Os 20 melhores jogos clássicos da Sega Genesis para jogares em 2026

Os melhores jogos da Sega Genesis dão-nos uma visão de uma era dourada de inovação e estilo . Esta consola lendária inclui jogos que não só ajudaram a definir o mundo dos videojogos, como ainda hoje oferecem algumas das experiências mais desafiantes e viciantes.

Com um catálogo que abrange jogos de ação, RPGs, jogos de plataformas e beat-'em-ups, a Sega ajudou a moldar os jogos modernos.

Neste artigo, vou destacar a melhor ação trepidante, os enredos profundos e os quebra-cabeças alucinantes que o Sega Genesis tem para oferecer. Pronto para explorar alguns clássicos intemporais? Continua a ler para ficares a saber tudo sobre alguns dos melhores jogos de sempre. Vamos lá!

As nossas melhores escolhas de jogos para a Sega Genesis

Embora todos os 20 jogos desta lista sejam icónicos, três destacam-se pela história, pela inovação na jogabilidade e pela influência duradoura.

Sonic the Hedgehog 2 (1992) – Este jogo definiu a experiência Sega com plataformas à velocidade da luz, a introdução do companheiro favorito dos fãs, o Tails, e o movimento revolucionário Spin Dash. Streets of Rage 2 (1992) – Amplamente considerado um dos melhores jogos de luta de sempre, combina combate fluido, personagens diversificadas e uma banda sonora inesquecível. Castlevania: Bloodlines (1994) – Mais sombrio, mais maduro e visualmente impressionante, este título da série Castlevania apresenta percursos ramificados, um design de níveis criativo e ação intensa.

Estas escolhas de destaque mostram bem como os jogos da Sega Genesis podem ser divertidos. Continua a ler para descobrires a nossa lista completa de jogos imperdíveis e perceberes porque é que deves jogá-los hoje mesmo.

1. Sonic the Hedgehog 2 [O melhor jogo da Sega Genesis em termos de velocidade, piruetas e caos]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Plataformas / Ação Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1992 Criador(es) Sega Tempo médio de jogo 6–8 horas

Ideal para Plataformas em ritmo acelerado e a ação icónica do Sonic

O Sonic the Hedgehog 2 é o jogo que marcou de verdade a era da Genesis e é muitas vezes considerado o melhor jogo da Genesis. Os jogadores controlam o Sonic enquanto ele corre por níveis vibrantes e com um design superdetalhado, a recolher anéis, a derrotar inimigos e a correr contra o tempo.

O jogo apresentou o adorado companheiro, o Tails, que agora pode acompanhar o Sonic no modo cooperativo, acrescentando mais camadas de estratégia e diversão. Os níveis são visualmente distintos, variando entre colinas verdejantes e zonas industriais cheias de engrenagens, espinhos e perigos complexos.

O que realmente se destaca é a própria jogabilidade: o Sonic 2 aperfeiçoou a sensação de velocidade, proporcionando aos jogadores uma adrenalina sem igual em relação a qualquer outro jogo de plataformas da época. O movimento revolucionário «Spin Dash» permitiu uma jogabilidade dinâmica, dando-te a possibilidade de embater em inimigos e obstáculos com um impacto super gratificante; é, sem dúvida, um dos melhores jogos do Sonic que já joguei.

Dica de profissional Explora cada nível ao pormenor – caminhos secretos e Chaos Emeralds escondidas recompensam a observação atenta e o domínio do Spin Dash.

Cada loop, mola e inclinação em ziguezague foi concebida para levar os teus reflexos e o teu timing ao limite, proporcionando uma experiência emocionante.

Os jogadores ainda se entusiasmam com a banda sonora do jogo, com faixas enérgicas que complementam na perfeição o ritmo da ação. Quer o estejas a revisitar por nostalgia ou a jogar pela primeira vez, o Sonic 2 oferece uma aula magistral de design de jogos de plataformas que continua intemporal. Não percas esta oportunidade!

O meu veredicto: Um título essencial para a Genesis, o Sonic the Hedgehog 2 é rápido, divertido e viciante. É um dos jogos de plataformas imperdíveis para quem quer saborear a magia clássica da Sega.

2. Streets of Rage 2 [O melhor jogo da Sega para um fantástico beat 'em up]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Beat ‘em Up / Ação Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1992 Criador(es) Sega Tempo médio de jogo 8–10 horas

Ideal para Lutas cooperativas e combate retro icónico

Considerado um dos melhores jogos da Sega Genesis, o Streets of Rage 2 continua a ser uma referência nos jogos de luta. Vais entrar na pele do Axel, do Blaze e dos teus amigos para lutar contra o submundo do crime numa cidade sombria e iluminada por néons.

