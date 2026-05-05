Crítica de Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties: Um remake ousado e que divide opiniões

Esta análise Joga o Yakuza Kiwami 3 e o Dark Ties reflete as minhas impressões depois de ter jogado ambas as campanhas na íntegra, bem como os detalhes de lançamento disponíveis neste momento, o consenso da crítica e a opinião geral da comunidade de jogadores.

Sendo eu próprio um grande fã da série Yakuza (sendo o Yakuza 0 um dos meus jogos favoritos de sempre), passei bastante tempo a jogar o Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, e percebo logo porque é que as pessoas parecem não chegar a um consenso sobre ele. Este lançamento tem sido um dos títulos mais comentados da série nos últimos anos, e nem sempre pelas mesmas razões .

Lançado a 12 de fevereiro de 2026, o pacote traz-te o remake completo do Yakuza 3 com uma campanha prequela totalmente nova chamada Dark Ties. No papel, parece uma aposta ganha. Na prática, torna-se algo um pouco mais… complicado.

No geral, há muitos momentos aqui que me impressionaram mesmo. O combate parece muito melhor do que na versão original, e algumas das secções mais calmas, centradas nas personagens, marcam de uma forma característica da série. Por outro lado, algumas decisões fizeram-me parar para pensar, especialmente no que diz respeito a alterações na história e conteúdo que falta.

Esse contraste está no centro da experiência. Alguns jogadores vão adorar as melhorias modernas e a campanha adicional, enquanto outros vão concentrar-se no que foi alterado ou removido (e com razão).

Por isso, em vez de tentar forçar um veredicto único logo de início, vou analisar tudo da forma mais clara possível. O que recebes no pacote, como funciona cada parte, o que mudou em relação ao original e de onde vêm, na verdade, algumas das controvérsias em torno deste título.

No final, vou dar-te uma ideia clara se vale a pena comprares já o «Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties» ou se é melhor esperares um pouco.

Análise de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: O que é este jogo, afinal?

Antes de me aprofundar nesta análise de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties e abordar tudo o que este jogo tem para oferecer, tal como faço nas minhas outras análises, deixa-me esclarecer primeiro a maior confusão. Não se trata de um único jogo com um subtítulo. São duas campanhas separadas reunidas num único pacote (daí o «&»).

O Yakuza Kiwami 3 é um remake completo do título de 2009 para a PlayStation 3, e não se trata de um simples retoque. O jogo roda no Dragon Engine, o que significa gráficos atualizados, novas cenas cinematográficas, atividades expandidas e um sistema de combate completamente reformulado. A história segue o mesmo enredo principal, embora a forma como se desenrola tenha mudado em algumas áreas-chave.

Depois, há o «Dark Ties». Trata-se de uma campanha pré-sequela independente, centrada em Yoshitaka Mine, o principal antagonista do «Yakuza 3». Começou por ser uma ideia mais modesta e acabou por se tornar uma história jogável completa depois de os fãs terem pedido mais conteúdo sobre o Mine.

Apesar de «Dark Ties» se passar numa fase anterior da cronologia da série «Yakuza», algo que tenho de referir na minha crítica a «Yakuza Kiwami 3» e «Dark Ties» é que recomendo vivamente que jogues primeiro o «Kiwami 3». A prequela faz referências abertas a momentos importantes da história da campanha principal, por isso, se começares por aqui, vais estragar revelações fundamentais.

Vais alternar entre dois protagonistas muito diferentes. O Kazuma Kiryu conduz a história principal em Okinawa e Tóquio, enquanto a campanha da Mine se passa em Kamurocho. Esse contraste funciona bem, especialmente quando começas a perceber como as perspetivas deles diferem – à semelhança do Yakuza 0 com o Kiryu e o Majima.

O Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties foi lançado para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 e PC através do Steam e de outros revendedores, oferecendo uma forma prática de aceder ao jogo sem teres de pagar o preço total na loja.

