamos falar do combate, porque é deliciosamente deliberado. A tua principal ferramenta é o fiel chicote Nightstar da Mina. Tem um grande alcance, permitindo-te manter as criaturas desagradáveis à distância, mas castiga completamente quem se limita a carregar nos botões sem pensar.

Rapidamente percebi que tinha de respeitar as distâncias, aprender as áreas de ataque dos inimigos e sincronizar os meus golpes na perfeição. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, podes equipar várias armas secundárias. Estas variam entre objetos de arremesso rápidos e machados lentos, mas de grande impacto, que destroem completamente os inimigos.

Mas há um senão: elas consomem recursos. Dei por mim constantemente a fazer um jogo mental de gestão de recursos, a guardar os meus ataques mais poderosos para situações difíceis ou fases de chefes, em vez de os usar sem parar durante os encontros normais.

A verdadeira estrela do jogo é o Hollowing. Esta mecânica única de escavar é o que define verdadeiramente a jogabilidade da Mina, a Escavadora. No início, encarei o facto de escavar debaixo da terra como um simples rolo de esquiva para evitar danos iminentes. Mas acredita em mim, é muito mais do que isso. Vais usá-la para te esgueirares por baixo de perigos mortais, saltares por cima de abismos enormes, contornares escudos e apareceres diretamente atrás do ângulo morto de um inimigo.

Como o «Hollowing» serve tanto de ferramenta de deslocamento como de manobra de combate, dominar o seu timing mudou completamente a forma como eu abordava cada ecrã. Os chefes que antes me esmagavam no chão de repente pareceram totalmente controláveis assim que percebi que podia simplesmente mergulhar no subsolo e aparecer logo que a animação do ataque deles terminasse.

Toda esta exploração alimenta diretamente um sistema de personalização incrivelmente profundo. À medida que exploras a ilha, vais descobrir cerca de 60 amuletos distintos. Pensa neles como amuletos passivos que te permitem moldar um estilo de jogo altamente específico.

Alguns amuletos recompensam o jogo agressivo, devolvendo-te vida em golpes críticos, enquanto outros são concebidos para uma defesa elevada ou para sinergia com sub-armas específicas. É um sistema incrivelmente robusto e funciona na perfeição, quer estejas a jogar as versões de «Mina, a Escavadora» para Switch, PS5 ou Steam.

O meu maior conselho? Experimenta desde cedo e com frequência. Um objeto que me parecia completamente inútil na primeira hora tornou-se, de repente, a pedra angular da minha configuração assim que investi pontos em diferentes estatísticas. Isso leva-nos à economia de progressão, que é um glorioso tormento psicológico.

Os inimigos derrotados deixam cair ossos, que usas para subir de nível os teus atributos ou comprar equipamento. Mas se quiseres garantir o teu progresso, tens de encontrar um ponto de verificação e converter esses ossos soltos em Bonestones.

Nem te digo quantas vezes carreguei milhares de ossos soltos, a sentir-me um verdadeiro monstro, só para ser humilhado por um novo inimigo de elite na sala ao lado e perder todo o meu stock. É uma aposta constante: levas a tua riqueza contigo para conseguir mais melhorias nas estatísticas, ou jogas pelo seguro e guardas-os?

Felizmente, o layout não linear da ilha faz com que nunca fiques preso numa parede de tijolos. Se uma área específica me estava a dar cabo, bastava dar meia-volta, explorar um caminho diferente, encontrar algumas melhorias fixes e voltar mais tarde para me vingar.

Vamos falar do elefante na sala: a dificuldade de «Mina, a Escavadora»» não é brincadeira. As primeiras horas são brutais. Começas fraco, os inimigos batem com a força de camiões e perder os teus ossos suados quando morres pode parecer incrivelmente punitivo antes de aprenderes o layout.

Mas garanto-te que a curva de aprendizagem acaba por se suavizar. Assim que apanhei o jeito ao ritmo do combate e comecei a usar o Hollowing como se fosse uma segunda natureza, o jogo passou a parecer-me justo, gratificante e incrivelmente satisfatório.