O combate é rápido, fluido e gratificante, combinando socos, pontapés, projeções e movimentos especiais com uma variedade de armas espalhadas pelos níveis. Cada personagem tem habilidades únicas, como o Dragon Smash, o Thunder Force e o Cyclone Kick – o que acrescenta profundidade e rejuvelecibilidade ao jogo.

A versão para Genesis do Streets of Rage 2 capta o caos urbano do início dos anos 90, com cenários animados repletos de detalhes, desde becos escuros até confrontos nos telhados. Mas o que mais se destaca é a banda sonora: as batidas eletrónicas de Yuzo Koshiro criam um ambiente cheio de adrenalina que complementa na perfeição o combate frenético.

Os níveis estão repletos de variedade de inimigos e surpresas. Acredita, encadear combos e esquivar-te dos ataques vai manter-te na ponta da cadeira.

Dica de profissional Junta-te a um amigo para desbloquear combos escondidos e experimentar diferentes combinações de personagens – a sinergia cooperativa pode virar o jogo contra inimigos mais difíceis.

O Streets of Rage 2 é mais do que apenas um ótimo jogo; consegue o equilíbrio perfeito entre desafio e diversão, oferecendo tanto nostalgia para jogadores veteranos como um ponto de entrada acessível para os novatos. A jogabilidade cooperativa, a música memorável e os controlos precisos tornam-no absolutamente intemporal.

O meu veredicto: Uma referência entre os beat ‘em ups retro, o Streets of Rage 2 oferece combate elegante, música memorável e diversão sem fim para os fãs de jogos de ação clássicos.

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3. Castlevania: Bloodlines [Melhor jogo da Sega para terror gótico em movimento]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e plataformas / Terror gótico Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1994 Criador(es) Konami Tempo médio de jogo 6–8 horas

Ideal para Ação sombria e acelerada com percursos ramificados

Castlevania: Bloodlines é um jogo de destaque para a Genesis, com ação em ritmo acelerado e uma atmosfera gótica. Os jogadores percorrem a Europa na pele de um dos dois caçadores de vampiros, enfrentando hordas de monstros, chefes assustadores e a própria sombra do Drácula.

O jogo combina plataformas clássicas com combate fluido, mecânicas de chicote e magia, o que torna cada confronto dinâmico e intenso. Os níveis são visualmente impressionantes, combinando arquitetura gótica, castelos assombrados e florestas assustadoras que mergulham os jogadores num mundo arrepiante. O Bloodlines introduziu percursos ramificados e finais múltiplos, conferindo-lhe uma profundidade raramente vista nos jogos de plataformas da época.

As suas características incluem uma jogabilidade rápida e implacável, acompanhada por uma banda sonora sombria que intensifica cada salto, cada balanço e cada batalha contra um chefe.

Dica de profissional Experimenta as duas personagens – cada uma tem pontos fortes e estilos de jogo diferentes que podem mudar radicalmente a tua forma de lidar com os inimigos e de explorar o mundo.

Serás recompensado por dominares o timing, esquivares-te dos padrões dos inimigos e explorares áreas escondidas em busca de melhorias. O ritmo do jogo e o seu design atmosférico tornam-no numa ponte perfeita entre os títulos tradicionais da série Castlevania e a narrativa experimental dos jogos mais recentes.

O meu veredicto: Castlevania: Bloodlines é uma obra-prima gótica para a Genesis, que oferece ação a um ritmo alucinante, percursos ramificados e uma atmosfera inesquecível. Tanto os fãs de jogos de plataformas como os de terror vão achá-lo cativante.

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4. Beyond Oasis [A Melhor Aventura Elemental na Sega Genesis]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1994 Criador(es) Sega Tempo médio de jogo 12–15 horas

Ideal para Exploração, combate elemental e aventura centrada na história

O Beyond Oasis é um dos melhores RPG de ação e um clone de Zelda de primeira, que combina exploração, combate e um enredo mágico num mundo visualmente vibrante. Vais assumir o papel do Príncipe Ali, empunhando um braço dourado místico capaz de invocar espíritos elementais para te ajudar na batalha. Do fogo à água e ao ar, estes espíritos oferecem habilidades únicas que transformam o combate e a resolução de quebra-cabeças.

O mundo é lindamente detalhado, com florestas exuberantes, masmorras e vilas que convidam à exploração. O combate é rápido e envolvente, combinando lutas com espadas com o uso inteligente de poderes elementais.

Dica de profissional Usa os espíritos elementais estrategicamente em combate – combiná-los com o ambiente pode criar efeitos em cadeia poderosos contra os inimigos.

A narrativa é rica, equilibrando uma jornada heróica com personagens secundários memoráveis, missões secundárias e tesouros escondidos. Adorei o sistema de invocação do jogo – não há duas batalhas iguais, e os jogadores são constantemente incentivados a experimentar diferentes combinações de espíritos.