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Jogabilidade e combate do Yakuza Kiwami 3: a maior melhoria do pacote

Tal como acontece com quase todos os títulos modernos da série Yakuza ou, na verdade, com qualquer jogo do Ryu Ga Gotoku Studio em geral, o combate é a coisa mais fácil de recomendar. Se já ouviste piadas sobre o Yakuza 3 original ser o «Blockuza», essa reputação já não se aplica.

Os inimigos já não passam a maior parte do combate a defender-se dos teus ataques. As lutas são mais rápidas, os golpes acertam com mais precisão e o ritmo geral parece-se mais com os jogos mais recentes da série.

O Kiryu tem dois estilos de luta principais. O «Dragon of Dojima: Kiwami» é aquele que a maioria dos jogadores vai acabar por escolher. É rápido, agressivo e cheio de opções de combos. Voltei a usá-lo várias vezes antes de escrever esta crítica Joga o Yakuza Kiwami 3 e o Dark Ties, e depois de experimentar tudo o resto, principalmente porque encadear um combo perfeito num golpe final é simplesmente fantástico.

O Estilo Ryukyu é a novidade. Este centra-se em armas inspiradas nas artes marciais de Okinawa. Vais alternando entre armas como lanças e nunchaku, cada uma com o seu próprio conjunto de movimentos. A mecânica de defesa é fantástica assim que apanhas o jeito.

Tive um momento, logo no início, em que apartei um inimigo que avançava com um escudo e segui imediatamente com um golpe forte, e pareceu-me quase fácil demais. É esse o problema. Assim que apanhas o jeito, pode tirar um pouco do desafio.

Dica de profissional Não ignores a árvore de habilidades Ryukyu! Claro, o estilo «Dragão de Dojima» é a opção versátil e fiável, mas investir cedo nas melhorias de defesa da Ryukyu é importante se quiseres lidar com os novos chefes protegidos pela Aura que vais encontrar mais à frente no jogo.

Outra coisa que quero destacar na minha análise Joga o Yakuza Kiwami 3 e o Dark Ties é que as esquivas perfeitas são uma parte importante do combate. Conseguir uma delas abranda as coisas na medida certa para te permitir contra-atacar com precisão. É uma sensação fantástica no momento, embora tenha reparado que as lutas podem começar a parecer previsíveis quando te fias demasiado nisso.

As lutas contra chefes introduzem um sistema de Aura que muda a forma como abordas certos confrontos. Alguns chefes absorvem os danos, a menos que contornes as suas mecânicas.

Enquanto me preparava para escrever esta crítica Joga o Yakuza Kiwami 3 e o Dark Ties, houve um combate em que continuei a atacar normalmente e mal consegui avançar. Depois mudei de tática e, de repente, a barra de saúde esvaziou-se num instante. Funciona, mas pode parecer um pouco inconsistente.

Algo que reparei rapidamente foi a redução do número de Ações de Calor. Há menos do que no jogo original e começas a ver repetições mais cedo do que esperavas. Passadas algumas horas, já conseguia prever qual a animação que estava prestes a ser ativada.

Outra coisa que preciso de destacar nesta minha análise Joga o Yakuza Kiwami 3 e o Dark Ties é que a experiência geral de combate parece ter sofrido uma grande melhoria. Está mais fluida, mais responsiva e muito mais divertida em sessões longas.

Para mim, o combate cativou-me quase de imediato. Por outro lado, foi na verdade o conteúdo secundário que demorou um pouco mais a apreciar na totalidade. Num jogo da série Yakuza? Surpreendente, eu sei.

A vida no Morning Glory e o conteúdo secundário: o coração do Kiwami 3

A história do orfanato Morning Glory foi reformulada numa campanha secundária separada chamada «A vida no Morning Glory»». No jogo original, este conteúdo fazia parte da história principal.

Esta mudança dividiu opiniões entre os jogadores e nas críticas ao Yakuza Kiwami 3. Alguns acham que a campanha retira peso emocional à narrativa principal. Outros gostam do ritmo, já que a história já não faz pausas longas.