E se o nível de dificuldade padrão for simplesmente demasiado elevado, o design deste jogo merece um grande aplauso pelo seu conjunto de ajudas incrivelmente generoso. Permite-te personalizar os danos recebidos e os modificadores para que possas desfrutar desta aventura brilhante ao teu próprio ritmo, deixando poucas dúvidas quanto à questão de saber se vale a pena jogar «Mina, a Escavadora»».

Encanto com um rancor

Este jogo não tenta impressionar-te com um enredo intrincado, cheio de reviravoltas e revelações chocantes. Em vez disso, conta uma história simples que te dá uma razão para continuares a explorar, deixando que o mundo, as suas personagens e a sua atmosfera façam a maior parte do trabalho. Esta contenção narrativa funciona na perfeição, formando uma espinha dorsal forte e altamente divertida para a aventura.

O estúdio criou uma ilha amaldiçoada que parece deliciosamente estranha do início ao fim. A população local é incrivelmente bizarra. Podes dar por ti a conversar com residentes sombrios do cemitério que parecem surpreendentemente à vontade a viver entre os mortos, ou a procurar conselhos cruciais junto de girafas eruditas.

Outras vezes, vais deparar-te com excêntricos locais que trocam equipamento único por favores bizarros. Atender a estes pedidos estranhos dá-te uma forma direta e prática de reconstruir a história da ilha sem teres de ler montes de texto enfadonho.

Quase todos os NPCs têm algo memorável para dizer, seja informação útil, detalhes subtis sobre o mundo do jogo ou simplesmente uma piada que faz mais graça do que esperavas. Esse humor excêntrico é uma das maiores marcas registadas do estúdio.

Os fãs do Shovel Knight vão reconhecer logo o estilo de escrita divertido, mas nunca dá a sensação de que são as mesmas piadas recicladas em definições diferentes. Os diálogos têm um ritmo descontraído que mantém as conversas agradáveis sem as arrastar, dando até às personagens secundárias personalidade suficiente para deixarem a sua marca.

A própria Mina tem um papel importante a desempenhar para que essas interações funcionem. Ela não é uma protagonista especialmente faladora, mas as suas animações expressivas transmitem curiosidade, determinação, frustração e até um pouco de confiança presunçosa, sem depender de diálogos longos.

Pequenos detalhes, como as suas reações depois de resolver um quebra-cabeças ou de entrar numa zona perigosa, fazem com que pareça uma participante ativa na aventura, em vez de um avatar vazio para o jogador.

Essa mesma atenção aos detalhes estende-se aos inimigos e aos chefes. Apesar de trabalharem com um estilo visual intencionalmente retro, os criadores conseguem incutir uma quantidade impressionante de personalidade em cada design.

Algumas criaturas são inquietantes pela forma como se movem, enquanto outras parecem francamente grotescas, apesar da paleta de cores limitada. Os chefes, por sua vez, conseguem um excelente equilíbrio entre serem intimidantes e memoráveis, apresentando-se muitas vezes com o mesmo toque teatral que caracteriza o enredo do jogo.

O cenário é o que dá coesão a tudo. Cada região tem a sua própria identidade, não só através dos seus elementos visuais, mas também através das personagens que a habitam e das histórias que contam.

Em vez de parecer uma coleção de níveis desconexos, a ilha vai-se revelando gradualmente como um lugar credível, com a sua própria história, conflitos e tradições. É, sem dúvida, o trabalho de construção de mundo mais rico do estúdio até à data.

Dito isto, vale a pena definir as expectativas certas. Se procuras um RPG centrado na narrativa, repleto de longas cenas cinematográficas, escolhas morais ou intrigas políticas complexas, este provavelmente não é o jogo que procuras.

Ao contrário de outros jogos retro de topo que adoram afastar-te da ação para conversas acolhedoras com personagens ou interlúdios no ecrã do mapa, a jornada da Mina confia em ti para leres nas entrelinhas. O enredo não te atrapalha, deixando que a narrativa ambiental e os marcos de combate ditem o ritmo. Esta abordagem não intrusiva mantém o ritmo de jogo incrivelmente elevado, o que pesou bastante na minha avaliação final de «Mina, a Escavadora»».