Se gostas de RPGs de ação, não podes perder o Monster World IV, um título menos conhecido, mas brilhante, que vem enriquecer a coleção.

O meu veredicto: Um RPG de ação que se destaca na Genesis, o Beyond Oasis oferece aventura, estratégia e combate mágico que mantêm os jogadores imersos.

5. Gunstar Heroes [A melhor diversão explosiva de «run-and-gun» na Sega]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Run-and-Gun / Ação Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1993 Criador(es) 6–8 horas Tempo médio de jogo 12–15 horas

Ideal para Ação frenética e jogabilidade cooperativa caótica

O Gunstar Heroes é um jogo de tiro frenético do tipo «correr e disparar», com uma jogabilidade explosiva que te vai deixar a querer mais. Vais escolher entre dois heróis e lutar em níveis super criativos, cheios de ondas de inimigos, obstáculos e confrontos épicos com chefes.

O sistema de combate do jogo é rápido, fluido e infinitamente personalizável – podes combinar diferentes armas para obter efeitos únicos, ao mesmo tempo que te permite disparar em várias direções. O modo cooperativo intensifica o caos e a diversão, permitindo que dois jogadores experimentem armas e estratégias juntos.

Dica de profissional Experimenta combinações de armas logo no início – algumas combinações criam efeitos devastadores que tornam as lutas contra os chefes muito mais fáceis de gerir.

Os níveis são visualmente arrojados e enérgicos, com ambientes criativos que vão desde fábricas em chamas a fortalezas flutuantes. O jogo apresenta ação ininterrupta e um design de níveis inventivo, onde as surpresas espreitam em cada esquina.

A banda sonora é cheia de energia, a condizer com o ritmo e a intensidade de cada fase. Se adoras jogos de plataformas repletos de ação, vale a pena dar uma olhadela no As Aventuras do Rocket Knight e no Dynamite Headdy, além do Gunstar Heroes.

O meu veredicto: Um jogo imperdível para os fãs de ação, o Gunstar Heroes oferece uma jogabilidade rápida e explosiva, um design criativo e uma rejogabilidade infinita.

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6. ToeJam & Earl [A aventura roguelike mais funky da Sega]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Roguelike / Aventura Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1991 Criador(es) Johnson Voorsanger Productions Tempo médio de jogo 8–12 horas

Ideal para Exploração, jogo cooperativo e humor excêntrico

O ToeJam & Earl é uma experiência roguelike única e divertida, onde controlas dois rappers alienígenas que ficaram presos na Terra. O jogo combina exploração com vista de cima com humor excêntrico, níveis aleatórios e jogabilidade cooperativa. Vais procurar peças da nave espacial para fugires da Terra, encontrando inimigos esquisitos, presentes escondidos e eventos aleatórios pelo caminho.

Dica de profissional Joga com um amigo no modo cooperativo – o trabalho em equipa facilita a navegação pelos níveis aleatórios e maximiza a diversão.

O seu enorme charme reside na mistura de uma jogabilidade descontraída com mecânicas desafiantes do género roguelike. Os níveis são gerados proceduralmente, mantendo cada jogada sempre nova. Os jogadores recolhem power-ups, desbloqueiam novas habilidades e exploram ambientes estranhos e coloridos, repletos de detalhes caprichosos.

A exploração aberta e livre do jogo é acompanhada por uma banda sonora divertida que complementa na perfeição a estética lúdica, resultando numa das melhores experiências de roguelike que há.

O meu veredicto: Um roguelike deliciosamente pouco convencional, o ToeJam & Earl oferece humor, exploração e uma jogabilidade que dá para jogar vezes sem conta. Perfeito para fãs de aventuras excêntricas.

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7. Shinobi III: O Regresso do Mestre Ninja [Uma aula magistral de ação ninja em consolas retro]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação e plataformas Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1993 Criador(es) Sega Tempo médio de jogo 6–8 horas

Ideal para Ação ninja em ritmo acelerado e plataformas acrobáticas

Shinobi III: O Regresso do Mestre Ninja é um jogo de ação e plataformas visualmente deslumbrante que aperfeiçoa a arte da jogabilidade ninja. Os jogadores controlam o Joe Musashi enquanto ele percorre níveis traiçoeiros cheios de inimigos, armadilhas e chefes. O jogo dá ênfase a movimentos fluidos, sincronização precisa e habilidade acrobática, criando uma sensação emocionante de velocidade e domínio.

Dica de profissional Domina logo as técnicas de corrida rápida e de salto na parede – estes movimentos são essenciais para ultrapassar secções complicadas e descobrir caminhos escondidos.