Pessoalmente, adorei esta reformulação. As atividades parecem simples à primeira vista, mas dão muita personalidade ao jogo. Num momento estava a ajudar uma criança com os trabalhos de casa, no momento seguinte estava a perseguir insetos como se fosse a coisa mais importante do mundo. Pode parecer insignificante, mas esses momentos ficam mesmo na memória.

Cozinhar ou cuidar do jardim não é complicado, mas cria um ritmo que desacelera tudo, semelhante a um jogo agradável e acolhedor. Depois de uma longa sequência de lutas, voltar ao Morning Glory foi mesmo revigorante.

Todas estas tarefas aumentam o «Daddy Rank» do Kiryu, o que desbloqueia mais interações e momentos da história. Algumas das conversas até me apanharam desprevenido com o quão genuínas pareciam. O realizador Ryosuke Horii considerou este conteúdo essencial, e eu percebo porquê. Dá ao Kiryu espaço para simplesmente existir fora de todas as travessuras típicas e repletas de conflitos do Yakuza em que ele se mete.

Há também um novo modo chamado «Bad Boy Dragon». Este modo coloca o Kiryu em lutas em grande escala, onde ele lidera um grupo contra gangues rivais. No início, é caótico de uma forma divertida, como um jogo de luta incrível, mas com um toque de gestão de grupo.

Tive uma partida em que perdi completamente a noção do que se estava a passar e concentrei-me apenas em limpar o espaço à minha volta. Algo que quero mesmo destacar na minha análise do Yakuza Kiwami 3 é que, após algumas rondas, começa a parecer um pouco repetitivo.

A emulação do Game Gear é outra adição fixe. Podes jogar títulos clássicos da SEGA dentro do jogo, incluindo o Sonic Chaos e o Streets of Rage. Acabei por passar mais tempo do que esperava aqui, mais por curiosidade do que por nostalgia, já que estes jogos saíram muito antes do meu tempo (mas mesmo assim diverti-me a ser péssimo neles).

É nas sub-histórias que as coisas ficam… complicadas. O jogo original tinha bem mais de 100, enquanto esta versão inclui cerca de 31, combinando as que regressam com as novas. Faltam várias das favoritas dos fãs, e as novas sub-histórias seguem frequentemente uma estrutura mais simples. Dá mesmo para sentir a diferença se já jogaste o original, já que algumas terminam mais depressa do que o esperado.

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Crítica de Dark Ties: a minha história vale o teu tempo (com algumas ressalvas)

Como já referi na minha análise de Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties, recomendo que jogues o Dark Ties só depois de teres terminado o Kiwami 3. É uma campanha totalmente jogável a que podes aceder a partir do menu principal.

O «Dark Ties» não é um modo bónus qualquer, mas sim uma história e uma progressão próprias. A história principal demora cerca de 3 a 6 horas; quem quiser completar tudo pode alongá-la até 15 ou mesmo 20 horas.

A história segue o Mine em 2007, depois de o seu negócio ter ido por água abaixo por causa de uma traição. Ele vagueia por Kamurocho e fica fascinado com a lealdade que vê no mundo da yakuza. Isso aproxima-o do Tsuyoshi Kanda, que se torna a sua porta de entrada.

Algo que tenho de destacar nesta crítica a «Yakuza Dark Ties» é o tempo que vais passar na cabeça do Mine. O seu monólogo interior dá-te uma ideia clara de como ele pensa e porque é que age daquela forma. Há momentos em que ele observa as pessoas à distância, quase a analisá-las, o que contribui para a profundidade da sua personagem.

Acho que a ligação dele com o Daigo Dojima acrescenta mais uma dimensão que os fãs da série, antigos ou novos, vão apreciar. Especialmente porque algumas das cenas deles parecem tão pessoais e marcantes quanto as melhores histórias típicas da Yakuza.