Para os fãs de longa data da Yacht Club Games, há muitos motivos para ficarem atentos à evolução da Mina. O historial do estúdio de dedicar tempo a séries de jogos totalmente novas sugere que este é o início de mais uma grande saga de longa duração.

A Mina está mesmo prestes a dar o salto para outras arenas de combate, com uma participação especial confirmada no Rivals of Aether II. É um grande reconhecimento por parte da cena indie competitiva, o que prova a rapidez com que esta protagonista empunhadora de chicote conquistou a atenção de toda a gente.

Vale a pena comprar o Mina, a Escavadora?

Então, vale a pena comprar a Mina, a Hollower? Se vais ter um jogo de ação e aventura completo e excepcionalmente rico por cerca de 19,99 dólares, a resposta é um sim sem hesitação. Poucos jogos indie oferecem tanto conteúdo criado à mão logo no lançamento, rivalizando facilmente com alguns dos melhores jogos de aventura do mercado.

Entre o layout não linear, dezenas de encontros com chefes distintos e opções de personalização que desafiam as regras, há uma montanha de conteúdo para explorar. Em vez de aumentos básicos de poder, o design baseia-se na sinergia experimental.

Combinar os teus acessórios passivos com armas secundárias únicas obriga-te a pensar rapidamente, transformando definições inteligentes em verdadeiros salva-vidas. É precisamente esta profundidade que me fez apaixonar pelo combate à medida que o mapa se ia revelando, e é uma das principais razões pelas quais a minha análise final de «Mina, a Escavadora»» é tão positiva.

O maior obstáculo para a maioria dos compradores é a curva de dificuldade intransigente, influenciada pela série Souls. As primeiras horas de jogo são verdadeiramente exigentes, exigindo uma observação atenta em vez de uma ajuda passo a passo.

Felizmente, o jogo lida com a acessibilidade de forma brilhante. Um conjunto generoso de opções de assistência permite-te ajustar diretamente os danos recebidos e os modificadores de jogabilidade. Isto permite que os jogadores com mais dificuldades suavizem o atrito no início do jogo sem eliminar completamente a tensão que torna a vitória tão gratificante. Se o desafio inicial parecer opressivo, recomendo vivamente que ajustes estas opções antes de desistires de vez.

Quer tenhas intenção de comprar as versões do Mina, a Esvaziadora para Switch, PS5 ou Steam, a estrutura para um jogador significa que a tua configuração pessoal é que determina a compra.

Para fãs de longa data do design retro, caçadores de desafios dedicados ou qualquer pessoa ansiosa por se perder num mundo brilhantemente concretizado, esta aventura é uma recomendação incrivelmente fácil de fazer. Para a maioria dos jogadores de PC, comprar uma chave Steam do Mina, a Esvaziadora na Eneba é a forma mais barata de adquirir o jogo, com preços que costumam ficar abaixo dos praticados nas lojas digitais habituais.

Que versão deves comprar?

Sinceramente, decidir onde jogar é das coisas mais tranquilas que há. Como o jogo é uma experiência puramente para um jogador, não precisas de te preocupar com cross-play, salas multijogador desertas ou problemas de servidor.

A tua escolha depende apenas de onde gostas de jogar, do quanto te importas com o desempenho e se queres levar esta aventura contigo no teu trajeto diário. O jogo tem uma presença multiplataforma enorme, sendo lançado na Nintendo Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S e PC (através do Steam, GOG e Humble), com versões nativas para Linux e macOS prontas a funcionar.

Se jogas no PC, essa é sem dúvida a nossa principal recomendação. Funciona de forma incrivelmente fluida, tem suporte nativo para ecrã panorâmico logo de início e os controlos são maravilhosamente responsivos. Além disso, foi lançado com o estatuto oficial «Steam Deck Verified», o que significa que é a melhor forma de jogares numa consola portátil sem sacrificar taxas de fotogramas elevadas nem gráficos nítidos.

Se queres o melhor preço de sempre para PC, comprar uma chave Steam do Mina, a Esvaziadora na Eneba é a tua melhor aposta, já que esta plataforma tem preços consistentemente mais baixos do que as lojas digitais habituais.