O combate combina ataques corpo a corpo, shurikens e técnicas de ninjutsu, permitindo que te adaptes a vários tipos de inimigos. A velocidade do jogo, as plataformas acrobáticas e os controlos precisos fazem com que cada jogada seja dinâmica e gratificante.

Os níveis têm animações lindíssimas, com cenários incríveis e detalhados e movimentos suaves das personagens. A banda sonora complementa a ação, proporcionando um pano de fundo enérgico a cada nível.

O meu veredicto: Um dos melhores jogos de ação e plataformas da Genesis, o Shinobi III oferece uma jogabilidade ninja rápida, precisa e visualmente impressionante que ainda hoje impressiona.

8. Phantasy Star IV: O Fim do Milénio [O melhor RPG épico clássico da Sega]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG por turnos Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1993 Criador(es) Sega Tempo médio de jogo 30–40 horas

Ideal para Uma narrativa profunda e uma experiência de RPG centrada nas personagens

O Phantasy Star IV: O Fim do Milénio é amplamente considerado o auge da série Phantasy Star na Genesis. Vais embarcar numa aventura de RPG por turnos, comandando um grupo de heróis encarregados de salvar o Sistema Estelar Algol de um mal iminente. A história é rica em reviravoltas, personagens memoráveis e momentos emocionantes que rivalizam com os RPGs modernos.

A jogabilidade combina combate estratégico por turnos, exploração de cidades e masmorras, e uma variedade de feitiços e habilidades que fazem deste um dos melhores jogos para o raciocínio tático. O design visual é vibrante, levando ao limite o hardware da Genesis com sprites de personagens e ambientes detalhados.

Dica de profissional Experimenta diferentes combinações de grupo e estratégias mágicas para enfrentares inimigos mais difíceis e desbloqueares elementos ocultos da história.

A sua força reside na combinação de uma história cativante, combate estratégico e acabamento gráfico que o eleva acima de muitos jogos da época. Muitos elogiam os diálogos, as interações entre personagens e o design de missões com várias camadas.

A banda sonora oferece uma trilha sonora arrebatadora e emotiva que realça a narrativa épica. Tanto para quem joga pela primeira vez como para quem já conhece o jogo, este é um dos melhores jogos de aventura, oferecendo horas de uma experiência de RPG envolvente, com vários finais secretos e missões secundárias para descobrires.

O meu veredicto: Um RPG definitivo para a Genesis, o Phantasy Star IV combina história, estratégia e apresentação numa experiência imperdível para os fãs de RPG.

9. Sonic & Knuckles [Melhor jogo do Genesis com a inovação «Lock-On»]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Plataformas / Ação Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1994 Criador(es) Sega Tempo médio de jogo 6–8 horas

Ideal para Fãs do Sonic e mecânicas de jogo criativas

O Sonic & Knuckles revolucionou os jogos em cartucho com a sua tecnologia inovadora de «lock-on», que permite aos jogadores ligá-lo a títulos anteriores do Sonic para desbloquear novos níveis e experiências. Assume o controlo do Sonic ou do Knuckles e percorre níveis frenéticos repletos de anéis, inimigos e segredos.

Os níveis do jogo são vastos, com vários percursos e áreas escondidas que incentivam a rejogabilidade. O combate é refinado, a jogabilidade de plataformas é precisa e os gráficos são brilhantes e bem trabalhados para a época. Adorei a funcionalidade «lock-on», que amplia as possibilidades de jogo, oferecendo-te novas formas de explorar o universo do Sonic e aumentando drasticamente o valor de rejogabilidade.

Dica de profissional Tenta ligar o Sonic 3 ao Sonic & Knuckles para acederes à história completa e às zonas escondidas, e aproveitares ao máximo a jogabilidade.

Os fãs dos jogos do Sonic vão adorar a combinação imbatível de nostalgia e inovação, com música e design de níveis que complementam na perfeição a ação acelerada. Quer jogues sozinho ou explores o conteúdo expandido desbloqueado através de outros cartuchos, o Sonic & Knuckles é mesmo um jogo imperdível.

O meu veredicto: Um jogo de plataformas criativo com elevada rejogabilidade, o Sonic & Knuckles oferece tanto a ação clássica do Sonic como uma inovação revolucionária ao nível dos cartuchos.

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10. Shining Force [O melhor RPG tático para a Sega Genesis]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 2013 (relançamento) Criador(es) Sega Tempo médio de jogo 20–30 horas

Ideal para Combate estratégico de fantasia em grelha

Shining Force é um RPG tático clássico que combina uma história de fantasia cativante com combate estratégico em grelha. Controlas um grupo de heróis numa missão para salvar o seu reino, usando o posicionamento, as habilidades das personagens e o planeamento tático para derrotar os inimigos.