Dica de profissional Se és novo na franquia, não precisas de ter jogado o Yakuza 3 original, a sua remasterização ou qualquer outro título da série para curtires o Kiwami 3 & Dark Ties, já que o jogo inclui um sistema de resumo detalhado que te põe a par de tudo. Dito isto, jogar primeiro o Yakuza 0, o Kiwami e o Kiwami 2 vai fazer com que a história do Kiryu te marque muito mais.

Em comparação com a campanha «principal» do Kiwami 3, o combate muda bastante aqui. O Mine usa um estilo de shoot-boxing que se concentra na velocidade e em manter os inimigos no ar – ao estilo do Kazuya Mishima. Tive um momento numa luta com muita gente em que mantive os inimigos no ar por mais tempo do que esperava, e acabou por ser um dos combates mais gratificantes do jogo.

O modo «Despertar das Trevas» torna as lutas mais agressivas, o que se encaixa muito bem na personalidade Kirin da Mine. Muda visivelmente o tom do combate e, na verdade, gostei mais de jogar com a Mine do que com o Kiryu em algumas situações. O conjunto de movimentos dela parecia, no geral , mais rápido e mais dinâmico.

O conteúdo secundário inclui o «Kanda Damage Control» e a «Arena do Inferno»». Estes modos trazem variedade, mas a premissa por trás de algumas missões pode parecer um pouco desconfortável, dependendo de como interpretas as personagens envolvidas.

No geral, a história joga pelo seguro, preenchendo lacunas do jogo original sem se aventurar demasiado numa nova direção. O final, em particular, suscitou reações mistas nas críticas a «Yakuza Dark Ties» que podes encontrar na Internet. MAS, para mim, esta campanha acaba por ser uma das partes mais interessantes de todo o pacote.

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Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Pontuação no Metacritic e aceitação da crítica

Para além da minha própria análise de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, a reação a este jogo é bastante variada, o que fica bem claro quando vês as pontuações.

No Metacritic, as versões para Nintendo Switch 2 e Xbox Series X/S têm 79 e 77, respetivamente, ambas classificadas como «Geralmente Favoráveis» à data em que escrevo isto. A versão para PS5 fica nos 74, enquanto a versão para PC fica nos 73, ambas na categoria «Mista» ou «Média».

O OpenCritic atribui ao «Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties» uma média de pontuação na casa dos 70, com cerca de 63 a 65% dos críticos a recomendá-lo.

No entanto, as pontuações dos utilizadores contam uma história diferente. A versão para PS5 fica na casa dos 6,2, o que mostra uma diferença notável entre os críticos e os jogadores:

Plataforma Pontuação no Metacritic Percepção Nintendo Switch 2 77/100 Geralmente favorável Xbox Series X/S 79/100 Em geral, favorável PS5 74/100 «Mistas ou médias» PC 73/100 "Misturadas ou médias OpenCritic Média de 74/100 63% dos críticos recomendam Pontuação dos utilizadores (PS5) 6,2/10 Misturada ou média, mas visivelmente mais baixa do que as pontuações dos críticos

Reparei num padrão claro ao ler as críticas individuais a «Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties». Os críticos que abordaram o jogo como um lançamento independente costumavam dar-lhe uma nota de cerca de 7 ou 8 em 10, enquanto aqueles que o compararam com a versão original ou com a remasterização deram-lhe notas muito mais baixas.

A variação entre os meios de comunicação é invulgarmente grande. Algumas pontuações descem até aos 20 em 100, enquanto outras chegam aos 90. Esse tipo de variação é, na verdade, raro, mesmo para um lançamento que divide opiniões.

Este jogo acabou por ser um dos títulos da série principal da Yakuza com piores críticas. Por outro lado, apesar de ficar aquém de alguns dos melhores jogos da série Yakuza, tanto o Yakuza 3 original como a sua versão remasterizada obtiveram pontuações médias mais elevadas.

A controvérsia em torno da história do Kiwami 3 explicada

Há duas questões principais que estão na origem da controvérsia em torno deste lançamento: as decisões de elenco e as alterações na história.