Se és fã da Xbox Series X|S, as consolas da Microsoft têm uma versão incrivelmente bem acabada e otimizada à tua espera. Lembra-te só que as ofertas atuais da Eneba são exclusivamente para a versão para PC, por isso, quem joga na consola terá de comprar diretamente na Microsoft Store oficial. Se costumas alternar regularmente entre a televisão e o computador de secretária, o PC é provavelmente a tua melhor opção para teres a máxima flexibilidade.

Quando comparares diretamente as versões do Mina, a Esvaziadora para Switch, PS5 e Steam, pensa onde é que queres mesmo olhar para o ecrã. A Nintendo Switch normal combina na perfeição com a estética Game Boy Color do jogo, tornando-a perfeita para jogares na cama ou no autocarro.

Mas, embora a Switch original se saia bem, pode ficar um pouco lenta quando o ecrã fica cheio de feitiços malucos, explosões e efeitos de partículas. Se já fizeste o upgrade para a Switch 2, porém, toda essa potência extra elimina completamente o lag, mantendo a jogabilidade na consola portátil super suave, por mais caótica que a ação fique.

Por outro lado, a versão para PS5 sacrifica a portabilidade, mas compensa isso na totalidade, permitindo-te apreciar cada um dos magníficos píxeis numa enorme televisão da sala enquanto relaxas no sofá.

A principal conclusão a retirar desta análise final de «Mina, a Escavadora» é que não há como errar. O conteúdo de jogo é exatamente o mesmo, independentemente da plataforma que escolheres.

Como tudo é totalmente jogável offline, podes jogar tranquilamente ao teu próprio ritmo, sem precisares de uma ligação constante à Internet. Basta escolheres a consola que melhor se adequa ao teu estilo, escolheres o teu ecrã e preparares-te para mergulhar nas profundezas da ilha.

Elogios, com uma ressalva importante

Se olhares só para os números, é fácil perceber porque é que o «Mina, a Escavadora» se tornou uma das maiores histórias de sucesso indie de 2026:

No momento em que escrevo isto, o jogo tem uma pontuação de 90 no Metascore do Metacritic , tendo conquistado o selo «Aclamação Universal» do site com base em 68 críticas.

, tendo conquistado o selo «Aclamação Universal» do site com base em 68 críticas. No OpenCritic, tem uma média impressionante de 91 , com 97% dos críticos a recomendá-lo , enquanto os utilizadores do Steam lhe atribuíram uma classificação «Muito Positiva», com cerca de 89% de críticas positivas em quase 5 000 avaliações de utilizadores em inglês.

impressionante de , , enquanto os utilizadores do Steam lhe atribuíram uma classificação «Muito Positiva», com cerca de 89% de críticas positivas em quase 5 000 avaliações de utilizadores em inglês. Igualmente impressionante, o jogo ultrapassou as 500 000 cópias vendidas nas primeiras semanas de lançamento.

No entanto, esses números contam apenas parte da história. Ao ler dezenas de críticas «Mina, a Escavadora», começa a surgir um padrão claro. Os críticos elogiam consistentemente a capacidade da Yacht Club Games de combinar a estética retro com o design de jogos moderno, em vez de se basear apenas na nostalgia.

A execução impecável da sinergia entre áudio, imagem e mecânica de jogo tem colocado repetidamente o título na corrida ao «Jogo do Ano».

A única crítica que aparece em quase todo o lado é o desafio no início do jogo. Até os críticos que, no final, deram notas máximas ao jogo admitiram que as primeiras horas podem ser implacáveis. A dificuldade «Mina, a Escavadora» ataca com força logo de início, com mecânicas exigentes de recuperação de ossos e recursos limitados no início que penalizam rapidamente quem joga sem cuidado.

Felizmente, a maioria dos críticos também concorda que a experiência melhora drasticamente assim que apanhas o ritmo do combate. O que inicialmente parece uma barreira esmagadora torna-se gradualmente um dos maiores pontos fortes do jogo, com os críticos a elogiarem o conjunto de funcionalidades de acessibilidade por garantir que os jogadores não desistem completamente da experiência.

Depois, há a questão do preço de 19,99 dólares. Será que um jogo indie de estilo retro vale mesmo vinte dólares? Concordo com os críticos, e a resposta é um sonoro sim.