O jogo foi muito elogiado pelo seu estilo artístico encantador e pelas suas personagens memoráveis. O sistema por turnos é envolvente e recompensa o planeamento cuidadoso e a experimentação. Há uma verdadeira profundidade na evolução das personagens e na complexidade estratégica, o que te incentiva a pensar criticamente sobre cada jogada.

Dica de profissional Equilibra bem o teu grupo – misturar personagens de combate corpo a corpo, de longo alcance e que usam magia maximiza a versatilidade e torna as batalhas mais fáceis de gerir.

A combinação de enredo, estratégia e batalhas táticas torna esta experiência gratificante tanto para novatos como para veteranos.

O meu veredicto: Um jogo imperdível para os fãs de jogos de estratégia, o Shining Force oferece estratégia, história e desafio em igual medida.

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11. Sonic & SEGA: All-Stars Racing [A melhor diversão com karts de alta velocidade na Sega]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Corrida / Kart Plataformas Sega Genesis (através de coleções retro) Ano de lançamento 2010 Criador(es) Sumo Digital / Sega Tempo médio de jogo 10–15 horas

Ideal para Multijogador competitivo e diversão a alta velocidade

O «Sonic & SEGA: All-Stars Racing» reúne personagens icónicas de todo o universo da SEGA numa aventura de karts a um ritmo alucinante e é um dos melhores jogos de corridas do momento. Vais adorar correr em pistas criativas, usando power-ups e as habilidades únicas de cada personagem para ganhares vantagem.

O jogo combina a mecânica tradicional das corridas de kart com toques criativos inspirados na franquia de cada personagem.

Dica de profissional Concentra-te em dominar a habilidade especial de cada personagem – isso pode virar o jogo em corridas renhidas.

As pistas são dinâmicas e visualmente vibrantes, com vários atalhos, perigos e surpresas, o que mantém cada corrida emocionante. Há um elenco de estrelas e movimentos especiais específicos de cada personagem – compete sozinho, contra a IA ou com amigos no modo multijogador!

O meu veredicto: Um jogo de corridas de karts cheio de personalidade, o «Sonic & SEGA: All-Stars Racing» oferece diversão sem fim para os fãs de velocidade, competição e nostalgia da SEGA.

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12. Landstalker [Incrível aventura de RPG de ação isométrica na Sega]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Aventura Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1992 Criador(es) Climax Entertainment / Sega Tempo médio de jogo 12–18 horas

Ideal para Fãs de quebra-cabeças, exploração e aventura

O Landstalker é um RPG de ação isométrico único e um dos melhores jogos de quebra-cabeças de sempre. Apresenta o caçador de tesouros Nigel enquanto este percorre um vasto mundo de quebra-cabeças, masmorras e armadilhas.

Os jogadores envolvem-se em exploração, combate e resolução inteligente de quebra-cabeças, enquanto descobrem segredos e tesouros. A sua perspetiva oferece um desafio distinto e acrescenta profundidade ao mundo.

Dica de profissional Presta atenção às pistas do ambiente e usa a perspetiva isométrica para planear os teus saltos – muitos tesouros exigem uma navegação precisa.

Pessoalmente, não me cansava da combinação de perspetiva isométrica, quebra-cabeças cheios de aventura e humor do jogo. Os jogadores têm de fazer saltos complicados com cuidado, evitar armadilhas e descobrir itens escondidos, tudo isto enquanto apreciam o estilo artístico encantador e caricatural e a banda sonora memorável. Com a exploração no seu cerne, o Landstalker recompensa a curiosidade e o raciocínio inteligente.

O meu veredicto: Um RPG de ação isométrico que se destaca, o Landstalker oferece quebra-cabeças desafiantes, uma exploração envolvente e um mundo fantástico que ainda hoje cativa.

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13. Crusader of Centy [Uma joia escondida entre os jogos de RPG de ação]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1994 Criador(es) Nextech / Sega Tempo médio de jogo 8–12 horas

Ideal para Fãs de aventura, exploração e arte encantadora

O Crusader of Centy é um RPG de ação vibrante, frequentemente comparado a A Lenda de Zelda. Os jogadores controlam um jovem herói que explora um mundo colorido cheio de quebra-cabeças, inimigos e missões. O jogo conta com animais de companhia que oferecem habilidades únicas, melhorando o combate e a exploração.

Dica de profissional Experimenta com diferentes animais de companhia – os seus poderes únicos podem ajudar a resolver quebra-cabeças e a derrotar inimigos mais difíceis.

O jogo apresenta uma combinação de gráficos encantadores, uma história envolvente e o inovador sistema de companheiros, que acrescenta profundidade e estratégia às batalhas. É difícil não adorar descobrir itens escondidos, enfrentar masmorras com designs engenhosos e experimentar diferentes animais de companhia para superar os desafios.

A banda sonora divertida e os ambientes detalhados mergulham ainda mais os jogadores neste mundo fantástico.