O ator Teruyuki Kagawa foi escolhido para interpretar Goh Hamazaki. Ele já tinha admitido ter cometido uma falta de conduta em 2022, o que provocou reações negativas por parte de parte da comunidade. Uma petição a pedir a sua substituição reuniu cerca de 10 000 assinaturas.

O realizador Ryosuke Horii abordou a decisão publicamente, afirmando que o elenco se adequava à personagem. A SEGA optou por não comentar mais o assunto. Isto levantou questões sobre a coerência. Num caso anterior, outro ator da série tinha sido substituído relativamente depressa após problemas legais.

As mudanças na história suscitaram tanta discussão quanto. No jogo original, a história da Mine termina de uma forma muito específica (sem spoilers). Aqui, esse desfecho é alterado, o que cria um efeito em cadeia para os próximos títulos. O jogo também dá a entender uma nova direção para a série, sugerindo que futuros remakes possam seguir uma linha temporal diferente, em vez de se cingirem estritamente aos originais.

Como estou a publicar uma crítica ao Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, tenho de dizer que consigo ver os dois lados da questão. Alguns jogadores estão interessados numa nova direção. Outros acham que isso enfraquece momentos emocionais importantes da história original.

Sinceramente? Eu inclino-me um pouco mais para o lado de «respeitar o material original» (afinal, sou um fã da velha guarda do Yakuza), mas nenhuma das reações me parece irracional. Resumindo, tudo se resume ao quanto valorizas manter-te fiel à narrativa original.

Análise de Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties: como é que o jogo funciona nas diferentes plataformas?

Para quem quiser comparar o Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties entre as versões para Nintendo Switch 2 e Xbox Series X, eis como se comparam — juntamente com as versões para PS5 e PC — com base no desempenho e na sensação geral:

Nintendo Switch 2: Funciona a 30 fps tanto no modo ligado à base como no modo portátil. A resolução ajusta-se dinamicamente, o que significa que as imagens podem parecer um pouco menos nítidas durante os combates ou em cenas com muita gente.

Durante a minha análise do jogo «Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties», reparei nisso sobretudo nas lutas maiores, em que os detalhes ficam ligeiramente desfocados. Ainda assim, mantém-se suficientemente estável para sessões longas, e a opção portátil é uma grande vantagem em termos de portabilidade.

Xbox Series X/S: Oferece uma resolução mais alta e um desempenho mais fluido em comparação com a Switch 2. Os problemas iniciais com as cores e o HDR foram corrigidos após o lançamento.

Jogar no Xbox dá uma sensação mais consistente, especialmente nas lutas contra chefes, onde a nitidez visual ajuda bastante.

PC (Steam): O desempenho depende da tua configuração. Uma placa gráfica de gama média lida bem com 1080p e 1440p, enquanto placas mais potentes conseguem atingir taxas de fotogramas mais elevadas.

Funcionalidades como o DLSS e o FSR ajudam a estabilizar o desempenho. Durante a minha sessão de jogo com o Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, não deparei-me com grandes problemas, embora tenham surgido algumas falhas ocasionais durante as transições.

PS5: Amplamente considerada uma excelente adaptação para este remake, a versão para PS5 tem como objetivo uma resolução nativa de 4K a 60 FPS fixos.

Graças ao SSD ultrarrápido da consola, os tempos de carregamento para entrar em edifícios ou iniciar sub-histórias são quase instantâneos, o que representa um enorme salto em relação à experiência original da PS3. O feedback tátil do DualSense também é uma característica que se destaca aqui; vais sentir o ruído característico das ondas de Okinawa e a resistência nos gatilhos durante as cenas de ação.

Em suma, a minha análise de «Yakuza Kiwami & Dark Ties» mostra que o jogo tem um bom desempenho em todas as plataformas, com a PS5 e uma Xbox Series X a proporcionarem a experiência mais fluida, enquanto o desempenho no PC depende muito da tua configuração de hardware e das tuas escolhas de otimização.