Em vez de parecer um mero artifício estético passageiro, o design do mapa extenso, os layouts intrincados dos níveis e o aperfeiçoamento profundo da mecânica de jogo deixaram muitos jogadores com a sensação de que o jogo oferece facilmente mais valor do que muitos lançamentos modernos de 70 dólares.

No final de contas, a classificação agregada de «Mina, a Escavadora»» fala por si: o jogo exige-te muito à partida, mas a indústria concorda que essa paciência compensa na perfeição.

Beleza de 8 bits, toque moderno

A primeira coisa que te chama a atenção em «Mina, a Escavadora» é a sua dedicação total à estética do Game Boy Color.

Teria sido mais fácil para os criadores limitarem-se a uma homenagem retro superficial, mas não é isso que acontece aqui. Em vez de simplesmente recriarem o aspeto de um jogo portátil do final dos anos 90, a equipa aproveita as suas limitações para criar algo que parece ao mesmo tempo autêntico e inconfundivelmente moderno.

Cada área é construída em torno de uma paleta de cores cuidadosamente escolhida que lhe confere uma personalidade própria. As florestas escuras transmitem uma sensação adequadamente sinistra, as ruínas esquecidas transmitem uma sensação de mistério e os povoados animados parecem imediatamente mais acolhedores.

O número limitado de cores nunca faz com que os ambientes pareçam repetitivos, porque cada local usa essas cores de forma diferente. Em vez de perseguir o realismo visual, o jogo foca-se na clareza, na atmosfera e em silhuetas memoráveis.

A animação das personagens merece elogios a não menos. A própria Mina é incrivelmente expressiva, apesar do estilo artístico minimalista, com pequenos gestos e reações que comunicam muito mais do que o diálogo por si só.

Os NPCs são igualmente distintos, e os inimigos têm personalidade suficiente para tornar cada encontro memorável. Os chefes são particularmente impressionantes; os seus sprites gigantes e as animações de ataque exageradas fazem com que cada luta pareça dramática, sem abandonar a apresentação retro.

O que mais me impressiona é a confiança que a direção artística transmite. Não há qualquer tentação de adicionar efeitos visuais desnecessários só porque o hardware moderno o permite. Cada pixel parece ter sido pensado a propósito, e é precisamente essa contenção que torna o mundo tão coeso.

Em vez de perguntarem: «Como é que podemos melhorar o aspeto de um jogo antigo?», os criadores perguntaram: «O que é que tornava aqueles jogos tão apelativos visualmente, para começar?» A resposta reflete-se em todos os ambientes, personagens e animações ao longo da aventura.

A banda sonora atinge o mesmo nível de excelência. Jake Kaufman (virt) volta a provar porque é que está tão intimamente associado à Yacht Club Games, apresentando uma das suas melhores bandas sonoras chiptune até à data.

A música alterna com facilidade entre temas de exploração envolventes, faixas de combate enérgicas e temas memoráveis de chefes que te deixam genuinamente entusiasmado para a próxima luta. Se estiveres a ler esta crítica enquanto ouves a banda sonora no leitor do Spotify abaixo, vais perceber rapidamente porque é que se tornou um dos maiores pontos de destaque do jogo.

O design de áudio vai além da música, também. Cada estalido de chicote, ataque inimigo, explosão e som ambiental foi cuidadosamente trabalhado para proporcionar uma resposta satisfatória.

Esses efeitos podem parecer subtis por si só, mas, juntos, tornam o combate mais intenso e a exploração mais envolvente. É mais um lembrete de que os grandes jogos de pixel art dependem tanto do som como dos visuais.

«Mina, a Escavadora» é quase um clássico, se estiveres disposto a aceitar o desafio

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Depois de anos de expectativa, atrasos no desenvolvimento e enormes expectativas da comunidade, Mina, a Esvaziadora cumpre com confiança as suas ambiciosas promessas de design.