O meu veredicto: Uma joia escondida da biblioteca da Genesis, o Crusader of Centy oferece uma jogabilidade JRPG envolvente, visuais encantadores e mecânicas criativas.

14. Kid Chameleon [Melhor jogo de plataformas com transformações na Sega Genesis]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1992 Criador(es) Sega Tempo médio de jogo 6–10 horas

Ideal para Jogadores que gostam de jogos de plataformas criativos e de exploração

O Miúdo Camaleão é um jogo de plataformas único , onde podes transformar-te em várias personagens, cada uma com habilidades distintas. O jogo tem mais de 100 níveis com plataformas desafiantes, caminhos escondidos e designs de níveis criativos. Tens de te adaptar aos obstáculos e inimigos, usando as transformações com sabedoria.

Dica de profissional Usa a transformação certa de forma estratégica em cada nível para desbloquear áreas escondidas e facilitar as partes mais difíceis.

O jogo apresenta uma jogabilidade transformativa, que incentiva a experimentação e acrescenta variedade à experiência de plataformas. Desde cavaleiros e robôs a ninjas e feiticeiros, cada forma oferece uma nova maneira de explorar e superar desafios. O jogo também apresenta batalhas contra chefes memoráveis e layouts de fases engenhosos.

O meu veredicto: O Miúdo Camaleão é um jogo de plataformas criativo e envolvente com mecânicas de transformação, que oferece diversão e rejogabilidade infinitas.

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15. Vectorman [Um jogo de plataformas visualmente impressionante da Sega]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Plataformas / Ação Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1995 Criador(es) BlueSky Software / Sega Tempo médio de jogo 5–8 horas

Ideal para Fãs de jogos de plataformas visualmente impressionantes e com jogabilidade acelerada

O Vectorman é um jogo de plataformas visualmente impressionante que levou o hardware da Genesis ao limite com gráficos fantásticos e sprites 3D pré-renderizados. Os jogadores controlam o Vectorman, um herói robô que enfrenta hordas de inimigos em níveis lindamente desenhados. A jogabilidade combina ação em ritmo acelerado, plataformas precisas e desafios ambientais criativos.

Dica de profissional Experimenta as armas do Vectorman para maximizar os danos contra tipos específicos de inimigos e descobrir segredos escondidos nos níveis.

O design visual e os layouts criativos dos níveis fazem com que cada fase pareça nova e envolvente. Vais ficar viciado na banda sonora futurista e nas animações fluidas, que melhoram a experiência de jogo.

Contorna os perigos, derrota os inimigos e usa as habilidades do Vectorman para avançares neste mundo visualmente impressionante.

O meu veredicto: Um jogo de plataformas de destaque do final da era Genesis, o Vectorman oferece gráficos deslumbrantes, controlos precisos e ação envolvente que ainda hoje parece moderna.

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16. Mortal Kombat II [Clássico icónico dos jogos de luta, melhor do que a versão para SNES]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Luta Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1993 Criador(es) Midway / Acclaim Tempo médio de jogo 5–10 horas

Ideal para Entusiastas de jogos de luta e jogos competitivos

A versão do Mortal Kombat II para a Sega Genesis é considerada superior à versão para a SNES. É o jogo de luta marcante que definiu o género na década de 1990 e é um dos melhores jogos de luta de sempre.

Os jogadores escolhem entre um elenco diversificado de personagens, cada um com movimentos e fatalities únicos, lutando em combates um contra um para se tornarem o lutador definitivo. O combate acelerado do jogo , o seu característico sangue e os icónicos golpes finais tornaram-no inesquecível.

Dica de profissional Treina os combos e as fatalities de cada personagem para ganhares vantagem no modo versus e desbloqueares técnicas secretas.

Os jogadores são desafiados a dominar combos, descobrir movimentos escondidos e contra-atacar estrategicamente os adversários. Os gráficos digitalizados e a banda sonora intensa mergulham ainda mais os jogadores na atmosfera brutal e competitiva. O modo multijogador permite batalhas intensas com amigos, o que contribui para o seu apelo duradouro.

O meu veredicto: Um clássico dos jogos de luta, o Mortal Kombat II é a aposta da Sega na ação brutal, personagens inesquecíveis e jogabilidade competitiva – e continua a entusiasmar os fãs até hoje.

17. NBA Jam [Jogo de basquetebol arcade exagerado na Sega]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Desporto / Arcade Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1993 Criador(es) Midway / Acclaim Tempo médio de jogo 5–8 horas

Ideal para Desportos de arcada e diversão multijogador

O NBA Jam é um lendário jogo de basquetebol de arcada com partidas dois contra dois, em ritmo acelerado e com jogadas exageradas. Os jogadores fazem afundanços, combos e manobras aéreas que desafiam as leis da física, tudo ao som de uma banda sonora cativante e enérgica. O estilo exagerado do jogo cria uma experiência superdivertida e competitiva, tão divertida quanto os jogos desportivos arcade de hoje em dia.