O Switch 2, por sua vez, sacrifica um pouco da nitidez visual em prol da portabilidade, mas continua a oferecer uma forma estável e agradável de jogar.

Análise de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: O meu veredicto geral

Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Esta parte da minha análise de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties responde à pergunta principal que ainda nos traz aqui a todos – vale a pena comprar o Yakuza Kiwami 3 e, se sim, pelo preço cheio?

É aqui que as coisas ficam um pouco mais subjetivas, porque a resposta vai depender muito do que mais te interessa num jogo da série Yakuza.

Pessoalmente, diria que este é um bom (mas não excelente) ponto de entrada na série Yakuza para quem está a começar e quer jogar os títulos mais «modernos», tanto em termos de gráficos como de jogabilidade. Além disso, o combate atualizado faz uma grande diferença logo de início. É mais fácil entrar em lutas, perceber a mecânica e realmente desfrutar da jogabilidade a cada momento.

E embora eu recomende vivamente que jogues todos os títulos Kiwami anteriores e o Yakuza 0 antes deste, a funcionalidade de recapitulação ajuda mesmo. Tentei entrar na história sem revisitar os jogos mais antigos e nunca me senti completamente perdido. Ainda assim, sentes todo o impacto emocional das cenas-chave sem precisares de jogar nenhum outro jogo da série Yakuza, mesmo que algumas referências te escapem.

Para os jogadores que já conhecem a série, a questão é mais complicada. As melhorias no combate são óbvias logo na primeira hora, embora as mudanças na história fiquem em segundo plano o tempo todo. Dei por mim a curtir a jogabilidade enquanto pensava em como certas cenas costumavam decorrer.

As subtramas em falta são percetíveis. Houve momentos em que esperava que uma determinada história secundária aparecesse, só para perceber que não estava incluída. Essa sensação não estraga completamente a experiência, pelo menos para mim, embora fique na cabeça.

★ Um regresso subestimado, mas ambicioso, a um clássico da série Yakuza Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties para PC Compra na Eneba Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties na Xbox Compra na Eneba

O Dark Ties acrescenta um valor real ao pacote. Senti mesmo que não se trata apenas de conteúdo extra atirado lá no final, e fiquei mesmo ansioso por passar para a campanha do Mine depois de terminar um capítulo com o Kiryu. O combate dele é diferente o suficiente para manter as coisas frescas, e a história acrescenta contexto que os fãs de longa data vão apreciar.

Ao preço normal, o valor depende mesmo de quanto dás prioridade à precisão da história em relação às melhorias na jogabilidade. Lembra-te só que, apesar dos cortes no conteúdo, ainda há muito para desfrutar aqui. A história principal dura cerca de 15 horas, e o conteúdo secundário pode aumentar bastante essa duração. Acabei por passar mais tempo do que esperava só a explorar atividades secundárias e a revisitar áreas.

Dito isto, nem todo esse conteúdo atinge o mesmo nível de qualidade. Algumas sub-histórias parecem mais curtas do que o esperado e certos modos perdem o encanto depois de algumas jogadas.

Se valorizas a jogabilidade acima de tudo, esta versão tem muito a oferecer. Se te interessas mais pela consistência narrativa, talvez seja melhor esperares por um desconto ou voltares a jogar a versão anterior.

Prós Contras ✅ O combate parece muito mais fluido e responsivo do que no original



✅ «Dark Ties» acrescenta uma segunda campanha significativa



✅ O conteúdo secundário «Morning Glory» traz momentos marcantes para as personagens



✅ O motor gráfico moderno melhora os visuais e a apresentação geral



✅ É um bom ponto de partida para quem ainda não conhece a série ❌ As alterações na história podem não agradar aos fãs de longa data



❌ Faltam várias sub-histórias favoritas dos fãs



❌ Alguns sistemas de jogabilidade parecem desequilibrados ou demasiado fáceis

Perguntas frequentes