A Yacht Club Games podia ter optado pelo seguro, limitando-se a fazer mais um Shovel Knight, mas, em vez disso, criou uma aventura que se sustenta com firmeza por si própria. Respeita os clássicos de 8 bits que a inspiraram sem se sentir presa a eles, combinando a sensibilidade da velha guarda com escolhas de design modernas e brilhantes que mantêm a jogabilidade fluida e envolvente.

O que mais se destaca é a forma natural como cada sistema se integra no seguinte. Cada desvio resulta numa melhoria significativa, e o combate mantém-se sempre novo graças ao Hollowing, às armas secundárias e aos acessórios. Entretanto, o sistema de progressão incentiva-te constantemente a experimentar diferentes combinações de personagens.

Prós Contras ✅ Estética do Game Boy Color incrivelmente expressiva e autêntica



✅ Banda sonora chiptune excecional de Jake Kaufman (também conhecido como virt)



✅ Ciclo de combate profundo e fluido que combina builds de chicotadas, escavação e amuletos



✅ Mundo não linear com um design intricado, repleto de segredos e mais de 25 chefes



✅ Opções de acessibilidade e assistência invulgarmente robustas e altamente personalizáveis ❌ A curva de dificuldade inicial exigente pode afastar alguns jogadores



❌ A mecânica de morte por queda de ossos parece incrivelmente dura no início



❌ A falta de orientação obriga a uma curva de aprendizagem íngreme, à base de tentativa e erro



❌ A proporção e resolução retro rígidas não vão agradar a toda a gente



❌ Não há uma demo gratuita disponível para experimentares antes de comprares

Quando juntamos a deslumbrante arte pixelizada, uma das melhores bandas sonoras chiptune do ano e um mundo repleto de personagens memoráveis, é fácil perceber porque é que a recepção da crítica tem sido tão entusiástica.

O único verdadeiro ponto de atrito é o ciclo exigente no início do jogo. O Mina, o Escavador pede paciência logo de início, e as primeiras horas podem parecer um pouco difíceis. Perder os teus ossos, conquistados com tanto esforço, numa armadilha inesperada dói, especialmente enquanto ainda estás a familiarizar-te com os sistemas de combate.

Felizmente, o conjunto de opções de acessibilidade, excepcionalmente abrangente, faz um trabalho fantástico a suavizar essa curva de aprendizagem sem comprometer a identidade do jogo. O desafio não desaparece, mas podes facilmente ajustá-lo ao teu nível de conforto pessoal.

Mina, a Esvaziadora – Para quem é esta aventura?

Joga o Mina, a Escavadora se:

Adoras jogos com uma mecânica exigentes: é perfeito para fãs de aventuras de ação exigentes, Metroidvanias ou jogos ao estilo Souls.

é perfeito para fãs de aventuras de ação exigentes, Metroidvanias ou jogos ao estilo Souls. Aprecias o estilo retro: a estética meticulosa de 8 bits é uma das melhores da indústria.

a estética meticulosa de 8 bits é uma das melhores da indústria. És fã do Yacht Club: Embora os novatos sejam bem-vindos, os veteranos joga o Shovel Knight vão apreciar imediatamente o acabamento.

Não compres o Mina, a Escavadora se:

Queres relaxar: a primeira parte do jogo, que é bem exigente, é o oposto de uma sessão de jogo aconchegante e sem stress.

a primeira parte do jogo, que é bem exigente, é o oposto de uma sessão de jogo aconchegante e sem stress. Prefere histórias cinematográficas: O foco está estritamente nos sistemas de jogabilidade, em vez de numa narrativa densa.

É evidente que estamos perante o nascimento de um novo ícone indie. A Mina consolidou-se facilmente como uma personagem que vais ver muito no futuro, especialmente agora que já está confirmada para uma participação especial no Rivals of Aether II.

Entre o enorme entusiasmo da comunidade e a diversão absoluta que tive ao descobrir todos os segredos da Ilha Tenebrosa, isto parece o início de algo verdadeiramente especial. Se os jogos futuros se basearem na mecânica impecável e no design de níveis inteligente que temos aqui, estamos a testemunhar o primeiro capítulo de uma série lendária.

Faz um grande favor a ti mesmo: pega no teu chicote, começa a escavar e mergulha numa das melhores experiências de jogo retro-modernas que podes comprar hoje em dia.

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