Dica de profissional Experimenta usar códigos de trapaça para desbloquear jogadores escondidos e movimentos especiais, para ainda mais emoção ao estilo arcade.

É difícil não curtir a jogabilidade caótica e as frases de efeito memoráveis. Cada partida é imprevisível, com afundanços explosivos, power-ups e códigos secretos que aumentam a vontade de jogar de novo. Os jogadores coloridos e animados, juntamente com os controlos responsivos, fazem com que cada jogo seja intenso e emocionante.

O modo multijogador permite que os amigos competam frente a frente durante incontáveis horas de diversão ao estilo arcade num dos melhores jogos de basquetebol de sempre.

O meu veredicto: Um clássico dos jogos desportivos de arcada, o NBA Jam oferece ação de basquetebol louca e cheia de energia, que continua a ser um jogo obrigatório para os fãs de diversão e caos.

18. Contra: Hard Corps [O melhor jogo de «run-and-gun» da série Contra]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Run-and-Gun / Ação Plataformas Sega Genesis Ano de lançamento 1994 Criador(es) Konami Tempo médio de jogo 6–10 horas

Ideal para Fãs incondicionais de ação e jogos de tiro

Contras: O Hard Corps é um jogo de tiro do tipo «run-and-gun» desafiante, com ação intensa, enredos ramificados e várias personagens jogáveis. Os jogadores enfrentam ondas de inimigos, esquivam-se de perigos e derrotam chefes gigantes enquanto percorrem níveis variados e em ritmo acelerado. A precisão e os reflexos rápidos são essenciais para teres sucesso.

Dica de profissional Muda de personagem a meio do jogo para enfrentares níveis específicos de forma mais eficaz – cada personagem tem armas e habilidades únicas, adequadas a diferentes desafios.

A combinação de vários personagens jogáveis e percursos ramificados oferece uma jogabilidade variada e uma elevada capacidade de rejogabilidade. Os controlos precisos, o armamento explosivo e a elevada dificuldade tornam-no numa experiência gratificante para jogadores dedicados. Os gráficos e a banda sonora representam o auge dos jogos de ação de 16 bits.

O meu veredicto: Um jogo de tiros desafiante e emocionante, o Contra: Hard Corps oferece ação implacável, vários caminhos narrativos e as emoções clássicas dos jogos «run-and-gun».

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19. Pacote de Estratégia da SEGA [Coleção clássica de jogos de estratégia que vale a pena conferir]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Estratégia / Coleção Plataformas PC / Digital Ano de lançamento 2011 Criador(es) Sega Tempo médio de jogo 20–30 horas

Ideal para Entusiastas de jogos de estratégia e colecionadores de jogos retro

O Pacote de Jogos de Estratégia da SEGA é uma coleção digital de jogos clássicos de estratégia da SEGA, que oferece aos jogadores uma forma prática de desfrutar de vários títulos num único pacote. Desde RPGs táticos aos melhores jogos de estratégia, a coleção proporciona uma variedade de experiências de jogo enraizadas no legado da SEGA.

Dica de profissional Começa pelo jogo mais fácil do pacote para te familiarizares com os controlos antes de te aventurares em títulos mais complexos.

Desfruta de uma acessibilidade imbatível e explora inúmeros jogos de estratégia sem teres de procurar títulos individuais. Cada jogo apresenta os seus próprios desafios, mecânicas e charme histórico, enquanto a conveniência digital moderna permite jogar com facilidade.

Os fãs de jogos táticos e estratégicos vão adorar a profundidade e a variedade deste pacote.

O meu veredicto: Imprescindível para fãs de estratégia e jogadores retro, o Pacote de Jogos de Estratégia da SEGA oferece horas de jogabilidade envolvente e nostalgia da SEGA.

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20. SEGA Genesis Classics [Coleção Retro Definitiva da Sega]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Compilação / Retro Plataformas PC, Xbox Ano de lançamento 2018 Criador(es) Sega Tempo médio de jogo Mais de 50 horas

Ideal para Entusiastas do retro e jogos «tudo-em-um»

O SEGA Genesis Classics é a coleção digital mais completa de jogos da Sega Genesis que existe. Com centenas de títulos de vários géneros, podes desfrutar do melhor do catálogo da Genesis com funcionalidades modernas, como guardar o estado do jogo, a funcionalidade de retrocesso e tabelas de classificação online.

Dica de profissional Aproveita os estados de jogo guardados e as funções de retrocesso para experimentares secções mais difíceis e descobrires segredos escondidos sem te frustrares.

Aqui vais encontrar uma variedade enorme – jogos clássicos de plataformas, RPGs, jogos de tiro e muito mais, tudo num único pacote prático. Os jogadores nostálgicos podem revisitar os seus jogos favoritos de antigamente e fazer novas descobertas, enquanto os novatos podem explorar a história dos jogos da Sega Genesis com melhorias modernas. A interface aperfeiçoada e as funcionalidades adicionais tornam a jogabilidade fluida e acessível.

O meu veredicto: A coleção definitiva do Genesis, o «SEGA Genesis Classics» oferece diversão retro sem fim, comodidades modernas e uma verdadeira celebração do legado da SEGA.

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O meu veredicto geral

Qual é o melhor ponto de partida para os jogos da Sega Genesis hoje em dia? Depende mesmo do que gostas de jogar, mas escolhi alguns dos maiores clássicos que ainda se mantêm atuais:

Para os fãs de velocidade → Sonic the Hedgehog 2 . A emoção de correr por voltas, os mundos coloridos e a estreia do Tails fazem deste jogo um sucesso instantâneo. Volto sempre a jogá-lo por causa daquela sensação de impulso e precisão.

. A emoção de correr por voltas, os mundos coloridos e a estreia do Tails fazem deste jogo um sucesso instantâneo. Volto sempre a jogá-lo por causa daquela sensação de impulso e precisão. Para os fãs de RPG → Phantasy Star IV: O Fim do Milénio . A história prende-te e o sistema de combate por turnos é gratificante. Mostra a Genesis no auge da sua narrativa.

. A história prende-te e o sistema de combate por turnos é gratificante. Mostra a Genesis no auge da sua narrativa. Para os fãs de jogos de ação e plataformas → Gunstar Heroes . As armas são criativas, as explosões não param e o ritmo mantém-te sempre em alerta. É uma diversão caótica que ainda hoje surpreende.

. As armas são criativas, as explosões não param e o ritmo mantém-te sempre em alerta. É uma diversão caótica que ainda hoje surpreende. Para os entusiastas dos beat ’em up → Streets of Rage 2 . Tudo o que este jogo tem faz com que cada luta seja uma loucura. Podes passar horas só a explorar as fases com um amigo.

. Tudo o que este jogo tem faz com que cada luta seja uma loucura. Podes passar horas só a explorar as fases com um amigo. Para quem quer a coleção completa → SEGA Genesis Classics. Reúne imensos sucessos num só lugar, além de funcionalidades modernas como guardar o estado do jogo e retroceder. Uma forma perfeita de mergulhar nesta era lendária sem perderes o fio à meada.

No fim de contas, estas escolhas abrangem todos os estilos de jogo. Desde jogos de plataformas a alta velocidade a RPGs profundos e compilações táticas, há aqui algo para explorar, desfrutar e revisitar sempre que quiseres saborear o clássico da Sega.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo da Sega Genesis?

O melhor jogo do Sega Genesis é o Sonic the Hedgehog 2. A sua jogabilidade frenética, os mundos coloridos e a introdução do Tails fazem dele um jogo imperdível. Ainda hoje, a velocidade, o design dos níveis e a precisão mantêm-no emocionante e muito bom, tanto para novatos como para fãs de longa data.

Qual é o outro nome do Sega Genesis?

O Sega Genesis também é conhecido como Sega Mega Drive fora da América do Norte. Ambos os nomes referem-se à mesma consola, que se tornou icónica no início dos anos 90 pela sua biblioteca de jogos diversificada e jogabilidade inovadora.

O que é melhor, a SNES ou a Genesis?

O Genesis é melhor do que o SNES se gostares de ação rápida e de jogos ao estilo arcade. Os seus jogos de plataformas, de tiro e desportivos têm mais impacto e mantêm o ritmo acelerado, o que faz dele a consola ideal para uma jogabilidade cheia de energia.

Ainda se fabricam jogos para a Sega Genesis?

Não, a Sega já não produz cartuchos originais para a Genesis. No entanto, muitos clássicos estão disponíveis em formato digital através de coleções como Um clássico da SEGA Genesis, miniconsolas ou plataformas de emulação retro.

Qual foi o último jogo do Genesis?

O último jogo do Sega Genesis lançado oficialmente foi o Frogger (1998, da Majesco), embora algumas regiões tenham recebido outros lançamentos mais recentes. Nessa altura, a consola já tinha sido praticamente retirada do mercado, dando lugar a sistemas mais recentes.

Como jogar jogos do Sega Genesis hoje em dia?

Podes jogar jogos do Genesis através de coleções digitais como o SEGAGenesis Classics, miniconsolas, emuladores ou consolas portáteis retro. Muitos títulos também estão disponíveis no PC, em consolas modernas e em plataformas de streaming, preservando a experiência com as comodidades modernas.